Фразовый глагол turn: все значения для расширения словаря

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык, которые хотят улучшить свои навыки общения

Преподаватели английского языка, которые ищут материалы для обучения ученикам

Студенты, готовящиеся к собеседованиям или погружающиеся в деловую коммуникацию на английском Фразовый глагол turn — настоящая золотая жила для тех, кто хочет звучать естественно при общении на английском! 🔄 Этот небольшой глагол в сочетании с различными предлогами и наречиями создает десятки выражений с совершенно разными значениями. От включения света до кардинального изменения жизни — turn применяется повсюду: в повседневных разговорах, деловой переписке и художественной литературе. Владение этим глаголом поможет вам не только понимать носителей языка, но и выражать мысли гораздо точнее и разнообразнее. Разберемся, как одно маленькое слово может так значительно расширить ваши языковые возможности!

Что такое фразовый глагол turn: основные понятия

Фразовый глагол — это комбинация глагола и предлога или наречия, которая образует единое смысловое целое. Значение такой конструкции часто нельзя вывести из значений отдельных её компонентов. В случае с глаголом turn, который сам по себе означает "поворачивать" или "вращать", присоединение различных частиц создаёт совершенно новые смысловые оттенки.

Фразовые глаголы с turn можно разделить на две основные категории:

Разделяемые — когда между глаголом и частицей можно поставить объект (например, turn on the light — turn the light on).

— когда между глаголом и частицей можно поставить объект (например, turn on the light — turn the light on). Неразделяемые — когда объект не может разделять глагол и предлог (например, turn into a butterfly — нельзя сказать "turn a butterfly into").

Для правильного использования фразового глагола turn важно понимать, как контекст влияет на его значение. Сравните:

Фразовый глагол Буквальное значение Переносное значение Turn on Включать (свет, воду) Возбуждать интерес, привлекать Turn off Выключать (устройство) Отталкивать, вызывать отвращение Turn up Увеличивать громкость Появляться неожиданно Turn down Уменьшать громкость Отклонять предложение

Особенность фразовых глаголов с turn заключается в их многозначности — один и тот же фразовый глагол может иметь до десятка различных значений в зависимости от контекста. Именно поэтому многие изучающие английский язык сталкиваются с трудностями при их освоении.

Максим Петров, преподаватель английского языка с 15-летним стажем

Помню случай с моей студенткой Анной, которая готовилась к собеседованию в международной компании. Она блестяще знала грамматику и имела богатый словарный запас, но постоянно спотыкалась на фразовых глаголах. Особенно с turn — она путала turn down (отклонить) и turn off (выключить), что приводило к забавным ситуациям. На нашем занятии перед собеседованием она сказала: "I turned down my boss yesterday" (имея в виду, что выключила компьютер босса), не понимая, что фактически сообщила, что отклонила предложение начальника! Мы провели интенсивный тренинг с контекстными примерами, и на собеседовании она уже уверенно оперировала всеми оттенками turn. Через месяц Анна написала мне, что получила работу и теперь регулярно использует эти фразовые глаголы в рабочей коммуникации.

Значения и особенности фразового глагола turn

Глагол turn в сочетании с различными предлогами и наречиями приобретает уникальные значения, делающие его одним из самых функциональных в английском языке. Рассмотрим ключевые смысловые категории этого фразового глагола. 🔄

Физические действия и изменения

Turn around — разворачиваться, поворачиваться: "She turned around when she heard her name."

— разворачиваться, поворачиваться: "She turned around when she heard her name." Turn over — переворачивать(ся): "Turn over the page to continue reading."

— переворачивать(ся): "Turn over the page to continue reading." Turn upside down — переворачивать вверх дном: "The storm turned the boat upside down."

Управление устройствами

Turn on — включать: "Don't forget to turn on the oven before cooking."

— включать: "Don't forget to turn on the oven before cooking." Turn off — выключать: "Please turn off the lights when you leave."

— выключать: "Please turn off the lights when you leave." Turn up — увеличивать (громкость, температуру): "Can you turn up the volume? I can't hear anything."

