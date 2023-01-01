Формы глагола make: правила использования make, made в английском#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Студенты, изучающие английский язык
- Преподаватели английского языка
Люди, желающие улучшить свои навыки общения на английском
Глагол «make» — настоящий мультитул английского языка! Встречая его почти в каждом втором разговоре и тексте, многие изучающие английский всё равно путаются в его формах и использовании. Что делать, если вы не уверены, правильно ли употребили "made" или когда нужно использовать базовую форму? Освоение всех трёх форм этого частотного глагола — не просто грамматическое упражнение, а ключ к свободной и грамотной коммуникации на английском. Давайте разложим по полочкам, как правильно использовать make, made и made в различных временах и контекстах! 🔍
Что такое три формы глагола make: базовая информация
Глагол "make" относится к неправильным глаголам английского языка, что означает его спряжение происходит не по стандартным правилам (не добавлением окончания -ed). Вместо этого у него есть три отдельные формы, которые используются в разных временных конструкциях.
Три основные формы глагола "make":
|Форма глагола
|Название
|Пример использования
|Make
|Инфинитив/Первая форма
|I want to make dinner tonight.
|Made
|Past Simple/Вторая форма
|She made a cake yesterday.
|Made
|Past Participle/Третья форма
|I have made a decision.
Обратите внимание, что вторая и третья формы глагола "make" совпадают и пишутся одинаково — "made". Это характерно для многих английских неправильных глаголов, но не для всех.
Важно запомнить произношение этих форм:
- Make — [meɪk]
- Made — [meɪd]
Глагол "make" — один из самых частотных в английском языке. Он имеет множество значений и входит в состав большого количества устойчивых выражений. Основные значения включают:
- Создавать, производить: She makes handmade jewelry.
- Готовить: I'm making dinner for my family.
- Зарабатывать: He makes a lot of money.
- Заставлять: Don't make me laugh!
- Становиться: She'll make a great doctor.
Ольга Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем
Помню своего первого студента, Антона, который constantemente путался в формах неправильных глаголов. Особенно его сбивал с толку глагол "make". На промежуточном тесте он написал "I have maked a mistake", что, конечно, неверно.
Мы разработали систему: в течение недели он записывал все предложения с глаголом make, которые встречал в текстах, фильмах и песнях. В конце недели у него была целая коллекция примеров. Самое удивительное — он сам заметил закономерности употребления: где используется базовая форма, а где "made". Через месяц подобных упражнений с разными неправильными глаголами Антон избавился от этой проблемы навсегда!
Первая форма глагола make: настоящее время
Первая форма глагола make — это его базовая, начальная форма (инфинитив без частицы "to"). Эта форма используется во множестве грамматических конструкций английского языка. Разберём основные случаи её применения. 🖊️
Первая форма "make" используется в следующих случаях:
Present Simple (настоящее простое время) — для большинства лиц, кроме 3-го лица единственного числа: I make breakfast every morning. We make good decisions when we're calm. They make their own clothes.
С модальными глаголами: You should make an appointment with the doctor. Can you make dinner tonight? We must make a good impression.
В повелительном наклонении: Make your bed before leaving! Don't make so much noise, please.
В инфинитивных конструкциях: I want to make a difference in this world. It's important to make friends.
Для третьего лица единственного числа (he, she, it) в Present Simple используется форма makes с добавлением окончания -s:
I makes excellent coffee. She makes mistakes sometimes. It makes sense to me.
Обратите внимание на орфографические особенности: поскольку "make" заканчивается на -e, при добавлении окончания -s просто добавляется буква "s", без изменения корня.
Также первая форма используется в конструкции Present Continuous с добавлением окончания -ing:
I am making progress with my English. They are making arrangements for the wedding.
Важно помнить о фразовых глаголах с "make", которые также используют первую форму:
|Фразовый глагол
|Значение
|Пример
|Make up
|Выдумывать, мириться
|Don't make up excuses!
|Make out
|Разбирать, понимать
|I can't make out what she's saying.
|Make off
|Убегать, скрываться
|The thief made off with my wallet.
|Make for
|Направляться
|Let's make for the beach.
|Make of
|Думать, понимать
|What do you make of this situation?
