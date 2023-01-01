География Англии: положение, рельеф и климатические особенности

Англия — сердце старой доброй Британии, земля, где туманы окутывают зелёные холмы, а берега омываются холодными северными волнами. Эта относительно небольшая территория на северо-западе Европы веками формировала мировую историю, а её уникальное географическое положение сделало возможным становление морской империи. Координаты, рельеф и климат Англии сплелись в неповторимый узор, создав ландшафты, воспетые в стихах Вордсворта и романах Харди. Почему эта страна так отличается от континентальной Европы? Как география определила судьбу английской нации? 🌍 Давайте отправимся в путешествие по холмам и долинам земли, которая когда-то правила морями.

Расположение Англии на карте Европы: широта и долгота

Англия занимает центральную и южную части острова Великобритания, являясь крупнейшей административно-политической частью Соединённого Королевства. Если обратиться к точным географическим координатам, Англия располагается между 49°57' и 55°48' северной широты и между 1°46' восточной долготы и 5°41' западной долготы.

Столица Англии и всего Соединённого Королевства — Лондон — находится на координатах 51°30' северной широты и 0°7' западной долготы. Через Королевскую обсерваторию в лондонском районе Гринвич проходит нулевой меридиан (Гринвичский меридиан), от которого отсчитываются долготы по всему миру. 🌐

Примечательно, что Англия располагается примерно на той же широте, что и некоторые регионы России, Канады и северных штатов США, но благодаря влиянию океана и Гольфстрима здесь гораздо теплее, чем в континентальных районах на аналогичных широтах.

Мария Степановна, преподаватель географии высшей категории: Каждый год я начинаю урок о Великобритании с маленького эксперимента. Прошу учеников найти на глобусе Лондон и Москву, а затем сравнить их широты. Восхищенные возгласы никогда не заставляют себя ждать: "Как? Лондон севернее Москвы?!" Да, географическое положение Англии — это настоящий парадокс. Находясь на широтах, соответствующих суровому климату Лабрадора, она наслаждается умеренной погодой, где редко бывает ниже нуля зимой. Однажды во время образовательной поездки в Корнуолл в феврале я показала своим студентам пальмы, растущие под открытым небом, в то время как в Москве термометр показывал минус 20. "Вот что значит жить на острове, омываемом тёплым течением", — объяснила я тогда. Это наглядный урок о том, как широта — лишь один из факторов, определяющих климат территории.

Географический объект Северная широта Западная долгота Лондон (столица) 51°30' 0°7' Бирмингем 52°28' 1°54' Ливерпуль 53°24' 2°59' Манчестер 53°28' 2°14' Дувр (крайняя восточная точка) 51°7' 1°19' Лендс-Энд (крайняя западная точка) 50°4' 5°43'

Площадь Англии составляет около 130 395 км², что делает её относительно небольшой по мировым меркам — она меньше многих российских регионов. Максимальная протяженность с севера на юг — примерно 645 км, а с запада на восток — около 425 км.

Границы и соседи Англии: сухопутные и морские рубежи

Англия, как часть острова Великобритания, имеет как сухопутные, так и морские границы. Ее географическое положение определяет уникальный набор пограничных территорий и акваторий.

Сухопутные границы Англии пролегают с:

Шотландией на севере — протяженность около 96 км. Граница проходит примерно по линии между устьем реки Туид на восточном побережье и заливом Солуэй-Ферт на западном.

Уэльсом на западе — граница имеет сложную конфигурацию и протягивается примерно на 257 км от Бристольского залива на юге до устья реки Ди на севере.

Морские рубежи Англии представлены следующими акваториями:

Северное море омывает восточное побережье страны, формируя многочисленные заливы и эстуарии.

Пролив Ла-Манш (английский Channel) отделяет южное побережье Англии от континентальной Европы, в самой узкой части ширина пролива составляет всего 34 км.

Кельтское море и пролив Святого Георга расположены к западу, отделяя Англию от Ирландии.

Ирландское море омывает северо-западное побережье.

