Герундий в английском языке: что это и как правильно использовать

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык на среднем и продвинутом уровне

Преподаватели английского языка, ищущие ресурсы для объяснения темы герундия

Люди, заинтересованные в улучшении своих навыков грамматики и письма на английском языке Многие изучающие английский язык сталкиваются с загадочной частью речи под названием "герундий" и теряются в догадках: когда его применять, чем он отличается от причастия, и почему после некоторых глаголов требуется именно он? Эта грамматическая конструкция — одна из самых элегантных особенностей английского языка, но при этом она может стать настоящим камнем преткновения даже для продвинутых студентов. Давайте разберемся, как распознать герундий, научиться его правильно формировать и избежать типичных ошибок при использовании этой непростой, но чрезвычайно полезной формы глагола. 🧠

Сущность и особенности герундия в английском языке

Герундий (gerund) — это неличная форма глагола, которая сочетает в себе характеристики как глагола, так и существительного. В английском языке герундий всегда оканчивается на -ing, но в отличие от причастия, выполняет функции существительного в предложении. Это своего рода "глагольное существительное", которое может стоять на месте подлежащего, дополнения или предикатива.

Дмитрий Сергеевич, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Когда я только начинал изучать английский в университете, герундий казался мне абсолютно непонятной конструкцией. "Зачем нужна ещё одна -ing форма?" — недоумевал я. На одном из занятий профессор предложил интересный подход: "Представьте, что в русском языке мы бы говорили не 'Плавание полезно для здоровья', а 'Плавать полезно для здоровья'. В английском же предпочитают первый вариант: 'Swimming is good for health'". Этот простой пример помог мне понять логику герундия. Теперь я объясняю своим студентам, что герундий — это способ превратить действие в объект, о котором можно говорить. Это особенно важно понять русскоговорящим студентам, поскольку в нашем языке нет прямого аналога.

Основные функции герундия в предложении:

Подлежащее: Reading is my favorite hobby. (Чтение — моё любимое хобби)

is my favorite hobby. (Чтение — моё любимое хобби) Часть сказуемого: My hobby is reading . (Моё хобби — чтение)

. (Моё хобби — чтение) Прямое дополнение: I enjoy reading . (Я люблю чтение/читать)

. (Я люблю чтение/читать) Предложное дополнение: He is interested in reading . (Он интересуется чтением)

. (Он интересуется чтением) Определение: I have a reading lamp. (У меня есть лампа для чтения)

lamp. (У меня есть лампа для чтения) Обстоятельство: After reading the book, I watched its film adaptation. (После прочтения книги я посмотрел её экранизацию)

Важно понимать, что герундий — это не просто глагол с окончанием -ing. Он обладает особыми свойствами, которые делают его уникальной грамматической конструкцией:

Свойства глагола Свойства существительного Может иметь прямое дополнение:<br>I enjoy reading books. Может быть подлежащим:<br>Reading improves vocabulary. Может определяться наречием:<br>I enjoy reading carefully. Может быть дополнением:<br>I am fond of reading. Имеет формы времени и залога:<br>I appreciate having been invited. Может определяться притяжательным местоимением:<br>His reading is impressive.

Отличить герундий от причастия настоящего времени (также оканчивающегося на -ing) можно по его функции в предложении: причастие выступает как определение или часть длительного времени, тогда как герундий выполняет роль существительного. 🔍

Образование и формы герундия в разных временах

Герундий образуется добавлением окончания -ing к базовой форме глагола. Однако существуют определенные правила, которые необходимо учитывать при образовании герундия:

Если глагол оканчивается на немую -e, то при добавлении -ing эта буква обычно опускается: write → writing, make → making

Если глагол оканчивается на согласную, которой предшествует ударная гласная, то согласная удваивается: run → running, swim → swimming

Если глагол оканчивается на -ie, то эти буквы меняются на -y перед добавлением -ing: lie → lying, die → dying

Если глагол односложный и заканчивается на согласную с предшествующей краткой гласной, то согласная удваивается: sit → sitting, get → getting

В английском языке герундий может использоваться в разных временных формах и залогах, что расширяет его возможности для выражения различных временных отношений:

