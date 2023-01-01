Фразовый глагол set: все значения и примеры использования

Люди, готовящиеся к языковым экзаменам (например, IELTS) и стремящиеся улучшить свою лексику Фразовый глагол set — один из тех языковых хамелеонов, которые способны радикально менять значение в зависимости от предлогов и контекста. Для изучающих английский язык он часто становится настоящим испытанием, появляясь в самых неожиданных ситуациях: от деловой переписки до повседневных разговоров. Овладение всеми оттенками этого глагола позволит вам не только успешно сдавать языковые экзамены, но и звучать как носитель языка. Давайте разберем этот многоликий глагол по косточкам, чтобы раз и навсегда разобраться во всех его проявлениях. 🔍

Фразовый глагол set: что нужно знать перед изучением

Прежде чем погружаться в многочисленные вариации фразового глагола set, необходимо понять его базовое значение. В своей основе глагол set означает "помещать", "устанавливать", "располагать". Именно этот смысловой корень трансформируется при добавлении различных предлогов и частиц.

Особенность глагола set заключается в том, что он может быть как переходным (требующим прямого дополнения), так и непереходным. Например:

Переходный: She set the book on the table. (Она положила книгу на стол.)

Непереходный: The sun sets in the west. (Солнце садится на западе.)

Еще одна важная характеристика: многие фразовые глаголы с set могут быть разделяемыми, то есть между глаголом и предлогом/частицей может стоять дополнение:

She set up the meeting. (Она организовала встречу.)

She set the meeting up. (Она организовала встречу.)

При изучении важно учитывать, что некоторые комбинации с set относятся к формальному языку, а другие — к разговорному. Это влияет на их уместность в различных контекстах общения.

Екатерина Павлова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню, как моя студентка Алиса готовилась к IELTS и постоянно путалась в фразовых глаголах с set. Во время пробного теста она увидела выражение "set about doing something" и перевела его как "установить о чём-то" — буквально, слово за словом. Этот момент стал для нас переломным. Мы создали систему ассоциаций: для "set about" — представляли человека, окружённого делами, буквально "обложившего" себя задачами. Для "set aside" — воображали, как откладываем предметы в сторону. Через месяц такой практики Алиса не только идеально разбиралась во всех вариациях set, но и получила 7.5 баллов за лексику в экзамене. Секрет был прост — перестать переводить буквально и начать мыслить образами.

Для успешного освоения всех вариантов фразового глагола set необходимо:

Понимать разницу между разделяемыми и неразделяемыми фразовыми глаголами

Различать формальные и неформальные варианты употребления

Учитывать, что один и тот же фразовый глагол может иметь несколько значений

Запоминать не отдельные слова, а целые выражения и контексты их употребления

Основные значения и комбинации set с предлогами

Фразовый глагол set в сочетании с различными предлогами и частицами образует целую палитру значений. Рассмотрим наиболее распространенные комбинации, которые наверняка встретятся вам в языковой практике. 🧩

Фразовый глагол Основное значение Пример употребления Set about Начинать делать что-то, приступать к задаче We need to set about cleaning the house. (Нам нужно приступить к уборке дома.) Set against 1. Противопоставлять <br> 2. Настраивать против Don't set the children against each other. (Не настраивай детей друг против друга.) Set aside 1. Откладывать (деньги, время) <br> 2. Отменять (решение) I try to set aside an hour each day for reading. (Я стараюсь выделять час в день на чтение.) Set back 1. Задерживать, отбрасывать назад <br> 2. Стоить (о деньгах) The project was set back by two months. (Проект был отложен на два месяца.) Set down 1. Записывать <br> 2. Опускать, ставить She set down her thoughts in her diary. (Она записала свои мысли в дневник.)

Давайте рассмотрим еще несколько важных комбинаций:

Set in: Начинаться, устанавливаться (особенно о погоде, тенденциях) Example: Winter has set in early this year. (В этом году зима наступила рано.)

Set off: 1. Отправляться в путь 2. Вызывать реакцию 3. Взрывать Example: We set off at dawn to avoid traffic. (Мы отправились на рассвете, чтобы избежать пробок.)

Set out: 1. Начинать путешествие 2. Излагать, объяснять 3. Стремиться к чему-то Example: The document sets out the terms of the agreement. (В документе изложены условия соглашения.)

Set up: 1. Устанавливать, создавать 2. Организовывать Example: We're setting up a new office in Berlin. (Мы открываем новый офис в Берлине.)

