Глагол to be в английском: формы, употребление и нюансы

#Изучение английского  
Для кого эта статья:

  • Для начинающих изучающих английский язык
  • Для студентов, испытывающих сложности с грамматикой

  • Для преподавателей английского языка, желающих улучшить методику обучения

    Глагол "to be" — фундаментальный кирпичик английского языка, без которого невозможно построить даже простейшее предложение. Это как научиться ходить перед тем, как бегать — без него дальнейшее изучение английского превращается в мучительный процесс. Многие студенты спотыкаются именно на этом базовом глаголе, путаясь в его формах и употреблении. Давайте раз и навсегда разберемся со всеми особенностями "to be", чтобы вы могли использовать его с уверенностью эксперта. 🔍 Это руководство станет вашей опорой на пути к свободному владению английским языком.

Основы глагола To Be: что нужно знать изначально

Глагол "to be" — настоящий аномальный гений английской грамматики. В отличие от большинства глаголов, он кардинально меняет свою форму в зависимости от лица и числа. Почему это так важно? Потому что "to be" выполняет три критические функции:

  • Выступает в качестве смыслового глагола для выражения состояния, местоположения или характеристики: "I am tired" (Я устал).
  • Служит вспомогательным глаголом для образования продолженных времен: "She is reading" (Она читает).
  • Используется как глагол-связка между подлежащим и именной частью сказуемого: "They are doctors" (Они доктора).

Когда мы говорим о глаголе "to be", мы фактически имеем в виду несколько форм: am, is, are, was, were, been, being. Каждая из этих форм используется в конкретных ситуациях и с определенными лицами.

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем

Однажды ко мне пришла студентка Мария, которая никак не могла запомнить, когда использовать "am", "is" или "are". Она постоянно говорила: "I is happy" или "They is students". Мы придумали простое мнемоническое правило: A-I-R. A (am) — для "I", I (is) — для он/она/оно, R (are) — для множественного числа и "you". Через неделю Мария уже не делала этих ошибок и с гордостью строила безупречные предложения с "to be". Иногда простые ассоциации работают лучше, чем часы зубрежки!

Важно понимать, что "to be" — единственный глагол в английском, имеющий целых 8 форм (включая инфинитив). Для сравнения, большинство обычных глаголов имеют всего 3-4 формы. Этот факт делает его одновременно и самым сложным, и самым важным глаголом для изучения. 🧩

Спряжение глагола To Be в настоящем времени

Спряжение глагола "to be" в настоящем времени — основа основ. Здесь важно запомнить уникальную особенность: этот глагол имеет три различные формы в зависимости от лица и числа, что является редкостью для современного английского.

Лицо Единственное число Множественное число
1-е лицо I am We are
2-е лицо You are You are
3-е лицо He/She/It is They are

Сокращенные формы глагола "to be" активно используются в разговорной речи и неформальной переписке:

  • I am → I'm
  • You are → You're
  • He is → He's
  • She is → She's
  • It is → It's
  • We are → We're
  • They are → They're

Использование этих сокращений мгновенно делает вашу речь более естественной и беглой. Сравните:

"I am going to the store" (звучит формально) vs "I'm going to the store" (звучит естественно).

Настоящее время глагола "to be" используется в следующих основных ситуациях:

  1. Для описания постоянных характеристик: "She is tall." (Она высокая.)
  2. Для указания местонахождения: "The book is on the table." (Книга на столе.)
  3. Для обозначения профессии: "I am a doctor." (Я врач.)
  4. Для выражения временного состояния: "They are busy now." (Они сейчас заняты.)
  5. Как часть времени Present Continuous: "We are learning English." (Мы учим английский.)

Помните, что с глаголом "to be" не используется вспомогательный глагол "do" при формировании вопросов или отрицаний в настоящем времени. Вместо этого сам глагол меняет свое положение: "Are you happy?" (Ты счастлив?), "I am not tired." (Я не устал). 🔄

To Be в прошедшем и будущем времени: формы и нюансы

Глагол "to be" в прошедшем времени демонстрирует еще одно отличие от обычных глаголов — он имеет только две формы: "was" для единственного числа и "were" для множественного. Однако есть важное исключение: во втором лице единственного числа (you) используется "were".

