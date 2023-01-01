Глагол to be в английском: все формы, правила и секреты успеха

Для кого эта статья:

Начинающие изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, желающие устранить распространённые ошибки в грамматике английского Глагол to be — краеугольный камень английской грамматики, без освоения которого невозможно построить даже простейшее предложение. Это своеобразный "скелет", на который нанизываются все остальные конструкции языка. Сложно представить, но этот маленький глагол встречается в каждом третьем предложении английской речи! Путаница в его формах — самая распространённая ошибка изучающих английский. Мы разберём все формы глагола to be, покажем их в действии через наглядные таблицы и примеры, а также раскроем секреты безошибочного использования. Пора навсегда устранить неуверенность при встрече с этим фундаментальным элементом английского! 🔍

Что такое глагол to be и его значение в английском

Глагол to be — один из самых частотных и функциональных глаголов английского языка. В русском языке его аналогами выступают глаголы "быть", "являться", "находиться". Однако уникальность to be в том, что он не просто передаёт значение существования, но и выполняет роль связки между подлежащим и сказуемым.

Основные функции глагола to be в английском языке:

Обозначение состояния или качества: She is happy (Она счастлива)

Указание на местоположение: They are at school (Они в школе)

Обозначение возраста: I am 30 years old (Мне 30 лет)

Указание профессии или роли: He is a doctor (Он врач)

Вспомогательный глагол для образования времен группы Continuous: We are working (Мы работаем)

Вспомогательный глагол для образования пассивного залога: The letter was sent (Письмо было отправлено)

Важно понимать, что в отличие от русского языка, где глагол "быть" в настоящем времени часто опускается, в английском глагол to be обязателен: Я студент → I am a student.

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню случай с моей ученицей Машей, которая никак не могла запомнить формы глагола to be. На каждом уроке она совершала одни и те же ошибки: "I is", "He am". Однажды я принесла на занятие три коробки с надписями "am", "is", "are". Мы разложили все местоимения по этим коробкам, и Маша физически перемещала карточки, проговаривая: "I am", "He is". Через неделю проблема исчезла полностью! Иногда достаточно задействовать тактильную память и превратить абстрактные правила в конкретные действия. С тех пор я использую этот прием со всеми учениками, и результат всегда превосходит ожидания.

Без глагола to be невозможно построить большинство базовых предложений, поэтому его изучение становится первым шагом для всех, кто начинает осваивать английский язык. 🔑

Формы глагола to be в настоящем, прошедшем и будущем

Глагол to be отличается от большинства английских глаголов своей нерегулярностью — его формы необходимо заучивать отдельно для каждого местоимения и времени. Это одна из причин, почему он вызывает затруднения у изучающих язык.

Местоимение Настоящее (Present Simple) Прошедшее (Past Simple) Будущее (Future Simple) I am was will be You are were will be He/She/It is was will be We are were will be You (множ.) are were will be They are were will be

В настоящем времени (Present Simple) глагол to be имеет три формы: am, is, are. Их использование зависит от лица и числа подлежащего:

Am используется только с местоимением I: I am a teacher (Я учитель)

используется только с местоимением I: I am a teacher (Я учитель) Is используется с единственным числом третьего лица (he, she, it): She is beautiful (Она красивая)

используется с единственным числом третьего лица (he, she, it): She is beautiful (Она красивая) Are используется с you, we, they: They are late (Они опаздывают)

В прошедшем времени (Past Simple) глагол to be имеет только две формы:

Was для I, he, she, it: He was at home yesterday (Он был дома вчера)

для I, he, she, it: He was at home yesterday (Он был дома вчера) Were для you, we, they: We were happy (Мы были счастливы)

В будущем времени (Future Simple) используется единая форма will be для всех лиц и чисел: I will be at the meeting tomorrow (Я буду на встрече завтра).

