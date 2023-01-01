Вводные слова и фразы для английских писем: советы и шаблоны

Для кого эта статья:

Люди, работающие в сфере бизнеса и коммуникаций, которым необходимо писать деловые письма на английском языке.

Студенты и иностранные жители, изучающие деловой английский для получения работы или взаимодействия с международными компаниями.

Профессионалы, желающие улучшить свои навыки написания писем и повысить уровень своей коммуникации на английском языке. Каждый, кто хоть раз писал письмо на английском языке, знает этот момент ступора: как начать, какими словами выразить мысль, чтобы звучать естественно и профессионально? 📝 Особенно остро проблема встаёт, когда на кону важное деловое письмо или обращение к потенциальному работодателю. Правильные вводные слова — это не просто формальность, а ключ к успешной коммуникации. Они задают тон всему письму, демонстрируют уважение к адресату и ваш профессиональный уровень. Вот почему мы собрали исчерпывающую коллекцию из более чем 125 вводных конструкций, которые помогут вам составлять письма любого типа — от формальных запросов до дружеских сообщений.

Основные типы вводных слов для английских писем

Вводные слова в английских письмах выполняют несколько ключевых функций: устанавливают контакт, задают тональность общения и обеспечивают логические связи между частями текста. Понимание различных типов вводных конструкций позволяет составить гармоничное письмо, которое будет воспринято адресатом именно так, как вы задумали.

Существует пять основных категорий вводных слов для английских писем:

Приветствия и обращения (Greetings): Dear Sir/Madam, Hello, Hi, Good morning

(Greetings): Dear Sir/Madam, Hello, Hi, Good morning Вступительные фразы (Opening phrases): I am writing to inquire about, I would like to apply for

(Opening phrases): I am writing to inquire about, I would like to apply for Связующие элементы (Transition words): However, Moreover, Furthermore, Nevertheless

(Transition words): However, Moreover, Furthermore, Nevertheless Завершающие конструкции (Closing phrases): I look forward to hearing from you, Thank you for your consideration

(Closing phrases): I look forward to hearing from you, Thank you for your consideration Прощальные фразы (Farewell expressions): Sincerely, Best regards, Yours faithfully

Выбор конкретных вводных слов зависит от контекста и уровня формальности общения. Для деловой переписки характерны более строгие конструкции, в то время как в неформальной коммуникации допустимы более свободные выражения.

Ирина Соколова, преподаватель делового английского

Однажды ко мне обратился студент, который потерял важный контракт из-за неправильно составленного письма. Он использовал слишком неформальные вводные конструкции в обращении к британскому партнёру, и это создало впечатление непрофессионализма. "Hey there! Just checking in about our deal" — начал он письмо к консервативному британскому бизнесмену. После нашей работы над правильными вводными фразами для разных культурных контекстов, он не только восстановил отношения с тем партнёром, но и значительно расширил свою клиентскую базу в англоязычных странах. Правильные вводные слова — это не просто формальность, а инструмент построения доверия.

Тип вводных слов Формальный стиль Полуформальный стиль Неформальный стиль Приветствия Dear Sir/Madam, Dear Professor Dear Mr./Ms. [Last Name] Hi [First Name], Hey there Вступительные фразы I am writing to inform you that... I wanted to let you know that... Just a quick note to say... Связующие элементы Furthermore, Nevertheless Also, However Plus, Anyway Завершающие конструкции I look forward to your prompt response. I'd appreciate your thoughts on this. Let me know what you think! Прощальные фразы Yours faithfully, Sincerely Kind regards, Best wishes Cheers, Talk soon

Формальные и неформальные обращения в письмах

Выбор правильного обращения в англоязычном письме имеет решающее значение для создания нужного впечатления и установления верного тона коммуникации. Неуместное обращение может не только создать неловкую ситуацию, но и подорвать вашу профессиональную репутацию.

