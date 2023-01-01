Фразовые глаголы в английском: как запомнить и начать использовать

Для кого эта статья:

Начинающие изучающие английский язык

Учителя и преподаватели английского языка

Люди, испытывающие трудности с фразовыми глаголами Фразовые глаголы часто становятся настоящим кошмаром для начинающих изучать английский язык. Они как загадочные существа — вроде понимаешь каждое слово по отдельности, но вместе они означают что-то совершенно неожиданное! Почему "give up" значит "сдаваться", а не "давать вверх"? 🤔 Многие студенты бросают попытки разобраться в этом лабиринте значений. Однако существует простой способ понять, запомнить и начать правильно использовать фразовые глаголы, даже если вы только начинаете свой путь в английском языке. Разберём их по косточкам — и фразовые глаголы превратятся из страшного монстра в полезный инструмент вашей речи!

Что такое фразовые глаголы и почему они важны

Фразовые глаголы — это комбинации обычного глагола (например, look, get, take) с предлогом или наречием (up, down, in, out), которые вместе образуют новое значение, часто отличное от буквального перевода обоих слов.

Представьте, что вы знаете все слова в предложении "I'll look after your cat while you're away", но всё равно не понимаете его смысл. Дело в том, что "look after" — это фразовый глагол, который означает "заботиться", а не "смотреть после".

Почему фразовые глаголы настолько важны?

Они встречаются везде: в разговорной речи, фильмах, песнях, деловой переписке

Делают вашу речь более естественной и похожей на речь носителя языка

Часто заменяют более формальные слова (например, "find out" вместо "discover")

Помогают точнее выразить действия и отношения в повседневных ситуациях

Мария Павлова, преподаватель английского языка с 12-летним стажем Однажды ко мне пришла студентка Анна, которая выучила сотни английских слов, но всё равно не могла понять обычные видео на YouTube. В первый же день занятий я заметила проблему — она переводила каждое слово буквально. Когда герой сериала сказал "I give up!", Анна перевела это как "я даю вверх" и совершенно потеряла нить повествования. Мы составили список из 20 базовых фразовых глаголов и начали с них каждое занятие. Через месяц Анна с восторгом рассказывала, как наконец стала понимать диалоги без субтитров. "Это как будто я разблокировала секретный уровень английского!" — говорила она. Фразовые глаголы действительно открывают дверь к настоящему, живому языку.

Структура фразовых глаголов для начинающих

Фразовые глаголы имеют relativamente простую структуру, но понимание их типов поможет вам быстрее освоить правила их использования. Существует три основных типа фразовых глаголов:

Тип фразового глагола Структура Пример Особенности 1. Неразделяемые глагол + предлог look after (заботиться) Нельзя вставить объект между частями 2. Разделяемые глагол + наречие turn off (выключать) Можно вставить объект между частями 3. Трёхчастные глагол + наречие + предлог put up with (мириться) Всегда неразделяемые

Для начинающих важно понять основное правило: если объект — это местоимение (me, you, him, her, it, us, them), то в разделяемых фразовых глаголах его нужно обязательно ставить между частями глагола.

Сравните:

Turn off the light. (Выключи свет.) — правильно

Turn the light off. (Выключи свет.) — тоже правильно

Turn off it. ❌ — неправильно!

Turn it off. ✅ — правильно!

Это может показаться сложным, но со временем вы начнёте интуитивно чувствовать, какие фразовые глаголы разделяемые, а какие нет. А пока запомните простое правило: если фразовый глагол можно заменить одним словом, вероятнее всего, он разделяемый (turn off = deactivate).

Топ-10 самых используемых простых фразовых глаголов с примерами

Начните знакомство с фразовыми глаголами с этой базовой десятки. Эти глаголы встречаются повсеместно и значительно расширят ваш словарный запас. 🌟

Get up (вставать) — I get up at 7 AM every day. Look for (искать) — I'm looking for my keys. Have you seen them? Turn on (включать) — Can you turn on the lights? It's getting dark. Turn off (выключать) — Don't forget to turn off the stove before leaving. Give up (сдаваться, отказываться) — Never give up on your dreams! Pick up (поднимать, забирать) — I'll pick up the children from school today. Put on (надевать) — Put on your coat, it's cold outside. Take off (снимать) — Please take off your shoes before entering. Find out (выяснять, узнавать) — I need to find out when the train arrives. Come back (возвращаться) — When are you coming back from vacation?

Попробуйте составлять с этими глаголами собственные предложения, описывающие ваш день. Например: "I get up at 7 AM, put on my clothes, turn on my computer, look for my files..."

Часто один и тот же глагол в сочетании с разными частицами может образовывать совершенно разные по значению фразовые глаголы:

Базовый глагол + частица = фразовый глагол Значение Look up look up искать информацию after look after заботиться forward to look forward to ждать с нетерпением Get up get up вставать on get on садиться (в транспорт) along with get along with ладить с кем-то

Как легко запомнить фразовые глаголы английского языка

Запоминание фразовых глаголов может показаться непосильной задачей из-за их количества и кажущейся произвольности значений. Однако существуют эффективные стратегии, которые значительно облегчат процесс.

