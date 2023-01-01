Глагол to be в английском: формы, употребление и типичные ошибки

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык на начальном и среднем уровне

Преподаватели английского языка, ищущие материалы для объяснения грамматики

Люди, готовящиеся к международным экзаменам по английскому языку (например, IELTS) Глагол "to be" — краеугольный камень английской грамматики, без которого невозможно построить даже простейшее предложение. Это как фундамент дома: незаметен, когда всё правильно, но стоит допустить ошибку — и конструкция рушится. Многие изучающие английский годами спотыкаются о его формы, путаются в употреблении и тратят драгоценное время на исправление ошибок. Эта статья — ваша подробная карта местности, где каждый поворот и каждая тропинка глагола "to be" будут детально описаны, размечены и проиллюстрированы примерами. 🗺️

Что такое глагол to be и его роль в английском языке

Глагол "to be" — один из самых фундаментальных и в то же время сложных элементов английской грамматики. Этот глагол выполняет несколько важнейших функций, без которых английская речь просто невозможна.

Во-первых, "to be" используется как связка между подлежащим и именной частью сказуемого, выражая состояние или характеристику: I am tired (Я устал), She is beautiful (Она красивая).

Во-вторых, он служит вспомогательным глаголом для образования времен группы Continuous и страдательного залога: They are working (Они работают), The letter was sent (Письмо было отправлено).

В-третьих, "to be" может выступать как смысловой глагол, обозначая существование, местонахождение или принадлежность: I am at home (Я дома), The book is on the table (Книга на столе).

Марина Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню случай с моим студентом Алексеем, программистом, который готовился к собеседованию в международной компании. Он блестяще знал технические термины, но постоянно ошибался в элементарных конструкциях с "to be". На интервью он сказал "I interesting in blockchain technology" вместо "I am interested in blockchain technology". Рекрутер, конечно, понял суть, но такие ошибки создали впечатление более низкого уровня владения языком. После провала Алексей целенаправленно работал над глаголом "to be" и через три месяца получил предложение о работе в другой компании. Именно поэтому я всегда уделяю особое внимание этому глаголу, даже с продвинутыми студентами.

Уникальность глагола "to be" заключается в его нерегулярности — формы этого глагола (am, is, are, was, were, been) не подчиняются общим правилам образования и требуют отдельного запоминания. Это один из немногих глаголов английского языка, сохранивших такую степень изменяемости.

Кроме того, "to be" имеет особую схему образования отрицаний и вопросов — они формируются без вспомогательных глаголов, что выделяет его среди большинства других глаголов английского языка.

Все формы глагола to be: таблица для быстрого освоения

Чтобы уверенно использовать глагол "to be", необходимо безупречно знать все его формы в разных временах. Представленная ниже таблица поможет систематизировать эти знания и быстро найти нужную форму. 📊

Лицо/число Present Simple Past Simple Future Simple Present Perfect I am was will be have been You are were will be have been He/She/It is was will be has been We are were will be have been You (plural) are were will be have been They are were will be have been

Формы глагола "to be" также используются для образования времён группы Continuous и пассивного залога. Разберём основные случаи:

Present Continuous: am/is/are + V-ing (I am reading)

am/is/are + V-ing (I am reading) Past Continuous: was/were + V-ing (He was reading)

was/were + V-ing (He was reading) Future Continuous: will be + V-ing (They will be reading)

will be + V-ing (They will be reading) Present Perfect Continuous: have/has been + V-ing (We have been reading)

have/has been + V-ing (We have been reading) Past Perfect Continuous: had been + V-ing (You had been reading)

had been + V-ing (You had been reading) Present Passive: am/is/are + V3 (The book is written)

am/is/are + V3 (The book is written) Past Passive: was/were + V3 (The letter was sent)

Важно отметить особенности сокращений форм глагола "to be", которые повсеместно используются в разговорной речи и неформальной переписке:

I am = I'm

You are = You're

He is = He's

She is = She's

It is = It's

We are = We're

They are = They're

В отрицательных формах также существуют свои сокращения:

am not = 'm not (только в утвердительных предложениях)

is not = isn't

are not = aren't

was not = wasn't

were not = weren't

Запоминание этих форм — не просто академическое упражнение, а практическая необходимость для всех, кто стремится свободно говорить по-английски. 💯

Особенности употребления to be в утверждениях и вопросах

Глагол "to be" имеет уникальные особенности при построении разных типов предложений. Понимание этих нюансов значительно упрощает овладение английской грамматикой.

