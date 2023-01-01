Put up with: как правильно использовать этот фразовый глагол#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Изучающие английский язык на среднем и продвинутом уровне
- Преподаватели английского языка
Люди, интересующиеся культурными аспектами языка и его использованием в различных контекстах
Фразовый глагол "put up with" — это тот лингвистический мост, который превращает изучающего английский в человека, владеющего им по-настоящему. Это выражение настолько глубоко встроено в повседневную речь носителей языка, что без его понимания многие диалоги кажутся непроницаемыми, а ситуации — непонятными. Удивительно, но за этой простой комбинацией из трёх слов скрывается целая философия отношения к жизненным трудностям, которую англоговорящие культуры транслируют через язык. Давайте разберём этот фразовый глагол так, чтобы вы не просто запомнили, а почувствовали его и смогли использовать естественно и к месту. 🔍
Что значит "put up with": суть фразового глагола
Фразовый глагол "put up with" обозначает действие, при котором человек терпит, мирится или выносит что-то неприятное, раздражающее или трудное без жалоб или сопротивления. По сути, это лингвистическое выражение стойкости и терпимости перед лицом неблагоприятных обстоятельств. 💪
Этимологически "put up with" произошёл от более старого выражения "put up", которое изначально означало "размещать" или "предоставлять жильё". Со временем добавление предлога "with" трансформировало значение в метафору: как будто вы "размещаете" проблему внутри своего пространства и соглашаетесь с её присутствием.
Грамматически "put up with" является трёхчастным фразовым глаголом, что уже делает его сложным для изучающих английский язык. Все три части должны оставаться вместе, что создаёт определённые правила его использования в предложении.
|Форма времени
|Пример использования
|Перевод
|Present Simple
|I put up with his jokes.
|Я терплю его шутки.
|Past Simple
|She put up with the noise for hours.
|Она терпела шум часами.
|Present Perfect
|We have put up with this situation for too long.
|Мы слишком долго мирились с этой ситуацией.
|Future Simple
|I won't put up with such behavior anymore.
|Я больше не буду мириться с таким поведением.
Важно понимать, что "put up with" почти всегда имеет негативный оттенок — мы не "миримся" с чем-то приятным или желанным. Этот фразовый глагол подразумевает, что субъект действия предпочёл бы избежать ситуации, но по каким-то причинам вынужден её принять.
Екатерина Морозова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем
Помню случай с моей студенткой Марией, которая готовилась к собеседованию в международную компанию. Мы отрабатывали ответы на типичные вопросы, и когда дошли до "What's your biggest weakness?", она ответила: "Sometimes I can't put up with inefficiency". На следующем занятии она рассказала, что интервьюер заострил внимание именно на этой фразе, спросив, как она справляется с неэффективностью коллег. Правильное использование "put up with" не только продемонстрировало хороший уровень языка, но и привело к интересной дискуссии о профессиональных ценностях. Мария получила предложение о работе, и позже HR-менеджер сказал, что её английский произвел отличное впечатление, особенно свободное использование идиоматических выражений.
Основные способы употребления put up with в речи
Фразовый глагол "put up with" обладает универсальностью применения, что делает его одним из наиболее востребованных в разговорной английской речи. Рассмотрим основные способы его употребления, которые помогут вам естественно интегрировать это выражение в свой языковой арсенал. 🗣️
- Отрицательные конструкции — Часто "put up with" используется в отрицательных предложениях, когда говорящий выражает свой предел терпения: "I can't put up with his constant complaints anymore." (Я больше не могу терпеть его постоянные жалобы.)
- Вопросительные предложения — В вопросах выражение часто показывает удивление или недоумение: "How do you put up with such working conditions?" (Как ты миришься с такими условиями труда?)
- Условные предложения — "If I had to put up with this noise every day, I would go crazy." (Если бы мне приходилось терпеть этот шум каждый день, я бы сошёл с ума.)
- С модальными глаголами — Сочетание с модальными глаголами придаёт выражению различные оттенки необходимости, возможности или обязательства: "You shouldn't have to put up with such treatment." (Тебе не следует мириться с таким обращением.)
Важно помнить, что в случае с местоимениями, они вставляются между "put" и "up": "I can't put it up with" — НЕПРАВИЛЬНО; "I can't put up with it" — ПРАВИЛЬНО.
Когда мы говорим о "put up with", обычно за ним следует существительное или герундий, указывающий на источник неудовольствия:
- "She has to put up with his snoring every night." (Ей приходится мириться с его храпом каждую ночь.)
- "They put up with living in a tiny apartment to save money." (Они мирятся с жизнью в крошечной квартире, чтобы сэкономить деньги.)
- "I won't put up with people being rude to the staff." (Я не буду терпеть, когда люди грубят персоналу.)
В разговорной речи "put up with" часто используется в кратких эмоциональных репликах для выражения возмущения или установления границ:
- "I won't put up with this!" (Я не буду это терпеть!)
