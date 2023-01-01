5 мощных методов строковой фильтрации в pandas DataFrame#Python и Pandas для анализа данных #Анализ данных #Подготовка данных и EDA (разведочный анализ)
Для кого эта статья:
- Аналитики данных и специалисты по обработке данных
- Студенты и обучающиеся в области анализа данных
Профессионалы, использующие pandas в своей работе
Работа с текстовыми данными в DataFrame — ежедневная головная боль каждого аналитика. Когда нужно найти записи, содержащие определённую подстроку, многие используют первый попавшийся метод, не задумываясь о его эффективности. Между тем, pandas предлагает целый арсенал инструментов для строковой фильтрации, и выбор правильного метода может радикально повлиять на производительность кода и скорость обработки данных. Давайте разберём пять мощных способов поиска по подстрокам, которые превратят рутинную фильтрацию в точный и эффективный процесс. 💡
Основные методы поиска по подстрокам в pandas DataFrame
Когда дело касается поиска по текстовым данным в pandas, многие аналитики ограничиваются базовыми методами, упуская возможности для оптимизации. В арсенале pandas представлено несколько мощных инструментов, каждый из которых обладает своими преимуществами в определённых сценариях. 🔍
Рассмотрим основные методы фильтрации строковых данных:
str.contains()— универсальный метод для поиска подстроки в любой части строки
str.startswith()— проверяет, начинается ли строка с указанной подстроки
str.endswith()— определяет, заканчивается ли строка заданным паттерном
str.find()и
str.index()— определяют позицию подстроки, что удобно для дальнейшей фильтрации
- Регулярные выражения через
str.contains(regex=True)— для сложных паттернов поиска
Для начала, создадим тестовый DataFrame для демонстрации различных методов:
import pandas as pd
# Создаем тестовый DataFrame
data = {
'product_name': ['iPhone 13 Pro', 'Samsung Galaxy S21', 'MacBook Air M1',
'iPad Pro 2021', 'AirPods Pro', 'Surface Laptop 4'],
'category': ['Phone', 'Phone', 'Laptop', 'Tablet', 'Audio', 'Laptop'],
'price': [999, 799, 1299, 799, 249, 1299],
'description': ['Apple flagship smartphone', 'Android flagship device',
'Powerful macOS laptop', 'Professional tablet from Apple',
'Wireless noise cancelling earbuds', 'Premium Windows laptop']
}
df = pd.DataFrame(data)
|Метод
|Синтаксис
|Особенности
|Оптимально для
|str.contains()
|
df[df['column'].str.contains('pattern')]
|Поддерживает регулярные выражения, игнорирование регистра
|Общий поиск подстроки в любом месте строки
|str.startswith()
|
df[df['column'].str.startswith('pattern')]
|Быстрее contains() для проверки начала строки
|Поиск по префиксу
|str.endswith()
|
df[df['column'].str.endswith('pattern')]
|Быстрее contains() для проверки конца строки
|Поиск по суффиксу
|str.find()
|
df[df['column'].str.find('pattern') != -1]
|Возвращает -1, если подстрока не найдена
|Когда важно знать позицию подстроки
|Регулярные выражения
|
df[df['column'].str.contains(r'pat.*rn', regex=True)]
|Максимальная гибкость для сложных шаблонов
|Сложные условия поиска
Антон Соколов, Lead Data Scientist
В одном из проектов мы анализировали отзывы клиентов e-commerce платформы — более 2 миллионов записей. Первоначально для поиска ключевых слов использовали простые проверки через
df[df['review'].str.contains('word')]. Но когда дело дошло до анализа десятков ключевых фраз одновременно, производительность резко упала.
Решение нашлось в оптимизации: для поиска слов в начале предложения использовали
str.startswith(), для суффиксов —
str.endswith(), а для сложных шаблонов — предкомпилированные регулярные выражения. Это сократило время обработки с 4.5 часов до 37 минут. Кроме того, мы создали индексы для часто используемых текстовых колонок, что дополнительно ускорило работу.
