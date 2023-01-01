50+ фраз для обсуждения выходных на английском: теория и практика

Для кого эта статья:

Русскоговорящие люди, изучающие английский язык

Люди, желающие улучшить свои разговорные навыки на английском

Работники международных компаний, общающиеся с англоговорящими коллегами Представьте: вы уверенно обсуждаете свои выходные с англоговорящим коллегой, не запинаясь в поисках слов. Или легко поддерживаете разговор о планах на уик-энд на языковом экзамене. Разговоры о досуге – одна из самых распространенных тем повседневного общения, но многие русскоговорящие люди теряются, когда нужно обсудить выходные по-английски. 🌟 В этой статье я собрала более 50 актуальных разговорных фраз и практических советов, которые помогут вам звучать естественно и непринужденно в любой ситуации – от случайной беседы до важного собеседования.

Как обсуждать выходные по-английски: основы и нюансы

Разговор о выходных – это не просто обмен информацией о том, что вы делали или планируете делать. Это способ установить связь, показать свою индивидуальность и продемонстрировать владение языком. Для начала разберёмся с основной терминологией:

Weekend – стандартное обозначение выходных

– стандартное обозначение выходных Long weekend – длинные выходные (обычно 3-4 дня)

– длинные выходные (обычно 3-4 дня) Bank holiday weekend – выходные, включающие государственный праздник (в Великобритании)

– выходные, включающие государственный праздник (в Великобритании) Break – короткий отпуск или каникулы

Важно понимать, что в англоязычной культуре разговор о выходных часто используется как форма small talk – ненавязчивой беседы, помогающей установить контакт. Поэтому даже если вы просто смотрели сериалы, это вполне достойный ответ, если его правильно сформулировать! 📺

Анна Соколова, преподаватель английского с 10-летним стажем Однажды мой студент Алексей после трёх месяцев занятий отправился в деловую поездку в Лондон. Он был готов к профессиональным дискуссиям, но растерялся, когда в лифте британский коллега небрежно спросил: "Got any plans for the weekend?" Алексей знал все технические термины, но не мог поддержать простой разговор о досуге. По возвращении он признался: "Я мог рассказать о финансовых показателях на английском, но не смог объяснить, что просто хотел пойти в музей в субботу". Это показательный случай – профессиональный английский важен, но повседневные темы создают настоящую связь между людьми.

Какие временные формы использовать при обсуждении выходных:

Временной период Грамматическая форма Пример Предстоящие выходные Present Continuous или Going to I'm visiting my parents this weekend. / I'm going to catch up on my reading. Прошедшие выходные Past Simple или Past Continuous I went hiking on Saturday. / I was watching that new show all Sunday. Регулярные занятия по выходным Present Simple I usually sleep in on Saturdays. / We often go to the countryside. Планы, которые могут измениться Might/May + инфинитив I might go to that new restaurant. / We may have a barbecue if the weather is nice.

Важно также учитывать, что американцы и британцы по-разному говорят о частях выходных. В США распространены фразы "on the weekend" и "on weekends", тогда как британцы чаще используют "at the weekend" и "at weekends". Учитывайте это в зависимости от того, с кем вы общаетесь. 🇬🇧🇺🇸

25 универсальных фраз о планах на выходные

Вот набор универсальных фраз, которые помогут вам уверенно рассказать о своих планах на выходные и звучать при этом естественно:

