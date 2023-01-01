Глаголы состояния в английском: правила и ошибки использования

Люди, работающие в международной среде или коммуникациях Ошибка с фразой "I am knowing" способна мгновенно выдать в вас неопытного англоговорящего — даже если остальная часть речи безупречна. Глаголы состояния относятся к тем коварным элементам английской грамматики, которые следуют своим особым правилам использования. Многие изучающие язык спотыкаются именно на них — путают времена, строят неверные конструкции и в результате искажают смысл высказывания. Давайте разберемся, какие глаголы относятся к этой категории, как их правильно применять и почему выражение "I am loving it" — не всегда ошибка. 🧠

Что такое глаголы состояния в английском языке

Глаголы состояния (stative verbs) — это особая категория глаголов, которая описывает не действия, а психологические или эмоциональные состояния, чувства, отношения, восприятия и другие неактивные процессы. В отличие от глаголов действия, они выражают статичные ситуации, которые не развиваются во времени и не имеют чёткого начала или конца.

Ключевая особенность глаголов состояния заключается в том, что их обычно не используют в продолженных временах (Continuous/Progressive). Именно поэтому фразы вроде "I am believing you" звучат неестественно для носителей языка.

Алексей Михайлов, преподаватель английского с 15-летним стажем: Помню свою первую группу студентов-продолжающих. Они могли бойко общаться на повседневные темы, но постоянно делали ошибки с глаголами состояния. Я заметил закономерность: чем лучше студент владел русским языком, тем чаще он ошибался, пытаясь сказать "Я сейчас понимаю" как "I am understanding now". Я разработал метод "стоп-знака": каждый раз, когда студент использовал глагол состояния в продолженном времени, все поднимали красные карточки. Через месяц количество ошибок снизилось на 80%. Студенты стали автоматически "слышать" неправильные конструкции и самостоятельно их исправлять.

Глаголы состояния можно разделить на несколько категорий в зависимости от того, какой аспект нашей жизни они описывают:

Категория Описание Примеры глаголов Эмоции и чувства Описывают эмоциональные состояния love, hate, like, dislike, prefer Мыслительные процессы Связаны с умственной деятельностью think, believe, understand, know, recognize Восприятие Описывают то, как мы воспринимаем мир see, hear, smell, taste, feel Желание и потребность Выражают стремления и нужды want, need, wish, desire Обладание Связаны с принадлежностью чего-либо have, own, possess, belong Взаимоотношения Описывают отношения между людьми/объектами consist of, involve, include, contain

Понимание природы этих глаголов критически важно для грамотной речи. Сложность заключается в том, что некоторые из них могут функционировать и как глаголы действия в определенных контекстах — этот нюанс мы рассмотрим чуть позже.

Список основных глаголов состояния с контекстом

Давайте рассмотрим наиболее употребительные глаголы состояния и проанализируем их в контексте реальных предложений. Это поможет лучше почувствовать, как эти глаголы работают в живой речи. 📝

Believe (верить) — I believe in second chances. (Я верю в вторые шансы.)

(верить) — I believe in second chances. (Я верю в вторые шансы.) Know (знать) — I know the answer to this question. (Я знаю ответ на этот вопрос.)

(знать) — I know the answer to this question. (Я знаю ответ на этот вопрос.) Understand (понимать) — I understand your concerns. (Я понимаю ваши опасения.)

(понимать) — I understand your concerns. (Я понимаю ваши опасения.) Like (нравиться) — She likes classical music. (Ей нравится классическая музыка.)

(нравиться) — She likes classical music. (Ей нравится классическая музыка.) Love (любить) — They love their new house. (Они любят свой новый дом.)

(любить) — They love their new house. (Они любят свой новый дом.) Hate (ненавидеть) — He hates washing dishes. (Он ненавидит мыть посуду.)

(ненавидеть) — He hates washing dishes. (Он ненавидит мыть посуду.) Want (хотеть) — I want to travel more. (Я хочу больше путешествовать.)

