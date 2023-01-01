Фразовый глагол come around: все значения и особенности употребления

Люди, интересующиеся нюансами и употреблением фразовых глаголов в английском языке Фразовый глагол «come around» — один из тех многоликих языковых инструментов, который отражает богатство и гибкость английского языка. От изменения мнения до посещения друзей, от приходя в сознание до обхода препятствий — этот вербальный хамелеон меняет своё значение в зависимости от контекста. Владение нюансами его употребления мгновенно выдаёт опытного языкового практика и отличает его от новичка. Овладев всеми оттенками значений «come around», вы не только расширите словарный запас, но и значительно повысите свой языковой статус в англоязычной среде. 🔍 Рассмотрим детально все грани этого многозначного фразового глагола.

Come around: основные значения фразового глагола

Фразовый глагол «come around» (также пишется как «come round» в британском варианте английского) относится к категории многозначных выражений, которые могут сбивать с толку изучающих язык. Давайте разберём его основные значения и специфику использования.

Прежде всего, стоит понимать, что «come around» относится к типу фразовых глаголов с отделяемой частицей, что влияет на его грамматическое поведение в предложении.

Значение Описание Пример Изменить мнение Поменять своё отношение к чему-либо, согласиться с противоположной точкой зрения At first she opposed the idea, but eventually she came around. Навестить кого-либо Зайти в гости без формального приглашения Why don't you come around for dinner tomorrow? Прийти в сознание Очнуться после потери сознания The patient came around after the operation. Обойти вокруг Физическое движение вокруг объекта The ship came around the headland into the harbor. Случаться регулярно О повторяющихся событиях Christmas comes around so quickly these days.

Важно понимать, что контекст играет ключевую роль в определении значения «come around» в каждом конкретном случае. Владение всеми оттенками этого фразового глагола существенно обогащает речь и позволяет точнее выражать мысли на английском языке.

При изучении фразовых глаголов полезно обращать внимание на следующие аспекты:

Возможность отделения частицы от основного глагола

Различия в британском и американском употреблении

Формальный или неформальный характер выражения

Сочетаемость с различными предлогами и дополнениями

Рассмотрим подробнее, как «come around» используется в различных контекстах и ситуациях общения. 🎯

Изменение мнения: как используется come around

Одно из самых распространённых значений фразового глагола «come around» — изменение мнения или позиции по какому-либо вопросу. Это значение активно используется в дискуссиях, переговорах и ситуациях, где происходит убеждение или переосмысление.

Анна Петрова, лингвист-консультант

Во время работы с дипломатическими переводами я часто сталкиваюсь с тонкостями передачи нюансов изменения позиции сторон. Однажды на международных переговорах представитель европейской делегации долго сопротивлялся предложениям азиатских партнёров. В кулуарных беседах часто звучала фраза: "He's tough, but he'll come around eventually." Это выражение передавало уверенность в том, что несговорчивый дипломат в конце концов смягчит свою позицию. Через два дня напряжённых дискуссий, после представления дополнительных экономических выкладок, европейский представитель действительно «came around» — изменил своё мнение и согласился с предложенными условиями. Этот случай наглядно продемонстрировал, как важно понимать все оттенки значений фразовых глаголов при работе с дипломатическим языком.

В контексте изменения мнения «come around» имеет следующие особенности употребления:

Часто сопровождается временными маркерами (eventually, finally, in the end)

Может указывать на процесс постепенного, а не резкого изменения взглядов

Подразумевает переход от отрицательной или нейтральной позиции к положительной

Используется как в деловом, так и в повседневном общении

Примеры использования:

"I was against buying the house at first, but after seeing how much we could save on rent, I came around to the idea." — сначала я был против покупки дома, но, узнав, сколько мы могли бы сэкономить на аренде, я изменил своё мнение. "My parents never liked my boyfriend, but they came around once they got to know him better." — моим родителям никогда не нравился мой парень, но они изменили своё мнение, когда узнали его получше. "The board members haven't come around to our proposal yet, but I'm confident they will." — члены совета ещё не согласились с нашим предложением, но я уверен, что они изменят своё мнение.

