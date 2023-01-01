Глагол Give в английском: формы и фразовые глаголы, важные нюансы#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Изучающие английский язык на среднем уровне, желающие углубить свои знания
- Преподаватели английского языка, ищущие материалы для объяснения грамматики
Люди, готовящиеся к международным экзаменам по английскому языку
Глагол "give" входит в топ-50 самых употребительных слов английского языка и ежедневно используется во всех видах коммуникации — от деловой переписки до дружеской болтовни. Но многие изучающие язык допускают ошибки именно в формах этого простого, казалось бы, глагола. Путаница между "give" и "gave", неверное образование третьей формы или неправильное использование с предлогами — всё это создаёт барьеры для свободного общения. Давайте раз и навсегда разберёмся со всеми формами и особенностями употребления глагола "give", чтобы вы могли использовать его уверенно и без ошибок! 🎁
Основные формы глагола give в английском языке
Глагол "give" относится к неправильным глаголам английского языка, что означает, что его формы образуются не по стандартным правилам. Для полноценного использования этого глагола необходимо запомнить три его основные формы:
|Infinitive (V1)
|Past Simple (V2)
|Past Participle (V3)
|give
|gave
|given
Эти три базовые формы являются строительными блоками для образования всех остальных временных форм и конструкций с глаголом "give".
Давайте рассмотрим каждую форму подробнее:
- Give [ɡɪv] — инфинитив или базовая форма глагола, используется в настоящем времени (кроме 3-го лица ед. числа).
- Gives [ɡɪvz] — форма 3-го лица единственного числа в Present Simple.
- Gave [ɡeɪv] — форма прошедшего времени (Past Simple).
- Given [ˈɡɪvn] — причастие прошедшего времени, используется для образования Perfect и пассивных конструкций.
- Giving [ˈɡɪvɪŋ] — причастие настоящего времени, используется для образования Continuous времен.
Елена Соколова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем: Когда я начинала изучать английский, глагол "give" вызывал у меня трудности, особенно его форма "given". На уроке я однажды сказала "I have give you my homework", что, конечно, было неправильно. Мой учитель предложил мне запоминать формы неправильных глаголов через ассоциации и рифмы. Для "give-gave-given" я придумала историю: "I GIVE you a pen, you GAVE me a book, we've GIVEN each other knowledge". Этот прием помог мне никогда больше не путать формы этого глагола, и теперь я делюсь им со своими студентами. Запоминание через ассоциации и контекст работает намного эффективнее, чем зубрежка списков неправильных глаголов!
Важно отметить, что глагол "give" имеет общее значение "давать", но в зависимости от контекста и сочетаний может приобретать различные оттенки значений: "дарить", "предоставлять", "вручать", "передавать", "уступать".
Формы глагола give во временах группы Simple
Времена группы Simple (простые времена) являются наиболее часто используемыми, и правильное применение глагола "give" в этих временах — основа грамотной английской речи. 📚
Present Simple
В Present Simple "give" используется для выражения регулярных действий, привычек или общеизвестных фактов:
- I/We/You/They give — для всех лиц, кроме 3-го лица ед. числа
- He/She/It gives — для 3-го лица ед. числа добавляем окончание -s
Примеры:
- I give my students homework every week. — Я задаю своим ученикам домашнее задание каждую неделю.
- She gives excellent advice. — Она дает отличные советы.
- They don't give discounts to regular customers. — Они не предоставляют скидки постоянным клиентам.
- Does he give private lessons? — Он дает частные уроки?
Past Simple
В Past Simple используется форма "gave" для всех лиц и чисел, так как это неправильный глагол:
- I/We/You/They/He/She/It gave — единая форма для всех лиц
Примеры:
- He gave me a beautiful necklace for my birthday. — Он подарил мне красивое ожерелье на день рождения.
- We gave our presentation last Monday. — Мы сделали нашу презентацию в прошлый понедельник.
- They didn't give any explanation for their behavior. — Они не дали никаких объяснений своему поведению.
- Did she give you her phone number? — Она дала тебе свой номер телефона?
Future Simple
В Future Simple используется конструкция "will + give" для всех лиц:
- I/We/You/They/He/She/It will give — единообразное построение для всех лиц
Примеры:
- I will give you an answer tomorrow. — Я дам тебе ответ завтра.
- She will give a concert next month. — Она даст концерт в следующем месяце.
- They won't give up without a fight. — Они не сдадутся без борьбы.
- Will he give a speech at the ceremony? — Он выступит с речью на церемонии?
|Время
|Утвердительная форма
|Отрицательная форма
|Вопросительная форма
|Present Simple
|I give<br>He/She/It gives
|I don't give<br>He/She/It doesn't give
|Do I give?<br>Does he/she/it give?
|Past Simple
|I/He/She/It gave
|I/He/She/It didn't give
|Did I/he/she/it give?
|Future Simple
|I/He/She/It will give
|I/He/She/It won't give
|Will I/he/she/it give?
