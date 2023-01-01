Фразовый глагол pass out: 4 значения и особенности употребления

Для переводчиков и профессионалов языка Фразовый глагол "pass out" — настоящая головоломка для изучающих английский язык. Как опытному переводчику, мне не раз приходилось объяснять студентам, почему в одном контексте эта фраза означает "потерять сознание", а в другом — "раздавать листовки". Многозначность подобных выражений часто ставит в тупик даже продвинутых учеников. Давайте разберем все нюансы употребления pass out, чтобы вы могли уверенно использовать его в речи и безошибочно понимать в фильмах, книгах и разговорах с носителями языка. 🔍

Что такое фразовый глагол pass out в английском языке

Фразовый глагол pass out — это комбинация базового глагола "pass" и наречия "out", которая образует новое устойчивое выражение с несколькими отличными друг от друга значениями. Как и многие фразовые глаголы в английском языке, pass out имеет смысл, который невозможно вывести простым сложением значений его составляющих.

Фразовые глаголы — одна из отличительных черт английского языка, делающая его одновременно выразительным и сложным для изучения. Они широко используются как в повседневной речи, так и в литературе, фильмах и официальных документах.

В зависимости от контекста, pass out может принимать следующие основные значения:

Потерять сознание, упасть в обморок

Раздавать что-либо (листовки, документы, еду)

Закончить курс обучения, получить диплом или сертификат

Выходить/выезжать (из ограниченного пространства)

Важно отметить, что pass out может функционировать как разделяемый (separable) и неразделяемый (inseparable) фразовый глагол в зависимости от контекста и значения. Это дополнительно усложняет его использование для изучающих язык.

Елена Сергеева, преподаватель английского языка высшей категории

Однажды на уроке с продвинутой группой я включила отрывок из американского сериала, где главный герой говорил: "I passed out after the party." Студенты были в замешательстве — большинство перевели эту фразу как "Я раздал что-то после вечеринки". Когда я объяснила, что в данном контексте это означает "Я потерял сознание/отключился после вечеринки", многие были удивлены. Эта ситуация показала мне, насколько важно понимать все оттенки значений фразовых глаголов и учиться определять нужное значение по контексту. С тех пор я уделяю особое внимание разбору фразовых глаголов в различных ситуациях, чтобы у студентов не возникало подобных проблем при просмотре фильмов или общении с носителями языка.

Основные значения и переводы pass out с контекстом

Рассмотрим детально каждое значение фразового глагола pass out и соответствующие примеры его употребления.

Значение Пример на английском Перевод на русский Потерять сознание He passed out from dehydration in the hot weather. Он потерял сознание от обезвоживания в жаркую погоду. Раздавать что-либо Volunteers passed out food to the homeless. Волонтёры раздавали еду бездомным. Окончить курс обучения The cadets passed out from the military academy last week. Кадеты окончили военную академию на прошлой неделе. Выезжать/выходить We passed out of the tunnel into bright sunlight. Мы выехали из туннеля на яркий солнечный свет.

🔹 Значение 1: Потерять сознание

Это самое распространённое значение фразового глагола pass out. Оно описывает ситуацию, когда человек теряет сознание из-за физического или эмоционального состояния.

Примеры:

After donating blood, she felt dizzy and passed out. — После сдачи крови она почувствовала головокружение и потеряла сознание.

The heat was so intense that several spectators passed out during the outdoor concert. — Жара была такой сильной, что несколько зрителей потеряли сознание во время концерта на открытом воздухе.

He drank too much and passed out on the couch. — Он слишком много выпил и отключился на диване.

🔹 Значение 2: Раздавать что-либо

В этом значении pass out является разделяемым фразовым глаголом, то есть между глаголом pass и наречием out может стоять дополнение.

Примеры:

The teacher passed out the test papers to the students. — Учитель раздал тестовые листы студентам.

They passed the flyers out at the entrance to the mall. — Они раздавали листовки у входа в торговый центр.

She passed out business cards at the networking event. — Она раздавала визитные карточки на деловой встрече.

🔹 Значение 3: Окончить курс обучения

Это значение чаще используется в британском английском, особенно в контексте военного обучения или других формальных образовательных программ.

Примеры:

She passed out of the police academy with top honors. — Она окончила полицейскую академию с отличием.

The new officers will pass out next month. — Новые офицеры закончат обучение в следующем месяце.

