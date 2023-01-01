Глагол Give в английском: формы и фразовые глаголы, важные нюансы

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык на среднем уровне, желающие углубить свои знания

Преподаватели английского языка, ищущие материалы для объяснения грамматики

Люди, готовящиеся к международным экзаменам по английскому языку Глагол "give" входит в топ-50 самых употребительных слов английского языка и ежедневно используется во всех видах коммуникации — от деловой переписки до дружеской болтовни. Но многие изучающие язык допускают ошибки именно в формах этого простого, казалось бы, глагола. Путаница между "give" и "gave", неверное образование третьей формы или неправильное использование с предлогами — всё это создаёт барьеры для свободного общения. Давайте раз и навсегда разберёмся со всеми формами и особенностями употребления глагола "give", чтобы вы могли использовать его уверенно и без ошибок! 🎁

Основные формы глагола give в английском языке

Глагол "give" относится к неправильным глаголам английского языка, что означает, что его формы образуются не по стандартным правилам. Для полноценного использования этого глагола необходимо запомнить три его основные формы:

Infinitive (V1) Past Simple (V2) Past Participle (V3) give gave given

Эти три базовые формы являются строительными блоками для образования всех остальных временных форм и конструкций с глаголом "give".

Давайте рассмотрим каждую форму подробнее:

Give [ɡɪv] — инфинитив или базовая форма глагола, используется в настоящем времени (кроме 3-го лица ед. числа).

— инфинитив или базовая форма глагола, используется в настоящем времени (кроме 3-го лица ед. числа). Gives [ɡɪvz] — форма 3-го лица единственного числа в Present Simple.

— форма 3-го лица единственного числа в Present Simple. Gave [ɡeɪv] — форма прошедшего времени (Past Simple).

— форма прошедшего времени (Past Simple). Given [ˈɡɪvn] — причастие прошедшего времени, используется для образования Perfect и пассивных конструкций.

— причастие прошедшего времени, используется для образования Perfect и пассивных конструкций. Giving [ˈɡɪvɪŋ] — причастие настоящего времени, используется для образования Continuous времен.

Елена Соколова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем: Когда я начинала изучать английский, глагол "give" вызывал у меня трудности, особенно его форма "given". На уроке я однажды сказала "I have give you my homework", что, конечно, было неправильно. Мой учитель предложил мне запоминать формы неправильных глаголов через ассоциации и рифмы. Для "give-gave-given" я придумала историю: "I GIVE you a pen, you GAVE me a book, we've GIVEN each other knowledge". Этот прием помог мне никогда больше не путать формы этого глагола, и теперь я делюсь им со своими студентами. Запоминание через ассоциации и контекст работает намного эффективнее, чем зубрежка списков неправильных глаголов!

Важно отметить, что глагол "give" имеет общее значение "давать", но в зависимости от контекста и сочетаний может приобретать различные оттенки значений: "дарить", "предоставлять", "вручать", "передавать", "уступать".

Формы глагола give во временах группы Simple

Времена группы Simple (простые времена) являются наиболее часто используемыми, и правильное применение глагола "give" в этих временах — основа грамотной английской речи. 📚

Present Simple

В Present Simple "give" используется для выражения регулярных действий, привычек или общеизвестных фактов:

I/We/You/They give — для всех лиц, кроме 3-го лица ед. числа

— для всех лиц, кроме 3-го лица ед. числа He/She/It gives — для 3-го лица ед. числа добавляем окончание -s

Примеры:

I give my students homework every week. — Я задаю своим ученикам домашнее задание каждую неделю.

She gives excellent advice. — Она дает отличные советы.

They don't give discounts to regular customers. — Они не предоставляют скидки постоянным клиентам.

Does he give private lessons? — Он дает частные уроки?

Past Simple

В Past Simple используется форма "gave" для всех лиц и чисел, так как это неправильный глагол:

I/We/You/They/He/She/It gave — единая форма для всех лиц

Примеры:

He gave me a beautiful necklace for my birthday. — Он подарил мне красивое ожерелье на день рождения.

