Глаголы состояния в английском: правила и ошибки использования
Ошибка с фразой "I am knowing" способна мгновенно выдать в вас неопытного англоговорящего — даже если остальная часть речи безупречна. Глаголы состояния относятся к тем коварным элементам английской грамматики, которые следуют своим особым правилам использования. Многие изучающие язык спотыкаются именно на них — путают времена, строят неверные конструкции и в результате искажают смысл высказывания. Давайте разберемся, какие глаголы относятся к этой категории, как их правильно применять и почему выражение "I am loving it" — не всегда ошибка. 🧠
Что такое глаголы состояния в английском языке
Глаголы состояния (stative verbs) — это особая категория глаголов, которая описывает не действия, а психологические или эмоциональные состояния, чувства, отношения, восприятия и другие неактивные процессы. В отличие от глаголов действия, они выражают статичные ситуации, которые не развиваются во времени и не имеют чёткого начала или конца.
Ключевая особенность глаголов состояния заключается в том, что их обычно не используют в продолженных временах (Continuous/Progressive). Именно поэтому фразы вроде "I am believing you" звучат неестественно для носителей языка.
Алексей Михайлов, преподаватель английского с 15-летним стажем:
Помню свою первую группу студентов-продолжающих. Они могли бойко общаться на повседневные темы, но постоянно делали ошибки с глаголами состояния. Я заметил закономерность: чем лучше студент владел русским языком, тем чаще он ошибался, пытаясь сказать "Я сейчас понимаю" как "I am understanding now".
Я разработал метод "стоп-знака": каждый раз, когда студент использовал глагол состояния в продолженном времени, все поднимали красные карточки. Через месяц количество ошибок снизилось на 80%. Студенты стали автоматически "слышать" неправильные конструкции и самостоятельно их исправлять.
Глаголы состояния можно разделить на несколько категорий в зависимости от того, какой аспект нашей жизни они описывают:
|Категория
|Описание
|Примеры глаголов
|Эмоции и чувства
|Описывают эмоциональные состояния
|love, hate, like, dislike, prefer
|Мыслительные процессы
|Связаны с умственной деятельностью
|think, believe, understand, know, recognize
|Восприятие
|Описывают то, как мы воспринимаем мир
|see, hear, smell, taste, feel
|Желание и потребность
|Выражают стремления и нужды
|want, need, wish, desire
|Обладание
|Связаны с принадлежностью чего-либо
|have, own, possess, belong
|Взаимоотношения
|Описывают отношения между людьми/объектами
|consist of, involve, include, contain
Понимание природы этих глаголов критически важно для грамотной речи. Сложность заключается в том, что некоторые из них могут функционировать и как глаголы действия в определенных контекстах — этот нюанс мы рассмотрим чуть позже.
Список основных глаголов состояния с контекстом
Давайте рассмотрим наиболее употребительные глаголы состояния и проанализируем их в контексте реальных предложений. Это поможет лучше почувствовать, как эти глаголы работают в живой речи. 📝
- Believe (верить) — I believe in second chances. (Я верю в вторые шансы.)
- Know (знать) — I know the answer to this question. (Я знаю ответ на этот вопрос.)
- Understand (понимать) — I understand your concerns. (Я понимаю ваши опасения.)
- Like (нравиться) — She likes classical music. (Ей нравится классическая музыка.)
- Love (любить) — They love their new house. (Они любят свой новый дом.)
- Hate (ненавидеть) — He hates washing dishes. (Он ненавидит мыть посуду.)
- Want (хотеть) — I want to travel more. (Я хочу больше путешествовать.)
- Need (нуждаться) — We need more information. (Нам нужно больше информации.)
- Prefer (предпочитать) — She prefers tea to coffee. (Она предпочитает чай кофе.)
- Remember (помнить) — I remember my first day at school. (Я помню свой первый день в школе.)
- Forget (забывать) — He often forgets his keys. (Он часто забывает свои ключи.)
- Belong (принадлежать) — This book belongs to me. (Эта книга принадлежит мне.)
- Contain (содержать) — This bottle contains water. (Эта бутылка содержит воду.)
- Consist (состоять) — The team consists of five players. (Команда состоит из пяти игроков.)
- Seem (казаться) — He seems tired. (Он кажется уставшим.)
- Appear (выглядеть, представляться) — The solution appears simple. (Решение выглядит простым.)
- Sound (звучать) — That sounds interesting! (Это звучит интересно!)
- Look (выглядеть) — You look happy today. (Ты выглядишь счастливым сегодня.)
- Possess (обладать) — She possesses remarkable talent. (Она обладает выдающимся талантом.)
- Own (владеть) — They own three houses. (Они владеют тремя домами.)
