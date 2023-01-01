Местоимение it в английском языке: все функции и правила употребления

Для кого эта статья:

Для изучающих английский язык на разных уровнях (начинающие и продвинутые).

Для преподавателей английского языка, желающих улучшить свои методы обучения.

Для тех, кто готовится к экзаменам по английскому языку (например, IELTS). Небольшое трехбуквенное местоимение "it" способно поставить в тупик даже продвинутых изучающих английский язык. Это грамматическое явление таит в себе больше функций и нюансов использования, чем можно представить на первый взгляд. Одни преподаватели посвящают целые уроки правилам употребления "it", другие же едва касаются этой темы, создавая пробелы в понимании. Независимо от вашего уровня — от начинающего до продвинутого — полное освоение всех функций этого местоимения станет решающим шагом к грамотной и естественной английской речи. Давайте раз и навсегда разберёмся с этим маленьким, но крайне важным словом! 🔍

Местоимение it в английском: базовые функции и роли

Местоимение "it" — одно из самых частотных слов в английском языке. Его многофункциональность делает его необходимым элементом повседневной речи, однако создаёт и определённые сложности для изучающих язык. Давайте разберёмся с основными функциями этого грамматического элемента.

Прежде всего, "it" может выполнять следующие базовые роли:

Личное местоимение 3-го лица единственного числа среднего рода

Формальное (пустое) подлежащее

Указательное местоимение

Эмфатическое местоимение в конструкциях с усилением

Как личное местоимение, "it" заменяет существительные неодушевлённые и некоторые одушевлённые (например, животных, когда их пол неизвестен или несущественен). Например:

I bought a book yesterday. It was quite expensive. — Я купил книгу вчера. Она была довольно дорогой.

В роли формального подлежащего "it" используется в тех случаях, когда реальное подлежащее отсутствует или следует позже в предложении:

It is important to learn English. — Важно учить английский.

Алексей Морозов, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Один из моих студентов, готовясь к IELTS, постоянно делал одну и ту же ошибку. В эссе он писал: "Is important to remember that..." или "Is clear that...". Я объяснял ему, что без "it" такие конструкции в английском невозможны — предложению нужно подлежащее. После нескольких неудачных попыток я предложил ему визуализировать: представить "it" как маленького привратника, который всегда стоит у входа в предложение, когда нет другого подлежащего. Этот образ оказался настолько эффективным, что студент больше никогда не пропускал "it" и даже сам начал объяснять эту концепцию другим учащимся.

Как указательное местоимение, "it" может использоваться для идентификации человека или предмета:

Who's at the door? — It's John. — Кто там у двери? — Это Джон.

В эмфатических конструкциях "it" помогает выделить определённую часть предложения:

It was in London where I met my wife. — Именно в Лондоне я встретил свою жену.

Функция Пример Перевод Личное местоимение I have a car. It is blue. У меня есть машина. Она синяя. Формальное подлежащее It seems that he's not coming. Кажется, он не придёт. Указательное местоимение It's your turn now. Сейчас твоя очередь. Эмфатическое местоимение It was yesterday when we arrived. Именно вчера мы приехали.

Знание этих базовых функций — первый шаг к уверенному владению этим многогранным местоимением. В следующих разделах мы рассмотрим каждую функцию более подробно и разберём нюансы использования. 📚

Формальное подлежащее в английском: когда нужен it

Одна из самых специфических и часто вызывающих затруднения функций местоимения "it" — роль формального или пустого подлежащего. В английском языке, в отличие от русского, каждое предложение должно иметь подлежащее. Когда реальное смысловое подлежащее отсутствует или представлено в виде придаточного предложения, инфинитива или герундия, на помощь приходит "it".

Рассмотрим основные случаи использования "it" как формального подлежащего:

С инфинитивом в роли реального подлежащего: It is difficult to learn Chinese. — Трудно учить китайский. It seems impossible to finish this project on time. — Кажется невозможным закончить этот проект вовремя. С герундием в роли реального подлежащего: It's no use crying over spilt milk. — Бесполезно плакать над пролитым молоком. It is worth visiting this museum. — Стоит посетить этот музей. С придаточными предложениями в роли реального подлежащего: It is obvious that he doesn't want to help. — Очевидно, что он не хочет помогать. It doesn't matter what he thinks. — Не имеет значения, что он думает.

"It" также используется в пассивных конструкциях, когда исполнитель действия не указан или не важен:

It is said that this castle is haunted. — Говорят, что в этом замке обитают призраки.

Особенно важно запомнить типичные выражения с "it" в роли формального подлежащего. Вот некоторые из наиболее распространённых:

It seems/appears (that) — Кажется, что...

It happens (that) — Случается, что...

It turned out (that) — Оказалось, что...

It is known/believed/thought (that) — Известно/считается/думается, что...

It is important/necessary/essential (to) — Важно/необходимо/существенно...

При использовании "it" как формального подлежащего необходимо также помнить о согласовании сказуемого. Несмотря на то, что реальное подлежащее может быть множественного числа, глагол всегда согласуется с "it" и используется в форме единственного числа:

It is clear that there are many problems to solve. — Ясно, что существует много проблем для решения.