"I'm planning to catch up on some sleep this weekend." – Планирую выспаться на этих выходных. "I might go to the movies with some friends." – Возможно, пойду в кино с друзьями. "I'm thinking of taking a short trip out of town." – Думаю о небольшой поездке за город. "I'll probably just chill at home and binge-watch something." – Вероятно, просто отдохну дома и посмотрю запоем какой-нибудь сериал. "I need to run some errands this Saturday." – Мне нужно сделать кое-какие дела в субботу. "I've got a family gathering on Sunday." – У меня семейная встреча в воскресенье. "I'm looking forward to trying that new restaurant downtown." – Я с нетерпением жду, чтобы попробовать тот новый ресторан в центре. "We're having friends over for a barbecue." – Мы пригласили друзей на барбекю. "I'm going to catch up on my reading." – Собираюсь наверстать чтение. "I haven't decided yet, I'm keeping my options open." – Я ещё не решил(а), рассматриваю разные варианты. "I'm looking forward to a quiet weekend at home." – Жду спокойных выходных дома. "I have a wedding to attend on Saturday." – В субботу мне нужно пойти на свадьбу. "I'm hoping to get some DIY projects done around the house." – Надеюсь завершить несколько домашних проектов. "I've been meaning to check out that new exhibition." – Я давно хотел(а) посетить эту новую выставку. "I'm going to meet up with an old friend I haven't seen in ages." – Собираюсь встретиться со старым другом, которого давно не видел(а). "I think I'll take it easy this weekend – I've had a hectic week." – Думаю, проведу эти выходные спокойно – у меня была напряженная неделя. "I'm hoping the weather holds up for our picnic plans." – Надеюсь, погода не подведёт для наших планов на пикник. "I'm going to a concert on Saturday night." – Иду на концерт в субботу вечером. "I'm planning to get some exercise – maybe go for a hike." – Планирую немного позаниматься спортом – может, пойти в поход. "I've promised myself I'll finally clean out the garage." – Я пообещал(а) себе наконец-то разобрать гараж. "I'm taking the kids to the zoo on Sunday." – В воскресенье поведу детей в зоопарк. "I'm attending a workshop on photography." – Я иду на мастер-класс по фотографии. "I've got a packed weekend ahead – barely time to breathe!" – Впереди насыщенные выходные – почти нет времени перевести дух! "I'm going to unplug and spend time in nature." – Собираюсь отключиться от всего и провести время на природе. "I've got nothing special planned – just going with the flow." – Ничего особенного не планирую – просто буду действовать по обстоятельствам.

Обратите внимание на разнообразие грамматических конструкций – от Present Continuous (I'm planning) до разных способов выражения намерения (going to, hoping to, thinking of). Используйте их, чтобы ваша речь звучала более естественно и разнообразно. 🎯

Важно также правильно отвечать на вопросы о планах. Когда вас спрашивают "What are you up to this weekend?", не ограничивайтесь сухим перечислением активностей. Добавляйте детали и эмоции: "I'm actually quite excited about this weekend – I'm finally going to that jazz festival I've been wanting to check out for ages!"

Выражения для рассказа о прошедшем уик-энде

Рассказывая о прошедших выходных, важно не только перечислить события, но и передать свои впечатления. Вот набор выражений, которые помогут вам звучать естественно:

"I had a blast!" – Я отлично провёл(а) время!

– Я отлично провёл(а) время! "It was just what I needed." – Это было именно то, что мне было нужно.

– Это было именно то, что мне было нужно. "My weekend was pretty low-key." – Мои выходные были довольно спокойными.

– Мои выходные были довольно спокойными. "I ended up staying in most of the time." – В итоге я большую часть времени провёл(а) дома.

– В итоге я большую часть времени провёл(а) дома. "It didn't go as planned, but it was fun anyway." – Всё пошло не по плану, но всё равно было весело.

– Всё пошло не по плану, но всё равно было весело. "I finally got around to [doing something]." – Я наконец-то собрался/собралась [сделать что-то].

– Я наконец-то собрался/собралась [сделать что-то]. "I was supposed to [do something], but I [did something else] instead." – Я должен/должна был(а) [сделать что-то], но вместо этого [сделал(а) что-то другое].

– Я должен/должна был(а) [сделать что-то], но вместо этого [сделал(а) что-то другое]. "It was a bit of a disaster, actually." – Вообще-то, это была небольшая катастрофа.

– Вообще-то, это была небольшая катастрофа. "I spent most of Saturday doing [activity]." – Я провёл(а) большую часть субботы, занимаясь [деятельность].

– Я провёл(а) большую часть субботы, занимаясь [деятельность]. "Sunday was a complete write-off." – Воскресенье прошло совершенно впустую.

– Воскресенье прошло совершенно впустую. "The highlight of my weekend was definitely [event/activity]." – Главным событием выходных определённо было [событие/активность].

– Главным событием выходных определённо было [событие/активность]. "I had a productive weekend – I managed to [accomplish something]." – У меня были продуктивные выходные – мне удалось [достичь чего-то].

