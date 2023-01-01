Местоимение it в английском языке: все функции и правила употребления#Изучение английского
Небольшое трехбуквенное местоимение "it" способно поставить в тупик даже продвинутых изучающих английский язык. Это грамматическое явление таит в себе больше функций и нюансов использования, чем можно представить на первый взгляд. Одни преподаватели посвящают целые уроки правилам употребления "it", другие же едва касаются этой темы, создавая пробелы в понимании. Независимо от вашего уровня — от начинающего до продвинутого — полное освоение всех функций этого местоимения станет решающим шагом к грамотной и естественной английской речи. Давайте раз и навсегда разберёмся с этим маленьким, но крайне важным словом! 🔍
Местоимение it в английском: базовые функции и роли
Местоимение "it" — одно из самых частотных слов в английском языке. Его многофункциональность делает его необходимым элементом повседневной речи, однако создаёт и определённые сложности для изучающих язык. Давайте разберёмся с основными функциями этого грамматического элемента.
Прежде всего, "it" может выполнять следующие базовые роли:
- Личное местоимение 3-го лица единственного числа среднего рода
- Формальное (пустое) подлежащее
- Указательное местоимение
- Эмфатическое местоимение в конструкциях с усилением
Как личное местоимение, "it" заменяет существительные неодушевлённые и некоторые одушевлённые (например, животных, когда их пол неизвестен или несущественен). Например:
I bought a book yesterday. It was quite expensive. — Я купил книгу вчера. Она была довольно дорогой.
В роли формального подлежащего "it" используется в тех случаях, когда реальное подлежащее отсутствует или следует позже в предложении:
It is important to learn English. — Важно учить английский.
Алексей Морозов, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Один из моих студентов, готовясь к IELTS, постоянно делал одну и ту же ошибку. В эссе он писал: "Is important to remember that..." или "Is clear that...". Я объяснял ему, что без "it" такие конструкции в английском невозможны — предложению нужно подлежащее. После нескольких неудачных попыток я предложил ему визуализировать: представить "it" как маленького привратника, который всегда стоит у входа в предложение, когда нет другого подлежащего. Этот образ оказался настолько эффективным, что студент больше никогда не пропускал "it" и даже сам начал объяснять эту концепцию другим учащимся.
Как указательное местоимение, "it" может использоваться для идентификации человека или предмета:
Who's at the door? — It's John. — Кто там у двери? — Это Джон.
В эмфатических конструкциях "it" помогает выделить определённую часть предложения:
It was in London where I met my wife. — Именно в Лондоне я встретил свою жену.
|Функция
|Пример
|Перевод
|Личное местоимение
|I have a car. It is blue.
|У меня есть машина. Она синяя.
|Формальное подлежащее
|It seems that he's not coming.
|Кажется, он не придёт.
|Указательное местоимение
|It's your turn now.
|Сейчас твоя очередь.
|Эмфатическое местоимение
|It was yesterday when we arrived.
|Именно вчера мы приехали.
Знание этих базовых функций — первый шаг к уверенному владению этим многогранным местоимением. В следующих разделах мы рассмотрим каждую функцию более подробно и разберём нюансы использования. 📚
Формальное подлежащее в английском: когда нужен it
Одна из самых специфических и часто вызывающих затруднения функций местоимения "it" — роль формального или пустого подлежащего. В английском языке, в отличие от русского, каждое предложение должно иметь подлежащее. Когда реальное смысловое подлежащее отсутствует или представлено в виде придаточного предложения, инфинитива или герундия, на помощь приходит "it".
Рассмотрим основные случаи использования "it" как формального подлежащего:
С инфинитивом в роли реального подлежащего: It is difficult to learn Chinese. — Трудно учить китайский. It seems impossible to finish this project on time. — Кажется невозможным закончить этот проект вовремя.
С герундием в роли реального подлежащего: It's no use crying over spilt milk. — Бесполезно плакать над пролитым молоком. It is worth visiting this museum. — Стоит посетить этот музей.
