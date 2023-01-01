Farther или Further: тонкости употребления сравнительных степеней

Словно мастер-фехтовальщик, владеющий несколькими стилями боя, английское слово "far" обладает уникальным набором форм для сравнения и превосходства, которые могут поставить в тупик даже опытных лингвистов. Когда использовать "farther", а когда "further"? Имеет ли значение выбор между "farthest" и "furthest"? В этом грамматическом лабиринте легко заблудиться, но сегодня мы вооружим вас точной картой, которая превратит эти особые формы из препятствия в ваше конкурентное преимущество в английском языке. 🔍 Готовы разобраться раз и навсегда?

Специфика слова far в системе степеней сравнения

Прилагательное "far" относится к небольшой группе английских слов с нерегулярным формированием степеней сравнения. В отличие от стандартных прилагательных, которые образуют сравнительную степень путем добавления суффикса "-er" или слова "more", а превосходную с помощью "-est" или "most", слово "far" демонстрирует особый характер изменения.

В базовой форме "far" используется для обозначения значительного расстояния или удаленности в пространстве или времени:

My house is far from the city center. (Мой дом находится далеко от центра города.)

This concept is far from my understanding. (Эта концепция далека от моего понимания.)

Уникальность слова "far" заключается в том, что оно имеет две параллельные формы как для сравнительной, так и для превосходной степени:

Положительная степень Сравнительная степень Превосходная степень far farther / further farthest / furthest

Эта дуальность форм возникла исторически. Слово "further" происходит от древнеанглийского "furðor", в то время как "farther" появилось позже как вариация от "further", но с корнем "far". С течением времени они приобрели некоторые семантические различия, хотя в современном английском языке границы между ними часто размыты.

Важно отметить, что употребление этих форм может различаться в британском и американском английском. Американцы чаще предпочитают строгое разделение: "farther" для физических расстояний, "further" для метафорических значений. Британцы более гибки и могут использовать обе формы взаимозаменяемо в большинстве контекстов.

Знание этих нюансов позволяет говорящему точнее выражать свои мысли и демонстрировать глубокое понимание английского языка. 📝

Farther и further: в чём различие сравнительных форм

Алексей Дорофеев, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды на занятии по подготовке к IELTS я столкнулся с интересной ситуацией. Студентка Мария уверенно написала в эссе: "Scientists should further investigate this phenomenon." Другой студент, Павел, тут же возразил: "Разве не должно быть farther? Ведь речь о продолжении исследования — это же как бы дальше по пути?" Этот момент стал отличной возможностью разобраться в тонких различиях между "farther" и "further". Я нарисовал на доске две дороги. На одной мы отметили физическое расстояние от точки А до точки Б, а другая символизировала абстрактное "продвижение" в исследованиях. "Farther — это буквальное расстояние, которое можно измерить линейкой или шагами," объяснил я. "Further же относится к метафорическому расстоянию, продвижению или развитию идеи." После нескольких практических упражнений Павел признал свою ошибку, а Мария с улыбкой заметила: "Так я зашла further в понимании этого правила, но мне ещё farther идти до свободного владения английским." Именно такие моменты озарения — самые ценные в преподавании.

Различие между "farther" и "further" — один из тех нюансов английской грамматики, который разделяет просто знающих язык от настоящих мастеров. Традиционно грамматисты предлагают следующее разграничение:

Farther используется преимущественно для обозначения физических, измеримых расстояний;

используется преимущественно для обозначения физических, измеримых расстояний; Further применяется для абстрактных понятий, дополнительных значений и метафорических расстояний.

Рассмотрим конкретные примеры:

Farther (физическое расстояние) Further (абстрактное значение) The airport is farther from town than I thought. (Аэропорт находится дальше от города, чем я думал.) We need further information before making a decision. (Нам нужна дополнительная информация перед принятием решения.) She threw the ball farther than anyone else in the competition. (Она бросила мяч дальше, чем кто-либо другой на соревновании.) This issue requires further study. (Этот вопрос требует дальнейшего изучения.) The hotel is farther along this road. (Отель находится дальше по этой дороге.) Further delays could jeopardize the project. (Дальнейшие задержки могут поставить проект под угрозу.)

Слово "further" также может функционировать как глагол со значением "продвигать", "способствовать" или "помогать развитию":

This scholarship will further her academic career. (Эта стипендия будет способствовать развитию её академической карьеры.)

The company's policies are designed to further the interests of its shareholders. (Политика компании разработана для продвижения интересов её акционеров.)

