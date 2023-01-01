Герундий в английском языке: особенности, правила, применение

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык на уровне от начального до среднего.

Преподаватели английского языка, желающие улучшить свои методы объяснения грамматики.

Люди, стремящиеся улучшить свою разговорную практику и уверенность в использовании герундия. Герундий — та грамматическая форма, которая заставляет многих изучающих английский язык недоуменно поднимать брови. "Swimming is fun", "I enjoy reading" — фразы, которые мы часто слышим и используем, даже не задумываясь, что в них скрывается загадочный герундий. Эта форма глагола легко узнаваема по характерному окончанию "-ing", но одновременно таит в себе множество нюансов, которые отличают её от простого причастия. Давайте разберемся с этой темой без сложных терминов и лишней теоретизации — так, чтобы вы могли уверенно использовать герундий в речи уже сегодня 🧠

Что такое герундий: разбираемся без сложной теории

Герундий — это форма глагола, которая сочетает в себе черты и существительного, и глагола. Проще говоря, это глагол с окончанием -ing, который в предложении играет роль существительного 📚

Представьте, что вы говорите: "I like swimming" (Я люблю плавание/плавать). Здесь "swimming" — это герундий, который выступает в роли объекта, на который направлено действие "like".

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 12-летним стажем Когда я только начинала преподавать, я заметила интересную закономерность: студенты, которые понимали принцип работы герундия, делали значительный скачок в разговорной речи. Однажды на урок пришла Маша, студентка со средним уровнем английского. Она постоянно запиналась, когда нужно было сказать "I enjoy doing something". Вместо правильной формы она говорила "I enjoy to do" или просто "I enjoy do".

Я решила объяснить ей герундий через аналогию с русским языком. "Маша, представь, что ты говоришь 'я наслаждаюсь чем? плаванием' — здесь 'плавание' существительное. В английском после глагола enjoy тоже нужно существительное, но образованное от глагола — swimming". После этого простого объяснения у неё словно включился свет в глазах. Через две недели она уже свободно использовала герундий в разговоре, даже не задумываясь.

Когда мы используем герундий:

После определённых глаголов: enjoy, mind, consider, finish, suggest, avoid и др.

После предлогов: "After eating, I felt better" (После еды я почувствовал себя лучше)

В качестве подлежащего: "Swimming is good for your health" (Плавание полезно для здоровья)

В качестве части составного именного сказуемого: "My hobby is painting" (Моё хобби — рисование)

Функция в предложении Пример Перевод Подлежащее Reading improves vocabulary Чтение улучшает словарный запас Дополнение She enjoys dancing Ей нравится танцевать Часть сказуемого His job is teaching English Его работа — преподавание английского После предлога I'm interested in learning Japanese Я заинтересован в изучении японского

Как узнать герундий в предложении: ключевые признаки

Определить герундий в предложении не так сложно, если знать основные признаки. Вот пять ключевых маркеров, указывающих на то, что перед вами именно герундий, а не просто глагол с окончанием -ing 🔍

Стоит после определенных глаголов: admit, avoid, consider, deny, enjoy, finish, keep, mind, miss, suggest и других. Используется после предлога: "I'm afraid of flying" (Я боюсь летать). Выполняет роль подлежащего: "Running is my passion" (Бег — моя страсть). Может иметь определение в виде притяжательного местоимения: "I appreciate your helping me" (Я ценю твою помощь). Может иметь дополнение: "Learning languages broadens your horizons" (Изучение языков расширяет ваш кругозор).

Также полезно понимать, что герундий можно отличить от причастия настоящего времени (Present Participle), которое тоже оканчивается на -ing, но выполняет другие функции:

Характеристика Герундий Причастие Функция Существительное Прилагательное Пример I enjoy swimming (подлежащее/дополнение) The swimming boy (определение) После предлога He's good at dancing Не используется Время Не выражает время Выражает одновременность

Обратите внимание на такие случаи:

"I saw him running" — здесь "running" является причастием, описывающим действие, которое происходит одновременно с глаголом "saw".

"I discussed running with him" — здесь "running" является герундием и функционирует как объект глагола "discussed".

Герундий в действии: где встречается в повседневности

Герундий не просто грамматическое явление — это живой элемент языка, который встречается повсюду в повседневной английской речи. От простых бытовых разговоров до профессиональной коммуникации, герундий делает речь более естественной и точной 🗣️

Михаил Соколов, переводчик и лингвистический консультант Работая переводчиком на международных конференциях, я часто сталкиваюсь с ситуациями, когда незнание тонкостей герундия может привести к неловким моментам. Помню случай с российским бизнесменом, который на переговорах с британскими партнерами постоянно говорил "I suggest to meet tomorrow" вместо правильного "I suggest meeting tomorrow".

После третьего такого случая я заметил, что британские коллеги начали воспринимать его предложения не как рекомендации, а как директивы, что создавало напряжение. В перерыве я тактично объяснил ему разницу: "suggest to do something" звучит как указание конкретному человеку, а "suggest doing something" — как общее предложение к рассмотрению. Он быстро скорректировал свою речь, и атмосфера переговоров заметно улучшилась. Такие нюансы использования герундия могут существенно влиять на тон коммуникации.

Вот где герундий встречается чаще всего:

В хобби и увлечениях : "I love painting" (Я люблю рисовать), "He's interested in collecting stamps" (Он интересуется коллекционированием марок).

: "I love painting" (Я люблю рисовать), "He's interested in collecting stamps" (Он интересуется коллекционированием марок). В описании привычек : "I can't stand smoking" (Я не выношу курение), "She avoids eating sugar" (Она избегает употребления сахара).

