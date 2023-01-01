Зависимые предлоги в английском: 75 важнейших комбинаций для мастерства#Изучение английского
Освоение зависимых предлогов — тот самый навык, который отличает обычного студента от мастера английского языка. 🎯 Неправильный предлог способен полностью изменить значение фразы, превратив "согласие с идеей" (agree with) в "согласие на действие" (agree to). Даже носители иногда совершают ошибки в этой тонкой области грамматики! Зависимые предлоги нельзя просто логически вывести или перевести с родного языка — они требуют системного подхода, который мы предлагаем в виде 75 ключевых комбинаций, организованных по грамматическим категориям и сопровождённых чёткими правилами использования.
Что такое зависимые предлоги в английском языке
Зависимые предлоги (dependent prepositions) — это предлоги, которые обязательно следуют после определённых слов, формируя с ними устойчивые словосочетания. В отличие от обычных предлогов, которые можно логически подобрать, зависимые предлоги нужно просто запомнить, поскольку их выбор определяется лексической традицией, а не смысловой необходимостью.
Например, в английском мы говорим "depend on someone" (зависеть от кого-то), а не "depend from" или "depend of". Это идиоматическое употребление, которое нельзя вывести из общих правил использования предлогов.
Мария Соколова, преподаватель английского с 15-летним стажем
Однажды мой студент Алексей, готовящийся к IELTS, получил низкую оценку за письменную часть. Анализируя его работу, я обнаружила 17 ошибок в использовании зависимых предлогов! "Это моя ахиллесова пята," — признался он. Мы разработали систему карточек, где на лицевой стороне было слово, а на оборотной — правильный предлог с примером. Через три недели ежедневной практики по 15 минут Алексей переписал тест и улучшил результат на 1,5 балла. Секрет успеха был прост — систематизация и контекстное запоминание вместо изолированного заучивания.
Зависимые предлоги можно разделить на три основные категории:
- Глагол + предлог: apologize for, believe in, depend on
- Прилагательное + предлог: afraid of, angry with, interested in
- Существительное + предлог: reason for, attitude to/toward, solution to
Ошибки в использовании зависимых предлогов — одна из наиболее распространённых проблем даже у продвинутых изучающих английский язык. Причина в том, что прямой перевод с родного языка часто приводит к неправильному выбору предлога. Например, по-русски мы "женимся на ком-то", а по-английски — "marry someone" (без предлога) или "get married to someone".
Основные правила использования зависимых предлогов
Использование зависимых предлогов подчиняется нескольким общим принципам, которые помогут вам быстрее освоить эту сложную область грамматики. 📝
Во-первых, следует понимать, что зависимые предлоги нельзя опускать. Если после слова должен идти определённый предлог, его присутствие обязательно: "I'm interested in photography" (а не просто "I'm interested photography").
Во-вторых, в разговорной речи и некоторых грамматических конструкциях предлоги могут перемещаться в конец предложения. Например: "What are you afraid of?" вместо "Of what are you afraid?"
Рассмотрим основные правила более подробно:
|Правило
|Объяснение
|Пример
|Неделимость комбинации
|Слово и его зависимый предлог образуют единую смысловую единицу
|Look for = искать; Look after = заботиться
|Изменение значения
|Разные предлоги с одним словом меняют значение всего выражения
|Speak to someone = говорить кому-то; Speak about something = говорить о чём-то
|Позиционирование предлога
|В вопросах предлог может стоять в конце
|Who did you talk to? = С кем ты разговаривал?
|Герундий после предлога
|После предлога глагол всегда используется в форме герундия (-ing)
|I'm interested in learning Spanish.
|Предлог после определенных конструкций
|Некоторые фразовые сочетания требуют определенных предлогов
|Be responsible for, take care of
Чтобы эффективно запоминать зависимые предлоги, рекомендуется:
- Учить их в контексте целых предложений, а не изолированно
- Группировать слова с одинаковыми предлогами (например, все слова, после которых следует "in")
- Регулярно практиковаться в использовании этих комбинаций в речи и письме
- Обращать внимание на зависимые предлоги при чтении текстов на английском
Зависимые предлоги после глаголов: 30 случаев с контекстом
Глаголы с зависимыми предлогами — самая обширная и часто используемая категория. Правильный выбор предлога может кардинально изменить значение фразы и повлиять на смысл всего высказывания. 🔍
- Agree with someone (соглашаться с кем-то) — I agree with John on this matter.
