Генерация случайных чисел в Python: все методы и примеры кода

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Начинающие программисты, интересующиеся Python

Разработчики, стремящиеся улучшить свои навыки в генерации случайных чисел

Представьте, что вам нужно смоделировать бросок игральной кости, создать генератор паролей или запрограммировать логику компьютерного противника в игре. Все эти задачи объединяет одно — необходимость генерации случайных чисел. Python предлагает мощный арсенал инструментов для этого, от базового модуля random до высокопроизводительной библиотеки NumPy. В этой статье мы разберём все популярные методы генерации случайных целых чисел, покажем их особенности на реальном коде и научимся выбирать подходящий инструмент для конкретной задачи. 🎲

Основные инструменты генерации случайных чисел в Python

Python предлагает несколько способов генерации случайных чисел, каждый из которых имеет свои преимущества и особенности применения. Рассмотрим основные инструменты и библиотеки, которые помогут нам получить случайные целые числа.

Стандартная библиотека Python включает модуль random , который предоставляет базовые функции для работы со случайными числами. Этот модуль использует алгоритм Mersenne Twister — один из наиболее тестированных и надёжных генераторов псевдослучайных чисел.

Основные функции модуля random для генерации целых чисел:

random.randint(a, b) — возвращает случайное целое число в диапазоне от a до b включительно

— возвращает случайное целое число в диапазоне от a до b включительно random.randrange(start, stop, step) — возвращает случайно выбранное число из последовательности range(start, stop, step)

— возвращает случайно выбранное число из последовательности random.choice(sequence) — возвращает случайный элемент из непустой последовательности

— возвращает случайный элемент из непустой последовательности random.sample(population, k) — возвращает список длиной k из уникальных элементов, выбранных из последовательности population

Для высокопроизводительных вычислений и работы с большими массивами данных лучше использовать библиотеку NumPy , которая предлагает функции для эффективной генерации случайных чисел:

numpy.random.randint(low, high, size) — генерирует массив случайных целых чисел в диапазоне [low, high)

— генерирует массив случайных целых чисел в диапазоне [low, high) numpy.random.choice(a, size, replace, p) — генерирует случайные выборки из заданного одномерного массива

Сравним основные характеристики этих инструментов:

Библиотека Скорость работы Простота использования Возможности Типичное применение random (стандартный модуль) Средняя Высокая Базовые функции Простые скрипты, небольшие проекты NumPy Высокая Средняя Расширенные функции, работа с массивами Научные вычисления, обработка данных, машинное обучение secrets (Python 3.6+) Низкая Средняя Криптографически стойкие числа Безопасность, криптография, генерация токенов

Выбор конкретного инструмента зависит от ваших потребностей. Для большинства задач достаточно стандартного модуля random , но если вы работаете с большими объёмами данных или вам важна производительность, стоит обратить внимание на NumPy .

Михаил Петров, ведущий преподаватель Python На одном из моих первых коммерческих проектов меня попросили реализовать систему генерации случайных купонов для маркетинговой кампании. Я использовал простую функцию randint для создания 6-значных кодов. Всё работало отлично, пока клиент не запросил сразу 100,000 уникальных купонов для массовой рассылки. Мой скрипт на базе random.randint работал больше 30 минут, постоянно проверяя, не сгенерировал ли он дубликат. Перейдя на numpy.random.choice с параметром replace=False, я смог генерировать все 100,000 купонов за считанные секунды. Этот случай научил меня важному принципу: стандартный модуль random прекрасен для простых задач, но когда дело доходит до серьёзных объёмов данных — NumPy незаменим.

Функция randint из модуля random: синтаксис и применение

Функция randint() из модуля random — самый простой и интуитивно понятный способ генерации случайных целых чисел в Python. Её синтаксис максимально прост:

random.randint(a, b)

Где a — нижняя граница диапазона, b — верхняя граница диапазона. Важно отметить, что функция возвращает случайное целое число N, такое что a ≤ N ≤ b . То есть обе границы включаются в диапазон возможных значений.

