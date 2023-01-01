Past Simple Active: образование и правила употребления в английском

Для кого эта статья:

Студенты и изучающие английский язык, начиная с базового уровня

Преподаватели английского языка, ищущие ресурсы для объяснения грамматики

Люди, желающие улучшить свои навыки общения на английском языке и избавиться от распространённых ошибок Владеть грамматикой английского языка — как иметь правильный набор инструментов для мастера. Past Simple Active — это один из базовых временных "инструментов", без которого невозможно полноценно общаться на английском. Каждый день миллионы людей рассказывают о событиях вчерашнего дня или прошлой недели, используя именно эту форму. Путаница в образовании или употреблении Past Simple зачастую выдаёт в говорящем иностранца быстрее, чем акцент. Давайте разберём этот ключевой элемент английской грамматики так, чтобы вы могли использовать его уверенно и безошибочно. 🕰️

Past Simple Active: сущность и формирование времени

Past Simple (Простое прошедшее время) — это базовое время английского языка, которое используется для описания действий, произошедших и завершившихся в прошлом. Образование Past Simple зависит от типа глагола — правильный он или неправильный.

Формирование Past Simple для правильных глаголов происходит путём добавления окончания -ed к базовой форме:

work → worked (работал)

play → played (играл)

talk → talked (говорил)

При этом следует учитывать несколько орфографических правил:

Правило Пример Если глагол оканчивается на -e, добавляется только -d like → liked Если глагол оканчивается на согласную + y, y меняется на i + ed try → tried Если глагол оканчивается на одну согласную после краткой ударной гласной, согласная удваивается stop → stopped

Для неправильных глаголов Past Simple образуется особым образом — они имеют специальные формы, которые нужно запомнить:

go → went (идти → шёл)

see → saw (видеть → видел)

buy → bought (покупать → купил)

Отрицательные и вопросительные формы в Past Simple строятся с помощью вспомогательного глагола did:

Отрицание: Subject + did not (didn't) + base form of the verb

Вопрос: Did + subject + base form of the verb?

Примеры:

He didn't work yesterday. (Он не работал вчера.)

Did she play tennis last week? (Она играла в теннис на прошлой неделе?)

Елена Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Когда я только начинала преподавать, одна из моих первых учениц никак не могла запомнить формирование вопросов в Past Simple. Она постоянно забывала использовать "did" и говорила "Went you to the cinema?" вместо "Did you go to the cinema?". Чтобы помочь ей, я придумала мнемоническое правило: "DID в прошлом как DO в настоящем — главный помощник вопросов". Мы даже нарисовали схему, где вспомогательный глагол был изображен как маленький супергерой, помогающий строить вопросительные предложения. Через неделю практики с этим образом, проблема исчезла, и она начала автоматически строить правильные вопросы. Иногда простые ассоциации работают эффективнее длительных упражнений! 📚

Правила употребления Past Simple в активном залоге

Past Simple имеет четкие правила употребления, которые важно понимать для корректного использования этого времени. Рассмотрим основные случаи:

Однократное действие в прошлом: "I visited Paris last summer." (Я посетил Париж прошлым летом.) Последовательность действий в прошлом: "I woke up, brushed my teeth, had breakfast and went to work." (Я проснулся, почистил зубы, позавтракал и пошел на работу.) Привычное или повторяющееся действие в прошлом: "When I was a child, I played football every day." (Когда я был ребенком, я играл в футбол каждый день.) Состояние, длившееся в прошлом: "He lived in London for 10 years." (Он жил в Лондоне 10 лет.) Исторические факты: "Shakespeare wrote 'Hamlet'." (Шекспир написал «Гамлета».)

В английском языке существуют временные маркеры (time markers), которые часто сигнализируют об использовании Past Simple:

yesterday (вчера)

(вчера) last week/month/year (на прошлой неделе/в прошлом месяце/в прошлом году)

(на прошлой неделе/в прошлом месяце/в прошлом году) ago (тому назад): two days ago (два дня назад)

(тому назад): two days ago (два дня назад) in 1995 (в 1995 году)

(в 1995 году) when (когда): when I was young (когда я был молодым)

Важно отметить, что Past Simple часто противопоставляется Past Continuous. Если Past Continuous описывает процесс, происходивший в определенный момент в прошлом, то Past Simple указывает на завершенное действие:

"Я читал книгу, когда он позвонил." (I was reading (Past Continuous) a book when he called (Past Simple).)

