Формы глагола go в английском: учимся использовать go, went, gone

Люди, стремящиеся улучшить свои навыки общения на английском Глагол "go" — один из самых частотных и функциональных в английском языке, настоящий лингвистический хамелеон, способный менять оттенки значений в зависимости от контекста. Владение всеми формами этого глагола буквально открывает двери к свободному общению, поскольку без него невозможно рассказать о перемещениях, планах или прошлом опыте. Разобраться в его трех основных формах — go, went, gone — значит сделать решительный шаг к грамматической точности, которая отличает продвинутых пользователей языка от новичков. 🚶‍♂️ Давайте препарируем этот неправильный глагол так, чтобы вы могли использовать его безошибочно в любой ситуации!

Базовые формы глагола go в английском языке

Глагол "go" входит в категорию неправильных глаголов (irregular verbs), поскольку его формы образуются не по стандартным правилам с добавлением окончаний -ed. Вместо этого, каждая из трех основных форм имеет свою уникальную форму: go (инфинитив), went (прошедшее время) и gone (причастие прошедшего времени).

Форма Название Использование Пример Go Инфинитив / основная форма Настоящее время, будущее время I go to school every day. Went Прошедшее время Простое прошедшее время She went to Paris last summer. Gone Причастие прошедшего времени Совершенные времена с have/has/had They have gone to the cinema.

Запомнить эти три формы чрезвычайно важно, поскольку они являются строительными блоками для образования различных времен английского языка. Основные значения глагола "go" включают:

Физическое перемещение из одного места в другое

Посещение мест или мероприятий

Функционирование механизмов или систем

Исчезновение или прекращение существования

Прогрессирование или развитие ситуации

Знание базовых форм "go" критически важно для построения грамматически корректных предложений. Путаница между формами — одна из наиболее распространенных ошибок среди изучающих английский язык. Особенно часто смешивают формы "went" и "gone", что может полностью изменить смысл высказывания.

Александр Петров, преподаватель английского языка с 15-летним стажем

Я всегда прошу своих студентов представить три формы глагола "go" как три разных транспортных средства для путешествия во времени. Форма "go" — это современный электромобиль, на котором мы путешествуем в настоящем и будущем. "Went" — это винтажный автомобиль, который позволяет нам совершить путешествие в прошлое. А "gone" — это космический корабль, соединяющий прошлое с настоящим в перфектных временах. Этот образ помогает студентам интуитивно выбирать правильную форму, и количество ошибок снижается примерно на 70% уже после первого занятия.

Особенности употребления формы go в настоящем времени

Форма "go" используется во многих временных формах, включая Present Simple, Present Continuous, и различные конструкции будущего времени. Понимание нюансов её применения поможет избежать типичных ошибок.

В Present Simple форма "go" претерпевает изменения в третьем лице единственного числа (he/she/it), превращаясь в "goes". Это единственное изменение основной формы в настоящем времени:

I go to the gym three times a week. (Я хожу в спортзал три раза в неделю.)

You go to bed too late. (Ты ложишься спать слишком поздно.)

He goes to work by bus. (Он ездит на работу на автобусе.)

to work by bus. (Он ездит на работу на автобусе.) We go shopping on Saturdays. (Мы ходим за покупками по субботам.)

В Present Continuous используется форма "going" для обозначения действия, происходящего в момент речи или в ближайшем будущем:

I am going to the dentist right now. (Я сейчас иду к стоматологу.)

They are going to launch a new project next month. (Они собираются запустить новый проект в следующем месяце.)

Конструкция "be going to" особенно интересна, поскольку она используется для выражения планов или намерений на будущее:

I'm going to study medicine. (Я собираюсь изучать медицину.)

We're going to visit our grandparents this weekend. (Мы собираемся навестить бабушку и дедушку в эти выходные.)

Важно отметить, что глагол "go" часто используется с предлогами и наречиями, образуя фразовые глаголы с совершенно новыми значениями:

Фразовый глагол Значение Пример go on продолжать Please go on with your story. go off взрываться, срабатывать (о сигнализации) The alarm went off at 6 AM. go through испытывать, переживать She's going through a difficult time. go out выходить, встречаться We go out every Friday night. go over просматривать, повторять Let's go over the report once more.