We gave our presentation last Monday. — Мы сделали нашу презентацию в прошлый понедельник.

They didn't give any explanation for their behavior. — Они не дали никаких объяснений своему поведению.

Did she give you her phone number? — Она дала тебе свой номер телефона?

Future Simple

В Future Simple используется конструкция "will + give" для всех лиц:

I/We/You/They/He/She/It will give — единообразное построение для всех лиц

Примеры:

I will give you an answer tomorrow. — Я дам тебе ответ завтра.

She will give a concert next month. — Она даст концерт в следующем месяце.

They won't give up without a fight. — Они не сдадутся без борьбы.

Will he give a speech at the ceremony? — Он выступит с речью на церемонии?

Время Утвердительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма Present Simple I give<br>He/She/It gives I don't give<br>He/She/It doesn't give Do I give?<br>Does he/she/it give? Past Simple I/He/She/It gave I/He/She/It didn't give Did I/he/she/it give? Future Simple I/He/She/It will give I/He/She/It won't give Will I/he/she/it give?

Использование глагола give в Perfect и Continuous

После освоения базовых форм глагола "give" в простых временах, пришло время разобраться с более сложными временными конструкциями. Времена групп Perfect и Continuous добавляют важные оттенки значения и позволяют более точно выражать свои мысли. 🕒

Present Perfect

Present Perfect образуется с помощью вспомогательного глагола "have/has" и третьей формы глагола "given":

I/We/You/They have given

He/She/It has given

Примеры:

I have given you many chances already. — Я уже дал тебе много шансов.

She has given her notice at work. — Она подала заявление об уходе с работы.

They haven't given us any feedback yet. — Они еще не дали нам никакой обратной связи.

Has he given you the documents? — Он передал тебе документы?

Past Perfect

Past Perfect формируется с помощью вспомогательного глагола "had" и третьей формы "given":

I/We/You/They/He/She/It had given

Примеры:

I had given my presentation before the meeting was canceled. — Я уже провёл свою презентацию, прежде чем собрание отменили.

She had given up hope when suddenly she received a call. — Она уже потеряла надежду, когда внезапно получила звонок.

Future Perfect

Future Perfect образуется с помощью конструкции "will have" и третьей формы "given":

I/We/You/They/He/She/It will have given

Примеры:

By next month, I will have given 100 presentations this year. — К следующему месяцу я уже проведу 100 презентаций в этом году.

She will have given all her belongings away before moving abroad. — Она раздаст все свои вещи перед переездом за границу.

Present Continuous

Present Continuous формируется с использованием вспомогательного глагола "am/is/are" и формы причастия настоящего времени "giving":

I am giving

He/She/It is giving

We/You/They are giving

Примеры:

I am giving a presentation right now. — Я прямо сейчас делаю презентацию.

She is giving her best in this competition. — Она выкладывается на полную в этом соревновании.

Михаил Петров, методист языковой школы: Недавно ко мне на консультацию пришел студент, который готовился к международному экзамену. Он хорошо знал базовые формы глагола "give", но часто допускал ошибки в Perfect Continuous. Вместо правильного "I have been giving" он говорил "I have been gave" или даже "I have been given" (путая активный и пассивный залог). Мы разработали систему тренировок с карточками, где на одной стороне было предложение с пропуском, а на другой — правильный ответ с объяснением. Через две недели ежедневных 10-минутных тренировок он полностью избавился от этих ошибок. Этот случай наглядно показал, как важно не просто знать правила, но и регулярно практиковать их применение в разных контекстах.

Past Continuous и Future Continuous

Эти времена также используют форму "giving" с соответствующими вспомогательными глаголами:

Past Continuous : I/He/She/It was giving; We/You/They were giving

: I/He/She/It was giving; We/You/They were giving Future Continuous: I/We/You/They/He/She/It will be giving

Примеры:

He was giving a tour when the earthquake happened. — Он проводил экскурсию, когда произошло землетрясение.

This time next week I will be giving my final presentation. — В это время на следующей неделе я буду проводить свою финальную презентацию.

