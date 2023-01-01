Фразовый глагол get over: 5 важных значений для свободного английского

Для кого эта статья:

Студенты и ученики, изучающие английский язык

Преподаватели и методисты по английскому

Люди, стремящиеся улучшить разговорные навыки и владение фразовыми глаголами Освоение фразовых глаголов — тот рубеж, который разделяет "просто говорящих по-английски" и тех, кто действительно владеет языком. Фразовый глагол "get over" — один из самых частотных и многозначных в английской речи. От преодоления забора до восстановления после тяжелого расставания — диапазон применения этой конструкции впечатляет. Я проанализировал все ключевые значения и подобрал примеры, которые раз и навсегда помогут вам разобраться с этим языковым феноменом. Давайте разберем пять основных значений get over, которые сделают ваш английский более естественным и выразительным. 🔍

Что такое фразовый глагол get over и его особенности

Фразовый глагол "get over" относится к категории неотделяемых фразовых глаголов английского языка. Это означает, что частица "over" не может быть отделена от глагола "get" объектом. Данная комбинация трансформирует обычный глагол "get" (получать), придавая ему совершенно иные смысловые оттенки.

Структурно фразовый глагол состоит из базового глагола и постпозитивной частицы (предлога или наречия). В случае с "get over" частица "over" кардинально меняет значение базового глагола. Если рассматривать исторический аспект, изначально "over" обозначал физическое перемещение через препятствие, но со временем значение расширилось до метафорического преодоления трудностей.

Андрей Петров, методист по английскому языку На своих занятиях я заметил закономерность: студенты, даже владеющие продвинутой грамматикой, часто допускают ошибки с фразовым глаголом "get over". Наиболее распространенная из них — путаница с похожим фразовым глаголом "get through". Разница принципиальная: "get over" подразумевает полное преодоление и переход к следующему этапу, тогда как "get through" означает справиться с чем-то трудным, пройти через это. Например, "I finally got over my ex" (Я наконец-то пережил расставание с бывшим партнером) означает, что человек полностью восстановился эмоционально. А вот "I got through the exam somehow" (Я как-то прошел через экзамен) говорит лишь о том, что испытание закончилось, без оценки дальнейшего состояния.

Особенности фразового глагола "get over":

Неотделяемый характер — нельзя сказать "get it over", только "get over it"

Многозначность — имеет несколько семантических полей

Может использоваться как с объектом, так и без него

Часто употребляется в разговорной речи и неформальной письменной коммуникации

Входит в категорию "must-know phrasal verbs" для изучающих английский

Критерий Характеристика "get over" Примечание Тип фразового глагола Неотделяемый Объект всегда следует после частицы Стилистическая окраска Преимущественно нейтральная/разговорная Редко используется в формальных текстах Частотность в речи Высокая Входит в ТОП-100 фразовых глаголов Сочетаемость С абстрактными и конкретными существительными Широкий диапазон контекстов Временные формы Может использоваться во всех временах Часто в Present Perfect и Past Simple

Get over как преодоление физических препятствий

Первичное и наиболее буквальное значение фразового глагола "get over" — физическое преодоление препятствия. Это прямое отражение семантики составляющих элементов: "get" (добираться) и "over" (через, поверх). В этом значении глагол используется для описания ситуаций, когда объект или субъект перемещается с одной стороны препятствия на другую.

Визуализация этого значения проста: представьте забор, стену, реку или любое другое физическое препятствие, которое необходимо преодолеть. Именно в таких контекстах "get over" звучит наиболее естественно и точно передает суть действия.

Примеры употребления:

"The cat managed to get over the fence." — "Кошке удалось перебраться через забор." "How will we get over this river without a bridge?" — "Как мы переберемся через эту реку без моста?" "They built a ladder to get over the wall." — "Они соорудили лестницу, чтобы перебраться через стену." "The athletes need to get over several hurdles in this race." — "Спортсменам нужно преодолеть несколько барьеров в этой гонке." "The mountain is too high to get over without proper equipment." — "Гора слишком высокая, чтобы преодолеть её без соответствующего снаряжения."

Важно отметить, что в этом значении "get over" может использоваться как с одушевленными, так и с неодушевленными субъектами. Например, можно сказать: "The ball got over the net" — "Мяч перелетел через сетку".