— увеличивать (громкость, температуру): "Can you turn up the volume? I can't hear anything." Turn down — уменьшать (громкость, температуру): "The neighbors complained, so we had to turn down the music."

Трансформации и превращения

Turn into — превращаться в: "The caterpillar turns into a butterfly."

— превращаться в: "The caterpillar turns into a butterfly." Turn out — оказываться: "The movie turned out to be better than I expected."

— оказываться: "The movie turned out to be better than I expected." Turn from... to... — измениться с... на...: "His mood turned from cheerful to gloomy."

Социальные взаимодействия

Turn to — обращаться за помощью: "I always turn to my sister for advice."

— обращаться за помощью: "I always turn to my sister for advice." Turn against — восставать против, предавать: "His former allies turned against him."

— восставать против, предавать: "His former allies turned against him." Turn down — отклонять предложение: "She turned down the job offer."

Важной особенностью фразового глагола turn является его способность трансформировать смысл в зависимости от контекста. Например:

Выражение Значение 1 Значение 2 Пример Turn out Оказываться Производить The factory turns out 100 cars a day. Turn up Появляться Увеличивать громкость He always turns up late to meetings. Turn over Переворачивать Передавать контроль The company was turned over to new management. Turn in Ложиться спать Сдавать (работу, преступника) I'm tired, I think I'll turn in early tonight.

Такое разнообразие значений делает фразовые глаголы с turn одновременно и чрезвычайно полезными, и сложными для изучения. Для эффективного освоения рекомендуется не просто заучивать списки, а погружаться в контекст и запоминать выражения целиком.

Turn с предлогами: самые распространенные сочетания

Фразовый глагол turn образует множество комбинаций с различными предлогами и наречиями, каждая из которых имеет свои уникальные значения и применение. Рассмотрим наиболее употребительные сочетания, которые встречаются в повседневной речи и литературе. 🔄

Turn up

Увеличивать громкость или интенсивность: "Turn up the heat, it's freezing in here."

Неожиданно появляться: "My old friend turned up at the party."

Обнаруживаться после поиска: "The missing keys finally turned up under the sofa."

Turn down

Уменьшать громкость или интенсивность: "Please turn down the TV, I'm trying to concentrate."

Отклонять предложение: "She turned down the promotion because it required relocation."

Отказывать, отвергать: "He asked her out three times, but she turned him down every time."

Turn on

Включать устройство: "Turn on the lights, I can't see anything."

Вызывать интерес или возбуждение: "Jazz music really turns me on."

Внезапно нападать или предавать: "His own team turned on him after the scandal."

Turn off

Выключать устройство: "Don't forget to turn off the stove before leaving."

Отталкивать, вызывать отвращение: "His arrogance really turns me off."

Сворачивать с дороги: "Turn off at the next exit to reach the hotel."

Turn out

Оказываться, выясняться: "It turned out that she was right all along."

Выключать: "Turn out the lights before going to bed."

Производить, выпускать: "The factory turns out thousands of cars each month."

Присутствовать, собираться: "Thousands of fans turned out to see the band."

Turn in

Ложиться спать: "It's late, I think I'll turn in now."

Сдавать что-либо (работу, документы): "Don't forget to turn in your assignment by Friday."

Сообщать о ком-то властям: "The witness turned in the suspect to the police."

Turn into

Превращаться во что-то: "The ugly duckling turned into a beautiful swan."

Сворачивать куда-либо: "Turn into the driveway on your right."

Turn over

Переворачивать: "Turn over the page to continue reading."

Передавать контроль или власть: "He turned over the family business to his son."

Запускать двигатель: "The car wouldn't turn over in the cold."

Оборачиваться (о товарах): "This store turns over its inventory quickly."

Turn around

Поворачиваться: "Turn around so I can see the back of your dress."

Изменять ситуацию к лучшему: "The new CEO turned the company around in just one year."

Разворачиваться: "We had to turn around and go back for the forgotten luggage."

Понимание этих комбинаций с turn значительно обогатит ваш словарный запас и сделает речь более естественной и выразительной. При этом важно обращать внимание не только на значение, но и на правильное использование этих фразовых глаголов в грамматических конструкциях.

