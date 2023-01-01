Английский на автозаправке: как заправиться без стресса в США

Для кого эта статья:

Туристы и путешественники, планирующие поездки в англоязычные страны

Люди, начинающие изучать английский язык и нуждающиеся в практической лексике

Владельцы автомобилей, планирующие арендовать машины за границей Представьте: вы в Америке, бак почти пуст, а навигатор направляет вас к ближайшей заправке. Что попросить? Как объяснить, какое топливо вам нужно? Языковой барьер на АЗС может превратить простую задачу в стрессовую ситуацию! Но не переживайте — с правильным набором фраз и словарным запасом вы легко справитесь с этой задачей в любой англоязычной стране. Подготовка займёт всего несколько минут, а уверенность, которую вы получите, сделает путешествие гораздо комфортнее. 🚗💬

Основные фразы для общения на автозаправке

Успешное общение на автозаправке в англоязычной стране начинается с базовых фраз, которые помогут вам получить нужное топливо и услуги без недопонимания. Владение ключевыми выражениями значительно упрощает процесс заправки и делает ваше путешествие более комфортным.

Прежде всего, необходимо знать, как правильно попросить заправить ваш автомобиль. В англоязычных странах заправка может быть как с самообслуживанием, так и с полным обслуживанием, где работник заправки делает всё за вас.

Fill it up, please. — Заправьте полный бак, пожалуйста.

I need [amount] gallons/liters of [fuel type]. — Мне нужно [количество] галлонов/литров [тип топлива].

Regular/Premium/Diesel, please. — Обычный/Премиум/Дизель, пожалуйста.

Could you check the oil/tire pressure, please? — Не могли бы вы проверить масло/давление в шинах, пожалуйста?

Where's the restroom? — Где туалет?

Is there an air pump? — Есть ли насос для подкачки шин?

Важно также знать, как спросить о наличии определённых услуг на заправке. Многие современные АЗС предлагают широкий спектр дополнительных сервисов, от мойки автомобиля до кафе.

Do you have a car wash? — У вас есть автомойка?

Where can I inflate my tires? — Где я могу подкачать шины?

Is there a convenience store? — Есть ли магазин?

Can I pay by credit card? — Могу ли я оплатить кредитной картой?

Иногда возникают нестандартные ситуации, которые требуют дополнительной коммуникации. Знание таких фраз может оказаться крайне полезным:

I think I've got the wrong fuel. — Кажется, я залил неправильное топливо.

My car won't start. — Моя машина не заводится.

Do you have a mechanic here? — У вас есть здесь механик?

Can you recommend a towing service? — Можете порекомендовать эвакуатор?

Алексей Морозов, преподаватель английского языка для путешественников

Помню случай с моим студентом Игорем, который арендовал автомобиль в Калифорнии. На второй день поездки индикатор топлива показал критический минимум, и ему пришлось срочно искать заправку. Проблема заключалась в том, что это была заправка с самообслуживанием, и терминал выдавал инструкции только на английском. Игорь помнил только базовые фразы и впал в панику. Он пытался объяснить работнику заправки, что не знает, как пользоваться американской колонкой. К счастью, сотрудник оказался терпеливым и показал весь процесс. После этого опыта Игорь всегда носит с собой карточку с основными фразами для заправки и может уверенно общаться в подобных ситуациях.

Словарь топлива и услуг: что нужно знать автотуристу

Чтобы избежать неприятностей при заправке в англоязычных странах, необходимо разбираться в терминологии, связанной с видами топлива и услугами на АЗС. Названия и классификация топлива могут существенно отличаться от привычных нам обозначений, что иногда приводит к путанице. 🧠

Английское название Русский эквивалент Примечания Regular (Unleaded) АИ-92 Самый распространенный и недорогой вариант Mid-grade АИ-95 Среднее по качеству и цене топливо Premium АИ-98 Высококачественное топливо для премиальных авто Super / Ultimate АИ-100 Топливо высшего класса Diesel Дизель Для дизельных двигателей E85 Биоэтанол Смесь 85% этанола и 15% бензина

Помимо видов топлива, полезно знать названия различных частей автомобиля и заправочной инфраструктуры, которые могут потребоваться при общении:

Gas cap / fuel cap — крышка бензобака

Fuel tank — топливный бак

Gas pump / fuel dispenser — топливный насос/колонка

Nozzle — заправочный пистолет

Octane rating — октановое число

Air pump — воздушный насос (для шин)

Windshield wiper fluid — жидкость для омывания стекол

Oil — масло

На современных заправках доступно множество дополнительных услуг, о которых полезно знать путешественнику:

Convenience store — мини-маркет на заправке

Car wash — автомойка

Vacuum cleaner — пылесос (для салона)

ATM — банкомат

Food court — зона питания

Restrooms — туалеты

Service bay — сервисный отсек (для мелкого ремонта)

В разных англоязычных странах могут использоваться различные термины для одних и тех же понятий. Например, в США топливо чаще называют "gas" (сокращение от gasoline), а в Великобритании — "petrol". Бензобак в американском английском — "gas tank", а в британском — "petrol tank".

