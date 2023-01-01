Present Perfect в английском: понимание, формулы и применение

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, испытывающие трудности с грамматикой английского языка Изучение Present Perfect часто вызывает головную боль у студентов всех возрастов. Эта грамматическая конструкция отсутствует в русском языке, что делает её особенно сложной для понимания и применения. Но не отчаивайтесь! 🔍 После детального разбора формулы и схемы применения Present Perfect, вы будете использовать его так же уверенно, как родной язык. Вместо путаницы и ошибок — чёткое понимание, когда говорить "I have done" вместо "I did" или "I do".

Что такое Present Perfect: основные компоненты формулы

Present Perfect — это время, которое объединяет прошлое с настоящим, указывая на действия, начавшиеся в прошлом, но имеющие связь с текущим моментом. Базовая формула выглядит так:

HAVE/HAS + Past Participle (3-я форма глагола)

Вспомогательный глагол HAVE используется с местоимениями I, you, we, they, а HAS — с he, she, it. Третья форма глагола для правильных глаголов образуется добавлением окончания -ed (worked, played), а для неправильных глаголов необходимо запомнить специальную форму (gone, seen, written).

Местоимение Вспомогательный глагол Пример с правильным глаголом Пример с неправильным глаголом I have I have worked I have gone You have You have worked You have gone He/She/It has He has worked She has gone We have We have worked We have gone They have They have worked They have gone

Present Perfect существенно отличается от других времен тем, что оно создаёт мост между прошлым и настоящим. 🌉 Когда вы говорите "I have visited Paris", вы не просто сообщаете о факте посещения Парижа, но и подчеркиваете, что этот опыт остается актуальным для вас сейчас.

Екатерина Белова, преподаватель английского с 12-летним стажем

На своих первых уроках я всегда объясняю Present Perfect через простые жизненные примеры. Помню случай с Марией, студенткой, которая никак не могла уловить разницу между Past Simple и Present Perfect. Я попросила её рассказать о своём недавнем отпуске двумя способами. Сначала: "Last summer I went to Spain" (простой факт из прошлого). Затем: "I have been to Spain" (факт, имеющий значение сейчас — у меня есть этот опыт). Когда я спросила: "Can you tell me about Spanish cuisine?", она смогла ответить благодаря своему опыту. В её глазах появилось понимание — вот она, связь прошлого с настоящим!

Правила построения утвердительных предложений

Утвердительные предложения в Present Perfect следуют четкой структуре, которая редко допускает исключения. Вот основная схема:

Подлежащее + HAVE/HAS + Past Participle + остальные части предложения

Примеры утвердительных предложений:

I have finished my homework. — Я закончил свою домашнюю работу.

She has lived in Moscow for five years. — Она живет в Москве пять лет.

They have already seen this movie twice. — Они уже видели этот фильм дважды.

We have never tried sushi before. — Мы никогда раньше не пробовали суши.

Обратите внимание на наречия, которые часто используются с Present Perfect: already (уже), just (только что), recently (недавно), lately (в последнее время), never (никогда), ever (когда-либо), yet (ещё не, уже).

При сокращенных формах have сокращается до 've, а has до 's:

I've visited Paris.

She's completed her project.

Запомните: в Present Perfect мы не указываем конкретное время действия. Нельзя сказать: "I have visited Paris yesterday". Если вы указываете конкретное время в прошлом, используйте Past Simple: "I visited Paris yesterday".

Как формировать отрицания в Present Perfect

Отрицательная форма в Present Perfect создаётся просто — нужно добавить частицу "not" после вспомогательного глагола have/has. Схема построения отрицаний:

Подлежащее + HAVE/HAS + NOT + Past Participle + остальные части предложения

В разговорной речи и неформальной письменной коммуникации часто используются сокращения:

have not → haven't

has not → hasn't

Примеры отрицательных предложений:

I have not (haven't) seen this film. — Я не видел этот фильм.

She has not (hasn't) finished her homework yet. — Она ещё не закончила свою домашнюю работу.

They have not (haven't) been to London. — Они не были в Лондоне.

We have not (haven't) received your email. — Мы не получили ваше электронное письмо.

В отрицательных предложениях с Present Perfect часто используются следующие наречия и выражения:

yet (ещё) — обычно ставится в конце предложения: "I haven't read that book yet."

never (никогда) — ставится между вспомогательным глаголом и Past Participle: "She has never visited Paris."

for (в течение) — используется с периодами времени: "They haven't spoken for two weeks."

since (с) — используется с моментом начала действия: "I haven't seen him since Monday."