Для использования функции необходимо сначала импортировать модуль random :

Python Скопировать код import random # Генерация случайного числа от 1 до 6 (как бросок кубика) dice_roll = random.randint(1, 6) print(f"Выпало: {dice_roll}") # Генерация случайного числа в диапазоне от -10 до 10 random_number = random.randint(-10, 10) print(f"Случайное число: {random_number}")

Функция randint() имеет несколько особенностей и ограничений, о которых стоит знать:

Аргумент a не может быть больше b , иначе возникнет ValueError .

не может быть больше , иначе возникнет . Если аргументы равны ( a == b ), функция всегда вернёт это значение.

), функция всегда вернёт это значение. Функция генерирует псевдослучайные числа, которые при одинаковом начальном состоянии (seed) будут давать одинаковую последовательность.

Последнее свойство можно использовать для создания воспроизводимых результатов, что особенно полезно при тестировании или отладке:

Python Скопировать код import random # Устанавливаем seed для воспроизводимости random.seed(42) # Эти вызовы всегда будут давать одинаковые числа print(random.randint(1, 100)) # Например, 81 print(random.randint(1, 100)) # Например, 14 # Если сбросить seed, результаты снова будут предсказуемыми random.seed(42) print(random.randint(1, 100)) # Снова 81

Типичные сценарии использования randint() :

Сценарий Пример кода Описание Моделирование игральных костей random.randint(1, 6) Генерация числа от 1 до 6 Случайный выбор в играх damage = random.randint(5, 15) Случайный урон в игре Генерация тестовых данных age = random.randint(18, 65) Случайный возраст пользователя Моделирование процессов delay = random.randint(100, 500) Случайная задержка в миллисекундах

Если требуется генерировать множество случайных чисел, можно использовать генераторы списков или циклы:

Python Скопировать код # Генерация списка из 10 случайных чисел от 1 до 100 random_numbers = [random.randint(1, 100) for _ in range(10)] print(random_numbers) # Генерация матрицы 3x3 из случайных чисел от 0 до 9 random_matrix = [[random.randint(0, 9) for _ in range(3)] for _ in range(3)] for row in random_matrix: print(row)

Функция randint() — это отличный выбор для большинства простых случаев генерации случайных целых чисел. Она проста в использовании, интуитивно понятна и достаточно эффективна для большинства повседневных задач программирования. 🎯

Работа с randrange и choice для получения целых чисел

Помимо randint() , модуль random предлагает две другие мощные функции для генерации случайных целых чисел: randrange() и choice() . Они предоставляют более гибкие возможности и могут быть более подходящими для определённых сценариев.

Функция randrange()

Функция randrange() позволяет выбрать случайное число из диапазона, определённого функцией range() . Синтаксис этой функции:

random.randrange([start], stop, [step])

Где:

start (опционально) — начало диапазона, по умолчанию 0

(опционально) — начало диапазона, по умолчанию 0 stop — конец диапазона (не включается)

— конец диапазона (не включается) step (опционально) — шаг, по умолчанию 1

Важное отличие от randint() заключается в том, что верхняя граница stop не включается в диапазон возможных значений. Фактически, randint(a, b) эквивалентно randrange(a, b+1) .

Примеры использования randrange() :

Python Скопировать код import random # Случайное число от 0 до 9 (10 не включается) print(random.randrange(10)) # Эквивалентно random.randint(0, 9) # Случайное число от 1 до 10 (11 не включается) print(random.randrange(1, 11)) # Эквивалентно random.randint(1, 10) # Случайное чётное число от 0 до 100 print(random.randrange(0, 101, 2)) # Случайное нечётное число от 1 до 99 print(random.randrange(1, 100, 2))

Функция randrange() особенно полезна, когда нам нужны случайные числа с определённым шагом или когда мы хотим соответствовать логике функции range() .