Perfect Continuous формы

В Perfect Continuous временах "give" используется в форме "giving" в сочетании с соответствующими вспомогательными конструкциями:

Present Perfect Continuous : have/has been giving

: have/has been giving Past Perfect Continuous : had been giving

: had been giving Future Perfect Continuous: will have been giving

Примеры:

I have been giving English lessons for ten years. — Я преподаю уроки английского языка уже десять лет.

She had been giving hints about her resignation for months. — Она намекала на свою отставку в течение нескольких месяцев.

By December, I will have been giving tours in this museum for twenty years. — К декабрю я буду проводить экскурсии в этом музее уже двадцать лет.

Особенности употребления give с предлогами

Правильное использование предлогов с глаголом "give" — важный аспект владения английским языком, который часто вызывает трудности у изучающих. Различные предлоги могут существенно изменять значение высказывания и создавать устойчивые выражения. 🧩

Give + to

Наиболее распространенная комбинация, которая указывает на получателя действия:

I gave the book to my friend. — Я отдал книгу своему другу.

She gave all her savings to charity. — Она отдала все свои сбережения на благотворительность.

They gave the award to the wrong person. — Они вручили награду не тому человеку.

Важно отметить, что в разговорной речи предлог "to" часто опускается, если объект (то, что дают) стоит перед косвенным дополнением (тому, кому дают):

I gave my friend the book. — Я отдал своему другу книгу.

She gave her daughter a new bicycle. — Она подарила своей дочери новый велосипед.

Give + for

Указывает на причину, цель или обмен:

I gave $50 for the concert tickets. — Я отдал 50 долларов за билеты на концерт.

What would you give for a chance to meet your idol? — Что бы ты отдал за шанс встретиться со своим кумиром?

She gave her life for her country. — Она отдала свою жизнь за свою страну.

Give + away

Это не просто предлог, а часть фразового глагола "give away", который означает "раздавать", "выдавать" или "разглашать":

We give away free samples every Saturday. — Мы раздаем бесплатные образцы каждую субботу.

Don't give away the ending of the movie! — Не раскрывай концовку фильма!

Her nervous smile gave away her true feelings. — Её нервная улыбка выдала её истинные чувства.

Give + in

Фразовый глагол "give in" означает "сдаваться", "уступать":

He finally gave in to her demands. — В конце концов он уступил её требованиям.

I won't give in to pressure. — Я не поддамся давлению.

After hours of negotiation, they gave in. — После нескольких часов переговоров они сдались.

Give + up

Фразовый глагол "give up" означает "отказываться", "бросать", "сдаваться":

She gave up smoking last year. — Она бросила курить в прошлом году.

Don't give up on your dreams. — Не отказывайся от своих мечтаний.

They gave up trying after multiple failures. — Они прекратили попытки после многочисленных неудач.

Другие комбинации с предлогами

Give + back : She gave back the borrowed book. — Она вернула взятую в долг книгу.

: She gave back the borrowed book. — Она вернула взятую в долг книгу. Give + out : The teacher gave out the test papers. — Учитель раздал тестовые бланки.

: The teacher gave out the test papers. — Учитель раздал тестовые бланки. Give + off : The flowers give off a sweet scent. — Цветы источают сладкий аромат.

: The flowers give off a sweet scent. — Цветы источают сладкий аромат. Give + into: Don't give into temptation. — Не поддавайся искушению.

Фразовые глаголы с give: распространённые комбинации

Фразовые глаголы с "give" значительно расширяют вашу коммуникативную компетенцию в английском языке и делают речь более естественной и идиоматичной. Давайте рассмотрим наиболее употребительные комбинации и их значения. 🔄

Give away

Основные значения:

Раздавать бесплатно : They are giving away free samples at the shopping mall. — Они раздают бесплатные образцы в торговом центре.

: They are giving away free samples at the shopping mall. — Они раздают бесплатные образцы в торговом центре. Раскрывать секрет : Don't give away the surprise! — Не раскрывай сюрприз!

