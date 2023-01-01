Put up with: как правильно использовать этот фразовый глагол

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык на среднем и продвинутом уровне

Преподаватели английского языка

Люди, интересующиеся культурными аспектами языка и его использованием в различных контекстах Фразовый глагол "put up with" — это тот лингвистический мост, который превращает изучающего английский в человека, владеющего им по-настоящему. Это выражение настолько глубоко встроено в повседневную речь носителей языка, что без его понимания многие диалоги кажутся непроницаемыми, а ситуации — непонятными. Удивительно, но за этой простой комбинацией из трёх слов скрывается целая философия отношения к жизненным трудностям, которую англоговорящие культуры транслируют через язык. Давайте разберём этот фразовый глагол так, чтобы вы не просто запомнили, а почувствовали его и смогли использовать естественно и к месту. 🔍

Что значит "put up with": суть фразового глагола

Фразовый глагол "put up with" обозначает действие, при котором человек терпит, мирится или выносит что-то неприятное, раздражающее или трудное без жалоб или сопротивления. По сути, это лингвистическое выражение стойкости и терпимости перед лицом неблагоприятных обстоятельств. 💪

Этимологически "put up with" произошёл от более старого выражения "put up", которое изначально означало "размещать" или "предоставлять жильё". Со временем добавление предлога "with" трансформировало значение в метафору: как будто вы "размещаете" проблему внутри своего пространства и соглашаетесь с её присутствием.

Грамматически "put up with" является трёхчастным фразовым глаголом, что уже делает его сложным для изучающих английский язык. Все три части должны оставаться вместе, что создаёт определённые правила его использования в предложении.

Форма времени Пример использования Перевод Present Simple I put up with his jokes. Я терплю его шутки. Past Simple She put up with the noise for hours. Она терпела шум часами. Present Perfect We have put up with this situation for too long. Мы слишком долго мирились с этой ситуацией. Future Simple I won't put up with such behavior anymore. Я больше не буду мириться с таким поведением.

Важно понимать, что "put up with" почти всегда имеет негативный оттенок — мы не "миримся" с чем-то приятным или желанным. Этот фразовый глагол подразумевает, что субъект действия предпочёл бы избежать ситуации, но по каким-то причинам вынужден её принять.

Екатерина Морозова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню случай с моей студенткой Марией, которая готовилась к собеседованию в международную компанию. Мы отрабатывали ответы на типичные вопросы, и когда дошли до "What's your biggest weakness?", она ответила: "Sometimes I can't put up with inefficiency". На следующем занятии она рассказала, что интервьюер заострил внимание именно на этой фразе, спросив, как она справляется с неэффективностью коллег. Правильное использование "put up with" не только продемонстрировало хороший уровень языка, но и привело к интересной дискуссии о профессиональных ценностях. Мария получила предложение о работе, и позже HR-менеджер сказал, что её английский произвел отличное впечатление, особенно свободное использование идиоматических выражений.

Основные способы употребления put up with в речи

Фразовый глагол "put up with" обладает универсальностью применения, что делает его одним из наиболее востребованных в разговорной английской речи. Рассмотрим основные способы его употребления, которые помогут вам естественно интегрировать это выражение в свой языковой арсенал. 🗣️

Отрицательные конструкции

— Часто "put up with" используется в отрицательных предложениях, когда говорящий выражает свой предел терпения: "I can't put up with his constant complaints anymore." (Я больше не могу терпеть его постоянные жалобы.) Вопросительные предложения

— В вопросах выражение часто показывает удивление или недоумение: "How do you put up with such working conditions?" (Как ты миришься с такими условиями труда?) Условные предложения

— "If I had to put up with this noise every day, I would go crazy." (Если бы мне приходилось терпеть этот шум каждый день, я бы сошёл с ума.) С модальными глаголами — Сочетание с модальными глаголами придаёт выражению различные оттенки необходимости, возможности или обязательства: "You shouldn't have to put up with such treatment." (Тебе не следует мириться с таким обращением.)

Важно помнить, что в случае с местоимениями, они вставляются между "put" и "up": "I can't put it up with" — НЕПРАВИЛЬНО; "I can't put up with it" — ПРАВИЛЬНО.

Когда мы говорим о "put up with", обычно за ним следует существительное или герундий, указывающий на источник неудовольствия:

"She has to put up with his snoring every night." (Ей приходится мириться с его храпом каждую ночь.)

every night." (Ей приходится мириться с его храпом каждую ночь.) "They put up with living in a tiny apartment to save money." (Они мирятся с жизнью в крошечной квартире, чтобы сэкономить деньги.)

to save money." (Они мирятся с жизнью в крошечной квартире, чтобы сэкономить деньги.) "I won't put up with people being rude to the staff." (Я не буду терпеть, когда люди грубят персоналу.)

