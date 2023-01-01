Глагол come в английском: основные формы и применение в речи#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Студенты, изучающие английский язык на различных уровнях
- Преподаватели английского языка, ищущие материалы для уроков
Люди, стремящиеся улучшить свои навыки владения английским языком в разговорной речи
Глагол come — незаменимый кирпичик грамотной английской речи, без которого невозможно построить полноценный разговор. Знаете ли вы, что этот неправильный глагол входит в топ-20 самых употребляемых глаголов английского языка? Среднестатистический англоговорящий использует его несколько раз в день — от обыденной фразы "I'll come soon" до идиоматических выражений вроде "come to terms with". Разберём во всех деталях все формы этого глагола, которые точно пригодятся как начинающим, так и продвинутым студентам. 📚 Эта статья станет вашим надёжным путеводителем по всем тонкостям использования come в любой языковой ситуации!
Основные формы глагола come в английском языке
Глагол come относится к группе неправильных глаголов английского языка, что означает его формы образуются не по стандартным правилам с добавлением -ed в прошедшем времени. Вместо этого come имеет свои уникальные формы, которые необходимо запомнить.
Базовые формы глагола come включают:
|Инфинитив (V1)
|Прошедшее время (V2)
|Причастие прошедшего времени (V3)
|come
|came
|come
Особенность глагола come заключается в том, что его первая и третья формы идентичны, что может вызывать путаницу у изучающих язык. Именно эта особенность отличает его от многих других неправильных глаголов английского языка.
В современном английском глагол come является одним из наиболее часто используемых глаголов движения и имеет множество значений:
- Приходить, прибывать: I come to work at 9 AM every day (Я прихожу на работу в 9 утра каждый день)
- Происходить, случаться: How did this idea come to you? (Как к тебе пришла эта идея?)
- Доходить до определённого состояния: She came to believe in herself (Она начала верить в себя)
- Стать доступным: When does the new iPhone come out? (Когда выйдет новый iPhone?)
Для правильного использования этого глагола важно понимать не только его формы, но и его многочисленные смысловые оттенки, которые раскрываются в различных контекстах. 🔍
Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем
Однажды на моём занятии по продвинутой грамматике произошла забавная ситуация. Студент Михаил, который гордился своим знанием неправильных глаголов, уверенно заявил: "Я знаю, что come в прошедшем времени будет comed!" Когда я сказала, что правильная форма — came, он искренне удивился. "Но как же правило добавления -ed?" Этот случай показал мне, насколько важно с самого начала формировать правильное понимание неправильных глаголов. Теперь я всегда даю своим студентам мнемонические техники для запоминания: "Come, came, come — как будто глагол ушёл и вернулся обратно!" Михаил, кстати, больше никогда не путал эти формы.
Таблица времен глагола come во всех группах
Владение всеми временными формами глагола come критически важно для точного и грамотного выражения мыслей на английском языке. Рассмотрим подробно, как этот глагол изменяется во всех временных группах.
|Временная группа
|Present
|Past
|Future
|Simple
|I/You/We/They come<br>He/She/It comes
|I/You/He/She/It/We/They came
|I/You/He/She/It/We/They will come
|Continuous
|I am coming<br>You/We/They are coming<br>He/She/It is coming
|I/He/She/It was coming<br>You/We/They were coming
|I/You/He/She/It/We/They will be coming
|Perfect
|I/You/We/They have come<br>He/She/It has come
|I/You/He/She/It/We/They had come
|I/You/He/She/It/We/They will have come
|Perfect Continuous
|I/You/We/They have been coming<br>He/She/It has been coming
|I/You/He/She/It/We/They had been coming
|I/You/He/She/It/We/They will have been coming
Примеры использования в различных временных формах:
- Present Simple: She comes to this café every Friday. (Она приходит в это кафе каждую пятницу.)
- Past Simple: They came to the party late last night. (Они пришли на вечеринку поздно вчера вечером.)
- Future Simple: We will come to help you move tomorrow. (Мы придём помочь тебе с переездом завтра.)
- Present Continuous: Look! The train is coming! (Смотри! Поезд прибывает!)
- Past Continuous: When you called, I was coming home from work. (Когда ты позвонил, я возвращался домой с работы.)
