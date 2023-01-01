Зависимые предлоги в английском: 75 важнейших комбинаций для мастерства

Подготовка к международным экзаменам, таким как IELTS Освоение зависимых предлогов — тот самый навык, который отличает обычного студента от мастера английского языка. 🎯 Неправильный предлог способен полностью изменить значение фразы, превратив "согласие с идеей" (agree with) в "согласие на действие" (agree to). Даже носители иногда совершают ошибки в этой тонкой области грамматики! Зависимые предлоги нельзя просто логически вывести или перевести с родного языка — они требуют системного подхода, который мы предлагаем в виде 75 ключевых комбинаций, организованных по грамматическим категориям и сопровождённых чёткими правилами использования.

Что такое зависимые предлоги в английском языке

Зависимые предлоги (dependent prepositions) — это предлоги, которые обязательно следуют после определённых слов, формируя с ними устойчивые словосочетания. В отличие от обычных предлогов, которые можно логически подобрать, зависимые предлоги нужно просто запомнить, поскольку их выбор определяется лексической традицией, а не смысловой необходимостью.

Например, в английском мы говорим "depend on someone" (зависеть от кого-то), а не "depend from" или "depend of". Это идиоматическое употребление, которое нельзя вывести из общих правил использования предлогов.

Мария Соколова, преподаватель английского с 15-летним стажем Однажды мой студент Алексей, готовящийся к IELTS, получил низкую оценку за письменную часть. Анализируя его работу, я обнаружила 17 ошибок в использовании зависимых предлогов! "Это моя ахиллесова пята," — признался он. Мы разработали систему карточек, где на лицевой стороне было слово, а на оборотной — правильный предлог с примером. Через три недели ежедневной практики по 15 минут Алексей переписал тест и улучшил результат на 1,5 балла. Секрет успеха был прост — систематизация и контекстное запоминание вместо изолированного заучивания.

Зависимые предлоги можно разделить на три основные категории:

Глагол + предлог : apologize for , believe in , depend on

: apologize , believe , depend Прилагательное + предлог : afraid of , angry with , interested in

: afraid , angry , interested Существительное + предлог: reason for, attitude to/toward, solution to

Ошибки в использовании зависимых предлогов — одна из наиболее распространённых проблем даже у продвинутых изучающих английский язык. Причина в том, что прямой перевод с родного языка часто приводит к неправильному выбору предлога. Например, по-русски мы "женимся на ком-то", а по-английски — "marry someone" (без предлога) или "get married to someone".

Основные правила использования зависимых предлогов

Использование зависимых предлогов подчиняется нескольким общим принципам, которые помогут вам быстрее освоить эту сложную область грамматики. 📝

Во-первых, следует понимать, что зависимые предлоги нельзя опускать. Если после слова должен идти определённый предлог, его присутствие обязательно: "I'm interested in photography" (а не просто "I'm interested photography").

Во-вторых, в разговорной речи и некоторых грамматических конструкциях предлоги могут перемещаться в конец предложения. Например: "What are you afraid of?" вместо "Of what are you afraid?"

Рассмотрим основные правила более подробно:

Правило Объяснение Пример Неделимость комбинации Слово и его зависимый предлог образуют единую смысловую единицу Look for = искать; Look after = заботиться Изменение значения Разные предлоги с одним словом меняют значение всего выражения Speak to someone = говорить кому-то; Speak about something = говорить о чём-то Позиционирование предлога В вопросах предлог может стоять в конце Who did you talk to? = С кем ты разговаривал? Герундий после предлога После предлога глагол всегда используется в форме герундия (-ing) I'm interested in learning Spanish. Предлог после определенных конструкций Некоторые фразовые сочетания требуют определенных предлогов Be responsible for, take care of

Чтобы эффективно запоминать зависимые предлоги, рекомендуется:

Учить их в контексте целых предложений, а не изолированно

Группировать слова с одинаковыми предлогами (например, все слова, после которых следует "in")