Важно отметить, что многие из этих фразовых глаголов имеют несколько значений, и их смысл может существенно различаться в зависимости от контекста. Например, "set up" может означать как "устанавливать оборудование", так и "подставлять кого-то" в неформальном контексте.

При изучении рекомендуется обращать внимание не только на значение самого фразового глагола, но и на его грамматические особенности — с какими временами он обычно используется, какие предлоги следуют за ним, и так далее.

Таблица фразовых глаголов set для быстрого запоминания

Для эффективного запоминания различных вариаций фразового глагола set предлагаю структурированную таблицу, которая поможет систематизировать знания и быстро вспомнить нужный вариант в зависимости от контекста. 📊

Фразовый глагол Категория значения Формальность Примеры Синонимы Set about Начало действия Нейтральный She set about reorganizing the department. Begin, start, commence Set apart Отделение, различие Формальный What sets her apart is her attention to detail. Distinguish, differentiate Set aside Резервирование Нейтральный Set aside some money for emergencies. Reserve, save, allocate Set back Задержка, препятствие Нейтральный The accident set our schedule back by a week. Delay, hinder, impede Set down Запись, фиксация Слегка формальный He set down his observations in a notebook. Record, write down, note Set in Начало состояния Нейтральный Panic set in when the lights went out. Begin, start, establish Set off Движение, старт Нейтральный They set off on their journey at dawn. Depart, leave, start out Set out Изложение, начало Нейтральный She set out her arguments clearly. Explain, present, begin Set up Создание, установка Нейтральный They set up a new business last year. Establish, create, found Set upon Нападение Формальный The thieves set upon the traveler. Attack, assail, ambush

Для более эффективного запоминания рекомендую группировать фразовые глаголы по смысловым категориям:

Начало чего-либо: set about, set in, set off, set out

set about, set in, set off, set out Установка и создание: set up, set down

set up, set down Откладывание и резервирование: set aside, set by

set aside, set by Противопоставление и конфликт: set against, set upon

Также полезно создавать ассоциативные связи между предлогом и значением фразового глагола:

"Up" часто ассоциируется с созданием, установкой (set up)

"Off" связан с движением, отправлением (set off)

"Aside" визуально представляет откладывание в сторону (set aside)

"In" вызывает образ вхождения, начала состояния (set in)

Важно помнить, что многие из этих фразовых глаголов имеют несколько значений, поэтому контекст всегда играет решающую роль в определении правильного перевода и употребления.

Особенности использования set в разговорной речи

Фразовый глагол set в разговорной речи отличается особой гибкостью и часто приобретает оттенки значений, которые редко встречаются в учебниках. Носители языка используют его интуитивно и создают выражения, которые могут озадачить даже продвинутых изучающих язык. 🗣️

В повседневном общении некоторые комбинации с set используются чаще других и имеют свою специфику:

Set up в разговорной речи часто используется в значении "подставить кого-то": He was set up by his colleagues. (Его подставили коллеги.)

Set out в неформальной речи может означать "иметь намерение": I didn't set out to upset you. (Я не собирался тебя расстраивать.)

Set in в бытовых разговорах чаще всего относится к погоде или состоянию: Looks like rain has set in for the day. (Похоже, дождь зарядил на весь день.)

Set off в повседневной речи может означать "спровоцировать реакцию": Don't mention politics, it'll just set him off. (Не упоминай политику, это его только заведёт.)

Интересно, что в разговорной речи встречаются идиоматические выражения с set, которые требуют отдельного запоминания:

All set — готовый, подготовленный: Are you all set for your presentation tomorrow? (Ты готов к завтрашней презентации?)

Set in one's ways — консервативный, не любящий перемены: My grandfather is very set in his ways. (Мой дедушка очень консервативен.)

Set the world on fire — произвести фурор, добиться выдающегося успеха: Their new album didn't exactly set the world on fire. (Их новый альбом не произвёл особого фурора.)

Set the record straight — прояснить ситуацию, исправить неправильное представление: I need to set the record straight about what happened. (Мне нужно прояснить, что на самом деле произошло.)

