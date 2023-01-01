Глагол come в английском: основные формы и применение в речи

Люди, стремящиеся улучшить свои навыки владения английским языком в разговорной речи Глагол come — незаменимый кирпичик грамотной английской речи, без которого невозможно построить полноценный разговор. Знаете ли вы, что этот неправильный глагол входит в топ-20 самых употребляемых глаголов английского языка? Среднестатистический англоговорящий использует его несколько раз в день — от обыденной фразы "I'll come soon" до идиоматических выражений вроде "come to terms with". Разберём во всех деталях все формы этого глагола, которые точно пригодятся как начинающим, так и продвинутым студентам. 📚 Эта статья станет вашим надёжным путеводителем по всем тонкостям использования come в любой языковой ситуации!

Основные формы глагола come в английском языке

Глагол come относится к группе неправильных глаголов английского языка, что означает его формы образуются не по стандартным правилам с добавлением -ed в прошедшем времени. Вместо этого come имеет свои уникальные формы, которые необходимо запомнить.

Базовые формы глагола come включают:

Инфинитив (V1) Прошедшее время (V2) Причастие прошедшего времени (V3) come came come

Особенность глагола come заключается в том, что его первая и третья формы идентичны, что может вызывать путаницу у изучающих язык. Именно эта особенность отличает его от многих других неправильных глаголов английского языка.

В современном английском глагол come является одним из наиболее часто используемых глаголов движения и имеет множество значений:

Приходить, прибывать: I come to work at 9 AM every day (Я прихожу на работу в 9 утра каждый день)

(Я прихожу на работу в 9 утра каждый день) Происходить, случаться: How did this idea come to you? (Как к тебе пришла эта идея?)

(Как к тебе пришла эта идея?) Доходить до определённого состояния: She came to believe in herself (Она начала верить в себя)

(Она начала верить в себя) Стать доступным: When does the new iPhone come out? (Когда выйдет новый iPhone?)

Для правильного использования этого глагола важно понимать не только его формы, но и его многочисленные смысловые оттенки, которые раскрываются в различных контекстах. 🔍

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды на моём занятии по продвинутой грамматике произошла забавная ситуация. Студент Михаил, который гордился своим знанием неправильных глаголов, уверенно заявил: "Я знаю, что come в прошедшем времени будет comed!" Когда я сказала, что правильная форма — came, он искренне удивился. "Но как же правило добавления -ed?" Этот случай показал мне, насколько важно с самого начала формировать правильное понимание неправильных глаголов. Теперь я всегда даю своим студентам мнемонические техники для запоминания: "Come, came, come — как будто глагол ушёл и вернулся обратно!" Михаил, кстати, больше никогда не путал эти формы.

Таблица времен глагола come во всех группах

Владение всеми временными формами глагола come критически важно для точного и грамотного выражения мыслей на английском языке. Рассмотрим подробно, как этот глагол изменяется во всех временных группах.

Временная группа Present Past Future Simple I/You/We/They come<br>He/She/It comes I/You/He/She/It/We/They came I/You/He/She/It/We/They will come Continuous I am coming<br>You/We/They are coming<br>He/She/It is coming I/He/She/It was coming<br>You/We/They were coming I/You/He/She/It/We/They will be coming Perfect I/You/We/They have come<br>He/She/It has come I/You/He/She/It/We/They had come I/You/He/She/It/We/They will have come Perfect Continuous I/You/We/They have been coming<br>He/She/It has been coming I/You/He/She/It/We/They had been coming I/You/He/She/It/We/They will have been coming

Примеры использования в различных временных формах:

Present Simple: She comes to this café every Friday. (Она приходит в это кафе каждую пятницу.)

She comes to this café every Friday. (Она приходит в это кафе каждую пятницу.) Past Simple: They came to the party late last night. (Они пришли на вечеринку поздно вчера вечером.)

They came to the party late last night. (Они пришли на вечеринку поздно вчера вечером.) Future Simple: We will come to help you move tomorrow. (Мы придём помочь тебе с переездом завтра.)

