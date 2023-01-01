Вспомогательные глаголы do/does в Present Simple: правила и примеры

Люди, стремящиеся улучшить свои навыки общения на английском языке Вспомогательные глаголы Present Simple — это тот фундамент, без которого невозможно построить грамматически правильные вопросы и отрицания в английском языке. Многие ученики спотыкаются именно здесь: забывают использовать do/does, путают их формы или неправильно строят предложения. Но система эта проста и логична! Достаточно разобраться один раз, и вы уже никогда не сделаете типичных ошибок в построении вопросов и отрицаний в Present Simple. Давайте разберём этот механизм до винтика, чтобы вы могли уверенно оперировать вспомогательными глаголами в любой ситуации. 🔍

Роль вспомогательных глаголов do/does в Present Simple

Вспомогательные глаголы do и does — это своеобразные грамматические инструменты, которые помогают формировать вопросительные и отрицательные предложения в Present Simple. В отличие от других времен, где основной глагол сам может менять форму для образования вопроса (например, "Is he reading?"), в Present Simple эту функцию берут на себя do и does.

Основные функции вспомогательных глаголов в Present Simple:

Формирование вопросительных предложений

Построение отрицательных конструкций

Усиление утверждений (эмфатическая функция)

Замена глагола в кратких ответах

Примечательно, что в утвердительных предложениях Present Simple вспомогательные глаголы обычно не используются. Мы просто говорим "I work", а не "I do work" (если только не хотим сделать особое ударение на действии).

Елена Петрова, преподаватель английского языка Помню, как один из моих студентов, Михаил, приехал в Лондон на стажировку и столкнулся с проблемой. В первый рабочий день руководитель спросил его: "Do you speak French?" Михаил, растерявшись, ответил: "Yes, I speak", упустив вспомогательный глагол в кратком ответе. Руководитель выглядел озадаченным. Позже Михаил написал мне, что только тогда осознал важность правильного использования вспомогательных глаголов. После возвращения мы провели дополнительные занятия по этой теме, и теперь он автоматически отвечает "Yes, I do" или "No, I don't" на общие вопросы. Эта история показывает, что даже небольшие грамматические ошибки могут создавать коммуникативные барьеры в реальной жизни.

Важно понимать, что вспомогательные глаголы do/does не несут собственного лексического значения в вопросах и отрицаниях. Они выполняют чисто грамматическую функцию, помогая структурировать предложение. 📚

Когда используются do и does: основные правила

Выбор между do и does определяется лицом и числом подлежащего в предложении. Это одно из тех грамматических правил, которое не терпит исключений, поэтому его легко запомнить и применять.

Вспомогательный глагол Используется с Примеры Do I, you, we, they, множественное число существительных Do I work? Do you like coffee? Do they study English? Does he, she, it, единственное число существительных Does he work? Does she like coffee? Does it work?

Обратите внимание на важную особенность: когда мы используем does с местоимениями третьего лица единственного числа (he, she, it), основной глагол теряет окончание -s/-es, которое обычно присутствует в утвердительных предложениях. Например:

She works. → Does she work? (не "Does she works?")

He goes. → Does he go? (не "Does he goes?")

It helps. → Does it help? (не "Does it helps?")

Это происходит потому, что грамматическая функция указания на 3-е лицо единственного числа переходит от основного глагола к вспомогательному does.

Также стоит отметить особые случаи использования do/does:

Эмфатическое использование — для усиления утверждения: "I do understand you." (Я действительно понимаю тебя) В кратких ответах — без повторения основного глагола: "Do you speak Spanish?" — "Yes, I do." / "No, I don't." В повелительном наклонении с отрицанием: "Don't touch that!" (Не трогай это!)

Правило использования do/does кажется простым, но требует внимания и практики, особенно для тех, кто только начинает изучать английский язык. 🧩

Формирование вопросов с do/does в Present Simple

Построение вопросов в Present Simple с помощью do/does следует четкой структуре. Вопросы можно разделить на два основных типа: общие (требующие ответа "да" или "нет") и специальные (начинающиеся с вопросительного слова).

Схема построения общего вопроса:

Вспомогательный глагол Подлежащее Основной глагол Остальная часть Do you play tennis? Does she work on Saturdays? Do they live in London?

Специальные вопросы требуют дополнительного вопросительного слова в начале:

Вопросительное слово + do/does + подлежащее + основной глагол + остальная часть

Например:

Where do you live?

What does he do for a living?

How often do they practice?

When does the movie start?

Особое внимание стоит обратить на вопросы к подлежащему, которые строятся иначе:

Who + основной глагол с -s/-es (если нужно) + остальная часть

Например:

Who lives in this house? (а не "Who does live...")

Who works in your team? (а не "Who does work...")

Это происходит потому, что вопросительное слово "who" само выступает подлежащим, и структура предложения остается как в утвердительном предложении, только с "who" вместо обычного подлежащего.