При использовании «come around» в значении изменения мнения важно учитывать, что это выражение имеет нейтрально-положительную коннотацию и не несёт негативного оттенка, как, например, «give in» (сдаться) или «back down» (отступить). 🤔 Это указывает на разумное переосмысление ситуации, а не на капитуляцию или признание поражения.

В гостях и визитах: применение come around в общении

Второе широко распространённое значение фразового глагола «come around» связано с неформальными визитами и посещениями. В этом контексте выражение приобретает более дружеский, непринуждённый оттенок и активно используется в повседневном общении.

«Come around» в значении «зайти в гости» имеет несколько характерных особенностей:

Подразумевает неофициальный, часто незапланированный визит

Используется преимущественно в разговорной речи

Может обозначать как единичный визит, так и регулярные посещения

Часто сочетается с предлогами времени (later, sometime, next week)

В отличие от более формального «visit» или нейтрального «come over», фразовый глагол «come around» подчёркивает непринуждённый характер визита и близкие отношения между собеседниками. 🏡

Выражение Уровень формальности Контекст использования Пример Come around Неформальный Дружеские, семейные отношения Why don't you come around for coffee later? Come over Нейтральный Повседневные ситуации You should come over for dinner sometime. Visit Формальный Официальные или деловые контексты I'd like to visit your office next week. Drop by Очень неформальный Спонтанные, краткие визиты I'll drop by for a few minutes after work.

Примеры использования «come around» в контексте визитов:

"Sarah hasn't come around since she moved to the new neighborhood." — Сара не заходила к нам с тех пор, как переехала в новый район. "Feel free to come around anytime, we're always happy to see you." — Не стесняйся заходить в любое время, мы всегда рады тебя видеть. "John came around yesterday to borrow some tools." — Вчера заходил Джон, чтобы одолжить некоторые инструменты. "The neighbors often come around for barbecues on weekends." — Соседи часто заходят к нам на барбекю по выходным.

Интересно, что в британском английском чаще используется вариант «come round», тогда как в американском английском преобладает «come around». Однако оба варианта являются корректными и понятными носителям языка обоих вариантов английского.

Михаил Соколов, преподаватель английского языка

Однажды со мной произошёл забавный случай, связанный с фразовым глаголом «come around». Я проживал в Лондоне по программе обмена и только начинал адаптироваться к британскому английскому. Мой сосед-англичанин как-то сказал: "I'll come round tonight to help you with that shelf." Я, привыкший к американскому варианту, автоматически представил, что он придёт поздно ночью, и спланировал соответствующее позднее время. Каково же было моё удивление, когда он позвонил в дверь уже в семь вечера! Впоследствии я узнал, что для британцев «tonight» часто означает «вечером», начиная примерно с шести часов, а не «глубокой ночью», как я предполагал. Этот случай стал для меня наглядным уроком того, как важно понимать не только значения фразовых глаголов, но и культурный контекст их использования в разных вариантах английского языка.

Восстановление сознания и здоровья: медицинский контекст

В медицинской терминологии и повседневных разговорах о здоровье фразовый глагол «come around» часто используется для описания процесса восстановления сознания после анестезии, обморока или другого состояния, связанного с временной потерей сознания. 🏥

Это значение имеет чёткие особенности употребления:

Описывает постепенный переход от бессознательного состояния к сознательному

Часто используется в медицинском контексте, но понятно и в бытовой речи

Может сопровождаться описанием симптомов или ощущений (slowly, gradually, feeling dizzy)

Нередко встречается в повествованиях о медицинских процедурах, авариях, экстренных ситуациях

Примеры использования «come around» в медицинском контексте:

"The patient came around an hour after surgery." — Пациент пришёл в сознание через час после операции. "He fainted from the heat but came around after we moved him to the shade." — Он потерял сознание от жары, но пришёл в себя, когда мы перенесли его в тень. "It took her several minutes to come around after the collision." — Ей потребовалось несколько минут, чтобы прийти в сознание после столкновения. "When I came around from the anesthetic, I felt extremely disoriented." — Когда я очнулся от наркоза, я чувствовал себя крайне дезориентированным.