Регулярно практиковаться в использовании этих комбинаций в речи и письме

Обращать внимание на зависимые предлоги при чтении текстов на английском

Зависимые предлоги после глаголов: 30 случаев с контекстом

Глаголы с зависимыми предлогами — самая обширная и часто используемая категория. Правильный выбор предлога может кардинально изменить значение фразы и повлиять на смысл всего высказывания. 🔍

Agree with someone (соглашаться с кем-то) — I agree with John on this matter. Agree to something (соглашаться на что-то) — She finally agreed to our proposal. Apply for (подавать заявку) — I'm going to apply for that job tomorrow. Argue with someone (спорить с кем-то) — Don't argue with your boss about this. Argue about something (спорить о чем-то) — We always argue about politics. Believe in (верить в) — Do you believe in ghosts? Belong to (принадлежать) — This book belongs to me. Care about (заботиться о) — She doesn't care about money. Care for (ухаживать за) — He cares for his elderly parents. Complain about (жаловаться на) — Tourists often complain about the weather. Concentrate on (сосредоточиться на) — You need to concentrate on your studies. Consist of (состоять из) — The committee consists of five members. Contribute to (вносить вклад в) — Everyone should contribute to the discussion. Cope with (справляться с) — How do you cope with stress? Deal with (иметь дело с) — This department deals with customer complaints. Depend on (зависеть от) — Don't depend on others for your happiness. Dream about/of (мечтать о) — I often dream about traveling the world. Explain to (объяснять кому-то) — Could you explain this concept to me? Focus on (фокусироваться на) — Let's focus on solving the problem. Happen to (случаться с) — What happened to your car? Insist on (настаивать на) — He insisted on paying for dinner. Listen to (слушать) — You should listen to your parents. Participate in (участвовать в) — Will you participate in the competition? Pay for (платить за) — Who's going to pay for the damage? Refer to (ссылаться на) — The professor referred to your work in his lecture. Reply to (отвечать на) — I haven't replied to her email yet. Succeed in (преуспеть в) — She succeeded in persuading them to change their minds. Talk about (говорить о) — We were talking about you earlier. Wait for (ждать) — I've been waiting for you for an hour! Worry about (беспокоиться о) — Don't worry about the exam, you'll do fine.

Антон Петров, переводчик-синхронист Помню свой первый серьезный международный контракт как синхронист. Представитель российской компании вел переговоры с американскими инвесторами. Когда он произнес фразу "We aim for new technologies", я автоматически перевел как "We aim at new technologies". Американец посмотрел недоуменно, поскольку "aim for" означает "стремиться к", а "aim at" — "целиться в". Эта маленькая ошибка в предлоге могла показаться несущественной, но создала секундное замешательство. С тех пор у меня есть особая тетрадь, куда я записываю все глаголы с зависимыми предлогами, с которыми встречаюсь во время работы. За 12 лет практики эта тетрадь стала моей профессиональной библией.

Особое внимание следует обратить на глаголы, которые могут использоваться с разными предлогами, меняя при этом свое значение:

Look at (смотреть на) vs. look for (искать) vs. look after (присматривать)

(смотреть на) vs. (искать) vs. (присматривать) Think about (размышлять о) vs. think of (придумывать)

(размышлять о) vs. (придумывать) Ask for (просить что-то) vs. ask about (спрашивать о чем-то)

При изучении глаголов с зависимыми предлогами помните, что после предлога глагол всегда используется в форме герундия (-ing): "I'm interested in learning Spanish" (а не "in learn").

Предлоги после прилагательных: 25 важных комбинаций

Прилагательные с зависимыми предлогами играют важную роль в точном выражении мыслей и эмоций. Неправильный предлог может исказить оттенок значения. 🎨 Вот 25 наиболее употребительных комбинаций:

Прилагательное + предлог Значение Пример Afraid of Бояться чего-либо I'm afraid of spiders. Angry with (someone) Злиться на кого-то She's angry with her brother. Angry about (something) Злиться из-за чего-то He's angry about the decision. Anxious about Беспокоиться о I'm anxious about the exam. Aware of Осведомлен о Are you aware of the risks? Bad at Плохо в чем-то I'm bad at sports. Capable of Способен на She's capable of achieving great things. Cruel to Жестокий к Don't be cruel to animals. Disappointed with/in Разочарован в I'm disappointed with the results. Excited about Взволнован по поводу They're excited about the trip.