Игорь Петров, репетитор по английскому языку

Однажды ко мне обратился бизнесмен, который никак не мог разобраться с отрицаниями в Present Perfect. Он постоянно говорил "I don't have done it" вместо "I haven't done it". Я предложил ему простое упражнение: каждый раз, когда он хотел сказать, чего НЕ делал в своей жизни или что НЕ завершил, использовать конструкцию "I haven't..." и записывать это на стикеры. Через неделю его офис был увешан стикерами: "I haven't been to China", "I haven't learned Spanish", "I haven't finished the report". Но самое интересное произошло потом — он начал превращать эти отрицания в цели: "I haven't been to China YET, but I'm going next month". Так Present Perfect превратился для него не просто в грамматическую конструкцию, а в инструмент планирования!

Структура вопросительных предложений Present Perfect

Для формирования вопросов в Present Perfect используется инверсия — вспомогательный глагол выносится перед подлежащим. Схема построения общих вопросов:

HAVE/HAS + Подлежащее + Past Participle + остальные части предложения?

Примеры общих вопросов:

Have you ever been to Japan? — Ты когда-нибудь был в Японии?

Has she finished her work? — Она закончила свою работу?

Have they arrived yet? — Они уже приехали?

Специальные вопросы (начинающиеся с вопросительных слов) строятся по схеме:

Вопросительное слово + HAVE/HAS + Подлежащее + Past Participle + остальные части?

Примеры специальных вопросов:

What have you done? — Что ты сделал?

Where has she gone? — Куда она ушла?

Why have they left so early? — Почему они ушли так рано?

How long has he lived here? — Как долго он здесь живет?

Вопросы к подлежащему имеют особую структуру — они не требуют вспомогательного глагола:

Who has broken the window? — Кто разбил окно?

What has happened? — Что произошло?

Тип вопроса Структура Пример Общий HAVE/HAS + Подлежащее + V3 + ...? Have you seen this movie? Специальный Wh- + HAVE/HAS + Подлежащее + V3 + ...? Where have you been? К подлежащему Who/What + HAS + V3 + ...? Who has taken my book? Альтернативный HAVE/HAS + Подлежащее + V3 + ... or ...? Have you visited Paris or Rome? Разделительный Утверждение + HAVEN'T/HASN'T?<br>Отрицание + HAVE/HAS? You have seen it, haven't you?<br>He hasn't arrived, has he?

В вопросах с Present Perfect часто используются наречия ever (когда-либо), never (никогда), already (уже), yet (уже, ещё), just (только что), recently (недавно). 🤔

Когда применять Present Perfect: ключевые случаи

Present Perfect используется в определённых ситуациях, понимание которых помогает правильно выбирать это время. Ниже приведены основные случаи применения:

1. Действие, которое началось в прошлом и продолжается до настоящего момента

I have lived in Moscow for 10 years. (Я живу в Москве 10 лет — и продолжаю жить.)

She has worked as a teacher since 2010. (Она работает учителем с 2010 года — и продолжает работать.)

2. Действие, завершившееся в недавнем прошлом, результат которого важен в настоящем

I have lost my keys. (Я потерял ключи — и сейчас не могу попасть домой.)

She has broken her leg. (Она сломала ногу — и сейчас не может ходить.)

3. Жизненный опыт (действия, которые произошли когда-то в жизни, без уточнения времени)

I have been to Paris three times. (Я был в Париже три раза.)

She has never tried sushi. (Она никогда не пробовала суши.)

4. Недавно завершенное действие

I have just finished my homework. (Я только что закончил домашнюю работу.)

He has recently published a new book. (Он недавно опубликовал новую книгу.)

5. Незавершенное действие (с yet)

I haven't read that article yet. (Я ещё не прочитал эту статью.)

They haven't arrived yet. (Они ещё не приехали.)

Present Perfect часто используется со следующими временными маркерами:

for (в течение): for two hours, for a long time

since (с): since Monday, since 2010

already (уже): I have already done it

yet (ещё, уже): Have you done it yet? I haven't done it yet

just (только что): I have just arrived

ever (когда-либо): Have you ever been to Japan?

never (никогда): I have never seen this film

recently/lately (недавно/в последнее время): I have recently changed my job

Важно помнить, что Present Perfect не используется с указанием конкретного времени в прошлом. Нельзя сказать: "I have visited London last year". В таких случаях используется Past Simple: "I visited London last year". 📅