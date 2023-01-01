Глагол to be в английском языке: все формы и случаи употребления

Преподаватели и ученики, интересующиеся грамматическими аспектами языка Если вы когда-либо пытались заговорить на английском, то наверняка сталкивались с загадочным глаголом to be. Этот крошечный глагол — настоящий фундамент английской грамматики, без которого невозможно построить ни одного предложения! 🔑 Путаница с формами am, is, are часто становится первым камнем преткновения для новичков, а неправильное использование was и were может выдать даже продвинутого студента. Давайте разберемся во всех тонкостях этого ключевого глагола раз и навсегда, чтобы вы могли использовать его с уверенностью настоящего знатока английского.

Глагол to be: основная информация и значение

Глагол to be — один из самых важных и часто используемых глаголов в английском языке. В русском языке его эквивалентами являются глаголы "быть", "существовать", "находиться". Примечательно, что to be — это неправильный глагол, что означает отсутствие стандартного правила образования его форм.

Основные функции глагола to be в английском языке:

Выражение состояния или существования: I am tired (Я устал)

Указание местоположения: She is at home (Она дома)

Определение характеристик и качеств: They are smart (Они умные)

Указание времени или возраста: It is 5 o'clock (Сейчас 5 часов)

Образование времен группы Continuous: I am working (Я работаю)

Образование пассивного залога: The book was written (Книга была написана)

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 12-летним стажем Помню свою ученицу Марину, которая несмотря на обширный словарный запас, постоянно путалась в формах глагола to be. Во время деловых встреч это вызывало неловкость. Мы начали занятия с создания персонализированной таблицы форм глагола to be, которую она держала на рабочем столе. Для закрепления я предложила ей методику "5 предложений в день": каждое утро Марина составляла 5 предложений с разными формами to be о своих планах или текущих делах. Через месяц она автоматически использовала правильные формы, а спустя три месяца провела важную презентацию на английском без единой ошибки в этой конструкции. Ключ к успеху — регулярная практика в реальном контексте вашей жизни.

Важно понимать, что to be имеет разные формы в зависимости от лица, числа и времени. Это делает его особенным и требует отдельного внимания при изучении английского языка. 📚

Формы глагола to be во всех временах английского языка

Глагол to be имеет уникальные формы для каждого лица и числа, а также для разных времен. Рассмотрим их в систематизированном виде.

Время I You He/She/It We They Present Simple am are is are are Past Simple was were was were were Future Simple will be will be will be will be will be

В Present Perfect и других совершенных временах используется форма "been":

Present Perfect: I have been, You have been, He/She/It has been

Past Perfect: I had been, You had been

Future Perfect: I will have been, You will have been

Для продолженных времен (Continuous) глагол to be используется как вспомогательный, например:

Present Continuous: I am being, You are being, He/She/It is being

Past Continuous: I was being, You were being

Важно отметить, что форма being используется в качестве причастия настоящего времени, а been — как причастие прошедшего времени глагола to be. 🔄

При запоминании форм глагола to be полезно использовать мнемонические техники. Например, можно составить короткие запоминающиеся фразы с каждой формой или визуализировать связь между местоименем и соответствующей формой глагола.

Использование to be в утвердительных предложениях

Глагол to be в утвердительных предложениях следует сразу за подлежащим, что отличает его от большинства других глаголов английского языка. Рассмотрим основные случаи использования to be в утвердительных конструкциях.

1. Для выражения состояния или качества:

I am happy — Я счастлив

She is beautiful — Она красивая

They are late — Они опаздывают

2. Для указания профессии или роли:

He is a doctor — Он доктор

We are students — Мы студенты

She is the director — Она директор

3. Для обозначения местонахождения:

The book is on the table — Книга на столе

I am at home — Я дома

They are in London — Они в Лондоне

4. Для указания времени, даты, возраста:

It is 9 o'clock — Сейчас 9 часов

Today is Monday — Сегодня понедельник

I am 25 years old — Мне 25 лет

5. В составе продолженных времен (Continuous):

I am working — Я работаю (сейчас)

She was sleeping when I called — Она спала, когда я позвонил

They will be traveling next week — Они будут путешествовать на следующей неделе

Михаил Соколов, переводчик-синхронист Когда я начал работать переводчиком на международных конференциях, меня поразил случай с российским бизнесменом. Он прекрасно знал специализированную терминологию, но делал базовые ошибки с глаголом to be, говоря фразы типа "I interested in" вместо "I am interested in". На важных переговорах это создавало впечатление низкого уровня образования. Я предложил ему простую технику: каждый раз перед произнесением предложения мысленно проверять наличие "am/is/are". Чтобы автоматизировать навык, мы практиковали быстрые диалоги, где нужно было моментально реагировать правильными конструкциями. Через несколько недель тренировок его речь стала гораздо грамотнее, а зарубежные партнеры начали относиться к нему с большим уважением. Иногда именно базовые элементы языка определяют восприятие вас как профессионала.