Также Past Simple отличается от Present Perfect тем, что описывает действия без связи с настоящим:

Past Simple Present Perfect I visited Paris in 2010. <br> (Я посетил Париж в 2010 году.) <br> Важен сам факт и время посещения. I have visited Paris. <br> (Я посетил Париж.) <br> Важен опыт, и он связан с настоящим. She lost her keys yesterday. <br> (Она потеряла ключи вчера.) <br> Конкретное событие в прошлом. She has lost her keys. <br> (Она потеряла ключи.) <br> Результат действия важен сейчас (ключи до сих пор не найдены).

Неправильные глаголы и особые случаи Past Simple

Пожалуй, самая сложная часть в освоении Past Simple — это неправильные глаголы (irregular verbs). В отличие от правильных глаголов, которые следуют простой схеме добавления -ed, неправильные глаголы изменяются по-своему. 🤔

Неправильные глаголы можно условно разделить на несколько групп:

Глаголы, у которых форма прошедшего времени совпадает с инфинитивом: cut (резать) → cut

put (класть) → put

cost (стоить) → cost Глаголы, меняющие гласную в корне: begin (начинать) → began

drink (пить) → drank

sing (петь) → sang Глаголы с полностью изменённой формой: go (идти) → went

be (быть) → was/were

do (делать) → did

Особое внимание следует уделить глаголу "to be", который имеет две формы в прошедшем времени:

was – для I, he, she, it

were – для you, we, they

Отрицательная и вопросительная формы глагола "to be" в Past Simple также образуются особым образом, без использования вспомогательного глагола "did":

I was not (wasn't) at home. (Я не был дома.)

Were they at the party? (Они были на вечеринке?)

Михаил Соколов, лингвист и полиглот Однажды я работал с группой бизнесменов, готовящихся к международной конференции. Один из них, директор крупной компании, постоянно путал неправильные глаголы, что могло серьезно подорвать его авторитет на переговорах. Мы разработали систему: он выписал 10 самых частотных неправильных глаголов для своей сферы деятельности и создал с ними мини-историю о своем рабочем дне. Каждое утро перед зеркалом он проговаривал: "Yesterday I went to the office, saw my partners, spoke about our project, made important decisions, and wrote three contracts." Повторяя эту историю ежедневно, он не только запомнил формы этих глаголов, но и начал использовать их автоматически. На конференции его английский звучал уверенно и профессионально. Иногда простые ежедневные ритуалы дают потрясающие результаты! 💼

Еще одна особенность — глаголы, оканчивающиеся на -y, если перед -y стоит согласная, меняют -y на -i перед добавлением -ed:

study → studied (учиться → учился)

try → tried (пытаться → пытался)

Но если перед -y стоит гласная, то -y сохраняется:

play → played (играть → играл)

enjoy → enjoyed (наслаждаться → наслаждался)

Также важно запомнить особенности произношения окончания -ed:

[t] после глухих согласных: walked [wɔːkt], stopped [stɒpt]

[d] после гласных и звонких согласных: played [pleɪd], called [kɔːld]

[ɪd] после t и d: wanted [ˈwɒntɪd], needed [ˈniːdɪd]

Примеры Past Simple Active в разговорной речи

Past Simple — одно из самых часто используемых времен в повседневной речи. Рассмотрим типичные примеры его применения в различных контекстах. 💬

1. Повседневные истории и отчеты о прошедших событиях:

"Last weekend I visited my grandmother. We cooked dinner together and watched old family videos." (В прошлые выходные я навестил бабушку. Мы вместе приготовили ужин и посмотрели старые семейные видео.)

"The meeting started at 9 AM and finished around noon. We discussed all the important issues." (Встреча началась в 9 утра и закончилась около полудня. Мы обсудили все важные вопросы.)

2. Вопросы о прошлом опыте:

"Did you enjoy the concert last night?" (Тебе понравился вчерашний концерт?)