В утвердительных предложениях порядок слов прямой: подлежащее + форма глагола "to be" + дополнение/обстоятельство:

She is a doctor. (Она врач.)

a doctor. (Она врач.) We are at home. (Мы дома.)

at home. (Мы дома.) I was happy yesterday. (Вчера я был счастлив.)

В отрицательных предложениях частица "not" ставится сразу после формы глагола "to be":

She is not (isn't) a doctor. (Она не врач.)

(isn't) a doctor. (Она не врач.) We are not (aren't) at home. (Нас нет дома.)

(aren't) at home. (Нас нет дома.) I was not (wasn't) happy yesterday. (Вчера я не был счастлив.)

В общих вопросах форма глагола "to be" выносится в начало предложения перед подлежащим:

Is she a doctor? (Она врач?)

she a doctor? (Она врач?) Are we at home? (Мы дома?)

we at home? (Мы дома?) Was I happy yesterday? (Я был счастлив вчера?)

В специальных вопросах сначала идёт вопросительное слово, затем форма глагола "to be", а потом подлежащее:

What is your name? (Как тебя зовут?)

your name? (Как тебя зовут?) Where are the keys? (Где ключи?)

the keys? (Где ключи?) Why was he late? (Почему он опоздал?)

В вопросах к подлежащему порядок слов остаётся прямым, как в утвердительных предложениях:

Who is at the door? (Кто у двери?)

at the door? (Кто у двери?) What was the reason? (Какова была причина?)

Александр Николаев, репетитор по подготовке к международным экзаменам Мой ученик Денис готовился к IELTS и регулярно терял баллы из-за неправильного порядка слов в вопросах с "to be". В разговорной части он спрашивал "Why you are interested in this topic?" вместо "Why are you interested in this topic?". Мы разработали систему: перед каждым вопросом он мысленно проверял, перенесена ли форма "to be" на нужное место. Через месяц таких тренировок ошибки исчезли, и на экзамене он получил 7.5 баллов за Speaking. Этот случай показывает, как важно автоматизировать базовые структуры с "to be" — они должны воспроизводиться без усилий, чтобы освободить когнитивные ресурсы для сложных аспектов коммуникации.

Особую сложность представляют краткие ответы на вопросы с "to be". В них не повторяется вся информация из вопроса, а используется только подлежащее и соответствующая форма глагола:

Вопрос Положительный ответ Отрицательный ответ Are you a student? Yes, I am. No, I'm not. Is she your sister? Yes, she is. No, she isn't. Were they at the party? Yes, they were. No, they weren't.

Важно помнить, что в английском языке, в отличие от русского, двойное отрицание не используется. Если в предложении уже есть отрицание, другие отрицательные слова не употребляются:

Неправильно: I am not never late.

I am not never late. Правильно: I am never late. или I am not ever late.

Также стоит обратить внимание на разницу между "there is/are" и "it is". Первая конструкция указывает на наличие чего-либо (There is a book on the table), вторая — на характеристику или идентификацию (It is my favorite book). 🔍

To be в разных временах: настоящее, прошедшее, будущее

Глагол "to be" проявляет свою уникальность во всех временных формах английского языка. Рассмотрим его особенности в основных временах. ⏰

Present Simple (Настоящее простое) — используется для описания постоянных состояний, фактов, привычек:

I am 25 years old. (Мне 25 лет.)

25 years old. (Мне 25 лет.) She is a talented musician. (Она талантливый музыкант.)

a talented musician. (Она талантливый музыкант.) They are from Canada. (Они из Канады.)

Past Simple (Прошедшее простое) — описывает завершённые действия или состояния в прошлом:

I was at the conference yesterday. (Вчера я был на конференции.)

at the conference yesterday. (Вчера я был на конференции.) They were happy to see each other. (Они были рады видеть друг друга.)

happy to see each other. (Они были рады видеть друг друга.) She wasn't able to come. (Она не смогла прийти.)

Future Simple (Будущее простое) — используется для предсказаний или спонтанных решений о будущем:

I will be 30 next year. (В следующем году мне будет 30.)

30 next year. (В следующем году мне будет 30.) She will be at the meeting tomorrow. (Завтра она будет на собрании.)

at the meeting tomorrow. (Завтра она будет на собрании.) They won't be available this weekend. (В эти выходные они будут недоступны.)

Present Continuous (Настоящее продолженное) — описывает процессы, происходящие в момент речи или временно:

I am being careful with this project. (Я проявляю осторожность с этим проектом.)

careful with this project. (Я проявляю осторожность с этим проектом.) He is being unusually quiet today. (Сегодня он необычно тихий.)