Вторая форма глагола make: прошедшее время
Вторая форма глагола "make" — "made" [meɪd] используется для обозначения действий, которые произошли в прошлом и полностью завершились. Эта форма необходима для построения предложений в простом прошедшем времени (Past Simple). 📆
Важная особенность: форма "made" одинакова для всех лиц и чисел в Past Simple:
- I made dinner last night.
- You made a great impression on everyone.
- He/She made a phone call to his/her mother.
- We made a lot of progress on the project.
- They made a decision to relocate.
В отрицательных предложениях Past Simple используется вспомогательный глагол "did not" (didn't) с базовой формой "make":
I didn't make any mistakes in my test. They didn't make it to the party on time.
В вопросительных предложениях также используется вспомогательный глагол "did" с базовой формой "make":
Did you make that cake yourself? What did he make for lunch? Where did they make their reservation?
Игорь Соловьев, лингвист-практик
Работая над переводами технических текстов, я часто сталкивался с путаницей в использовании форм глагола "make". Однажды коллега предоставил перевод инструкции, где вместо "The company made significant improvements to the software" было написано "The company have make significant improvements to the software".
Чтобы избежать таких ошибок, я создал простую мнемоническую технику для запоминания: "I MADE it in the PAST" — акцент на слове MADE и его связи с прошедшим временем. Мы внедрили эту технику в нашу команду, и частота ошибок с неправильными глаголами сократилась на 70%. Этот опыт показал, как важно создавать прочные ассоциативные связи при изучении грамматических форм.
Фразовые глаголы с "make" также меняют форму на "made" в прошедшем времени:
She made up a story about where she had been. They made out the figures in the distance. The robbers made off with thousands of dollars.
Некоторые устойчивые выражения с "make" в форме прошедшего времени:
- Made a mistake — совершил ошибку
- Made a difference — произвел разницу, повлиял
- Made a decision — принял решение
- Made up one's mind — решил (для себя)
- Made sense — имело смысл
- Made sure — удостоверился
- Made friends — подружился
Примеры использования этих выражений:
I made a big mistake when I calculated the budget. Her presentation made a real difference to how we view the problem. They made up their minds to move to another country.
При рассказе историй в прошлом форма "made" особенно важна для правильного выражения последовательности событий:
First, we made a plan. Then we made all the necessary preparations. Finally, we made our way to the destination.
Третья форма глагола make: причастие прошедшего времени
Третья форма глагола "make" — "made" [meɪd] — это причастие прошедшего времени (Past Participle). Хотя она идентична второй форме по написанию и произношению, её грамматические функции совершенно иные. 🔄
Основные случаи использования третьей формы "made":
1. Perfect Tenses (совершенные времена)
- Present Perfect (настоящее совершенное): I have made a reservation at the restaurant. She has made significant progress in her studies.
- Past Perfect (прошедшее совершенное): By the time we arrived, they had already made dinner. I had made three attempts before I finally succeeded.
- Future Perfect (будущее совершенное): By next month, we will have made all the necessary changes. She will have made over 100 paintings by the end of the year.
2. Passive Voice (пассивный залог) В пассивном залоге объект действия становится подлежащим, а сама конструкция строится с помощью глагола "to be" в соответствующем времени + третья форма глагола (made):
- Present Simple Passive: Decisions are made by the board of directors. This bread is made with organic flour.
- Past Simple Passive: This chair was made by a local craftsman. The announcement was made yesterday.
- Present Perfect Passive: Changes have been made to the schedule. A formal complaint has been made against him.
3. Conditional Sentences (условные предложения) В третьем типе условных предложений (нереальное условие в прошлом):
If you had made more effort, you would have passed the exam. If we had made reservations earlier, we wouldn't have had to wait.