- "Why should I put up with it?" (Почему я должен это терпеть?)
- "She's put up with enough." (Она уже достаточно натерпелась.)
Терпеть и мириться: put up with в различных контекстах
Фразовый глагол "put up with" проявляет свою многогранность в различных жизненных ситуациях, адаптируясь к контексту и приобретая дополнительные смысловые оттенки. Рассмотрим ключевые контексты его использования, что поможет вам точнее улавливать нюансы значения и уместно применять это выражение. 🌍
- В семейных отношениях — часто используется для описания компромиссов, необходимых в совместной жизни: "After 20 years of marriage, they've learned what they can and cannot put up with." (После 20 лет брака они научились понимать, с чем они могут и не могут мириться.)
- На рабочем месте — описывает профессиональные трудности и стрессовые ситуации: "She puts up with a long commute because she loves her job." (Она мирится с долгой дорогой на работу, потому что любит свою работу.)
- В дружбе — указывает на принятие недостатков друг друга: "True friends put up with each other's quirks." (Настоящие друзья мирятся с причудами друг друга.)
- В образовании — относится к трудностям учебного процесса: "Medical students put up with years of grueling study." (Студенты-медики терпят годы изнурительной учебы.)
- В путешествиях — описывает неудобства ради новых впечатлений: "Backpackers put up with basic accommodations to experience authentic culture." (Туристы-рюкзачники мирятся с базовыми условиями проживания, чтобы ощутить аутентичную культуру.)
Интересно, что контекст часто влияет на эмоциональную окраску выражения. В одних ситуациях "put up with" может указывать на стоическое терпение и силу характера, в других — на пассивность или нежелание отстаивать свои интересы.
Алексей Верников, переводчик-синхронист
Работая на международном форуме, я столкнулся с ситуацией, которая наглядно демонстрирует культурные различия в понимании "put up with". Американский спикер в своём выступлении несколько раз использовал это выражение, говоря о том, что современные потребители "не станут мириться с плохим сервисом" ("won't put up with poor service"). Один из русскоговорящих участников после перевода задал мне вопрос: "Почему он так агрессивно настроен?". Для него эта фраза прозвучала как угроза, хотя в американском контексте это было нейтральное утверждение о повышенных ожиданиях клиентов. Этот случай показал мне, насколько важно объяснять не только лексическое значение фразового глагола, но и его культурный подтекст. В англоязычной культуре "not putting up with something" — это часто проявление здоровой самооценки, а не агрессии или нетерпимости.
Культурные различия также влияют на восприятие этого фразового глагола. В англо-саксонской культуре отказ "put up with" чем-либо может восприниматься позитивно — как проявление характера и самоуважения. В других культурах, где ценится терпение и коллективизм, "putting up with difficulties" может рассматриваться как добродетель.
Степень интенсивности выражения также меняется в зависимости от контекста. Сравните:
|Контекст
|Пример
|Интенсивность
|Бытовые неудобства
|She puts up with her roommate's mess.
|Низкая
|Профессиональные трудности
|He puts up with long hours for career advancement.
|Средняя
|Эмоциональные отношения
|She won't put up with his lies anymore.
|Высокая
|Серьёзные социальные проблемы
|Citizens shouldn't have to put up with corruption.
|Очень высокая
Альтернативные выражения и синонимы put up with
Чтобы избежать однообразия в речи и точнее передавать оттенки значений, полезно знать альтернативные выражения к фразовому глаголу "put up with". Эти синонимы помогут вам звучать более естественно и разнообразно, а также точнее выражать свои мысли в зависимости от контекста и эмоциональной окраски высказывания. 📚
- Tolerate — более формальный эквивалент, подходящий для делового общения: "I cannot tolerate such unprofessional behavior." (Я не могу терпеть такое непрофессиональное поведение.)
- Endure — подчёркивает продолжительность или интенсивность неприятного опыта: "She endured his criticism for years." (Она годами терпела его критику.)
- Bear — указывает на психологическую или эмоциональную нагрузку: "I can't bear the thought of losing you." (Я не могу вынести мысль о том, что потеряю тебя.)
- Stand — более разговорный вариант, часто используемый в отрицательных конструкциях: "I can't stand his arrogance." (Я не выношу его высокомерие.)
- Cope with — фокусируется на механизмах преодоления трудностей: "She's learning to cope with the stress." (Она учится справляться со стрессом.)
- Deal with — подразумевает активное взаимодействие с проблемой: "He's dealing with difficult clients all day." (Он весь день имеет дело с трудными клиентами.)
- Live with — подчёркивает длительное сосуществование с неизменной ситуацией: "She's learning to live with her condition." (Она учится жить со своим заболеванием.)
- Stomach — образное выражение, указывающее на физическое неприятие: "I couldn't stomach his rudeness." (Я не мог переварить его грубость.)
- Abide — архаичный, но всё еще используемый вариант, особенно в отрицательных конструкциях: "I cannot abide liars." (Я не терплю лжецов.)
