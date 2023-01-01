Английские глаголы: ключевые формы, времена и методы запоминания

Для кого эта статья:

  • Начинающие студенты английского языка
  • Преподаватели и методисты английского языка

  • Люди, стремящиеся улучшить свои навыки в грамматике и использовании глаголов в английском языке

    Глаголы — настоящие короли английской грамматики, и без их понимания невозможно построить даже простейшее предложение! 🔄 Многие начинающие студенты чувствуют себя потерянными в море времен, форм и исключений. Знакомо? Не волнуйтесь. Этот гид проведет вас через все ключевые аспекты английских глаголов — от базовых форм до эффективных техник запоминания. За 15 лет преподавания я разработала системный подход, который превращает запутанную грамматику в логичную структуру. Готовы наконец разобраться с английскими глаголами раз и навсегда?

Основы английских глаголов для новичков

Глагол — это часть речи, которая обозначает действие или состояние. В английском языке глаголы играют фундаментальную роль, определяя не только действие, но и время его совершения. Для начинающих важно понять, что английские глаголы имеют несколько базовых форм.

Вот четыре основные формы, которые должен знать каждый:

  • Инфинитив (Infinitive): базовая форма глагола с частицей "to" (to work, to speak)
  • Простое настоящее (Present Simple): форма, которая часто совпадает с инфинитивом без "to" (I work, you speak)
  • Простое прошедшее (Past Simple): форма для обозначения действия в прошлом (I worked, I spoke)
  • Причастие прошедшего времени (Past Participle): форма для образования совершенных времен (I have worked, I have spoken)

Понимание этих форм — ваш первый шаг к освоению всей системы английских глаголов. 🚶‍♂️

Мария Петрова, преподаватель английского языка

Когда я начала преподавать английский язык, у меня была студентка Анна, которая категорически не могла запомнить формы глаголов. "Это невозможно!" — повторяла она на каждом уроке. Я предложила ей визуализировать глаголы как "семейства" с родственными связями. Например, глагол "go" — это глава семейства, а "went" и "gone" — его родственники. Мы создали семейные альбомы глаголов с иллюстрациями и историями. Через месяц Анна не только запомнила 50 самых употребительных глаголов со всеми формами, но и стала помогать другим студентам, рассказывая свои "семейные истории". Такой подход превратил механическое запоминание в творческий и эмоционально вовлекающий процесс.

Для начинающих особенно важно понять роль глагола "to be" (быть), который используется как самостоятельно, так и как вспомогательный глагол:

Лицо/число Настоящее время Прошедшее время
I am was
You are were
He/She/It is was
We/You/They are were

Также обратите внимание на то, как глаголы меняются в 3-м лице единственного числа в Present Simple (добавление окончания -s): I speak — He speaks, I go — She goes, I study — He studies.

Правильные и неправильные глаголы: базовые отличия

Одна из самых больших трудностей для начинающих — разделение английских глаголов на правильные и неправильные. Давайте разберемся в ключевых различиях. ✂️

Правильные глаголы следуют предсказуемой модели образования форм прошедшего времени и причастия прошедшего времени путем добавления окончания -ed к базовой форме:

  • work → worked → worked
  • play → played → played
  • listen → listened → listened

Неправильные глаголы не следуют этому правилу и имеют уникальные формы, которые необходимо запомнить:

  • go → went → gone
  • see → saw → seen
  • take → took → taken

Хорошая новость: правильных глаголов в английском языке большинство. Плохая новость: наиболее часто употребляемые глаголы обычно неправильные.

Алексей Соколов, методист языковых курсов

Помню случай с бизнесменом Игорем, которому за месяц нужно было подготовиться к важным международным переговорам. Он панически боялся неправильных глаголов. Мы разработали для него методику "пять глаголов в день". Каждое утро Игорь учил пять неправильных глаголов по карточкам, которые всегда носил с собой. Днем он составлял с ними предложения, записывал их в специальное приложение, а вечером прослушивал свои записи. Через три недели он уже свободно использовал 100 самых важных неправильных глаголов. На переговорах партнеры отметили его "превосходный английский". Секрет был прост: систематичность и погружение в контекст. Игорь не просто заучивал глаголы, а сразу встраивал их в свою деловую лексику.

