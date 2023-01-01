Фразовый глагол get around: 5 ключевых значений в английском

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Профессионалы, работающие в международной среде Фразовый глагол "get around" — один из тех лингвистических швейцарских ножей, которыми так богат английский язык. Умение правильно использовать его пять ключевых значений моментально отличает продвинутого спикера от новичка. Неудивительно, что этот глагол регулярно появляется в деловой переписке, повседневных разговорах и даже в академических текстах. Разберем каждое значение с практическими примерами, чтобы вы могли уверенно применять "get around" в любой ситуации — от переговоров до неформальной беседы. 🔄

Get around: что нужно знать о популярном фразовом глаголе

Фразовый глагол "get around" — настоящая жемчужина в короне английской разговорной лексики. Этот многоликий глагол занимает особое место в языке благодаря разнообразию своих значений и универсальности применения. Для изучающих английский он часто становится камнем преткновения именно из-за своей многозначности.

Многие студенты, даже имея солидный словарный запас, теряются, встречая "get around" в разных контекстах. Почему? Потому что его значение кардинально меняется в зависимости от ситуации — от простого перемещения до тонких социальных взаимодействий.

Александра Петрова, преподаватель английского языка высшей категории Мой студент Михаил, готовящийся к переезду в Канаду, однажды пожаловался: "Вчера смотрел сериал без субтитров и понимал почти всё, но затем один персонаж сказал другому 'I'll get around to it next week', а через несколько минут тот же актер произнес 'Word gets around fast in this town'. Я запутался — это же совершенно разные значения!" Действительно, для русскоговорящих особенно сложно уловить нюансы, когда одно и то же выражение означает и "добраться до чего-то", и "распространяться". Мы разобрали с Михаилом все значения "get around", и через месяц он уже сам находил этот фразовый глагол в фильмах, безошибочно определяя контекст. Такие лингвистические "трансформеры" — отличная тренировка языковой интуиции.

Давайте систематизируем основные значения этого фразового глагола:

Значение Тип использования Уровень формальности Передвигаться, путешествовать Прямое значение Нейтральный Обходить правила/препятствия Идиоматическое От нейтрального до неформального Распространяться (о новостях, слухах) Идиоматическое Преимущественно неформальный Убеждать, манипулировать Идиоматическое Неформальный Находить время для чего-либо Идиоматическое Нейтральный

Обратите внимание, что чаще всего "get around" используется в разговорной речи, однако некоторые значения вполне уместны и в более формальных контекстах. Это делает его особенно ценным для тех, кто стремится овладеть английским на продвинутом уровне. 🎯

Путешествия и передвижение: первое значение get around

Наиболее буквальное и, пожалуй, самое распространенное значение "get around" — это перемещаться из одного места в другое. Данное значение часто встречается в контексте обсуждения транспорта, путешествий и повседневных передвижений по городу.

В этом значении "get around" может использоваться:

Без дополнения — описывая общую способность или возможность передвигаться

С дополнением — указывая на конкретное место или местность

С наречиями образа действия — характеризуя способ передвижения

Рассмотрим несколько примеров использования "get around" в контексте путешествий:

"How do you get around in London without a car?" (Как ты передвигаешься по Лондону без машины?)

"It's difficult to get around the city during rush hour." (Трудно передвигаться по городу в час пик.)

"She gets around by bicycle most of the time." (Обычно она передвигается на велосипеде.)

Обратите внимание, что в этом значении "get around" часто сопровождается предлогами и наречиями, которые уточняют маршрут или способ передвижения:

Конструкция Значение Пример get around + место передвигаться по определенному месту We got around Paris using the metro. (Мы перемещались по Парижу на метро.) get around by + транспорт передвигаться с помощью указанного транспорта In Venice, you get around by boat. (В Венеции передвигаются на лодке.) get around + наречие передвигаться определенным образом The elderly find it hard to get around easily. (Пожилым людям трудно свободно передвигаться.)

Интересно, что в британском и американском английском есть некоторые различия в использовании этого значения. В британском варианте чаще используется "get about" с тем же значением, хотя "get around" тоже употребляется. В американском варианте "get around" — основной вариант для описания перемещений. 🚗

Обход правил и препятствий со словом get around

Второе, не менее важное значение фразового глагола "get around" — обходить, преодолевать препятствия или находить способ избежать правил и ограничений. Это значение придает выражению легкий оттенок хитрости или изобретательности.

Когда мы говорим об "обходе" в этом контексте, речь может идти о:

Физических препятствиях, которые нужно буквально обойти

Правилах и нормах, которые хотят обойти (иногда с негативным подтекстом)

Проблемах и трудностях, для которых ищут решение

Примеры использования:

"He found a way to get around the security system." (Он нашел способ обойти систему безопасности.)

"Companies often try to get around tax regulations." (Компании часто пытаются обходить налоговые правила.)

"We need to get around this problem before the deadline." (Нам нужно решить эту проблему до крайнего срока.)