Формальные обращения используются в деловой переписке, академической среде и при обращении к незнакомым людям:

Dear Sir/Madam — когда вы не знаете имени адресата

— когда вы не знаете имени адресата Dear Mr./Mrs./Ms./Dr. [Last Name] — когда известна фамилия и статус

— когда известна фамилия и статус To Whom It May Concern — универсальное формальное обращение

— универсальное формальное обращение Dear Professor [Last Name] — для обращения к преподавателям

— для обращения к преподавателям Dear Hiring Manager — при обращении к потенциальному работодателю

Неформальные обращения подходят для личной переписки, общения с коллегами и в непринужденной обстановке:

Dear [First Name] — полуформальное обращение к знакомым

— полуформальное обращение к знакомым Hi/Hello [First Name] — распространённое неформальное обращение

— распространённое неформальное обращение Hey [First Name] — очень неформальное приветствие для близких друзей

— очень неформальное приветствие для близких друзей Good morning/afternoon/evening — универсальное вежливое приветствие

— универсальное вежливое приветствие [First Name]! — прямое обращение в очень неформальной переписке

Существуют также специализированные обращения для групповой коммуникации:

Dear Team — обращение к рабочему коллективу

— обращение к рабочему коллективу Dear All — универсальное групповое обращение

— универсальное групповое обращение Dear Colleagues — формальное обращение к коллегам

— формальное обращение к коллегам Ladies and Gentlemen — формальное обращение к смешанной аудитории

— формальное обращение к смешанной аудитории Dear Valued Customers — обращение в маркетинговых рассылках

При выборе обращения необходимо учитывать культурный контекст. В США принято более быстрое переключение на неформальное общение, в то время как в Великобритании дольше сохраняются формальные рамки коммуникации. 🌍

Начало письма: 50+ английских вводных фраз с контекстом

После обращения следует выбрать подходящую вводную фразу, которая объяснит цель вашего письма. Правильно подобранная вводная конструкция задаёт тон всей дальнейшей коммуникации и помогает сразу перейти к сути. Ниже представлены более 50 вводных фраз, сгруппированных по назначению.

Для официальных запросов и обращений:

I am writing to inquire about... (Я пишу, чтобы узнать о...)

I am writing in connection with... (Я пишу в связи с...)

I am writing with reference to... (Я пишу касательно...)

I would like to request information regarding... (Я хотел бы запросить информацию относительно...)

This letter is to formally request... (Это письмо с целью официально запросить...)

I am contacting you concerning... (Я обращаюсь к вам по поводу...)

Для выражения благодарности:

I am writing to express my gratitude for... (Пишу, чтобы выразить благодарность за...)

I would like to thank you for... (Хотел бы поблагодарить вас за...)

I greatly appreciate your recent... (Я очень признателен за ваше недавнее...)

Thank you for your assistance with... (Спасибо за вашу помощь с...)

I am extremely grateful for... (Я чрезвычайно благодарен за...)

Для подачи жалоб:

I am writing to express my dissatisfaction with... (Пишу, чтобы выразить неудовлетворение...)

I regret to inform you of a problem with... (С сожалением сообщаю о проблеме с...)

I wish to complain about... (Я хочу пожаловаться на...)

I am writing to draw your attention to... (Пишу, чтобы обратить ваше внимание на...)

Unfortunately, I have experienced difficulties with... (К сожалению, у меня возникли трудности с...)

Для подачи заявлений и резюме:

I am writing to apply for the position of... (Пишу, чтобы подать заявку на должность...)

I would like to be considered for the role of... (Я хотел бы претендовать на роль...)

In response to your advertisement, I would like to apply for... (В ответ на ваше объявление, я хотел бы подать заявку на...)

Please find attached my CV for the position of... (Прилагаю моё резюме на должность...)

I am interested in the [position] opening at your company... (Я заинтересован в вакансии [должность] в вашей компании...)

Для ответов на предыдущую коммуникацию:

Thank you for your email of [date]... (Спасибо за ваше письмо от [дата]...)

In response to your recent inquiry... (В ответ на ваш недавний запрос...)

Following our telephone conversation yesterday... (После нашего вчерашнего телефонного разговора...)

With reference to your letter dated [date]... (В отношении вашего письма от [дата]...)

Further to our meeting last week... (В продолжение нашей встречи на прошлой неделе...)

Для неформальной переписки:

Hope all is well with you. (Надеюсь, у тебя всё хорошо.)

Great to hear from you recently. (Отлично, что ты недавно написал.)

It's been a while since we last spoke... (Прошло некоторое время с нашего последнего общения...)

I just wanted to drop you a quick line about... (Просто хотел быстро написать тебе о...)