(хотеть) — I want to travel more. (Я хочу больше путешествовать.) Need (нуждаться) — We need more information. (Нам нужно больше информации.)

(нуждаться) — We need more information. (Нам нужно больше информации.) Prefer (предпочитать) — She prefers tea to coffee. (Она предпочитает чай кофе.)

(предпочитать) — She prefers tea to coffee. (Она предпочитает чай кофе.) Remember (помнить) — I remember my first day at school. (Я помню свой первый день в школе.)

(помнить) — I remember my first day at school. (Я помню свой первый день в школе.) Forget (забывать) — He often forgets his keys. (Он часто забывает свои ключи.)

(забывать) — He often forgets his keys. (Он часто забывает свои ключи.) Belong (принадлежать) — This book belongs to me. (Эта книга принадлежит мне.)

(принадлежать) — This book belongs to me. (Эта книга принадлежит мне.) Contain (содержать) — This bottle contains water. (Эта бутылка содержит воду.)

(содержать) — This bottle contains water. (Эта бутылка содержит воду.) Consist (состоять) — The team consists of five players. (Команда состоит из пяти игроков.)

(состоять) — The team consists of five players. (Команда состоит из пяти игроков.) Seem (казаться) — He seems tired. (Он кажется уставшим.)

(казаться) — He seems tired. (Он кажется уставшим.) Appear (выглядеть, представляться) — The solution appears simple. (Решение выглядит простым.)

(выглядеть, представляться) — The solution appears simple. (Решение выглядит простым.) Sound (звучать) — That sounds interesting! (Это звучит интересно!)

(звучать) — That sounds interesting! (Это звучит интересно!) Look (выглядеть) — You look happy today. (Ты выглядишь счастливым сегодня.)

(выглядеть) — You look happy today. (Ты выглядишь счастливым сегодня.) Possess (обладать) — She possesses remarkable talent. (Она обладает выдающимся талантом.)

(обладать) — She possesses remarkable talent. (Она обладает выдающимся талантом.) Own (владеть) — They own three houses. (Они владеют тремя домами.)

Некоторые глаголы состояния могут также функционировать как глаголы действия, но с измененным значением:

Think как состояние: I think she is right. (Я думаю, что она права.) — мнение как действие: I'm thinking about the problem. (Я размышляю над проблемой.) — процесс размышления

как состояние: I think she is right. (Я думаю, что она права.) — мнение как действие: I'm thinking about the problem. (Я размышляю над проблемой.) — процесс размышления Have как состояние: I have a car. (У меня есть машина.) — обладание как действие: I'm having lunch. (Я обедаю.) — прием пищи

как состояние: I have a car. (У меня есть машина.) — обладание как действие: I'm having lunch. (Я обедаю.) — прием пищи See как состояние: I see your point. (Я понимаю твою точку зрения.) — понимание как действие: I'm seeing a doctor tomorrow. (Я иду к врачу завтра.) — запланированная встреча

как состояние: I see your point. (Я понимаю твою точку зрения.) — понимание как действие: I'm seeing a doctor tomorrow. (Я иду к врачу завтра.) — запланированная встреча Taste как состояние: This soup tastes delicious. (Этот суп вкусный.) — описание вкуса как действие: The chef is tasting the sauce. (Шеф-повар пробует соус.) — активное действие

как состояние: This soup tastes delicious. (Этот суп вкусный.) — описание вкуса как действие: The chef is tasting the sauce. (Шеф-повар пробует соус.) — активное действие Feel как состояние: I feel tired. (Я чувствую себя уставшим.) — ощущение как действие: He is feeling the texture of the fabric. (Он ощупывает текстуру ткани.) — тактильное исследование

Отличие глаголов состояния от глаголов действия

Различие между глаголами состояния и глаголами действия — одна из фундаментальных концепций английской грамматики. Глаголы действия (action verbs) описывают действия, которые можно выполнить, наблюдать, имеющие начало и конец. Глаголы состояния, напротив, описывают состояние, которое обычно не меняется в течение короткого периода времени.

