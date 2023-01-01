Was или were: когда использовать формы глагола to be в английском

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык на начальном и среднем уровнях

Преподаватели английского языка и репетиторы

Англоговорящие, желающие улучшить свои навыки грамматики Вы когда-нибудь замирали посреди предложения, мучительно подбирая — was или were? Это грамматическое колебание знакомо каждому изучающему английский. Разница между этими формами прошедшего времени глагола to be кажется простой, пока не сталкиваешься с условными предложениями или формальной речью. Путаница с was и were — одна из пяти самых распространенных ошибок даже у продвинутых студентов! 🤔 Давайте раз и навсегда разберемся, когда использовать каждую из этих форм, и превратим вашу неуверенность в грамматическую точность.

Основные правила использования was и were

Для начала определимся с фундаментальным правилом: was и were — это две формы глагола to be (быть) в простом прошедшем времени (Past Simple). Их выбор напрямую зависит от подлежащего в предложении. 📚

Форма was используется для:

Первого лица единственного числа: I

Третьего лица единственного числа: he, she, it

Существительных в единственном числе: The dog, Mary, The book

Форма were используется для:

Второго лица единственного и множественного числа: you

Первого лица множественного числа: we

Третьего лица множественного числа: they

Существительных во множественном числе: Dogs, Students, Books

Посмотрим на примеры:

Местоимение/Существительное Форма глагола Пример I was I was at school yesterday. He/She/It was She was happy. The cat was sleeping. You were You were late for the meeting. We/They were We were friends. They were at the cinema. Singular noun was The movie was interesting. Plural noun were The students were studying.

Запомнить базовое правило просто: если подлежащее — I, he, she, it или единственное число — используем was. Для всех остальных случаев — were. 🧠

Личные местоимения и выбор правильной формы

Выбор между was и were становится интуитивным, когда вы хорошо понимаете, как работают личные местоимения в английском языке. Давайте рассмотрим каждое местоимение и соответствующую ему форму глагола to be в прошедшем времени.

Елена Смирнова, преподаватель английского языка с 12-летним стажем Однажды на уроке с группой начинающих я заметила, что студенты постоянно путаются с формами was и were. Особенно много ошибок возникало с местоимением you. Многие автоматически использовали was с you, считая его единственным числом. Я придумала простую мнемоническую технику: "У слова were есть две буквы e — как два или больше человек, поэтому оно для множественного числа и you". Это сработало мгновенно! Студенты перестали делать эту ошибку, а мнемоника распространилась и на другие группы. Иногда простые ассоциации работают эффективнее, чем долгие объяснения правил.

Давайте разберем каждое местоимение отдельно:

I (я) — используется с was: I was tired after work. You (ты/вы) — всегда используется с were, независимо от того, обращаемся мы к одному человеку или нескольким: You were right about the restaurant. He/She/It (он/она/оно) — используются с was: He was an excellent doctor. She was my teacher. It was raining. We (мы) — используется с were: We were surprised by the news. They (они) — используется с were: They were late for the train.

Важно понимать, что местоимение it может относиться не только к предметам или животным, но и к абстрактным понятиям: The weather was terrible. The situation was critical. 🌧️

Когда вы говорите о компаниях, организациях или странах, в американском английском обычно используется единственное число (was), а в британском возможны оба варианта в зависимости от контекста:

American English: Apple was founded in 1976.

British English: The government was/were considering new policies.

При использовании собирательных существительных (family, team, group, class, committee) также могут быть различия между американским и британским английским:

American English: The team was playing well.

British English: The team were playing well. (когда подчеркивается действие отдельных членов команды)

Особые случаи применения was и were

Помимо стандартных правил, существуют особые случаи, где выбор между was и were может отличаться от базовых принципов. Давайте рассмотрим наиболее важные исключения. 🔍

1. Условные предложения второго типа (Second Conditional)

В условных предложениях второго типа, которые описывают нереальные или гипотетические ситуации в настоящем, используется were для всех лиц, даже там, где обычно стоит was:

If I were you, I would accept the offer. (Не "If I was you")

If he were taller, he could play basketball. (Формально правильнее, чем "If he was taller")

I wish I were on vacation right now. (Не "I wish I was")

Однако в разговорном английском все чаще можно услышать was в подобных конструкциях, особенно с местоимениями I, he, she, it. В формальной речи и письме лучше придерживаться were.

2. Выражение "as it were" (так сказать)

Это устойчивое выражение всегда использует were, даже с it:

He was, as it were, caught between a rock and a hard place.

3. Сослагательное наклонение (Subjunctive Mood)

В формальных или традиционных фразах сослагательного наклонения используется were:

Far be it from me to criticize, but I think we were making a mistake.

Be that as it were, we need to move forward.

