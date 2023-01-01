Видовременные формы глагола в английском: 12 времен для успеха

Для кого эта статья:

Люди, изучающие английский язык на среднем и выше уровне.

Преподаватели английского языка, ищущие дополнительные методические материалы.

Студенты, готовящиеся к международным экзаменам по английскому (IELTS, TOEFL и др.). Видовременные формы глаголов в английском языке — это та самая грамматическая конструкция, от которой зависят ваши 90% успеха в изучении языка. Представьте, что вы строите дом: фундаментом служит лексика, стенами — произношение, а крышей, объединяющей все элементы в единую систему — времена глаголов. Без понимания разницы между Present Perfect и Past Simple, без умения мгновенно определять, когда нужно использовать Future Continuous, а не Simple Future, ваша речь будет напоминать недостроенное здание. 🏗️ Погрузимся в глубины английской грамматики, чтобы вы могли не просто строить грамматически правильные предложения, но и чувствовать тонкие оттенки значений каждой временной формы.

Система времен в английском языке: основные группы

Английский язык отличается от русского своей детализированной системой времен. Если в русском мы оперируем тремя базовыми временами (настоящее, прошедшее, будущее), то в английском их целых 12 — и это только в активном залоге! 😱

Система английских времен строится на пересечении двух осей: времени (present, past, future) и аспекта, или вида (simple, continuous, perfect, perfect continuous). Такая комбинация даёт нам 12 основных видовременных форм.

Вид/Время Present Past Future Simple I work I worked I will work Continuous I am working I was working I will be working Perfect I have worked I had worked I will have worked Perfect Continuous I have been working I had been working I will have been working

Каждая группа времен передает определенные смысловые оттенки:

Simple (простые времена) — используются для фактов, регулярных действий, последовательности событий

(простые времена) — используются для фактов, регулярных действий, последовательности событий Continuous (длительные времена) — показывают процесс, длящиеся действия, планы

(длительные времена) — показывают процесс, длящиеся действия, планы Perfect (совершенные времена) — связывают два времени, подчеркивают результат, опыт

(совершенные времена) — связывают два времени, подчеркивают результат, опыт Perfect Continuous (совершенные длительные) — акцентируют внимание на длительности действия с указанием на результат

Елена Петрова, старший преподаватель английского языка Когда я только начинала преподавать, моя студентка Анна никак не могла понять, почему нельзя сказать "I am knowing English well" вместо "I know English well". Мы потратили несколько занятий на объяснение разницы между stative verbs (глаголами состояния) и action verbs (глаголами действия). Я предложила ей представить систему времён как город: есть определенные районы, куда некоторым "жителям" (глаголам) вход запрещён. Так, глаголы состояния (know, believe, love) обычно не используются в Continuous. Этот образ помог ей структурировать знания, и вскоре она уже безошибочно выбирала нужную форму. Иногда метафорическое объяснение системы времен работает эффективнее, чем заучивание правил.

Настоящие времена: когда и как использовать

Настоящие времена в английском языке — это не просто "то, что происходит сейчас". Эта группа времен гораздо шире по смыслу и применению, чем кажется на первый взгляд. 🕰️

Present Simple — самое фундаментальное время, которое используется для:

Регулярных действий: "I go to the gym three times a week"

Фактов и общеизвестных истин: "The Earth revolves around the Sun"

Расписаний и программ: "The train leaves at 5 pm"

Рецензий, комментариев к событиям: "In this scene, Romeo meets Juliet for the first time"

Present Continuous передает:

Действия, происходящие в момент речи: "I am writing an article now"

Временные ситуации: "I'm staying at a hotel this week"

Запланированные действия в ближайшем будущем: "We are meeting tomorrow at 6"

Меняющиеся тенденции: "More people are learning languages online"

Present Perfect связывает прошлое с настоящим и используется для:

Действий, которые только что завершились: "I've just finished my homework"

Опыта без указания конкретного времени: "I have visited France twice"

Действий, которые начались в прошлом и продолжаются в настоящем: "I have worked here since 2010"

Изменений к настоящему моменту: "She has grown so much this year!"