- Agree to something (соглашаться на что-то) — She finally agreed to our proposal.
- Apply for (подавать заявку) — I'm going to apply for that job tomorrow.
- Argue with someone (спорить с кем-то) — Don't argue with your boss about this.
- Argue about something (спорить о чем-то) — We always argue about politics.
- Believe in (верить в) — Do you believe in ghosts?
- Belong to (принадлежать) — This book belongs to me.
- Care about (заботиться о) — She doesn't care about money.
- Care for (ухаживать за) — He cares for his elderly parents.
- Complain about (жаловаться на) — Tourists often complain about the weather.
- Concentrate on (сосредоточиться на) — You need to concentrate on your studies.
- Consist of (состоять из) — The committee consists of five members.
- Contribute to (вносить вклад в) — Everyone should contribute to the discussion.
- Cope with (справляться с) — How do you cope with stress?
- Deal with (иметь дело с) — This department deals with customer complaints.
- Depend on (зависеть от) — Don't depend on others for your happiness.
- Dream about/of (мечтать о) — I often dream about traveling the world.
- Explain to (объяснять кому-то) — Could you explain this concept to me?
- Focus on (фокусироваться на) — Let's focus on solving the problem.
- Happen to (случаться с) — What happened to your car?
- Insist on (настаивать на) — He insisted on paying for dinner.
- Listen to (слушать) — You should listen to your parents.
- Participate in (участвовать в) — Will you participate in the competition?
- Pay for (платить за) — Who's going to pay for the damage?
- Refer to (ссылаться на) — The professor referred to your work in his lecture.
- Reply to (отвечать на) — I haven't replied to her email yet.
- Succeed in (преуспеть в) — She succeeded in persuading them to change their minds.
- Talk about (говорить о) — We were talking about you earlier.
- Wait for (ждать) — I've been waiting for you for an hour!
- Worry about (беспокоиться о) — Don't worry about the exam, you'll do fine.
Антон Петров, переводчик-синхронист
Помню свой первый серьезный международный контракт как синхронист. Представитель российской компании вел переговоры с американскими инвесторами. Когда он произнес фразу "We aim for new technologies", я автоматически перевел как "We aim at new technologies". Американец посмотрел недоуменно, поскольку "aim for" означает "стремиться к", а "aim at" — "целиться в". Эта маленькая ошибка в предлоге могла показаться несущественной, но создала секундное замешательство. С тех пор у меня есть особая тетрадь, куда я записываю все глаголы с зависимыми предлогами, с которыми встречаюсь во время работы. За 12 лет практики эта тетрадь стала моей профессиональной библией.
Особое внимание следует обратить на глаголы, которые могут использоваться с разными предлогами, меняя при этом свое значение:
- Look at (смотреть на) vs. look for (искать) vs. look after (присматривать)
- Think about (размышлять о) vs. think of (придумывать)
- Ask for (просить что-то) vs. ask about (спрашивать о чем-то)
При изучении глаголов с зависимыми предлогами помните, что после предлога глагол всегда используется в форме герундия (-ing): "I'm interested in learning Spanish" (а не "in learn").
Предлоги после прилагательных: 25 важных комбинаций
Прилагательные с зависимыми предлогами играют важную роль в точном выражении мыслей и эмоций. Неправильный предлог может исказить оттенок значения. 🎨 Вот 25 наиболее употребительных комбинаций:
|Прилагательное + предлог
|Значение
|Пример
|Afraid of
|Бояться чего-либо
|I'm afraid of spiders.
|Angry with (someone)
|Злиться на кого-то
|She's angry with her brother.
|Angry about (something)
|Злиться из-за чего-то
|He's angry about the decision.
|Anxious about
|Беспокоиться о
|I'm anxious about the exam.
|Aware of
|Осведомлен о
|Are you aware of the risks?
|Bad at
|Плохо в чем-то
|I'm bad at sports.
|Capable of
|Способен на
|She's capable of achieving great things.
|Cruel to
|Жестокий к
|Don't be cruel to animals.
|Disappointed with/in
|Разочарован в
|I'm disappointed with the results.
|Excited about
|Взволнован по поводу
|They're excited about the trip.