Функция choice()

Функция choice() выбирает случайный элемент из непустой последовательности (список, строка, кортеж и т.д.). Синтаксис:

random.choice(sequence)

Хотя эта функция может работать с любыми типами данных в последовательности, мы можем использовать её для получения случайных целых чисел, предварительно создав последовательность чисел:

Python Скопировать код import random # Выбор случайного числа из списка numbers = [10, 20, 30, 40, 50] print(random.choice(numbers)) # Выбор случайной цифры из строки digit = random.choice("0123456789") print(int(digit)) # Преобразуем в целое число # Выбор случайного элемента из диапазона print(random.choice(range(1, 101))) # Случайное число от 1 до 100

Функция choice() особенно удобна, когда нам нужно выбрать случайное число из заранее определённого набора значений.

Анна Соколова, Python-разработчик Однажды на хакатоне нам потребовалось создать игру "Угадай число" с нестандартным уровнем сложности. Вместо обычного диапазона, мы решили, что компьютер будет загадывать числа только определённой структуры. Изначально я использовала randint , а затем проверяла, подходит ли число под наши требования. Это работало, но иногда приходилось генерировать десятки чисел, прежде чем находилось подходящее — неэффективно и медленно. Решение пришло, когда я вспомнила про randrange с параметром step. Для "средних" чисел от 1 до 100, кратных 5, достаточно было использовать: Python Скопировать код secret_number = random.randrange(5, 101, 5) А для "сложных" чисел — простых чисел до 100 — мы создали список заранее: Python Скопировать код primes = [2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97] secret_number = random.choice(primes) Код стал не только быстрее, но и понятнее. С тех пор я всегда думаю, можно ли задачу решить с помощью randrange или choice , прежде чем использовать randint с дополнительными проверками.

Комбинирование функций

Часто для более сложных сценариев полезно комбинировать различные функции модуля random :

Python Скопировать код import random # Выбор случайного количества случайных чисел count = random.randint(3, 7) # Случайное количество от 3 до 7 numbers = [random.randrange(1, 101) for _ in range(count)] print(f"Выбрано {count} чисел: {numbers}") # Выбор случайного количества уникальных чисел unique_count = random.randint(3, 7) unique_numbers = random.sample(range(1, 101), unique_count) print(f"Выбрано {unique_count} уникальных чисел: {unique_numbers}") # Генерация случайных данных для тестирования test_data = [] for _ in range(5): age = random.randint(18, 65) salary = random.randrange(30000, 200001, 1000) # Шаг 1000 experience = random.choice([0, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15]) test_data.append({"age": age, "salary": salary, "experience": experience}) for data in test_data: print(data)

Выбор между randint() , randrange() и choice() зависит от конкретной задачи и от того, как вы предпочитаете определять диапазон случайных чисел. Все три функции основаны на одном и том же генераторе псевдослучайных чисел, поэтому с точки зрения качества случайности они эквивалентны. 🎮

Производительная генерация случайных чисел с numpy

Когда речь заходит о высокопроизводительных вычислениях или работе с большими объёмами данных, библиотека NumPy становится незаменимым инструментом. Её модуль numpy.random предлагает эффективные функции для генерации случайных чисел, которые значительно быстрее стандартного модуля random при работе с массивами.

Для начала работы с NumPy необходимо установить библиотеку (если она ещё не установлена) и импортировать её:

Python Скопировать код # Установка: pip install numpy import numpy as np

Функция numpy.random.randint()

Основная функция для генерации случайных целых чисел в NumPy — randint() . Её синтаксис:

numpy.random.randint(low, high=None, size=None, dtype=int)

Где:

low — нижняя граница диапазона (включительно)

— нижняя граница диапазона (включительно) high — верхняя граница диапазона (не включительно). Если не указана, то low становится 0, а high — значением low

— верхняя граница диапазона (не включительно). Если не указана, то становится 0, а — значением size — размер или форма выходного массива

— размер или форма выходного массива dtype — тип данных выходного массива

Важное отличие от random.randint() : верхняя граница high не включается в диапазон возможных значений, как в функции random.randrange() .