Сергей Климов, переводчик и лингвистический консультант Работая переводчиком на международной конференции по кибербезопасности, я столкнулся с интересной ситуацией. Во время перерыва американский и российский эксперты обсуждали методы защиты данных. Американец несколько раз использовал выражение "get around", говоря о хакерских атаках: "They always find ways to get around even the most sophisticated firewalls." Российский коллега, хорошо владевший английским, но не знакомый с этим идиоматическим значением, переспросил: "What do you mean they get around? They travel somewhere?" Это вызвало легкую путаницу, которую мне пришлось разъяснять. Я объяснил, что "get around" здесь означает "обходить защиту". Этот случай прекрасно иллюстрирует, насколько важно понимать все оттенки значений фразовых глаголов даже для профессионалов с хорошим уровнем языка — особенно когда речь идет о специализированных темах, где точность перевода критична.

Стоит отметить несколько особенностей употребления "get around" в контексте обхода правил или препятствий:

Этический подтекст: хотя сам глагол нейтрален, контекст часто определяет, воспринимается ли "обход" как позитивное решение проблемы или как сомнительная практика. Конструкции с дополнением: обычно после "get around" следует прямое дополнение — то, что обходят или преодолевают. Комбинации с модальными глаголами: часто используется с "can", "could", "need to" для выражения возможности или необходимости обойти препятствие.

Интересно, что во многих юридических и технических текстах "get around" может использоваться как профессиональный жаргон, описывающий законные способы решения сложных задач. Например, в IT-сфере выражение "workaround" (существительное от того же концепта) — это стандартный термин для временного решения технической проблемы. 🛡️

Get around в значении "распространяться" и "убеждать"

Третье и четвертое значения "get around" обнаруживают социальный характер этого фразового глагола. Рассмотрим сначала, как "get around" используется в значении распространения информации.

Когда мы говорим, что что-то "gets around", это означает, что информация — обычно слухи, новости или истории — быстро распространяется среди людей. В этом случае "get around" функционирует как непереходный глагол и часто используется в конструкциях:

"Word gets around" (Слухи распространяются)

"News gets around fast" (Новости быстро распространяются)

"Information gets around the office" (Информация распространяется по офису)

Примеры в контексте:

"Be careful what you say — word gets around quickly in small towns." (Будь осторожен с тем, что говоришь — в маленьких городах слухи распространяются быстро.)

"The news about their engagement got around before they had a chance to announce it." (Новость об их помолвке разошлась прежде, чем они успели объявить о ней.)

Четвертое значение "get around" — убеждать кого-то или манипулировать человеком, чтобы добиться своего. В этом контексте глагол предполагает некоторую хитрость или способность влиять на других, часто для получения желаемого результата.

Примеры использования "get around" в значении убеждения:

"She knows how to get around her father when she wants something." (Она знает, как уговорить своего отца, когда чего-то хочет.)

"Don't let him get around you with his excuses." (Не позволяй ему манипулировать тобой своими оправданиями.)

"The salesman tried to get around the customer's objections." (Продавец пытался обойти возражения клиента.)

Это значение имеет важный нюанс: оно часто подразумевает тонкое социальное взаимодействие, а не прямое давление. Человек, который умеет "get around" других, обычно делает это с помощью обаяния, аргументов или эмоционального воздействия. 🎭

Практическое применение get around в повседневной речи

Пятое значение "get around to" — одно из самых практичных в повседневной речи. Оно означает "найти время для чего-то" или "наконец заняться чем-то, что откладывалось". Это значение отличается от предыдущих тем, что требует предлога "to" после "get around".

В этом контексте выражение часто используется для обсуждения задач, которые долго откладывались или требуют особого времени и усилий:

"I finally got around to cleaning the garage last weekend." (Я наконец-то добрался до уборки гаража в прошлые выходные.)

"She never gets around to answering her emails on time." (Она никогда вовремя не отвечает на электронные письма.)

"When will you get around to fixing the leaky faucet?" (Когда ты наконец займешься ремонтом протекающего крана?)

Давайте разберем типичные ситуации, в которых вы можете встретить и использовать разные значения "get around":

Ситуация Значение "get around" Пример использования Планирование поездки Передвигаться "What's the best way to get around Tokyo without speaking Japanese?" (Как лучше всего передвигаться по Токио, не зная японский?) Рабочая среда Обход правил/ограничений "Is there any way to get around the spending limit on this project?" (Есть ли способ обойти ограничение расходов на этот проект?) Сплетни и новости Распространение "News gets around fast on social media." (Новости быстро распространяются в социальных сетях.) Управление временем Наконец заняться "I need to get around to updating my resume." (Мне нужно наконец обновить своё резюме.) Переговоры Убеждение "She's good at getting around difficult clients." (Она хорошо умеет находить подход к сложным клиентам.)

Для более эффективного использования "get around" в речи, вот несколько практических советов:

Обратите внимание на предлоги: "get around to" (наконец заняться) vs. "get around" (перемещаться, обходить) Изучайте в контексте: читайте книги, статьи и смотрите видео, где используется этот фразовый глагол Обращайте внимание на тон: "get around regulations" может звучать негативно в формальном контексте Создавайте свои примеры: придумывайте предложения с "get around" в разных значениях и проверяйте их с носителями языка Используйте альтернативы, когда это необходимо: например, "travel around" для более формальных ситуаций

Практика — ключ к освоению всех нюансов "get around". Пробуйте использовать этот фразовый глагол в разных контекстах, и со временем он естественно войдет в вашу речь. 🗣️