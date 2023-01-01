Фразовый глагол pass out: 4 значения и особенности употребления#Лингвистика и текст
Фразовый глагол "pass out" — настоящая головоломка для изучающих английский язык. Как опытному переводчику, мне не раз приходилось объяснять студентам, почему в одном контексте эта фраза означает "потерять сознание", а в другом — "раздавать листовки". Многозначность подобных выражений часто ставит в тупик даже продвинутых учеников. Давайте разберем все нюансы употребления pass out, чтобы вы могли уверенно использовать его в речи и безошибочно понимать в фильмах, книгах и разговорах с носителями языка. 🔍
Что такое фразовый глагол pass out в английском языке
Фразовый глагол pass out — это комбинация базового глагола "pass" и наречия "out", которая образует новое устойчивое выражение с несколькими отличными друг от друга значениями. Как и многие фразовые глаголы в английском языке, pass out имеет смысл, который невозможно вывести простым сложением значений его составляющих.
Фразовые глаголы — одна из отличительных черт английского языка, делающая его одновременно выразительным и сложным для изучения. Они широко используются как в повседневной речи, так и в литературе, фильмах и официальных документах.
В зависимости от контекста, pass out может принимать следующие основные значения:
- Потерять сознание, упасть в обморок
- Раздавать что-либо (листовки, документы, еду)
- Закончить курс обучения, получить диплом или сертификат
- Выходить/выезжать (из ограниченного пространства)
Важно отметить, что pass out может функционировать как разделяемый (separable) и неразделяемый (inseparable) фразовый глагол в зависимости от контекста и значения. Это дополнительно усложняет его использование для изучающих язык.
Елена Сергеева, преподаватель английского языка высшей категории
Однажды на уроке с продвинутой группой я включила отрывок из американского сериала, где главный герой говорил: "I passed out after the party." Студенты были в замешательстве — большинство перевели эту фразу как "Я раздал что-то после вечеринки". Когда я объяснила, что в данном контексте это означает "Я потерял сознание/отключился после вечеринки", многие были удивлены. Эта ситуация показала мне, насколько важно понимать все оттенки значений фразовых глаголов и учиться определять нужное значение по контексту. С тех пор я уделяю особое внимание разбору фразовых глаголов в различных ситуациях, чтобы у студентов не возникало подобных проблем при просмотре фильмов или общении с носителями языка.
Основные значения и переводы pass out с контекстом
Рассмотрим детально каждое значение фразового глагола pass out и соответствующие примеры его употребления.
|Значение
|Пример на английском
|Перевод на русский
|Потерять сознание
|He passed out from dehydration in the hot weather.
|Он потерял сознание от обезвоживания в жаркую погоду.
|Раздавать что-либо
|Volunteers passed out food to the homeless.
|Волонтёры раздавали еду бездомным.
|Окончить курс обучения
|The cadets passed out from the military academy last week.
|Кадеты окончили военную академию на прошлой неделе.
|Выезжать/выходить
|We passed out of the tunnel into bright sunlight.
|Мы выехали из туннеля на яркий солнечный свет.
🔹 Значение 1: Потерять сознание
Это самое распространённое значение фразового глагола pass out. Оно описывает ситуацию, когда человек теряет сознание из-за физического или эмоционального состояния.
Примеры:
- After donating blood, she felt dizzy and passed out. — После сдачи крови она почувствовала головокружение и потеряла сознание.
- The heat was so intense that several spectators passed out during the outdoor concert. — Жара была такой сильной, что несколько зрителей потеряли сознание во время концерта на открытом воздухе.
- He drank too much and passed out on the couch. — Он слишком много выпил и отключился на диване.
🔹 Значение 2: Раздавать что-либо
В этом значении pass out является разделяемым фразовым глаголом, то есть между глаголом pass и наречием out может стоять дополнение.
Примеры:
- The teacher passed out the test papers to the students. — Учитель раздал тестовые листы студентам.
- They passed the flyers out at the entrance to the mall. — Они раздавали листовки у входа в торговый центр.
- She passed out business cards at the networking event. — Она раздавала визитные карточки на деловой встрече.
🔹 Значение 3: Окончить курс обучения
Это значение чаще используется в британском английском, особенно в контексте военного обучения или других формальных образовательных программ.
Примеры:
- She passed out of the police academy with top honors. — Она окончила полицейскую академию с отличием.
- The new officers will pass out next month. — Новые офицеры закончат обучение в следующем месяце.
- After passing out, he was assigned to his first regiment. — После окончания обучения его направили в первый полк.
🔹 Значение 4: Выезжать/выходить
Это менее распространённое значение описывает процесс выхода из ограниченного пространства.
