Английские глаголы: ключевые формы, времена и методы запоминания#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Начинающие студенты английского языка
- Преподаватели и методисты английского языка
Люди, стремящиеся улучшить свои навыки в грамматике и использовании глаголов в английском языке
Глаголы — настоящие короли английской грамматики, и без их понимания невозможно построить даже простейшее предложение! 🔄 Многие начинающие студенты чувствуют себя потерянными в море времен, форм и исключений. Знакомо? Не волнуйтесь. Этот гид проведет вас через все ключевые аспекты английских глаголов — от базовых форм до эффективных техник запоминания. За 15 лет преподавания я разработала системный подход, который превращает запутанную грамматику в логичную структуру. Готовы наконец разобраться с английскими глаголами раз и навсегда?
Основы английских глаголов для новичков
Глагол — это часть речи, которая обозначает действие или состояние. В английском языке глаголы играют фундаментальную роль, определяя не только действие, но и время его совершения. Для начинающих важно понять, что английские глаголы имеют несколько базовых форм.
Вот четыре основные формы, которые должен знать каждый:
- Инфинитив (Infinitive): базовая форма глагола с частицей "to" (to work, to speak)
- Простое настоящее (Present Simple): форма, которая часто совпадает с инфинитивом без "to" (I work, you speak)
- Простое прошедшее (Past Simple): форма для обозначения действия в прошлом (I worked, I spoke)
- Причастие прошедшего времени (Past Participle): форма для образования совершенных времен (I have worked, I have spoken)
Понимание этих форм — ваш первый шаг к освоению всей системы английских глаголов. 🚶♂️
Мария Петрова, преподаватель английского языка
Когда я начала преподавать английский язык, у меня была студентка Анна, которая категорически не могла запомнить формы глаголов. "Это невозможно!" — повторяла она на каждом уроке. Я предложила ей визуализировать глаголы как "семейства" с родственными связями. Например, глагол "go" — это глава семейства, а "went" и "gone" — его родственники. Мы создали семейные альбомы глаголов с иллюстрациями и историями. Через месяц Анна не только запомнила 50 самых употребительных глаголов со всеми формами, но и стала помогать другим студентам, рассказывая свои "семейные истории". Такой подход превратил механическое запоминание в творческий и эмоционально вовлекающий процесс.
Для начинающих особенно важно понять роль глагола "to be" (быть), который используется как самостоятельно, так и как вспомогательный глагол:
|Лицо/число
|Настоящее время
|Прошедшее время
|I
|am
|was
|You
|are
|were
|He/She/It
|is
|was
|We/You/They
|are
|were
Также обратите внимание на то, как глаголы меняются в 3-м лице единственного числа в Present Simple (добавление окончания -s): I speak — He speaks, I go — She goes, I study — He studies.
Правильные и неправильные глаголы: базовые отличия
Одна из самых больших трудностей для начинающих — разделение английских глаголов на правильные и неправильные. Давайте разберемся в ключевых различиях. ✂️
Правильные глаголы следуют предсказуемой модели образования форм прошедшего времени и причастия прошедшего времени путем добавления окончания -ed к базовой форме:
- work → worked → worked
- play → played → played
- listen → listened → listened
Неправильные глаголы не следуют этому правилу и имеют уникальные формы, которые необходимо запомнить:
- go → went → gone
- see → saw → seen
- take → took → taken
Хорошая новость: правильных глаголов в английском языке большинство. Плохая новость: наиболее часто употребляемые глаголы обычно неправильные.
Алексей Соколов, методист языковых курсов
Помню случай с бизнесменом Игорем, которому за месяц нужно было подготовиться к важным международным переговорам. Он панически боялся неправильных глаголов. Мы разработали для него методику "пять глаголов в день". Каждое утро Игорь учил пять неправильных глаголов по карточкам, которые всегда носил с собой. Днем он составлял с ними предложения, записывал их в специальное приложение, а вечером прослушивал свои записи. Через три недели он уже свободно использовал 100 самых важных неправильных глаголов. На переговорах партнеры отметили его "превосходный английский". Секрет был прост: систематичность и погружение в контекст. Игорь не просто заучивал глаголы, а сразу встраивал их в свою деловую лексику.