Также стоит помнить о различиях в единицах измерения. В США топливо измеряется в галлонах (gallons), а в Великобритании, Австралии и других странах, где используется метрическая система, — в литрах (liters/litres). Один американский галлон равен приблизительно 3,78 литра.

Как правильно попросить заправить автомобиль по-английски

Процесс заправки автомобиля в англоязычных странах может отличаться от привычного нам. В большинстве случаев вы столкнётесь с системой самообслуживания, где необходимо самостоятельно выбрать тип топлива и произвести заправку. Однако в некоторых штатах США (например, в Нью-Джерси и Орегоне) и отдельных заправках других стран всё ещё действует система полного обслуживания. 🔄

Если вы на заправке с обслуживанием, обратитесь к сотруднику с одной из следующих фраз:

"Fill it up with regular, please" — "Заправьте полный бак обычным, пожалуйста"

"I'd like 20 gallons of premium, please" — "Мне нужно 20 галлонов премиум-топлива, пожалуйста"

"Could you fill it up with diesel, please?" — "Не могли бы вы заправить полный бак дизелем, пожалуйста?"

"$30 of mid-grade, please" — "На 30 долларов среднего класса, пожалуйста"

На станции самообслуживания вам, скорее всего, придется следовать инструкциям на дисплее топливного насоса. Вот типичная последовательность действий:

Вставьте кредитную карту или внесите наличные в автомат Выберите тип топлива, нажав соответствующую кнопку Снимите заправочный пистолет с держателя Вставьте пистолет в бак и нажмите рычаг для начала подачи топлива

Если у вас возникли затруднения, вы можете обратиться за помощью к сотруднику или другим клиентам:

"Excuse me, could you help me with the pump?" — "Извините, не могли бы вы помочь мне с насосом?"

"I'm not sure how to pay at this pump. Could you explain?" — "Я не уверен, как оплатить на этой колонке. Не могли бы вы объяснить?"

"Which button is for regular unleaded?" — "Какая кнопка для обычного неэтилированного бензина?"

Важно помнить, что в некоторых случаях при использовании кредитной карты на заправке с вашего счёта может быть временно заблокирована сумма (обычно $50-100) в качестве предавторизации. Эта сумма будет скорректирована после фактической оплаты топлива.

Мария Светлова, преподаватель английского для путешествий Моя студентка Анна рассказывала о своём первом опыте заправки автомобиля в США. Приехав на заправку в Калифорнии, она была сбита с толку разнообразием топливных насосов и инструкций на английском. Не зная, какой тип топлива выбрать для арендованного автомобиля, Анна обратилась к работнику заправки. "Excuse me, I'm not sure what type of gas I need for this car," — сказала она, показывая на свой автомобиль. Сотрудник не только подсказал нужный тип топлива, но и объяснил, как пользоваться американской заправочной колонкой. Он терпеливо показал, как вставить кредитную карту, выбрать тип топлива и получить чек. После этого случая Анна составила для себя небольшую шпаргалку с полезными фразами и типами топлива, которая очень пригодилась ей в дальнейшем путешествии по Западному побережью. Главный урок, который она извлекла: не бояться спрашивать и использовать даже ограниченный словарный запас — большинство людей с готовностью помогут туристам.

Оплата и чаевые: финансовые аспекты на АЗС за границей

Финансовая сторона заправки автомобиля в англоязычных странах имеет свои особенности, которые стоит учитывать каждому путешественнику. Способы оплаты, система чаевых и дополнительные сборы могут существенно отличаться от привычных нам правил. 💳

Наиболее распространенные способы оплаты на заправках англоязычных стран включают в себя:

Способ оплаты Особенности Страны, где распространен Кредитная/дебетовая карта на колонке Оплата непосредственно на заправочной колонке, часто с предавторизацией США, Канада, Великобритания, Австралия Оплата внутри магазина Необходимо сообщить номер колонки кассиру Все англоязычные страны Мобильные платежи Через специальные приложения заправочных сетей США, Канада, Великобритания Наличные Часто требуется предоплата при расчете наличными Все англоязычные страны Топливные карты Специальные карты для постоянных клиентов США, Канада, Великобритания

Что касается чаевых на заправках, практика существенно различается в разных странах:

В США на заправках с полным обслуживанием (таких как в Нью-Джерси и Орегоне) принято давать чаевые в размере $1-2 сотруднику, который заправляет ваш автомобиль, особенно если он оказывает дополнительные услуги, например, протирает лобовое стекло.