Михаил Соколов, переводчик-синхронист На международной конференции в Лондоне я столкнулся с выражением, которое поставило меня в тупик. Британский спикер заявил: "We've set our stall out on this issue" (Мы чётко обозначили свою позицию по этому вопросу). Ни в одном из моих глоссариев такого выражения не было. Позже я узнал, что это типично британский идиом, происходящий от образа рыночного продавца, выкладывающего товары на прилавок. В американском варианте английского это выражение практически не используется. С тех пор я завёл специальный блокнот для региональных вариаций фразовых глаголов с set — их оказалось немало. Например, австралийцы говорят "set up shop" вместо американского "set up business". А британцы используют "set about" гораздо чаще, чем американцы, предпочитающие "start" или "begin".

При использовании фразового глагола set в разговорной речи следует учитывать несколько важных моментов:

Региональные различия — в британском, американском, австралийском вариантах английского некоторые комбинации с set могут использоваться с разной частотой или иметь слегка различные оттенки значений. Интонационные особенности — в разговорной речи значение фразового глагола set может меняться в зависимости от интонации, с которой он произносится. Сленговые варианты — в молодежной речи некоторые комбинации с set приобретают дополнительные значения, например, "set someone straight" может означать "поставить кого-то на место". Контекстуальная зависимость — значение set в разговорной речи сильно зависит от контекста и часто определяется ситуативно.

Чтобы освоить разговорные вариации set, рекомендуется больше слушать аутентичные диалоги, смотреть фильмы и сериалы, где эти выражения используются в естественном контексте.

Как эффективно практиковать фразовый глагол set

Овладение всеми нюансами фразового глагола set требует систематической практики и применения эффективных стратегий запоминания. Предлагаю рассмотреть проверенные методы, которые помогут вам интегрировать этот многогранный глагол в свою речь. 💪

1. Метод контекстуальных карточек

Создайте карточки, где на одной стороне будет фразовый глагол с set, а на другой — не просто перевод, а целое предложение-пример с контекстом. Это поможет запомнить не только значение, но и типичные ситуации употребления:

Лицевая сторона: Set up a meeting

Обратная сторона: The assistant set up a meeting between the CEO and the investors. (Ассистент организовал встречу между генеральным директором и инвесторами.)

2. Группировка по смысловым кластерам

Объединяйте фразовые глаголы в тематические группы, что облегчает запоминание:

Бизнес-контекст: set up (a company), set out (goals), set aside (budget)

set up (a company), set out (goals), set aside (budget) Путешествия: set off, set out, set sail

set off, set out, set sail Планирование: set about, set aside (time), set up (a plan)

3. Техника ассоциативных историй

Создавайте мини-истории, где в каждом предложении используется один из вариантов фразового глагола set:

Mark set out on his journey early in the morning. He had set aside enough money for the trip. As he was driving, dark clouds set in, and it started to rain. Nevertheless, he was determined to set up camp before nightfall.

4. Практика в реальных ситуациях

Интегрируйте изученные фразовые глаголы в повседневное общение:

Выберите 2-3 фразовых глагола с set, которые вы хотите освоить в ближайшее время

Составьте с ними предложения, которые могут пригодиться в реальных ситуациях

Сознательно ищите возможности использовать их в разговоре

5. Регулярное повторение по системе интервалов

Применяйте систему интервального повторения для закрепления материала:

Повторяйте новые фразовые глаголы через 1 день после изучения

Затем через 3 дня

Затем через 7 дней

И наконец через 21 день

6. Использование аутентичных материалов

Погружайтесь в языковую среду через различные материалы:

Подкасты: слушайте тематические подкасты, отмечая использование фразовых глаголов с set

слушайте тематические подкасты, отмечая использование фразовых глаголов с set Сериалы с субтитрами: просматривайте эпизоды, записывая контексты употребления set

просматривайте эпизоды, записывая контексты употребления set Новостные статьи: читайте и выписывайте примеры использования в актуальных материалах

7. Создание собственного "словаря set"

Заведите отдельный блокнот или цифровой документ, где будете коллекционировать найденные в реальных источниках примеры использования фразового глагола set. Структурируйте его по значениям или ситуациям применения.

8. Игровые методы запоминания

Превратите изучение в игру:

Set-домино: составляйте цепочки из предложений, где каждое новое начинается с фразового глагола с set

составляйте цепочки из предложений, где каждое новое начинается с фразового глагола с set Set-бинго: создайте карточку с разными вариантами фразового глагола set и отмечайте их, когда встречаете в фильмах, книгах или разговорах

создайте карточку с разными вариантами фразового глагола set и отмечайте их, когда встречаете в фильмах, книгах или разговорах Игра "Дополни контекст": дан фразовый глагол — нужно быстро придумать к нему подходящую ситуацию