Мария Светлова, методист языковых курсов Несколько лет назад я работала с группой IT-специалистов, которые готовились к собеседованиям в международные компании. Они отлично владели техническим английским, но в разговорной речи постоянно допускали одну и ту же ошибку — пропускали "it" в начале предложений. Вместо "It is necessary to optimize this code" они говорили "Is necessary to optimize this code". Проблема усугублялась тем, что многие технические руководства и документация часто написаны в телеграфном стиле, где "it" действительно опускается. Для решения этой проблемы я создала специальное упражнение: студенты должны были преобразовывать пункты технической документации в полные предложения, добавляя "it" там, где это необходимо. Через месяц регулярной практики их речь стала гораздо более грамматически корректной, что значительно повысило их шансы на успешное прохождение собеседований.

Тип конструкции Формула Пример С инфинитивом It + глагол-связка + прилагательное + to-инфинитив It is hard to say no. С герундием It + глагол-связка + существительное/прилагательное + герундий It's no use arguing with him. С придаточным It + глагол + that-clause It seems that he's right. В пассивных конструкциях It + is + past participle + that-clause It is rumored that they are getting divorced.

Понимание функции "it" как формального подлежащего значительно обогатит вашу речь и поможет избежать типичных ошибок, свойственных изучающим английский язык. Эта грамматическая особенность английского языка не имеет прямого аналога во многих других языках, включая русский, что делает её освоение особенно важным. 🔑

It в безличных конструкциях о времени и погоде

Одно из наиболее характерных применений местоимения "it" — его использование в безличных конструкциях, особенно когда речь идёт о погоде, времени, расстоянии и окружающих условиях. В этих случаях "it" выступает как подлежащее, но не относится ни к какому конкретному предмету или явлению — оно просто необходимо для соблюдения грамматических правил английского предложения.

Рассмотрим основные категории безличных конструкций с "it":

Погодные условия: It is raining. — Идёт дождь. It's snowing heavily. — Идёт сильный снег. It's quite windy today. — Сегодня довольно ветрено. Температура и ощущения: It's hot/cold/warm/cool. — Жарко/холодно/тепло/прохладно. It's freezing outside. — На улице морозно. Время и расстояния: It's five o'clock. — Пять часов. It's a long way to the station. — До вокзала далеко. Окружающие условия: It's dark/quiet/noisy here. — Здесь темно/тихо/шумно. It's getting late. — Становится поздно.

В русском языке подобные ситуации часто выражаются безличными предложениями без подлежащего или с помощью определённых грамматических конструкций. В английском же всегда требуется подлежащее, и эту роль берёт на себя "it".

Важно отметить, что существуют устойчивые выражения, связанные с погодой и временем, где использование "it" обязательно:

It's raining cats and dogs. — Льёт как из ведра.

It's pouring. — Льёт (сильный дождь).

It's clearing up. — Проясняется.

It's about time. — Давно пора.

It takes time to... — Требуется время, чтобы...

Интересно, что в некоторых случаях возможны альтернативные конструкции без использования "it". Например, вместо "It's raining" можно сказать "The rain is falling", но такие варианты звучат менее естественно и используются реже.

Также стоит обратить внимание на смысловые различия в некоторых похожих конструкциях:

It's cold. — Холодно (о погоде, окружающей среде). I'm cold. — Мне холодно (о личном ощущении).

Конструкции с "it", относящиеся к времени, часто вызывают затруднения у изучающих язык из-за различий в выражении времени в разных языках:

It's half past three. — Половина четвёртого. It's 10 minutes to nine. — Без десяти девять.

Также "it" используется в выражениях, связанных с датами и днями недели:

It's Monday today. — Сегодня понедельник. It's the 5th of May. — Сегодня пятое мая.

Регулярная практика этих конструкций поможет вам автоматизировать использование "it" в безличных предложениях, что сделает вашу речь более естественной и грамматически правильной. Помните, что в английском языке пропуск подлежащего "it" в таких предложениях считается серьезной грамматической ошибкой. 🌧️

It для замены существительных: правила и особенности

Одна из основных функций местоимения "it" — замещение существительных в речи и тексте для избежания повторов и создания связного повествования. Однако правильное использование "it" в этой роли требует понимания определённых правил и нюансов.

Прежде всего, "it" заменяет:

Неодушевлённые существительные единственного числа

Животных, если их пол не указан или несущественен

Младенцев, когда пол ребёнка неизвестен или несущественен

Ситуации, концепции и идеи

Примеры замещения неодушевлённых существительных:

I bought a new car. It is very fast and economical. — Я купил новую машину. Она очень быстрая и экономичная. The house was beautiful, but it was too expensive. — Дом был красивым, но он был слишком дорогим.

При замещении животных:

There's a cat in the garden. It's playing with a ball. — В саду кошка. Она играет с мячом. Однако если пол животного известен и важен для контекста, используются местоимения "he" или "she": This is my cat Fluffy. She is five years old. — Это моя кошка Флаффи. Ей пять лет.