Для описания различных видов активностей используйте специфичные глаголы вместо обобщённых "do" и "go". Сравните:

Обычное выражение Улучшенный вариант I went to the movies I caught the new Marvel movie / I saw the latest thriller I did shopping I browsed some shops / I picked up a few things / I splurged on a new outfit I went to a restaurant I tried that Italian place / I treated myself to some fine dining I met with friends I caught up with old friends / I hung out with my buddies I went for a walk I took a stroll in the park / I wandered around downtown I stayed at home I had a cozy night in / I vegged out on the couch

Используйте разговорные выражения для описания своих эмоций от выходных:

It was a total waste of time – Это была полная трата времени

– Это была полная трата времени It was out of this world – Это было просто невероятно

– Это было просто невероятно It was nothing special – Ничего особенного

– Ничего особенного It was a bit of a letdown – Это было немного разочаровывающим

– Это было немного разочаровывающим It was exactly what the doctor ordered – Это было именно то, что нужно (дословно: что прописал доктор)

– Это было именно то, что нужно (дословно: что прописал доктор) It was a nightmare – Это был кошмар

Максим Петров, эксперт по межкультурной коммуникации На своих тренингах я часто привожу историю из моей практики. Моя клиентка Ольга работала в международной компании и ежедневно общалась с британскими коллегами. Её английский был технически правильным, но по понедельникам она терялась, когда коллеги спрашивали про выходные. Она буквально перечисляла действия: "On Saturday I went to the shop. Then I cleaned my house. Then I watched TV." Такие ответы звучали неестественно и не вызывали отклика. Мы поработали над её словарным запасом, и через месяц Ольга уже описывала те же выходные совсем иначе: "I had a pretty chilled weekend actually. Did a bit of retail therapy on Saturday – treated myself to those boots I've been eyeing for ages! Then just pottered around the house and later got hooked on that crime series everyone's talking about." Британские коллеги стали чаще вовлекать её в неформальные беседы, а через полгода Ольга получила повышение – отчасти благодаря улучшившимся коммуникативным навыкам.

Полезные обороты для приглашений и отказов

Умение приглашать людей на совместные мероприятия и тактично отказываться от предложений – важная часть социального взаимодействия. Ниже представлены фразы для различных ситуаций: 🤝

Фразы для приглашений:

Casual invitations (неформальные приглашения) :

: "Do you want to grab a coffee this weekend?" – Хочешь выпить кофе на выходных?

"Fancy joining us for dinner on Saturday?" – Не хочешь присоединиться к нам в субботу на ужин?

"We're heading to the beach on Sunday – care to join?" – Мы едем на пляж в воскресенье – хочешь с нами?

"I was thinking of checking out that new exhibition. Interested?" – Я думал(а) посетить ту новую выставку. Интересно?

More formal invitations (более формальные приглашения) :

: "Would you like to join us for lunch this Sunday?" – Не хотели бы вы присоединиться к нам на обед в это воскресенье?

"We're having a small gathering at our place. We'd love for you to come." – Мы устраиваем небольшую встречу у нас дома. Мы были бы рады, если бы вы пришли.

"I'd be delighted if you could make it to our barbecue this Saturday." – Я был(а) бы рад(а), если бы вы смогли прийти на наше барбекю в эту субботу.

Фразы для принятия приглашений:

"I'd love to!" – Я с удовольствием!

"That sounds great!" – Звучит отлично!

"Count me in!" – Можете на меня рассчитывать!

"I wouldn't miss it for the world!" – Ни за что на свете не пропущу!

"That's right up my alley!" – Это как раз в моем вкусе!

Фразы для вежливых отказов:

Когда у вас действительно другие планы:

"I'd love to, but I've already committed to something else." – Я бы с удовольствием, но уже обязался(-ась) сделать кое-что другое.

"Unfortunately, I can't make it this weekend. I have prior commitments." – К сожалению, я не смогу в эти выходные. У меня уже есть обязательства.

"I'm afraid I already have plans for Saturday." – Боюсь, у меня уже есть планы на субботу.

Когда вы просто не хотите идти (вежливые способы отказа):

"Thanks for the invitation, but I think I'll pass this time." – Спасибо за приглашение, но, пожалуй, я пропущу в этот раз.