Выбор альтернативного выражения зависит от нескольких факторов:
- Уровень формальности — "tolerate" и "endure" подходят для формальных ситуаций, тогда как "stand" и "stomach" более разговорные.
- Эмоциональная интенсивность — "bear" и "stomach" передают более сильные эмоции, чем нейтральное "cope with".
- Активное vs. пассивное отношение — "deal with" предполагает более активный подход к проблеме, в то время как "put up with" и "endure" указывают на пассивное принятие.
- Культурный контекст — британцы чаще используют "put up with", американцы могут предпочесть "deal with" или "handle".
Также существуют идиоматические выражения, которые могут заменить "put up with" в определённых контекстах:
- Grin and bear it — терпеть стоически, с улыбкой: "I don't like my new responsibilities, but I'll just grin and bear it." (Мне не нравятся мои новые обязанности, но я просто стисну зубы и потерплю.)
- Take it on the chin — стойко принимать удары судьбы: "When the criticism came, he took it on the chin." (Когда появилась критика, он стойко её принял.)
- Roll with the punches — адаптироваться к трудностям: "In this unpredictable industry, you have to learn to roll with the punches." (В этой непредсказуемой отрасли нужно научиться подстраиваться под обстоятельства.)
- Bite the bullet — принять неизбежное мужественно: "I hate going to the dentist, but I'm going to bite the bullet tomorrow." (Я ненавижу ходить к стоматологу, но завтра придётся перетерпеть.)
Секреты идеального использования put up with в диалогах
Мастерство использования фразового глагола "put up with" в живом общении отличает продвинутого пользователя языка от новичка. Существуют неписаные правила и нюансы, знание которых позволит вам звучать естественно и уверенно в англоязычной среде. Вот ключевые секреты идеального использования этого выражения в диалогах. 🎯
Прежде всего, важно понимать, что "put up with" в диалоге часто используется для установления личных границ или выражения эмоционального состояния. Поэтому тон и интонация играют критическую роль:
- Твёрдое заявление — "I won't put up with this anymore!" (с понижением интонации в конце) звучит как окончательное решение.
- Вопросительная интонация — "How long have you been putting up with this?" часто выражает сочувствие или удивление.
- Усталый тон — "I've been putting up with it for years" может передавать истощение или смирение.
Контекстуальные маркеры значительно влияют на восприятие выражения. Обратите внимание на эти паттерны:
- Put up with + for + [время] — указывает на продолжительность: "I've put up with her attitude for months."
- Can't/won't + put up with + anymore/any longer — сигнализирует о достижении предела терпения: "I can't put up with these delays any longer."
- Have to + put up with — подчёркивает вынужденный характер ситуации: "We have to put up with the construction noise until next week."
- Why should + [субъект] + put up with — риторический вопрос, выражающий возмущение: "Why should employees put up with such treatment?"
В межкультурной коммуникации важно помнить о различиях в восприятии жалоб и выражения недовольства. В некоторых культурах прямое заявление "I won't put up with this" может восприниматься как агрессивное, поэтому в международной среде иногда лучше смягчать выражение:
- "I'm finding it difficult to put up with..." (Мне трудно мириться с...)
- "I'm not sure I can continue to put up with..." (Я не уверен, что смогу продолжать мириться с...)
- "Would it be possible to address this issue? I've been putting up with it for some time." (Возможно ли решить эту проблему? Я мирюсь с ней уже некоторое время.)
Одним из секретов естественного звучания является правильное использование усилителей и модификаторов:
- Barely/hardly — "I can barely put up with his constant interruptions." (Я едва могу терпеть его постоянные прерывания.)
- Gladly — используется в отрицательных конструкциях: "I wouldn't gladly put up with such behavior." (Я бы не стал с радостью терпеть такое поведение.)
- Silently — "She's been silently putting up with the harassment." (Она молча терпела домогательства.)
- Just — "You don't have to just put up with it." (Тебе не обязательно просто терпеть это.)
В неформальных диалогах "put up with" иногда сопровождается идиоматическими расширениями, добавляющими выразительности:
- "I've put up with enough of your nonsense!" (Я достаточно натерпелся твоих глупостей!)
- "She puts up with more than she should." (Она терпит больше, чем следовало бы.)
- "You don't have to put up with that kind of treatment, you know." (Ты знаешь, тебе не обязательно терпеть такое обращение.)
Фразовый глагол "put up with" — это не просто лингвистическая конструкция, а культурный код, отражающий отношение к жизненным трудностям. Его мастерское использование требует не только грамматического понимания, но и тонкого чувства контекста, эмоционального интеллекта и культурной осведомлённости. Владея этим выражением во всей его многогранности, вы не только обогатите свой английский, но и получите инструмент для более глубокого понимания англоязычной психологии и менталитета. Помните: иногда важно знать, с чем стоит мириться, а когда лучше сказать "I won't put up with this anymore" — и в языке, и в жизни.