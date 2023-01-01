Was или were: когда использовать формы глагола to be в английском#Изучение английского
Вы когда-нибудь замирали посреди предложения, мучительно подбирая — was или were? Это грамматическое колебание знакомо каждому изучающему английский. Разница между этими формами прошедшего времени глагола to be кажется простой, пока не сталкиваешься с условными предложениями или формальной речью. Путаница с was и were — одна из пяти самых распространенных ошибок даже у продвинутых студентов! 🤔 Давайте раз и навсегда разберемся, когда использовать каждую из этих форм, и превратим вашу неуверенность в грамматическую точность.
Основные правила использования was и were
Для начала определимся с фундаментальным правилом: was и were — это две формы глагола to be (быть) в простом прошедшем времени (Past Simple). Их выбор напрямую зависит от подлежащего в предложении. 📚
Форма was используется для:
- Первого лица единственного числа: I
- Третьего лица единственного числа: he, she, it
- Существительных в единственном числе: The dog, Mary, The book
Форма were используется для:
- Второго лица единственного и множественного числа: you
- Первого лица множественного числа: we
- Третьего лица множественного числа: they
- Существительных во множественном числе: Dogs, Students, Books
Посмотрим на примеры:
|Местоимение/Существительное
|Форма глагола
|Пример
|I
|was
|I was at school yesterday.
|He/She/It
|was
|She was happy. The cat was sleeping.
|You
|were
|You were late for the meeting.
|We/They
|were
|We were friends. They were at the cinema.
|Singular noun
|was
|The movie was interesting.
|Plural noun
|were
|The students were studying.
Запомнить базовое правило просто: если подлежащее — I, he, she, it или единственное число — используем was. Для всех остальных случаев — were. 🧠
Личные местоимения и выбор правильной формы
Выбор между was и were становится интуитивным, когда вы хорошо понимаете, как работают личные местоимения в английском языке. Давайте рассмотрим каждое местоимение и соответствующую ему форму глагола to be в прошедшем времени.
Елена Смирнова, преподаватель английского языка с 12-летним стажем
Однажды на уроке с группой начинающих я заметила, что студенты постоянно путаются с формами was и were. Особенно много ошибок возникало с местоимением you. Многие автоматически использовали was с you, считая его единственным числом. Я придумала простую мнемоническую технику: "У слова were есть две буквы e — как два или больше человек, поэтому оно для множественного числа и you". Это сработало мгновенно! Студенты перестали делать эту ошибку, а мнемоника распространилась и на другие группы. Иногда простые ассоциации работают эффективнее, чем долгие объяснения правил.
Давайте разберем каждое местоимение отдельно:
- I (я) — используется с was: I was tired after work.
- You (ты/вы) — всегда используется с were, независимо от того, обращаемся мы к одному человеку или нескольким: You were right about the restaurant.
- He/She/It (он/она/оно) — используются с was: He was an excellent doctor. She was my teacher. It was raining.
- We (мы) — используется с were: We were surprised by the news.
- They (они) — используется с were: They were late for the train.
Важно понимать, что местоимение it может относиться не только к предметам или животным, но и к абстрактным понятиям: The weather was terrible. The situation was critical. 🌧️
Когда вы говорите о компаниях, организациях или странах, в американском английском обычно используется единственное число (was), а в британском возможны оба варианта в зависимости от контекста:
- American English: Apple was founded in 1976.
- British English: The government was/were considering new policies.
При использовании собирательных существительных (family, team, group, class, committee) также могут быть различия между американским и британским английским:
- American English: The team was playing well.