Present Perfect Continuous фокусируется на процессе и продолжительности:

Действия, которые начались в прошлом и продолжаются до сих пор (с акцентом на процесс): "I have been learning English for 5 years"

Недавние действия, объясняющие текущую ситуацию: "I'm tired because I have been working all day"

Повторяющиеся действия за период: "She has been calling him every day this week"

Ключ к правильному использованию настоящих времен — в понимании контекста и смыслового оттенка, который вы хотите передать. Не забывайте об ограничениях: некоторые глаголы (например, know, believe, like) редко используются в Continuous формах, так как обозначают состояния, а не действия.

Прошедшие времена: формы и ключевые отличия

Прошедшие времена в английском языке — настоящая головоломка для изучающих. Здесь недостаточно знать, что действие произошло "раньше" — нужно понимать, как оно соотносится с другими событиями, насколько оно важно и какие последствия имеет. 🧩

Past Simple — самое "чистое" выражение прошлого, которое используется для:

Законченных действий в прошлом: "I visited London last year"

Последовательности событий: "She came home, took a shower and went to bed"

Привычек и регулярных действий в прошлом: "We played tennis every Sunday"

Состояний в прошлом: "I knew the answer, but I didn't say anything"

Past Continuous показывает:

Действие, происходившее в определенный момент в прошлом: "At 6 pm yesterday, I was cooking dinner"

Фон для другого действия: "While I was reading, someone knocked on the door"

Параллельные процессы: "She was writing while he was playing the guitar"

Временные ситуации в прошлом: "Last month I was working on a project"

Past Perfect — время "предпрошедшее", используется для:

Действий, завершившихся до определенного момента в прошлом: "By the time I arrived, they had already left"

Причин и следствий: "I was exhausted because I had run for an hour"

Нереализованных желаний: "I had hoped to see you yesterday"

Косвенной речи при согласовании времен: "She said she had never been there before"

Past Perfect Continuous подчеркивает:

Действия, которые продолжались до определенного момента в прошлом: "I had been working for three hours before she called"

Причины прошлых событий с акцентом на продолжительность: "The ground was wet because it had been raining all night"

Эмоциональный акцент на длительности: "She had been waiting for this moment all her life"

Время Ключевой смысл Маркеры времени Past Simple Завершенное действие yesterday, last week, in 1995, ago Past Continuous Процесс в прошлом at that time, while, when, all day long Past Perfect Действие перед другим прошлым by then, before, after, already, just Past Perfect Continuous Длящийся процесс до момента в прошлом for, since, all day, the whole year

Будущие времена: способы выражения и нюансы

Английский язык предлагает удивительное разнообразие способов говорить о будущем — от самых простых до изощренно тонких. Правильный выбор формы передает не только время, но и вашу уверенность, планы или предположения о грядущих событиях. 🔮

Future Simple (will + инфинитив) выражает:

Спонтанные решения: "I'll help you with that"

Предсказания: "I think it will rain tomorrow"

Обещания: "I will call you as soon as I arrive"

Факты о будущем: "The sun will rise at 5:30 tomorrow"

Future Continuous (will be + Ving) показывает:

Процесс в определенный момент в будущем: "This time tomorrow, I'll be flying to Paris"

Запланированные действия: "I'll be attending the conference next week"

Вежливые вопросы о планах: "Will you be using the car tonight?"

Future Perfect (will have + V3) используется для:

Действий, которые завершатся к определенному моменту в будущем: "By 2025, I will have graduated from university"

Предположений о прошлом: "Don't call him now — he will have gone to bed already"

Акцента на результате будущих действий: "By the end of the month, we will have saved enough money"

Future Perfect Continuous (will have been + Ving) подчеркивает:

Длительность процесса к определенному моменту в будущем: "By next month, I will have been working here for 10 years"

Результат продолжительного действия: "You will have been sitting at the computer for 6 hours — no wonder your eyes hurt!"

