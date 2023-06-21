Форматирование даты в JavaScript: методы, локализация, примеры

Для кого эта статья:

Веб-разработчики, ищущие информацию о форматировании дат в JavaScript

Студенты, обучающиеся программированию и веб-разработке

Менеджеры продуктов в IT-компаниях, заинтересованные в улучшении пользовательского опыта через правильное отображение дат Форматирование даты в JavaScript часто превращается в настоящий квест даже для опытных разработчиков. Представьте: вы создаёте интерфейс с отображением даты встречи, а пользователи из разных стран видят её в совершенно непонятном для них формате. Или ещё хуже — ваше приложение отправляет на сервер дату в неправильном формате, и транзакция проваливается. Работа с датами — это не просто "собери строку как хочешь", а целая наука со своими тонкостями, временными зонами и локалями. Давайте разберемся, как укротить этого "временного дракона" и заставить даты работать именно так, как вам нужно. 🕒

Встроенные методы форматирования даты в JavaScript

JavaScript предоставляет несколько встроенных методов для работы с объектом Date. Прежде чем обращаться к сторонним библиотекам, стоит разобраться, какие возможности уже есть в языке. Встроенные методы достаточно мощные и часто могут решить большинство типичных задач форматирования дат.

Давайте рассмотрим основные методы и их возможности:

Метод Описание Результат toString() Возвращает строковое представление даты Wed Jun 21 2023 12:30:00 GMT+0300 (Moscow Standard Time) toDateString() Возвращает только дату (без времени) Wed Jun 21 2023 toTimeString() Возвращает только время (без даты) 12:30:00 GMT+0300 (Moscow Standard Time) toISOString() Возвращает дату в формате ISO 2023-06-21T09:30:00.000Z toLocaleDateString() Дата с учетом локали 21.06.2023 (зависит от локали) toLocaleTimeString() Время с учетом локали 12:30:00 (зависит от локали) toLocaleString() Дата и время с учетом локали 21.06.2023, 12:30:00 (зависит от локали)

Каждый из этих методов имеет свои особенности и область применения. Например, метод toISOString() идеально подходит для взаимодействия с API и сохранения дат в базе данных, так как возвращает строку в стандартизированном формате ISO 8601.

Александр Петров, Senior Frontend Developer В одном из моих проектов клиент неожиданно сообщил, что в их международном приложении даты отображаются некорректно для пользователей из разных стран. У американцев месяц шел перед днем, у европейцев — день перед месяцем, а японские пользователи вообще ожидали увидеть год в начале. Первым делом я проверил код и увидел классическую ошибку: JS Скопировать код // Неправильный подход const date = new Date(); const formattedDate = `${date.getDate()}.${date.getMonth() + 1}.${date.getFullYear()}`; Решение было очевидным — заменить этот хардкод на гибкий метод toLocaleDateString() : JS Скопировать код // Правильное решение const date = new Date(); const formattedDate = date.toLocaleDateString(userLocale); После этого изменения каждый пользователь начал видеть дату в привычном для своей страны формате. Система автоматически определяла локаль и форматировала дату соответствующим образом. Клиент был впечатлен тем, как "маленькое" изменение значительно улучшило пользовательский опыт.

При работе с встроенными методами важно помнить о временных зонах. Например, метод toISOString() всегда возвращает дату в UTC, а toString() использует локальную временную зону пользователя. Это может привести к неожиданным результатам, если не учитывать данную особенность.

Преобразование объекта Date в строку с помощью методов

Когда встроенных методов недостаточно, и вам нужен специфический формат даты, приходится создавать собственные функции форматирования. В основе таких функций лежит извлечение отдельных компонентов даты и последующая их компоновка в нужную строку.

Основные методы для извлечения компонентов даты:

getFullYear() — возвращает год (4 цифры)

— возвращает год (4 цифры) getMonth() — возвращает месяц (0-11, где 0 — январь)

— возвращает месяц (0-11, где 0 — январь) getDate() — возвращает день месяца (1-31)

— возвращает день месяца (1-31) getDay() — возвращает день недели (0-6, где 0 — воскресенье)

— возвращает день недели (0-6, где 0 — воскресенье) getHours() — возвращает час (0-23)

— возвращает час (0-23) getMinutes() — возвращает минуты (0-59)

— возвращает минуты (0-59) getSeconds() — возвращает секунды (0-59)

Используя эти методы, вы можете составить любой формат даты. Вот пример создания собственной функции форматирования:

JS Скопировать код function formatDate(date, format) { const day = date.getDate().toString().padStart(2, '0'); const month = (date.getMonth() + 1).toString().padStart(2, '0'); const year = date.getFullYear(); // Заменяем плейсхолдеры в формате на соответствующие значения return format .replace('DD', day) .replace('MM', month) .replace('YYYY', year); } // Пример использования const today = new Date(); console.log(formatDate(today, 'DD.MM.YYYY')); // "21.06.2023" console.log(formatDate(today, 'YYYY-MM-DD')); // "2023-06-21"

Обратите внимание на использование метода padStart() — он гарантирует, что числа меньше 10 будут отображаться с ведущим нулем, что особенно важно для стандартных форматов дат.

Для более сложных случаев можно создать расширенную функцию, которая поддерживает дополнительные плейсхолдеры:

JS Скопировать код function formatDateExtended(date, format) { const tokens = { 'YYYY': date.getFullYear(), 'YY': date.getFullYear().toString().slice(-2), 'MM': (date.getMonth() + 1).toString().padStart(2, '0'), 'M': date.getMonth() + 1, 'DD': date.getDate().toString().padStart(2, '0'), 'D': date.getDate(), 'HH': date.getHours().toString().padStart(2, '0'), 'H': date.getHours(), 'mm': date.getMinutes().toString().padStart(2, '0'), 'm': date.getMinutes(), 'ss': date.getSeconds().toString().padStart(2, '0'), 's': date.getSeconds() }; return format.replace(/YYYY|YY|MM|M|DD|D|HH|H|mm|m|ss|s/g, function(match) { return tokens[match]; }); } // Пример использования console.log(formatDateExtended(new Date(), 'YYYY-MM-DD HH:mm:ss')); // "2023-06-21 12:30:45"

Локализация дат: форматирование для разных языков

Одно из главных преимуществ современного JavaScript — это мощная поддержка интернационализации через API Intl. Это позволяет форматировать даты в соответствии с локальными стандартами различных стран и языков без необходимости писать сложную логику самостоятельно. 🌍

Метод toLocaleDateString() принимает два параметра: локаль и объект с опциями форматирования. Именно благодаря этим параметрам мы можем тонко настраивать формат даты:

JS Скопировать код const date = new Date(); // Базовое использование с указанием локали console.log(date.toLocaleDateString('en-US')); // "6/21/2023" console.log(date.toLocaleDateString('de-DE')); // "21.6.2023" console.log(date.toLocaleDateString('ja-JP')); // "2023/6/21" // Расширенные опции форматирования const options = { weekday: 'long', // 'long', 'short', 'narrow' year: 'numeric', // 'numeric', '2-digit' month: 'long', // 'numeric', '2-digit', 'long', 'short', 'narrow' day: 'numeric' // 'numeric', '2-digit' }; console.log(date.toLocaleDateString('en-US', options)); // "Wednesday, June 21, 2023" console.log(date.toLocaleDateString('ru-RU', options)); // "среда, 21 июня 2023 г." console.log(date.toLocaleDateString('ja-JP', options)); // "2023年6月21日水曜日"

Для еще более тонкой настройки можно использовать объект Intl.DateTimeFormat , который предоставляет дополнительные возможности по форматированию дат:

JS Скопировать код const date = new Date(); const formatter = new Intl.DateTimeFormat('ru-RU', { year: 'numeric', month: 'long', day: 'numeric', hour: '2-digit', minute: '2-digit', second: '2-digit', hour12: false, // Используем 24-часовой формат timeZone: 'Europe/Moscow' }); console.log(formatter.format(date)); // "21 июня 2023 г., 12:30:45"

API Intl позволяет также форматировать относительные даты, что может быть полезно для интерфейсов социальных сетей или новостных лент:

JS Скопировать код const rtf = new Intl.RelativeTimeFormat('ru', { style: 'long' }); // Для дат в прошлом используем отрицательные значения console.log(rtf.format(-1, 'day')); // "1 день назад" console.log(rtf.format(-2, 'day')); // "2 дня назад" // Для дат в будущем используем положительные значения console.log(rtf.format(1, 'month')); // "через 1 месяц" console.log(rtf.format(3, 'year')); // "через 3 года"