Александр Николаевич, капитан дальнего плавания: В мои студенческие годы я участвовал в образовательном рейсе через Ла-Манш, самую оживленную судоходную артерию мира. Наш навигатор включил AIS (Автоматическую идентификационную систему), и экран буквально запестрел точками — сотни судов одновременно пересекали этот относительно узкий пролив! Стоя на капитанском мостике, я ощутил, как близко Англия от континентальной Европы — в ясный день береговая линия отчетливо видна с обеих сторон. "Видишь эти белые скалы? — сказал мне тогда капитан, указывая на знаменитые меловые утёсы Дувра. — Когда-то они были соединены с французским берегом, пока море не прорезало между ними канал". Эти 34 километра воды стали определяющим фактором в истории Англии — достаточно близко для торговли, достаточно далеко для защиты. Только позже, изучая карты морских течений и преобладающих ветров, я полностью осознал гениальность географического положения Англии для создания морской империи — как идеально расположенные ворота между Атлантикой и Северным морем.

Благодаря своему островному положению Англия имеет исключительно протяженную береговую линию — около 3500 км, изрезанную множеством бухт, заливов и эстуариев. Такая конфигурация берегов исторически способствовала развитию мореплавания, рыболовства и морской торговли.

Ближайшие соседи Англии через морские границы:

Франция — расположена через пролив Ла-Манш, минимальное расстояние 34 км (Дуврский пролив)

Бельгия — примерно в 120 км через Северное море

Нидерланды — около 220 км через Северное море

Ирландия — через Ирландское море, минимальное расстояние около 100 км

Географическое положение Англии на окраине Европы, но при этом с относительной близостью к континенту, сыграло ключевую роль в формировании английской истории, обеспечив безопасность от континентальных вторжений и одновременно возможность активного участия в европейских делах. 🌊

Особенности рельефа Англии: равнины, горы, низменности

Рельеф Англии отличается удивительным разнообразием ландшафтов при относительно небольшой площади территории. Если взглянуть на физическую карту, можно заметить четкое разделение: низменный юг и восток противопоставлены холмистому и гористому северу и западу.

Северная и западная части Англии характеризуются возвышенным рельефом:

Пеннинские горы — "хребет Англии", протянувшийся с севера на юг через центральную часть северной Англии. Высшая точка — гора Кросс-Фелл (893 м).

Камберлендские горы — расположены в северо-западной части страны, входят в состав национального парка Озерный край (Lake District). Здесь находится высшая точка Англии — гора Скофелл-Пайк (978 м).

Чевиот-Хиллс — холмистая гряда на границе с Шотландией.

Чилтерн-Хиллс — живописные холмы к северо-западу от Лондона.

Котсуолдс — известняковые холмы в западной и центральной Англии.

Дартмур и Эксмур — возвышенные моренные плато на юго-западе страны.

Восточная и южная части представлены преимущественно низменностями:

Лондонский бассейн — обширная низменность в юго-восточной Англии.

Фенленд (The Fens) — заболоченная низменность в восточной Англии.

Равнина Солсбери — известняковое плато в южной Англии, где расположен знаменитый Стоунхендж.

Восточно-Английская равнина — плодородная сельскохозяйственная область.

Горный массив/Возвышенность Высшая точка Высота (м) Тип рельефа Камберлендские горы (Озерный край) Скофелл-Пайк 978 Среднегорье ледникового происхождения Пеннинские горы Кросс-Фелл 893 Средневысотные плато и холмы Дартмур Хай-Уиллхейс 621 Гранитное плато Чевиот-Хиллс Чевиот 816 Вулканические холмы Норт-Йорк-Мурс Урра-Мур 454 Холмистое плато Саут-Даунс Батсер-Хилл 270 Меловые холмы

Рельеф Англии сформировался под воздействием сложных геологических процессов, включая каледонскую и герцинскую складчатости, а также многократные оледенения. Особенно заметное влияние оказал последний ледниковый период (закончившийся около 10 000 лет назад), который сформировал характерные U-образные долины в горных районах и оставил моренные отложения на равнинах.

Особенностью английского рельефа является его "зрелость" — длительное выветривание сгладило большинство гор, придав им мягкие, округлые очертания. Благодаря этому даже горные районы Англии выглядят вполне доступными, что способствовало раннему и относительно равномерному заселению территории. 🏔️

Климатические условия: влияние Гольфстрима на погоду

Климат Англии является классическим примером морского умеренного климата, который формируется под мощным влиянием Атлантического океана и, в частности, теплого Северо-Атлантического течения (ветви Гольфстрима). Этот тип климата часто называют "английским" из-за его наиболее ярко выраженных проявлений именно на Британских островах.

Основные характеристики климата Англии:

Мягкая зима — средние температуры января колеблются от +3°C до +5°C на равнинах (редко опускаются ниже 0°C).

Умеренно теплое лето — средние температуры июля обычно составляют +15°C на севере и +17°C на юге.

