Фразовые глаголы в английском: как запомнить и начать использовать
Для кого эта статья:
- Начинающие изучающие английский язык
- Учителя и преподаватели английского языка
Люди, испытывающие трудности с фразовыми глаголами
Фразовые глаголы часто становятся настоящим кошмаром для начинающих изучать английский язык. Они как загадочные существа — вроде понимаешь каждое слово по отдельности, но вместе они означают что-то совершенно неожиданное! Почему "give up" значит "сдаваться", а не "давать вверх"? 🤔 Многие студенты бросают попытки разобраться в этом лабиринте значений. Однако существует простой способ понять, запомнить и начать правильно использовать фразовые глаголы, даже если вы только начинаете свой путь в английском языке. Разберём их по косточкам — и фразовые глаголы превратятся из страшного монстра в полезный инструмент вашей речи!
Что такое фразовые глаголы и почему они важны
Фразовые глаголы — это комбинации обычного глагола (например, look, get, take) с предлогом или наречием (up, down, in, out), которые вместе образуют новое значение, часто отличное от буквального перевода обоих слов.
Представьте, что вы знаете все слова в предложении "I'll look after your cat while you're away", но всё равно не понимаете его смысл. Дело в том, что "look after" — это фразовый глагол, который означает "заботиться", а не "смотреть после".
Почему фразовые глаголы настолько важны?
- Они встречаются везде: в разговорной речи, фильмах, песнях, деловой переписке
- Делают вашу речь более естественной и похожей на речь носителя языка
- Часто заменяют более формальные слова (например, "find out" вместо "discover")
- Помогают точнее выразить действия и отношения в повседневных ситуациях
Мария Павлова, преподаватель английского языка с 12-летним стажем
Однажды ко мне пришла студентка Анна, которая выучила сотни английских слов, но всё равно не могла понять обычные видео на YouTube. В первый же день занятий я заметила проблему — она переводила каждое слово буквально. Когда герой сериала сказал "I give up!", Анна перевела это как "я даю вверх" и совершенно потеряла нить повествования.
Мы составили список из 20 базовых фразовых глаголов и начали с них каждое занятие. Через месяц Анна с восторгом рассказывала, как наконец стала понимать диалоги без субтитров. "Это как будто я разблокировала секретный уровень английского!" — говорила она. Фразовые глаголы действительно открывают дверь к настоящему, живому языку.
Структура фразовых глаголов для начинающих
Фразовые глаголы имеют relativamente простую структуру, но понимание их типов поможет вам быстрее освоить правила их использования. Существует три основных типа фразовых глаголов:
|Тип фразового глагола
|Структура
|Пример
|Особенности
|1. Неразделяемые
|глагол + предлог
|look after (заботиться)
|Нельзя вставить объект между частями
|2. Разделяемые
|глагол + наречие
|turn off (выключать)
|Можно вставить объект между частями
|3. Трёхчастные
|глагол + наречие + предлог
|put up with (мириться)
|Всегда неразделяемые
Для начинающих важно понять основное правило: если объект — это местоимение (me, you, him, her, it, us, them), то в разделяемых фразовых глаголах его нужно обязательно ставить между частями глагола.
Сравните:
- Turn off the light. (Выключи свет.) — правильно
- Turn the light off. (Выключи свет.) — тоже правильно
- Turn off it. ❌ — неправильно!
- Turn it off. ✅ — правильно!
Это может показаться сложным, но со временем вы начнёте интуитивно чувствовать, какие фразовые глаголы разделяемые, а какие нет. А пока запомните простое правило: если фразовый глагол можно заменить одним словом, вероятнее всего, он разделяемый (turn off = deactivate).
Топ-10 самых используемых простых фразовых глаголов с примерами
Начните знакомство с фразовыми глаголами с этой базовой десятки. Эти глаголы встречаются повсеместно и значительно расширят ваш словарный запас. 🌟
- Get up (вставать) — I get up at 7 AM every day.
- Look for (искать) — I'm looking for my keys. Have you seen them?
- Turn on (включать) — Can you turn on the lights? It's getting dark.
- Turn off (выключать) — Don't forget to turn off the stove before leaving.
- Give up (сдаваться, отказываться) — Never give up on your dreams!
- Pick up (поднимать, забирать) — I'll pick up the children from school today.
- Put on (надевать) — Put on your coat, it's cold outside.
- Take off (снимать) — Please take off your shoes before entering.
- Find out (выяснять, узнавать) — I need to find out when the train arrives.
- Come back (возвращаться) — When are you coming back from vacation?
Попробуйте составлять с этими глаголами собственные предложения, описывающие ваш день. Например: "I get up at 7 AM, put on my clothes, turn on my computer, look for my files..."
Часто один и тот же глагол в сочетании с разными частицами может образовывать совершенно разные по значению фразовые глаголы:
|Базовый глагол
|+ частица
|= фразовый глагол
|Значение
|Look
|up
|look up
|искать информацию
|after
|look after
|заботиться
|forward to
|look forward to
|ждать с нетерпением
|Get
|up
|get up
|вставать
|on
|get on
|садиться (в транспорт)
|along with
|get along with
|ладить с кем-то
Как легко запомнить фразовые глаголы английского языка
Запоминание фразовых глаголов может показаться непосильной задачей из-за их количества и кажущейся произвольности значений. Однако существуют эффективные стратегии, которые значительно облегчат процесс.