Чтобы облегчить процесс запоминания, можно группировать неправильные глаголы по моделям изменения:
|Модель изменения
|Инфинитив
|Past Simple
|Past Participle
|Примеры
|Все формы одинаковые
|cut
|cut
|cut
|put, set, cost
|2-я и 3-я формы совпадают
|bring
|brought
|brought
|buy-bought-bought, teach-taught-taught
|Гласная меняется во всех формах
|begin
|began
|begun
|sing-sang-sung, drink-drank-drunk
|Полностью нерегулярные
|go
|went
|gone
|be-was/were-been, do-did-done
Помните: неправильные глаголы требуют практики. Используйте их в контексте, составляйте с ними предложения, читайте и слушайте, как они используются в реальной речи. 🎧
Времена глаголов в английском: от простых к сложным
Система времен в английском языке часто пугает новичков своей кажущейся сложностью. Но если подойти к ней системно, всё встает на свои места. 🧩
Начнем с основных групп времен:
- Simple (простые времена): обозначают регулярные действия или состояния
- Continuous/Progressive (длительные времена): обозначают действия, происходящие в определенный момент
- Perfect (совершенные времена): обозначают действия, завершенные к определенному моменту
- Perfect Continuous (совершенные длительные времена): обозначают действия, которые начались в прошлом и продолжаются до определенного момента
Каждая из этих групп имеет времена в прошедшем, настоящем и будущем. Для начинающих рекомендую сначала освоить наиболее употребительные времена:
- Present Simple: I work every day. — Я работаю каждый день.
- Past Simple: I worked yesterday. — Я работал вчера.
- Future Simple: I will work tomorrow. — Я буду работать завтра.
- Present Continuous: I am working now. — Я работаю сейчас.
- Present Perfect: I have worked here for 5 years. — Я работаю здесь 5 лет.
Ключ к пониманию времен — это знание их структуры и маркеров времени:
- Present Simple часто используется с: always, often, usually, sometimes, rarely, never
- Past Simple: yesterday, last week, in 2010, ago
- Present Continuous: now, at the moment, currently
- Present Perfect: for, since, already, yet, ever, never, just
По мере освоения базовых времен, вы можете переходить к более сложным конструкциям. Важно не пытаться выучить все сразу, а постепенно наращивать свои знания и навыки. 🌱
Для лучшего понимания, вот пример одного и того же действия в разных временах:
- I read books. (Present Simple — регулярное действие)
- I am reading a book. (Present Continuous — действие происходит сейчас)
- I have read this book. (Present Perfect — действие завершено, результат важен)
- I have been reading this book for two hours. (Present Perfect Continuous — действие началось в прошлом и продолжается)
Практика использования времен в контексте — это ключ к их освоению. Старайтесь не просто заучивать правила, а применять их в речи и письме. 📝
Модальные глаголы и фразовые обороты в речи
Модальные глаголы в английском языке выражают отношение говорящего к действию: возможность, необходимость, вероятность, разрешение и т.д. Они придают речи нюансы и оттенки, которые делают ее живой и естественной. 🎭
Основные модальные глаголы, которые нужно знать начинающим:
Can/Could: возможность, способность, разрешение I can swim. — Я умею плавать. Could you help me? — Не могли бы вы мне помочь?
May/Might: разрешение, вероятность May I come in? — Можно войти? It might rain later. — Позже может пойти дождь.
Must/Have to: необходимость, обязанность You must follow the rules. — Вы должны соблюдать правила. I have to work tomorrow. — Мне нужно работать завтра.
Should/Ought to: совет, рекомендация You should exercise more. — Тебе следует больше заниматься спортом.
