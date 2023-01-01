Нормы ER ВКонтакте: как оценить эффективность сообщества в 2024

Для кого эта статья:

Администраторы и маркетологи сообществ ВКонтакте

Предприниматели и владельцы бизнеса, использующие ВКонтакте для продвижения

Студенты и начинающие специалисты в области SMM и цифрового маркетинга Вы когда-нибудь задумывались, почему одни публикации в ВКонтакте собирают сотни реакций, а другие проходят незамеченными? Секрет кроется в показателе вовлеченности — ER, который стал универсальной метрикой эффективности контента и сообществ. Но вот загвоздка: многие администраторы пабликов оценивают свои результаты вслепую, не понимая, какие цифры считать успехом, а какие — провалом. Давайте разберем типичные показатели ER для различных типов сообществ ВКонтакте и выясним, на что ориентироваться при оценке эффективности своего сообщества. 📊

Что такое ER и как он рассчитывается в ВКонтакте

ER (Engagement Rate) или коэффициент вовлеченности — это метрика, которая показывает, насколько активно аудитория взаимодействует с контентом сообщества. По сути, это процентное отношение всех взаимодействий к охвату или количеству подписчиков.

В ВКонтакте для расчета ER используется несколько формул, каждая из которых имеет свои особенности:

ERday — дневная вовлеченность: (лайки + комментарии + репосты + клики) / охват за день × 100% ERpost — вовлеченность по посту: (лайки + комментарии + репосты) / охват поста × 100% ERview — вовлеченность на просмотр: (лайки + комментарии + репосты) / просмотры × 100% ERr — вовлеченность по охвату: (лайки + комментарии + репосты) / охват × 100% ERall — общая вовлеченность: (лайки + комментарии + репосты) / количество подписчиков × 100%

Наиболее объективным считается ERr (по охвату), поскольку он учитывает реальное количество людей, увидевших контент. ERall часто используется для быстрой оценки и сравнения с конкурентами, но может давать искаженные результаты из-за неактивных подписчиков.

Антон Соколов, руководитель отдела SMM-аналитики Недавно проводил аудит для крупного ритейлера с сообществом в 100 000+ подписчиков. Клиент был уверен, что его показатели вовлеченности катастрофически низкие: ERall едва достигал 0,4%. Когда мы пересчитали по ERr, картина кардинально изменилась — реальная вовлеченность составляла 2,8%, что для коммерческого аккаунта такого масштаба является отличным результатом. Проблема была не в контенте, а в накопленной "мертвой" базе подписчиков, которые давно не заходили в ВК, но учитывались в знаменателе формулы ERall.

Важно учитывать, что ВКонтакте при расчете ER учитываются следующие действия пользователей:

Лайки (они же "реакции" — сердечки, огонь и т.д.)

Комментарии (включая ответы на комментарии)

Репосты (включая репосты в личные сообщения)

Клики по ссылкам

Просмотры вложений

Подписки на сообщество из поста

Система ВКонтакте автоматически считает ERpost по всем постам, и вы можете видеть этот показатель в статистике публикаций. Для расчета общего ER сообщества используйте сервисы аналитики вроде Popsters или SMM Planner.

Нормы ER для коммерческих и брендовых сообществ

Коммерческие сообщества, особенно крупные бренды, часто сталкиваются с проблемой низкого ER из-за специфики аудитории и контента. Пользователи реже взаимодействуют с откровенно рекламными материалами, а большое количество подписчиков размывает показатели вовлеченности.

Размер сообщества ERr (норма), % ERall (норма), % Характеристика До 5 000 3.0 – 6.0 1.0 – 3.0 Локальные бизнесы, стартапы 5 000 – 20 000 2.5 – 4.5 0.8 – 2.0 Растущие бренды, региональные компании 20 000 – 100 000 1.5 – 3.0 0.5 – 1.2 Известные бренды, федеральные сети Свыше 100 000 1.0 – 2.5 0.3 – 0.9 Крупные корпорации, лидеры рынка

Интересно, что внутри коммерческого сегмента наблюдаются существенные различия в зависимости от ниши бизнеса:

E-commerce и интернет-магазины : ER часто ниже среднего из-за большого количества "утилитарных" подписчиков, которые следят за скидками и акциями, но редко взаимодействуют с контентом

: ER часто ниже среднего из-за большого количества "утилитарных" подписчиков, которые следят за скидками и акциями, но редко взаимодействуют с контентом Бьюти-бренды и fashion : показывают вовлеченность выше среднего благодаря визуально привлекательному контенту и активной женской аудитории

: показывают вовлеченность выше среднего благодаря визуально привлекательному контенту и активной женской аудитории B2B компании : обычно имеют меньшее количество подписчиков, но с более высокой лояльностью и осознанным интересом к контенту

: обычно имеют меньшее количество подписчиков, но с более высокой лояльностью и осознанным интересом к контенту Технологичные бренды: средний ER с всплесками активности во время запуска новых продуктов

Для коммерческих аккаунтов важно не только количество взаимодействий, но и их качество. Один развернутый комментарий с вопросом о продукте может быть ценнее десяти формальных лайков. 🛒

Показатели вовлеченности для медиа и развлекательных пабликов

Медиа-проекты и развлекательные паблики традиционно имеют более высокие показатели вовлеченности по сравнению с коммерческими сообществами. Это объясняется самой природой контента — он создается с целью вызвать эмоциональный отклик, развлечь или информировать, а не продать.

Средние показатели ER для медийных и развлекательных сообществ в ВКонтакте распределяются следующим образом:

Тип сообщества ERr (средний), % ERall (средний), % Особенности Развлекательные паблики 4.0 – 8.0 1.2 – 3.5 Высокая виральность, много репостов Тематические СМИ 3.5 – 6.0 1.0 – 2.5 Активные дискуссии в комментариях Новостные издания 2.5 – 5.0 0.8 – 2.0 Преобладание комментариев над лайками Спортивные медиа 4.0 – 7.0 1.5 – 3.0 Взрывная активность во время матчей Киносообщества 3.0 – 6.5 1.0 – 2.8 Высокий процент сохранений

Внутри развлекательного сегмента можно наблюдать интересную закономерность — чем более нишевым и специализированным является паблик, тем выше показатели вовлеченности. Например:

Общие развлекательные паблики формата "обо всем" могут иметь ERr около 3-4%

Тематические юмористические сообщества (например, про определенную профессию) — 5-7%

Узкоспециализированные группы по интересам (фанаты конкретной игры или фильма) — до 8-10%

Для медийных пабликов характерна "волнообразная" вовлеченность — периоды стабильных показателей сменяются всплесками активности при публикации вирального контента или во время важных событий в соответствующей нише.

Екатерина Морозова, редактор спортивного медиа Управляю пабликом о футболе с аудиторией около 50 000 человек. Наш средний ERr колеблется в пределах 4-5%, но во время крупных турниров или скандалов может взлетать до 12-15%. Помню, когда мы первыми опубликовали новость о переходе известного игрока в российский клуб, пост собрал более 2000 комментариев за пару часов. ER этой публикации превысил 20%! При этом мы заметили, что постоянные подписчики активнее реагируют на аналитические материалы, а случайные посетители из рекомендаций — на эмоциональные заголовки и конфликтные темы. Мы специально чередуем типы контента для поддержания баланса между глубиной и охватом.

В медиа-сообществах также важно учитывать "скрытую вовлеченность" — время, проведенное за чтением длинных материалов или просмотром видео, которое не всегда конвертируется в измеримые действия вроде лайков или комментариев. 📰

ER для личных блогов и экспертных сообществ

Личные блоги и экспертные сообщества в ВКонтакте традиционно демонстрируют самые высокие показатели вовлеченности среди всех типов контент-проектов. Это объясняется несколькими факторами: персонализированным контентом, высокой лояльностью аудитории и ценностью предоставляемой информации.