С придаточными предложениями в роли реального подлежащего: It is obvious that he doesn't want to help. — Очевидно, что он не хочет помогать. It doesn't matter what he thinks. — Не имеет значения, что он думает.
"It" также используется в пассивных конструкциях, когда исполнитель действия не указан или не важен:
It is said that this castle is haunted. — Говорят, что в этом замке обитают призраки.
Особенно важно запомнить типичные выражения с "it" в роли формального подлежащего. Вот некоторые из наиболее распространённых:
- It seems/appears (that) — Кажется, что...
- It happens (that) — Случается, что...
- It turned out (that) — Оказалось, что...
- It is known/believed/thought (that) — Известно/считается/думается, что...
- It is important/necessary/essential (to) — Важно/необходимо/существенно...
При использовании "it" как формального подлежащего необходимо также помнить о согласовании сказуемого. Несмотря на то, что реальное подлежащее может быть множественного числа, глагол всегда согласуется с "it" и используется в форме единственного числа:
It is clear that there are many problems to solve. — Ясно, что существует много проблем для решения.
Мария Светлова, методист языковых курсов Несколько лет назад я работала с группой IT-специалистов, которые готовились к собеседованиям в международные компании. Они отлично владели техническим английским, но в разговорной речи постоянно допускали одну и ту же ошибку — пропускали "it" в начале предложений. Вместо "It is necessary to optimize this code" они говорили "Is necessary to optimize this code". Проблема усугублялась тем, что многие технические руководства и документация часто написаны в телеграфном стиле, где "it" действительно опускается. Для решения этой проблемы я создала специальное упражнение: студенты должны были преобразовывать пункты технической документации в полные предложения, добавляя "it" там, где это необходимо. Через месяц регулярной практики их речь стала гораздо более грамматически корректной, что значительно повысило их шансы на успешное прохождение собеседований.
|Тип конструкции
|Формула
|Пример
|С инфинитивом
|It + глагол-связка + прилагательное + to-инфинитив
|It is hard to say no.
|С герундием
|It + глагол-связка + существительное/прилагательное + герундий
|It's no use arguing with him.
|С придаточным
|It + глагол + that-clause
|It seems that he's right.
|В пассивных конструкциях
|It + is + past participle + that-clause
|It is rumored that they are getting divorced.
Понимание функции "it" как формального подлежащего значительно обогатит вашу речь и поможет избежать типичных ошибок, свойственных изучающим английский язык. Эта грамматическая особенность английского языка не имеет прямого аналога во многих других языках, включая русский, что делает её освоение особенно важным. 🔑
It в безличных конструкциях о времени и погоде
Одно из наиболее характерных применений местоимения "it" — его использование в безличных конструкциях, особенно когда речь идёт о погоде, времени, расстоянии и окружающих условиях. В этих случаях "it" выступает как подлежащее, но не относится ни к какому конкретному предмету или явлению — оно просто необходимо для соблюдения грамматических правил английского предложения.
Рассмотрим основные категории безличных конструкций с "it":
Погодные условия: It is raining. — Идёт дождь. It's snowing heavily. — Идёт сильный снег. It's quite windy today. — Сегодня довольно ветрено.
Температура и ощущения: It's hot/cold/warm/cool. — Жарко/холодно/тепло/прохладно. It's freezing outside. — На улице морозно.
Время и расстояния: It's five o'clock. — Пять часов. It's a long way to the station. — До вокзала далеко.
Окружающие условия: It's dark/quiet/noisy here. — Здесь темно/тихо/шумно. It's getting late. — Становится поздно.
В русском языке подобные ситуации часто выражаются безличными предложениями без подлежащего или с помощью определённых грамматических конструкций. В английском же всегда требуется подлежащее, и эту роль берёт на себя "it".
Важно отметить, что существуют устойчивые выражения, связанные с погодой и временем, где использование "it" обязательно:
- It's raining cats and dogs. — Льёт как из ведра.
- It's pouring. — Льёт (сильный дождь).