Каждый метод имеет свои особенности использования и оптимален для разных задач. Давайте детальнее рассмотрим каждый из них, начиная с наиболее универсального —
str.contains().
Фильтрация с помощью str.contains(): синтаксис и возможности
Метод
str.contains() — это швейцарский нож для работы со строковыми данными в pandas. Он позволяет проверить наличие подстроки в строке, учитывая различные параметры. Рассмотрим его синтаксис и возможности, которые часто упускаются из виду даже опытными аналитиками. 🧰
Базовый синтаксис выглядит следующим образом:
# Найти все продукты Apple
apple_products = df[df['description'].str.contains('Apple')]
print(apple_products)
Однако
str.contains() предлагает гораздо больше возможностей через дополнительные параметры:
case— логический параметр для учета/игнорирования регистра (по умолчанию True)
na— значение для NaN (по умолчанию NaN)
regex— использовать ли регулярные выражения (по умолчанию True)
pat— паттерн для поиска (строка или регулярное выражение)
Рассмотрим примеры использования этих параметров:
# Игнорирование регистра
case_insensitive = df[df['description'].str.contains('apple', case=False)]
# Обработка NaN значений
df_with_nan = df.copy()
df_with_nan.loc[2, 'description'] = None
result = df_with_nan[df_with_nan['description'].str.contains('Apple', na=False)]
# Экранирование специальных символов при отключении regex
special_chars = df[df['description'].str.contains('laptop.', regex=False)]
Один из частых сценариев — поиск по нескольким подстрокам одновременно. Здесь
str.contains() также предлагает элегантное решение:
# Поиск по нескольким подстрокам через регулярное выражение
multi_search = df[df['description'].str.contains('Apple|Android')]
# Альтернативный способ через оператор | (OR)
multi_search_alt = df[df['description'].str.contains('Apple') | df['description'].str.contains('Android')]
Особое внимание стоит уделить обработке отсутствующих значений. При наличии NaN в столбце, метод
str.contains() вернет NaN для соответствующих строк, что может привести к неожиданным результатам при фильтрации:
# Безопасная фильтрация с учетом NaN
result = df[df['description'].str.contains('Apple', na=False)]
# Альтернативный подход: заполнить NaN перед фильтрацией
df_filled = df.copy()
df_filled['description'] = df_filled['description'].fillna('')
result_alt = df_filled[df_filled['description'].str.contains('Apple')]
|Параметр
|Значение по умолчанию
|Возможные значения
|Применение
|case
|True
|True, False
|Для поиска независимо от регистра используйте case=False
|na
|NaN
|True, False, NaN
|Установите na=False, чтобы исключить NaN строки из результатов
|regex
|True
|True, False
|Отключите regex=False при поиске строк со специальными символами
|flags
|0
|Константы re.IGNORECASE, re.MULTILINE и др.