- British English: The team were playing well. (когда подчеркивается действие отдельных членов команды)
Особые случаи применения was и were
Помимо стандартных правил, существуют особые случаи, где выбор между was и were может отличаться от базовых принципов. Давайте рассмотрим наиболее важные исключения. 🔍
1. Условные предложения второго типа (Second Conditional)
В условных предложениях второго типа, которые описывают нереальные или гипотетические ситуации в настоящем, используется were для всех лиц, даже там, где обычно стоит was:
- If I were you, I would accept the offer. (Не "If I was you")
- If he were taller, he could play basketball. (Формально правильнее, чем "If he was taller")
- I wish I were on vacation right now. (Не "I wish I was")
Однако в разговорном английском все чаще можно услышать was в подобных конструкциях, особенно с местоимениями I, he, she, it. В формальной речи и письме лучше придерживаться were.
2. Выражение "as it were" (так сказать)
Это устойчивое выражение всегда использует were, даже с it:
- He was, as it were, caught between a rock and a hard place.
3. Сослагательное наклонение (Subjunctive Mood)
В формальных или традиционных фразах сослагательного наклонения используется were:
- Far be it from me to criticize, but I think we were making a mistake.
- Be that as it were, we need to move forward.
4. После слов "as if" и "as though" (как будто)
После этих фраз традиционно используется were для всех лиц в нереальных ситуациях:
- She acted as if she were a queen. (Формально)
- He talks as though he were an expert. (Формально)
В современном английском допустимо использование was с I, he, she, it в менее формальных контекстах:
- She acted as if she was angry. (Неформально)
|Тип конструкции
|Формальный язык
|Разговорный язык
|Условные предложения 2-го типа
|If I were rich...
|If I was rich... (допустимо)
|После wish/if only
|I wish he were here.
|I wish he was here. (допустимо)
|После as if/as though
|She acts as if she were famous.
|She acts as if she was famous. (допустимо)
|Устойчивые выражения
|As it were
|Всегда "were"
|С собирательными существительными
|The team were celebrating. (BrE)
|The team was celebrating. (AmE)
Распространенные ошибки при выборе формы глагола
Даже опытные изучающие английский язык иногда ошибаются при выборе между was и were. Давайте рассмотрим наиболее распространенные ошибки и способы их избежать. 🚫
Алексей Петров, переводчик и репетитор английского языка
Работая с русскоязычными студентами, готовящимися к IELTS, я заметил интересную закономерность. Почти все они безупречно справлялись с выбором was/were в обычных утвердительных предложениях, но как только дело доходило до условных конструкций с if или слов "as if/as though", ошибки возникали даже у самых сильных учеников. Особенно показателен случай с Мариной, студенткой с продвинутым уровнем. В её эссе я обнаружил фразу "If the government was more concerned about ecology..." Когда я указал на ошибку, она была искренне удивлена: "Но ведь government — это единственное число, значит должно быть was!" Этот момент стал отличной возможностью объяснить разницу между фактическим прошедшим и гипотетическим сослагательным наклонением. После этого случая я разработал специальное упражнение, где студенты должны трансформировать реальные ситуации в гипотетические, переключаясь между was и were.
Ошибка 1: Использование was с you
Одна из самых распространенных ошибок — использование was с местоимением you:
- ❌ You was at the party last night.
- ✅ You were at the party last night.
Запомните: местоимение you всегда используется с were, независимо от того, обращаетесь ли вы к одному человеку или группе людей.
Ошибка 2: Неправильное согласование с собирательными существительными
С собирательными существительными (team, family, government, committee, class) выбор формы зависит от контекста и варианта английского:
- ❌ The team were playing poorly. (в американском английском)
- ✅ The team was playing poorly. (в американском английском)
- ✅ The team were playing poorly. (в британском английском, если имеются в виду отдельные игроки)
Ошибка 3: Неправильное использование в условных предложениях
В условных предложениях второго типа формально правильно использовать were для всех лиц:
- ❌ If I was a millionaire, I would buy a yacht. (неформально)
- ✅ If I were a millionaire, I would buy a yacht. (формально)
Ошибка 4: Путаница с существительными, оканчивающимися на -s
Некоторые существительные, заканчивающиеся на -s, являются единственным числом и требуют was:
- ❌ Physics were my favorite subject at school.