- It's clearing up. — Проясняется.
- It's about time. — Давно пора.
- It takes time to... — Требуется время, чтобы...
Интересно, что в некоторых случаях возможны альтернативные конструкции без использования "it". Например, вместо "It's raining" можно сказать "The rain is falling", но такие варианты звучат менее естественно и используются реже.
Также стоит обратить внимание на смысловые различия в некоторых похожих конструкциях:
It's cold. — Холодно (о погоде, окружающей среде). I'm cold. — Мне холодно (о личном ощущении).
Конструкции с "it", относящиеся к времени, часто вызывают затруднения у изучающих язык из-за различий в выражении времени в разных языках:
It's half past three. — Половина четвёртого. It's 10 minutes to nine. — Без десяти девять.
Также "it" используется в выражениях, связанных с датами и днями недели:
It's Monday today. — Сегодня понедельник. It's the 5th of May. — Сегодня пятое мая.
Регулярная практика этих конструкций поможет вам автоматизировать использование "it" в безличных предложениях, что сделает вашу речь более естественной и грамматически правильной. Помните, что в английском языке пропуск подлежащего "it" в таких предложениях считается серьезной грамматической ошибкой. 🌧️
It для замены существительных: правила и особенности
Одна из основных функций местоимения "it" — замещение существительных в речи и тексте для избежания повторов и создания связного повествования. Однако правильное использование "it" в этой роли требует понимания определённых правил и нюансов.
Прежде всего, "it" заменяет:
- Неодушевлённые существительные единственного числа
- Животных, если их пол не указан или несущественен
- Младенцев, когда пол ребёнка неизвестен или несущественен
- Ситуации, концепции и идеи
Примеры замещения неодушевлённых существительных:
I bought a new car. It is very fast and economical. — Я купил новую машину. Она очень быстрая и экономичная. The house was beautiful, but it was too expensive. — Дом был красивым, но он был слишком дорогим.
При замещении животных:
There's a cat in the garden. It's playing with a ball. — В саду кошка. Она играет с мячом. Однако если пол животного известен и важен для контекста, используются местоимения "he" или "she": This is my cat Fluffy. She is five years old. — Это моя кошка Флаффи. Ей пять лет.
В случае с младенцами:
The baby was crying, but it stopped when I picked it up. — Ребёнок плакал, но перестал, когда я взял его на руки. Но опять же, если пол ребёнка известен, обычно используется соответствующее местоимение: My nephew is six months old. He can already sit up. — Моему племяннику шесть месяцев. Он уже может сидеть.
При замещении ситуаций, концепций или идей:
The economy is in recession. It doesn't look like it will improve soon. — Экономика в рецессии. Похоже, она не скоро улучшится. Love requires patience. It also demands compromise. — Любовь требует терпения. Она также требует компромиссов.
Важно помнить о правильном размещении "it" в предложении для обеспечения чёткой референции. Местоимение должно ясно указывать на замещаемое существительное, чтобы избежать двусмысленности:
Неясно: John told Robert that it was broken. (Что именно было сломано?) Ясно: John told Robert that his watch was broken. It had stopped working yesterday. (Теперь понятно, что "it" относится к часам.)
Ещё одна особенность — употребление притяжательной формы "its" (без апострофа!). Её часто путают с сокращением "it's" (it is или it has):
The company announced its new policy. — Компания объявила о своей новой политике. It's (it is) going to rain today. — Сегодня будет дождь.
Следует также учитывать, что "it" не используется для замещения существительных во множественном числе — в этом случае применяется местоимение "they":
I bought some books. They are on the table. — Я купил несколько книг. Они на столе.
Избегайте чрезмерного использования "it" в одном предложении или абзаце, так как это может привести к путанице. В таких случаях лучше повторить существительное или использовать синоним:
Не рекомендуется: I love my phone because it has a great camera. It also has a long battery life. I use it every day because it helps me stay connected. Лучше: I love my phone because it has a great camera. The device also has a long battery life. I use my phone every day because this gadget helps me stay connected.