Famous for (известный благодаря) — Paris is famous for the Eiffel Tower. Fond of (любящий) — She's fond of classical music. Good at (хорош в) — He's good at mathematics. Guilty of (виновный в) — The defendant was found guilty of fraud. Happy with (доволен) — Are you happy with your new job? Interested in (интересуется) — I'm interested in history. Jealous of (ревнивый к) — She seems jealous of your success. Kind to (добрый к) — Always be kind to strangers. Nervous about (нервничает из-за) — He's nervous about the interview. Proud of (гордый) — Parents are proud of their children. Responsible for (ответственный за) — Who's responsible for this mess? Satisfied with (удовлетворён) — We're satisfied with the service. Similar to (похожий на) — Your ideas are similar to mine. Sorry for/about (сожалеет о) — I'm sorry for the misunderstanding. Tired of (уставший от) — I'm tired of your excuses.

Важно помнить, что некоторые прилагательные могут сочетаться с разными предлогами в зависимости от контекста. Например:

Angry with кого-то, но angry about ситуацию

кого-то, но ситуацию Good at что-то делать, но good for для пользы

что-то делать, но для пользы Sorry about ситуацию, но sorry for человека

После прилагательных с зависимыми предлогами, когда следует глагол, он всегда используется в форме герундия: "I'm excited about meeting your family" (а не "about to meet").

Зависимые предлоги после существительных: 20 частых сочетаний

Существительные с зависимыми предлогами — важный аспект английской грамматики, который часто вызывает затруднения. Эти комбинации необходимы для точного выражения отношений между предметами и понятиями. 📊

Advantage of (преимущество) — Take advantage of this opportunity. Attitude to/towards (отношение к) — I like his positive attitude towards life. Cause of (причина) — What was the cause of the accident? Connection between (связь между) — Is there a connection between diet and health? Damage to (ущерб) — The storm caused significant damage to the roof. Demand for (спрос на) — There's a high demand for organic products. Difference between (разница между) — What's the difference between these two models? Excuse for (оправдание) — There's no excuse for such behavior. Increase in (увеличение) — We've seen an increase in sales this quarter. Interest in (интерес к) — She has developed an interest in photography. Need for (потребность в) — There's a need for more research in this area. Reason for (причина) — What's the reason for your decision? Relationship with (отношения с) — How's your relationship with your colleagues? Responsibility for (ответственность за) — Who will take responsibility for the project? Rise in (рост) — There's been a rise in unemployment. Solution to (решение) — What's the solution to this problem? Success in (успех в) — His success in business inspired many. Threat to (угроза) — Climate change is a serious threat to our planet. View on (взгляд на) — What's your view on this matter? Warning about (предупреждение о) — We received a warning about the storm.

При использовании существительных с зависимыми предлогами следует обратить внимание на следующие моменты:

После предлога, как правило, следует существительное, местоимение или герундий

Некоторые существительные могут использоваться с разными предлогами в зависимости от контекста

Многие существительные сохраняют тот же предлог, что и однокоренные глаголы или прилагательные (например: to be interested in → interest in)

Запомнить существительные с зависимыми предлогами проще, если группировать их по предлогам:

Существительные + of: advantage of, cause of, example of, lack of, possibility of

Существительные + for: demand for, need for, reason for, respect for, talent for

Существительные + to: damage to, key to, solution to, threat to, visit to

Существительные + with: connection with, deal with, problem with, relationship with, trouble with

Существительные + in: belief in, decrease in, increase in, interest in, rise in

Постепенное освоение этих сочетаний значительно улучшит вашу грамотность и беглость в английском языке. Практикуйте их в различных контекстах, чтобы они стали естественной частью вашей речи.