Примеры использования:

Python Скопировать код import numpy as np # Генерация одного случайного числа от 0 до 9 print(np.random.randint(10)) # Генерация одного случайного числа от 1 до 10 print(np.random.randint(1, 11)) # Генерация массива из 5 случайных чисел от 1 до 100 print(np.random.randint(1, 101, size=5)) # Генерация двумерного массива 3x3 из случайных чисел от 0 до 9 print(np.random.randint(0, 10, size=(3, 3)))

Функция numpy.random.choice()

Функция choice() в NumPy похожа на аналогичную функцию в стандартном модуле random , но предлагает дополнительные возможности:

numpy.random.choice(a, size=None, replace=True, p=None)

Где:

a — одномерный массив или целое число. Если целое число, то создаётся массив np.arange(a)

— одномерный массив или целое число. Если целое число, то создаётся массив size — размер или форма выходного массива

— размер или форма выходного массива replace — если True, то элементы могут повторяться; если False, то все элементы будут уникальными

— если True, то элементы могут повторяться; если False, то все элементы будут уникальными p — массив вероятностей для каждого элемента в a

Примеры использования:

Python Скопировать код import numpy as np # Выбор случайного числа от 0 до 9 print(np.random.choice(10)) # Выбор 5 случайных чисел от 0 до 9 с повторениями print(np.random.choice(10, size=5)) # Выбор 5 уникальных чисел от 0 до 9 (без повторений) print(np.random.choice(10, size=5, replace=False)) # Выбор с заданными вероятностями (смещённое распределение) # Числа 0-4 имеют вероятность 0.1, а числа 5-9 — вероятность 0.1 probabilities = np.array([0\.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1]) print(np.random.choice(10, size=10, p=probabilities)) # Выбор из пользовательского массива custom_array = np.array([10, 20, 30, 40, 50]) print(np.random.choice(custom_array, size=3))

Производительность NumPy

Главное преимущество NumPy — его производительность при работе с большими объёмами данных. Сравним скорость генерации большого количества случайных чисел между стандартным модулем random и NumPy:

Python Скопировать код import random import numpy as np import time # Количество чисел для генерации n = 1_000_000 # Измерение времени для стандартного модуля random start_time = time.time() random_numbers = [random.randint(1, 100) for _ in range(n)] standard_time = time.time() – start_time print(f"Стандартный random: {standard_time:.4f} секунд") # Измерение времени для NumPy start_time = time.time() numpy_numbers = np.random.randint(1, 101, size=n) numpy_time = time.time() – start_time print(f"NumPy random: {numpy_time:.4f} секунд") # Сравнение print(f"NumPy быстрее в {standard_time / numpy_time:.2f} раз")

Результаты этого теста показывают, что NumPy может быть в десятки раз быстрее стандартного модуля random при работе с большими массивами данных.

Дополнительные возможности NumPy для генерации случайных чисел

NumPy предоставляет и другие полезные функции для работы со случайными числами:

np.random.seed() — установка seed для воспроизводимости результатов

— установка seed для воспроизводимости результатов np.random.permutation() — случайная перестановка последовательности

— случайная перестановка последовательности np.random.shuffle() — перемешивание последовательности на месте

Пример использования этих функций:

Python Скопировать код import numpy as np # Установка seed для воспроизводимости np.random.seed(42) print(np.random.randint(1, 101, size=5)) # Сброс seed для получения тех же результатов np.random.seed(42) print(np.random.randint(1, 101, size=5)) # Те же числа # Случайная перестановка последовательности arr = np.arange(10) # [0, 1, 2, ..., 9] print(np.random.permutation(arr)) # Перемешивание на месте np.random.shuffle(arr) print(arr) # Исходный массив изменён

NumPy также предлагает различные распределения для генерации случайных чисел. Хотя большинство из них генерируют вещественные числа, некоторые могут быть полезны для генерации целых чисел с определёнными статистическими свойствами:

Python Скопировать код import numpy as np # Биномиальное распределение (целые числа) # Моделирует количество успехов в n испытаниях с вероятностью p # Например, количество выпадений "орла" при 10 подбрасываниях монеты print(np.random.binomial(n=10, p=0.5, size=5)) # Пуассоновское распределение (целые числа) # Моделирует количество событий за фиксированный интервал времени # Например, количество клиентов, прибывающих в магазин за час print(np.random.poisson(lam=5, size=5)) # lam — среднее значение