: "I can't stand smoking" (Я не выношу курение), "She avoids eating sugar" (Она избегает употребления сахара). В повседневных разговорах : "It's no use complaining" (Жаловаться бесполезно), "I'm thinking of changing my job" (Я думаю о смене работы).

: "It's no use complaining" (Жаловаться бесполезно), "I'm thinking of changing my job" (Я думаю о смене работы). В инструкциях и рекомендациях : "Try turning it off and on again" (Попробуйте выключить и снова включить его).

: "Try turning it off and on again" (Попробуйте выключить и снова включить его). В деловой коммуникации: "Thank you for attending the meeting" (Спасибо за присутствие на встрече).

Обратите внимание на часто используемые выражения с герундием:

It's worth + герундий: "It's worth visiting this museum" (Стоит посетить этот музей)

Can't help + герундий: "I can't help laughing" (Я не могу удержаться от смеха)

Look forward to + герундий: "I'm looking forward to meeting you" (Я с нетерпением жду встречи с вами)

Be used to + герундий: "I'm used to getting up early" (Я привык вставать рано)

Keep on + герундий: "Keep on trying" (Продолжайте пытаться)

Герундий vs. инфинитив: в чём главная разница

Одна из самых частых трудностей при изучении английского языка — выбор между герундием (глагол + -ing) и инфинитивом (to + глагол). Эти две формы могут выражать похожие идеи, но имеют важные смысловые различия 🤔

Основные различия между герундием и инфинитивом:

Аспект Герундий (-ing) Инфинитив (to + глагол) Временной фокус Процесс или опыт Потенциальное действие Пример I enjoy swimming (процесс) I want to swim (намерение) После определенных глаголов avoid, consider, enjoy, finish agree, decide, hope, plan Смысловой оттенок Реальные, конкретные действия Цели, намерения, желания

После некоторых глаголов возможно использование как герундия, так и инфинитива, но со сменой значения:

Remember + герундий : вспоминать о действии в прошлом "I remember meeting him last year" (Я помню, как встретил его в прошлом году)

Remember + инфинитив : не забыть сделать что-то в будущем "Remember to lock the door when you leave" (Не забудь запереть дверь, когда будешь уходить)

Stop + герундий : прекратить действие "He stopped smoking" (Он бросил курить)

Stop + инфинитив: остановиться, чтобы сделать что-то "He stopped to smoke" (Он остановился, чтобы покурить)

Глаголы, которые обычно требуют после себя герундия:

admit, appreciate, avoid, consider, delay, deny, discuss, enjoy, finish, keep, mind, miss, postpone, practice, quit, suggest

Глаголы, которые обычно требуют после себя инфинитива:

agree, appear, arrange, ask, decide, expect, hope, learn, manage, need, offer, plan, promise, refuse, want, wish

Некоторые глаголы могут употребляться с обеими формами без изменения значения:

begin, continue, hate, like, love, prefer, start Например: "I began working/to work on the project" (Я начал работать над проектом)

Практика употребления герундия в разговорной речи

Теория — это хорошо, но настоящее мастерство приходит с практикой. Давайте рассмотрим, как эффективно внедрить герундий в вашу повседневную речь и избежать типичных ошибок 🎯

Вот пять практических советов, которые помогут вам уверенно использовать герундий:

Создайте свой список глаголов с герундием. Выпишите 10-15 глаголов, которые требуют после себя герундия, и составьте с каждым по 2-3 предложения, которые относятся к вашей жизни. Практикуйте разговорные шаблоны. Например, отвечая на вопрос "What do you enjoy doing in your free time?", используйте герундий: "I enjoy reading, hiking, and watching documentaries". Обращайте внимание на герундий в аутентичных материалах. Читая книги или статьи на английском, подчеркивайте все случаи употребления герундия. Используйте мнемонические техники. Создайте связь между глаголом и картинкой. Например, для "avoid smoking" представьте сигарету с перечёркнутым знаком. Практикуйте замену инфинитива на герундий. Возьмите предложение с инфинитивом и попробуйте переформулировать его, используя герундий: "I want to learn Spanish" → "I'm interested in learning Spanish".

Типичные ошибки при использовании герундия:

Использование инфинитива вместо герундия : ❌ "I enjoy to read" → ✅ "I enjoy reading"

: ❌ "I enjoy to read" → ✅ "I enjoy reading" Пропуск предлога перед герундием : ❌ "I'm interested learning English" → ✅ "I'm interested in learning English"

: ❌ "I'm interested learning English" → ✅ "I'm interested in learning English" Использование герундия без изменения формы прямого дополнения : ❌ "His me helping was appreciated" → ✅ "His helping me was appreciated"

: ❌ "His me helping was appreciated" → ✅ "His helping me was appreciated" Неправильное использование отрицательной формы: ❌ "Not going there is a good idea" → ✅ "Not going there is a good idea" (правильно) или ✅ "Going there is not a good idea" (альтернатива)

Практические упражнения для закрепления:

Закончите предложение, используя герундий: She admitted...

They suggested...

I can't help...

He's looking forward to... Преобразуйте следующие предложения, используя герундий: "I want to travel around the world" → "I dream of..."

"She stopped her work to have lunch" → "She stopped..."

"It's useful if you practice every day" → "It's useful..."

Помните, что регулярная практика — ключ к успеху. Старайтесь ежедневно включать в свою речь фразы с герундием, и вскоре вы заметите, что используете его автоматически и без ошибок.