Мария Соколова, переводчик-синхронист Однажды на международных переговорах я столкнулась с ситуацией, когда фразовый глагол "get over" вызвал серьезное недопонимание. Американский докладчик, рассказывая о трансграничном сотрудничестве, использовал фразу: "We need to get over these geographical barriers". Русскоязычный участник, услышав мой перевод "Нам нужно преодолеть эти географические барьеры", решил, что речь идет о буквальном строительстве мостов и дорог. Пришлось объяснять, что в данном контексте выражение имеет метафорический смысл и означает преодоление географических ограничений путем создания новых форм сотрудничества. Этот случай наглядно демонстрирует, как важно улавливать контекстуальные нюансы при работе с фразовыми глаголами.

Существуют также устойчивые выражения с "get over" в значении физического преодоления:

"Get over it or go around it" — "Либо перепрыгни, либо обойди" (идиоматическое выражение о решении проблем)

"Just get over yourself" — "Просто перешагни через себя" (переносное значение, основанное на физическом)

"Get over to the other side" — "Перебраться на другую сторону"

Get over в значении "выздороветь" и "восстановиться"

Второе распространенное значение фразового глагола "get over" связано с процессом восстановления после болезни или физического недомогания. В этом контексте глагол обозначает полное преодоление недуга и возвращение к нормальному состоянию здоровья. Это значение можно рассматривать как метафорическое расширение физического преодоления препятствия, где болезнь выступает барьером, который нужно "перешагнуть".

Данное значение особенно актуально в повседневной речи, когда мы говорим о различных заболеваниях — от простуды до более серьезных медицинских состояний. "Get over" в этом смысле подразумевает не просто улучшение состояния, а полное выздоровление.

Тип заболевания Пример с "get over" Перевод Простудные заболевания It took me a week to get over that cold. Мне потребовалась неделя, чтобы вылечиться от той простуды. Инфекционные заболевания She's still trying to get over the flu. Она всё ещё пытается оправиться от гриппа. Травмы The athlete hasn't fully got over his knee injury yet. Спортсмен ещё полностью не восстановился после травмы колена. Хирургические вмешательства It takes time to get over surgery. Требуется время, чтобы восстановиться после операции. Психосоматические состояния I'm trying to get over this exhaustion. Я пытаюсь преодолеть это истощение.

Примеры употребления в контексте выздоровления:

"I'm not sure if I'll ever get over this chronic back pain." — "Я не уверен, что когда-либо избавлюсь от этой хронической боли в спине." "Have you got over your jet lag yet?" — "Ты уже справился с джетлагом?" "The doctor said it would take at least a month to get over the surgery." — "Врач сказал, что потребуется не менее месяца, чтобы восстановиться после операции." "Children usually get over chicken pox without complications." — "Дети обычно переносят ветрянку без осложнений." "He's taking vitamins to help him get over his fatigue." — "Он принимает витамины, чтобы помочь ему справиться с усталостью."

Интересно отметить, что "get over" в медицинском контексте может использоваться не только по отношению к физическим недугам, но и к психологическим состояниям, связанным со здоровьем, таким как бессонница, тревожность или панические атаки:

"I couldn't get over my insomnia until I started meditation." — "Я не мог справиться с бессонницей, пока не начал заниматься медитацией."

"It took her years of therapy to get over her anxiety disorder." — "Ей потребовались годы терапии, чтобы преодолеть тревожное расстройство."

"Many patients struggle to get over the side effects of this medication." — "Многие пациенты с трудом переносят побочные эффекты этого лекарства."

Эмоциональный аспект фразового глагола get over

Пожалуй, наиболее психологически насыщенное значение фразового глагола "get over" относится к эмоциональной сфере. В этом контексте выражение описывает процесс преодоления эмоциональных травм, потрясений или сильных чувств. Здесь мы наблюдаем метафорическое расширение значения физического преодоления препятствия на уровень эмоциональных барьеров.

Использование "get over" в эмоциональном контексте особенно характерно для описания восстановления после романтических отношений, потери близких людей, разочарований или других психологически травмирующих событий. 💔

Примеры употребления в контексте эмоционального восстановления:

"It took him years to get over his divorce." — "Ему потребовались годы, чтобы пережить развод." "I don't think I'll ever get over losing my childhood home." — "Не думаю, что когда-нибудь смирюсь с потерей родительского дома." "She's still trying to get over her rejection from the university." — "Она всё ещё пытается справиться с отказом университета." "How long did it take you to get over your first heartbreak?" — "Сколько времени тебе потребовалось, чтобы пережить первую сердечную боль?" "Some people never fully get over childhood trauma." — "Некоторые люди никогда полностью не преодолевают детские травмы."