- ✅ Physics was my favorite subject at school.
Другие примеры таких существительных: mathematics, news, economics, measles.
Ошибка 5: Неправильное согласование с конструкцией "there + be"
В конструкции "there + be" форма глагола согласуется с существительным, которое следует за ним:
- ❌ There were a problem with the computer.
- ✅ There was a problem with the computer.
- ❌ There was many people at the concert.
- ✅ There were many people at the concert.
Как избегать этих ошибок:
- Всегда проверяйте, с каким подлежащим согласуется глагол.
- В формальном языке используйте were в условных конструкциях со всеми местоимениями.
- Обращайте внимание на число существительного, а не на его форму (особенно с -s на конце).
- Помните о различиях между американским и британским английским при использовании собирательных существительных.
Упражнения для закрепления правил was и were
Практика — ключ к овладению любым грамматическим правилом. Предлагаю несколько эффективных упражнений, которые помогут вам закрепить правила использования was и were. 📝
Упражнение 1: Заполните пропуски
Вставьте was или were в следующие предложения:
- The weather _ beautiful yesterday.
- They _ not at home when I called.
- I _ surprised by his reaction.
- You _ right about the restaurant.
- The children _ playing in the garden.
- The information _ incorrect.
- If I _ in your position, I would do the same.
- She looked as if she _ about to cry.
- There _ many people at the concert.
- The class _ very attentive today.
Упражнение 2: Исправьте ошибки
Найдите и исправьте ошибки в следующих предложениях (если они есть):
- You was very helpful yesterday.
- The news were shocking.
- If she were more careful, this wouldn't have happened.
- There was three cars in the parking lot.
- The team were playing well in the first half.
- I wish I was taller.
- Economics were always difficult for me.
- The committee was divided on the issue.
- They acted as if they was celebrities.
- The furniture were expensive.
Упражнение 3: Трансформация предложений
Преобразуйте реальные ситуации в нереальные, используя условные конструкции:
- I am not rich. → If I _ rich, I would travel more.
- She is not here. → I wish she _ here.
- He doesn't speak Spanish. → If he _ able to speak Spanish, he could get the job.
- They don't have enough time. → If they _ more time, they would finish the project.
- I am not the manager. → If I _ the manager, I would change this policy.
Упражнение 4: Составьте свои предложения
Составьте по два предложения с каждой из следующих конструкций:
- If I were...
- She was/They were...
- There was/There were...
- As if he were/was...
- I wish it were/was...
Упражнение 5: Перевод с русского на английский
Переведите следующие предложения на английский язык:
- Вчера была хорошая погода.
- Дети были в школе, когда начался дождь.
- Если бы я был на твоем месте, я бы принял это предложение.
- В саду было много красивых цветов.
- Команда была готова к соревнованиям.
- Ты был прав насчет этого фильма.
- Она говорила так, как будто знала ответ.
- Мебель была очень старой.
- Я жалею, что не был более внимателен.
- На собрании было много людей.
Советы по выполнению упражнений:
- Сначала определите подлежащее в предложении.
- Проанализируйте, единственное или множественное число у подлежащего.
- Обратите особое внимание на условные предложения и конструкции с wish.
- После выполнения проверьте свои ответы и проанализируйте ошибки.
- Регулярно повторяйте упражнения для закрепления материала. 🔄
Граница между was и were отражает нюансы английского языка, его формальность и гибкость. Правильный выбор этих форм демонстрирует глубину понимания языка, которая выходит за рамки простого заучивания правил. Помните, что языковые нормы постоянно эволюционируют — то, что было строго формальным вчера, может стать общепринятым в разговорной речи завтра. Наблюдайте за живым языком, практикуйте регулярно, и вскоре выбор между was и were станет вашим интуитивным навыком, а не грамматической головоломкой.