NumPy — идеальный выбор для задач, требующих генерации большого количества случайных чисел или сложных статистических расчетов. Его эффективность и широкие возможности делают его незаменимым инструментом для научных вычислений, анализа данных и машинного обучения. 🧮

Практические задачи с использованием случайных чисел

Теперь, когда мы рассмотрели различные методы генерации случайных целых чисел, давайте применим полученные знания к решению практических задач. Эти примеры помогут вам увидеть, как использовать случайные числа в реальных проектах.

1. Моделирование игры в кости

Создадим простую симуляцию игры в кости, где два игрока бросают кубики, и побеждает тот, кто выбросил большую сумму:

Python Скопировать код import random def roll_dice(num_dice=2): """Бросает указанное количество костей и возвращает сумму""" return sum(random.randint(1, 6) for _ in range(num_dice)) def dice_game(num_rounds=5): """Симуляция игры в кости из нескольких раундов""" player1_score = 0 player2_score = 0 for round_num in range(1, num_rounds + 1): player1_roll = roll_dice() player2_roll = roll_dice() print(f"Раунд {round_num}: Игрок 1 выбросил {player1_roll}, Игрок 2 выбросил {player2_roll}") if player1_roll > player2_roll: player1_score += 1 print("Игрок 1 выиграл раунд") elif player2_roll > player1_roll: player2_score += 1 print("Игрок 2 выиграл раунд") else: print("Ничья в раунде") print(f"

Итоговый счёт: Игрок 1 – {player1_score}, Игрок 2 – {player2_score}") if player1_score > player2_score: print("Игрок 1 победил в игре!") elif player2_score > player1_score: print("Игрок 2 победил в игре!") else: print("Игра закончилась вничью!") # Запуск игры dice_game()

2. Генератор паролей

Создадим функцию для генерации случайных паролей с заданными параметрами:

Python Скопировать код import random import string def generate_password(length=12, use_digits=True, use_special_chars=True): """Генерирует случайный пароль с заданными параметрами""" # Определяем набор символов для пароля chars = string.ascii_letters # Буквы в обоих регистрах if use_digits: chars += string.digits # Добавляем цифры if use_special_chars: chars += string.punctuation # Добавляем специальные символы # Генерируем пароль password = ''.join(random.choice(chars) for _ in range(length)) return password # Генерация паролей с разными параметрами simple_password = generate_password(length=8, use_digits=False, use_special_chars=False) medium_password = generate_password(length=10, use_digits=True, use_special_chars=False) strong_password = generate_password(length=16, use_digits=True, use_special_chars=True) print(f"Простой пароль: {simple_password}") print(f"Средний пароль: {medium_password}") print(f"Сложный пароль: {strong_password}")

3. Генерация тестовых данных

Создадим функцию для генерации тестовых данных о пользователях для тестирования приложения:

Python Скопировать код import random import numpy as np from datetime import datetime, timedelta def generate_user_data(num_users=10): """Генерирует тестовые данные о пользователях""" # Возможные значения для данных first_names = ["Иван", "Мария", "Александр", "Екатерина", "Дмитрий", "Ольга", "Сергей", "Анна", "Андрей", "Елена"] last_names = ["Иванов", "Петров", "Сидоров", "Смирнов", "Кузнецов", "Попов", "Васильев", "Соколов", "Михайлов", "Новиков"] cities = ["Москва", "Санкт-Петербург", "Новосибирск", "Екатеринбург", "Казань", "Нижний Новгород", "Самара", "Омск", "Ростов-на-Дону", "Уфа"] users = [] for _ in range(num_users): # Генерируем случайные данные для пользователя user = { "first_name": random.choice(first_names), "last_name": random.choice(last_names), "age": random.randint(18, 65), "city": random.choice(cities), "salary": random.randrange(30000, 200001, 5000), "is_active": random.choice([True, False]), "registration_date": (datetime.now() – timedelta(days=random.randint(1, 365))).strftime("%Y-%m-%d"), "last_login": (datetime.now() – timedelta(days=random.randint(0, 30))).strftime("%Y-%m-%d"), "visits": np.random.poisson(10, 1)[0] # Среднее количество посещений – 10 } users.append(user) return users # Генерация и вывод тестовых данных test_users = generate_user_data(5) for i, user in enumerate(test_users, 1): print(f"Пользователь {i}:") for key, value in user.items(): print(f" {key}: {value}") print()