Характеристика Глаголы действия Глаголы состояния Описывают Действия, активные процессы Состояния, отношения, чувства Примеры run, work, study, eat, write know, love, hate, believe, seem Использование в Progressive tenses Да (I am running) Обычно нет (I know, а не I am knowing) Могут отвечать на вопрос "Что делает?" Да Нет Могут использоваться в повелительном наклонении Да (Run faster!) Обычно нет (нельзя сказать "Know this!")

Главное отличие, которое влияет на практическое использование языка, заключается в возможности применения глаголов в продолженных временах. Глаголы состояния редко используются в формах Continuous именно потому, что они описывают статичные, а не развивающиеся ситуации.

Марина Соколова, переводчик и лингвистический консультант: Работая с международными делегациями, я заметила интересный паттерн: русскоговорящие бизнесмены с хорошим уровнем английского часто допускали ошибки именно с глаголами состояния в формальной обстановке. На одних переговорах глава нашей делегации, желая подчеркнуть свою заинтересованность, сказал: "We are wanting to invest in this project". Я видела, как нахмурились носители языка. После встречи провела экспресс-урок по stative verbs для всей команды. Мы составили список фраз-альтернатив: вместо "we are wanting" — "we are eager to", "we are keen to", "we have a strong desire to". На следующих переговорах речь наших представителей звучала гораздо естественнее, что заметно улучшило атмосферу и результаты встречи.

Глаголы действия можно легко проверить: если можно ответить на вопрос "что делает субъект?", то перед нами глагол действия. Например:

What is John doing? — He is writing a letter. (Что делает Джон? — Он пишет письмо.)

С глаголами состояния этот вопрос не работает:

What is John doing? — He knows the answer. ❌ (неправильный ответ на вопрос)

How does John feel about it? — He loves this idea. ✅ (правильный вопрос для глагола состояния)

Еще один способ проверки — попробовать использовать глагол в повелительном наклонении. Можно сказать "Study harder!" (глагол действия), но нельзя сказать "Know this!" в прямом значении (глагол состояния). Хотя в переносном смысле такие команды иногда встречаются, например, "Love your neighbor as yourself" в библейском контексте.

Использование stative verbs в разных временах

Корректное использование глаголов состояния в различных временах требует особого внимания. Основное правило гласит, что эти глаголы используются преимущественно в простых временах (Simple tenses), но существуют и исключения. 🕒

В Present Simple глаголы состояния используются для описания текущих чувств, мнений, состояний:

I know the answer. (Я знаю ответ.)

She understands the problem. (Она понимает проблему.)

They believe in justice. (Они верят в справедливость.)

В Past Simple эти глаголы описывают состояния, которые существовали в прошлом:

I knew him when we were children. (Я знал его, когда мы были детьми.)

She wanted to become a doctor. (Она хотела стать врачом.)

They owned a house by the sea. (У них был дом у моря.)

В Future Simple они указывают на состояния, которые будут иметь место в будущем:

I will need your help tomorrow. (Мне понадобится твоя помощь завтра.)

She will understand eventually. (В конечном счете она поймет.)

They will prefer the second option. (Они предпочтут второй вариант.)

Когда дело касается продолженных времен (Progressive/Continuous), правила становятся сложнее. Как правило, глаголы состояния не используются в этих временах, однако существует ряд исключений:

Временное состояние или поведение: He's being silly. (Он ведет себя глупо.) — временное поведение You're being very understanding. (Ты проявляешь понимание.) — временное качество Развивающееся мнение или чувство: I'm loving this new show! (Мне очень нравится этот новый сериал!) — развивающееся чувство I'm thinking that we should change our strategy. (Я думаю, что нам следует изменить стратегию.) — процесс размышления Глаголы состояния, имеющие активное значение: I'm tasting the soup to see if it needs more salt. (Я пробую суп, чтобы понять, нужно ли добавить соли.) She is having dinner with her parents. (Она ужинает с родителями.)