Мария Ковалева, Product Manager в IT-компании Когда мы запустили новую версию нашего сервиса доставки, я столкнулась с настоящим кризисом. Пользователи из разных стран получали противоречивую информацию о времени доставки — кто-то видел даты в формате MM/DD/YYYY, кто-то в DD.MM.YYYY, а некоторые вообще получали названия месяцев на английском, независимо от их родного языка. Техническая команда быстро определила проблему: все форматирование дат было жестко закодировано под американский формат. Решение потребовало системного подхода: JS Скопировать код // Старый код function formatDeliveryDate(date) { return `${date.getMonth() + 1}/${date.getDate()}/${date.getFullYear()}`; } // Новый код с использованием локализации function formatDeliveryDate(date, locale = navigator.language) { const options = { year: 'numeric', month: 'long', day: 'numeric', weekday: 'long' }; return date.toLocaleDateString(locale, options); } После внедрения этих изменений количество жалоб на непонятные даты доставки упало до нуля. А когда мы добавили точное время с учётом часовых поясов с помощью toLocaleTimeString(), показатель удовлетворённости пользователей вырос на 18%. Это был отличный урок того, как небольшие технические улучшения могут существенно повлиять на бизнес-метрики.

Практические примеры кода для часто используемых форматов

В ежедневной работе разработчики часто сталкиваются с необходимостью использовать определенные форматы дат. Ниже приведены готовые решения для наиболее распространенных случаев — просто скопируйте код и адаптируйте под свои нужды. 💼

Формат Пример Код Применение ISO 8601 2023-06-21T12:30:45.000Z date.toISOString() API, хранение в БД Короткая дата 21.06.2023 date.toLocaleDateString('ru-RU') Интерфейсы, списки Дата и время 21.06.2023, 12:30 date.toLocaleString('ru-RU') Логи, временные метки Относительное время 2 часа назад new Intl.RelativeTimeFormat().format(-2, 'hour') Социальные сети, чаты Год и месяц Июнь 2023 date.toLocaleDateString('ru-RU', { year: 'numeric', month: 'long' }) Календари, графики

Давайте рассмотрим несколько конкретных примеров, которые могут пригодиться при разработке веб-приложений:

Форматирование даты для ввода в HTML-форме ( input type="date" ):

JS Скопировать код function formatDateForInput(date) { return date.toISOString().split('T')[0]; // Возвращает "YYYY-MM-DD" } // Пример использования const dateInput = document.querySelector('input[type="date"]'); dateInput.value = formatDateForInput(new Date());

Создание читаемого диапазона дат для бронирования или мероприятий:

JS Скопировать код function formatDateRange(startDate, endDate, locale = 'ru-RU') { const options = { day: 'numeric', month: 'long', year: 'numeric' }; const sameYear = startDate.getFullYear() === endDate.getFullYear(); const sameMonth = sameYear && startDate.getMonth() === endDate.getMonth(); if (sameMonth) { // Формат: "1-5 января 2023" return `${startDate.getDate()}-${endDate.getDate()} ${endDate.toLocaleDateString(locale, { month: 'long', year: 'numeric' })}`; } else if (sameYear) { // Формат: "25 декабря – 10 января 2023" return `${startDate.getDate()} ${startDate.toLocaleDateString(locale, { month: 'long' })} – ${endDate.getDate()} ${endDate.toLocaleDateString(locale, { month: 'long', year: 'numeric' })}`; } else { // Формат: "25 декабря 2022 – 10 января 2023" return `${startDate.toLocaleDateString(locale, options)} – ${endDate.toLocaleDateString(locale, options)}`; } } // Пример использования const start = new Date(2023, 5, 21); // 21 июня 2023 const end = new Date(2023, 5, 28); // 28 июня 2023 console.log(formatDateRange(start, end)); // "21-28 июня 2023"

Добавление временных меток к сообщениям в чате:

JS Скопировать код function formatMessageTime(date) { const now = new Date(); const isToday = now.toDateString() === date.toDateString(); const isThisYear = now.getFullYear() === date.getFullYear(); if (isToday) { // Если сообщение сегодня, показываем только время return date.toLocaleTimeString('ru-RU', { hour: '2-digit', minute: '2-digit' }); } else if (isThisYear) { // Если сообщение в этом году, показываем день и месяц return date.toLocaleDateString('ru-RU', { day: 'numeric', month: 'short' }); } else { // Иначе показываем полную дату return date.toLocaleDateString('ru-RU', { day: 'numeric', month: 'short', year: 'numeric' }); } } // Примеры использования const now = new Date(); const yesterday = new Date(now); yesterday.setDate(yesterday.getDate() – 1); const lastYear = new Date(now); lastYear.setFullYear(lastYear.getFullYear() – 1); console.log(formatMessageTime(now)); // "12:30" console.log(formatMessageTime(yesterday)); // "20 июн" console.log(formatMessageTime(lastYear)); // "21 июн 2022"