В эмоциональном контексте "get over" может иметь несколько оттенков значения:

Преодоление привязанности — "I can't get over her" (Я не могу её забыть)

— "I can't get over her" (Я не могу её забыть) Примирение с потерей — "Getting over the death of a pet takes time" (Смириться со смертью питомца требует времени)

— "Getting over the death of a pet takes time" (Смириться со смертью питомца требует времени) Восстановление самоуважения — "She finally got over the humiliation" (Она наконец преодолела унижение)

— "She finally got over the humiliation" (Она наконец преодолела унижение) Принятие разочарования — "I'll get over not getting that promotion" (Я переживу то, что не получил повышения)

Интересно, что в английской разговорной речи часто используются вариации этого значения в формате императива или вопроса:

"Get over it!" — "Переживи это!" / "Смирись!" (часто звучит резко и может быть воспринято как бесчувственный совет)

"Are you over him yet?" — "Ты его уже пережила?"

"Will I ever get over this?" — "Смогу ли я когда-нибудь это пережить?"

Другие значения get over в разговорном английском

Помимо трех основных значений, фразовый глагол "get over" имеет еще несколько менее распространенных, но важных для понимания значений, особенно в разговорном английском. Эти употребления часто встречаются в неформальной коммуникации и могут вызывать затруднения у изучающих язык. 🤔

Значение 4: Объяснить, донести информацию

В этом контексте "get over" означает успешную передачу информации, идеи или концепции другому человеку. По сути, это преодоление коммуникационного барьера.

Примеры употребления:

"I'm not sure if I'm getting my point over clearly." — "Я не уверен, что ясно доношу свою мысль."

"The professor was able to get over complex ideas in a simple way." — "Профессор смог объяснить сложные идеи простым способом."

"How do I get over to him that this behavior is unacceptable?" — "Как мне донести до него, что такое поведение неприемлемо?"

"The campaign failed to get its message over to young voters." — "Кампании не удалось донести свое сообщение до молодых избирателей."

"She uses visual aids to get the information over more effectively." — "Она использует наглядные пособия, чтобы эффективнее донести информацию."

Значение 5: Удивление, шок, неверие

В разговорной речи "get over" также используется для выражения сильного удивления или неверия в форме "I can't get over..." (Я не могу поверить/смириться с...).

Примеры употребления:

"I can't get over how much the city has changed." — "Не могу поверить, насколько изменился город."

"She still can't get over the fact that she won the competition." — "Она до сих пор не может поверить, что выиграла соревнование."

"I'll never get over the beauty of this place." — "Я никогда не перестану удивляться красоте этого места."

"Can you get over the price of these tickets?" — "Ты можешь поверить в цену этих билетов?"

"I can't get over how talented those kids are." — "Не могу поверить, насколько талантливы эти дети."

Дополнительно стоит упомянуть идиоматическое выражение "Get over yourself", которое используется как резкий призыв к человеку прекратить быть самоуверенным, эгоцентричным или слишком сосредоточенным на своих проблемах:

"Oh, get over yourself! Not everything revolves around you." — "О, не будь таким самовлюбленным! Не всё вращается вокруг тебя."

"He needs to get over himself and apologize." — "Ему нужно переступить через свою гордость и извиниться."

Сравнение "get over" с похожими фразовыми глаголами:

Фразовый глагол Значение Пример Перевод Get over Полностью преодолеть и идти дальше She got over her fear of flying. Она преодолела свой страх полетов. Get through Пройти через трудный период We'll get through this difficult time together. Мы вместе пройдем через это трудное время. Get past Преодолеть препятствие, но с оттенком "оставить позади" I can't get past the first chapter of this book. Я не могу продвинуться дальше первой главы этой книги. Get by Справляться минимально необходимым образом We're just getting by on one salary. Мы едва сводим концы с концами на одну зарплату. Get around Обойти препятствие, избежать She always finds ways to get around the rules. Она всегда находит способы обойти правила.