4. Симуляция Монте-Карло для расчёта числа π

Используем метод Монте-Карло для приближенного вычисления числа π, генерируя случайные точки в квадрате и проверяя, попадают ли они в вписанный круг:

Python Скопировать код import random import numpy as np import time def estimate_pi_standard_random(num_points=1000000): """Оценка числа π методом Монте-Карло с использованием стандартного модуля random""" points_inside_circle = 0 for _ in range(num_points): x = random.uniform(0, 1) y = random.uniform(0, 1) # Проверяем, находится ли точка внутри четверти круга с центром в (0,0) и радиусом 1 if x*x + y*y <= 1: points_inside_circle += 1 # Площадь четверти круга / площадь квадрата = π/4 return 4 * points_inside_circle / num_points def estimate_pi_numpy(num_points=1000000): """Оценка числа π методом Монте-Карло с использованием NumPy""" # Генерируем случайные координаты x и y от 0 до 1 x = np.random.random(num_points) y = np.random.random(num_points) # Вычисляем расстояние от начала координат distances = x*x + y*y # Подсчитываем точки внутри круга points_inside_circle = np.sum(distances <= 1) return 4 * points_inside_circle / num_points # Сравнение методов print("Метод Монте-Карло для оценки числа π") print(f"Реальное значение π: {np.pi}

") for num_points in [10000, 100000, 1000000]: print(f"Количество точек: {num_points}") # Стандартный random start_time = time.time() pi_standard = estimate_pi_standard_random(num_points) standard_time = time.time() – start_time print(f"Стандартный random: π ≈ {pi_standard:.6f}, ошибка = {abs(pi_standard – np.pi):.6f}, время = {standard_time:.4f} с") # NumPy start_time = time.time() pi_numpy = estimate_pi_numpy(num_points) numpy_time = time.time() – start_time print(f"NumPy: π ≈ {pi_numpy:.6f}, ошибка = {abs(pi_numpy – np.pi):.6f}, время = {numpy_time:.4f} с") print(f"NumPy быстрее в {standard_time / numpy_time:.2f} раз

")

5. Простая игра "Угадай число"

Создадим интерактивную игру, где компьютер загадывает число, а пользователь пытается его угадать:

Python Скопировать код import random def guess_number_game(): """Простая игра 'Угадай число'""" # Компьютер загадывает число от 1 до 100 secret_number = random.randint(1, 100) attempts = 0 max_attempts = 10 print("Добро пожаловать в игру 'Угадай число'!") print(f"Я загадал число от 1 до 100. У тебя есть {max_attempts} попыток, чтобы угадать его.") while attempts < max_attempts: try: # Получаем предположение от пользователя guess = int(input(f"Попытка {attempts + 1}/{max_attempts}. Введите число: ")) # Увеличиваем счётчик попыток attempts += 1 # Проверяем предположение if guess < secret_number: print("Больше!") elif guess > secret_number: print("Меньше!") else: print(f"Поздравляю! Вы угадали число {secret_number} за {attempts} попыток.") return except ValueError: print("Пожалуйста, введите корректное целое число.") print(f"Увы, вы исчерпали все попытки. Загаданное число было: {secret_number}") # Запуск игры # guess_number_game() # Раскомментируйте для игры

Эти практические примеры демонстрируют, как случайные числа могут быть использованы в различных сценариях: от простых игр до научных расчётов и генерации тестовых данных. Выбор конкретного метода генерации зависит от требований к производительности, статистическим свойствам случайных чисел и удобству использования. 🚀