Интересно отметить, что в этом значении «come around» имеет близкие синонимы, каждый из которых несёт свои нюансы:

Regain consciousness — более формальный, медицинский термин

— более формальный, медицинский термин Come to — также неформальный фразовый глагол, аналогичный по значению

— также неформальный фразовый глагол, аналогичный по значению Wake up — обычно используется для описания пробуждения от сна, а не от потери сознания

— обычно используется для описания пробуждения от сна, а не от потери сознания Snap out of it — более разговорный вариант, часто используемый для описания выхода из ступора или шокового состояния

В художественной литературе и кинематографе сцены, где персонаж «comes around» после потери сознания, часто используются как драматический приём для создания напряжения или для введения нового поворота сюжета. Это ещё раз подчёркивает важность понимания всех нюансов употребления данного фразового глагола для полноценного восприятия англоязычных медиа. 💉

Распространение и движение: пространственные значения

Помимо абстрактных значений, связанных с изменением мнения или состояния, «come around» также имеет ряд пространственных значений, которые описывают физическое движение и перемещение объектов. Эти значения менее метафоричны и более буквальны, что делает их относительно простыми для понимания. 🔄

Основные пространственные значения «come around» включают:

Движение по окружности или дуге — когда объект или человек обходит что-либо по кругу или полукругу Поворот или обход препятствия — движение вокруг барьера для продолжения пути Циклическое возвращение — о регулярно повторяющихся событиях, которые "приходят по кругу" Распространение — о чём-то, что постепенно распространяется по территории или среди группы людей

Примеры использования «come around» в пространственных значениях:

"The ship came around the peninsula and entered the bay." — Корабль обогнул полуостров и вошёл в залив. "You'll need to come around the back entrance since the main door is being repaired." — Вам нужно будет зайти через задний вход, поскольку главную дверь ремонтируют. "Spring has come around again, and the flowers are blooming." — Весна снова пришла, и цветы расцветают. "The flu is coming around the office again, so make sure to wash your hands regularly." — В офисе снова распространяется грипп, так что обязательно регулярно мойте руки.

В контексте циклически повторяющихся событий «come around» часто используется с темпоральными маркерами:

Времена года: "Winter comes around so quickly these days."

Праздники: "Christmas comes around faster every year."

Регулярные встречи: "The annual conference comes around in September."

Периодические явления: "The full moon comes around every 29.5 days."

Интересно отметить, что в случае с циклическими событиями «come around» часто сопровождается наречиями, указывающими на скорость или частоту (quickly, fast, again), что подчёркивает субъективное восприятие времени говорящим. 🕰️

При использовании «come around» для описания распространения чего-либо (например, болезни, слухов, тенденций) этот фразовый глагол приобретает значение, близкое к «go around», но с акцентом на приближение к говорящему или к центральной точке повествования.

Сравните:

"That rumor has been coming around our department for weeks." (с акцентом на то, что слух достиг нашего отдела)

"That rumor has been going around the company for weeks." (с акцентом на общее распространение слуха по компании)

Пространственные значения «come around» относительно просты в использовании, поскольку они более буквальны и менее идиоматичны, чем другие значения этого фразового глагола. Однако именно благодаря своей образности они делают речь более живой и выразительной, добавляя динамизм описаниям движения и циклических процессов.

Фразовый глагол «come around» — истинная жемчужина английского языка, сверкающая разными гранями значений. От изменения мнения до визитов, от возвращения сознания до движения по кругу — этот глагол мастерски адаптируется к различным контекстам. Освоив все его оттенки, вы не просто расширите словарный запас, но и обретёте мощный инструмент для точной и выразительной коммуникации на английском. Язык — это не набор правил, а живая система. И фразовые глаголы подобные «come around» — яркое тому доказательство. Используйте их осознанно, и ваш английский заиграет новыми красками.