- Famous for (известный благодаря) — Paris is famous for the Eiffel Tower.
- Fond of (любящий) — She's fond of classical music.
- Good at (хорош в) — He's good at mathematics.
- Guilty of (виновный в) — The defendant was found guilty of fraud.
- Happy with (доволен) — Are you happy with your new job?
- Interested in (интересуется) — I'm interested in history.
- Jealous of (ревнивый к) — She seems jealous of your success.
- Kind to (добрый к) — Always be kind to strangers.
- Nervous about (нервничает из-за) — He's nervous about the interview.
- Proud of (гордый) — Parents are proud of their children.
- Responsible for (ответственный за) — Who's responsible for this mess?
- Satisfied with (удовлетворён) — We're satisfied with the service.
- Similar to (похожий на) — Your ideas are similar to mine.
- Sorry for/about (сожалеет о) — I'm sorry for the misunderstanding.
- Tired of (уставший от) — I'm tired of your excuses.
Важно помнить, что некоторые прилагательные могут сочетаться с разными предлогами в зависимости от контекста. Например:
- Angry with кого-то, но angry about ситуацию
- Good at что-то делать, но good for для пользы
- Sorry about ситуацию, но sorry for человека
После прилагательных с зависимыми предлогами, когда следует глагол, он всегда используется в форме герундия: "I'm excited about meeting your family" (а не "about to meet").
Зависимые предлоги после существительных: 20 частых сочетаний
Существительные с зависимыми предлогами — важный аспект английской грамматики, который часто вызывает затруднения. Эти комбинации необходимы для точного выражения отношений между предметами и понятиями. 📊
- Advantage of (преимущество) — Take advantage of this opportunity.
- Attitude to/towards (отношение к) — I like his positive attitude towards life.
- Cause of (причина) — What was the cause of the accident?
- Connection between (связь между) — Is there a connection between diet and health?
- Damage to (ущерб) — The storm caused significant damage to the roof.
- Demand for (спрос на) — There's a high demand for organic products.
- Difference between (разница между) — What's the difference between these two models?
- Excuse for (оправдание) — There's no excuse for such behavior.
- Increase in (увеличение) — We've seen an increase in sales this quarter.
- Interest in (интерес к) — She has developed an interest in photography.
- Need for (потребность в) — There's a need for more research in this area.
- Reason for (причина) — What's the reason for your decision?
- Relationship with (отношения с) — How's your relationship with your colleagues?
- Responsibility for (ответственность за) — Who will take responsibility for the project?
- Rise in (рост) — There's been a rise in unemployment.
- Solution to (решение) — What's the solution to this problem?
- Success in (успех в) — His success in business inspired many.
- Threat to (угроза) — Climate change is a serious threat to our planet.
- View on (взгляд на) — What's your view on this matter?
- Warning about (предупреждение о) — We received a warning about the storm.
При использовании существительных с зависимыми предлогами следует обратить внимание на следующие моменты:
- После предлога, как правило, следует существительное, местоимение или герундий
- Некоторые существительные могут использоваться с разными предлогами в зависимости от контекста
- Многие существительные сохраняют тот же предлог, что и однокоренные глаголы или прилагательные (например: to be interested in → interest in)
Запомнить существительные с зависимыми предлогами проще, если группировать их по предлогам:
Существительные + of: advantage of, cause of, example of, lack of, possibility of
Существительные + for: demand for, need for, reason for, respect for, talent for
Существительные + to: damage to, key to, solution to, threat to, visit to
Существительные + with: connection with, deal with, problem with, relationship with, trouble with
Существительные + in: belief in, decrease in, increase in, interest in, rise in
Постепенное освоение этих сочетаний значительно улучшит вашу грамотность и беглость в английском языке. Практикуйте их в различных контекстах, чтобы они стали естественной частью вашей речи.
Зависимые предлоги — те незаметные детали, которые создают ощущение владения языком. Запомнив ключевые 75 сочетаний из нашего списка, вы сделаете значительный шаг к уверенному и грамотному использованию английского. Практикуйте их в живой речи, ищите их в текстах и постепенно вы обнаружите, что выбор правильного предлога происходит уже автоматически. Помните: совершенство в деталях — именно так звучит настоящее мастерство языка.