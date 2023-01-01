5 проверенных методов для легкого запоминания форм английских глаголов

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Начинающие студенты английского языка

Преподаватели английского языка

Люди, стремящиеся улучшить свои навыки в языке через практические методы обучения Помните тот момент, когда вы впервые столкнулись с таблицей неправильных глаголов? Строчки слов, которые, казалось, не поддаются никакой логике — go-went-gone, take-took-taken... Если вы чувствовали себя потерянным в этом море форм, вы не одиноки! 🙂 За 15 лет работы с начинающими студентами я разработал набор методик, которые превращают "кошмар неправильных глаголов" в интересное и даже увлекательное путешествие. В этой статье я поделюсь пятью проверенными подходами, которые помогли сотням моих учеников уверенно использовать различные формы английских глаголов. Готовы совершить прорыв в изучении языка?

Почему изучение форм глаголов важно для новичков в английском

Формы глаголов — это фундамент, на котором строится вся английская грамматика. Без них невозможно рассказать историю, описать опыт или выразить будущие планы. Многие начинающие ошибочно откладывают изучение глагольных форм "на потом", что создаёт серьёзные пробелы в развитии языковых навыков.

Правильные глаголы, которые образуют прошедшее время и причастие прошедшего времени с помощью суффикса -ed (например, play-played-played), составляют около 97% всех английских глаголов. Но оставшиеся 3% неправильных глаголов используются так часто, что образуют основу повседневной коммуникации.

Алексей Петров, методист по обучению английскому языку Когда Марина, руководитель отдела продаж, пришла ко мне на первое занятие, она была категорична: "Мне нужен только разговорный английский для переговоров, грамматику изучать не буду". Я предложил ей эксперимент: записать короткий рассказ о вчерашнем дне без использования форм прошедшего времени. Через пять минут мучительных попыток, заменяя прошедшее время настоящим и используя временные маркеры, она сдалась. "Хорошо, убедил. С чего начнём?" — спросила Марина. Через месяц систематических занятий с использованием карточек и группировки по моделям изменения, она уже свободно использовала около 30 неправильных глаголов в речи. Спустя три месяца на первых международных переговорах коллеги были удивлены её прогрессом.

Преимущества уверенного владения формами глаголов для новичков:

Возможность точно выражать временные отношения

Повышение беглости речи и уверенности в общении

Лучшее понимание аудио и письменных материалов

Снижение когнитивной нагрузки при разговоре

Формирование правильного английского "чутья"

Важно понимать различные категории глагольных форм, с которыми придётся работать:

Категория Особенности Примеры Правильные глаголы Образуют прошедшее время и причастие с помощью -ed want → wanted, talk → talked Неправильные глаголы с одинаковыми формами Все три формы идентичны put-put-put, cut-cut-cut Неправильные глаголы с двумя формами Совпадают прошедшее время и причастие bring-brought-brought, think-thought-thought Неправильные глаголы с тремя разными формами Все формы различаются go-went-gone, take-took-taken

Визуализация и группировка: метод категоризации глаголов

Человеческий мозг эффективнее запоминает информацию, организованную в логические группы, чем разрозненные факты. Метод визуализации и группировки позволяет превратить хаотичный список неправильных глаголов в систему, которую легче усвоить и запомнить. 🧠

Вместо алфавитного заучивания, разбейте неправильные глаголы на группы по сходству изменения форм:

Группа "Без изменений" : cut-cut-cut, put-put-put, let-let-let

: cut-cut-cut, put-put-put, let-let-let Группа "Гласная I → A → U" : begin-began-begun, drink-drank-drunk, sing-sang-sung

: begin-began-begun, drink-drank-drunk, sing-sang-sung Группа "Гласная I → O → I" : give-gave-given, forgive-forgave-forgiven

: give-gave-given, forgive-forgave-forgiven Группа "-ow → -ew → -own" : blow-blew-blown, grow-grew-grown

: blow-blew-blown, grow-grew-grown Группа "Замена гласной на -ought": bring-brought-brought, think-thought-thought

Для каждой группы создайте яркую ментальную ассоциацию или историю. Например, для группы "Гласная I → A → U" можно представить, как вы начинаете (begin) пить (drink) и петь (sing) песню, которая меняется от высоких нот (I) к средним (A) и низким (U).

