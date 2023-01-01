Герундий и инфинитив в английском: ключевые отличия и применение

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык на продвинутом уровне

Преподаватели английского языка, ищущие методические рекомендации

Лица, готовящиеся к языковым экзаменам, таким как IELTS Герундий и инфинитив — две грамматические конструкции, превращающие изучение английского в настоящий квест даже для продвинутых учеников. Эти формы часто путают, неправильно употребляют, а иногда и вовсе избегают из страха сделать ошибку. А ведь они встречаются буквально в каждом тексте и разговоре! 🤔 Понимание различий между герундием и инфинитивом не просто улучшает грамматику — оно трансформирует вашу способность точно выражать мысли, сдавать языковые экзамены и избавляет от той неловкости, когда вы застываете на полуслове, не зная, как правильно продолжить предложение. Разберем эти важнейшие конструкции раз и навсегда!

Основные формы герундия и инфинитива

Прежде чем погрузиться в тонкости употребления, необходимо четко понимать, что представляют собой герундий и инфинитив как грамматические формы.

Герундий — это неличная форма глагола с окончанием -ing, функционирующая как существительное. Он сохраняет свойства глагола (может иметь дополнение и определяться наречием), одновременно выполняя роль существительного в предложении.

Инфинитив — это базовая форма глагола, обычно с частицей "to". В английском языке существует несколько форм инфинитива:

Форма инфинитива Активный залог Пассивный залог Простая форма (Simple) to write to be written Длительная форма (Continuous) to be writing — Перфектная форма (Perfect) to have written to have been written Перфектно-длительная (Perfect Continuous) to have been writing —

Герундий также имеет различные формы в зависимости от времени и залога:

Простая форма (активный залог) : writing

: writing Простая форма (пассивный залог) : being written

: being written Перфектная форма (активный залог) : having written

: having written Перфектная форма (пассивный залог): having been written

Обе формы могут показаться похожими по смыслу, однако их грамматические роли и контексты использования значительно отличаются. Понимание этих различий — ключ к правильному построению предложений. 📝

Грамматические функции герундия vs. инфинитива

Герундий и инфинитив выполняют различные синтаксические функции в предложении, и часто именно от выбранной формы зависит смысл высказывания.

Герундий может выступать в роли:

Подлежащего : Swimming is good for your health. (Плавание полезно для здоровья.)

: Swimming is good for your health. (Плавание полезно для здоровья.) Дополнения к глаголу : I enjoy reading books. (Я люблю читать книги.)

: I enjoy reading books. (Я люблю читать книги.) Дополнения к предлогу : She is interested in learning languages. (Она интересуется изучением языков.)

: She is interested in learning languages. (Она интересуется изучением языков.) Определения : I have a swimming pool. (У меня есть плавательный бассейн.)

: I have a swimming pool. (У меня есть плавательный бассейн.) Части составного именного сказуемого: Her favorite activity is dancing. (Её любимое занятие — танцы.)

Инфинитив же обычно выполняет следующие функции:

Подлежащего : To err is human. (Ошибаться — свойственно человеку.)

: To err is human. (Ошибаться — свойственно человеку.) Дополнения к глаголу : They decided to stay. (Они решили остаться.)

: They decided to stay. (Они решили остаться.) Обстоятельства цели : I came here to study. (Я пришёл сюда учиться.)

: I came here to study. (Я пришёл сюда учиться.) Определения : She has many books to read. (У неё много книг для чтения.)

: She has many books to read. (У неё много книг для чтения.) Части составного глагольного сказуемого: I want to dance. (Я хочу танцевать.)

Марина Викторовна, преподаватель английского языка с 15-летним стажем На моих занятиях со студентами продвинутого уровня часто возникает ситуация, когда они прекрасно знают правила, но затрудняются с их применением. Помню случай с Алексеем, готовившимся к IELTS. Он путал "stop to do" и "stop doing", пока мы не разобрали конкретную жизненную ситуацию. Я предложила ему представить, что он идёт по улице. "Stop to smoke" означает, что он остановился, чтобы закурить, а "stop smoking" — что он бросил курить вообще. Этот пример буквально щёлкнул переключатель в его голове. На экзамене он набрал 7.5 баллов по грамматике — высший результат в группе. Иногда для понимания абстрактных правил нужно просто привязать их к повседневным сценариям.

Важно отметить, что иногда и герундий, и инфинитив могут выполнять одну и ту же функцию, но их выбор влияет на смысловые оттенки предложения. Например:

I like swimming. (Мне нравится плавать. — Акцент на процессе.)