Лицо Past Simple (единственное число) Past Simple (множественное число)
1-е лицо I was We were
2-е лицо You were You were
3-е лицо He/She/It was They were

В будущем времени (Future Simple) глагол "to be" формируется с помощью вспомогательного глагола "will" и инфинитива "be":

  • I will be (I'll be)
  • You will be (You'll be)
  • He/She/It will be (He'll/She'll/It'll be)
  • We will be (We'll be)
  • You will be (You'll be)
  • They will be (They'll be)

Также существует альтернативный способ выражения будущего с конструкцией "going to be":

"I am going to be a doctor." (Я собираюсь стать врачом.) — подчеркивает намерение или планы на будущее.

При использовании Perfect Tenses (совершенные времена) глагол "to be" принимает форму "been":

  • Present Perfect: "She has been happy since morning." (Она счастлива с утра.)
  • Past Perfect: "They had been at the party before we arrived." (Они были на вечеринке до нашего прихода.)
  • Future Perfect: "We will have been married for ten years next month." (В следующем месяце будет десять лет, как мы женаты.)

В конструкциях с Continuous Tenses (продолженные времена) используется форма "being":

"He is being careful with the new equipment." (Он осторожен с новым оборудованием.) — обратите внимание, что здесь "being careful" означает временное поведение, а не постоянную характеристику. 🕰️

Сергей Иванов, переводчик и автор учебников по английскому языку

Работая переводчиком в международной компании, я столкнулся с типичной для русскоговорящих проблемой. Наш новый сотрудник Алексей постоянно путал "was" и "were" в условных предложениях. На важной презентации он сказал: "If I was the CEO..." вместо правильного "If I were the CEO...". Чтобы помочь ему, я предложил запомнить фразу из песни "If I Were a Rich Man" из мюзикла "Скрипач на крыше". После этого Алексей не только исправил эту ошибку, но и начал замечать её у других коллег. Иногда культурные отсылки — отличный способ закрепить грамматическое правило!

Отрицательные и вопросительные формы с To Be

Формирование отрицательных и вопросительных предложений с глаголом "to be" следует особым правилам, которые отличаются от правил для обычных глаголов. Это одна из причин, почему так важно освоить эти формы в самом начале изучения английского языка.

Для создания отрицательных предложений с "to be" просто добавьте отрицательную частицу "not" после формы глагола:

  • I am not (I'm not) happy.
  • You are not (You aren't / You're not) late.
  • He/She/It is not (He/She/It isn't / He's/She's/It's not) ready.
  • We are not (We aren't / We're not) friends.
  • They are not (They aren't / They're not) at home.

В прошедшем времени отрицание формируется аналогично:

  • I was not (wasn't) at the party.
  • You were not (weren't) careful enough.
  • He/She/It was not (wasn't) interested.
  • We were not (weren't) informed.
  • They were not (weren't) surprised.

Вопросительные предложения с "to be" образуются путем перестановки — форма глагола ставится перед подлежащим:

  • Am I right? (Я прав?)
  • Are you tired? (Ты устал?)
  • Is she a doctor? (Она врач?)
  • Was it interesting? (Это было интересно?)
  • Were they at school yesterday? (Они были вчера в школе?)

Для формирования специальных вопросов (wh-questions) сначала ставится вопросительное слово, затем форма глагола "to be", а потом подлежащее:

  • Where am I? (Где я?)
  • Why are you crying? (Почему ты плачешь?)
  • What is it? (Что это?)
  • When were you born? (Когда ты родился?)
  • How is your mother? (Как твоя мама?)

В разделительных вопросах (tag questions) используется противоположная форма "to be" в "хвостике" вопроса:

  • You are a student, aren't you? (Ты студент, не так ли?)
  • She isn't at home, is she? (Она не дома, не так ли?)
  • They were late, weren't they? (Они опоздали, не так ли?)