Андрей Соколов, методист по английскому языку
Работая с группой взрослых студентов, я заметил, что все они испытывали одну и ту же проблему — никак не могли запомнить фразовые глаголы. Один из студентов, Виктор, директор крупной компании, был особенно расстроен: "Я могу запоминать сложные бизнес-термины, но почему-то путаюсь в этих простых фразовых глаголах!"
Мы начали использовать метод ассоциативных групп: объединяли фразовые глаголы по темам (утренние действия, работа, отношения) и создавали с ними истории. Через два месяца Виктор с улыбкой рассказал, что во время международной конференции смог без запинки поддержать неформальную беседу, используя фразовые глаголы. "Коллеги думали, что я жил в Англии!" — с гордостью сообщил он. Ключ оказался прост — учить не отдельные слова, а логические группы и контексты.
Вот 6 проверенных способов, которые помогут вам быстрее запомнить фразовые глаголы:
- Группировка по темам: объединяйте фразовые глаголы в тематические группы (путешествия, учеба, работа)
- Метод историй: создавайте короткие истории, включающие 5-7 фразовых глаголов
- Визуализация: представляйте действие буквально, затем связывайте с реальным значением
- Карточки: создавайте двусторонние карточки с фразовым глаголом на одной стороне и значением на другой
- Группировка по частицам: изучите, какой смысл привносят разные частицы (up часто означает завершение действия)
- Ежедневная практика: выбирайте 3-5 фразовых глаголов в день и используйте их в речи
Особенно эффективно запоминание работает, когда вы понимаете логику частиц. Например:
- Up часто означает увеличение, улучшение или завершение (wake up, cheer up, clean up)
- Down часто означает уменьшение или ухудшение (calm down, slow down, turn down)
- Off часто означает отделение или прекращение (take off, cut off, set off)
- On часто означает начало или продолжение (go on, carry on, hold on)
Помните: регулярная практика — ключ к успеху. Лучше учить по 3-4 фразовых глагола каждый день, чем пытаться запомнить 30 за раз. 🧠
Практические упражнения по фразовым глаголам для новичков
Теория без практики бесполезна, особенно когда речь идёт о фразовых глаголах. Вот несколько простых, но эффективных упражнений, которые помогут закрепить знания и начать активно использовать фразовые глаголы в речи.
Упражнение 1: Заполните пропуски подходящими фразовыми глаголами
- I need to ____ (искать) my glasses. I can't see without them.
- Please ____ (выключить) the TV before you go to bed.
- She ____ (сдалась) trying to learn Spanish after just one month.
- We ____ (встаём) at 6 AM during the week.
- Can you ____ (забрать) the kids from school today?
Ответы: 1. look for 2. turn off 3. gave up 4. get up 5. pick up
Упражнение 2: Переведите предложения на английский, используя фразовые глаголы
- Я выяснил, что концерт отменили. (find out)
- Он надел новую куртку и вышел. (put on)
- Когда ты вернёшься с работы? (come back)
- Она заботится о своей бабушке. (look after)
- Пожалуйста, включи свет, здесь темно. (turn on)
Упражнение 3: Определите, какие фразовые глаголы разделяемые, а какие нет Попробуйте вставить местоимение "it" между частями фразового глагола:
- turn off → turn it off ✓ (разделяемый)
- look after → look it after ✗ (неразделяемый)
- give up → give it up ✓ (разделяемый)
- put on → put it on ✓ (разделяемый)
- look for → look it for ✗ (неразделяемый)
Упражнение 4: Мини-история с фразовыми глаголами Прочитайте историю и подчеркните все фразовые глаголы: "Every morning, I get up at 7 AM and put on my gym clothes. I work out for 30 minutes, then take off my sweaty clothes and turn on the shower. After breakfast, I look for my car keys, which I always put down in a different place. I get in my car and set off to work. In the evening, I come back home and turn off my phone to relax."
Упражнение 5: Создайте свою историю Напишите короткую историю о своём типичном дне, используя как минимум 8 фразовых глаголов из тех, что мы уже изучили.
Регулярно выполняя эти упражнения, вы заметите, как фразовые глаголы начнут естественно включаться в вашу речь. Не бойтесь ошибаться — это нормальная часть процесса обучения. 💪
Фразовые глаголы — это не просто грамматическая конструкция, а ключ к живому, естественному английскому языку. Начав с базовых 10-15 фразовых глаголов, группируя их по темам и регулярно практикуя в речи, вы быстро преодолеете первоначальные трудности. Помните — носители языка используют фразовые глаголы не задумываясь, и вскоре вы сможете делать то же самое. Будьте терпеливы, изучайте по несколько фразовых глаголов ежедневно, и результат не заставит себя ждать. Главное — не сдаваться или, как сказали бы англичане, "Don't give up!"