Фразовый глагол get around: 5 ключевых значений в английском#Изучение английского
Фразовый глагол "get around" — один из тех лингвистических швейцарских ножей, которыми так богат английский язык. Умение правильно использовать его пять ключевых значений моментально отличает продвинутого спикера от новичка. Неудивительно, что этот глагол регулярно появляется в деловой переписке, повседневных разговорах и даже в академических текстах. Разберем каждое значение с практическими примерами, чтобы вы могли уверенно применять "get around" в любой ситуации — от переговоров до неформальной беседы. 🔄
Get around: что нужно знать о популярном фразовом глаголе
Фразовый глагол "get around" — настоящая жемчужина в короне английской разговорной лексики. Этот многоликий глагол занимает особое место в языке благодаря разнообразию своих значений и универсальности применения. Для изучающих английский он часто становится камнем преткновения именно из-за своей многозначности.
Многие студенты, даже имея солидный словарный запас, теряются, встречая "get around" в разных контекстах. Почему? Потому что его значение кардинально меняется в зависимости от ситуации — от простого перемещения до тонких социальных взаимодействий.
Александра Петрова, преподаватель английского языка высшей категории
Мой студент Михаил, готовящийся к переезду в Канаду, однажды пожаловался: "Вчера смотрел сериал без субтитров и понимал почти всё, но затем один персонаж сказал другому 'I'll get around to it next week', а через несколько минут тот же актер произнес 'Word gets around fast in this town'. Я запутался — это же совершенно разные значения!"
Действительно, для русскоговорящих особенно сложно уловить нюансы, когда одно и то же выражение означает и "добраться до чего-то", и "распространяться". Мы разобрали с Михаилом все значения "get around", и через месяц он уже сам находил этот фразовый глагол в фильмах, безошибочно определяя контекст. Такие лингвистические "трансформеры" — отличная тренировка языковой интуиции.
Давайте систематизируем основные значения этого фразового глагола:
|Значение
|Тип использования
|Уровень формальности
|Передвигаться, путешествовать
|Прямое значение
|Нейтральный
|Обходить правила/препятствия
|Идиоматическое
|От нейтрального до неформального
|Распространяться (о новостях, слухах)
|Идиоматическое
|Преимущественно неформальный
|Убеждать, манипулировать
|Идиоматическое
|Неформальный
|Находить время для чего-либо
|Идиоматическое
|Нейтральный
Обратите внимание, что чаще всего "get around" используется в разговорной речи, однако некоторые значения вполне уместны и в более формальных контекстах. Это делает его особенно ценным для тех, кто стремится овладеть английским на продвинутом уровне. 🎯
Путешествия и передвижение: первое значение get around
Наиболее буквальное и, пожалуй, самое распространенное значение "get around" — это перемещаться из одного места в другое. Данное значение часто встречается в контексте обсуждения транспорта, путешествий и повседневных передвижений по городу.
В этом значении "get around" может использоваться:
- Без дополнения — описывая общую способность или возможность передвигаться
- С дополнением — указывая на конкретное место или местность
- С наречиями образа действия — характеризуя способ передвижения
Рассмотрим несколько примеров использования "get around" в контексте путешествий:
- "How do you get around in London without a car?" (Как ты передвигаешься по Лондону без машины?)
- "It's difficult to get around the city during rush hour." (Трудно передвигаться по городу в час пик.)
- "She gets around by bicycle most of the time." (Обычно она передвигается на велосипеде.)
Обратите внимание, что в этом значении "get around" часто сопровождается предлогами и наречиями, которые уточняют маршрут или способ передвижения:
|Конструкция
|Значение
|Пример
|get around + место
|передвигаться по определенному месту
|We got around Paris using the metro. (Мы перемещались по Парижу на метро.)
|get around by + транспорт
|передвигаться с помощью указанного транспорта
|In Venice, you get around by boat. (В Венеции передвигаются на лодке.)
|get around + наречие
|передвигаться определенным образом
|The elderly find it hard to get around easily. (Пожилым людям трудно свободно передвигаться.)
Интересно, что в британском и американском английском есть некоторые различия в использовании этого значения. В британском варианте чаще используется "get about" с тем же значением, хотя "get around" тоже употребляется. В американском варианте "get around" — основной вариант для описания перемещений. 🚗
Обход правил и препятствий со словом get around
Второе, не менее важное значение фразового глагола "get around" — обходить, преодолевать препятствия или находить способ избежать правил и ограничений. Это значение придает выражению легкий оттенок хитрости или изобретательности.
Когда мы говорим об "обходе" в этом контексте, речь может идти о:
- Физических препятствиях, которые нужно буквально обойти
- Правилах и нормах, которые хотят обойти (иногда с негативным подтекстом)
- Проблемах и трудностях, для которых ищут решение
Примеры использования:
- "He found a way to get around the security system." (Он нашел способ обойти систему безопасности.)
- "Companies often try to get around tax regulations." (Компании часто пытаются обходить налоговые правила.)
- "We need to get around this problem before the deadline." (Нам нужно решить эту проблему до крайнего срока.)
Сергей Климов, переводчик и лингвистический консультант
Работая переводчиком на международной конференции по кибербезопасности, я столкнулся с интересной ситуацией. Во время перерыва американский и российский эксперты обсуждали методы защиты данных. Американец несколько раз использовал выражение "get around", говоря о хакерских атаках: "They always find ways to get around even the most sophisticated firewalls."
Российский коллега, хорошо владевший английским, но не знакомый с этим идиоматическим значением, переспросил: "What do you mean they get around? They travel somewhere?" Это вызвало легкую путаницу, которую мне пришлось разъяснять.