Распространенные ошибки при использовании формы "go" часто связаны с неправильным образованием третьего лица единственного числа (написание "gos" вместо правильного "goes") или неверным использованием конструкции "going to", когда после неё ошибочно ставят частицу "to" перед другим глаголом (например, "I am going to to visit" вместо корректного "I am going to visit").

Форма went: правила использования в прошедшем времени

Форма "went" — это форма прошедшего времени глагола "go", которая используется исключительно в Past Simple (простом прошедшем времени). Этот факт делает её применение одновременно и простым, и специфичным — вы используете "went" только когда говорите о завершенных действиях в прошлом без связи с настоящим. 🕰️

Характерные ситуации для использования "went":

Одиночные, завершенные действия в прошлом: She went to Rome last year. (Она ездила в Рим в прошлом году.)

Регулярные, повторяющиеся действия в прошлом: I went swimming every morning when I was a child. (Я ходил плавать каждое утро, когда был ребенком.)

Последовательность действий в прошлом: He went to the store, bought some milk, and went home. (Он пошел в магазин, купил молоко и пошел домой.)

Важно отметить, что форма "went", как и другие формы прошедшего времени в английском языке, не изменяется в зависимости от лица или числа. Она остается одинаковой для всех местоимений:

I went to the park yesterday. (Я ходил в парк вчера.)

You went to the concert last weekend. (Вы ходили на концерт в прошлые выходные.)

He/She/It went to sleep early. (Он/Она/Оно рано лег(ла) спать.)

We went to the beach during our vacation. (Мы ходили на пляж во время отпуска.)

They went to the same school. (Они ходили в одну и ту же школу.)

При образовании вопросов и отрицаний в Past Simple с "went" используется вспомогательный глагол "did":

Вопрос: Did you go to the party last night? (Ты ходил на вечеринку вчера вечером?)

Отрицание: I didn't go to work on Monday. (Я не ходил на работу в понедельник.)

Обратите внимание, что в вопросах и отрицаниях используется базовая форма глагола "go", а не "went". Это одна из наиболее распространенных ошибок среди изучающих английский язык. Неправильно говорить "Did you went...?" или "I didn't went...".

Марина Соколова, методист по английскому языку

Однажды у меня была студентка, которая никак не могла запомнить правильное использование "went" и постоянно говорила "I goed" по аналогии с правильными глаголами. Мы решили проблему необычным способом. Я предложила ей представить, что каждый раз, когда она неправильно использует этот глагол, где-то в мире котенок падает в лужу. Мы даже нашли забавную картинку мокрого котенка и поставили её на заставку телефона. Удивительно, но этот эмоциональный якорь сработал! Через две недели ошибки полностью исчезли. Сейчас, когда я вижу проблемы с неправильными глаголами у студентов, я всегда придумываю подобные эмоциональные зацепки, и это работает примерно в 85% случаев.

Третья форма глагола go – gone и её применение

Третья форма глагола "go" — "gone" — используется для образования совершенных (перфектных) времен в английском языке. Эта форма применяется в сочетании с вспомогательными глаголами "have", "has" или "had", формируя Present Perfect, Past Perfect и Future Perfect. 🌉

Основные случаи использования формы "gone":

Present Perfect (настоящее совершенное): I have gone to the gym three times this week. (Я сходил в спортзал три раза на этой неделе.)

She has gone to Paris for the weekend. (Она уехала в Париж на выходные.) Past Perfect (прошедшее совершенное): By the time I arrived, they had already gone home. (К тому времени, когда я прибыл, они уже ушли домой.) Future Perfect (будущее совершенное): By next month, I will have gone through all the training modules. (К следующему месяцу я пройду все учебные модули.) В конструкциях с модальными глаголами: They must have gone to the wrong address. (Должно быть, они пошли по неправильному адресу.)

Важно понимать, что существует тонкое, но критическое различие между использованием "gone" и "been" (третья форма глагола "be"), особенно когда речь идет о путешествиях:

"He has gone to Italy" означает, что он отправился в Италию и все еще находится там.

to Italy" означает, что он отправился в Италию и все еще находится там. "He has been to Italy" означает, что он посетил Италию в прошлом и уже вернулся.