Особенность употребления to be состоит в том, что в английском языке, в отличие от русского, глагол-связка обязательно должен присутствовать в предложении. Нельзя сказать просто "She beautiful" — обязательно нужно использовать "She is beautiful". 🖋️

Построение отрицаний и вопросов с глаголом to be

Одно из преимуществ глагола to be — простота построения отрицаний и вопросов по сравнению с другими глаголами. Для этого не требуются вспомогательные глаголы do/does/did.

Построение отрицаний

Для образования отрицательного предложения с глаголом to be достаточно добавить частицу "not" после глагола:

Утвердительная форма Отрицательная форма Сокращенная форма I am happy. I am not happy. I'm not happy. He is at home. He is not at home. He isn't at home. / He's not at home. They were late. They were not late. They weren't late. We will be ready. We will not be ready. We won't be ready.

В разговорной речи часто используются сокращенные формы: isn't, aren't, wasn't, weren't, won't be.

Построение вопросов

Для формирования вопроса с глаголом to be необходимо поставить глагол перед подлежащим:

Общие вопросы (ответ да/нет): Am I right? — Я прав?

Is she your sister? — Она твоя сестра?

Were they at the party? — Они были на вечеринке?

Will you be available tomorrow? — Ты будешь свободен завтра? Специальные вопросы (начинаются с вопросительного слова): Where are you from? — Откуда ты?

Why was he angry? — Почему он был злой?

What is your name? — Как тебя зовут?

How old are they? — Сколько им лет? Разделительные вопросы (tag questions): She is French, isn't she? — Она француженка, не так ли?

They weren't at home, were they? — Их не было дома, не так ли?

I am late, aren't I? — Я опаздываю, не так ли? (Обратите внимание на особую форму "aren't I" вместо "am not I")

Важно помнить, что в вопросах никогда не используются сокращенные формы глагола to be. Нельзя сказать "Is't she your sister?" — правильно только полная форма "Is she your sister?". 🔍

Особые случаи и идиомы с глаголом to be

Глагол to be встречается во многих устойчивых выражениях и идиомах, которые важно знать для естественного общения на английском языке. Рассмотрим некоторые интересные случаи его использования.

1. Конструкция "there is / there are"

Эта конструкция используется для обозначения наличия или существования чего-либо:

There is a book on the table — На столе (есть) книга

There are many people in the room — В комнате много людей

There was a problem with my computer — Была проблема с моим компьютером

2. To be going to

Конструкция, используемая для выражения будущих планов или намерений:

I am going to visit my parents — Я собираюсь навестить родителей

She is going to study medicine — Она собирается изучать медицину

They are going to get married — Они собираются пожениться

3. To be about to

Выражает действие, которое вот-вот произойдёт:

I am about to leave — Я как раз собираюсь уходить

The movie is about to start — Фильм вот-вот начнется

4. To be supposed to

Используется для выражения ожидания, обязательства или предположения:

You are supposed to call her — Ты должен ей позвонить (от тебя этого ожидают)

The package was supposed to arrive yesterday — Посылка должна была прийти вчера

5. Идиоматические выражения с to be

to be in trouble — быть в беде

to be on fire — гореть (буквально или в переносном смысле "быть очень успешным")

to be over the moon — быть безумно счастливым

to be under the weather — плохо себя чувствовать

to be at a loss — растеряться, не знать, что делать

to be on the same page — быть в согласии, иметь одинаковое понимание

to be in someone's shoes — быть на чьем-то месте

6. Модальное значение to be

В некоторых случаях to be может иметь модальное значение:

You are to stay here — Ты должен остаться здесь (строгое указание)

The president is to visit France next week — Президент должен посетить Францию на следующей неделе (запланированное событие)

Глагол to be, несмотря на свою кажущуюся простоту, имеет множество нюансов использования. Овладение всеми его формами и функциями значительно повышает уровень владения английским языком. 💯