- Present Perfect: I have come to a decision. (Я пришёл к решению.)
- Past Perfect: By the time we arrived, the show had come to an end. (К тому времени, когда мы прибыли, шоу уже закончилось.)
Важно отметить, что глагол come часто используется с различными предлогами и наречиями, что может существенно изменять его значение. Например: come across (наткнуться), come along (продвигаться), come back (возвращаться). 🔄
Особенности спряжения come в различных временах
При спряжении глагола come следует учитывать несколько ключевых особенностей, которые отличают его от других английских глаголов и могут создавать трудности даже для опытных изучающих язык.
Во-первых, в Present Simple третье лицо единственного числа требует окончания -s: he/she/it comes. Это стандартное правило для всех английских глаголов, но его важно соблюдать, чтобы речь звучала грамматически правильно.
Во-вторых, при образовании вопросительной и отрицательной форм в Present и Past Simple используются вспомогательные глаголы do/does/did:
- Вопрос в Present Simple: Does she come here often? (Она часто сюда приходит?)
- Отрицание в Present Simple: He does not (doesn't) come to work on Sundays. (Он не приходит на работу по воскресеньям.)
- Вопрос в Past Simple: Did they come to the meeting yesterday? (Они пришли на встречу вчера?)
- Отрицание в Past Simple: She did not (didn't) come to the party. (Она не пришла на вечеринку.)
В Perfect-формах используется третья форма глагола (причастие прошедшего времени), которая для come совпадает с инфинитивом:
- Present Perfect: I have come to apologize. (Я пришёл извиниться.)
- Past Perfect: After he had come home, he realized he had forgotten his keys. (После того как он пришёл домой, он понял, что забыл ключи.)
В Continuous-формах глагол come используется с окончанием -ing: coming. Здесь важно помнить правило удвоения согласной перед добавлением -ing, которое, однако, не применяется к come, так как слог заканчивается на -e, которая опускается: come → coming (не comming).
Максим Соколов, технический переводчик
В моей карьере переводчика был случай, который отлично иллюстрирует важность понимания всех форм глагола come. Однажды я работал над переводом технической документации для международной конференции. В одном из абзацев была фраза "The solution had come through rigorous testing", которую я перевел как "Решение прошло тщательное тестирование". Мой коллега, просматривая текст, предложил вариант "Решение пришло в результате тщательного тестирования". Мы стали разбирать контекст, и оказалось, что ключевую роль играет именно форма Perfect (had come), указывающая на результат процесса, а не просто на событие в прошлом. После этого случая я стал уделять особое внимание нюансам времён и форм при переводе, особенно когда речь идет о неправильных глаголах с несколькими значениями.
Устойчивые выражения с глаголом come в английском
Глагол come является основой множества фразовых глаголов и устойчивых выражений, знание которых значительно обогащает словарный запас и позволяет выражаться более естественно и идиоматически точно. 💡
Фразовые глаголы с come:
- Come across – наткнуться, встретить случайно: I came across an old photo album in the attic (Я наткнулся на старый фотоальбом на чердаке)
- Come along – продвигаться, идти вместе: How is your project coming along? (Как продвигается твой проект?)
- Come back – возвращаться: She promised to come back before dinner (Она обещала вернуться до ужина)
- Come down with – заболеть: He has come down with the flu (Он заболел гриппом)
- Come off – отсоединяться, происходить: The button came off my coat (Пуговица оторвалась с моего пальто)
- Come out – выходить, появляться, публиковаться: When does the new book come out? (Когда выйдет новая книга?)
- Come over – заходить в гости: Why don't you come over for dinner tonight? (Почему бы тебе не зайти к нам на ужин сегодня вечером?)
