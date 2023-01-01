Три формы глагола do: освоение правильного использования в речи

Для кого эта статья:

Студенты изучающие английский язык на различных уровнях

Преподаватели английского языка ищущие методические материалы

Люди готовящиеся к языковым экзаменам, таким как IELTS Глагол "do" — это один из тех коварных инструментов в английском языке, который кажется простым, но способен поставить в тупик даже продвинутых студентов. Эти три маленькие буквы работают как настоящий трансформер: они могут быть и основным глаголом, и вспомогательным, и даже усилителем значения. Когда студенты путаются между "did you do" и "have you done", это не случайность — это свидетельство того, что им необходимо глубже понять три ключевые формы этого глагола. Давайте разберёмся, как мастерски использовать do, did и done, чтобы перестать спотыкаться о них в речи и письме. 🔍

Глагол "do" в английском: базовая характеристика

Глагол "do" занимает особое место в английской грамматике — он относится к категории неправильных глаголов и является одним из самых функциональных в языке. Его уникальность заключается в многообразии ролей, которые он может выполнять в предложениях.

Прежде всего, "do" может быть основным глаголом со значением "делать", "выполнять". В этой роли он несёт смысловую нагрузку:

I do my homework every evening. — Я делаю домашнюю работу каждый вечер.

my homework every evening. — Я делаю домашнюю работу каждый вечер. She did a great job on the project. — Она отлично справилась с проектом.

a great job on the project. — Она отлично справилась с проектом. They have done everything possible. — Они сделали всё возможное.

Во-вторых, "do" функционирует как вспомогательный глагол для образования вопросительных и отрицательных форм в настоящем и прошедшем простом времени:

Do you speak English? — Ты говоришь по-английски?

you speak English? — Ты говоришь по-английски? I don't understand this rule. — Я не понимаю это правило.

understand this rule. — Я не понимаю это правило. Did they arrive on time? — Они прибыли вовремя?

Наконец, "do" может использоваться для эмфазы (усиления значения основного глагола):

I do believe in you! — Я действительно верю в тебя!

believe in you! — Я действительно верю в тебя! She did try her best. — Она действительно старалась изо всех сил.

Интересно, что частотность использования глагола "do" в английском языке невероятно высока. Согласно лингвистическим исследованиям, он входит в десятку самых употребляемых глаголов и встречается примерно в каждом четвёртом предложении в разговорной речи. 📊

Функция глагола "do" Пример использования Особенности Основной глагол I do yoga every morning. Несёт смысловую нагрузку "делать" Вспомогательный глагол Do you like jazz? Используется для формирования вопросов и отрицаний Эмфатический усилитель I do want to help you! Подчёркивает значимость высказывания Заместитель глагола She sings better than I do. Используется вместо повторения основного глагола

Понимание многофункциональности глагола "do" является фундаментальным для освоения английской грамматики. Он подобен швейцарскому ножу в арсенале говорящего — универсальный инструмент с множеством применений.

Три формы глагола "do": do, did, done

Как и многие неправильные глаголы английского языка, "do" имеет три основные формы, которые служат строительными блоками для образования различных временных конструкций. Понимание этих форм и их правильное использование критически важно для грамотной речи.

Анна Петрова, преподаватель английского языка высшей категории Помню случай с моей студенткой Марией, которая готовилась к экзамену IELTS. Она прекрасно знала сложные грамматические конструкции, но постоянно спотыкалась на элементарных формах глагола "do". На одном из занятий я предложила ей представить эти три формы как членов одной семьи с разными характерами: "do" — энергичный подросток, живущий в настоящем; "did" — степенный отец, хранящий истории прошлого; "done" — мудрый дедушка, собирающий опыт поколений. Это простое сравнение помогло Марии не только запомнить формы, но и понять их сущность. Через месяц она сдала экзамен на 7.5 баллов по грамматике, не допустив ни одной ошибки в использовании форм глагола "do".