Кроме классических "will-форм", английский активно использует и другие конструкции для выражения будущего:

Present Continuous для запланированных действий: "I'm meeting John tomorrow"

для запланированных действий: "I'm meeting John tomorrow" Going to для намерений и очевидных предсказаний: "I'm going to study medicine" или "Look at those clouds! It's going to rain"

для намерений и очевидных предсказаний: "I'm going to study medicine" или "Look at those clouds! It's going to rain" Present Simple для расписаний: "The train leaves at 8:30"

для расписаний: "The train leaves at 8:30" Future in the Past (would + инфинитив) для действий, которые были будущими с точки зрения прошлого: "She said she would call me"

Александр Воронов, переводчик и методист Мой клиент, директор международной компании, был в отчаянии: несмотря на хороший словарный запас, его речь на переговорах звучала неестественно. Английские партнеры часто переспрашивали, когда речь шла о будущих планах. Мы проанализировали записи его выступлений и обнаружили, что он злоупотреблял Future Simple (will), тогда как носители в таких контекстах предпочитали Present Continuous и конструкцию "going to". Мы переориентировали практику: вместо "We will discuss this next week" — "We're discussing this next week", вместо "I will send you the report" — "I'm going to send you the report". Через месяц его коллеги отметили, что его английский стал звучать "более естественно". Этот случай показал мне, как важно учить не просто формы времен, а контексты их использования в реальной коммуникации.

Практическое применение времен в разговоре и тестах

Теоретическое знание времен — только половина успеха. Чтобы действительно овладеть этим аспектом грамматики, необходимо уметь молниеносно определять подходящую форму в живой речи и при выполнении тестовых заданий. 🏃‍♀️

При разговоре на английском часто возникают характерные ситуации, требующие определенных временных форм:

Рассказы о прошлом опыте: комбинация Past Simple (для основных событий) и Past Continuous (для создания фона)

Обсуждение новостей и недавних событий: Present Perfect ("Have you heard that...?")

Планирование встреч: Present Continuous или Going to ("I'm meeting her at 6" / "We're going to discuss it tomorrow")

Высказывание предположений: Future Simple с will ("I think he'll agree")

Для успешного выполнения тестовых заданий на времена полезно следовать алгоритму анализа:

Определите временную точку отсчета — относительно какого момента рассматривается действие (сейчас, в прошлом, в будущем) Проанализируйте характер действия — единичное/повторяющееся, завершенное/продолжающееся Обратите внимание на контекстные подсказки — наречия времени, другие события в предложении Проверьте тип глагола — некоторые глаголы редко используются в Continuous формах

Типичные ошибки при использовании времен включают:

Смешение Present Perfect и Past Simple ("I have been there yesterday" вместо "I was there yesterday")

Неправильное использование Present Perfect Continuous ("I have been knowing him for years" вместо "I have known him for years")

Чрезмерное использование Future Simple там, где уместнее Present Continuous для будущего ("I will go to the doctor tomorrow" вместо "I'm going to the doctor tomorrow")

Игнорирование Perfect форм в сложных контекстах ("When you arrive, I finish the work" вместо "When you arrive, I will have finished the work")

Практические стратегии для совершенствования навыка использования времен:

Метод "временной ленты" — визуализируйте события на временной шкале, отмечая их продолжительность, последовательность и взаимосвязь

— визуализируйте события на временной шкале, отмечая их продолжительность, последовательность и взаимосвязь Техника "подстановки" — регулярно заменяйте времена в прочитанных текстах, анализируя, как изменяется смысл

— регулярно заменяйте времена в прочитанных текстах, анализируя, как изменяется смысл Метод "контекстуальных триггеров" — составьте личный список слов-маркеров, которые указывают на определенные времена (already, just, since, while и т.д.)

— составьте личный список слов-маркеров, которые указывают на определенные времена (already, just, since, while и т.д.) Техника "грамматического перевода" — переводите фразы с русского на английский, концентрируясь на правильном выборе времени

Помните, что даже носители языка иногда отступают от строгих правил использования времен в разговорной речи. Однако для успешной сдачи экзаменов (IELTS, TOEFL, FCE) необходимо демонстрировать точное и нюансированное владение всей системой времен.