Примеры:
- The car passed out of the garage and onto the street. — Машина выехала из гаража на улицу.
- They passed out of the forest into a clearing. — Они вышли из леса на поляну.
- The ship passed out of the harbor. — Корабль вышел из гавани.
Как употреблять pass out в разговорной речи
В разговорной речи pass out чаще всего используется в двух основных значениях: "потерять сознание" и "раздавать что-либо". Важно понимать нюансы употребления и уместность фразы в различных ситуациях. 🗣️
Повседневные ситуации для использования pass out в значении "потерять сознание":
- Описание чрезмерной усталости: "I was so exhausted after the marathon that I nearly passed out." — "Я был настолько измотан после марафона, что чуть не потерял сознание."
- Рассказ о медицинском случае: "My cousin passed out when they drew his blood." — "Мой кузен потерял сознание, когда у него брали кровь."
- Шутливое описание сильного удивления: "When I heard the price of the tickets, I almost passed out!" — "Когда я услышал цену билетов, я чуть в обморок не упал!"
Распространённые ситуации для использования pass out в значении "раздавать":
- В деловом контексте: "Could you help me pass out these reports before the meeting?" — "Не мог бы ты помочь мне раздать эти отчёты перед собранием?"
- В образовательной среде: "The professor passed out the graded assignments." — "Профессор раздал проверенные задания."
- В контексте волонтёрства: "We'll be passing out meals at the homeless shelter on Sunday." — "В воскресенье мы будем раздавать еду в приюте для бездомных."
При употреблении pass out в разговорной речи следует учитывать и стилистические особенности:
- В неформальной речи "pass out" в значении "потерять сознание" может заменяться сленговыми выражениями типа "black out", "conk out".
- В профессиональной или медицинской среде часто предпочитают более формальное "lose consciousness" или "faint" вместо "pass out".
- В британском английском выражение "pass out" в значении "окончить курс обучения" не является сленгом и может использоваться в официальных контекстах.
Андрей Михайлов, переводчик-синхронист
Во время перевода международной конференции по безопасности труда возникла интересная ситуация. Американский спикер использовал фразу "Several workers passed out due to fumes", что я правильно перевел как "Несколько рабочих потеряли сознание из-за паров". Однако когда британский участник сказал "Our officers have just passed out of the advanced safety training", российский делегат посмотрел на меня с недоумением, услышав мой перевод: "Наши сотрудники только что завершили курс повышения квалификации по безопасности". Он ожидал то же значение, что и в первом случае! После заседания пришлось объяснять делегату многозначность этого фразового глагола. Такие случаи подтверждают, насколько важно понимать все оттенки значений фразовых глаголов и правильно определять контекст их использования.
Pass out в разных сферах жизни: особенности применения
Фразовый глагол pass out широко используется в различных профессиональных и социальных контекстах, приобретая специфические оттенки значений в зависимости от сферы применения.
|Сфера применения
|Особенности употребления
|Пример
|Медицина
|Используется для описания потери сознания; может иметь техническую спецификацию
|The patient passed out during the procedure due to vasovagal syncope.
|Военная сфера
|Чаще используется в значении "окончить курс обучения"
|The new lieutenants passed out from Sandhurst Military Academy.
|Образование
|Часто используется в значении "раздавать учебные материалы"
|The teacher passed out worksheets for the group project.
|Маркетинг
|Обычно используется в значении "распространять рекламные материалы"
|The team passed out promotional samples at the trade show.
В медицинском контексте:
В медицинской терминологии предпочтение часто отдается более формальным терминам, таким как "lose consciousness", "faint" или "syncope", однако в разговоре между медперсоналом или при общении с пациентами часто используется именно pass out как более понятный термин.
- "The patient passed out after standing up too quickly." — "Пациент потерял сознание после того, как слишком быстро встал."
- "If you feel like you might pass out during the blood draw, please alert the nurse." — "Если вы почувствуете, что можете потерять сознание во время забора крови, пожалуйста, предупредите медсестру."
В военной сфере:
Особенно в британской военной традиции pass out имеет устоявшееся значение "окончить курс обучения" и часто используется в контексте церемоний выпуска и парадов.
- "The passing out parade will take place next Friday." — "Парад выпускников состоится в следующую пятницу."
- "She passed out as the top cadet in her class." — "Она окончила обучение как лучший кадет в своем классе."
В образовательной среде:
В школах и университетах pass out чаще всего используется в значении "раздавать материалы":
- "Please help me pass out these test booklets." — "Пожалуйста, помогите мне раздать эти тестовые буклеты."