How are things going? (Как дела?)

Для выражения извинений:

I am writing to apologize for... (Пишу, чтобы извиниться за...)

Please accept my sincere apologies for... (Пожалуйста, примите мои искренние извинения за...)

I must apologize for the delay in... (Я должен извиниться за задержку с...)

I regret any inconvenience caused by... (Я сожалею о любых неудобствах, вызванных...)

I am extremely sorry about... (Я крайне сожалею о...)

Михаил Орлов, HR-директор

Когда я начал заниматься международным рекрутингом, я совершил ошибку, которая стоила мне потенциального сотрудника. После собеседования с талантливым кандидатом из США я отправил ему письмо с предложением о работе, начав его с фразы "Hello mate". Кандидат воспринял это как непрофессиональное обращение и отказался от дальнейшего сотрудничества. Мне потребовалось время, чтобы разобраться с культурными нюансами — в британском английском "mate" может звучать приемлемо в определенных ситуациях, но в американском контексте оно было неуместно. С тех пор я составил для себя и своей команды таблицу вводных фраз для разных культурных контекстов и ситуаций. За последние три года мы успешно наняли более 50 международных специалистов, и ни одно письмо не вызвало культурного недопонимания.

Вводные конструкции для основной части деловых писем

После успешного начала письма следующий важный элемент — логичная структура основной части. Здесь на помощь приходят вводные конструкции, обеспечивающие плавные переходы между мыслями, абзацами и темами. Эти фразы помогают выстроить аргументацию и сделать ваше письмо более связным и убедительным. 🔄

Рассмотрим основные категории вводных конструкций для основной части делового письма:

Функция Примеры вводных конструкций Ситуация использования Добавление информации Furthermore, In addition, Moreover, Additionally Когда нужно расширить уже представленную мысль Противопоставление However, Nevertheless, On the other hand, Despite this При необходимости показать другую точку зрения Причинно-следственные связи Therefore, Consequently, As a result, Hence Объяснение логических следствий Последовательность Firstly, Secondly, Finally, Subsequently Структурирование аргументов по порядку Примеры For instance, For example, To illustrate, Such as Приведение конкретных примеров

Для добавления информации:

Furthermore, I would like to emphasize... (Кроме того, я хотел бы подчеркнуть...)

In addition to the points mentioned above... (В дополнение к вышеупомянутым пунктам...)

Moreover, it is worth noting that... (Более того, стоит отметить, что...)

Additionally, we have observed that... (Дополнительно мы заметили, что...)

What is more, our research indicates... (Более того, наше исследование показывает...)

Для противопоставления и контраста:

However, we must consider... (Однако мы должны учитывать...)

Nevertheless, there are several challenges... (Тем не менее, существует несколько проблем...)

On the contrary, our analysis shows... (Напротив, наш анализ показывает...)

Despite these benefits, we should be aware of... (Несмотря на эти преимущества, мы должны помнить о...)

Although the initial results were promising... (Хотя первоначальные результаты были многообещающими...)

Для выражения причинно-следственных связей:

Therefore, we recommend implementing... (Поэтому мы рекомендуем внедрить...)

As a result of these findings... (В результате этих выводов...)

Consequently, our team has decided to... (Следовательно, наша команда решила...)

For this reason, we propose... (По этой причине мы предлагаем...)

Hence, it is advisable to... (Следовательно, рекомендуется...)

Для обозначения последовательности:

Firstly, we need to address... (Во-первых, нам необходимо рассмотреть...)

Secondly, it is important to consider... (Во-вторых, важно учесть...)

Following this, we should evaluate... (После этого мы должны оценить...)

Subsequently, the team will... (Впоследствии команда будет...)

Finally, I would like to emphasize... (Наконец, я хотел бы подчеркнуть...)

Для приведения примеров:

For instance, our company recently... (Например, наша компания недавно...)

To illustrate this point, consider... (Чтобы проиллюстрировать этот момент, рассмотрим...)

A case in point is... (Показательным примером является...)

By way of example, we can look at... (В качестве примера можно рассмотреть...)

Specifically, the data shows... (В частности, данные показывают...)

Для подведения промежуточных итогов:

In summary of this section... (Подводя итог этого раздела...)