Правильное использование "it" для замены существительных — важный навык для создания связной и грамматически корректной английской речи. Регулярная практика и внимание к контексту помогут вам освоить этот аспект использования местоимения. 📱
Сложные случаи использования it с практическими примерами
Даже опытные изучающие английский язык иногда сталкиваются с трудностями при использовании местоимения "it" в сложных конструкциях и идиоматических выражениях. Рассмотрим некоторые нестандартные и потенциально сложные случаи употребления этого местоимения, которые часто вызывают затруднения.
1. "It" в эмфатических конструкциях
Эмфатические конструкции с "it" (также называемые cleft sentences) используются для выделения определённой части предложения:
It was John who called yesterday. — Именно Джон звонил вчера. It's the attitude that matters, not the skills. — Именно отношение имеет значение, а не навыки. It was in 2010 that we first met. — Именно в 2010 году мы впервые встретились.
Структура такой конструкции: It + to be + выделяемый элемент + who/that/when + остаток предложения.
2. "It" в устойчивых выражениях и фразеологизмах
Английский язык богат идиомами и устойчивыми выражениями с использованием "it", которые нужно запоминать целиком:
To make it — преуспеть, добиться успеха He finally made it as a professional musician. — Он наконец-то добился успеха как профессиональный музыкант.
To call it a day — закончить работу на сегодня, завершить что-либо We've been working for 10 hours straight. Let's call it a day. — Мы работали 10 часов подряд. Давайте на сегодня закончим.
To wing it — импровизировать, действовать без подготовки I didn't have time to prepare for the presentation, so I'll have to wing it. — У меня не было времени подготовиться к презентации, поэтому придётся импровизировать.
To take it easy — расслабиться, не напрягаться You've been working too hard. Take it easy for a while. — Ты слишком много работал. Расслабься немного.
3. "It" с герундием против инфинитива
Одна из сложностей — различие в значении между конструкциями "it + герундий" и "it + инфинитив":
It's no use trying. — Бесполезно пытаться. (Герундий указывает на бесполезность действия в общем) It's useful to try. — Полезно попробовать. (Инфинитив указывает на полезность конкретного действия)
4. "It" в сравнительных конструкциях
Местоимение "it" используется в сравнительных конструкциях для сопоставления ситуаций:
It's better to ask than to guess. — Лучше спросить, чем догадываться. It's easier said than done. — Легче сказать, чем сделать. It's not so much the money as the principle. — Дело не столько в деньгах, сколько в принципе.
5. "It" с прилагательными и последующим предлогом
Некоторые прилагательные с "it" требуют определённых предлогов:
It's typical of him to forget. — Это типично для него — забывать. It's nice of you to help. — Очень мило с вашей стороны помочь. It's strange to me that no one noticed. — Мне странно, что никто не заметил.
6. "It" в вопросительных и условных конструкциях
"It" часто используется в специфических вопросительных и условных конструкциях:
What is it like to live in Tokyo? — Каково это — жить в Токио? How is it that you know so much about this topic? — Как получилось, что ты так много знаешь об этой теме? If it weren't for his help, I would have failed. — Если бы не его помощь, я бы провалился.
Применение "it" в этих сложных случаях требует не только знания правил, но и практического опыта. Регулярное чтение аутентичных текстов, просмотр фильмов и сериалов на английском, а также активная разговорная практика помогут вам освоить эти нюансы и сделать вашу речь более естественной и идиоматически правильной. 🎯
Освоив все функции местоимения "it", вы сделаете значительный шаг к грамматически безупречной английской речи. Помните — это маленькое слово играет огромную роль в структуре языка. Обращайте внимание на его использование в текстах, аудио и видеоматериалах. Регулярно практикуйтесь в применении различных конструкций с "it". Постепенно вы заметите, как правильное использование этого местоимения становится естественным, и ваша речь приобретает большую уверенность и аутентичность. Грамматическая точность — ключ к эффективной коммуникации на любом языке.