Чтобы облегчить процесс запоминания, можно группировать неправильные глаголы по моделям изменения:

Модель изменения Инфинитив Past Simple Past Participle Примеры
Все формы одинаковые cut cut cut put, set, cost
2-я и 3-я формы совпадают bring brought brought buy-bought-bought, teach-taught-taught
Гласная меняется во всех формах begin began begun sing-sang-sung, drink-drank-drunk
Полностью нерегулярные go went gone be-was/were-been, do-did-done

Помните: неправильные глаголы требуют практики. Используйте их в контексте, составляйте с ними предложения, читайте и слушайте, как они используются в реальной речи. 🎧

Времена глаголов в английском: от простых к сложным

Система времен в английском языке часто пугает новичков своей кажущейся сложностью. Но если подойти к ней системно, всё встает на свои места. 🧩

Начнем с основных групп времен:

  • Simple (простые времена): обозначают регулярные действия или состояния
  • Continuous/Progressive (длительные времена): обозначают действия, происходящие в определенный момент
  • Perfect (совершенные времена): обозначают действия, завершенные к определенному моменту
  • Perfect Continuous (совершенные длительные времена): обозначают действия, которые начались в прошлом и продолжаются до определенного момента

Каждая из этих групп имеет времена в прошедшем, настоящем и будущем. Для начинающих рекомендую сначала освоить наиболее употребительные времена:

  1. Present Simple: I work every day. — Я работаю каждый день.
  2. Past Simple: I worked yesterday. — Я работал вчера.
  3. Future Simple: I will work tomorrow. — Я буду работать завтра.
  4. Present Continuous: I am working now. — Я работаю сейчас.
  5. Present Perfect: I have worked here for 5 years. — Я работаю здесь 5 лет.

Ключ к пониманию времен — это знание их структуры и маркеров времени:

  • Present Simple часто используется с: always, often, usually, sometimes, rarely, never
  • Past Simple: yesterday, last week, in 2010, ago
  • Present Continuous: now, at the moment, currently
  • Present Perfect: for, since, already, yet, ever, never, just

По мере освоения базовых времен, вы можете переходить к более сложным конструкциям. Важно не пытаться выучить все сразу, а постепенно наращивать свои знания и навыки. 🌱

Для лучшего понимания, вот пример одного и того же действия в разных временах:

  • I read books. (Present Simple — регулярное действие)
  • I am reading a book. (Present Continuous — действие происходит сейчас)
  • I have read this book. (Present Perfect — действие завершено, результат важен)
  • I have been reading this book for two hours. (Present Perfect Continuous — действие началось в прошлом и продолжается)

Практика использования времен в контексте — это ключ к их освоению. Старайтесь не просто заучивать правила, а применять их в речи и письме. 📝

Модальные глаголы и фразовые обороты в речи

Модальные глаголы в английском языке выражают отношение говорящего к действию: возможность, необходимость, вероятность, разрешение и т.д. Они придают речи нюансы и оттенки, которые делают ее живой и естественной. 🎭

Основные модальные глаголы, которые нужно знать начинающим:

  • Can/Could: возможность, способность, разрешение I can swim. — Я умею плавать. Could you help me? — Не могли бы вы мне помочь?

  • May/Might: разрешение, вероятность May I come in? — Можно войти? It might rain later. — Позже может пойти дождь.

  • Must/Have to: необходимость, обязанность You must follow the rules. — Вы должны соблюдать правила. I have to work tomorrow. — Мне нужно работать завтра.

  • Should/Ought to: совет, рекомендация You should exercise more. — Тебе следует больше заниматься спортом.