"That sounds fun, but I'm really looking forward to a quiet weekend." – Звучит весело, но я очень надеюсь на спокойные выходные.

"I appreciate the invite, but I need some downtime." – Ценю приглашение, но мне нужно время для себя.

Предложение альтернативы:

"I can't this weekend, but how about next Saturday?" – Не могу в эти выходные, но как насчет следующей субботы?

"This weekend is tricky, but I'm free the following one." – С этими выходными сложно, но я свободен(-на) в следующие.

Помните, что в англоязычной культуре ценится честность, но при этом важно сохранять тактичность. Старайтесь не придумывать сложных оправданий — простое "I already have plans" часто бывает достаточным. Если вы не можете или не хотите принять приглашение, хорошим тоном будет выразить признательность за приглашение и предложить альтернативный вариант, если вы действительно заинтересованы в общении. 💬

Как поддержать живой диалог о досуге: советы и хитрости

Умение вести живой диалог о выходных и досуге – это навык, который можно развить. Вот несколько практических советов, как сделать ваше общение более естественным и интересным:

Задавайте встречные вопросы. После того как вы ответили на вопрос о своих выходных, не забудьте спросить собеседника о его планах или опыте. Используйте фразы: "How about you? Any exciting plans?" – А как насчет тебя? Какие-нибудь интересные планы?

"What did you get up to last weekend?" – Чем ты занимался(-ась) в прошлые выходные?

"Have you ever tried [activity you mentioned]?" – Ты когда-нибудь пробовал(а) [упомянутая вами активность]? Используйте follow-up questions. Когда собеседник рассказывает о своих выходных, проявляйте интерес, задавая уточняющие вопросы: "Oh, you went hiking? Where exactly did you go?" – О, ты ходил(а) в поход? Куда именно ты ходил(а)?

"That film sounds interesting. What did you like most about it?" – Этот фильм звучит интересно. Что тебе больше всего в нем понравилось?

"You cooked a new recipe? How did it turn out?" – Ты готовил(а) новый рецепт? Как получилось? Делитесь впечатлениями, а не только фактами. Не просто перечисляйте, что вы делали, но и рассказывайте о своих впечатлениях и чувствах. Вместо: "I went to a restaurant." – "I tried this amazing Thai place – the pad thai was to die for!" (Я попробовал(а) этот удивительный тайский ресторан – pad thai был просто восхитительным!)

Вместо: "I watched a movie." – "I finally watched that thriller everyone's been talking about – I was on the edge of my seat the whole time!" (Я наконец-то посмотрел(а) тот триллер, о котором все говорят – я был(а) в напряжении всё время!) Используйте связующие фразы. Они помогают сделать рассказ более плавным: "Speaking of which..." – Кстати, говоря об этом...

"That reminds me..." – Это напоминает мне...

"On a completely different note..." – Совершенно на другую тему...

"You know what else I did?" – Знаешь, что еще я делал(а)? Используйте юмор и самоиронию. Англоязычная культура ценит легкую самоиронию: "I planned to go for a run, but my couch was too comfortable!" – Я планировал(а) пойти на пробежку, но мой диван был слишком удобным!

"I tried to cook a fancy dinner and nearly burned down the kitchen!" – Я пытался(-лась) приготовить изысканный ужин и чуть не спалил(а) кухню! Будьте готовы к различным темам. Заранее подумайте о типичных активностях и как вы можете о них рассказать: Outdoor activities: hiking, cycling, beach trips

Indoor activities: reading, watching shows, cooking

Social activities: meetups with friends, parties, family gatherings

Cultural activities: museums, exhibitions, concerts

Помните о культурных различиях: то, что считается интересным досугом в России, может восприниматься иначе в англоязычных странах. Например, сбор грибов – популярное времяпрепровождение в России, но необычное для многих американцев или британцев. Используйте это как возможность для интересной беседы! 🍄

Практикуйтесь в безопасной среде перед тем, как использовать новые фразы в реальном общении. Можно попробовать записать себя на аудио, отвечая на вопросы о выходных, или практиковаться с другом, изучающим английский. Чем больше вы практикуетесь, тем естественнее будут звучать ваши ответы. 🎙️