Форматирование даты для URL или идентификаторов:

JS Скопировать код function formatDateForUrl(date) { return date.toISOString().replace(/[:.]/g, '-').replace('T', '_').slice(0, -5); } // Пример использования const filename = `report_${formatDateForUrl(new Date())}.pdf`; console.log(filename); // "report_2023-06-21_12-30-45.pdf"

Библиотеки для эффективной работы с датами в JavaScript

Несмотря на то, что встроенные методы JavaScript для работы с датами достаточно мощные, в сложных проектах часто требуются более продвинутые возможности, которые предоставляют специализированные библиотеки. Они значительно упрощают манипуляции с датами, расчёт разницы между датами, добавление/вычитание временных интервалов и форматирование. 📚

Рассмотрим наиболее популярные библиотеки:

date-fns — модульная библиотека с функциональным подходом Luxon — современная альтернатива Moment.js с улучшенной поддержкой временных зон Day.js — минималистичная библиотека, совместимая с Moment.js API js-Joda — порт Java-библиотеки JSR-310, с неизменяемыми объектами и расширенными возможностями

Давайте сравним эти библиотеки по ключевым параметрам:

Библиотека Размер (min+gzip) Неизменяемые объекты Цепочки методов Временные зоны Tree-shaking date-fns ~2 KB (базовый импорт) Да (с v2.0) Нет Через отдельный пакет Да Luxon ~13 KB Да Да Встроенная поддержка Нет Day.js ~2 KB Да Да Через плагины Частично js-Joda ~45 KB Да Да Через отдельный пакет Нет

Примеры использования библиотек:

date-fns — функциональный подход к манипуляции датами:

JS Скопировать код import { format, addDays, differenceInDays } from 'date-fns'; import { ru } from 'date-fns/locale'; const today = new Date(); const futureDate = addDays(today, 10); // Форматирование console.log(format(today, 'dd MMMM yyyy', { locale: ru })); // "21 июня 2023" // Разница между датами const daysDiff = differenceInDays(futureDate, today); console.log(`До события осталось дней: ${daysDiff}`); // "До события осталось дней: 10"

Luxon — работа с временными зонами и форматирование:

JS Скопировать код import { DateTime } from 'luxon'; // Создание даты в определенной временной зоне const dt = DateTime.fromISO('2023-06-21T12:30:00', { zone: 'Europe/Moscow' }); // Форматирование console.log(dt.setLocale('ru').toFormat('dd MMMM yyyy, HH:mm')); // "21 июня 2023, 12:30" // Преобразование во временную зону Нью-Йорка const nyTime = dt.setZone('America/New_York'); console.log(nyTime.toFormat('dd MMMM yyyy, HH:mm')); // "21 июня 2023, 05:30" (зависит от летнего времени)

Day.js — легковесная альтернатива с плагинами:

JS Скопировать код import dayjs from 'dayjs'; import 'dayjs/locale/ru'; import relativeTime from 'dayjs/plugin/relativeTime'; import customParseFormat from 'dayjs/plugin/customParseFormat'; // Подключаем плагины dayjs.extend(relativeTime); dayjs.extend(customParseFormat); dayjs.locale('ru'); // Создаем дату const date = dayjs('2023-06-21'); // Форматирование console.log(date.format('DD MMMM YYYY')); // "21 июня 2023" // Относительное время console.log(date.fromNow()); // "через X дней" или "X дней назад" в зависимости от текущей даты

При выборе библиотеки стоит учитывать несколько факторов:

Размер бандла — для мобильных приложений или небольших проектов лучше выбирать легковесные решения вроде Day.js

Возможность tree-shaking — date-fns позволяет импортировать только нужные функции

Неизменяемость объектов — критично для предотвращения неожиданных мутаций дат

Поддержка временных зон — важно для международных приложений

Удобство API — Luxon и Day.js предлагают цепочки методов, что улучшает читаемость кода

Существует также специализированные библиотеки для конкретных задач, например:

date-holidays — для работы с праздниками в разных странах

— для работы с праздниками в разных странах spacetime — библиотека с акцентом на понятный API для работы с временными зонами

— библиотека с акцентом на понятный API для работы с временными зонами calendar-base — для создания календарей и вычисления календарных дат