Некоторые глаголы состояния могут также функционировать как глаголы действия, но с измененным значением:
- Think как состояние: I think she is right. (Я думаю, что она права.) — мнение как действие: I'm thinking about the problem. (Я размышляю над проблемой.) — процесс размышления
- Have как состояние: I have a car. (У меня есть машина.) — обладание как действие: I'm having lunch. (Я обедаю.) — прием пищи
- See как состояние: I see your point. (Я понимаю твою точку зрения.) — понимание как действие: I'm seeing a doctor tomorrow. (Я иду к врачу завтра.) — запланированная встреча
- Taste как состояние: This soup tastes delicious. (Этот суп вкусный.) — описание вкуса как действие: The chef is tasting the sauce. (Шеф-повар пробует соус.) — активное действие
- Feel как состояние: I feel tired. (Я чувствую себя уставшим.) — ощущение как действие: He is feeling the texture of the fabric. (Он ощупывает текстуру ткани.) — тактильное исследование
Отличие глаголов состояния от глаголов действия
Различие между глаголами состояния и глаголами действия — одна из фундаментальных концепций английской грамматики. Глаголы действия (action verbs) описывают действия, которые можно выполнить, наблюдать, имеющие начало и конец. Глаголы состояния, напротив, описывают состояние, которое обычно не меняется в течение короткого периода времени.
|Характеристика
|Глаголы действия
|Глаголы состояния
|Описывают
|Действия, активные процессы
|Состояния, отношения, чувства
|Примеры
|run, work, study, eat, write
|know, love, hate, believe, seem
|Использование в Progressive tenses
|Да (I am running)
|Обычно нет (I know, а не I am knowing)
|Могут отвечать на вопрос "Что делает?"
|Да
|Нет
|Могут использоваться в повелительном наклонении
|Да (Run faster!)
|Обычно нет (нельзя сказать "Know this!")
Главное отличие, которое влияет на практическое использование языка, заключается в возможности применения глаголов в продолженных временах. Глаголы состояния редко используются в формах Continuous именно потому, что они описывают статичные, а не развивающиеся ситуации.
Марина Соколова, переводчик и лингвистический консультант:
Работая с международными делегациями, я заметила интересный паттерн: русскоговорящие бизнесмены с хорошим уровнем английского часто допускали ошибки именно с глаголами состояния в формальной обстановке.
На одних переговорах глава нашей делегации, желая подчеркнуть свою заинтересованность, сказал: "We are wanting to invest in this project". Я видела, как нахмурились носители языка. После встречи провела экспресс-урок по stative verbs для всей команды.
Мы составили список фраз-альтернатив: вместо "we are wanting" — "we are eager to", "we are keen to", "we have a strong desire to". На следующих переговорах речь наших представителей звучала гораздо естественнее, что заметно улучшило атмосферу и результаты встречи.
Глаголы действия можно легко проверить: если можно ответить на вопрос "что делает субъект?", то перед нами глагол действия. Например:
- What is John doing? — He is writing a letter. (Что делает Джон? — Он пишет письмо.)
С глаголами состояния этот вопрос не работает:
- What is John doing? — He knows the answer. ❌ (неправильный ответ на вопрос)
- How does John feel about it? — He loves this idea. ✅ (правильный вопрос для глагола состояния)
Еще один способ проверки — попробовать использовать глагол в повелительном наклонении. Можно сказать "Study harder!" (глагол действия), но нельзя сказать "Know this!" в прямом значении (глагол состояния). Хотя в переносном смысле такие команды иногда встречаются, например, "Love your neighbor as yourself" в библейском контексте.
Использование stative verbs в разных временах
Корректное использование глаголов состояния в различных временах требует особого внимания. Основное правило гласит, что эти глаголы используются преимущественно в простых временах (Simple tenses), но существуют и исключения. 🕒
В Present Simple глаголы состояния используются для описания текущих чувств, мнений, состояний:
- I know the answer. (Я знаю ответ.)
- She understands the problem. (Она понимает проблему.)
- They believe in justice. (Они верят в справедливость.)
В Past Simple эти глаголы описывают состояния, которые существовали в прошлом:
- I knew him when we were children. (Я знал его, когда мы были детьми.)
- She wanted to become a doctor. (Она хотела стать врачом.)
- They owned a house by the sea. (У них был дом у моря.)
В Future Simple они указывают на состояния, которые будут иметь место в будущем:
- I will need your help tomorrow. (Мне понадобится твоя помощь завтра.)
- She will understand eventually. (В конечном счете она поймет.)
- They will prefer the second option. (Они предпочтут второй вариант.)