Дмитрий Соколов, преподаватель английского языка На групповом занятии у меня была студентка Катя, которая никак не могла запомнить неправильные глаголы. Традиционные методы не работали. Тогда я предложил ей метод визуальных ассоциаций. Для глаголов группы "гласная меняется с i на a, затем на u" (begin-began-begun, swim-swam-swum) мы создали историю про пингвина, который начинает (begins) плавать (swims), звонить (rings) и петь (sings). Пингвин был выбран неслучайно — его черно-белая окраска напоминала буквы i и a, а круглая форма — букву u. Катя нарисовала комикс с этим пингвином, выполняющим действия в трёх временах. Через неделю она не только запомнила все глаголы из этой группы, но и создала собственные истории для других групп. Её успеваемость по грамматике выросла с "удовлетворительно" до "отлично" за один месяц.

Для усиления визуальной составляющей используйте цветовое кодирование. Например:

Инфинитив — синий цвет

Прошедшее время (Past Simple) — красный цвет

Причастие прошедшего времени (Past Participle) — зелёный цвет

При создании ассоциаций важно задействовать как можно больше органов чувств. Например, для глагола "freeze-froze-frozen" (замерзать) можно представить, как вы трогаете лёд, слышите его треск и чувствуете холод.

Карточки и мобильные приложения: технологии на службе памяти

Метод карточек (flashcards) — один из самых эффективных способов запоминания языкового материала, который теперь перешёл на новый уровень благодаря современным технологиям. 📱

Традиционные бумажные карточки по-прежнему результативны. Создайте набор, где на одной стороне написан инфинитив глагола, а на другой — его формы прошедшего времени и причастия. Главное преимущество физических карточек — тактильное взаимодействие, которое активирует дополнительные нейронные связи в процессе запоминания.

Для создания эффективных карточек следуйте этим правилам:

Используйте яркую бумагу различных цветов для разных групп глаголов

Пишите крупно и разборчиво

Добавляйте простой пример использования глагола

Рисуйте небольшие схематичные иллюстрации для визуальных ассоциаций

Мобильные приложения значительно расширили возможности метода карточек, добавив интерактивность, геймификацию и систему интервальных повторений. Вот сравнение наиболее популярных приложений для изучения форм глаголов:

Приложение Особенности Преимущества Недостатки Quizlet Создание собственных карточек, режимы изучения и тестирования Гибкость, возможность импорта готовых наборов Полный функционал в платной версии AnkiApp Алгоритм интервальных повторений, синхронизация Научно обоснованный метод запоминания Сложный интерфейс для новичков Memrise Мнемонические подсказки, геймификация Увлекательная форма, "посадка" памяти Меньше возможностей для кастомизации Irregular Verbs Специализированное приложение для неправильных глаголов Фокус на конкретной задаче Ограниченный функционал

Независимо от выбранного инструмента, ключом к успеху является регулярность занятий. Оптимальный режим работы с карточками — 10-15 минут ежедневно, лучше разделить на 2-3 коротких сессии в течение дня. Этот подход значительно эффективнее, чем один длинный сеанс раз в неделю.

Важно также внедрить систему интервальных повторений: возвращаться к изученным глаголам через 1 день, 3 дня, 7 дней, 2 недели и 1 месяц. Такой график соответствует "кривой забывания" и закрепляет информацию в долговременной памяти.