After passing out, he was assigned to his first regiment. — После окончания обучения его направили в первый полк.

🔹 Значение 4: Выезжать/выходить

Это менее распространённое значение описывает процесс выхода из ограниченного пространства.

Примеры:

The car passed out of the garage and onto the street. — Машина выехала из гаража на улицу.

They passed out of the forest into a clearing. — Они вышли из леса на поляну.

The ship passed out of the harbor. — Корабль вышел из гавани.

Как употреблять pass out в разговорной речи

В разговорной речи pass out чаще всего используется в двух основных значениях: "потерять сознание" и "раздавать что-либо". Важно понимать нюансы употребления и уместность фразы в различных ситуациях. 🗣️

Повседневные ситуации для использования pass out в значении "потерять сознание":

Описание чрезмерной усталости: "I was so exhausted after the marathon that I nearly passed out." — "Я был настолько измотан после марафона, что чуть не потерял сознание."

"My cousin passed out when they drew his blood." — "Мой кузен потерял сознание, когда у него брали кровь."

"When I heard the price of the tickets, I almost passed out!" — "Когда я услышал цену билетов, я чуть в обморок не упал!"

Распространённые ситуации для использования pass out в значении "раздавать":

В деловом контексте: "Could you help me pass out these reports before the meeting?" — "Не мог бы ты помочь мне раздать эти отчёты перед собранием?"

"The professor passed out the graded assignments." — "Профессор раздал проверенные задания."

"We'll be passing out meals at the homeless shelter on Sunday." — "В воскресенье мы будем раздавать еду в приюте для бездомных."

При употреблении pass out в разговорной речи следует учитывать и стилистические особенности:

В неформальной речи "pass out" в значении "потерять сознание" может заменяться сленговыми выражениями типа "black out", "conk out". В профессиональной или медицинской среде часто предпочитают более формальное "lose consciousness" или "faint" вместо "pass out". В британском английском выражение "pass out" в значении "окончить курс обучения" не является сленгом и может использоваться в официальных контекстах.

Андрей Михайлов, переводчик-синхронист

Во время перевода международной конференции по безопасности труда возникла интересная ситуация. Американский спикер использовал фразу "Several workers passed out due to fumes", что я правильно перевел как "Несколько рабочих потеряли сознание из-за паров". Однако когда британский участник сказал "Our officers have just passed out of the advanced safety training", российский делегат посмотрел на меня с недоумением, услышав мой перевод: "Наши сотрудники только что завершили курс повышения квалификации по безопасности". Он ожидал то же значение, что и в первом случае! После заседания пришлось объяснять делегату многозначность этого фразового глагола. Такие случаи подтверждают, насколько важно понимать все оттенки значений фразовых глаголов и правильно определять контекст их использования.

Pass out в разных сферах жизни: особенности применения

Фразовый глагол pass out широко используется в различных профессиональных и социальных контекстах, приобретая специфические оттенки значений в зависимости от сферы применения.

Сфера применения Особенности употребления Пример Медицина Используется для описания потери сознания; может иметь техническую спецификацию The patient passed out during the procedure due to vasovagal syncope. Военная сфера Чаще используется в значении "окончить курс обучения" The new lieutenants passed out from Sandhurst Military Academy. Образование Часто используется в значении "раздавать учебные материалы" The teacher passed out worksheets for the group project. Маркетинг Обычно используется в значении "распространять рекламные материалы" The team passed out promotional samples at the trade show.

В медицинском контексте:

В медицинской терминологии предпочтение часто отдается более формальным терминам, таким как "lose consciousness", "faint" или "syncope", однако в разговоре между медперсоналом или при общении с пациентами часто используется именно pass out как более понятный термин.

"The patient passed out after standing up too quickly." — "Пациент потерял сознание после того, как слишком быстро встал."

"If you feel like you might pass out during the blood draw, please alert the nurse." — "Если вы почувствуете, что можете потерять сознание во время забора крови, пожалуйста, предупредите медсестру."

В военной сфере:

Особенно в британской военной традиции pass out имеет устоявшееся значение "окончить курс обучения" и часто используется в контексте церемоний выпуска и парадов.

"The passing out parade will take place next Friday." — "Парад выпускников состоится в следующую пятницу."

"She passed out as the top cadet in her class." — "Она окончила обучение как лучший кадет в своем классе."