Когда дело касается продолженных времен (Progressive/Continuous), правила становятся сложнее. Как правило, глаголы состояния не используются в этих временах, однако существует ряд исключений:
Временное состояние или поведение: He's being silly. (Он ведет себя глупо.) — временное поведение You're being very understanding. (Ты проявляешь понимание.) — временное качество
Развивающееся мнение или чувство: I'm loving this new show! (Мне очень нравится этот новый сериал!) — развивающееся чувство I'm thinking that we should change our strategy. (Я думаю, что нам следует изменить стратегию.) — процесс размышления
Глаголы состояния, имеющие активное значение: I'm tasting the soup to see if it needs more salt. (Я пробую суп, чтобы понять, нужно ли добавить соли.) She is having dinner with her parents. (Она ужинает с родителями.)
Интересно отметить, что в современном английском языке границы использования некоторых глаголов состояния в Progressive tenses становятся более размытыми, особенно в разговорной речи и рекламе. Например, слоган "I'm loving it" стал общепринятым благодаря массовому распространению.
Для некоторых глаголов использование в продолженном времени может существенно менять значение:
See: I see a bird. (Я вижу птицу.) — прямое восприятие I am seeing a therapist. (Я посещаю терапевта.) — регулярные встречи
Think: I think she is nice. (Я думаю, что она милая.) — мнение I am thinking about my future. (Я размышляю о своем будущем.) — процесс размышления
Have: I have a dog. (У меня есть собака.) — обладание I am having a great time. (Я отлично провожу время.) — переживание опыта
Taste: The cake tastes delicious. (Торт вкусный.) — описание вкуса I am tasting every wine before buying. (Я пробую каждое вино перед покупкой.) — процесс дегустации
Распространенные ошибки с глаголами состояния
При изучении английского языка многие допускают типичные ошибки при работе с глаголами состояния. Знание этих ошибок поможет избежать их в собственной речи. 🚫
Вот наиболее распространенные проблемы:
Неправильное использование Progressive tenses Ошибка: I am knowing the answer. ❌ Правильно: I know the answer. ✅ Это самая типичная ошибка — попытка использовать глаголы состояния в продолженной форме.
Смешение значений глаголов в разных контекстах Ошибка: The food is tasting good. ❌ Правильно: The food tastes good. ✅ В данном случае "taste" описывает свойство еды (состояние), а не действие пробования.
Неправильное использование глагола "have" Ошибка: I am having a car. ❌ Правильно: I have a car. ✅ Но: I'm having a party tonight. ✅ (в значении "проводить мероприятие")
Путаница с глаголами восприятия Ошибка: I am seeing the mountains from my window. ❌ Правильно: I can see the mountains from my window. ✅ Но: I am seeing my doctor tomorrow. ✅ (в значении "посещать")
Неверное использование глаголов, описывающих мыслительные процессы Ошибка: I am believing your story. ❌ Правильно: I believe your story. ✅
Путаница с глаголами, имеющими двойное значение Ошибка: This juice is tasting sweet. ❌ Правильно: This juice tastes sweet. ✅ Но: The chef is tasting the sauce. ✅ (активное действие)
Неправильное использование глаголов состояния в императиве Ошибка: Know this information right now! ❌ Правильно: Learn this information right now! ✅
Неверное построение отрицательных форм Ошибка: I'm not understanding what you mean. ❌ Правильно: I don't understand what you mean. ✅
Чтобы избежать подобных ошибок, полезно запомнить основные группы глаголов состояния и практиковать их использование в контексте. Также эффективно сравнивать пары предложений, где один и тот же глагол может быть использован и как глагол состояния, и как глагол действия:
I think you're right. (мнение — глагол состояния) I'm thinking about the problem. (процесс размышления — глагол действия)
This perfume smells wonderful. (качество — глагол состояния) She is smelling the flowers in the garden. (действие — глагол действия)
Your hair feels soft. (тактильное ощущение — глагол состояния) He is feeling the wall for a light switch. (действие ощупывания — глагол действия)
Примечательно, что некоторые глаголы состояния могут использоваться в продолженных временах в современном разговорном английском, особенно для выражения эмфазы или эмоциональной окраски:
- I'm really loving your new haircut! (вместо обычного "I really love your new haircut!")
- He's not believing a word I say! (вместо "He doesn't believe a word I say!")
Однако в формальной речи и письменном английском лучше придерживаться стандартных правил использования глаголов состояния.
Глаголы состояния — это тот аспект английской грамматики, где правила и живой язык находятся в постоянном диалоге. Овладение этой темой требует не только знания теории, но и регулярной практики, чтения и прослушивания аутентичных материалов. Помните главное: глаголы состояния описывают не то, что мы делаем, а то, что мы чувствуем, думаем, ощущаем и чем обладаем. С этим пониманием вы сможете избежать распространенных ошибок и значительно приблизить свою речь к уровню носителя языка.