: Don't give away the surprise! — Не раскрывай сюрприз! Выдавать (непреднамеренно) : His accent gives away his origins. — Его акцент выдает его происхождение.

: His accent gives away his origins. — Его акцент выдает его происхождение. Отдавать невесту на свадьбе: Her father gave her away at the wedding. — Её отец вёл её к алтарю на свадьбе.

Give back

Основные значения:

Возвращать : Please give back my pen when you're done. — Пожалуйста, верни мою ручку, когда закончишь.

: Please give back my pen when you're done. — Пожалуйста, верни мою ручку, когда закончишь. Отплачивать: He likes to give back to the community. — Он любит помогать сообществу.

Give in

Основные значения:

Сдаваться, уступать : After a long argument, he finally gave in. — После долгого спора он наконец уступил.

: After a long argument, he finally gave in. — После долгого спора он наконец уступил. Подавать документы: You need to give in your application by Friday. — Тебе нужно подать заявление до пятницы.

Give off

Основные значения:

Испускать, излучать : The fireplace gives off a lot of heat. — Камин излучает много тепла.

: The fireplace gives off a lot of heat. — Камин излучает много тепла. Производить впечатление: He gives off an aura of confidence. — Он производит впечатление уверенного в себе человека.

Give out

Основные значения:

Раздавать : The teacher gave out the test papers. — Учитель раздал тестовые работы.

: The teacher gave out the test papers. — Учитель раздал тестовые работы. Иссякать, заканчиваться : My energy gave out after the long hike. — Моя энергия иссякла после долгого похода.

: My energy gave out after the long hike. — Моя энергия иссякла после долгого похода. Объявлять публично: The company gave out the information at the press conference. — Компания объявила информацию на пресс-конференции.

Give up

Основные значения:

Отказываться, прекращать : She gave up smoking for health reasons. — Она бросила курить по причинам здоровья.

: She gave up smoking for health reasons. — Она бросила курить по причинам здоровья. Сдаваться : Don't give up on your dreams. — Не отказывайся от своих мечтаний.

: Don't give up on your dreams. — Не отказывайся от своих мечтаний. Жертвовать: He gave up his seat for an elderly woman. — Он уступил своё место пожилой женщине.

Give over

Основные значения:

Передавать контроль : The company gave over control to new management. — Компания передала контроль новому руководству.

: The company gave over control to new management. — Компания передала контроль новому руководству. Прекращать (британский сленг): Oh, give over! You're being ridiculous. — Ой, прекрати! Ты ведешь себя нелепо.

Give into

Основные значения:

Поддаваться : She gave into temptation and ate the whole cake. — Она поддалась искушению и съела весь торт.

: She gave into temptation and ate the whole cake. — Она поддалась искушению и съела весь торт. Уступать давлению: He gave into peer pressure and started smoking. — Он уступил давлению сверстников и начал курить.

Фразовый глагол Основное значение Пример употребления Give away Раздавать, выдавать They gave away free tickets to the concert. Give back Возвращать Could you give back my notebook, please? Give in Сдаваться, уступать After hours of negotiation, they finally gave in. Give up Отказываться, бросать She gave up smoking last year. Give out Раздавать, иссякать The teacher gave out the exam results. Give off Испускать, излучать The flowers give off a pleasant scent. Give over Передавать контроль He gave over the project to his assistant.

Важно отметить, что многие фразовые глаголы с "give" могут быть как разделяемыми, так и неразделяемыми, в зависимости от контекста и наличия объекта:

Разделяемые : Give the secret away. / Give away the secret. — Раскрыть секрет.

: Give the secret away. / Give away the secret. — Раскрыть секрет. Неразделяемые: Give in to pressure. — Поддаться давлению. (Нельзя сказать "give pressure in")

Фразовые глаголы — это одна из самых идиоматичных частей английского языка, и их освоение требует практики и погружения в языковую среду. Старайтесь обращать внимание на контекст использования этих глаголов в фильмах, сериалах, песнях и разговорной речи носителей языка.