Я объяснил, что "get around" здесь означает "обходить защиту". Этот случай прекрасно иллюстрирует, насколько важно понимать все оттенки значений фразовых глаголов даже для профессионалов с хорошим уровнем языка — особенно когда речь идет о специализированных темах, где точность перевода критична.
Стоит отметить несколько особенностей употребления "get around" в контексте обхода правил или препятствий:
- Этический подтекст: хотя сам глагол нейтрален, контекст часто определяет, воспринимается ли "обход" как позитивное решение проблемы или как сомнительная практика.
- Конструкции с дополнением: обычно после "get around" следует прямое дополнение — то, что обходят или преодолевают.
- Комбинации с модальными глаголами: часто используется с "can", "could", "need to" для выражения возможности или необходимости обойти препятствие.
Интересно, что во многих юридических и технических текстах "get around" может использоваться как профессиональный жаргон, описывающий законные способы решения сложных задач. Например, в IT-сфере выражение "workaround" (существительное от того же концепта) — это стандартный термин для временного решения технической проблемы. 🛡️
Get around в значении "распространяться" и "убеждать"
Третье и четвертое значения "get around" обнаруживают социальный характер этого фразового глагола. Рассмотрим сначала, как "get around" используется в значении распространения информации.
Когда мы говорим, что что-то "gets around", это означает, что информация — обычно слухи, новости или истории — быстро распространяется среди людей. В этом случае "get around" функционирует как непереходный глагол и часто используется в конструкциях:
- "Word gets around" (Слухи распространяются)
- "News gets around fast" (Новости быстро распространяются)
- "Information gets around the office" (Информация распространяется по офису)
Примеры в контексте:
- "Be careful what you say — word gets around quickly in small towns." (Будь осторожен с тем, что говоришь — в маленьких городах слухи распространяются быстро.)
- "The news about their engagement got around before they had a chance to announce it." (Новость об их помолвке разошлась прежде, чем они успели объявить о ней.)
Четвертое значение "get around" — убеждать кого-то или манипулировать человеком, чтобы добиться своего. В этом контексте глагол предполагает некоторую хитрость или способность влиять на других, часто для получения желаемого результата.
Примеры использования "get around" в значении убеждения:
- "She knows how to get around her father when she wants something." (Она знает, как уговорить своего отца, когда чего-то хочет.)
- "Don't let him get around you with his excuses." (Не позволяй ему манипулировать тобой своими оправданиями.)
- "The salesman tried to get around the customer's objections." (Продавец пытался обойти возражения клиента.)
Это значение имеет важный нюанс: оно часто подразумевает тонкое социальное взаимодействие, а не прямое давление. Человек, который умеет "get around" других, обычно делает это с помощью обаяния, аргументов или эмоционального воздействия. 🎭
Практическое применение get around в повседневной речи
Пятое значение "get around to" — одно из самых практичных в повседневной речи. Оно означает "найти время для чего-то" или "наконец заняться чем-то, что откладывалось". Это значение отличается от предыдущих тем, что требует предлога "to" после "get around".
В этом контексте выражение часто используется для обсуждения задач, которые долго откладывались или требуют особого времени и усилий:
- "I finally got around to cleaning the garage last weekend." (Я наконец-то добрался до уборки гаража в прошлые выходные.)
- "She never gets around to answering her emails on time." (Она никогда вовремя не отвечает на электронные письма.)
- "When will you get around to fixing the leaky faucet?" (Когда ты наконец займешься ремонтом протекающего крана?)
Давайте разберем типичные ситуации, в которых вы можете встретить и использовать разные значения "get around":
|Ситуация
|Значение "get around"
|Пример использования
|Планирование поездки
|Передвигаться
|"What's the best way to get around Tokyo without speaking Japanese?" (Как лучше всего передвигаться по Токио, не зная японский?)
|Рабочая среда
|Обход правил/ограничений
|"Is there any way to get around the spending limit on this project?" (Есть ли способ обойти ограничение расходов на этот проект?)
|Сплетни и новости
|Распространение
|"News gets around fast on social media." (Новости быстро распространяются в социальных сетях.)
|Управление временем
|Наконец заняться
|"I need to get around to updating my resume." (Мне нужно наконец обновить своё резюме.)
|Переговоры
|Убеждение
|"She's good at getting around difficult clients." (Она хорошо умеет находить подход к сложным клиентам.)
Для более эффективного использования "get around" в речи, вот несколько практических советов:
- Обратите внимание на предлоги: "get around to" (наконец заняться) vs. "get around" (перемещаться, обходить)
- Изучайте в контексте: читайте книги, статьи и смотрите видео, где используется этот фразовый глагол
- Обращайте внимание на тон: "get around regulations" может звучать негативно в формальном контексте
- Создавайте свои примеры: придумывайте предложения с "get around" в разных значениях и проверяйте их с носителями языка
- Используйте альтернативы, когда это необходимо: например, "travel around" для более формальных ситуаций
Практика — ключ к освоению всех нюансов "get around". Пробуйте использовать этот фразовый глагол в разных контекстах, и со временем он естественно войдет в вашу речь. 🗣️
Фразовый глагол "get around" — не просто языковая конструкция, а мощный инструмент для выражения множества концепций: от физического передвижения до социальных взаимодействий. Овладев его пятью основными значениями, вы значительно обогатите свой английский и сможете точнее выражать свои мысли. Помните, что нюансы значений лучше всего усваиваются через регулярную практику и внимательное прослушивание носителей языка. Наблюдайте, как они используют "get around" в разных контекстах, и постепенно включайте этот глагол в свой активный словарный запас.