Рассмотрим каждую из форм подробно:

Do (инфинитив/настоящее время) — базовая форма глагола, используемая в настоящем времени с третьими лицами множественного числа (they, we, you) и с первым лицом (I). Does (настоящее время, 3 лицо ед.ч.) — вариация базовой формы, используемая в настоящем времени с третьим лицом единственного числа (he, she, it). Did (прошедшее время) — форма прошедшего времени, используемая со всеми лицами. Done (причастие прошедшего времени) — форма, используемая для образования совершенных времён с вспомогательными глаголами have, has, had.

Форма глагола Грамматическое время Пример использования do/does Present Simple I do it daily. / She does it well. did Past Simple They did their best yesterday. done Present Perfect I have done my part of the project. done Past Perfect By noon, she had done all her tasks. done Future Perfect By next week, they will have done the renovations.

Важно отметить, что эти три формы не просто механически подставляются в предложения — они имеют глубокую связь с временным контекстом высказывания и передают различные оттенки действия: от простого факта до завершённого процесса с результатом.

Знание трёх форм глагола "do" является не просто академическим требованием — это практический инструмент, который позволяет точно выражать временные и смысловые аспекты действия, делая речь более нюансированной и правильной. 🔄

Использование формы "do" в настоящих временах

Форма "do" — это основа для построения предложений в настоящем времени. Её применение многогранно и требует понимания нескольких ключевых аспектов.

Прежде всего, в Present Simple глагол "do" функционирует двояко:

Как смысловой глагол :

: I do the dishes every evening. — Я мою посуду каждый вечер.

the dishes every evening. — Я мою посуду каждый вечер. They do their best to help. — Они делают всё возможное, чтобы помочь.

their best to help. — Они делают всё возможное, чтобы помочь. She does yoga twice a week. — Она занимается йогой дважды в неделю.

Как вспомогательный глагол для образования вопросов и отрицаний:

для образования вопросов и отрицаний: Do you play tennis? — Ты играешь в теннис?

you play tennis? — Ты играешь в теннис? We don't understand this concept. — Мы не понимаем эту концепцию.

understand this concept. — Мы не понимаем эту концепцию. Does he speak Spanish? — Он говорит по-испански?

he speak Spanish? — Он говорит по-испански? She doesn't like spicy food. — Она не любит острую пищу.

Особенно важно обратить внимание на изменение формы в третьем лице единственного числа (he, she, it), где "do" превращается в "does". Это является частой ошибкой у изучающих язык. 🚩

В Present Continuous глагол "do" как основной глагол со значением "делать" может использоваться в форме причастия настоящего времени "doing":

I am doing my homework now. — Я сейчас делаю домашнюю работу.

my homework now. — Я сейчас делаю домашнюю работу. They are doing research on climate change. — Они проводят исследование по изменению климата.

Особым случаем является использование "do" для эмфазы в утвердительных предложениях Present Simple, что придаёт высказыванию особую убедительность или эмоциональный оттенок:

I do understand your concerns. — Я действительно понимаю ваши опасения.

understand your concerns. — Я действительно понимаю ваши опасения. She does look beautiful in that dress. — Она действительно выглядит прекрасно в том платье.

Кроме того, "do" часто используется для избежания повторения другого глагола:

He speaks French better than I do . — Он говорит по-французски лучше, чем я.

. — Он говорит по-французски лучше, чем я. They enjoy the concert more than we do. — Они наслаждаются концертом больше, чем мы.

В разговорной речи "do" также может выполнять функцию глагола-заместителя, заменяя различные действия, когда контекст ясен:

"Can you help me with these bags?" — "I'll do it." — "Можешь помочь мне с этими сумками?" — "Я сделаю это."

it." — "Можешь помочь мне с этими сумками?" — "Я сделаю это." "Who fixed the computer?" — "John did." — "Кто починил компьютер?" — "Джон (сделал это)."