To briefly recap... (Кратко повторяя...)

Thus far, we have established that... (На данный момент мы установили, что...)

Based on the information presented... (На основании представленной информации...)

Taking all these factors into account... (Принимая во внимание все эти факторы...)

Важно использовать эти вводные конструкции умеренно и варьировать их, чтобы избежать повторений. Перегруженность вводными словами может затруднить восприятие основного сообщения и создать впечатление искусственности. Выбирайте те конструкции, которые наиболее точно отражают логические связи в вашем письме. ✅

Шаблоны завершения писем на английском языке

Заключительная часть письма так же важна, как и его начало. Правильное завершение оставляет профессиональное впечатление и чётко указывает на ожидаемые дальнейшие действия. Ниже представлены шаблоны для разных типов писем, которые помогут вам элегантно завершить корреспонденцию. 📩

Формальные заключительные фразы для деловой переписки:

I look forward to hearing from you at your earliest convenience. (С нетерпением жду вашего ответа при первой возможности.)

Thank you for your consideration of this matter. (Благодарю вас за рассмотрение данного вопроса.)

Should you require any further information, please do not hesitate to contact me. (Если вам потребуется дополнительная информация, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне.)

I would appreciate your prompt attention to this issue. (Я был бы признателен за ваше оперативное внимание к этому вопросу.)

We await your decision regarding this proposal. (Мы ожидаем вашего решения относительно данного предложения.)

Полуформальные заключительные фразы:

I would be happy to discuss this further at your convenience. (Я был бы рад обсудить это подробнее, когда вам будет удобно.)

Please let me know if this works for you. (Пожалуйста, дайте мне знать, если это вам подходит.)

I hope this information is helpful to you. (Надеюсь, эта информация будет для вас полезной.)

Looking forward to your thoughts on this. (С нетерпением жду ваших мыслей по этому поводу.)

Thank you for considering my application/proposal. (Спасибо за рассмотрение моей заявки/предложения.)

Неформальные заключительные фразы для личной переписки:

Let me know what you think! (Дай мне знать, что ты думаешь!)

Hope to hear from you soon. (Надеюсь вскоре получить от тебя новости.)

Drop me a line when you get a chance. (Напиши мне, когда будет возможность.)

Let's catch up soon! (Давай скоро созвонимся/встретимся!)

Take care and keep in touch. (Береги себя и оставайся на связи.)

Прощальные формулы после заключительной фразы:

Формальные: Yours faithfully (если начинали с "Dear Sir/Madam"), Yours sincerely (если начинали с имени), Respectfully yours, Sincerely

Yours faithfully (если начинали с "Dear Sir/Madam"), Yours sincerely (если начинали с имени), Respectfully yours, Sincerely Полуформальные: Kind regards, Best regards, Warm regards, Yours truly

Kind regards, Best regards, Warm regards, Yours truly Неформальные: Best wishes, Cheers, All the best, Talk soon, Take care

Шаблоны для писем с конкретными целями:

Для письма-запроса: I would greatly appreciate your response by [date], as this information is essential for our [purpose]. Should you have any questions or need clarification, please contact me at [contact information]. Yours sincerely, [Your Name]

Для письма-благодарности: Once again, thank you for [action/help]. Your support has been invaluable, and I look forward to the opportunity to work together again in the future. Kind regards, [Your Name]

Для письма-извинения: Please accept my sincere apologies for any inconvenience caused. I am committed to ensuring that such issues do not occur in the future and would welcome the opportunity to make amends by [offer of compensation/solution]. Respectfully yours, [Your Name]

Для сопроводительного письма к резюме: I am confident that my skills and experiences make me a strong candidate for this position, and I am excited about the possibility of joining your team. I look forward to the opportunity to discuss how I can contribute to [Company Name]'s continued success. Sincerely, [Your Name]

Для письма с предложением сотрудничества: I believe that a collaboration between our organizations would be mutually beneficial, and I would welcome the chance to discuss this proposal in more detail. Please let me know if you would be available for a meeting or call in the coming weeks. Best regards, [Your Name]

Важно помнить, что заключительная фраза должна соответствовать общему тону письма и цели коммуникации. В формальной переписке избегайте слишком дружеских выражений, а в неформальной — излишне официозных конструкций. 🔍