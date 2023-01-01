Глагол to be в английском: формы, употребление и нюансы

Для кого эта статья:

Для начинающих изучающих английский язык

Для студентов, испытывающих сложности с грамматикой

Для преподавателей английского языка, желающих улучшить методику обучения Глагол "to be" — фундаментальный кирпичик английского языка, без которого невозможно построить даже простейшее предложение. Это как научиться ходить перед тем, как бегать — без него дальнейшее изучение английского превращается в мучительный процесс. Многие студенты спотыкаются именно на этом базовом глаголе, путаясь в его формах и употреблении. Давайте раз и навсегда разберемся со всеми особенностями "to be", чтобы вы могли использовать его с уверенностью эксперта. 🔍 Это руководство станет вашей опорой на пути к свободному владению английским языком.

Основы глагола To Be: что нужно знать изначально

Глагол "to be" — настоящий аномальный гений английской грамматики. В отличие от большинства глаголов, он кардинально меняет свою форму в зависимости от лица и числа. Почему это так важно? Потому что "to be" выполняет три критические функции:

Выступает в качестве смыслового глагола для выражения состояния, местоположения или характеристики: "I am tired" (Я устал).

для выражения состояния, местоположения или характеристики: "I am tired" (Я устал). Служит вспомогательным глаголом для образования продолженных времен: "She is reading" (Она читает).

для образования продолженных времен: "She is reading" (Она читает). Используется как глагол-связка между подлежащим и именной частью сказуемого: "They are doctors" (Они доктора).

Когда мы говорим о глаголе "to be", мы фактически имеем в виду несколько форм: am, is, are, was, were, been, being. Каждая из этих форм используется в конкретных ситуациях и с определенными лицами.

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды ко мне пришла студентка Мария, которая никак не могла запомнить, когда использовать "am", "is" или "are". Она постоянно говорила: "I is happy" или "They is students". Мы придумали простое мнемоническое правило: A-I-R. A (am) — для "I", I (is) — для он/она/оно, R (are) — для множественного числа и "you". Через неделю Мария уже не делала этих ошибок и с гордостью строила безупречные предложения с "to be". Иногда простые ассоциации работают лучше, чем часы зубрежки!

Важно понимать, что "to be" — единственный глагол в английском, имеющий целых 8 форм (включая инфинитив). Для сравнения, большинство обычных глаголов имеют всего 3-4 формы. Этот факт делает его одновременно и самым сложным, и самым важным глаголом для изучения. 🧩

Спряжение глагола To Be в настоящем времени

Спряжение глагола "to be" в настоящем времени — основа основ. Здесь важно запомнить уникальную особенность: этот глагол имеет три различные формы в зависимости от лица и числа, что является редкостью для современного английского.

Лицо Единственное число Множественное число 1-е лицо I am We are 2-е лицо You are You are 3-е лицо He/She/It is They are

Сокращенные формы глагола "to be" активно используются в разговорной речи и неформальной переписке:

I am → I'm

You are → You're

He is → He's

She is → She's

It is → It's

We are → We're

They are → They're

Использование этих сокращений мгновенно делает вашу речь более естественной и беглой. Сравните:

"I am going to the store" (звучит формально) vs "I'm going to the store" (звучит естественно).

Настоящее время глагола "to be" используется в следующих основных ситуациях:

Для описания постоянных характеристик: "She is tall." (Она высокая.) Для указания местонахождения: "The book is on the table." (Книга на столе.) Для обозначения профессии: "I am a doctor." (Я врач.) Для выражения временного состояния: "They are busy now." (Они сейчас заняты.) Как часть времени Present Continuous: "We are learning English." (Мы учим английский.)

Помните, что с глаголом "to be" не используется вспомогательный глагол "do" при формировании вопросов или отрицаний в настоящем времени. Вместо этого сам глагол меняет свое положение: "Are you happy?" (Ты счастлив?), "I am not tired." (Я не устал). 🔄

To Be в прошедшем и будущем времени: формы и нюансы

Глагол "to be" в прошедшем времени демонстрирует еще одно отличие от обычных глаголов — он имеет только две формы: "was" для единственного числа и "were" для множественного. Однако есть важное исключение: во втором лице единственного числа (you) используется "were".

Лицо Past Simple (единственное число) Past Simple (множественное число) 1-е лицо I was We were 2-е лицо You were You were 3-е лицо He/She/It was They were

В будущем времени (Future Simple) глагол "to be" формируется с помощью вспомогательного глагола "will" и инфинитива "be":

I will be (I'll be)

You will be (You'll be)

He/She/It will be (He'll/She'll/It'll be)

We will be (We'll be)

You will be (You'll be)

They will be (They'll be)

Также существует альтернативный способ выражения будущего с конструкцией "going to be":

"I am going to be a doctor." (Я собираюсь стать врачом.) — подчеркивает намерение или планы на будущее.

При использовании Perfect Tenses (совершенные времена) глагол "to be" принимает форму "been":

Present Perfect: "She has been happy since morning." (Она счастлива с утра.)

Past Perfect: "They had been at the party before we arrived." (Они были на вечеринке до нашего прихода.)

Future Perfect: "We will have been married for ten years next month." (В следующем месяце будет десять лет, как мы женаты.)

