Английские глаголы: ключевые формы, времена и методы запоминания

Для кого эта статья:

Начинающие студенты английского языка

Преподаватели и методисты английского языка

Люди, стремящиеся улучшить свои навыки в грамматике и использовании глаголов в английском языке Глаголы — настоящие короли английской грамматики, и без их понимания невозможно построить даже простейшее предложение! 🔄 Многие начинающие студенты чувствуют себя потерянными в море времен, форм и исключений. Знакомо? Не волнуйтесь. Этот гид проведет вас через все ключевые аспекты английских глаголов — от базовых форм до эффективных техник запоминания. За 15 лет преподавания я разработала системный подход, который превращает запутанную грамматику в логичную структуру. Готовы наконец разобраться с английскими глаголами раз и навсегда?

Основы английских глаголов для новичков

Глагол — это часть речи, которая обозначает действие или состояние. В английском языке глаголы играют фундаментальную роль, определяя не только действие, но и время его совершения. Для начинающих важно понять, что английские глаголы имеют несколько базовых форм.

Вот четыре основные формы, которые должен знать каждый:

Инфинитив (Infinitive) : базовая форма глагола с частицей "to" (to work, to speak)

: базовая форма глагола с частицей "to" (to work, to speak) Простое настоящее (Present Simple) : форма, которая часто совпадает с инфинитивом без "to" (I work, you speak)

: форма, которая часто совпадает с инфинитивом без "to" (I work, you speak) Простое прошедшее (Past Simple) : форма для обозначения действия в прошлом (I worked, I spoke)

: форма для обозначения действия в прошлом (I worked, I spoke) Причастие прошедшего времени (Past Participle): форма для образования совершенных времен (I have worked, I have spoken)

Понимание этих форм — ваш первый шаг к освоению всей системы английских глаголов. 🚶‍♂️

Мария Петрова, преподаватель английского языка Когда я начала преподавать английский язык, у меня была студентка Анна, которая категорически не могла запомнить формы глаголов. "Это невозможно!" — повторяла она на каждом уроке. Я предложила ей визуализировать глаголы как "семейства" с родственными связями. Например, глагол "go" — это глава семейства, а "went" и "gone" — его родственники. Мы создали семейные альбомы глаголов с иллюстрациями и историями. Через месяц Анна не только запомнила 50 самых употребительных глаголов со всеми формами, но и стала помогать другим студентам, рассказывая свои "семейные истории". Такой подход превратил механическое запоминание в творческий и эмоционально вовлекающий процесс.

Для начинающих особенно важно понять роль глагола "to be" (быть), который используется как самостоятельно, так и как вспомогательный глагол:

Лицо/число Настоящее время Прошедшее время I am was You are were He/She/It is was We/You/They are were

Также обратите внимание на то, как глаголы меняются в 3-м лице единственного числа в Present Simple (добавление окончания -s): I speak — He speaks, I go — She goes, I study — He studies.

Правильные и неправильные глаголы: базовые отличия

Одна из самых больших трудностей для начинающих — разделение английских глаголов на правильные и неправильные. Давайте разберемся в ключевых различиях. ✂️

Правильные глаголы следуют предсказуемой модели образования форм прошедшего времени и причастия прошедшего времени путем добавления окончания -ed к базовой форме:

work → worked → worked

play → played → played

listen → listened → listened

Неправильные глаголы не следуют этому правилу и имеют уникальные формы, которые необходимо запомнить:

go → went → gone

see → saw → seen

take → took → taken

Хорошая новость: правильных глаголов в английском языке большинство. Плохая новость: наиболее часто употребляемые глаголы обычно неправильные.

Алексей Соколов, методист языковых курсов Помню случай с бизнесменом Игорем, которому за месяц нужно было подготовиться к важным международным переговорам. Он панически боялся неправильных глаголов. Мы разработали для него методику "пять глаголов в день". Каждое утро Игорь учил пять неправильных глаголов по карточкам, которые всегда носил с собой. Днем он составлял с ними предложения, записывал их в специальное приложение, а вечером прослушивал свои записи. Через три недели он уже свободно использовал 100 самых важных неправильных глаголов. На переговорах партнеры отметили его "превосходный английский". Секрет был прост: систематичность и погружение в контекст. Игорь не просто заучивал глаголы, а сразу встраивал их в свою деловую лексику.

Чтобы облегчить процесс запоминания, можно группировать неправильные глаголы по моделям изменения:

Модель изменения Инфинитив Past Simple Past Participle Примеры Все формы одинаковые cut cut cut put, set, cost 2-я и 3-я формы совпадают bring brought brought buy-bought-bought, teach-taught-taught Гласная меняется во всех формах begin began begun sing-sang-sung, drink-drank-drunk Полностью нерегулярные go went gone be-was/were-been, do-did-done

Помните: неправильные глаголы требуют практики. Используйте их в контексте, составляйте с ними предложения, читайте и слушайте, как они используются в реальной речи. 🎧

Времена глаголов в английском: от простых к сложным

Система времен в английском языке часто пугает новичков своей кажущейся сложностью. Но если подойти к ней системно, всё встает на свои места. 🧩

Начнем с основных групп времен:

Simple (простые времена) : обозначают регулярные действия или состояния

: обозначают регулярные действия или состояния Continuous/Progressive (длительные времена) : обозначают действия, происходящие в определенный момент

: обозначают действия, происходящие в определенный момент Perfect (совершенные времена) : обозначают действия, завершенные к определенному моменту

: обозначают действия, завершенные к определенному моменту Perfect Continuous (совершенные длительные времена): обозначают действия, которые начались в прошлом и продолжаются до определенного момента

Каждая из этих групп имеет времена в прошедшем, настоящем и будущем. Для начинающих рекомендую сначала освоить наиболее употребительные времена:

Present Simple: I work every day. — Я работаю каждый день. Past Simple: I worked yesterday. — Я работал вчера. Future Simple: I will work tomorrow. — Я буду работать завтра. Present Continuous: I am working now. — Я работаю сейчас. Present Perfect: I have worked here for 5 years. — Я работаю здесь 5 лет.