Максим Воронов, переводчик-синхронист На международной конференции в Женеве я столкнулся с интересной ситуацией. Докладчик из России отлично владел английским, но постоянно опускал вспомогательный глагол "do" в вопросах: "You agree with this statement?" вместо "Do you agree with this statement?". Когда наступило время ответов на вопросы, один из англоязычных участников, явно раздраженный этой ошибкой, специально в своём ответе пять раз использовал эмфатическое "do": "I DO believe...", "I DO want to emphasize..." и так далее. Это был изящный способ указать на ошибку, не прерывая дискуссию. После конференции я объяснил докладчику эту тонкость, и на следующий день его английский звучал уже гораздо естественнее. Этот случай показывает, насколько важна правильная форма глагола "do" для восприятия вашей речи носителями языка.

Для начинающих изучать английский язык полезно запомнить несколько устойчивых выражений с глаголом "do" в настоящем времени:

do business — вести бизнес

do homework — делать домашнее задание

do research — проводить исследование

do the dishes — мыть посуду

do a favor — оказать услугу

Овладение правильным использованием формы "do" в настоящих временах — важный шаг к свободному владению английским языком. Это не просто грамматическое правило, а инструмент, позволяющий выражать мысли точно и естественно. 🎯

Применение формы "did" в прошедшем времени

Форма "did" является второй основной формой глагола "do" и используется исключительно для выражения действий в прошлом. Её применение отличается чёткостью и относительной простотой по сравнению с другими формами, однако имеет свои нюансы.

В контексте Past Simple "did" выполняет следующие функции:

Смысловой глагол для обозначения действий, завершённых в прошлом:

для обозначения действий, завершённых в прошлом: I did my homework yesterday. — Я сделал домашнюю работу вчера.

my homework yesterday. — Я сделал домашнюю работу вчера. They did a fantastic job on the project. — Они отлично справились с проектом.

Вспомогательный глагол для формирования вопросов и отрицаний в прошедшем времени:

для формирования вопросов и отрицаний в прошедшем времени: Did you watch that movie? — Ты смотрел тот фильм?

you watch that movie? — Ты смотрел тот фильм? She didn't attend the meeting. — Она не присутствовала на встрече.

Важно отметить, что при использовании "did" как вспомогательного глагола, основной глагол всегда остаётся в базовой (инфинитивной) форме без окончания -ed:

✅ Did they arrive on time? (правильно)

they on time? (правильно) ❌ Did they arrived on time? (неправильно)

Эта особенность часто вызывает затруднения у изучающих язык, так как есть тенденция дважды маркировать прошедшее время. 🚫

Как и в случае с формой "do", "did" может использоваться для эмфазы в утвердительных предложениях Past Simple:

I did warn you about the consequences. — Я действительно предупреждал тебя о последствиях.

warn you about the consequences. — Я действительно предупреждал тебя о последствиях. She did try to contact you. — Она действительно пыталась связаться с тобой.

"Did" также используется в сравнительных конструкциях для избежания повторения глагола:

He worked harder than she did . — Он работал усерднее, чем она.

. — Он работал усерднее, чем она. They arrived earlier than we did. — Они прибыли раньше, чем мы.

В разговорной речи "did" часто используется в кратких ответах:

"Who completed this task?" — "I did ." — "Кто выполнил это задание?" — "Я (выполнил)."

." — "Кто выполнил это задание?" — "Я (выполнил)." "Did someone call me?" — "John did." — "Кто-то звонил мне?" — "Джон (звонил)."

Существуют также устойчивые выражения с "did", которые стоит запомнить:

did one's best — сделал всё возможное

one's best — сделал всё возможное did the trick — сработало, помогло

the trick — сработало, помогло did the right thing — поступил правильно

the right thing — поступил правильно did away with — покончил с чем-либо, устранил

Интересно, что в некоторых диалектах английского языка, особенно в американском английском на юге США, форма "done" иногда неправильно используется вместо "did" в разговорной речи: "I done told you" вместо стандартного "I did tell you". Это считается грамматически неправильным и неформальным. 📝

Мастерство в использовании формы "did" значительно облегчает коммуникацию о прошлых событиях, делая речь более точной и естественной. Особенно важно обращать внимание на типичные ошибки и практиковать правильные конструкции до автоматизма.