Ритм и рифма: музыкальные способы запоминания форм

Мелодичность и ритм — мощные инструменты запоминания, особенно когда речь идет о языковых структурах. Наш мозг естественным образом воспринимает и удерживает информацию, которая имеет музыкальную организацию. 🎵

Существует несколько музыкальных подходов к запоминанию форм глаголов:

Песни с неправильными глаголами — специально написанные композиции, где глаголы встроены в текст и мелодию

— специально написанные композиции, где глаголы встроены в текст и мелодию Ритмичные стишки-запоминалки — короткие рифмованные строки с группами глаголов

— короткие рифмованные строки с группами глаголов Рэп-речитативы — ритмичное проговаривание глагольных форм под бит

— ритмичное проговаривание глагольных форм под бит Глагольные попевки — краткие мелодические фразы для отдельных групп глаголов

Вот пример простого ритмического стишка для группы глаголов с изменением гласной i → a → u:

Drink-drank-drunk, sing-sang-sung, Begin-began-begun, ring-rang-rung, Swim-swam-swum, spin-span-spun, Learning verbs can be such fun!

Такие рифмовки особенно эффективны, если сопровождать их хлопками, топаньем или другими ритмичными движениями. Физическая активность усиливает запоминание через кинестетический канал восприятия.

Для создания собственных запоминалок следуйте этим принципам:

Группируйте глаголы со схожими моделями изменения

Используйте простые, запоминающиеся ритмы

Добавляйте рифмы в конце строк

Включайте элементы юмора или неожиданные сочетания

Делайте стишки короткими — 4-6 строк оптимально

Популярные платформы для поиска готовых музыкальных материалов включают YouTube, Spotify и специализированные образовательные сайты. Многие преподаватели создают авторские песни для запоминания неправильных глаголов и делятся ими в открытом доступе.

Если вы музыкально одарены, попробуйте наложить формы глаголов на мелодию известной песни. Например, глаголы go-went-gone, know-knew-known можно петь на мотив "Jingle Bells" или другой простой мелодии.

Практика в контексте: от теории к реальному использованию

Изолированное заучивание форм глаголов, даже с использованием эффективных мнемотехник, не гарантирует их свободного применения в речи. Ключевой этап — это интеграция знаний в реальную коммуникацию через контекстную практику. 🗣️

Начните с простых упражнений, постепенно переходя к более сложным и приближенным к реальному общению:

Заполнение пропусков — вставьте нужную форму глагола в предложение Трансформация предложений — измените время из настоящего в прошедшее Составление рассказов — создайте историю, используя заданные глаголы Пересказ текстов — прочитайте текст и перескажите его, обращая внимание на глагольные формы Ролевые игры — воссоздайте ситуации, где необходимо использовать разные временные формы

Особенно эффективна практика, связанная с личным опытом. Создавайте предложения о событиях из своей жизни, используя изучаемые глаголы. Например: "Yesterday I went to the park and saw my old friend. We spoke for an hour and decided to meet again next week."

Для интеграции глагольных форм в речь можно использовать технику "Трехшаговой практики":

Шаг 1: Распознавание — найдите глагольные формы в тексте или аудио

— найдите глагольные формы в тексте или аудио Шаг 2: Воспроизведение — повторите предложения с этими формами

— повторите предложения с этими формами Шаг 3: Продуцирование — создайте собственные предложения с этими глаголами

Важно также регулярно практиковать так называемый "Grammar Spotlight" — короткие сессии по 5-10 минут, когда вы фокусируетесь на правильном использовании одной конкретной группы глаголов во время разговора или письма.

Современные методы включают использование адаптивных технологий для практики в контексте:

Адаптированные книги и статьи с выделенными формами глаголов

с выделенными формами глаголов Подкасты для изучающих язык с фокусом на определенных грамматических структурах

с фокусом на определенных грамматических структурах Языковые обмены с носителями или другими изучающими

с носителями или другими изучающими Тематические чат-боты, которые помогают практиковать определенные грамматические структуры

Не забывайте о принципе "80/20": сосредоточьтесь на 20% наиболее частотных неправильных глаголов, которые составляют 80% употреблений в речи. К ним относятся be, have, do, say, go, get, make, know, see, come, think, take, want, give, use.