Помимо простых времён, глагол to be участвует в образовании сложных времен и конструкций:

Present Continuous: She is sleeping (Она спит сейчас)

Past Continuous: They were watching a movie (Они смотрели фильм)

Present Perfect: I have been here before (Я был здесь раньше)

Future Continuous: We will be traveling next week (Мы будем путешествовать на следующей неделе)

Запомнить формы глагола to be помогает постоянная практика и составление собственных примеров с различными местоимениями и временами. 📝

Правила построения предложений с глаголом to be

Построение предложений с глаголом to be следует строгим правилам английской грамматики. Понимание этих правил позволяет избежать типичных ошибок и создавать грамматически корректные высказывания.

Базовая структура утвердительного предложения с глаголом to be выглядит следующим образом:

Подлежащее Глагол to be Остальная часть предложения I am a student. She is at home now. They are from Italy. We were happy yesterday. It will be difficult tomorrow.

После глагола to be может следовать:

Прилагательное : The weather is cold. (Погода холодная)

: The weather is cold. (Погода холодная) Существительное (с артиклем при необходимости): Peter is a doctor. (Питер — доктор)

(с артиклем при необходимости): Peter is a doctor. (Питер — доктор) Предложная фраза : They are in the garden. (Они в саду)

: They are in the garden. (Они в саду) Наречие : The meeting is tomorrow. (Встреча завтра)

: The meeting is tomorrow. (Встреча завтра) Причастие настоящего времени (для образования Continuous): She is reading. (Она читает)

(для образования Continuous): She is reading. (Она читает) Причастие прошедшего времени (для образования пассивного залога): The book was written last year. (Книга была написана в прошлом году)

Важно помнить о согласовании подлежащего с формой глагола to be. Ошибки в этом согласовании являются наиболее распространенными: 🚫 She are — неправильно, ✓ She is — правильно.

Особое внимание следует уделить случаям, когда подлежащее выражено существительным, а не местоимением:

С исчисляемыми существительными в единственном числе используется is: The cat is on the roof. (Кошка на крыше) С исчисляемыми существительными во множественном числе используется are: The books are on the table. (Книги на столе) С неисчисляемыми существительными используется is: The water is cold. (Вода холодная) С собирательными существительными в британском английском часто используется are, а в американском — is: The team are/is winning. (Команда побеждает)

При построении предложений с to be также важно учитывать правила использования артиклей и предлогов, которые часто следуют после этого глагола в английских конструкциях. Например, при указании профессии используется неопределенный артикль: She is a teacher (Она учитель).

Утвердительные и отрицательные конструкции с to be

Утвердительные и отрицательные конструкции с глаголом to be имеют свои особенности, отличающие их от других глаголов английского языка. Правильное построение этих конструкций — важный навык для корректного выражения мыслей.

Утвердительные предложения с глаголом to be строятся просто — мы используем соответствующую форму глагола в зависимости от подлежащего:

I am a student. (Я студент)

You are very talented. (Ты очень талантливый)

She is from Spain. (Она из Испании)

We were at the concert last night. (Мы были на концерте вчера вечером)

They will be here tomorrow. (Они будут здесь завтра.)

Отрицательные предложения с глаголом to be образуются путем добавления отрицательной частицы "not" после формы глагола:

I am not tired. (Я не устал)

You are not (aren't) ready. (Ты не готов)

He is not (isn't) at work today. (Он не на работе сегодня)

We were not (weren't) late for the meeting. (Мы не опоздали на встречу)

They will not (won't) be available next week. (Они не будут доступны на следующей неделе)

Обратите внимание на сокращенные формы отрицаний, которые часто используются в разговорной речи и неформальной письменной коммуникации:

am not — часто используется без сокращения, но в вопросах может стать "aren't I?"

is not → isn't

are not → aren't

was not → wasn't

were not → weren't

will not be → won't be

Михаил Соловьев, лингвист-переводчик Работая с группой бизнесменов, готовящихся к международным переговорам, я заметил интересную тенденцию: многие русскоговорящие переносят модель отрицания из родного языка в английский. Один из клиентов постоянно говорил "I no tired" вместо "I am not tired". Мы придумали метод "стоп-сигнала": каждый раз, когда кто-то пропускал "am not", "is not" или "are not", группа показывала красную карточку. Через неделю таких тренировок все участники автоматически стали строить правильные отрицательные конструкции. Удивительно, как простой визуальный сигнал может закрепить грамматическое правило эффективнее, чем часы теоретических объяснений!