"What did you do during your vacation?" (Что ты делал во время отпуска?)

"How did you learn English?" (Как ты выучил английский?)

3. Рассказы о жизненном опыте:

"When I was a child, I lived in a small village. My father worked as a teacher, and my mother took care of our farm." (Когда я был ребенком, я жил в маленькой деревне. Мой отец работал учителем, а мама заботилась о нашей ферме.)

"I studied economics at university, but I never worked in this field." (Я изучал экономику в университете, но никогда не работал в этой сфере.)

4. Сообщение новостей:

"Did you hear? Tom and Lisa got married last month." (Ты слышал? Том и Лиза поженились в прошлом месяце.)

"I just found out that Sarah won the competition!" (Я только что узнал, что Сара выиграла соревнование!)

5. Диалоги о недавнем прошлом:

— Where were you? I called you three times! (Где ты был? Я звонил тебе три раза!) — Sorry, I left my phone at home. I went to the gym and then had lunch with my colleague. (Извини, я оставил телефон дома. Я ходил в спортзал, а потом обедал с коллегой.)

6. Описание последовательности действий:

"I first checked the documents. Then I signed them and sent them to the client. Finally, I called him to confirm receipt." (Сначала я проверил документы. Затем подписал их и отправил клиенту. Наконец, я позвонил ему, чтобы подтвердить получение.)

Обратите внимание, как в разговорной речи Past Simple часто комбинируется с другими временами:

"I have already done my homework, I finished it an hour ago." (Я уже сделал домашнее задание, я закончил его час назад.) — сочетание Present Perfect и Past Simple

"I was watching TV when she called." (Я смотрел телевизор, когда она позвонила.) — сочетание Past Continuous и Past Simple

Типичные ошибки при использовании Past Simple

Даже после многих лет изучения английского языка, некоторые ошибки в использовании Past Simple остаются особенно устойчивыми. Знание этих типичных ошибок поможет вам их избежать. 🚫

1. Использование базовой формы глагола вместо прошедшей формы

❌ "Yesterday I go to the cinema."

✅ "Yesterday I went to the cinema."

2. Неправильное образование формы неправильных глаголов

❌ "She buyed a new car last month."

✅ "She bought a new car last month."

❌ "I thinked about it all night."

✅ "I thought about it all night."

3. Добавление -ed к неправильным глаголам

❌ "They taked the bus to work."

✅ "They took the bus to work."

4. Неправильное формирование вопросов и отрицаний (без did)

❌ "You went to the party?" или "Went you to the party?"

✅ "Did you go to the party?"

❌ "I not liked the movie."

✅ "I didn't like the movie."

5. Использование форм прошедшего времени глагола после did в вопросах и отрицаниях

❌ "Did you went to school yesterday?"

✅ "Did you go to school yesterday?"

❌ "She didn't came to the meeting."

✅ "She didn't come to the meeting."

6. Путаница между Past Simple и Present Perfect

Ошибка Правильный вариант Объяснение ❌ "I have visited Paris last year." ✅ "I visited Paris last year." С конкретным указанием времени в прошлом используется Past Simple ❌ "Did you ever see that movie?" ✅ "Have you ever seen that movie?" Для опыта без указания времени используется Present Perfect ❌ "I already finished my homework." ✅ "I have already finished my homework." С наречием "already" обычно используется Present Perfect

7. Неправильное использование глагола to be в прошедшем времени

❌ "I were at home yesterday." (вместо "I was")

❌ "She were happy." (вместо "She was")

❌ "Did you was tired?" (вместо "Were you")

❌ "They was not ready." (вместо "They were not")

8. Употребление Past Simple вместо Past Continuous для действий в процессе

❌ "When you called, I had dinner."

✅ "When you called, I was having dinner."

9. Неправильное произношение окончания -ed

❌ Произносить [ɪd] во всех случаях

✅ Правильно выбирать между [t], [d] и [ɪd] в зависимости от последнего звука глагола

10. Неправильное написание глаголов с изменениями в орфографии

❌ "studyed" (вместо "studied")

❌ "stoped" (вместо "stopped")