Особенности модальных глаголов:

  • Они не изменяются по лицам и числам
  • После них используется инфинитив без частицы "to" (кроме ought to, have to)
  • Вопросы и отрицания образуются без вспомогательных глаголов

Отдельно стоит упомянуть о фразовых глаголах — сочетаниях глагола с предлогом или наречием, которые часто имеют значение, отличное от значения базового глагола:

  • look up — искать информацию
  • give up — сдаваться
  • turn on — включать
  • get along — ладить
  • run into — случайно встретить

Фразовые глаголы могут быть:

  • Отделяемыми: Turn the light on. / Turn on the light.
  • Неотделяемыми: I look forward to meeting you.

Для начинающих рекомендую учить фразовые глаголы в контексте, группируя их по базовому глаголу или по теме. Например, глаголы с 'get':

  • get up — вставать
  • get on — садиться (в транспорт)
  • get off — выходить (из транспорта)
  • get over — преодолевать (болезнь, трудность)
  • get back — возвращаться

Регулярная практика с модальными и фразовыми глаголами — важный шаг к тому, чтобы ваша речь звучала естественно и идиоматично. 👂

Эффективные техники запоминания английских глаголов

Запоминание глаголов, особенно неправильных, может казаться тяжелой задачей. Однако существуют проверенные техники, которые значительно упрощают этот процесс. 🧠

Вот наиболее эффективные методы запоминания глаголов:

  1. Метод карточек (Flashcards): Создавайте карточки с глаголом на одной стороне и его формами на другой. Просматривайте их регулярно, особенно перед сном и сразу после пробуждения, когда мозг наиболее восприимчив.

  2. Метод ассоциаций: Связывайте новые глаголы с уже известными словами или образами. Например, "sing-sang-sung" может ассоциироваться с мелодией песни.

  3. Метод группировки: Объединяйте глаголы в смысловые группы (движение, коммуникация, эмоции) или по моделям изменения форм.

  4. Контекстное запоминание: Учите глаголы в составе фраз или предложений, а не изолированно.

  5. Метод интервальных повторений: Повторяйте глаголы через определенные промежутки времени, увеличивая интервал по мере запоминания.

Применение этих методов должно быть систематическим. Вот пример плана для эффективного запоминания:

День Активность Время Результат
Понедельник Изучение 5-10 новых глаголов + карточки 15-20 минут Первичное запоминание
Вторник Повторение вчерашних глаголов + составление предложений 10-15 минут Закрепление в контексте
Среда Новые глаголы + быстрое повторение предыдущих 15-20 минут Расширение словарного запаса
Четверг Практика использования всех изученных глаголов в диалогах 15 минут Активизация в речи
Пятница Тест на все изученные за неделю глаголы 10 минут Проверка усвоения
Выходные Чтение или просмотр видео с изученными глаголами По желанию Погружение в языковую среду

Дополнительные советы для эффективного запоминания:

  • Используйте мнемонические техники — рифмы, акростихи, забавные истории
  • Визуализируйте действия, которые обозначают глаголы
  • Записывайте и прослушивайте глаголы, задействуя аудиальную память
  • Создавайте физические ассоциации — движения, которые символизируют значение глагола
  • Используйте приложения с функцией интервального повторения (Anki, Quizlet)

Помните: регулярность важнее продолжительности. Лучше заниматься по 10-15 минут каждый день, чем 2 часа раз в неделю. Успех в запоминании глаголов приходит через постоянство и разнообразие методов. 🔄

Английские глаголы — это не просто строительные блоки языка, а ключ к его пониманию и использованию. Начав с базовых форм, постепенно осваивая времена и особенности употребления, вы создаёте прочный фундамент для свободного общения. Главное в этом процессе — последовательность и практика. Даже 15 минут ежедневной работы с глаголами дадут результаты, которые вы заметите уже через месяц. Используйте разнообразные методы запоминания, не бойтесь ошибок и превратите изучение глаголов из рутины в увлекательное исследование. Успешное освоение глаголов — это не спринт, а марафон, где каждый шаг приближает вас к свободному владению английским языком.