Распространенная проблема у изучающих английский — путаница между "gone" и "went". Запомните простое правило: "went" используется самостоятельно в простом прошедшем времени, в то время как "gone" всегда используется с вспомогательными глаголами в перфектных временах.

Рассмотрим типичные ошибки и их корректировки:

Неправильно Правильно Объяснение I have went to the store. I have gone to the store. В Present Perfect используется форма "gone", а не "went". She is gone to school. She has gone to school. С формой "gone" используются вспомогательные глаголы "have/has", а не "is". By then, I gone home. By then, I had gone home. Форма "gone" не используется самостоятельно, нужен вспомогательный глагол "had". They gone to the movies yesterday. They went to the movies yesterday. Для простого прошедшего используется "went", а не "gone".

Для эффективного запоминания и правильного использования формы "gone" полезно практиковаться в составлении предложений в различных перфектных временах. Регулярное использование этой формы в реальных контекстах поможет довести её применение до автоматизма.

Ключевые фразы и выражения с различными формами go

Глагол "go" входит во множество устойчивых выражений и фразовых глаголов, которые существенно обогащают лексический запас говорящего. Знание этих выражений с разными формами глагола поможет вам звучать более естественно и уверенно в английской речи. 🗣️

С формой "go":

Go ahead — начать делать что-то, особенно после получения разрешения Example: Go ahead and start the presentation, we're ready.

— начать делать что-то, особенно после получения разрешения Example: Go along with — соглашаться с кем-то или чем-то Example: I don't usually go along with his ideas, but this time he's right.

— соглашаться с кем-то или чем-то Example: Go against — противоречить, идти против Example: His actions go against everything we believe in.

— противоречить, идти против Example: Go in for — заниматься чем-либо, увлекаться Example: She goes in for swimming every summer.

— заниматься чем-либо, увлекаться Example: Go without saying — быть очевидным, само собой разумеющимся Example: It goes without saying that honesty is important in a relationship.

С формой "went":

Went all out — сделать всё возможное, приложить максимум усилий Example: They went all out for their daughter's wedding.

— сделать всё возможное, приложить максимум усилий Example: Went down — произойти, случиться (о событии) Example: I wasn't there when it went down, but I heard it was chaotic.

— произойти, случиться (о событии) Example: Went off — сработать, взорваться (о будильнике, бомбе) Example: The alarm went off at 6 AM, but I was already awake.

— сработать, взорваться (о будильнике, бомбе) Example: Went through — пережить, испытать Example: She went through a difficult divorce last year.

— пережить, испытать Example: Went up — повыситься, подняться (о ценах, температуре) Example: Housing prices went up by 15% in our area.

С формой "gone":

Have gone crazy/mad — сойти с ума Example: The fans have gone crazy over the new album.

— сойти с ума Example: Have gone bad — испортиться (о еде) Example: This milk has gone bad, we need to throw it out.

— испортиться (о еде) Example: Have gone missing — пропасть, исчезнуть Example: My keys have gone missing again.

— пропасть, исчезнуть Example: Have gone wrong — пойти не так, не получиться Example: Something has gone wrong with the computer system.

— пойти не так, не получиться Example: Have gone too far — зайти слишком далеко, перейти границу допустимого Example: I think you've gone too far with your criticism.

Идиоматические выражения с глаголом "go" часто используются в повседневной речи и помогают выразить сложные концепции простыми словами. Некоторые из наиболее употребительных идиом:

Go with the flow — плыть по течению, приспосабливаться к обстоятельствам

— плыть по течению, приспосабливаться к обстоятельствам Go the extra mile — сделать больше, чем требуется

— сделать больше, чем требуется Go hand in hand — быть тесно связанными, сопутствовать друг другу

— быть тесно связанными, сопутствовать друг другу Go under — обанкротиться (о бизнесе)

— обанкротиться (о бизнесе) Go to pieces — развалиться, сломаться эмоционально

Фразовые глаголы и идиомы с "go" особенно важны для достижения продвинутого уровня английского языка. Регулярно включайте их в свою речь, обращайте внимание на контекст их использования в фильмах, сериалах и книгах. Это поможет не только расширить словарный запас, но и придать вашей речи естественность и выразительность, характерные для носителей языка.