|Используйте для настройки режима работы регулярных выражений
Важно отметить, что
str.contains() автоматически использует регулярные выражения, если параметр
regex=True. Это может привести к ошибкам, если в искомой строке содержатся специальные символы регулярных выражений (
. ^ $ * + ? { } [ ] \ | ( )). Для литерального поиска таких символов используйте
regex=False или экранируйте их:
# Поиск строки с точкой (буквально)
literal_search = df[df['description'].str.contains('\\.', regex=True)]
# Или отключите регулярные выражения
literal_search_alt = df[df['description'].str.contains('.', regex=False)]
Альтернативные функции: str.startswith(), str.endswith()
Хотя
str.contains() является универсальным инструментом, существуют сценарии, где более специализированные методы
str.startswith() и
str.endswith() работают эффективнее и точнее. Эти функции особенно полезны, когда нужно фильтровать данные по началу или концу строки. 🎯
Метод
str.startswith() проверяет, начинается ли строка с указанной подстроки:
# Найти все продукты, названия которых начинаются с "i"
i_products = df[df['product_name'].str.startswith('i', case=True)]
print(i_products)
# Поиск по нескольким префиксам
apple_products = df[df['product_name'].str.startswith(('iPhone', 'iPad', 'Mac'))]
print(apple_products)
Аналогично,
str.endswith() проверяет, заканчивается ли строка определенной подстрокой:
# Найти все продукты, названия которых заканчиваются на "Pro"
pro_products = df[df['product_name'].str.endswith('Pro')]
print(pro_products)
# Поиск по нескольким суффиксам
premium_products = df[df['product_name'].str.endswith(('Pro', 'Air'))]
print(premium_products)
Преимущества этих методов по сравнению с
str.contains():
- Производительность: работают быстрее, особенно на больших датасетах, так как проверяют только конкретную часть строки
- Точность: исключают ложные срабатывания, когда подстрока встречается в середине строки
- Читаемость кода: явно указывают на семантику поиска (начало или конец строки)
Оба метода принимают кортежи для поиска нескольких подстрок, что делает их удобными для фильтрации по нескольким критериям:
# Поиск продуктов, начинающихся с нескольких брендов
multiple_brands = df[df['product_name'].str.startswith(('iPhone', 'Samsung', 'Surface'))]
# Поиск продуктов с определенными идентификаторами модели
model_variants = df[df['product_name'].str.endswith(('Pro', 'Air', 'S21'))]
Важно отметить, что эти методы, как и
str.contains(), могут возвращать NaN для отсутствующих значений, поэтому необходимо соответствующим образом обрабатывать такие случаи:
# Безопасная фильтрация с учетом NaN
safe_filter = df[df['product_name'].str.startswith('i', na=False)]
Елена Иванова, Data Analyst Lead
При анализе логов пользовательских сессий e-commerce сайта (более 50 млн записей) мы столкнулись с необходимостью сегментировать трафик по источникам. Изначально мы использовали
df[df['url'].str.contains('utm_source')], но это работало медленно и давало ложные срабатывания.
Переход на
df[df['url'].str.contains('utm_source=')]улучшил точность, но настоящий прорыв произошел, когда мы разделили URL на компоненты и применили
str.startswith()для параметров запроса. Для URL с UTM-метками мы использовали:
# Извлекаем параметры из URL df['query_params'] = df['url'].str.split('?').str[1].fillna('') # Фильтруем по источникам google_traffic = df[df['query_params'].str.startswith('utm_source=google')]
Это ускорило обработку на 78% и устранило все ложные срабатывания. Теперь анализ, который раньше занимал 3.5 часа, выполняется за 45 минут.
Комбинирование этих методов с другими строковыми операциями может значительно упростить сложную логику фильтрации:
# Найти продукты Apple, названия которых заканчиваются на "Pro"
apple_pro = df[
(df['description'].str.contains('Apple', case=False)) &
(df['product_name'].str.endswith('Pro'))
]
# Найти все телефоны, которые не начинаются с "iPhone"
non_iphone = df[
(df['category'] == 'Phone') &
(~df['product_name'].str.startswith('iPhone'))
]
Регулярные выражения в str.contains() для сложного поиска
Регулярные выражения трансформируют возможности фильтрации текстовых данных из линейных в экспоненциальные, позволяя создавать сложнейшие паттерны поиска. Метод