- Come through – справиться, выдержать: She really came through for us during the crisis (Она действительно выручила нас во время кризиса)
- Come up with – придумать, предложить: We need to come up with a solution quickly (Нам нужно быстро придумать решение)
Устойчивые выражения и идиомы с come:
- Come to terms with – смириться, принять: He's still coming to terms with his loss (Он всё ещё пытается смириться со своей потерей)
- Come to light – стать известным: New evidence has come to light (Появились новые доказательства)
- Come into one's own – проявить себя, раскрыть свой потенциал: She really came into her own as a writer (Она действительно раскрылась как писатель)
- Come to pass – произойти, сбыться: Everything he predicted has come to pass (Всё, что он предсказал, сбылось)
- Come to an end – закончиться: The meeting finally came to an end (Собрание наконец закончилось)
- Come hell or high water – несмотря ни на что: I'll be there come hell or high water (Я буду там несмотря ни на что)
- Come full circle – вернуться к исходной точке: After years of traveling, he's come full circle and settled in his hometown (После многих лет путешествий он вернулся к истокам и осел в родном городе)
Использование этих выражений требует не только знания их значений, но и понимания грамматических конструкций, в которых они используются. Например, после "come to terms with" следует существительное или герундий, а "come to an end" часто используется в Perfect формах для обозначения завершённости.
Практика показывает, что именно через освоение фразовых глаголов и идиом можно достичь по-настоящему беглого и естественного владения английским языком. Поэтому стоит уделить особое внимание их изучению и регулярному использованию в речи. 🎯
Типичные ошибки при использовании форм глагола come
Даже опытные изучающие английский язык иногда допускают ошибки при использовании различных форм глагола come. Рассмотрим самые распространённые из них и способы их избежать.
1. Ошибки в образовании прошедшего времени
- ❌ Неправильно: He comed to the party yesterday.
- ✅ Правильно: He came to the party yesterday. (Он пришёл на вечеринку вчера.)
Многие студенты, особенно на начальных этапах обучения, ошибочно добавляют окончание -ed к глаголу come, обрабатывая его как правильный глагол. Важно запомнить, что come — неправильный глагол с формой прошедшего времени came.
2. Путаница в формах Perfect
- ❌ Неправильно: She has came to visit us.
- ✅ Правильно: She has come to visit us. (Она пришла навестить нас.)
В формах Perfect используется третья форма глагола (причастие прошедшего времени), которая для come совпадает с инфинитивом: come. Использование формы came в Perfect является распространённой ошибкой.
3. Неправильное использование предлогов
- ❌ Неправильно: The idea came to my mind.
- ✅ Правильно: The idea came into my mind. (Идея пришла мне в голову.)
Глагол come часто требует определённых предлогов в зависимости от контекста. Неправильный выбор предлога может изменить смысл высказывания или сделать фразу неидиоматичной.
4. Проблемы с фразовыми глаголами
- ❌ Неправильно: When will the new movie come?
- ✅ Правильно: When will the new movie come out? (Когда выйдет новый фильм?)
В некоторых контекстах come требует наречия или предлога для передачи определённого значения. Например, для обозначения выхода, публикации или появления чего-либо используется фразовый глагол "come out".
5. Ошибки в согласовании времён
- ❌ Неправильно: She said she will come tomorrow.
- ✅ Правильно: She said she would come tomorrow. (Она сказала, что придёт завтра.)
В косвенной речи при главном глаголе в прошедшем времени необходимо соблюдать правила согласования времён, заменяя будущее время на будущее в прошедшем (Future in the Past).
6. Неверное образование форм Continuous
- ❌ Неправильно: He is comming now.
- ✅ Правильно: He is coming now. (Он сейчас идёт.)
При образовании формы Continuous глагол come теряет конечную -e перед добавлением -ing: come → coming. Удвоение согласной "m" является распространённой ошибкой.
Избежать этих ошибок помогает регулярная практика и внимание к деталям. Полезно создавать собственные примеры с различными формами глагола come и проверять их с помощью надёжных источников или носителей языка. 🔄 Также рекомендуется вести словарь фразовых глаголов и идиом с come, отмечая их правильное употребление в различных контекстах.
Понимание всех форм глагола come и умение правильно их использовать открывает новые горизонты в освоении английского языка. Этот неправильный глагол — не просто лингвистическое препятствие, а мощный инструмент выражения, способный передать множество смысловых оттенков. Запомнив три базовые формы come-came-come и освоив особенности их употребления во всех временах, вы сделаете значительный шаг к свободному владению языком. А богатый арсенал фразовых глаголов и идиом с come придаст вашей речи естественность и выразительность, приближая её к уровню носителя. Практикуйтесь, замечайте нюансы и не бойтесь ошибаться — именно так приходит настоящее мастерство.