Использование глагола give в Perfect и Continuous
После освоения базовых форм глагола "give" в простых временах, пришло время разобраться с более сложными временными конструкциями. Времена групп Perfect и Continuous добавляют важные оттенки значения и позволяют более точно выражать свои мысли. 🕒
Present Perfect
Present Perfect образуется с помощью вспомогательного глагола "have/has" и третьей формы глагола "given":
- I/We/You/They have given
- He/She/It has given
Примеры:
- I have given you many chances already. — Я уже дал тебе много шансов.
- She has given her notice at work. — Она подала заявление об уходе с работы.
- They haven't given us any feedback yet. — Они еще не дали нам никакой обратной связи.
- Has he given you the documents? — Он передал тебе документы?
Past Perfect
Past Perfect формируется с помощью вспомогательного глагола "had" и третьей формы "given":
- I/We/You/They/He/She/It had given
Примеры:
- I had given my presentation before the meeting was canceled. — Я уже провёл свою презентацию, прежде чем собрание отменили.
- She had given up hope when suddenly she received a call. — Она уже потеряла надежду, когда внезапно получила звонок.
Future Perfect
Future Perfect образуется с помощью конструкции "will have" и третьей формы "given":
- I/We/You/They/He/She/It will have given
Примеры:
- By next month, I will have given 100 presentations this year. — К следующему месяцу я уже проведу 100 презентаций в этом году.
- She will have given all her belongings away before moving abroad. — Она раздаст все свои вещи перед переездом за границу.
Present Continuous
Present Continuous формируется с использованием вспомогательного глагола "am/is/are" и формы причастия настоящего времени "giving":
- I am giving
- He/She/It is giving
- We/You/They are giving
Примеры:
- I am giving a presentation right now. — Я прямо сейчас делаю презентацию.
- She is giving her best in this competition. — Она выкладывается на полную в этом соревновании.
Михаил Петров, методист языковой школы: Недавно ко мне на консультацию пришел студент, который готовился к международному экзамену. Он хорошо знал базовые формы глагола "give", но часто допускал ошибки в Perfect Continuous. Вместо правильного "I have been giving" он говорил "I have been gave" или даже "I have been given" (путая активный и пассивный залог). Мы разработали систему тренировок с карточками, где на одной стороне было предложение с пропуском, а на другой — правильный ответ с объяснением. Через две недели ежедневных 10-минутных тренировок он полностью избавился от этих ошибок. Этот случай наглядно показал, как важно не просто знать правила, но и регулярно практиковать их применение в разных контекстах.
Past Continuous и Future Continuous
Эти времена также используют форму "giving" с соответствующими вспомогательными глаголами:
- Past Continuous: I/He/She/It was giving; We/You/They were giving
- Future Continuous: I/We/You/They/He/She/It will be giving
Примеры:
- He was giving a tour when the earthquake happened. — Он проводил экскурсию, когда произошло землетрясение.
- This time next week I will be giving my final presentation. — В это время на следующей неделе я буду проводить свою финальную презентацию.
Perfect Continuous формы
В Perfect Continuous временах "give" используется в форме "giving" в сочетании с соответствующими вспомогательными конструкциями:
- Present Perfect Continuous: have/has been giving
- Past Perfect Continuous: had been giving
- Future Perfect Continuous: will have been giving
Примеры:
- I have been giving English lessons for ten years. — Я преподаю уроки английского языка уже десять лет.
- She had been giving hints about her resignation for months. — Она намекала на свою отставку в течение нескольких месяцев.
- By December, I will have been giving tours in this museum for twenty years. — К декабрю я буду проводить экскурсии в этом музее уже двадцать лет.
Особенности употребления give с предлогами
Правильное использование предлогов с глаголом "give" — важный аспект владения английским языком, который часто вызывает трудности у изучающих. Различные предлоги могут существенно изменять значение высказывания и создавать устойчивые выражения. 🧩
Give + to
Наиболее распространенная комбинация, которая указывает на получателя действия:
- I gave the book to my friend. — Я отдал книгу своему другу.
- She gave all her savings to charity. — Она отдала все свои сбережения на благотворительность.
- They gave the award to the wrong person. — Они вручили награду не тому человеку.
Важно отметить, что в разговорной речи предлог "to" часто опускается, если объект (то, что дают) стоит перед косвенным дополнением (тому, кому дают):
- I gave my friend the book. — Я отдал своему другу книгу.
- She gave her daughter a new bicycle. — Она подарила своей дочери новый велосипед.
Give + for
Указывает на причину, цель или обмен:
- I gave $50 for the concert tickets. — Я отдал 50 долларов за билеты на концерт.
- What would you give for a chance to meet your idol? — Что бы ты отдал за шанс встретиться со своим кумиром?
- She gave her life for her country. — Она отдала свою жизнь за свою страну.
Give + away
Это не просто предлог, а часть фразового глагола "give away", который означает "раздавать", "выдавать" или "разглашать":
- We give away free samples every Saturday. — Мы раздаем бесплатные образцы каждую субботу.
- Don't give away the ending of the movie! — Не раскрывай концовку фильма!
- Her nervous smile gave away her true feelings. — Её нервная улыбка выдала её истинные чувства.
Give + in
Фразовый глагол "give in" означает "сдаваться", "уступать":
- He finally gave in to her demands. — В конце концов он уступил её требованиям.