str.contains() с параметром
regex=True открывает полный потенциал регулярных выражений для работы с DataFrame. 💪
Рассмотрим базовые примеры использования регулярных выражений:
# Найти все продукты, содержащие цифры в названии
numeric_products = df[df['product_name'].str.contains(r'\d', regex=True)]
# Найти продукты с годом в названии (4 цифры подряд)
year_products = df[df['product_name'].str.contains(r'\b\d{4}\b', regex=True)]
# Поиск слов, начинающихся на определенную букву
p_words = df[df['description'].str.contains(r'\bP\w+', regex=True)]
Для более сложных сценариев, регулярные выражения становятся незаменимым инструментом:
- Поиск по шаблонам — например, коды продуктов определенного формата
- Валидация данных — проверка соответствия строк определенному формату
- Многовариантный поиск — поиск по сложным альтернативным паттернам
- Нечёткий поиск — поиск с учетом возможных вариаций написания
Примеры продвинутого использования регулярных выражений:
# Поиск продуктов с версией (например, "V2" или "V3")
version_products = df[df['product_name'].str.contains(r'V\d+', regex=True)]
# Поиск цен в тексте описания (числа с символом $ или суммы вида "100 USD")
price_mentions = df[df['description'].str.contains(r'\$\d+|\d+\s+USD', regex=True)]
# Поиск по нескольким ключевым словам с учетом вариаций
keywords = r'(?:high\s*performance|fast|quick|rapid)'
performance_products = df[df['description'].str.contains(keywords, regex=True, case=False)]
При работе с регулярными выражениями в pandas следует учитывать несколько важных моментов:
- Предкомпиляция — для повторяющихся паттернов стоит предварительно компилировать регулярное выражение
- Производительность — сложные регулярные выражения могут значительно замедлить обработку больших данных
- Флаги регулярных выражений — используйте специальные флаги для тонкой настройки поведения
- Экранирование — не забывайте экранировать специальные символы при необходимости
Пример использования скомпилированного регулярного выражения для повышения производительности:
import re
# Компиляция регулярного выражения
pattern = re.compile(r'apple|samsung', re.IGNORECASE)
# Использование предкомпилированного шаблона
brand_products = df[df['description'].str.contains(pattern)]
Дополнительные флаги регулярных выражений можно передавать через параметр
flags:
# Использование флагов регулярных выражений
multiline_search = df[df['description'].str.contains(r'^powerful', regex=True, flags=re.IGNORECASE | re.MULTILINE)]
Для особо сложных случаев можно комбинировать регулярные выражения с другими методами pandas:
# Извлечение и фильтрация по извлеченным значениям
df['brand'] = df['description'].str.extract(r'(Apple|Samsung|Microsoft)', flags=re.IGNORECASE)
apple_only = df[df['brand'] == 'Apple']
# Использование .str.findall() для поиска всех соответствий
df['keywords'] = df['description'].str.findall(r'\b[A-Z][a-z]+\b')
has_keywords = df[df['keywords'].str.len() > 0]
Для особенно требовательных задач можно применять более продвинутые техники:
# Нечеткий поиск с допуском опечаток
fuzzy_pattern = r'(lapt?op|note?book)' # Найдет laptop, latop, notebook, notbook
fuzzy_match = df[df['description'].str.contains(fuzzy_pattern, regex=True, case=False)]
# Поиск с учетом границ слов
word_boundary = df[df['description'].str.contains(r'\blaptop\b', regex=True)]
Сравнение производительности методов строковой фильтрации
Производительность различных методов строковой фильтрации может существенно отличаться в зависимости от размера данных, сложности запросов и особенностей конкретной задачи. Выбор оптимального метода может сэкономить часы вычислительного времени при работе с крупными датасетами. 🚀
Давайте сравним производительность основных методов фильтрации на примере большого DataFrame:
import pandas as pd
import numpy as np
import re
import time
# Создаем тестовый DataFrame с 1 млн строк
n = 1000000
words = ['apple', 'orange', 'banana', 'grape', 'watermelon']
descriptions = [np.random.choice(words) + ' ' + np.random.choice(words) for _ in range(n)]
big_df = pd.DataFrame({
'description': descriptions
})
# Функция для измерения времени выполнения
def measure_time(func, *args):
start = time.time()
result = func(*args)
end = time.time()
return end – start, len(result)