Форма Активный залог Пассивный залог Simple reading<br>(чтение) being read<br>(когда читают) Perfect having read<br>(прочитав) having been read<br>(после того, как прочитали)

Простая (Simple) форма герундия используется для выражения действия, происходящего одновременно с действием основного глагола или носящего вневременной характер:

I enjoy swimming in the sea. (Я люблю плавать в море)

in the sea. (Я люблю плавать в море) Reading books improves your vocabulary. (Чтение книг улучшает твой словарный запас)

Перфектная (Perfect) форма герундия используется для выражения действия, предшествующего действию основного глагола:

She denied having taken my book. (Она отрицала, что взяла мою книгу)

my book. (Она отрицала, что взяла мою книгу) I appreciate having been given this opportunity. (Я ценю, что мне дали эту возможность)

Важно отметить, что перфектная форма герундия используется гораздо реже, чем простая, и в основном в формальных контекстах или для подчеркивания завершенности действия до момента, о котором идет речь. 📚

Основные правила использования герундия

Правильное использование герундия требует знания определённых правил и конструкций. Рассмотрим основные случаи, когда применение герундия не просто возможно, а необходимо для грамматически корректного построения предложения.

После определённых глаголов. Некоторые глаголы требуют после себя только герундий (а не инфинитив): admit: She admitted stealing the money. (Она призналась в краже денег)

the money. (Она призналась в краже денег) avoid: I avoid driving in rush hour. (Я избегаю вождения в час пик)

in rush hour. (Я избегаю вождения в час пик) consider: They considered moving abroad. (Они рассматривали возможность переезда за границу)

abroad. (Они рассматривали возможность переезда за границу) deny: He denied breaking the window. (Он отрицал, что разбил окно)

the window. (Он отрицал, что разбил окно) enjoy: We enjoy hiking in the mountains. (Нам нравится ходить в походы в горы)

in the mountains. (Нам нравится ходить в походы в горы) finish: I just finished reading this book. (Я только что закончил читать эту книгу)

this book. (Я только что закончил читать эту книгу) mind: Would you mind closing the door? (Вы не возражаете закрыть дверь?)

the door? (Вы не возражаете закрыть дверь?) suggest: She suggested trying a new restaurant. (Она предложила попробовать новый ресторан) После фразовых глаголов и устойчивых выражений: give up: He gave up smoking . (Он бросил курить)

. (Он бросил курить) look forward to: I'm looking forward to seeing you. (Я с нетерпением жду встречи с тобой)

you. (Я с нетерпением жду встречи с тобой) be used to: She's used to working late. (Она привыкла работать допоздна)

late. (Она привыкла работать допоздна) can't stand: I can't stand waiting in lines. (Я терпеть не могу стоять в очередях) После предлогов. Если после предлога необходимо использовать глагол, то он должен быть в форме герундия: before: Before leaving , check all the windows. (Перед уходом проверьте все окна)

, check all the windows. (Перед уходом проверьте все окна) after: After studying for hours, I needed a break. (После нескольких часов учебы мне нужен был перерыв)

for hours, I needed a break. (После нескольких часов учебы мне нужен был перерыв) without: He left without saying goodbye. (Он ушел, не попрощавшись)

goodbye. (Он ушел, не попрощавшись) instead of: Instead of complaining , try finding a solution. (Вместо того чтобы жаловаться, попробуйте найти решение)

, try finding a solution. (Вместо того чтобы жаловаться, попробуйте найти решение) by: You can improve your English by reading more. (Вы можете улучшить свой английский, читая больше)

Анна Викторовна, методист по иностранным языкам На одном из моих курсов была студентка Мария, которая постоянно путалась в использовании герундия после предлогов. Каждый раз она говорила фразы типа "I'm interested in to learn English" вместо "I'm interested in learning English". Мы создали специальное упражнение: я выписала все предлоги, с которыми она регулярно делала ошибки, на отдельные карточки. Каждое утро перед работой она вытягивала одну карточку и составляла три предложения с герундием после этого предлога. Через месяц таких тренировок ошибки практически исчезли. Этот случай показал мне, насколько важно создавать персонализированные системы обучения для преодоления конкретных грамматических трудностей.