Важно отметить, что в современном английском языке, особенно в британском варианте, границы между "farther" и "further" становятся всё менее чёткими. Многие носители языка используют "further" в обоих контекстах, тогда как "farther" остаётся преимущественно в сфере физических расстояний.

Для изучающих английский язык рекомендуется придерживаться классического разделения, особенно в формальных контекстах и письменной речи. Это демонстрирует более глубокое понимание языковых нюансов и позволяет избежать потенциальных недоразумений. 🔄

Превосходная степень: farthest и furthest в контексте

Логично предположить, что если существует разделение между "farther" и "further", то аналогичное разграничение должно распространяться и на их превосходные формы: "farthest" и "furthest". Действительно, эти формы следуют тому же принципу специализации:

Farthest преимущественно используется для обозначения наибольшего физического расстояния;

преимущественно используется для обозначения наибольшего физического расстояния; Furthest чаще применяется к абстрактным понятиям или в переносном смысле.

Рассмотрим несколько ситуаций применения этих форм:

Farthest в контексте физического расстояния:

Jupiter is the farthest planet I can see with my telescope. (Юпитер — самая дальняя планета, которую я могу увидеть в свой телескоп.)

The farthest point of our journey was a small village in the mountains. (Самой дальней точкой нашего путешествия была маленькая деревня в горах.)

Who can hit the ball the farthest? (Кто может ударить мяч дальше всех?)

Furthest в контексте абстрактных понятий:

This is the furthest we've ever gotten in negotiations. (Это самый большой прогресс, которого мы когда-либо достигали в переговорах.)

The furthest thing from my mind was failing the exam. (Последнее, о чём я думал, было провалить экзамен.)

The scientists took their research to its furthest logical conclusion. (Учёные довели своё исследование до его предельного логического заключения.)

Однако, как и в случае со сравнительной степенью, в современном английском наблюдается тенденция к более гибкому использованию этих форм, особенно в британском варианте языка. Форма "furthest" часто применяется в обоих контекстах, в то время как "farthest" остаётся специализированной для физических расстояний.

Интересно отметить особые устойчивые выражения с данными формами:

"at the furthest/farthest" — самое позднее, в крайнем случае Example: We'll finish the project by Friday at the furthest. (Мы закончим проект к пятнице в крайнем случае.)

"the furthest/farthest reaches" — самые отдалённые уголки Example: Their products are sold even in the furthest reaches of the globe. (Их продукция продаётся даже в самых отдалённых уголках земного шара.)

Правильное использование "farthest" и "furthest" придаёт речи точность и свидетельствует о глубоком понимании языковых нюансов. В контексте подготовки к экзаменам, таким как TOEFL или IELTS, это различие может стать тем самым фактором, который позволит набрать высший балл в разделах, оценивающих грамматическую точность. ⭐

Грамматические правила использования форм слова far

Для полного овладения всеми формами слова "far" необходимо систематизировать грамматические правила их употребления. Помимо различия в значении, существуют определённые синтаксические конструкции, в которых предпочтительно использование конкретных форм.

1. Позиция в предложении

Все формы "far" могут использоваться как в атрибутивной (перед существительным), так и в предикативной (после глагола-связки) позиции:

Атрибутивная позиция:

The far side of the moon remains mysterious. (Дальняя сторона луны остаётся загадочной.)

We discussed further details of the contract. (Мы обсудили дальнейшие детали контракта.)

Предикативная позиция:

The hotel is far from here. (Отель находится далеко отсюда.)

Their proposal was further from our expectations. (Их предложение было дальше от наших ожиданий.)

2. Сравнительные конструкции

В сравнительных конструкциях "farther" и "further" обычно сопровождаются предлогом "than":

The stadium is farther than the museum from our hotel. (Стадион находится дальше от нашего отеля, чем музей.)

The implications of this theory go further than we initially thought. (Последствия этой теории идут дальше, чем мы первоначально думали.)

3. Усилительные конструкции

Все формы "far" могут усиливаться наречиями "much", "even", "still", "by far":

The reality was much further from my expectations. (Реальность была гораздо дальше от моих ожиданий.)

This hotel is even farther from the beach than the last one. (Этот отель ещё дальше от пляжа, чем предыдущий.)

This is by far the furthest we've ever traveled. (Это, безусловно, самое дальнее путешествие, которое мы когда-либо совершали.)

4. Специфические грамматические конструкции с "further"

Форма "further" имеет особые грамматические функции и устойчивые выражения:

Как наречие в значении "кроме того", "более того": Further, we need to consider the environmental impact. (Более того, нам необходимо учесть воздействие на окружающую среду.)