We will come to help you move tomorrow. (Мы придём помочь тебе с переездом завтра.) Present Continuous: Look! The train is coming! (Смотри! Поезд прибывает!)

Look! The train is coming! (Смотри! Поезд прибывает!) Past Continuous: When you called, I was coming home from work. (Когда ты позвонил, я возвращался домой с работы.)

When you called, I was coming home from work. (Когда ты позвонил, я возвращался домой с работы.) Present Perfect: I have come to a decision. (Я пришёл к решению.)

I have come to a decision. (Я пришёл к решению.) Past Perfect: By the time we arrived, the show had come to an end. (К тому времени, когда мы прибыли, шоу уже закончилось.)

Важно отметить, что глагол come часто используется с различными предлогами и наречиями, что может существенно изменять его значение. Например: come across (наткнуться), come along (продвигаться), come back (возвращаться). 🔄

Особенности спряжения come в различных временах

При спряжении глагола come следует учитывать несколько ключевых особенностей, которые отличают его от других английских глаголов и могут создавать трудности даже для опытных изучающих язык.

Во-первых, в Present Simple третье лицо единственного числа требует окончания -s: he/she/it comes. Это стандартное правило для всех английских глаголов, но его важно соблюдать, чтобы речь звучала грамматически правильно.

Во-вторых, при образовании вопросительной и отрицательной форм в Present и Past Simple используются вспомогательные глаголы do/does/did:

Вопрос в Present Simple: Does she come here often? (Она часто сюда приходит?)

(Она часто сюда приходит?) Отрицание в Present Simple: He does not (doesn't) come to work on Sundays. (Он не приходит на работу по воскресеньям.)

(Он не приходит на работу по воскресеньям.) Вопрос в Past Simple: Did they come to the meeting yesterday? (Они пришли на встречу вчера?)

(Они пришли на встречу вчера?) Отрицание в Past Simple: She did not (didn't) come to the party. (Она не пришла на вечеринку.)

В Perfect-формах используется третья форма глагола (причастие прошедшего времени), которая для come совпадает с инфинитивом:

Present Perfect: I have come to apologize. (Я пришёл извиниться.)

(Я пришёл извиниться.) Past Perfect: After he had come home, he realized he had forgotten his keys. (После того как он пришёл домой, он понял, что забыл ключи.)

В Continuous-формах глагол come используется с окончанием -ing: coming. Здесь важно помнить правило удвоения согласной перед добавлением -ing, которое, однако, не применяется к come, так как слог заканчивается на -e, которая опускается: come → coming (не comming).

Максим Соколов, технический переводчик В моей карьере переводчика был случай, который отлично иллюстрирует важность понимания всех форм глагола come. Однажды я работал над переводом технической документации для международной конференции. В одном из абзацев была фраза "The solution had come through rigorous testing", которую я перевел как "Решение прошло тщательное тестирование". Мой коллега, просматривая текст, предложил вариант "Решение пришло в результате тщательного тестирования". Мы стали разбирать контекст, и оказалось, что ключевую роль играет именно форма Perfect (had come), указывающая на результат процесса, а не просто на событие в прошлом. После этого случая я стал уделять особое внимание нюансам времён и форм при переводе, особенно когда речь идет о неправильных глаголах с несколькими значениями.

Устойчивые выражения с глаголом come в английском

Глагол come является основой множества фразовых глаголов и устойчивых выражений, знание которых значительно обогащает словарный запас и позволяет выражаться более естественно и идиоматически точно. 💡

Фразовые глаголы с come:

Come across – наткнуться, встретить случайно: I came across an old photo album in the attic (Я наткнулся на старый фотоальбом на чердаке)

– продвигаться, идти вместе: How is your project coming along? (Как продвигается твой проект?) Come back – возвращаться: She promised to come back before dinner (Она обещала вернуться до ужина)

– заболеть: He has come down with the flu (Он заболел гриппом) Come off – отсоединяться, происходить: The button came off my coat (Пуговица оторвалась с моего пальто)

– выходить, появляться, публиковаться: When does the new book come out? (Когда выйдет новая книга?) Come over – заходить в гости: Why don't you come over for dinner tonight? (Почему бы тебе не зайти к нам на ужин сегодня вечером?)