Интересно отметить, что в современном английском языке границы использования некоторых глаголов состояния в Progressive tenses становятся более размытыми, особенно в разговорной речи и рекламе. Например, слоган "I'm loving it" стал общепринятым благодаря массовому распространению.

Для некоторых глаголов использование в продолженном времени может существенно менять значение:

See: I see a bird. (Я вижу птицу.) — прямое восприятие I am seeing a therapist. (Я посещаю терапевта.) — регулярные встречи

Think: I think she is nice. (Я думаю, что она милая.) — мнение I am thinking about my future. (Я размышляю о своем будущем.) — процесс размышления

Have: I have a dog. (У меня есть собака.) — обладание I am having a great time. (Я отлично провожу время.) — переживание опыта

Taste: The cake tastes delicious. (Торт вкусный.) — описание вкуса I am tasting every wine before buying. (Я пробую каждое вино перед покупкой.) — процесс дегустации

Распространенные ошибки с глаголами состояния

При изучении английского языка многие допускают типичные ошибки при работе с глаголами состояния. Знание этих ошибок поможет избежать их в собственной речи. 🚫

Вот наиболее распространенные проблемы:

Неправильное использование Progressive tenses Ошибка: I am knowing the answer. ❌ Правильно: I know the answer. ✅ Это самая типичная ошибка — попытка использовать глаголы состояния в продолженной форме. Смешение значений глаголов в разных контекстах Ошибка: The food is tasting good. ❌ Правильно: The food tastes good. ✅ В данном случае "taste" описывает свойство еды (состояние), а не действие пробования. Неправильное использование глагола "have" Ошибка: I am having a car. ❌ Правильно: I have a car. ✅ Но: I'm having a party tonight. ✅ (в значении "проводить мероприятие") Путаница с глаголами восприятия Ошибка: I am seeing the mountains from my window. ❌ Правильно: I can see the mountains from my window. ✅ Но: I am seeing my doctor tomorrow. ✅ (в значении "посещать") Неверное использование глаголов, описывающих мыслительные процессы Ошибка: I am believing your story. ❌ Правильно: I believe your story. ✅ Путаница с глаголами, имеющими двойное значение Ошибка: This juice is tasting sweet. ❌ Правильно: This juice tastes sweet. ✅ Но: The chef is tasting the sauce. ✅ (активное действие) Неправильное использование глаголов состояния в императиве Ошибка: Know this information right now! ❌ Правильно: Learn this information right now! ✅ Неверное построение отрицательных форм Ошибка: I'm not understanding what you mean. ❌ Правильно: I don't understand what you mean. ✅

Чтобы избежать подобных ошибок, полезно запомнить основные группы глаголов состояния и практиковать их использование в контексте. Также эффективно сравнивать пары предложений, где один и тот же глагол может быть использован и как глагол состояния, и как глагол действия:

I think you're right. (мнение — глагол состояния) I'm thinking about the problem. (процесс размышления — глагол действия)

This perfume smells wonderful. (качество — глагол состояния) She is smelling the flowers in the garden. (действие — глагол действия)

Your hair feels soft. (тактильное ощущение — глагол состояния) He is feeling the wall for a light switch. (действие ощупывания — глагол действия)

Примечательно, что некоторые глаголы состояния могут использоваться в продолженных временах в современном разговорном английском, особенно для выражения эмфазы или эмоциональной окраски:

I'm really loving your new haircut! (вместо обычного "I really love your new haircut!")

He's not believing a word I say! (вместо "He doesn't believe a word I say!")

Однако в формальной речи и письменном английском лучше придерживаться стандартных правил использования глаголов состояния.