Андрей Соколов, методист по английскому языку Работая с группой взрослых студентов, я заметил, что все они испытывали одну и ту же проблему — никак не могли запомнить фразовые глаголы. Один из студентов, Виктор, директор крупной компании, был особенно расстроен: "Я могу запоминать сложные бизнес-термины, но почему-то путаюсь в этих простых фразовых глаголах!" Мы начали использовать метод ассоциативных групп: объединяли фразовые глаголы по темам (утренние действия, работа, отношения) и создавали с ними истории. Через два месяца Виктор с улыбкой рассказал, что во время международной конференции смог без запинки поддержать неформальную беседу, используя фразовые глаголы. "Коллеги думали, что я жил в Англии!" — с гордостью сообщил он. Ключ оказался прост — учить не отдельные слова, а логические группы и контексты.

Вот 6 проверенных способов, которые помогут вам быстрее запомнить фразовые глаголы:

Группировка по темам : объединяйте фразовые глаголы в тематические группы (путешествия, учеба, работа)

: объединяйте фразовые глаголы в тематические группы (путешествия, учеба, работа) Метод историй : создавайте короткие истории, включающие 5-7 фразовых глаголов

: создавайте короткие истории, включающие 5-7 фразовых глаголов Визуализация : представляйте действие буквально, затем связывайте с реальным значением

: представляйте действие буквально, затем связывайте с реальным значением Карточки : создавайте двусторонние карточки с фразовым глаголом на одной стороне и значением на другой

: создавайте двусторонние карточки с фразовым глаголом на одной стороне и значением на другой Группировка по частицам : изучите, какой смысл привносят разные частицы (up часто означает завершение действия)

: изучите, какой смысл привносят разные частицы (up часто означает завершение действия) Ежедневная практика: выбирайте 3-5 фразовых глаголов в день и используйте их в речи

Особенно эффективно запоминание работает, когда вы понимаете логику частиц. Например:

Up часто означает увеличение, улучшение или завершение (wake up, cheer up, clean up)

часто означает увеличение, улучшение или завершение (wake up, cheer up, clean up) Down часто означает уменьшение или ухудшение (calm down, slow down, turn down)

часто означает уменьшение или ухудшение (calm down, slow down, turn down) Off часто означает отделение или прекращение (take off, cut off, set off)

часто означает отделение или прекращение (take off, cut off, set off) On часто означает начало или продолжение (go on, carry on, hold on)

Помните: регулярная практика — ключ к успеху. Лучше учить по 3-4 фразовых глагола каждый день, чем пытаться запомнить 30 за раз. 🧠

Практические упражнения по фразовым глаголам для новичков

Теория без практики бесполезна, особенно когда речь идёт о фразовых глаголах. Вот несколько простых, но эффективных упражнений, которые помогут закрепить знания и начать активно использовать фразовые глаголы в речи.

Упражнение 1: Заполните пропуски подходящими фразовыми глаголами

I need to ____ (искать) my glasses. I can't see without them. Please ____ (выключить) the TV before you go to bed. She ____ (сдалась) trying to learn Spanish after just one month. We ____ (встаём) at 6 AM during the week. Can you ____ (забрать) the kids from school today?

Ответы: 1. look for 2. turn off 3. gave up 4. get up 5. pick up

Упражнение 2: Переведите предложения на английский, используя фразовые глаголы

Я выяснил, что концерт отменили. (find out) Он надел новую куртку и вышел. (put on) Когда ты вернёшься с работы? (come back) Она заботится о своей бабушке. (look after) Пожалуйста, включи свет, здесь темно. (turn on)

Упражнение 3: Определите, какие фразовые глаголы разделяемые, а какие нет Попробуйте вставить местоимение "it" между частями фразового глагола:

turn off → turn it off ✓ (разделяемый)

look after → look it after ✗ (неразделяемый)

give up → give it up ✓ (разделяемый)

put on → put it on ✓ (разделяемый)

look for → look it for ✗ (неразделяемый)

Упражнение 4: Мини-история с фразовыми глаголами Прочитайте историю и подчеркните все фразовые глаголы: "Every morning, I get up at 7 AM and put on my gym clothes. I work out for 30 minutes, then take off my sweaty clothes and turn on the shower. After breakfast, I look for my car keys, which I always put down in a different place. I get in my car and set off to work. In the evening, I come back home and turn off my phone to relax."

Упражнение 5: Создайте свою историю Напишите короткую историю о своём типичном дне, используя как минимум 8 фразовых глаголов из тех, что мы уже изучили.

Регулярно выполняя эти упражнения, вы заметите, как фразовые глаголы начнут естественно включаться в вашу речь. Не бойтесь ошибаться — это нормальная часть процесса обучения. 💪