В разговорной речи "put up with" часто используется в кратких эмоциональных репликах для выражения возмущения или установления границ:

"I won't put up with this!" (Я не буду это терпеть!)

"Why should I put up with it?" (Почему я должен это терпеть?)

"She's put up with enough." (Она уже достаточно натерпелась.)

Терпеть и мириться: put up with в различных контекстах

Фразовый глагол "put up with" проявляет свою многогранность в различных жизненных ситуациях, адаптируясь к контексту и приобретая дополнительные смысловые оттенки. Рассмотрим ключевые контексты его использования, что поможет вам точнее улавливать нюансы значения и уместно применять это выражение. 🌍

В семейных отношениях

— часто используется для описания компромиссов, необходимых в совместной жизни: "After 20 years of marriage, they've learned what they can and cannot put up with." (После 20 лет брака они научились понимать, с чем они могут и не могут мириться.) На рабочем месте

— описывает профессиональные трудности и стрессовые ситуации: "She puts up with a long commute because she loves her job." (Она мирится с долгой дорогой на работу, потому что любит свою работу.) В дружбе

— указывает на принятие недостатков друг друга: "True friends put up with each other's quirks." (Настоящие друзья мирятся с причудами друг друга.) В образовании

— относится к трудностям учебного процесса: "Medical students put up with years of grueling study." (Студенты-медики терпят годы изнурительной учебы.) В путешествиях — описывает неудобства ради новых впечатлений: "Backpackers put up with basic accommodations to experience authentic culture." (Туристы-рюкзачники мирятся с базовыми условиями проживания, чтобы ощутить аутентичную культуру.)

Интересно, что контекст часто влияет на эмоциональную окраску выражения. В одних ситуациях "put up with" может указывать на стоическое терпение и силу характера, в других — на пассивность или нежелание отстаивать свои интересы.

Алексей Верников, переводчик-синхронист Работая на международном форуме, я столкнулся с ситуацией, которая наглядно демонстрирует культурные различия в понимании "put up with". Американский спикер в своём выступлении несколько раз использовал это выражение, говоря о том, что современные потребители "не станут мириться с плохим сервисом" ("won't put up with poor service"). Один из русскоговорящих участников после перевода задал мне вопрос: "Почему он так агрессивно настроен?". Для него эта фраза прозвучала как угроза, хотя в американском контексте это было нейтральное утверждение о повышенных ожиданиях клиентов. Этот случай показал мне, насколько важно объяснять не только лексическое значение фразового глагола, но и его культурный подтекст. В англоязычной культуре "not putting up with something" — это часто проявление здоровой самооценки, а не агрессии или нетерпимости.

Культурные различия также влияют на восприятие этого фразового глагола. В англо-саксонской культуре отказ "put up with" чем-либо может восприниматься позитивно — как проявление характера и самоуважения. В других культурах, где ценится терпение и коллективизм, "putting up with difficulties" может рассматриваться как добродетель.

Степень интенсивности выражения также меняется в зависимости от контекста. Сравните:

Контекст Пример Интенсивность Бытовые неудобства She puts up with her roommate's mess. Низкая Профессиональные трудности He puts up with long hours for career advancement. Средняя Эмоциональные отношения She won't put up with his lies anymore. Высокая Серьёзные социальные проблемы Citizens shouldn't have to put up with corruption. Очень высокая

Альтернативные выражения и синонимы put up with

Чтобы избежать однообразия в речи и точнее передавать оттенки значений, полезно знать альтернативные выражения к фразовому глаголу "put up with". Эти синонимы помогут вам звучать более естественно и разнообразно, а также точнее выражать свои мысли в зависимости от контекста и эмоциональной окраски высказывания. 📚

Tolerate

— более формальный эквивалент, подходящий для делового общения: "I cannot tolerate such unprofessional behavior." (Я не могу терпеть такое непрофессиональное поведение.) Endure

— подчёркивает продолжительность или интенсивность неприятного опыта: "She endured his criticism for years." (Она годами терпела его критику.) Bear

— указывает на психологическую или эмоциональную нагрузку: "I can't bear the thought of losing you." (Я не могу вынести мысль о том, что потеряю тебя.) Stand

— более разговорный вариант, часто используемый в отрицательных конструкциях: "I can't stand his arrogance." (Я не выношу его высокомерие.) Cope with

— фокусируется на механизмах преодоления трудностей: "She's learning to cope with the stress." (Она учится справляться со стрессом.) Deal with

— подразумевает активное взаимодействие с проблемой: "He's dealing with difficult clients all day." (Он весь день имеет дело с трудными клиентами.) Live with

— подчёркивает длительное сосуществование с неизменной ситуацией: "She's learning to live with her condition." (Она учится жить со своим заболеванием.) Stomach

— образное выражение, указывающее на физическое неприятие: "I couldn't stomach his rudeness." (Я не мог переварить его грубость.) Abide — архаичный, но всё еще используемый вариант, особенно в отрицательных конструкциях: "I cannot abide liars." (Я не терплю лжецов.)