Типичные показатели вовлеченности для этой категории существенно варьируются в зависимости от размера аудитории и конкретной тематики:

Микро-блогеры (до 10 000 подписчиков): ERr 8-15%, ERall 3-7%

(до 10 000 подписчиков): ERr 8-15%, ERall 3-7% Средние блогеры (10 000 – 50 000 подписчиков): ERr 5-10%, ERall 2-4%

(10 000 – 50 000 подписчиков): ERr 5-10%, ERall 2-4% Крупные блогеры (50 000 – 100 000 подписчиков): ERr 3-7%, ERall 1-3%

(50 000 – 100 000 подписчиков): ERr 3-7%, ERall 1-3% Инфлюенсеры (свыше 100 000 подписчиков): ERr 2-5%, ERall 0.8-2.5%

Интересно, что для экспертных сообществ наблюдается обратная зависимость между размером аудитории и вовлеченностью — чем больше становится сообщество, тем сильнее размывается первоначальное ядро лояльных подписчиков. Однако качественные экспертные блоги сохраняют вовлеченность на уровне выше среднего даже при существенном росте.

Тематика блога также существенно влияет на показатели ER:

Lifestyle-блоги : средний ERr 5-8%, высокая доля лайков, меньше комментариев

: средний ERr 5-8%, высокая доля лайков, меньше комментариев Профессиональные эксперты (психология, финансы, маркетинг): ERr 7-12%, больше осмысленных комментариев и сохранений

(психология, финансы, маркетинг): ERr 7-12%, больше осмысленных комментариев и сохранений Хобби и увлечения (рукоделие, кулинария, спорт): ERr 8-15%, высокий процент сохранений и репостов

(рукоделие, кулинария, спорт): ERr 8-15%, высокий процент сохранений и репостов Образовательные проекты : ERr 6-10%, преобладание сохранений и кликов по ссылкам

: ERr 6-10%, преобладание сохранений и кликов по ссылкам Личные блоги селебрити: ERr 3-6%, высокое абсолютное количество реакций при меньшем проценте

Для экспертных сообществ характерно преобладание "глубокой" вовлеченности: подписчики чаще оставляют развернутые комментарии, задают вопросы, вступают в дискуссии и сохраняют контент для повторного обращения. 🧠

Как повысить вовлеченность и достичь эффективного ER

Анализ показателей вовлеченности — это только первый шаг. Давайте рассмотрим проверенные методы, которые помогут повысить ER вашего сообщества вне зависимости от его тематики.

Оптимизация времени публикаций Определите часы наибольшей активности вашей аудитории через статистику ВКонтакте

Тестируйте разные дни недели — для многих сообществ выходные показывают совершенно иную динамику вовлеченности

Учитывайте сезонность и праздники — летом активность обычно снижается Создание интерактивного контента Опросы и голосования с неоднозначными вариантами

Вопросы к аудитории, требующие развернутого ответа

Игровые механики: конкурсы, загадки, челленджи

Форматы "Выбери один из..." или "Оцени по шкале..." Эмоциональная составляющая Контент, вызывающий сильные эмоции (позитивные или негативные), получает больше реакций

Истории с неожиданными поворотами стимулируют комментирование

Контент, связанный с актуальными трендами и обсуждаемыми событиями Визуальная привлекательность Качественные фотографии и иллюстрации увеличивают количество лайков на 40-60%

Короткие видео привлекают больше внимания и собирают больше реакций

Инфографика и структурированные изображения стимулируют сохранения Работа с комментариями Оперативно отвечайте на комментарии — это увеличивает глубину обсуждения

Задавайте уточняющие вопросы комментаторам

Благодарите за развернутую обратную связь

Превращайте негатив в конструктивную дискуссию

Особого внимания заслуживают техники "умного" призыва к действию:

Вместо банального "ставьте лайки" используйте контекстные призывы: "Поддержите лайком, если согласны с экспертом"

Стимулируйте комментарии через открытые вопросы: "Что вы думаете об этом методе? Делитесь опытом в комментариях"

Для репостов используйте ценностный подход: "Сохраните эти рекомендации себе и поделитесь с теми, кому это может пригодиться"

Важно понимать, что универсальных рецептов не существует — каждое сообщество должно найти собственный баланс между форматами контента и частотой публикаций. Регулярный анализ метрик позволит выявить, какие типы постов генерируют наибольшую вовлеченность именно у вашей аудитории. 📈