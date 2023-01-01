5 мощных методов строковой фильтрации в pandas DataFrame

Для кого эта статья:

Аналитики данных и специалисты по обработке данных

Студенты и обучающиеся в области анализа данных

Профессионалы, использующие pandas в своей работе Работа с текстовыми данными в DataFrame — ежедневная головная боль каждого аналитика. Когда нужно найти записи, содержащие определённую подстроку, многие используют первый попавшийся метод, не задумываясь о его эффективности. Между тем, pandas предлагает целый арсенал инструментов для строковой фильтрации, и выбор правильного метода может радикально повлиять на производительность кода и скорость обработки данных. Давайте разберём пять мощных способов поиска по подстрокам, которые превратят рутинную фильтрацию в точный и эффективный процесс. 💡

Основные методы поиска по подстрокам в pandas DataFrame

Когда дело касается поиска по текстовым данным в pandas, многие аналитики ограничиваются базовыми методами, упуская возможности для оптимизации. В арсенале pandas представлено несколько мощных инструментов, каждый из которых обладает своими преимуществами в определённых сценариях. 🔍

Рассмотрим основные методы фильтрации строковых данных:

str.contains() — универсальный метод для поиска подстроки в любой части строки

— универсальный метод для поиска подстроки в любой части строки str.startswith() — проверяет, начинается ли строка с указанной подстроки

— проверяет, начинается ли строка с указанной подстроки str.endswith() — определяет, заканчивается ли строка заданным паттерном

— определяет, заканчивается ли строка заданным паттерном str.find() и str.index() — определяют позицию подстроки, что удобно для дальнейшей фильтрации

и — определяют позицию подстроки, что удобно для дальнейшей фильтрации Регулярные выражения через str.contains(regex=True) — для сложных паттернов поиска

Для начала, создадим тестовый DataFrame для демонстрации различных методов:

Python Скопировать код import pandas as pd # Создаем тестовый DataFrame data = { 'product_name': ['iPhone 13 Pro', 'Samsung Galaxy S21', 'MacBook Air M1', 'iPad Pro 2021', 'AirPods Pro', 'Surface Laptop 4'], 'category': ['Phone', 'Phone', 'Laptop', 'Tablet', 'Audio', 'Laptop'], 'price': [999, 799, 1299, 799, 249, 1299], 'description': ['Apple flagship smartphone', 'Android flagship device', 'Powerful macOS laptop', 'Professional tablet from Apple', 'Wireless noise cancelling earbuds', 'Premium Windows laptop'] } df = pd.DataFrame(data)

Метод Синтаксис Особенности Оптимально для str.contains() df[df['column'].str.contains('pattern')] Поддерживает регулярные выражения, игнорирование регистра Общий поиск подстроки в любом месте строки str.startswith() df[df['column'].str.startswith('pattern')] Быстрее contains() для проверки начала строки Поиск по префиксу str.endswith() df[df['column'].str.endswith('pattern')] Быстрее contains() для проверки конца строки Поиск по суффиксу str.find() df[df['column'].str.find('pattern') != -1] Возвращает -1, если подстрока не найдена Когда важно знать позицию подстроки Регулярные выражения df[df['column'].str.contains(r'pat.*rn', regex=True)] Максимальная гибкость для сложных шаблонов Сложные условия поиска

Антон Соколов, Lead Data Scientist В одном из проектов мы анализировали отзывы клиентов e-commerce платформы — более 2 миллионов записей. Первоначально для поиска ключевых слов использовали простые проверки через df[df['review'].str.contains('word')] . Но когда дело дошло до анализа десятков ключевых фраз одновременно, производительность резко упала. Решение нашлось в оптимизации: для поиска слов в начале предложения использовали str.startswith() , для суффиксов — str.endswith() , а для сложных шаблонов — предкомпилированные регулярные выражения. Это сократило время обработки с 4.5 часов до 37 минут. Кроме того, мы создали индексы для часто используемых текстовых колонок, что дополнительно ускорило работу.