В случае с младенцами:

The baby was crying, but it stopped when I picked it up. — Ребёнок плакал, но перестал, когда я взял его на руки. Но опять же, если пол ребёнка известен, обычно используется соответствующее местоимение: My nephew is six months old. He can already sit up. — Моему племяннику шесть месяцев. Он уже может сидеть.

При замещении ситуаций, концепций или идей:

The economy is in recession. It doesn't look like it will improve soon. — Экономика в рецессии. Похоже, она не скоро улучшится. Love requires patience. It also demands compromise. — Любовь требует терпения. Она также требует компромиссов.

Важно помнить о правильном размещении "it" в предложении для обеспечения чёткой референции. Местоимение должно ясно указывать на замещаемое существительное, чтобы избежать двусмысленности:

Неясно: John told Robert that it was broken. (Что именно было сломано?) Ясно: John told Robert that his watch was broken. It had stopped working yesterday. (Теперь понятно, что "it" относится к часам.)

Ещё одна особенность — употребление притяжательной формы "its" (без апострофа!). Её часто путают с сокращением "it's" (it is или it has):

The company announced its new policy. — Компания объявила о своей новой политике. It's (it is) going to rain today. — Сегодня будет дождь.

Следует также учитывать, что "it" не используется для замещения существительных во множественном числе — в этом случае применяется местоимение "they":

I bought some books. They are on the table. — Я купил несколько книг. Они на столе.

Избегайте чрезмерного использования "it" в одном предложении или абзаце, так как это может привести к путанице. В таких случаях лучше повторить существительное или использовать синоним:

Не рекомендуется: I love my phone because it has a great camera. It also has a long battery life. I use it every day because it helps me stay connected. Лучше: I love my phone because it has a great camera. The device also has a long battery life. I use my phone every day because this gadget helps me stay connected.

Правильное использование "it" для замены существительных — важный навык для создания связной и грамматически корректной английской речи. Регулярная практика и внимание к контексту помогут вам освоить этот аспект использования местоимения. 📱

Сложные случаи использования it с практическими примерами

Даже опытные изучающие английский язык иногда сталкиваются с трудностями при использовании местоимения "it" в сложных конструкциях и идиоматических выражениях. Рассмотрим некоторые нестандартные и потенциально сложные случаи употребления этого местоимения, которые часто вызывают затруднения.

1. "It" в эмфатических конструкциях

Эмфатические конструкции с "it" (также называемые cleft sentences) используются для выделения определённой части предложения:

It was John who called yesterday. — Именно Джон звонил вчера. It's the attitude that matters, not the skills. — Именно отношение имеет значение, а не навыки. It was in 2010 that we first met. — Именно в 2010 году мы впервые встретились.

Структура такой конструкции: It + to be + выделяемый элемент + who/that/when + остаток предложения.

2. "It" в устойчивых выражениях и фразеологизмах

Английский язык богат идиомами и устойчивыми выражениями с использованием "it", которые нужно запоминать целиком:

To make it — преуспеть, добиться успеха He finally made it as a professional musician. — Он наконец-то добился успеха как профессиональный музыкант.

To call it a day — закончить работу на сегодня, завершить что-либо We've been working for 10 hours straight. Let's call it a day. — Мы работали 10 часов подряд. Давайте на сегодня закончим.

To wing it — импровизировать, действовать без подготовки I didn't have time to prepare for the presentation, so I'll have to wing it. — У меня не было времени подготовиться к презентации, поэтому придётся импровизировать.

To take it easy — расслабиться, не напрягаться You've been working too hard. Take it easy for a while. — Ты слишком много работал. Расслабься немного.

3. "It" с герундием против инфинитива

Одна из сложностей — различие в значении между конструкциями "it + герундий" и "it + инфинитив":

It's no use trying. — Бесполезно пытаться. (Герундий указывает на бесполезность действия в общем) It's useful to try. — Полезно попробовать. (Инфинитив указывает на полезность конкретного действия)

4. "It" в сравнительных конструкциях

Местоимение "it" используется в сравнительных конструкциях для сопоставления ситуаций:

It's better to ask than to guess. — Лучше спросить, чем догадываться. It's easier said than done. — Легче сказать, чем сделать. It's not so much the money as the principle. — Дело не столько в деньгах, сколько в принципе.

5. "It" с прилагательными и последующим предлогом

Некоторые прилагательные с "it" требуют определённых предлогов:

It's typical of him to forget. — Это типично для него — забывать. It's nice of you to help. — Очень мило с вашей стороны помочь. It's strange to me that no one noticed. — Мне странно, что никто не заметил.

6. "It" в вопросительных и условных конструкциях

"It" часто используется в специфических вопросительных и условных конструкциях:

What is it like to live in Tokyo? — Каково это — жить в Токио? How is it that you know so much about this topic? — Как получилось, что ты так много знаешь об этой теме? If it weren't for his help, I would have failed. — Если бы не его помощь, я бы провалился.

Применение "it" в этих сложных случаях требует не только знания правил, но и практического опыта. Регулярное чтение аутентичных текстов, просмотр фильмов и сериалов на английском, а также активная разговорная практика помогут вам освоить эти нюансы и сделать вашу речь более естественной и идиоматически правильной. 🎯