Практическое применение фразового глагола turn

Фразовый глагол turn имеет широчайшее применение в повседневной коммуникации, деловой переписке и художественной литературе. Рассмотрим, как эффективно использовать этот многофункциональный глагол в различных жизненных ситуациях. 🔄

В повседневных разговорах

Бытовые действия: "Could you turn down the heat?" (Не мог бы ты уменьшить отопление?)

"Could you turn down the heat?" (Не мог бы ты уменьшить отопление?) Планирование: "Let's turn in early tonight, we have an early start tomorrow." (Давай ляжем спать пораньше, завтра рано вставать.)

"Let's turn in early tonight, we have an early start tomorrow." (Давай ляжем спать пораньше, завтра рано вставать.) Неожиданности: "You'll never guess who turned up at the party!" (Ни за что не угадаешь, кто появился на вечеринке!)

В деловой коммуникации

Передача документов: "Please turn in your reports by the end of the week." (Пожалуйста, сдайте ваши отчеты до конца недели.)

"Please turn in your reports by the end of the week." (Пожалуйста, сдайте ваши отчеты до конца недели.) Отклонение предложений: "Unfortunately, we had to turn down their offer due to budgetary constraints." (К сожалению, нам пришлось отклонить их предложение из-за бюджетных ограничений.)

"Unfortunately, we had to turn down their offer due to budgetary constraints." (К сожалению, нам пришлось отклонить их предложение из-за бюджетных ограничений.) Переговоры: "The discussion turned out to be more productive than expected." (Обсуждение оказалось продуктивнее, чем ожидалось.)

В учебных ситуациях

Управление классом: "Turn to page 54 in your textbooks." (Откройте страницу 54 в ваших учебниках.)

"Turn to page 54 in your textbooks." (Откройте страницу 54 в ваших учебниках.) Выполнение заданий: "Make sure to turn in your essays by Monday." (Убедитесь, что сдадите ваши эссе до понедельника.)

"Make sure to turn in your essays by Monday." (Убедитесь, что сдадите ваши эссе до понедельника.) Научные наблюдения: "The solution turned from blue to green when heated." (Раствор изменил цвет с синего на зеленый при нагревании.)

Анна Соколова, переводчик и консультант по межкультурной коммуникации

Работая с американскими клиентами, я столкнулась с интересным случаем непонимания, связанным с фразовым глаголом "turn out". Во время важного видеозвонка мой клиент сказал: "Let's see how this project turns out", и я перевела это своему русскоязычному коллеге как "Посмотрим, как этот проект завершится". Но он понял это как негативное предсказание — что проект может провалиться. На самом деле, "turn out" в этом контексте был просто нейтральным выражением ожидания результата. После этого случая я начала составлять глоссарий фразовых глаголов с их оттенками значений, который теперь используют все наши переводчики. Этот случай показал мне, насколько важно понимать все нюансы даже таких, казалось бы, простых фразовых глаголов как "turn out".

В эмоциональном выражении

Разочарование: "I can't believe how our vacation turned out!" (Не могу поверить, как обернулся наш отпуск!)

"I can't believe how our vacation turned out!" (Не могу поверить, как обернулся наш отпуск!) Радость: "Things finally turned around for us after months of struggle." (Дела наконец-то пошли на лад после месяцев борьбы.)

"Things finally turned around for us after months of struggle." (Дела наконец-то пошли на лад после месяцев борьбы.) Раздражение: "His constant complaining really turns me off." (Его постоянные жалобы действительно меня отталкивают.)

Практические советы по использованию фразовых глаголов с turn:

Обращайте внимание на контекст — одно и то же сочетание может иметь разные значения в разных ситуациях. Учите фразовые глаголы в составе целых предложений или фраз для лучшего понимания их применения. Практикуйтесь в использовании этих глаголов в разговорной речи, это поможет закрепить их в активном словаре. Наблюдайте за использованием фразовых глаголов с turn в фильмах, сериалах и песнях, чтобы лучше понять их употребление в естественной среде. Не бойтесь экспериментировать с фразовыми глаголами в своей речи, даже если вы не уверены в их правильном использовании — практика ведет к совершенству!