Когда глагол выступает в роли подлежащего: Swimming is good exercise. (Плавание — хорошее упражнение)

is good exercise. (Плавание — хорошее упражнение) Reading helps improve your vocabulary. (Чтение помогает улучшить словарный запас) После притяжательных местоимений и существительных в притяжательном падеже: I don't mind your coming late. (Я не возражаю против того, что ты опоздаешь)

late. (Я не возражаю против того, что ты опоздаешь) We appreciated John's helping us with the project. (Мы оценили помощь Джона с проектом)

Обратите внимание, что в некоторых случаях возможно использование как герундия, так и инфинитива, но с изменением значения:

I stopped smoking . (Я бросил курить — прекратил действие совсем)

. (Я бросил курить — прекратил действие совсем) I stopped to smoke. (Я остановился, чтобы покурить — прервал одно действие для другого)

Запомнив эти основные правила и регулярно практикуясь в их применении, вы значительно повысите грамотность своей речи и письма на английском языке. 🖋️

Герундий и инфинитив: ключевые отличия

Одна из самых сложных грамматических дилемм для изучающих английский язык — выбор между герундием и инфинитивом. Оба могут следовать за глаголами и выражать действия, но они не взаимозаменяемы в большинстве случаев. Понимание различий между ними критически важно для правильного использования английской грамматики.

Основные различия между герундием и инфинитивом:

Критерий Герундий Инфинитив Форма глагол + -ing<br>(reading, writing) to + глагол<br>(to read, to write) Функция Ближе к существительному Ближе к глаголу Выражение времени Часто для действий, происходящих одновременно с главным действием или регулярных Часто для будущих или последующих действий После предлогов Используется всегда<br>(interested in learning) Не используется<br>(неправильно: interested in to learn)

Существуют глаголы, которые принимают только герундий, только инфинитив или могут принимать обе формы (иногда с изменением значения). Рассмотрим основные группы:

Глаголы, после которых используется только герундий :

: admit: She admitted stealing the money.

the money. avoid: Try to avoid making noise.

noise. consider: I'm considering taking a year off.

a year off. delay: We can't delay making a decision any longer.

a decision any longer. enjoy: They enjoy playing tennis together.

tennis together. finish: Have you finished writing your essay?

your essay? involve: The job involves traveling abroad.

abroad. miss: I miss living near the beach.

near the beach. practice: You need to practice speaking English.

English. suggest: She suggested going to the movies.

Глаголы, после которых используется только инфинитив :

: agree: They agreed to help us move.

us move. appear: She appears to be tired.

tired. decide: We decided to leave early.

early. expect: I expect to arrive by 8 PM.

by 8 PM. hope: They hope to win the championship.

the championship. learn: Children learn to walk at different ages.

at different ages. need: I need to buy some groceries.

some groceries. offer: He offered to drive us to the airport.

us to the airport. plan: We're planning to visit Europe next summer.

Europe next summer. promise: She promised to call me back.

Глаголы, после которых можно использовать как герундий, так и инфинитив (с изменением значения) :

: remember:

I remember meeting her at the conference. (Я помню, как встретил её на конференции — действие в прошлом)

her at the conference. (Я помню, как встретил её на конференции — действие в прошлом) Remember to lock the door when you leave. (Не забудь запереть дверь, когда будешь уходить — будущее действие)

the door when you leave. (Не забудь запереть дверь, когда будешь уходить — будущее действие) stop:

He stopped smoking . (Он бросил курить — прекратил привычку)

. (Он бросил курить — прекратил привычку) We stopped to rest . (Мы остановились, чтобы отдохнуть — цель)

. (Мы остановились, чтобы отдохнуть — цель) try:

Try adding some salt to the dish. (Попробуй добавить немного соли в блюдо — эксперимент)

some salt to the dish. (Попробуй добавить немного соли в блюдо — эксперимент) I'll try to call you tomorrow. (Я постараюсь позвонить тебе завтра — приложить усилия)

Для запоминания правильных форм после определённых глаголов полезно группировать их по смыслу:

Глаголы, выражающие эмоции и предпочтения, часто требуют герундия: enjoy, like, love, hate, prefer, can't stand

Глаголы, выражающие планы, намерения, решения, часто требуют инфинитива: plan, intend, decide, want, hope, expect

Модальные глаголы всегда требуют инфинитива без to: can, could, may, might, must, should, would

Понимание этих различий и регулярная практика помогут вам интуитивно выбирать правильную форму в различных контекстах. 🎯

Сложные случаи и частые ошибки при работе с герундии́

Даже опытные изучающие английский язык часто сталкиваются с трудностями при использовании герундия. Рассмотрим наиболее сложные случаи и распространенные ошибки, чтобы избежать их в своей речи и письме.