Особенности модальных глаголов:
- Они не изменяются по лицам и числам
- После них используется инфинитив без частицы "to" (кроме ought to, have to)
- Вопросы и отрицания образуются без вспомогательных глаголов
Отдельно стоит упомянуть о фразовых глаголах — сочетаниях глагола с предлогом или наречием, которые часто имеют значение, отличное от значения базового глагола:
- look up — искать информацию
- give up — сдаваться
- turn on — включать
- get along — ладить
- run into — случайно встретить
Фразовые глаголы могут быть:
- Отделяемыми: Turn the light on. / Turn on the light.
- Неотделяемыми: I look forward to meeting you.
Для начинающих рекомендую учить фразовые глаголы в контексте, группируя их по базовому глаголу или по теме. Например, глаголы с 'get':
- get up — вставать
- get on — садиться (в транспорт)
- get off — выходить (из транспорта)
- get over — преодолевать (болезнь, трудность)
- get back — возвращаться
Регулярная практика с модальными и фразовыми глаголами — важный шаг к тому, чтобы ваша речь звучала естественно и идиоматично. 👂
Эффективные техники запоминания английских глаголов
Запоминание глаголов, особенно неправильных, может казаться тяжелой задачей. Однако существуют проверенные техники, которые значительно упрощают этот процесс. 🧠
Вот наиболее эффективные методы запоминания глаголов:
Метод карточек (Flashcards): Создавайте карточки с глаголом на одной стороне и его формами на другой. Просматривайте их регулярно, особенно перед сном и сразу после пробуждения, когда мозг наиболее восприимчив.
Метод ассоциаций: Связывайте новые глаголы с уже известными словами или образами. Например, "sing-sang-sung" может ассоциироваться с мелодией песни.
Метод группировки: Объединяйте глаголы в смысловые группы (движение, коммуникация, эмоции) или по моделям изменения форм.
Контекстное запоминание: Учите глаголы в составе фраз или предложений, а не изолированно.
Метод интервальных повторений: Повторяйте глаголы через определенные промежутки времени, увеличивая интервал по мере запоминания.
Применение этих методов должно быть систематическим. Вот пример плана для эффективного запоминания:
|День
|Активность
|Время
|Результат
|Понедельник
|Изучение 5-10 новых глаголов + карточки
|15-20 минут
|Первичное запоминание
|Вторник
|Повторение вчерашних глаголов + составление предложений
|10-15 минут
|Закрепление в контексте
|Среда
|Новые глаголы + быстрое повторение предыдущих
|15-20 минут
|Расширение словарного запаса
|Четверг
|Практика использования всех изученных глаголов в диалогах
|15 минут
|Активизация в речи
|Пятница
|Тест на все изученные за неделю глаголы
|10 минут
|Проверка усвоения
|Выходные
|Чтение или просмотр видео с изученными глаголами
|По желанию
|Погружение в языковую среду
Дополнительные советы для эффективного запоминания:
- Используйте мнемонические техники — рифмы, акростихи, забавные истории
- Визуализируйте действия, которые обозначают глаголы
- Записывайте и прослушивайте глаголы, задействуя аудиальную память
- Создавайте физические ассоциации — движения, которые символизируют значение глагола
- Используйте приложения с функцией интервального повторения (Anki, Quizlet)
Помните: регулярность важнее продолжительности. Лучше заниматься по 10-15 минут каждый день, чем 2 часа раз в неделю. Успех в запоминании глаголов приходит через постоянство и разнообразие методов. 🔄
Английские глаголы — это не просто строительные блоки языка, а ключ к его пониманию и использованию. Начав с базовых форм, постепенно осваивая времена и особенности употребления, вы создаёте прочный фундамент для свободного общения. Главное в этом процессе — последовательность и практика. Даже 15 минут ежедневной работы с глаголами дадут результаты, которые вы заметите уже через месяц. Используйте разнообразные методы запоминания, не бойтесь ошибок и превратите изучение глаголов из рутины в увлекательное исследование. Успешное освоение глаголов — это не спринт, а марафон, где каждый шаг приближает вас к свободному владению английским языком.