Часто встречающиеся ошибки при формировании вопросов:

Забывают использовать вспомогательный глагол: "You like pizza?" (неправильно) → "Do you like pizza?" (правильно) Используют does с местоимениями I, you, we, they: "Does you work here?" (неправильно) → "Do you work here?" (правильно) Оставляют окончание -s/-es у основного глагола при использовании does: "Does she works?" (неправильно) → "Does she work?" (правильно)

Мастерство формирования вопросов с do/does приходит с практикой. Старайтесь регулярно строить различные типы вопросов, и вскоре это станет автоматическим навыком. 🔄

Построение отрицаний с помощью do/does + not

Отрицательные предложения в Present Simple также требуют использования вспомогательных глаголов do/does в сочетании с частицей not. Эта конструкция позволяет нам выразить отсутствие действия или несогласие с утверждением.

Структура отрицательного предложения в Present Simple:

Подлежащее + do/does + not + основной глагол + остальная часть

Например:

I do not (don't) like coffee.

He does not (doesn't) speak French.

They do not (don't) work on weekends.

В разговорной речи и неформальном письме обычно используются сокращенные формы: don't (do not) и doesn't (does not). Эти сокращения широко распространены и считаются нормой в повседневном общении.

Сергей Иванов, методист по английскому языку Я вспоминаю случай с группой корпоративных клиентов, которые готовились к международной конференции. Один из менеджеров, Андрей, был уверен, что хорошо владеет английским, но регулярно допускал одну и ту же ошибку в отрицаниях: "He no like this approach" вместо "He doesn't like this approach". Когда я указал ему на это, он признался, что перенес структуру из испанского, который изучал параллельно. На первой встрече с иностранными коллегами Андрей старался избегать отрицательных конструкций, опасаясь ошибиться. После нашей интенсивной практики с do/does + not он стал увереннее строить отрицания и успешно провел презентацию проекта на конференции. Этот пример показывает, как важно осознанно практиковать базовые грамматические конструкции, даже если вам кажется, что вы их уже знаете.

Важно помнить, что так же, как и в вопросах, при использовании does + not основной глагол теряет окончание -s/-es:

She works here. → She does not (doesn't) work here.

He goes to school. → He does not (doesn't) go to school.

It costs too much. → It does not (doesn't) cost too much.

Распространенные ошибки при построении отрицаний:

Использование no вместо do/does not: "I no like it" (неправильно) → "I don't like it" (правильно) Двойное отрицание: "I don't know nothing" (неправильно) → "I don't know anything" (правильно) Сохранение окончания -s/-es: "She doesn't goes" (неправильно) → "She doesn't go" (правильно) Использование do вместо does с 3-м лицом ед. числа: "He don't understand" (неправильно) → "He doesn't understand" (правильно)

Отрицания с do/does + not — одна из базовых структур английского языка, которой пользуются ежедневно. Овладение этой конструкцией значительно расширяет ваши возможности выражения мыслей на английском языке. ⛔️

Практические примеры использования do/does в речи

Теория усваивается лучше, когда мы видим, как грамматические конструкции функционируют в реальных ситуациях общения. Давайте рассмотрим практические примеры использования do/does в различных контекстах.

В повседневных диалогах:

"Do you have any plans for the weekend?" — "Yes, I do. I'm going hiking."

"Does your brother live nearby?" — "No, he doesn't. He lives in another city."

"Do they offer vegetarian options?" — "Yes, they do, but they don't have vegan dishes."

"Where does she work?" — "She works at a local hospital."

В деловом общении:

"Does your company provide training opportunities?" — "Yes, it does. We offer various professional development programs."

"How often do you update your software?" — "We do update it quarterly."

"I don't agree with the proposed strategy." (выражение несогласия)

"Do check the figures before submitting the report." (эмфатическое использование)

Эмфатическое использование do/does:

Иногда do/does используется в утвердительных предложениях для усиления или подчеркивания действия:

"I do understand your concerns." (усиление: я действительно понимаю)

understand your concerns." (усиление: я действительно понимаю) "She does try her best, despite what you think." (противопоставление мнению)

try her best, despite what you think." (противопоставление мнению) "Please do call me when you arrive." (усиление просьбы)

В устойчивых выражениях:

"How do you do?" (формальное приветствие при первой встрече)

"Do tell!" (выражение интереса к информации)

"I don't mind." (выражение безразличия или согласия)

"What do you know!" (выражение удивления)

Практические упражнения для закрепления:

Трансформация предложений: Превратите утвердительные предложения в вопросительные и отрицательные. Например: "They play tennis." → "Do they play tennis?" → "They don't play tennis." Заполнение пропусков: Вставьте правильную форму do или does. Например: "_ she speak Spanish?" (Does) Ролевые игры: Практикуйте вопросы и ответы с do/does в парах. Например: "Do you enjoy cooking?" — "Yes, I do." или "No, I don't." Исправление ошибок: Найдите и исправьте ошибки в предложениях. Например: "He don't understand." → "He doesn't understand."

Регулярная практика использования do/does в различных контекстах поможет вам автоматизировать эти грамматические конструкции и свободно применять их в речи. Не бойтесь ошибаться — каждая ошибка приближает вас к мастерству! 🌟