I like to swim in the morning. (Я люблю плавать по утрам. — Акцент на предпочтении.)

Глаголы, требующие строго герундия или инфинитива

Одна из главных сложностей в освоении этих грамматических форм — запоминание глаголов, которые требуют после себя строго определённой конструкции. Знание этих глаголов значительно повышает точность и естественность речи. 🔑

Глаголы, после которых используется только герундий:

Admit : He admitted stealing the money. (Он признался в краже денег.)

: He admitted stealing the money. (Он признался в краже денег.) Avoid : She avoids speaking in public. (Она избегает выступлений на публике.)

: She avoids speaking in public. (Она избегает выступлений на публике.) Consider : We considered moving abroad. (Мы рассматривали возможность переезда за границу.)

: We considered moving abroad. (Мы рассматривали возможность переезда за границу.) Delay : Don't delay submitting your application. (Не откладывайте подачу заявления.)

: Don't delay submitting your application. (Не откладывайте подачу заявления.) Deny : He denied breaking the vase. (Он отрицал, что разбил вазу.)

: He denied breaking the vase. (Он отрицал, что разбил вазу.) Enjoy : I enjoy listening to music. (Я получаю удовольствие от прослушивания музыки.)

: I enjoy listening to music. (Я получаю удовольствие от прослушивания музыки.) Finish : They finished preparing dinner. (Они закончили готовить ужин.)

: They finished preparing dinner. (Они закончили готовить ужин.) Mind : Would you mind closing the window? (Не могли бы вы закрыть окно?)

: Would you mind closing the window? (Не могли бы вы закрыть окно?) Suggest: He suggested going to the cinema. (Он предложил пойти в кино.)

Глаголы, после которых используется только инфинитив:

Agree : They agreed to help us. (Они согласились помочь нам.)

: They agreed to help us. (Они согласились помочь нам.) Decide : I decided to learn Spanish. (Я решил выучить испанский.)

: I decided to learn Spanish. (Я решил выучить испанский.) Expect : We expect to arrive by 5 pm. (Мы рассчитываем прибыть к 5 вечера.)

: We expect to arrive by 5 pm. (Мы рассчитываем прибыть к 5 вечера.) Hope : She hopes to graduate next year. (Она надеется окончить университет в следующем году.)

: She hopes to graduate next year. (Она надеется окончить университет в следующем году.) Learn : The child learned to read quickly. (Ребёнок быстро научился читать.)

: The child learned to read quickly. (Ребёнок быстро научился читать.) Offer : He offered to drive me home. (Он предложил подвезти меня домой.)

: He offered to drive me home. (Он предложил подвезти меня домой.) Promise : I promise to call you tomorrow. (Я обещаю позвонить тебе завтра.)

: I promise to call you tomorrow. (Я обещаю позвонить тебе завтра.) Refuse : She refused to answer the question. (Она отказалась отвечать на вопрос.)

: She refused to answer the question. (Она отказалась отвечать на вопрос.) Want: They want to visit Paris. (Они хотят посетить Париж.)

Существуют также глаголы, которые могут использоваться с обеими формами, но значение предложения при этом меняется:

Глагол С герундием С инфинитивом Remember I remember meeting her (Я помню, как встречал её — действие в прошлом) Remember to call her (Не забудь позвонить ей — действие в будущем) Forget I'll never forget visiting Rome (Я никогда не забуду поездку в Рим — действие в прошлом) Don't forget to lock the door (Не забудь запереть дверь — действие в будущем) Try Try adding some salt (Попробуй добавить соль — эксперимент) I tried to lift the box (Я пытался поднять ящик — попытка) Stop He stopped smoking (Он бросил курить — прекращение действия) He stopped to smoke (Он остановился, чтобы покурить — цель)

Запоминание этих групп глаголов — один из самых эффективных способов избежать типичных ошибок и приблизить свою речь к уровню носителя языка.