Проблема 1: Смешение герундия и причастия

Обе формы оканчиваются на -ing, что вызывает путаницу. Основное различие заключается в функции:

Герундий выполняет роль существительного: Swimming is my favorite sport.

выполняет роль существительного: Swimming is my favorite sport. Причастие выполняет роль прилагательного или является частью длительного времени: The swimming competition was exciting. / He is swimming now.

Проблема 2: Выбор между герундием и инфинитивом после определенных глаголов

Некоторые глаголы могут принимать как герундий, так и инфинитив, но с разными значениями:

forget + герундий (забыть о том, что произошло в прошлом):

I'll never forget visiting Paris for the first time. (Я никогда не забуду свой первый визит в Париж)

Paris for the first time. (Я никогда не забуду свой первый визит в Париж) forget + инфинитив (забыть сделать что-то):

I forgot to send the email yesterday. (Я забыл отправить письмо вчера)

Проблема 3: Использование притяжательных местоимений перед герундия́

В формальном английском перед герундии́м часто используются притяжательные местоимения или существительные в притяжательном падеже, особенно когда нужно уточнить, кто выполняет действие:

I appreciate your helping me with this task. (Я ценю твою помощь с этой задачей)

me with this task. (Я ценю твою помощь с этой задачей) The teacher was pleased with Mary's writing. (Учитель был доволен тем, как пишет Мэри)

В разговорной речи притяжательные местоимения часто опускаются:

I appreciate you helping me with this task.

Проблема 4: Отрицательные формы герундия

Для образования отрицательной формы герундия частица "not" ставится перед герундием:

She admitted not studying for the test. (Она призналась, что не готовилась к тесту)

for the test. (Она призналась, что не готовилась к тесту) I appreciate not having to work on weekends. (Я ценю то, что не должен работать по выходным)

Проблема 5: Герундиальные обороты

Герундиальный оборот — это конструкция, состоящая из герундия и зависимых от него слов. Она может выполнять различные синтаксические функции:

Подлежащее: Running a marathon without proper training is dangerous. (Бег марафона без правильной подготовки опасен)

is dangerous. (Бег марафона без правильной подготовки опасен) Дополнение: He denied having taken the money from the safe. (Он отрицал, что взял деньги из сейфа)

Типичные ошибки при использовании герундия:

Использование инфинитива вместо герундия после предлогов: ❌ I'm interested in to learn Spanish.

Spanish. ✅ I'm interested in learning Spanish. Использование герундия вместо инфинитивa цели: ❌ I went to the store buying milk.

milk. ✅ I went to the store to buy milk. Неправильное образование отрицательной формы: ❌ He admitted to not studying .

. ✅ He admitted not studying. Смешение употребления "used to" (имел привычку) и "be used to" (быть привычным): ❌ I used living in London. (Неправильно для выражения прошлой привычки)

in London. (Неправильно для выражения прошлой привычки) ✅ I used to live in London. (Правильно для выражения прошлой привычки)

in London. (Правильно для выражения прошлой привычки) ✅ I am used to living in London. (Привык к жизни в Лондоне) Использование личной формы глагола вместо герундия в функции подлежащего: ❌ To swim is good for health. (Хотя технически это не ошибка, но звучит менее естественно)

is good for health. (Хотя технически это не ошибка, но звучит менее естественно) ✅ Swimming is good for health. (Звучит более естественно)

Для преодоления этих трудностей полезно составить собственный список глаголов, требующих герундия или инфинитива, и регулярно практиковаться, составляя предложения с этими конструкциями. Также помогает чтение на английском языке с обращением внимания на то, как используются герундиальные формы в аутентичных текстах. 🏆