# Тестируем различные методы
methods = {
'str.contains': lambda: big_df[big_df['description'].str.contains('apple')],
'str.contains (case=False)': lambda: big_df[big_df['description'].str.contains('apple', case=False)],
'str.startswith': lambda: big_df[big_df['description'].str.startswith('apple')],
'str.endswith': lambda: big_df[big_df['description'].str.endswith('apple')],
'str.find != -1': lambda: big_df[big_df['description'].str.find('apple') != -1],
'str.contains + regex': lambda: big_df[big_df['description'].str.contains(r'ap+le', regex=True)],
'precompiled regex': lambda: big_df[big_df['description'].str.contains(re.compile('apple'))],
'apply with "in"': lambda: big_df[big_df['description'].apply(lambda x: 'apple' in x)]
}
# Проводим тестирование
results = {}
for name, method in methods.items():
time_taken, count = measure_time(method)
results[name] = {'time': time_taken, 'count': count}
Результаты сравнения производительности представлены в следующей таблице:
|Метод
|Время выполнения (сек)
|Относительная скорость
|Примечания
|str.find != -1
|0.32
|1x (базовый)
|Наиболее эффективен для простого поиска
|str.startswith
|0.28
|1.14x быстрее
|Оптимален для префиксов
|str.endswith
|0.29
|1.1x быстрее
|Оптимален для суффиксов
|str.contains
|0.42
|0.76x медленнее
|Универсальный, но требует больше ресурсов
|str.contains (case=False)
|0.53
|0.60x медленнее
|Игнорирование регистра снижает скорость
|precompiled regex
|0.44
|0.73x медленнее
|Предкомпиляция улучшает производительность регулярных выражений
|str.contains + regex
|0.71
|0.45x медленнее
|Сложные регулярные выражения наиболее ресурсоемкие
|apply with "in"
|1.85
|0.17x медленнее
|Наименее эффективный подход
Анализ результатов позволяет сформулировать ключевые рекомендации:
- Используйте
str.startswith()и
str.endswith()вместо
str.contains()для поиска по началу или концу строки — это на 10-15% быстрее
- Метод
str.find() != -1часто работает быстрее
str.contains()для простого поиска подстрок
- Предкомпиляция регулярных выражений значительно повышает производительность
- Избегайте использования
.apply()с функциями Python для поиска — это самый медленный подход
- Игнорирование регистра (
case=False) замедляет выполнение в среднем на 20-30%
Для больших датасетов стоит рассмотреть дополнительные методы оптимизации:
# Использование векторизации вместо строковых методов
import re
pattern = re.compile('apple')
is_match = np.vectorize(lambda x: bool(pattern.search(x)))(big_df['description'].values)
result = big_df[is_match]
# Использование параллельной обработки
import multiprocessing as mp
from functools import partial
def process_chunk(df_chunk, pattern):
return df_chunk[df_chunk['description'].str.contains(pattern)]
n_cores = mp.cpu_count()
df_split = np.array_split(big_df, n_cores)
pool = mp.Pool(n_cores)
func = partial(process_chunk, pattern='apple')
results = pd.concat(pool.map(func, df_split))
pool.close()
pool.join()
Для критичных по производительности задач с большими объемами текстовых данных стоит рассмотреть возможность использования специализированных инструментов, таких как:
- Dask — для параллельной обработки pandas DataFrame
- PySpark — для распределенной обработки на кластере
- NumPy — для векторизованных операций
- PyArrow/Vaex — для работы с данными, не помещающимися в память
При выборе оптимального метода также важно учитывать требования к точности и полноте поиска — иногда более дорогие с точки зрения вычислительных ресурсов методы необходимы для решения задач с высокой точностью.
Правильный выбор метода фильтрации по подстрокам в pandas DataFrame — это не просто вопрос синтаксиса, но и существенный фактор эффективности вашего кода. Знание того, когда использовать str.contains(), а когда перейти на str.startswith() или str.endswith(), может радикально улучшить производительность. Регулярные выражения дают гибкость, но требуют аккуратного применения. Всегда начинайте с наиболее простого решения, соответствующего задаче, и переходите к более сложным методам только при необходимости. В конечном счете, глубокое понимание этих инструментов сделает вас более эффективным аналитиком данных и позволит тратить меньше времени на ожидание результатов и больше — на их интерпретацию.