- "The professor passed out the syllabus on the first day." — "Профессор раздал учебный план в первый день."
В сфере маркетинга и рекламы:
Специалисты по маркетингу часто используют pass out, когда говорят о распространении рекламных материалов:
- "We'll have a team passing out flyers at the entrance." — "У входа будет команда, раздающая листовки."
- "They passed out branded merchandise during the event." — "Во время мероприятия они раздавали фирменную продукцию."
В социальных контекстах:
В неформальном общении pass out в значении "потерять сознание" может иметь различные оттенки в зависимости от причины:
- От усталости: "I was so tired that I passed out as soon as my head hit the pillow." — "Я был настолько уставшим, что отключился, как только моя голова коснулась подушки."
- От употребления алкоголя: "He had too many drinks and passed out at the party." — "Он выпил слишком много и отключился на вечеринке." (в этом контексте имеет слегка негативный оттенок)
- От эмоционального шока: "She passed out when she heard the news." — "Она потеряла сознание, когда услышала новость."
Сочетаемость и грамматические нюансы pass out
Правильное использование фразового глагола pass out требует понимания его грамматических особенностей и типичных сочетаний с другими словами. Эти нюансы критически важны для построения грамматически верных предложений. 📝
Грамматические особенности:
- Разделяемый и неразделяемый характер: В значении "раздавать" pass out является разделяемым фразовым глаголом: "The teacher passed the tests out" или "The teacher passed out the tests" (обе формы правильные). Однако в значении "потерять сознание" он неразделяемый: "She passed out from the heat" (нельзя сказать "She passed from the heat out").
- Временные формы: Pass out может использоваться во всех временных формах, следуя стандартным правилам английской грамматики:
- Present Simple: "He passes out flyers every weekend." — "Он раздает листовки каждые выходные."
- Present Continuous: "They are passing out samples at the mall." — "Они раздают образцы в торговом центре."
- Past Simple: "She passed out during the concert." — "Она потеряла сознание во время концерта."
- Present Perfect: "Have you passed out all the invitations?" — "Ты раздал все приглашения?"
- Пассивный залог: Pass out может использоваться в пассивном залоге, особенно в значении "раздавать":
- "The forms were passed out to all participants." — "Формы были розданы всем участникам."
- "Refreshments will be passed out during the break." — "Напитки будут розданы во время перерыва."
Типичные предлоги и наречия, используемые с pass out:
- Pass out from — указывает на причину потери сознания: "He passed out from exhaustion." — "Он потерял сознание от истощения."
- Pass out due to — формальный вариант для указания причины: "Several workers passed out due to poor ventilation." — "Несколько рабочих потеряли сознание из-за плохой вентиляции."
- Pass out at/during — указывает на время или место события: "She passed out at the gym during her workout." — "Она потеряла сознание в спортзале во время тренировки."
- Pass out to — указывает получателя при раздаче: "Please pass out these booklets to the audience." — "Пожалуйста, раздайте эти буклеты аудитории."
Устойчивые выражения с pass out:
- Pass out cold — полностью потерять сознание: "He hit his head and passed out cold." — "Он ударился головой и полностью потерял сознание."
- About to pass out — быть на грани потери сознания: "After running the marathon, he was about to pass out." — "После забега марафона он был на грани потери сознания."
- Pass out like a light — мгновенно потерять сознание или заснуть: "He was so tired he passed out like a light." — "Он был настолько уставшим, что моментально отключился."
Сравнение с синонимичными выражениями:
- Для значения "потерять сознание": faint, black out, collapse, lose consciousness
- Для значения "раздавать": distribute, hand out, give out, dispense
- Для значения "окончить обучение": graduate, complete training, finish studies
Распространенные ошибки при употреблении pass out:
- Путаница со значениями в зависимости от контекста
- Неправильное разделение фразового глагола: "He passed the crowd out flyers" (неверно) вместо "He passed out flyers to the crowd" или "He passed flyers out to the crowd" (верно)
- Использование неправильных предлогов: "She passed out with dehydration" (неверно) вместо "She passed out from dehydration" (верно)
- Смешение британского и американского использования: в американском английском значение "окончить обучение" менее распространено и может быть неправильно понято
Фразовый глагол pass out — это яркий пример того, как один и тот же набор слов может нести абсолютно разные значения в зависимости от контекста. Освоив все оттенки этого многогранного выражения, вы не только обогатите свой словарный запас, но и сделаете важный шаг к пониманию идиоматической природы английского языка. Помните: контекст — ваш главный помощник в определении правильного значения, а регулярная практика в различных ситуациях — ключ к уверенному использованию фразовых глаголов.