В Канаде практика аналогична американской, но чаевые менее распространены.

В Великобритании, Австралии и Новой Зеландии чаевые на заправках обычно не приняты, даже при получении дополнительных услуг.

При оплате на заправке полезно знать следующие фразы:

"I'd like to pay for pump number five" — "Я хотел бы оплатить пятую колонку"

"Can I pay by credit card?" — "Могу ли я оплатить кредитной картой?"

"I need a receipt, please" — "Мне нужен чек, пожалуйста"

"How much is regular gas per gallon/liter?" — "Сколько стоит обычный бензин за галлон/литр?"

"Is there an additional charge for using a credit card?" — "Есть ли дополнительная плата за использование кредитной карты?"

Стоит отметить, что во многих случаях при оплате кредитной картой на заправочной колонке система может временно блокировать на счете сумму больше фактической стоимости заправки (обычно $50-100 в США). Эта предавторизационная блокировка автоматически снимается через несколько дней, но может создать временные неудобства, если у вас ограниченный бюджет.

В некоторых случаях заправочные станции могут предлагать скидки при определенных условиях:

Скидка при оплате наличными (cash discount)

Скидки для участников программ лояльности (loyalty program discount)

Скидки при покупке сопутствующих товаров (например, при покупке кофе или еды)

Не забудьте сохранить чек после оплаты, особенно если вы путешествуете по работе или планируете возвращать налоговый вычет (tax refund) за топливо в некоторых странах.

Полезные диалоги для решения проблем на заправке

Даже при хорошей подготовке на заправке могут возникнуть непредвиденные ситуации. Знание нескольких ключевых диалогов поможет вам справиться с ними и продолжить путешествие без лишнего стресса. Рассмотрим типичные проблемные ситуации и способы их решения на английском языке. 🔧

Диалог 1: Неработающий терминал оплаты

You: Excuse me, I'm trying to pay at pump 3, but the terminal isn't working. Attendant: Let me check. Yes, that pump has technical issues today. You can use pump 4 or pay inside the store. You: I'll pay inside. It's pump 3, regular unleaded, full tank. Attendant: That'll be $47.35. Would you like a receipt? You: Yes, please. Thank you.

Диалог 2: Неуверенность в выборе топлива

You: Excuse me, I'm driving a rental car and I'm not sure what type of fuel I should use. Attendant: You can check the fuel cap or the owner's manual. Usually, it says what type of fuel is recommended. You: I see it now, it says "Premium Unleaded Only". Attendant: Then you should use our premium fuel. It's the button with the highest octane number, 93. You: Great, thank you for your help.

Диалог 3: Проблемы с шинами

You: Hi, I noticed my tire pressure light is on. Do you have an air pump I could use? Attendant: Yes, we have an air compressor over there by the vacuum station. You: Is it free to use or do I need to pay? Attendant: It costs $1.50 for 3 minutes. You can pay with quarters or get change here. You: And do you know what the recommended tire pressure should be? Attendant: That information is usually on a sticker inside the driver's door jamb or in your owner's manual.

Диалог 4: Заправка неправильным топливом

You: I think I've made a terrible mistake. I just put diesel in my gasoline car. Attendant: Oh, that's not good. How much did you put in? You: Just a little, maybe a gallon or so. Attendant: Don't start your engine. We need to call a tow truck and have your tank drained. Let me give you the number for a local mechanic who handles this kind of situation. You: Thank you. Can I also get directions to this mechanic? Attendant: Sure, I'll write them down for you. It's about 3 miles from here.

Для решения проблем на заправке полезно знать следующие фразы:

"I need help with..." — "Мне нужна помощь с..."

"There seems to be a problem with..." — "Кажется, есть проблема с..."

"Could you show me how to..." — "Не могли бы вы показать, как..."

"Where can I find a mechanic/tow service?" — "Где я могу найти механика/эвакуатор?"

"Is there someone who speaks Russian/Spanish/etc.?" — "Есть ли здесь кто-то, кто говорит по-русски/испански и т.д.?"

Помните, что в экстренных ситуациях важно сохранять спокойствие и объяснять проблему максимально четко. Даже с ограниченным знанием английского вы можете решить большинство проблем, используя простые фразы и при необходимости обращаясь к цифровым переводчикам на смартфоне.

В случае серьезных технических проблем с автомобилем, полезно знать термины основных частей машины:

Engine — двигатель

Battery — аккумулятор

Tires — шины

Brakes — тормоза

Headlights/taillights — фары/задние фонари

Oil — масло

Coolant — охлаждающая жидкость

Windshield wipers — дворники