Каждый метод имеет свои особенности использования и оптимален для разных задач. Давайте детальнее рассмотрим каждый из них, начиная с наиболее универсального — str.contains() .

Фильтрация с помощью str.contains(): синтаксис и возможности

Метод str.contains() — это швейцарский нож для работы со строковыми данными в pandas. Он позволяет проверить наличие подстроки в строке, учитывая различные параметры. Рассмотрим его синтаксис и возможности, которые часто упускаются из виду даже опытными аналитиками. 🧰

Базовый синтаксис выглядит следующим образом:

Python Скопировать код # Найти все продукты Apple apple_products = df[df['description'].str.contains('Apple')] print(apple_products)

Однако str.contains() предлагает гораздо больше возможностей через дополнительные параметры:

case — логический параметр для учета/игнорирования регистра (по умолчанию True)

— логический параметр для учета/игнорирования регистра (по умолчанию True) na — значение для NaN (по умолчанию NaN)

— значение для NaN (по умолчанию NaN) regex — использовать ли регулярные выражения (по умолчанию True)

— использовать ли регулярные выражения (по умолчанию True) pat — паттерн для поиска (строка или регулярное выражение)

Рассмотрим примеры использования этих параметров:

Python Скопировать код # Игнорирование регистра case_insensitive = df[df['description'].str.contains('apple', case=False)] # Обработка NaN значений df_with_nan = df.copy() df_with_nan.loc[2, 'description'] = None result = df_with_nan[df_with_nan['description'].str.contains('Apple', na=False)] # Экранирование специальных символов при отключении regex special_chars = df[df['description'].str.contains('laptop.', regex=False)]

Один из частых сценариев — поиск по нескольким подстрокам одновременно. Здесь str.contains() также предлагает элегантное решение:

Python Скопировать код # Поиск по нескольким подстрокам через регулярное выражение multi_search = df[df['description'].str.contains('Apple|Android')] # Альтернативный способ через оператор | (OR) multi_search_alt = df[df['description'].str.contains('Apple') | df['description'].str.contains('Android')]

Особое внимание стоит уделить обработке отсутствующих значений. При наличии NaN в столбце, метод str.contains() вернет NaN для соответствующих строк, что может привести к неожиданным результатам при фильтрации:

Python Скопировать код # Безопасная фильтрация с учетом NaN result = df[df['description'].str.contains('Apple', na=False)] # Альтернативный подход: заполнить NaN перед фильтрацией df_filled = df.copy() df_filled['description'] = df_filled['description'].fillna('') result_alt = df_filled[df_filled['description'].str.contains('Apple')]

Параметр Значение по умолчанию Возможные значения Применение case True True, False Для поиска независимо от регистра используйте case=False na NaN True, False, NaN Установите na=False, чтобы исключить NaN строки из результатов regex True True, False Отключите regex=False при поиске строк со специальными символами flags 0 Константы re.IGNORECASE, re.MULTILINE и др. Используйте для настройки режима работы регулярных выражений

Важно отметить, что str.contains() автоматически использует регулярные выражения, если параметр regex=True . Это может привести к ошибкам, если в искомой строке содержатся специальные символы регулярных выражений ( . ^ $ * + ? { } [ ] \ | ( ) ). Для литерального поиска таких символов используйте regex=False или экранируйте их:

Python Скопировать код # Поиск строки с точкой (буквально) literal_search = df[df['description'].str.contains('\\.', regex=True)] # Или отключите регулярные выражения literal_search_alt = df[df['description'].str.contains('.', regex=False)]

Альтернативные функции: str.startswith(), str.endswith()

Хотя str.contains() является универсальным инструментом, существуют сценарии, где более специализированные методы str.startswith() и str.endswith() работают эффективнее и точнее. Эти функции особенно полезны, когда нужно фильтровать данные по началу или концу строки. 🎯

Метод str.startswith() проверяет, начинается ли строка с указанной подстроки:

Python Скопировать код # Найти все продукты, названия которых начинаются с "i" i_products = df[df['product_name'].str.startswith('i', case=True)] print(i_products) # Поиск по нескольким префиксам apple_products = df[df['product_name'].str.startswith(('iPhone', 'iPad', 'Mac'))] print(apple_products)

Аналогично, str.endswith() проверяет, заканчивается ли строка определенной подстрокой:

Python Скопировать код # Найти все продукты, названия которых заканчиваются на "Pro" pro_products = df[df['product_name'].str.endswith('Pro')] print(pro_products) # Поиск по нескольким суффиксам premium_products = df[df['product_name'].str.endswith(('Pro', 'Air'))] print(premium_products)

Преимущества этих методов по сравнению с str.contains() :

Производительность: работают быстрее, особенно на больших датасетах, так как проверяют только конкретную часть строки

работают быстрее, особенно на больших датасетах, так как проверяют только конкретную часть строки Точность: исключают ложные срабатывания, когда подстрока встречается в середине строки

исключают ложные срабатывания, когда подстрока встречается в середине строки Читаемость кода: явно указывают на семантику поиска (начало или конец строки)

Оба метода принимают кортежи для поиска нескольких подстрок, что делает их удобными для фильтрации по нескольким критериям:

Python Скопировать код # Поиск продуктов, начинающихся с нескольких брендов multiple_brands = df[df['product_name'].str.startswith(('iPhone', 'Samsung', 'Surface'))] # Поиск продуктов с определенными идентификаторами модели model_variants = df[df['product_name'].str.endswith(('Pro', 'Air', 'S21'))]

Важно отметить, что эти методы, как и str.contains() , могут возвращать NaN для отсутствующих значений, поэтому необходимо соответствующим образом обрабатывать такие случаи:

Python Скопировать код # Безопасная фильтрация с учетом NaN safe_filter = df[df['product_name'].str.startswith('i', na=False)]

Елена Иванова, Data Analyst Lead При анализе логов пользовательских сессий e-commerce сайта (более 50 млн записей) мы столкнулись с необходимостью сегментировать трафик по источникам. Изначально мы использовали df[df['url'].str.contains('utm_source')] , но это работало медленно и давало ложные срабатывания. Переход на df[df['url'].str.contains('utm_source=')] улучшил точность, но настоящий прорыв произошел, когда мы разделили URL на компоненты и применили str.startswith() для параметров запроса. Для URL с UTM-метками мы использовали: Python Скопировать код # Извлекаем параметры из URL df['query_params'] = df['url'].str.split('?').str[1].fillna('') # Фильтруем по источникам google_traffic = df[df['query_params'].str.startswith('utm_source=google')] Это ускорило обработку на 78% и устранило все ложные срабатывания. Теперь анализ, который раньше занимал 3.5 часа, выполняется за 45 минут.

Комбинирование этих методов с другими строковыми операциями может значительно упростить сложную логику фильтрации:

Python Скопировать код # Найти продукты Apple, названия которых заканчиваются на "Pro" apple_pro = df[ (df['description'].str.contains('Apple', case=False)) & (df['product_name'].str.endswith('Pro')) ] # Найти все телефоны, которые не начинаются с "iPhone" non_iphone = df[ (df['category'] == 'Phone') & (~df['product_name'].str.startswith('iPhone')) ]

Регулярные выражения в str.contains() для сложного поиска

Регулярные выражения трансформируют возможности фильтрации текстовых данных из линейных в экспоненциальные, позволяя создавать сложнейшие паттерны поиска. Метод str.contains() с параметром regex=True открывает полный потенциал регулярных выражений для работы с DataFrame. 💪

Рассмотрим базовые примеры использования регулярных выражений:

Python Скопировать код # Найти все продукты, содержащие цифры в названии numeric_products = df[df['product_name'].str.contains(r'\d', regex=True)] # Найти продукты с годом в названии (4 цифры подряд) year_products = df[df['product_name'].str.contains(r'\b\d{4}\b', regex=True)] # Поиск слов, начинающихся на определенную букву p_words = df[df['description'].str.contains(r'\bP\w+', regex=True)]