- I won't give in to pressure. — Я не поддамся давлению.
- After hours of negotiation, they gave in. — После нескольких часов переговоров они сдались.
Give + up
Фразовый глагол "give up" означает "отказываться", "бросать", "сдаваться":
- She gave up smoking last year. — Она бросила курить в прошлом году.
- Don't give up on your dreams. — Не отказывайся от своих мечтаний.
- They gave up trying after multiple failures. — Они прекратили попытки после многочисленных неудач.
Другие комбинации с предлогами
- Give + back: She gave back the borrowed book. — Она вернула взятую в долг книгу.
- Give + out: The teacher gave out the test papers. — Учитель раздал тестовые бланки.
- Give + off: The flowers give off a sweet scent. — Цветы источают сладкий аромат.
- Give + into: Don't give into temptation. — Не поддавайся искушению.
Фразовые глаголы с give: распространённые комбинации
Фразовые глаголы с "give" значительно расширяют вашу коммуникативную компетенцию в английском языке и делают речь более естественной и идиоматичной. Давайте рассмотрим наиболее употребительные комбинации и их значения. 🔄
Give away
Основные значения:
- Раздавать бесплатно: They are giving away free samples at the shopping mall. — Они раздают бесплатные образцы в торговом центре.
- Раскрывать секрет: Don't give away the surprise! — Не раскрывай сюрприз!
- Выдавать (непреднамеренно): His accent gives away his origins. — Его акцент выдает его происхождение.
- Отдавать невесту на свадьбе: Her father gave her away at the wedding. — Её отец вёл её к алтарю на свадьбе.
Give back
Основные значения:
- Возвращать: Please give back my pen when you're done. — Пожалуйста, верни мою ручку, когда закончишь.
- Отплачивать: He likes to give back to the community. — Он любит помогать сообществу.
Give in
Основные значения:
- Сдаваться, уступать: After a long argument, he finally gave in. — После долгого спора он наконец уступил.
- Подавать документы: You need to give in your application by Friday. — Тебе нужно подать заявление до пятницы.
Give off
Основные значения:
- Испускать, излучать: The fireplace gives off a lot of heat. — Камин излучает много тепла.
- Производить впечатление: He gives off an aura of confidence. — Он производит впечатление уверенного в себе человека.
Give out
Основные значения:
- Раздавать: The teacher gave out the test papers. — Учитель раздал тестовые работы.
- Иссякать, заканчиваться: My energy gave out after the long hike. — Моя энергия иссякла после долгого похода.
- Объявлять публично: The company gave out the information at the press conference. — Компания объявила информацию на пресс-конференции.
Give up
Основные значения:
- Отказываться, прекращать: She gave up smoking for health reasons. — Она бросила курить по причинам здоровья.
- Сдаваться: Don't give up on your dreams. — Не отказывайся от своих мечтаний.
- Жертвовать: He gave up his seat for an elderly woman. — Он уступил своё место пожилой женщине.
Give over
Основные значения:
- Передавать контроль: The company gave over control to new management. — Компания передала контроль новому руководству.
- Прекращать (британский сленг): Oh, give over! You're being ridiculous. — Ой, прекрати! Ты ведешь себя нелепо.
Give into
Основные значения:
- Поддаваться: She gave into temptation and ate the whole cake. — Она поддалась искушению и съела весь торт.
- Уступать давлению: He gave into peer pressure and started smoking. — Он уступил давлению сверстников и начал курить.
|Фразовый глагол
|Основное значение
|Пример употребления
|Give away
|Раздавать, выдавать
|They gave away free tickets to the concert.
|Give back
|Возвращать
|Could you give back my notebook, please?
|Give in
|Сдаваться, уступать
|After hours of negotiation, they finally gave in.
|Give up
|Отказываться, бросать
|She gave up smoking last year.
|Give out
|Раздавать, иссякать
|The teacher gave out the exam results.
|Give off
|Испускать, излучать
|The flowers give off a pleasant scent.
|Give over
|Передавать контроль
|He gave over the project to his assistant.
Важно отметить, что многие фразовые глаголы с "give" могут быть как разделяемыми, так и неразделяемыми, в зависимости от контекста и наличия объекта:
- Разделяемые: Give the secret away. / Give away the secret. — Раскрыть секрет.
- Неразделяемые: Give in to pressure. — Поддаться давлению. (Нельзя сказать "give pressure in")
Фразовые глаголы — это одна из самых идиоматичных частей английского языка, и их освоение требует практики и погружения в языковую среду. Старайтесь обращать внимание на контекст использования этих глаголов в фильмах, сериалах, песнях и разговорной речи носителей языка.
Формы глагола "give" — это не просто грамматический скелет для построения предложений, а мощный инструмент выражения целого спектра действий и намерений. От базового значения передачи объекта до метафорических оттенков сдачи позиций или возвращения долга — этот глагол пронизывает все уровни английской коммуникации. Овладев всеми формами и комбинациями "give", вы поднимете свое владение языком на качественно новый уровень, где ваша речь станет не просто грамматически правильной, но естественной и идиоматичной, приближаясь к уровню носителя языка.