Эффективные способы запоминания фразы turn

Запоминание фразовых глаголов с turn может показаться сложной задачей из-за их многочисленности и многозначности. Однако существуют проверенные методы, которые значительно упрощают этот процесс. Давайте рассмотрим самые эффективные стратегии. 🧠

Группировка по семантическим категориям

Разделите фразовые глаголы с turn на логические группы по значению. Это поможет выстроить связи между похожими выражениями:

Категория Фразовые глаголы Примеры Управление устройствами turn on, turn off, turn up, turn down Turn on the TV, turn off the light Изменение направления turn around, turn back, turn left/right The car turned around, turn back home Трансформации turn into, turn out, turn from Water turned into ice, it turned out well Действия с предметами turn over, turn upside down, turn inside out Turn over the page, turn the box upside down Социальные взаимодействия turn to, turn against, turn away Turn to a friend for help, turn against former allies

Метод ассоциаций

Визуальные ассоциации: Представляйте яркие образы для каждого фразового глагола. Например, для "turn up" — регулятор громкости, который вы поворачиваете вверх.

Представляйте яркие образы для каждого фразового глагола. Например, для "turn up" — регулятор громкости, который вы поворачиваете вверх. Личные ассоциации: Связывайте фразовые глаголы с событиями из вашей жизни. "Turn down" можно ассоциировать с ситуацией, когда вы отклонили какое-то предложение.

Связывайте фразовые глаголы с событиями из вашей жизни. "Turn down" можно ассоциировать с ситуацией, когда вы отклонили какое-то предложение. Звуковые ассоциации: Создавайте рифмы или звуковые подсказки. Например, "turn in — begin to sleep" (лечь спать).

Метод карточек

Создайте набор карточек, где на одной стороне будет фразовый глагол, а на другой — его значение и пример использования. Регулярно просматривайте карточки, проверяя свои знания. Сортируйте карточки по уровню сложности — те, которые вы уже хорошо знаете, и те, которые требуют больше внимания. Добавьте цветовую кодировку для разных типов фразовых глаголов (например, зеленый для разделяемых, красный для неразделяемых).

Контекстное обучение

Чтение: Выделяйте фразовые глаголы с turn в книгах, статьях, новостях. Обращайте внимание на контекст использования.

Выделяйте фразовые глаголы с turn в книгах, статьях, новостях. Обращайте внимание на контекст использования. Аудирование: Слушайте подкасты, песни, смотрите фильмы на английском, отмечая использование фразовых глаголов с turn.

Слушайте подкасты, песни, смотрите фильмы на английском, отмечая использование фразовых глаголов с turn. Записывайте примеры: Ведите дневник, куда записывайте новые встреченные фразовые глаголы с turn и контекст, в котором они были использованы.

Практические упражнения

Замена: Практикуйтесь в замене простых глаголов на соответствующие фразовые глаголы с turn. Например, "The situation improved" → "The situation turned around". Создание историй: Придумывайте короткие истории, включающие как можно больше фразовых глаголов с turn. Диалоги: Составляйте и разыгрывайте диалоги, насыщенные фразовыми глаголами с turn. Переводы: Переводите предложения с русского на английский, специально выбирая те, где можно использовать фразовые глаголы с turn.

Технологические помощники

Приложения для изучения языка: Используйте специализированные приложения, где есть разделы, посвященные фразовым глаголам.

Используйте специализированные приложения, где есть разделы, посвященные фразовым глаголам. Онлайн-тесты: Регулярно проходите тесты на знание фразовых глаголов с turn.

Регулярно проходите тесты на знание фразовых глаголов с turn. Программы интервального повторения: Такие приложения как Anki помогают оптимизировать процесс запоминания.

Помните, что ключ к успешному запоминанию фразовых глаголов — это регулярная практика и применение их в реальных ситуациях общения. Даже если вы забыли точное значение, не бойтесь использовать фразовый глагол — контекст часто помогает собеседнику понять, что вы имеете в виду, а практика поможет закрепить правильное использование. 📚