– справиться, выдержать: She really came through for us during the crisis (Она действительно выручила нас во время кризиса) Come up with – придумать, предложить: We need to come up with a solution quickly (Нам нужно быстро придумать решение)

Устойчивые выражения и идиомы с come:

Come to terms with – смириться, принять: He's still coming to terms with his loss (Он всё ещё пытается смириться со своей потерей)

– стать известным: New evidence has come to light (Появились новые доказательства) Come into one's own – проявить себя, раскрыть свой потенциал: She really came into her own as a writer (Она действительно раскрылась как писатель)

– произойти, сбыться: Everything he predicted has come to pass (Всё, что он предсказал, сбылось) Come to an end – закончиться: The meeting finally came to an end (Собрание наконец закончилось)

– несмотря ни на что: I'll be there come hell or high water (Я буду там несмотря ни на что) Come full circle – вернуться к исходной точке: After years of traveling, he's come full circle and settled in his hometown (После многих лет путешествий он вернулся к истокам и осел в родном городе)

Использование этих выражений требует не только знания их значений, но и понимания грамматических конструкций, в которых они используются. Например, после "come to terms with" следует существительное или герундий, а "come to an end" часто используется в Perfect формах для обозначения завершённости.

Практика показывает, что именно через освоение фразовых глаголов и идиом можно достичь по-настоящему беглого и естественного владения английским языком. Поэтому стоит уделить особое внимание их изучению и регулярному использованию в речи. 🎯

Типичные ошибки при использовании форм глагола come

Даже опытные изучающие английский язык иногда допускают ошибки при использовании различных форм глагола come. Рассмотрим самые распространённые из них и способы их избежать.

1. Ошибки в образовании прошедшего времени

He comed to the party yesterday. ✅ Правильно: He came to the party yesterday. (Он пришёл на вечеринку вчера.)

Многие студенты, особенно на начальных этапах обучения, ошибочно добавляют окончание -ed к глаголу come, обрабатывая его как правильный глагол. Важно запомнить, что come — неправильный глагол с формой прошедшего времени came.

2. Путаница в формах Perfect

She has came to visit us. ✅ Правильно: She has come to visit us. (Она пришла навестить нас.)

В формах Perfect используется третья форма глагола (причастие прошедшего времени), которая для come совпадает с инфинитивом: come. Использование формы came в Perfect является распространённой ошибкой.

3. Неправильное использование предлогов

The idea came to my mind. ✅ Правильно: The idea came into my mind. (Идея пришла мне в голову.)

Глагол come часто требует определённых предлогов в зависимости от контекста. Неправильный выбор предлога может изменить смысл высказывания или сделать фразу неидиоматичной.

4. Проблемы с фразовыми глаголами

When will the new movie come? ✅ Правильно: When will the new movie come out? (Когда выйдет новый фильм?)

В некоторых контекстах come требует наречия или предлога для передачи определённого значения. Например, для обозначения выхода, публикации или появления чего-либо используется фразовый глагол "come out".

5. Ошибки в согласовании времён

She said she will come tomorrow. ✅ Правильно: She said she would come tomorrow. (Она сказала, что придёт завтра.)

В косвенной речи при главном глаголе в прошедшем времени необходимо соблюдать правила согласования времён, заменяя будущее время на будущее в прошедшем (Future in the Past).

6. Неверное образование форм Continuous

He is comming now. ✅ Правильно: He is coming now. (Он сейчас идёт.)

При образовании формы Continuous глагол come теряет конечную -e перед добавлением -ing: come → coming. Удвоение согласной "m" является распространённой ошибкой.

Избежать этих ошибок помогает регулярная практика и внимание к деталям. Полезно создавать собственные примеры с различными формами глагола come и проверять их с помощью надёжных источников или носителей языка. 🔄 Также рекомендуется вести словарь фразовых глаголов и идиом с come, отмечая их правильное употребление в различных контекстах.