4. После слов "as if" и "as though" (как будто)

После этих фраз традиционно используется were для всех лиц в нереальных ситуациях:

She acted as if she were a queen. (Формально)

He talks as though he were an expert. (Формально)

В современном английском допустимо использование was с I, he, she, it в менее формальных контекстах:

She acted as if she was angry. (Неформально)

Тип конструкции Формальный язык Разговорный язык Условные предложения 2-го типа If I were rich... If I was rich... (допустимо) После wish/if only I wish he were here. I wish he was here. (допустимо) После as if/as though She acts as if she were famous. She acts as if she was famous. (допустимо) Устойчивые выражения As it were Всегда "were" С собирательными существительными The team were celebrating. (BrE) The team was celebrating. (AmE)

Распространенные ошибки при выборе формы глагола

Даже опытные изучающие английский язык иногда ошибаются при выборе между was и were. Давайте рассмотрим наиболее распространенные ошибки и способы их избежать. 🚫

Алексей Петров, переводчик и репетитор английского языка Работая с русскоязычными студентами, готовящимися к IELTS, я заметил интересную закономерность. Почти все они безупречно справлялись с выбором was/were в обычных утвердительных предложениях, но как только дело доходило до условных конструкций с if или слов "as if/as though", ошибки возникали даже у самых сильных учеников. Особенно показателен случай с Мариной, студенткой с продвинутым уровнем. В её эссе я обнаружил фразу "If the government was more concerned about ecology..." Когда я указал на ошибку, она была искренне удивлена: "Но ведь government — это единственное число, значит должно быть was!" Этот момент стал отличной возможностью объяснить разницу между фактическим прошедшим и гипотетическим сослагательным наклонением. После этого случая я разработал специальное упражнение, где студенты должны трансформировать реальные ситуации в гипотетические, переключаясь между was и were.

Ошибка 1: Использование was с you

Одна из самых распространенных ошибок — использование was с местоимением you:

❌ You was at the party last night.

✅ You were at the party last night.

Запомните: местоимение you всегда используется с were, независимо от того, обращаетесь ли вы к одному человеку или группе людей.

Ошибка 2: Неправильное согласование с собирательными существительными

С собирательными существительными (team, family, government, committee, class) выбор формы зависит от контекста и варианта английского:

❌ The team were playing poorly. (в американском английском)

✅ The team was playing poorly. (в американском английском)

✅ The team were playing poorly. (в британском английском, если имеются в виду отдельные игроки)

Ошибка 3: Неправильное использование в условных предложениях

В условных предложениях второго типа формально правильно использовать were для всех лиц:

❌ If I was a millionaire, I would buy a yacht. (неформально)

✅ If I were a millionaire, I would buy a yacht. (формально)

Ошибка 4: Путаница с существительными, оканчивающимися на -s

Некоторые существительные, заканчивающиеся на -s, являются единственным числом и требуют was:

❌ Physics were my favorite subject at school.

✅ Physics was my favorite subject at school.

Другие примеры таких существительных: mathematics, news, economics, measles.

Ошибка 5: Неправильное согласование с конструкцией "there + be"

В конструкции "there + be" форма глагола согласуется с существительным, которое следует за ним:

❌ There were a problem with the computer.

✅ There was a problem with the computer.

❌ There was many people at the concert.

✅ There were many people at the concert.

Как избегать этих ошибок:

Всегда проверяйте, с каким подлежащим согласуется глагол. В формальном языке используйте were в условных конструкциях со всеми местоимениями. Обращайте внимание на число существительного, а не на его форму (особенно с -s на конце). Помните о различиях между американским и британским английским при использовании собирательных существительных.

Упражнения для закрепления правил was и were

Практика — ключ к овладению любым грамматическим правилом. Предлагаю несколько эффективных упражнений, которые помогут вам закрепить правила использования was и were. 📝

Упражнение 1: Заполните пропуски

Вставьте was или were в следующие предложения:

The weather _ beautiful yesterday. They _ not at home when I called. I _ surprised by his reaction. You _ right about the restaurant. The children _ playing in the garden. The information _ incorrect. If I _ in your position, I would do the same. She looked as if she _ about to cry. There _ many people at the concert. The class _ very attentive today.

Упражнение 2: Исправьте ошибки

Найдите и исправьте ошибки в следующих предложениях (если они есть):

You was very helpful yesterday. The news were shocking. If she were more careful, this wouldn't have happened. There was three cars in the parking lot. The team were playing well in the first half. I wish I was taller. Economics were always difficult for me. The committee was divided on the issue. They acted as if they was celebrities. The furniture were expensive.

Упражнение 3: Трансформация предложений

Преобразуйте реальные ситуации в нереальные, используя условные конструкции:

I am not rich. → If I _ rich, I would travel more. She is not here. → I wish she _ here. He doesn't speak Spanish. → If he _ able to speak Spanish, he could get the job. They don't have enough time. → If they _ more time, they would finish the project. I am not the manager. → If I _ the manager, I would change this policy.

Упражнение 4: Составьте свои предложения

Составьте по два предложения с каждой из следующих конструкций:

If I were...

She was/They were...

There was/There were...

As if he were/was...

I wish it were/was...

Упражнение 5: Перевод с русского на английский

Переведите следующие предложения на английский язык:

Вчера была хорошая погода. Дети были в школе, когда начался дождь. Если бы я был на твоем месте, я бы принял это предложение. В саду было много красивых цветов. Команда была готова к соревнованиям. Ты был прав насчет этого фильма. Она говорила так, как будто знала ответ. Мебель была очень старой. Я жалею, что не был более внимателен. На собрании было много людей.

Советы по выполнению упражнений:

Сначала определите подлежащее в предложении.

Проанализируйте, единственное или множественное число у подлежащего.

Обратите особое внимание на условные предложения и конструкции с wish.

После выполнения проверьте свои ответы и проанализируйте ошибки.

Регулярно повторяйте упражнения для закрепления материала. 🔄