Малая амплитуда годовых и суточных температур — разница между самым теплым и холодным месяцем редко превышает 15°C.

Высокая влажность воздуха — в среднем 75-85%.

Обильные осадки — 600-1000 мм в год на равнинах и до 3000 мм в горных районах.

Равномерное распределение осадков в течение года с небольшим максимумом в осенне-зимний период.

Частые туманы и облачность — солнечное сияние составляет всего 1300-1600 часов в год (для сравнения, в Москве около 1700 часов).

Гольфстрим играет определяющую роль в формировании климата Англии. Это мощное теплое течение переносит огромное количество тепла из тропических широт Атлантики к берегам Европы. Температура воды у западных берегов Англии зимой составляет около +10°C, что на 8-10°C выше, чем на той же широте у восточных берегов Северной Америки. 🌊

Без влияния Гольфстрима климат Англии соответствовал бы её широте — был бы сходен с климатом Лабрадора или центральных районов Канады, где зимние температуры опускаются до -20°C и ниже.

Региональные климатические различия в Англии:

Юго-восточная Англия — наиболее теплый и сухой регион (550-600 мм осадков в год), летние температуры могут достигать +30°C.

Юго-западная Англия (Корнуолл, Девон) — самый мягкий климат, без существенных морозов, что позволяет расти субтропической растительности.

Северная и западная Англия — более прохладный и влажный климат, особенно в горных районах.

Центральная Англия — промежуточный вариант с континентальными чертами.

Еще одной особенностью английского климата является его непредсказуемость и изменчивость. Частые смены циклонов и антициклонов могут приводить к резким изменениям погоды в течение короткого времени. Английская поговорка гласит: "Если вам не нравится погода в Англии, подождите 5 минут". 😅

Гидрография Англии: моря, реки и природные водоемы

Водные ресурсы Англии чрезвычайно разнообразны и играют важную роль в формировании ландшафта и экономическом развитии страны. Островное положение и влажный климат обеспечивают обилие поверхностных вод различных типов.

Моря, омывающие Англию:

Северное море — омывает восточное побережье, отличается относительной мелководностью (средняя глубина 95 м) и богатыми рыбными ресурсами.

Ла-Манш (Английский канал) — пролив между Англией и континентальной Европой, одна из самых оживленных судоходных артерий мира.

Кельтское море — расположено к юго-западу от Англии, характеризуется глубинами до 200 м.

Ирландское море — омывает северо-западное побережье Англии, отделяя её от Ирландии.

Крупнейшие реки Англии не отличаются большой длиной по мировым меркам, но имеют стабильный водный режим благодаря равномерным осадкам в течение года:

Темза (Thames) — главная река страны, длина около 346 км, площадь бассейна 15 300 км². Протекает через Лондон и впадает в Северное море, образуя эстуарий.

Северн (Severn) — самая длинная река Великобритании (354 км), берущая начало в Уэльсе и впадающая в Бристольский залив.

Трент (Trent) — длина 297 км, третья по длине река Англии, течет по центральной и северо-восточной части страны.

Мерси (Mersey) — важная река северо-западной Англии, протекающая через Ливерпуль.

Тайн (Tyne) — главная река северо-восточной Англии, протекающая через Ньюкасл.

Озера Англии преимущественно сконцентрированы в северо-западной части страны, в знаменитом Озерном крае (Lake District). Этот регион славится живописными ледниковыми озерами, расположенными среди холмов и гор:

Уиндермир (Windermere) — крупнейшее естественное озеро Англии, длина 18 км, площадь 14,8 км².

Алсуотер (Ullswater) — второе по величине озеро, длина 12 км.

Деруэнт-Уотер (Derwent Water) — популярное туристическое озеро в центре Озерного края.

Конистон-Уотер (Coniston Water) — известно своими связями с писателем Артуром Рэнсомом.

Подземные воды также играют важную роль в водоснабжении Англии, особенно в южных и восточных районах. Основные водоносные горизонты приурочены к меловым и известняковым породам.

Болота и заболоченные территории когда-то занимали значительные площади, особенно в низменных восточных районах (Фенленд), но в результате многовековой мелиорации большая их часть была осушена и превращена в сельскохозяйственные земли.

Каналы представляют особый элемент гидрографии Англии. В XVIII-XIX веках была создана обширная сеть искусственных водных путей для транспортировки грузов. Хотя большинство из них утратили транспортное значение, они активно используются для туризма и отдыха. 🚢