В образовательной среде:

В школах и университетах pass out чаще всего используется в значении "раздавать материалы":

"Please help me pass out these test booklets." — "Пожалуйста, помогите мне раздать эти тестовые буклеты."

"The professor passed out the syllabus on the first day." — "Профессор раздал учебный план в первый день."

В сфере маркетинга и рекламы:

Специалисты по маркетингу часто используют pass out, когда говорят о распространении рекламных материалов:

"We'll have a team passing out flyers at the entrance." — "У входа будет команда, раздающая листовки."

"They passed out branded merchandise during the event." — "Во время мероприятия они раздавали фирменную продукцию."

В социальных контекстах:

В неформальном общении pass out в значении "потерять сознание" может иметь различные оттенки в зависимости от причины:

От усталости: "I was so tired that I passed out as soon as my head hit the pillow." — "Я был настолько уставшим, что отключился, как только моя голова коснулась подушки."

От употребления алкоголя: "He had too many drinks and passed out at the party." — "Он выпил слишком много и отключился на вечеринке." (в этом контексте имеет слегка негативный оттенок)

От эмоционального шока: "She passed out when she heard the news." — "Она потеряла сознание, когда услышала новость."

Сочетаемость и грамматические нюансы pass out

Правильное использование фразового глагола pass out требует понимания его грамматических особенностей и типичных сочетаний с другими словами. Эти нюансы критически важны для построения грамматически верных предложений. 📝

Грамматические особенности:

Разделяемый и неразделяемый характер: В значении "раздавать" pass out является разделяемым фразовым глаголом: "The teacher passed the tests out" или "The teacher passed out the tests" (обе формы правильные). Однако в значении "потерять сознание" он неразделяемый: "She passed out from the heat" (нельзя сказать "She passed from the heat out"). Временные формы: Pass out может использоваться во всех временных формах, следуя стандартным правилам английской грамматики: Present Simple: "He passes out flyers every weekend." — "Он раздает листовки каждые выходные."

Present Continuous: "They are passing out samples at the mall." — "Они раздают образцы в торговом центре."

Past Simple: "She passed out during the concert." — "Она потеряла сознание во время концерта."

Present Perfect: "Have you passed out all the invitations?" — "Ты раздал все приглашения?" Пассивный залог: Pass out может использоваться в пассивном залоге, особенно в значении "раздавать": "The forms were passed out to all participants." — "Формы были розданы всем участникам."

"Refreshments will be passed out during the break." — "Напитки будут розданы во время перерыва."

Типичные предлоги и наречия, используемые с pass out:

Pass out from — указывает на причину потери сознания: "He passed out from exhaustion." — "Он потерял сознание от истощения."

Pass out due to — формальный вариант для указания причины: "Several workers passed out due to poor ventilation." — "Несколько рабочих потеряли сознание из-за плохой вентиляции."

Pass out at/during — указывает на время или место события: "She passed out at the gym during her workout." — "Она потеряла сознание в спортзале во время тренировки."

Pass out to — указывает получателя при раздаче: "Please pass out these booklets to the audience." — "Пожалуйста, раздайте эти буклеты аудитории."

Устойчивые выражения с pass out:

Pass out cold — полностью потерять сознание: "He hit his head and passed out cold." — "Он ударился головой и полностью потерял сознание."

About to pass out — быть на грани потери сознания: "After running the marathon, he was about to pass out." — "После забега марафона он был на грани потери сознания."

Pass out like a light — мгновенно потерять сознание или заснуть: "He was so tired he passed out like a light." — "Он был настолько уставшим, что моментально отключился."

Сравнение с синонимичными выражениями:

Для значения "потерять сознание": faint, black out, collapse, lose consciousness

Для значения "раздавать": distribute, hand out, give out, dispense

Для значения "окончить обучение": graduate, complete training, finish studies

Распространенные ошибки при употреблении pass out:

Путаница со значениями в зависимости от контекста Неправильное разделение фразового глагола: "He passed the crowd out flyers" (неверно) вместо "He passed out flyers to the crowd" или "He passed flyers out to the crowd" (верно) Использование неправильных предлогов: "She passed out with dehydration" (неверно) вместо "She passed out from dehydration" (верно) Смешение британского и американского использования: в американском английском значение "окончить обучение" менее распространено и может быть неправильно понято