Ключ к пониманию времен — это знание их структуры и маркеров времени:

Present Simple часто используется с: always, often, usually, sometimes, rarely, never

Past Simple: yesterday, last week, in 2010, ago

Present Continuous: now, at the moment, currently

Present Perfect: for, since, already, yet, ever, never, just

По мере освоения базовых времен, вы можете переходить к более сложным конструкциям. Важно не пытаться выучить все сразу, а постепенно наращивать свои знания и навыки. 🌱

Для лучшего понимания, вот пример одного и того же действия в разных временах:

I read books. (Present Simple — регулярное действие)

I am reading a book. (Present Continuous — действие происходит сейчас)

I have read this book. (Present Perfect — действие завершено, результат важен)

I have been reading this book for two hours. (Present Perfect Continuous — действие началось в прошлом и продолжается)

Практика использования времен в контексте — это ключ к их освоению. Старайтесь не просто заучивать правила, а применять их в речи и письме. 📝

Модальные глаголы и фразовые обороты в речи

Модальные глаголы в английском языке выражают отношение говорящего к действию: возможность, необходимость, вероятность, разрешение и т.д. Они придают речи нюансы и оттенки, которые делают ее живой и естественной. 🎭

Основные модальные глаголы, которые нужно знать начинающим:

Can/Could : возможность, способность, разрешение I can swim. — Я умею плавать. Could you help me? — Не могли бы вы мне помочь?

May/Might : разрешение, вероятность May I come in? — Можно войти? It might rain later. — Позже может пойти дождь.

Must/Have to : необходимость, обязанность You must follow the rules. — Вы должны соблюдать правила. I have to work tomorrow. — Мне нужно работать завтра.

Should/Ought to: совет, рекомендация You should exercise more. — Тебе следует больше заниматься спортом.

Особенности модальных глаголов:

Они не изменяются по лицам и числам

После них используется инфинитив без частицы "to" (кроме ought to, have to)

Вопросы и отрицания образуются без вспомогательных глаголов

Отдельно стоит упомянуть о фразовых глаголах — сочетаниях глагола с предлогом или наречием, которые часто имеют значение, отличное от значения базового глагола:

look up — искать информацию

give up — сдаваться

turn on — включать

get along — ладить

run into — случайно встретить

Фразовые глаголы могут быть:

Отделяемыми : Turn the light on. / Turn on the light.

: Turn the light on. / Turn on the light. Неотделяемыми: I look forward to meeting you.

Для начинающих рекомендую учить фразовые глаголы в контексте, группируя их по базовому глаголу или по теме. Например, глаголы с 'get':

get up — вставать

get on — садиться (в транспорт)

get off — выходить (из транспорта)

get over — преодолевать (болезнь, трудность)

get back — возвращаться

Регулярная практика с модальными и фразовыми глаголами — важный шаг к тому, чтобы ваша речь звучала естественно и идиоматично. 👂

Эффективные техники запоминания английских глаголов

Запоминание глаголов, особенно неправильных, может казаться тяжелой задачей. Однако существуют проверенные техники, которые значительно упрощают этот процесс. 🧠

Вот наиболее эффективные методы запоминания глаголов:

Метод карточек (Flashcards): Создавайте карточки с глаголом на одной стороне и его формами на другой. Просматривайте их регулярно, особенно перед сном и сразу после пробуждения, когда мозг наиболее восприимчив. Метод ассоциаций: Связывайте новые глаголы с уже известными словами или образами. Например, "sing-sang-sung" может ассоциироваться с мелодией песни. Метод группировки: Объединяйте глаголы в смысловые группы (движение, коммуникация, эмоции) или по моделям изменения форм. Контекстное запоминание: Учите глаголы в составе фраз или предложений, а не изолированно. Метод интервальных повторений: Повторяйте глаголы через определенные промежутки времени, увеличивая интервал по мере запоминания.

Применение этих методов должно быть систематическим. Вот пример плана для эффективного запоминания:

День Активность Время Результат Понедельник Изучение 5-10 новых глаголов + карточки 15-20 минут Первичное запоминание Вторник Повторение вчерашних глаголов + составление предложений 10-15 минут Закрепление в контексте Среда Новые глаголы + быстрое повторение предыдущих 15-20 минут Расширение словарного запаса Четверг Практика использования всех изученных глаголов в диалогах 15 минут Активизация в речи Пятница Тест на все изученные за неделю глаголы 10 минут Проверка усвоения Выходные Чтение или просмотр видео с изученными глаголами По желанию Погружение в языковую среду

Дополнительные советы для эффективного запоминания:

Используйте мнемонические техники — рифмы, акростихи, забавные истории

Визуализируйте действия, которые обозначают глаголы

Записывайте и прослушивайте глаголы, задействуя аудиальную память

Создавайте физические ассоциации — движения, которые символизируют значение глагола

Используйте приложения с функцией интервального повторения (Anki, Quizlet)

Помните: регулярность важнее продолжительности. Лучше заниматься по 10-15 минут каждый день, чем 2 часа раз в неделю. Успех в запоминании глаголов приходит через постоянство и разнообразие методов. 🔄