Важно понимать, что "to be" в форме Continuous используется только когда описывается временное поведение или состояние, отличное от обычного. Сравните:

He is polite. (Он вежливый человек — постоянная характеристика)

polite. (Он вежливый человек — постоянная характеристика) He is being polite to the guests. (Он вежлив с гостями — временное поведение)

Present Perfect (Настоящее совершенное) — связывает прошлое с настоящим, описывает опыт или результат:

I have been to Paris three times. (Я был в Париже три раза.)

to Paris three times. (Я был в Париже три раза.) She has been a teacher for 10 years. (Она работает учителем 10 лет.)

Past Perfect (Прошедшее совершенное) — описывает действие, которое произошло до определённого момента в прошлом:

I had been there before we met. (Я был там до того, как мы встретились.)

there before we met. (Я был там до того, как мы встретились.) They had been married for 5 years when they moved to London. (Они были женаты 5 лет, когда переехали в Лондон.)

Одна из частых ошибок учащихся — неправильное использование форм "to be" с модальными глаголами. Важно помнить, что после модальных глаголов (can, may, must и т.д.) всегда используется базовая форма "be" без изменений:

You must be tired after the journey. (Ты, должно быть, устал после путешествия.)

tired after the journey. (Ты, должно быть, устал после путешествия.) She might be at home now. (Возможно, она сейчас дома.)

at home now. (Возможно, она сейчас дома.) They should be more careful. (Им следует быть осторожнее.)

Также стоит обратить внимание на конструкцию "going to be", которая выражает запланированные действия или предсказания, основанные на текущей ситуации:

I am going to be a doctor. (Я собираюсь стать врачом.)

a doctor. (Я собираюсь стать врачом.) It is going to be cold tomorrow. (Завтра будет холодно.)

Типичные ошибки и практические упражнения с to be

Даже продвинутые изучающие английский язык продолжают делать ошибки с глаголом "to be". Разберём наиболее распространённые из них и предложим упражнения для их устранения. 🚫

Типичные ошибки:

Пропуск глагола "to be": "She happy" вместо "She is happy" Неправильное согласование с подлежащим: "The children is playing" вместо "The children are playing" Использование "to do" для образования вопросов и отрицаний с "to be": "Do you are ready?" вместо "Are you ready?" Неправильный порядок слов в вопросах: "Where you are from?" вместо "Where are you from?" Неправильное использование сокращённых форм: "I not am tired" вместо "I'm not tired" Путаница между "was" и "were": "You was there" вместо "You were there" Ошибки в кратких ответах: "Yes, I'm" вместо "Yes, I am"

Практические упражнения для закрепления:

Заполните пропуски подходящей формой глагола "to be": I _ a student. My friends _ also students.

a student. My friends also students. She _ not at home yesterday. She _ at work.

not at home yesterday. She at work. _ they ready for the exam? No, they _ not.

they ready for the exam? No, they not. Where _ your parents now? They _ on vacation.

your parents now? They on vacation. The news _ shocking. We _ all surprised. Преобразуйте утвердительные предложения в отрицательные и вопросительные: She is late for the meeting.

The children were excited about the trip.

We are responsible for this project.

I was at the conference last week.

They will be happy to see you. Исправьте ошибки в предложениях: He are not going to school today.

Where they was yesterday?

We not are ready yet.

The information are incorrect.

Do you are a doctor? Составьте краткие ответы: Are you from London? (Yes)

Is your brother a student? (No)

Were they at the party? (Yes)

Are we late? (No)

Was she happy with the results? (Yes) Составьте предложения, используя "to be" в указанном времени: I / tired / now (Present Simple)

She / at school / yesterday (Past Simple)

We / in Paris / next week (Future Simple)

They / married / for 5 years (Present Perfect)

He / not / at home / when I called (Past Continuous)

Для эффективного усвоения глагола "to be" рекомендуется регулярная практика в различных контекстах. Попробуйте следующие подходы:

Ведение дневника на английском с использованием различных форм "to be"

с использованием различных форм "to be" Устные диалоги с акцентом на правильное употребление вопросов и кратких ответов

с акцентом на правильное употребление вопросов и кратких ответов Запись своей речи для анализа ошибок, особенно в быстром разговоре

для анализа ошибок, особенно в быстром разговоре Чтение вслух с обращением внимания на все формы "to be"

с обращением внимания на все формы "to be" Составление собственных примеров для каждого правила

Важно не только знать теорию, но и автоматизировать навык применения глагола "to be" в речи. Только регулярная практика поможет избавиться от ошибок и сделает использование этого глагола естественным. 🏆