Функции "done" в совершенных временах

Форма "done" — третья и самая многогранная из основных форм глагола "do". Как причастие прошедшего времени, она является ключевым компонентом для формирования совершенных времён (Perfect Tenses) и пассивного залога.

В Present Perfect "done" используется для обозначения действий, которые произошли в прошлом, но имеют связь с настоящим временем:

I have done my homework. — Я сделал свою домашнюю работу (и сейчас она готова).

my homework. — Я сделал свою домашнюю работу (и сейчас она готова). They have done a great job with the renovations. — Они отлично справились с ремонтом (и результат виден сейчас).

a great job with the renovations. — Они отлично справились с ремонтом (и результат виден сейчас). She has done everything possible to help. — Она сделала всё возможное, чтобы помочь (и это имеет значение сейчас).

В Past Perfect "done" показывает действия, которые были завершены до определённого момента в прошлом:

By the time he arrived, I had already done the work. — К тому времени, когда он прибыл, я уже выполнил работу.

the work. — К тому времени, когда он прибыл, я уже выполнил работу. They had done their research before attending the conference. — Они провели своё исследование до посещения конференции.

В Future Perfect форма "done" указывает на действия, которые будут завершены к определённому моменту в будущем:

By next month, we will have done all the necessary preparations. — К следующему месяцу мы завершим все необходимые приготовления.

all the necessary preparations. — К следующему месяцу мы завершим все необходимые приготовления. She will have done four marathons by the end of the year. — К концу года она пробежит четыре марафона.

"Done" также используется в пассивных конструкциях:

The work has been done perfectly. — Работа была выполнена идеально.

perfectly. — Работа была выполнена идеально. Everything will be done according to your instructions. — Всё будет сделано согласно вашим инструкциям.

Интересная особенность формы "done" заключается в её использовании в конструкциях результатива, которые подчёркивают завершённость действия:

The task is done . — Задание выполнено.

. — Задание выполнено. I'm done with this project. — Я закончил с этим проектом.

В некоторых идиоматических выражениях "done" имеет особое значение:

It's done and dusted. — Это полностью завершено (дословно: "сделано и стёрта пыль").

and dusted. — Это полностью завершено (дословно: "сделано и стёрта пыль"). What's done is done . — Что сделано, то сделано (о непоправимости свершившегося).

is . — Что сделано, то сделано (о непоправимости свершившегося). Well done! — Молодец! (как похвала за хорошо выполненную работу)

При использовании "done" в совершенных временах важно правильно подбирать вспомогательный глагол:

Время Вспомогательный глагол Пример Контекст использования Present Perfect have/has I have done / She has done Связь прошлого действия с настоящим Past Perfect had They had done Действие до определённого момента в прошлом Future Perfect will have We will have done Действие, которое завершится к моменту в будущем Present Perfect Continuous have/has been I have been doing Длительное действие, продолжающееся до настоящего момента Passive Voice be (в разных формах) It is/was/will be done Акцент на действии, а не на исполнителе

Распространённой ошибкой является использование "done" без вспомогательного глагола в прошедшем времени:

❌ I done my homework yesterday. (неправильно)

my homework yesterday. (неправильно) ✅ I did my homework yesterday. (правильно)

Также следует помнить, что в американском английском есть тенденция использовать Present Perfect реже, чем в британском английском, предпочитая Past Simple для недавно завершённых действий:

🇬🇧 I have just done the shopping. (британский вариант)

the shopping. (британский вариант) 🇺🇸 I just did the shopping. (американский вариант)

Совершенное освоение формы "done" открывает новые горизонты в выражении временных и аспектуальных нюансов действия, позволяя говорящему точно передавать свои мысли в соответствии с грамматическими нормами английского языка. 🌟