Важно понимать, что в английском языке, в отличие от русского, двойное отрицание не используется. Если в предложении есть отрицательные слова (nobody, nothing, nowhere), то глагол to be остается в утвердительной форме:

🚫 There isn't nobody here. — неправильно

✓ There is nobody here. — правильно (Здесь никого нет)

При переводе русских отрицательных предложений с "нет" следует использовать соответствующую отрицательную форму глагола to be:

"У меня нет времени" → I am not free / I don't have time

"В комнате нет никого" → There is nobody in the room

Умение правильно использовать утвердительные и отрицательные конструкции с глаголом to be — основа грамотной английской речи. Регулярная практика этих конструкций позволяет довести их употребление до автоматизма. 💪

Вопросительные формы и особые случаи употребления to be

Вопросительные предложения с глаголом to be строятся по принципу инверсии — глагол ставится перед подлежащим, что отличается от построения вопросов с другими глаголами, где требуется вспомогательный глагол do/does/did.

Базовая структура общего вопроса с глаголом to be:

Глагол to be Подлежащее Остальная часть предложения Am I late? Is she your sister? Are they from Canada? Was he at the party? Were you tired yesterday? Will it be ready tomorrow?

Для специальных вопросов (начинающихся с вопросительных слов what, where, when, why, how и др.) структура дополняется вопросительным словом в начале:

Where is your office? (Где твой офис?)

Why are you sad? (Почему ты грустный?)

How old is your daughter? (Сколько лет твоей дочери?)

What time was the meeting? (Во сколько было собрание?)

Короткие ответы на общие вопросы с to be не требуют повторения всего предложения — достаточно использовать подлежащее и соответствующую форму глагола:

Are you tired? — Yes, I am. / No, I'm not.

Is she a doctor? — Yes, she is. / No, she isn't.

Were they at school yesterday? — Yes, they were. / No, they weren't.

Особые случаи употребления глагола to be включают:

Конструкция there is/there are для обозначения наличия предмета: There is a book on the table. (На столе есть книга)

There are many people in the park. (В парке много людей) Устойчивые выражения с глаголом to be: to be afraid — бояться

to be hungry/thirsty — быть голодным/испытывать жажду

to be cold/hot — мёрзнуть/ощущать жару

to be right/wrong — быть правым/ошибаться

to be in a hurry — спешить Модальное значение в предложениях типа: You are to submit your report by Friday. (Вы должны сдать отчет к пятнице)

The plane is to arrive at 5 p.m. (Самолет должен прибыть в 5 часов вечера) Фразовые глаголы с to be: to be about to do something — собираться что-то сделать

to be off — уходить

to be on — идти, происходить (о событии)

to be up — встать, не спать

to be over — закончиться

Отдельного внимания заслуживает разделительный вопрос (tag question), который формируется по принципу противоположности: если основное предложение утвердительное, то "хвостик" — отрицательный, и наоборот:

She is French, isn't she? (Она француженка, не так ли?)

You are not busy, are you? (Ты не занят, правда?)

They were late, weren't they? (Они опоздали, не так ли?)

Особый случай с вопросами от первого лица (I): хотя форма "am not" не имеет сокращения, в разделительных вопросах используется "aren't":

I am right, aren't I? (Я прав, не так ли?)

Для вопросительно-отрицательных форм возможны два варианта: с полной и с сокращенной формой:

Is she not ready? / Isn't she ready?

Were they not informed? / Weren't they informed?

Освоение всех форм глагола to be и особенностей его использования требует времени и практики, но именно этот глагол открывает путь к свободному владению английским языком. 🌟