Сравнение использования второй и третьей формы "made" может помочь лучше понять разницу:
|Вторая форма (Past Simple)
|Третья форма (Perfect/Passive)
|I made a cake yesterday.
|I have made a cake for the party.
|She made a good impression.
|A good impression has been made by her.
|They made a mistake.
|A mistake has been made.
|We made progress last month.
|Progress has been made since January.
Важные устойчивые выражения с третьей формой глагола "make":
- To be made of — быть изготовленным из (материал): This table is made of wood.
- To be made from — быть произведенным из (ингредиенты подверглись изменениям): Wine is made from grapes.
- To be made for — быть созданным для: These shoes were made for walking.
- To be made to — быть вынужденным: They were made to apologize.
- To be made redundant — быть уволенным (британский английский): Fifty workers have been made redundant due to automation.
Практическое применение форм глагола make в речи
Умение правильно использовать все три формы глагола "make" значительно повышает качество вашей английской речи. Давайте рассмотрим конкретные ситуации, где эти формы применяются, и практические советы по их использованию. 💡
Контекстное использование в повседневных ситуациях:
Деловое общение "I'll make an appointment for next week." (Первая форма) "We made a deal with them last month." (Вторая форма) "The contract has been made with all necessary provisions." (Третья форма)
Приготовление пищи "I usually make pancakes on Sundays." (Первая форма) "She made an amazing soup yesterday." (Вторая форма) "This cake has been made with organic ingredients." (Третья форма)
Планирование и организация "Let's make a plan for the weekend." (Первая форма) "They made all the arrangements for the conference." (Вторая форма) "All necessary preparations have been made." (Третья форма)
Творчество и производство "Artists make beautiful things." (Первая форма) "He made this sculpture in just three days." (Вторая форма) "These shoes were made in Italy." (Третья форма)
Практические советы по запоминанию и использованию:
- Используйте ассоциативные методики — например, представляйте процесс создания чего-либо (make), затем результат в прошлом (made), и наконец, объект, который был создан (has been made).
- Создайте карточки с типичными предложениями для каждой формы и просматривайте их регулярно.
- Практикуйте произношение — хотя вторая и третья формы пишутся одинаково, убедитесь, что произносите их правильно: [meɪd].
- Обращайте внимание на контекстные маркеры — слова вроде "yesterday", "last week" (для второй формы) или "already", "ever", "never" (для третьей формы в Perfect Tenses).
Распространённые ошибки и как их избегать:
Неправильное использование в Present Perfect ❌ "I have make a mistake." ✅ "I have made a mistake."
Добавление -ed в прошедшем времени ❌ "She maked dinner yesterday." ✅ "She made dinner yesterday."
Путаница с пассивным залогом ❌ "This chair make in China." ✅ "This chair is made in China."
Неправильное использование с модальными глаголами ❌ "You should made a call." ✅ "You should make a call."
Идиоматические выражения с глаголом "make" в разных формах:
- Make ends meet — сводить концы с концами: "It's difficult to make ends meet on this salary."
- Make a fuss — поднимать шум: "Don't make a fuss over small things."
- Make a scene — устраивать сцену: "She made a scene in the restaurant."
- Make up one's mind — решиться: "Have you made up your mind yet?"
- Be made of sterner stuff — быть сильным человеком: "She's made of sterner stuff than most people."
Для эффективной практики используйте следующие упражнения:
- Заполнение пропусков в предложениях правильной формой "make".
- Трансформация предложений из активного в пассивный залог.
- Перевод с родного языка на английский с акцентом на использование различных форм "make".
- Составление собственных историй с использованием всех трёх форм.
- Регулярное прослушивание аудиоматериалов с примерами использования "make" в естественной речи.
Глагол "make" — один из фундаментальных строительных блоков английского языка. Его универсальность и частота употребления делают его пониманием ключевым для каждого изучающего. Освоив все три формы — make, made и made — вы получаете мощный инструмент для выражения создания, производства и трансформации в любом временном контексте. Приступайте к практике сегодня, интегрируйте эти формы в свою повседневную речь, и вы заметите, как ваше владение английским языком поднимется на новый уровень!