Выбор альтернативного выражения зависит от нескольких факторов:

Уровень формальности

— "tolerate" и "endure" подходят для формальных ситуаций, тогда как "stand" и "stomach" более разговорные. Эмоциональная интенсивность

— "bear" и "stomach" передают более сильные эмоции, чем нейтральное "cope with". Активное vs. пассивное отношение

— "deal with" предполагает более активный подход к проблеме, в то время как "put up with" и "endure" указывают на пассивное принятие. Культурный контекст — британцы чаще используют "put up with", американцы могут предпочесть "deal with" или "handle".

Также существуют идиоматические выражения, которые могут заменить "put up with" в определённых контекстах:

Grin and bear it

— терпеть стоически, с улыбкой: "I don't like my new responsibilities, but I'll just grin and bear it." (Мне не нравятся мои новые обязанности, но я просто стисну зубы и потерплю.) Take it on the chin

— стойко принимать удары судьбы: "When the criticism came, he took it on the chin." (Когда появилась критика, он стойко её принял.) Roll with the punches

— адаптироваться к трудностям: "In this unpredictable industry, you have to learn to roll with the punches." (В этой непредсказуемой отрасли нужно научиться подстраиваться под обстоятельствами.) Bite the bullet — принять неизбежное мужественно: "I hate going to the dentist, but I'm going to bite the bullet tomorrow." (Я ненавижу ходить к стоматологу, но завтра придётся перетерпеть.)

Секреты идеального использования put up with в диалогах

Мастерство использования фразового глагола "put up with" в живом общении отличает продвинутого пользователя языка от новичка. Существуют неписаные правила и нюансы, знание которых позволит вам звучать естественно и уверенно в англоязычной среде. Вот ключевые секреты идеального использования этого выражения в диалогах. 🎯

Прежде всего, важно понимать, что "put up with" в диалоге часто используется для установления личных границ или выражения эмоционального состояния. Поэтому тон и интонация играют критическую роль:

Твёрдое заявление

— "I won't put up with this anymore!" (с понижением интонации в конце) звучит как окончательное решение. Вопросительная интонация

— "How long have you been putting up with this?" часто выражает сочувствие или удивление. Усталый тон — "I've been putting up with it for years" может передавать истощение или смирение.

Контекстуальные маркеры значительно влияют на восприятие выражения. Обратите внимание на эти паттерны:

Put up with + for + [время]

— указывает на продолжительность: "I've put up with her attitude for months." Can't/won't + put up with + anymore/any longer

— сигнализирует о достижении предела терпения: "I can't put up with these delays any longer." Have to + put up with

— подчёркивает вынужденный характер ситуации: "We have to put up with the construction noise until next week." Why should + [субъект] + put up with — риторический вопрос, выражающий возмущение: "Why should employees put up with such treatment?"

В межкультурной коммуникации важно помнить о различиях в восприятии жалоб и выражения недовольства. В некоторых культурах прямое заявление "I won't put up with this" может восприниматься как агрессивное, поэтому в международной среде иногда лучше смягчать выражение:

"I'm finding it difficult to put up with..." (Мне трудно мириться с...)

"I'm not sure I can continue to put up with..." (Я не уверен, что смогу продолжать мириться с...)

"Would it be possible to address this issue? I've been putting up with it for some time." (Возможно ли решить эту проблему? Я мирюсь с ней уже некоторое время.)

Одним из секретов естественного звучания является правильное использование усилителей и модификаторов:

Barely/hardly

— "I can barely put up with his constant interruptions." (Я едва могу терпеть его постоянные прерывания.) Gladly

— используется в отрицательных конструкциях: "I wouldn't gladly put up with such behavior." (Я бы не стал с радостью терпеть такое поведение.) Silently

— "She's been silently putting up with the harassment." (Она молча терпела домогательства.) Just — "You don't have to just put up with it." (Тебе не обязательно просто терпеть это.)

В неформальных диалогах "put up with" иногда сопровождается идиоматическими расширениями, добавляющими выразительности:

"I've put up with enough of your nonsense!" (Я достаточно натерпелся твоих глупостей!)

"She puts up with more than she should." (Она терпит больше, чем следовало бы.)

"You don't have to put up with that kind of treatment, you know." (Ты знаешь, тебе не обязательно терпеть такое обращение.)