Важно помнить, что при ответе на вопросы с "to be" в кратком ответе необходимо использовать соответствующее местоимение и форму глагола "to be":

  • Is she a teacher? – Yes, she is. / No, she isn't.
  • Were they at the cinema? – Yes, they were. / No, they weren't.

Обратите внимание, что с глаголом "to be" никогда не используется вспомогательный глагол "do/does/did" для формирования вопросов или отрицаний. Это одно из ключевых отличий "to be" от других глаголов. ❓

Практическое применение To Be в английской грамматике

Глагол "to be" — настоящий универсальный солдат английской грамматики, который участвует в формировании многих грамматических конструкций. Давайте рассмотрим его ключевые практические применения, которые выходят за рамки простого описания состояний.

1. Образование времен группы Continuous

Одна из самых важных функций "to be" — формирование продолженных времен, где он выступает как вспомогательный глагол:

  • Present Continuous: "I am working now." (Я работаю сейчас.)
  • Past Continuous: "She was reading when I called." (Она читала, когда я позвонил.)
  • Future Continuous: "We will be traveling this time tomorrow." (Завтра в это время мы будем путешествовать.)
  • Present Perfect Continuous: "They have been studying for three hours." (Они учатся уже три часа.)

2. Образование пассивного залога

Глагол "to be" является неотъемлемой частью всех пассивных конструкций:

  • Present Simple Passive: "This book is written by a famous author." (Эта книга написана известным автором.)
  • Past Simple Passive: "The window was broken by the storm." (Окно было разбито штормом.)
  • Future Simple Passive: "The project will be finished next month." (Проект будет завершен в следующем месяце.)

3. Использование в условных предложениях

В условных предложениях второго и третьего типа форма "were" используется для всех лиц в условной части:

  • Second Conditional: "If I were rich, I would travel around the world." (Если бы я был богатым, я бы путешествовал по миру.)
  • Third Conditional: "If she had been more careful, the accident wouldn't have happened." (Если бы она была более осторожной, аварии бы не произошло.)

4. Устойчивые выражения и идиомы с "to be"

Английский язык богат устойчивыми выражениями с глаголом "to be":

  • "to be into something" — увлекаться чем-то: "She is into yoga." (Она увлекается йогой.)
  • "to be up to something" — замышлять что-то: "I think they are up to no good." (Думаю, они замышляют что-то нехорошее.)
  • "to be over" — закончиться: "The meeting is over." (Собрание закончилось.)
  • "to be about to" — собираться что-то сделать: "I was about to call you." (Я как раз собирался тебе позвонить.)
  • "to be under the weather" — плохо себя чувствовать: "He is under the weather today." (Сегодня он плохо себя чувствует.)

5. Особые случаи употребления

Существуют ситуации, когда выбор между "am/is/are" и "was/were" не так очевиден:

  • При описании цен и времени часто используется единственное число: "Five dollars is too much." (Пять долларов — это слишком много.)
  • С собирательными существительными: "The team is playing well." (Команда играет хорошо.) — британский английский допускает и множественное число: "The team are playing well."
  • С "there" для указания существования: "There is a book on the table." (На столе есть книга.) / "There are books on the table." (На столе есть книги.)

Мастерство в использовании глагола "to be" открывает двери к более сложным грамматическим конструкциям. Когда вы уверенно владеете этим глаголом, вы закладываете прочный фундамент для дальнейшего изучения английского языка. 🚀

Глагол "to be" — не просто элемент грамматики, а ключ к свободному выражению мыслей на английском языке. Освоив все его формы и функции, вы получаете мощный инструмент, который используется практически в каждом предложении. Помните, что даже опытные носители языка когда-то начинали с изучения этого фундаментального глагола. Регулярная практика и внимание к контексту помогут вам интуитивно чувствовать правильное использование "to be" в любой ситуации. И тогда вместо "English is difficult" вы с уверенностью сможете сказать "English is fascinating!"