В конструкциях с Continuous Tenses (продолженные времена) используется форма "being":

"He is being careful with the new equipment." (Он осторожен с новым оборудованием.) — обратите внимание, что здесь "being careful" означает временное поведение, а не постоянную характеристику. 🕰️

Сергей Иванов, переводчик и автор учебников по английскому языку Работая переводчиком в международной компании, я столкнулся с типичной для русскоговорящих проблемой. Наш новый сотрудник Алексей постоянно путал "was" и "were" в условных предложениях. На важной презентации он сказал: "If I was the CEO..." вместо правильного "If I were the CEO...". Чтобы помочь ему, я предложил запомнить фразу из песни "If I Were a Rich Man" из мюзикла "Скрипач на крыше". После этого Алексей не только исправил эту ошибку, но и начал замечать её у других коллег. Иногда культурные отсылки — отличный способ закрепить грамматическое правило!

Отрицательные и вопросительные формы с To Be

Формирование отрицательных и вопросительных предложений с глаголом "to be" следует особым правилам, которые отличаются от правил для обычных глаголов. Это одна из причин, почему так важно освоить эти формы в самом начале изучения английского языка.

Для создания отрицательных предложений с "to be" просто добавьте отрицательную частицу "not" после формы глагола:

I am not (I'm not) happy.

You are not (You aren't / You're not) late.

He/She/It is not (He/She/It isn't / He's/She's/It's not) ready.

We are not (We aren't / We're not) friends.

They are not (They aren't / They're not) at home.

В прошедшем времени отрицание формируется аналогично:

I was not (wasn't) at the party.

You were not (weren't) careful enough.

He/She/It was not (wasn't) interested.

We were not (weren't) informed.

They were not (weren't) surprised.

Вопросительные предложения с "to be" образуются путем перестановки — форма глагола ставится перед подлежащим:

Am I right? (Я прав?)

Are you tired? (Ты устал?)

Is she a doctor? (Она врач?)

Was it interesting? (Это было интересно?)

Were they at school yesterday? (Они были вчера в школе?)

Для формирования специальных вопросов (wh-questions) сначала ставится вопросительное слово, затем форма глагола "to be", а потом подлежащее:

Where am I? (Где я?)

Why are you crying? (Почему ты плачешь?)

What is it? (Что это?)

When were you born? (Когда ты родился?)

How is your mother? (Как твоя мама?)

В разделительных вопросах (tag questions) используется противоположная форма "to be" в "хвостике" вопроса:

You are a student, aren't you? (Ты студент, не так ли?)

She isn't at home, is she? (Она не дома, не так ли?)

They were late, weren't they? (Они опоздали, не так ли?)

Важно помнить, что при ответе на вопросы с "to be" в кратком ответе необходимо использовать соответствующее местоимение и форму глагола "to be":

Is she a teacher? – Yes, she is. / No, she isn't.

Were they at the cinema? – Yes, they were. / No, they weren't.

Обратите внимание, что с глаголом "to be" никогда не используется вспомогательный глагол "do/does/did" для формирования вопросов или отрицаний. Это одно из ключевых отличий "to be" от других глаголов. ❓

Практическое применение To Be в английской грамматике

Глагол "to be" — настоящий универсальный солдат английской грамматики, который участвует в формировании многих грамматических конструкций. Давайте рассмотрим его ключевые практические применения, которые выходят за рамки простого описания состояний.

1. Образование времен группы Continuous

Одна из самых важных функций "to be" — формирование продолженных времен, где он выступает как вспомогательный глагол:

Present Continuous: "I am working now." (Я работаю сейчас.)

Past Continuous: "She was reading when I called." (Она читала, когда я позвонил.)

Future Continuous: "We will be traveling this time tomorrow." (Завтра в это время мы будем путешествовать.)

Present Perfect Continuous: "They have been studying for three hours." (Они учатся уже три часа.)

2. Образование пассивного залога

Глагол "to be" является неотъемлемой частью всех пассивных конструкций:

Present Simple Passive: "This book is written by a famous author." (Эта книга написана известным автором.)

Past Simple Passive: "The window was broken by the storm." (Окно было разбито штормом.)

Future Simple Passive: "The project will be finished next month." (Проект будет завершен в следующем месяце.)

3. Использование в условных предложениях

В условных предложениях второго и третьего типа форма "were" используется для всех лиц в условной части:

Second Conditional: "If I were rich, I would travel around the world." (Если бы я был богатым, я бы путешествовал по миру.)

Third Conditional: "If she had been more careful, the accident wouldn't have happened." (Если бы она была более осторожной, аварии бы не произошло.)

4. Устойчивые выражения и идиомы с "to be"

Английский язык богат устойчивыми выражениями с глаголом "to be":

"to be into something" — увлекаться чем-то: "She is into yoga." (Она увлекается йогой.)

"to be up to something" — замышлять что-то: "I think they are up to no good." (Думаю, они замышляют что-то нехорошее.)

"to be over" — закончиться: "The meeting is over." (Собрание закончилось.)

"to be about to" — собираться что-то сделать: "I was about to call you." (Я как раз собирался тебе позвонить.)

"to be under the weather" — плохо себя чувствовать: "He is under the weather today." (Сегодня он плохо себя чувствует.)

5. Особые случаи употребления

Существуют ситуации, когда выбор между "am/is/are" и "was/were" не так очевиден:

При описании цен и времени часто используется единственное число: "Five dollars is too much." (Пять долларов — это слишком много.)

С собирательными существительными: "The team is playing well." (Команда играет хорошо.) — британский английский допускает и множественное число: "The team are playing well."

С "there" для указания существования: "There is a book on the table." (На столе есть книга.) / "There are books on the table." (На столе есть книги.)

Мастерство в использовании глагола "to be" открывает двери к более сложным грамматическим конструкциям. Когда вы уверенно владеете этим глаголом, вы закладываете прочный фундамент для дальнейшего изучения английского языка. 🚀