Смысловые различия при выборе конструкции

Выбор между герундием и инфинитивом часто влияет на смысловые оттенки высказывания, что делает эти формы мощными инструментами для точного выражения мыслей. 💭

Основные смысловые различия можно систематизировать следующим образом:

Общее действие vs. конкретный случай : I enjoy swimming. (Я люблю плавать вообще, как занятие) I want to swim in this lake. (Я хочу поплавать в этом озере конкретно)

Процесс vs. результат : He continued talking despite the interruption. (Акцент на непрерывности процесса) After a pause, he continued to explain his theory. (Акцент на возобновлении и цели)

Реальное действие vs. теоретическая возможность: I regret telling her the truth. (Я сожалею о том, что сказал ей правду — действие произошло) I regret to tell you that you failed the exam. (Я сожалею, что должен сообщить вам о провале экзамена — действие произойдёт)

Особенно яркие смысловые различия проявляются с глаголами, которые могут сочетаться с обеими формами:

Remember : I remember posting the letter. (Я помню, как отправлял письмо — воспоминание о прошлом действии) I remembered to post the letter. (Я не забыл отправить письмо — действие было выполнено, потому что о нём помнили)

Forget : I'll never forget meeting the president. (Я никогда не забуду встречу с президентом — воспоминание о прошлом опыте) I forgot to lock the door. (Я забыл запереть дверь — действие не было выполнено из-за забывчивости)

Stop : He stopped talking. (Он перестал разговаривать — прекращение действия) He stopped to talk to a friend. (Он остановился, чтобы поговорить с другом — цель остановки)

Try: Try using this key. (Попробуй использовать этот ключ — эксперимент с возможным решением) I'll try to find a solution. (Я постараюсь найти решение — приложение усилий)

Алексей Петрович, методист языковых курсов Работая с бизнес-клиентами, я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда они достигают "плато" в изучении английского. Могут свободно общаться на повседневные темы, но в деловой коммуникации допускают ошибки, искажающие смысл. Показательный случай произошел с директором IT-компании Сергеем. На международных переговорах он использовал фразу "We regret to say that we can't reduce the price" вместо "We regret saying that we can't reduce the price". Первое означает "К сожалению, мы вынуждены сообщить...", а второе — "Мы жалеем, что сказали о невозможности снизить цену". Партнеры восприняли это как готовность пересмотреть условия, что привело к недопониманию. После того как мы систематизировали смысловые различия между герундием и инфинитивом, точность его деловой коммуникации значительно повысилась, как и успешность международных сделок.

Интересно, что в некоторых случаях выбор между герундием и инфинитивом зависит от британского или американского варианта английского. Например:

British English: I can't stand to wait in long queues. American English: I can't stand waiting in long lines.

Понимание этих тонкостей значительно обогащает языковой арсенал и позволяет выражаться более точно и естественно.

Практические ситуации использования обеих форм

Теоретические знания о герундии и инфинитиве приобретают реальную ценность только при их применении в живой речи. Рассмотрим типичные контексты, где важно правильно выбрать нужную форму. 🗣️

1. Выражение предпочтений и мнений

С герундием: I enjoy reading fiction. (Мне нравится читать художественную литературу.)

С инфинитивом: I'd like to visit Japan. (Я бы хотел посетить Японию.)

2. Описание планов и намерений

С герундием: I'm considering buying a new car. (Я рассматриваю возможность покупки новой машины.)

С инфинитивом: I plan to graduate next year. (Я планирую окончить учебу в следующем году.)

3. Выражение чувств и эмоций

С герундием: I miss talking to you. (Мне не хватает разговоров с тобой.)

С инфинитивом: I was happy to see you yesterday. (Я был рад видеть тебя вчера.)

4. Деловая коммуникация

С герундием: Would you mind sending me the report? (Не могли бы вы отправить мне отчет?)

С инфинитивом: I'm calling to inquire about your services. (Я звоню, чтобы узнать о ваших услугах.)

5. Академические тексты и презентации

С герундием: Studying the effects of climate change is essential. (Изучение последствий изменения климата необходимо.)

С инфинитивом: The aim of this research is to determine the causes. (Цель данного исследования — определить причины.)

Для эффективного освоения этих грамматических форм полезно практиковать их в повседневных ситуациях:

Ведите дневник на английском , сознательно используя разные конструкции.

, сознательно используя разные конструкции. Практикуйте преобразование предложений : "I remember posting the letter" → "I remembered to post the letter" и анализируйте, как меняется смысл.

: "I remember posting the letter" → "I remembered to post the letter" и анализируйте, как меняется смысл. Создайте персональный список сложных глаголов и регулярно составляйте с ними предложения.

и регулярно составляйте с ними предложения. Используйте мнемонические приемы для запоминания глаголов, требующих определенной формы.

Важно помнить, что носители языка часто интуитивно выбирают правильную форму, основываясь на том, как предложение "звучит". Развитие этого языкового чутья приходит с практикой — чем больше вы читаете, слушаете и говорите, тем естественнее становится ваш выбор между герундием и инфинитивом.