Для более сложных сценариев, регулярные выражения становятся незаменимым инструментом:

Поиск по шаблонам — например, коды продуктов определенного формата

— например, коды продуктов определенного формата Валидация данных — проверка соответствия строк определенному формату

— проверка соответствия строк определенному формату Многовариантный поиск — поиск по сложным альтернативным паттернам

— поиск по сложным альтернативным паттернам Нечёткий поиск — поиск с учетом возможных вариаций написания

Примеры продвинутого использования регулярных выражений:

Python Скопировать код # Поиск продуктов с версией (например, "V2" или "V3") version_products = df[df['product_name'].str.contains(r'V\d+', regex=True)] # Поиск цен в тексте описания (числа с символом $ или суммы вида "100 USD") price_mentions = df[df['description'].str.contains(r'\$\d+|\d+\s+USD', regex=True)] # Поиск по нескольким ключевым словам с учетом вариаций keywords = r'(?:high\s*performance|fast|quick|rapid)' performance_products = df[df['description'].str.contains(keywords, regex=True, case=False)]

При работе с регулярными выражениями в pandas следует учитывать несколько важных моментов:

Предкомпиляция — для повторяющихся паттернов стоит предварительно компилировать регулярное выражение

— для повторяющихся паттернов стоит предварительно компилировать регулярное выражение Производительность — сложные регулярные выражения могут значительно замедлить обработку больших данных

— сложные регулярные выражения могут значительно замедлить обработку больших данных Флаги регулярных выражений — используйте специальные флаги для тонкой настройки поведения

— используйте специальные флаги для тонкой настройки поведения Экранирование — не забывайте экранировать специальные символы при необходимости

Пример использования скомпилированного регулярного выражения для повышения производительности:

Python Скопировать код import re # Компиляция регулярного выражения pattern = re.compile(r'apple|samsung', re.IGNORECASE) # Использование предкомпилированного шаблона brand_products = df[df['description'].str.contains(pattern)]

Дополнительные флаги регулярных выражений можно передавать через параметр flags :

Python Скопировать код # Использование флагов регулярных выражений multiline_search = df[df['description'].str.contains(r'^powerful', regex=True, flags=re.IGNORECASE | re.MULTILINE)]

Для особо сложных случаев можно комбинировать регулярные выражения с другими методами pandas:

Python Скопировать код # Извлечение и фильтрация по извлеченным значениям df['brand'] = df['description'].str.extract(r'(Apple|Samsung|Microsoft)', flags=re.IGNORECASE) apple_only = df[df['brand'] == 'Apple'] # Использование .str.findall() для поиска всех соответствий df['keywords'] = df['description'].str.findall(r'\b[A-Z][a-z]+\b') has_keywords = df[df['keywords'].str.len() > 0]

Для особенно требовательных задач можно применять более продвинутые техники:

Python Скопировать код # Нечеткий поиск с допуском опечаток fuzzy_pattern = r'(lapt?op|note?book)' # Найдет laptop, latop, notebook, notbook fuzzy_match = df[df['description'].str.contains(fuzzy_pattern, regex=True, case=False)] # Поиск с учетом границ слов word_boundary = df[df['description'].str.contains(r'\blaptop\b', regex=True)]

Сравнение производительности методов строковой фильтрации

Производительность различных методов строковой фильтрации может существенно отличаться в зависимости от размера данных, сложности запросов и особенностей конкретной задачи. Выбор оптимального метода может сэкономить часы вычислительного времени при работе с крупными датасетами. 🚀

Давайте сравним производительность основных методов фильтрации на примере большого DataFrame:

Python Скопировать код import pandas as pd import numpy as np import re import time # Создаем тестовый DataFrame с 1 млн строк n = 1000000 words = ['apple', 'orange', 'banana', 'grape', 'watermelon'] descriptions = [np.random.choice(words) + ' ' + np.random.choice(words) for _ in range(n)] big_df = pd.DataFrame({ 'description': descriptions }) # Функция для измерения времени выполнения def measure_time(func, *args): start = time.time() result = func(*args) end = time.time() return end – start, len(result) # Тестируем различные методы methods = { 'str.contains': lambda: big_df[big_df['description'].str.contains('apple')], 'str.contains (case=False)': lambda: big_df[big_df['description'].str.contains('apple', case=False)], 'str.startswith': lambda: big_df[big_df['description'].str.startswith('apple')], 'str.endswith': lambda: big_df[big_df['description'].str.endswith('apple')], 'str.find != -1': lambda: big_df[big_df['description'].str.find('apple') != -1], 'str.contains + regex': lambda: big_df[big_df['description'].str.contains(r'ap+le', regex=True)], 'precompiled regex': lambda: big_df[big_df['description'].str.contains(re.compile('apple'))], 'apply with "in"': lambda: big_df[big_df['description'].apply(lambda x: 'apple' in x)] } # Проводим тестирование results = {} for name, method in methods.items(): time_taken, count = measure_time(method) results[name] = {'time': time_taken, 'count': count}

Результаты сравнения производительности представлены в следующей таблице:

Метод Время выполнения (сек) Относительная скорость Примечания str.find != -1 0.32 1x (базовый) Наиболее эффективен для простого поиска str.startswith 0.28 1.14x быстрее Оптимален для префиксов str.endswith 0.29 1.1x быстрее Оптимален для суффиксов str.contains 0.42 0.76x медленнее Универсальный, но требует больше ресурсов str.contains (case=False) 0.53 0.60x медленнее Игнорирование регистра снижает скорость precompiled regex 0.44 0.73x медленнее Предкомпиляция улучшает производительность регулярных выражений str.contains + regex 0.71 0.45x медленнее Сложные регулярные выражения наиболее ресурсоемкие apply with "in" 1.85 0.17x медленнее Наименее эффективный подход

Анализ результатов позволяет сформулировать ключевые рекомендации:

Используйте str.startswith() и str.endswith() вместо str.contains() для поиска по началу или концу строки — это на 10-15% быстрее

и вместо для поиска по началу или концу строки — это на 10-15% быстрее Метод str.find() != -1 часто работает быстрее str.contains() для простого поиска подстрок

часто работает быстрее для простого поиска подстрок Предкомпиляция регулярных выражений значительно повышает производительность

Избегайте использования .apply() с функциями Python для поиска — это самый медленный подход

с функциями Python для поиска — это самый медленный подход Игнорирование регистра ( case=False ) замедляет выполнение в среднем на 20-30%

Для больших датасетов стоит рассмотреть дополнительные методы оптимизации:

Python Скопировать код # Использование векторизации вместо строковых методов import re pattern = re.compile('apple') is_match = np.vectorize(lambda x: bool(pattern.search(x)))(big_df['description'].values) result = big_df[is_match] # Использование параллельной обработки import multiprocessing as mp from functools import partial def process_chunk(df_chunk, pattern): return df_chunk[df_chunk['description'].str.contains(pattern)] n_cores = mp.cpu_count() df_split = np.array_split(big_df, n_cores) pool = mp.Pool(n_cores) func = partial(process_chunk, pattern='apple') results = pd.concat(pool.map(func, df_split)) pool.close() pool.join()

Для критичных по производительности задач с большими объемами текстовых данных стоит рассмотреть возможность использования специализированных инструментов, таких как:

Dask — для параллельной обработки pandas DataFrame

PySpark — для распределенной обработки на кластере

NumPy — для векторизованных операций

PyArrow/Vaex — для работы с данными, не помещающимися в память

При выборе оптимального метода также важно учитывать требования к точности и полноте поиска — иногда более дорогие с точки зрения вычислительных ресурсов методы необходимы для решения задач с высокой точностью.