В выражении "without further ado" (без дальнейших церемоний): Without further ado, I present our guest speaker. (Без лишних церемоний представляю нашего приглашённого докладчика.)

В сочетании "until further notice" (до дальнейшего уведомления): The office will be closed until further notice. (Офис будет закрыт до дальнейшего уведомления.)

Важно помнить, что "far", несмотря на свою нерегулярность, следует общим правилам согласования в предложении. Правильное использование этих форм в соответствующих грамматических конструкциях позволяет не только избежать ошибок, но и обогатить вашу речь, демонстрируя глубокое понимание нюансов английского языка. 📘

Практические случаи употребления far во всех формах

Ирина Васильева, методист по английскому языку На курсах повышения квалификации для учителей английского я всегда привожу историю из собственного опыта о том, как неправильное использование форм "far" может привести к забавным недоразумениям. Несколько лет назад я проводила серию вебинаров для международной аудитории. На одном из занятий я объясняла разницу между британским и американским употреблением "farther/further", когда один из участников из Австралии поделился своим опытом: "Когда я переехал в США, на собеседовании меня спросили, как далеко я готов продвигать исследования в этой области. Я ответил: 'I'm ready to go farthest with this research'. Интервьюер выглядел озадаченным, и только позже я понял, что должен был сказать 'furthest', поскольку речь шла не о физическом расстоянии." Эта история стала для моих слушателей яркой иллюстрацией того, что даже носители языка могут путаться в этих формах, а неправильное употребление может создать впечатление недостаточной компетентности. С тех пор я разработала целую систему упражнений, помогающих учителям и их ученикам лучше различать эти формы в реальных коммуникативных ситуациях.

Теоретическое понимание различий между формами "far" безусловно важно, но истинное мастерство приходит через практическое применение в разнообразных жизненных ситуациях. Рассмотрим наиболее типичные контексты употребления всех форм этого слова в повседневной речи, деловом общении и академической среде.

Путешествия и направления

How far is the airport from downtown? (Как далеко аэропорт от центра города?)

The northern hotel is farther from the beach than the southern one. (Северный отель дальше от пляжа, чем южный.)

Mount Everest was the farthest point of their expedition. (Гора Эверест была самой дальней точкой их экспедиции.)

Бизнес и переговоры

We need further clarification on the terms of this agreement. (Нам нужны дополнительные разъяснения по условиям этого соглашения.)

Their offer is further from our expectations than the previous one. (Их предложение дальше от наших ожиданий, чем предыдущее.)

This project is the furthest we've gone in international collaboration. (Этот проект — самый далеко идущий опыт нашего международного сотрудничества.)

Академическая и научная среда

Further research is needed to confirm these findings. (Необходимы дальнейшие исследования для подтверждения этих результатов.)

The implications of this theory go far beyond what was initially anticipated. (Последствия этой теории выходят далеко за рамки первоначальных ожиданий.)

Einstein took Newton's theories and developed them further. (Эйнштейн взял теории Ньютона и развил их дальше.)

Повседневные ситуации

The store is not far from here, just two blocks away. (Магазин недалеко отсюда, всего в двух кварталах.)

She can throw the ball farther than anyone else on the team. (Она может бросить мяч дальше, чем кто-либо другой в команде.)

Don't go any further with this topic — it's becoming uncomfortable. (Не продолжайте эту тему — становится неудобно.)

Идиоматические выражения с far и его формами

Особую ценность для продвинутого владения языком представляют устойчивые выражения:

"far and away" (безусловно, несомненно): She is far and away the best candidate for this position. (Она, безусловно, лучший кандидат на эту должность.)

"far be it from me" (не мне судить): Far be it from me to criticize, but I think there's a better approach. (Не мне критиковать, но я думаю, есть лучший подход.)

"go too far" (зайти слишком далеко): His joke went too far and offended several people. (Его шутка зашла слишком далеко и обидела нескольких человек.)

"so far so good" (пока всё хорошо): How's your project coming along? — So far so good! (Как продвигается твой проект? — Пока всё хорошо!)

"thus far" (до сих пор, до настоящего момента): Thus far, all our attempts have been unsuccessful. (До сих пор все наши попытки были неудачными.)

Обратите внимание, что многие из этих выражений используют базовую форму "far", а не сравнительную или превосходную. Это подчеркивает важность владения всеми формами слова для полноценной коммуникации. 🌟