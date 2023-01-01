Фразовые глаголы go в английском: 50+ вариантов употребления#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Учащиеся английского языка, стремящиеся улучшить свои навыки и разговорную речь
- Преподаватели английского языка, ищущие материалы для обучения фразовым глаголам
Люди, заинтересованные в более глубоком понимании и использовании идиоматического языка в повседневной жизни
Фразовый глагол "go" — настоящий швейцарский нож в арсенале англоговорящего человека. Один глагол, десятки предлогов и наречий, более 50 уникальных значений — от банального "уходить" до метафоричного "сходить с ума". Владение этим лингвистическим инструментом мгновенно выдаёт уровень вашего английского, отделяя начинающих от продвинутых пользователей языка. Погружаемся в многогранный мир одного из самых употребительных фразовых глаголов и разбираемся, как превратить его из головной боли в ваше секретное оружие. 🚀
Фразовый глагол GO: что нужно знать для уверенного применения
Фразовый глагол "go" — это базовый глагол движения, который в сочетании с различными предлогами и наречиями образует множество выражений с совершенно новыми значениями. Его изучение открывает дверь к более естественной, идиоматичной английской речи.
Прежде всего, важно понимать структуру фразовых глаголов с "go". Они могут быть:
- Разделяемыми — когда между глаголом и предлогом можно вставить другие слова (обычно существительные или местоимения): "I'll go the documents over" (Я просмотрю документы)
- Неразделяемыми — когда глагол и предлог/наречие всегда стоят рядом: "The milk went off" (Молоко испортилось)
С точки зрения грамматического поведения, фразовые глаголы с "go" могут быть:
|Тип
|Характеристика
|Пример
|Непереходные
|Не требуют прямого дополнения
|"The lights went out" (Свет погас)
|Переходные
|Требуют прямого дополнения
|"She went through her notes" (Она просмотрела свои заметки)
Еще одна особенность фразовых глаголов с "go" — их способность менять семантические группы. Изначально обозначая физическое движение, многие комбинации приобретают метафорические значения:
- Физическое движение: go away (уходить)
- Изменение состояния: go bad (испортиться)
- Поведение/действие: go against (противоречить)
- Эмоциональное состояние: go crazy (сойти с ума)
Для уверенного применения фразовых глаголов с "go" необходимо не просто выучить их значения, но и понять логику, лежащую в основе этих комбинаций. Например, частица "up" часто обозначает увеличение или движение вверх, поэтому "prices go up" (цены растут) становится интуитивно понятным выражением.
Андрей Викторович, преподаватель английского языка с 15-летним стажем
Я помню свою студентку Марию, которая приехала после года жизни в США и жаловалась, что ее английский "звучит как из учебника". Носители языка понимали ее, но сразу определяли как иностранку. Мы начали с интенсивного курса по фразовым глаголам, уделяя особое внимание "go".
Через месяц она рассказала мне историю: "Представляете, я была на конференции, и когда сказала американскому коллеге 'Let's go over your presentation before the meeting', он спросил, из какого я штата! Он даже не понял, что я не носитель языка!"
Это был переломный момент. Мария осознала, что именно естественное использование фразовых глаголов сделало ее речь по-настоящему аутентичной.
20 основных фразовых глаголов GO для повседневного общения
Фразовые глаголы с "go" — неотъемлемая часть повседневного английского. Вот 20 наиболее употребительных комбинаций, владение которыми сразу поднимет ваш уровень разговорного языка на новую высоту. 🗣️
Go after — преследовать, стремиться к чему-то She's determined to go after that promotion this year. (Она настроена добиться того повышения в этом году.)
Go ahead — продолжать, идти вперед Go ahead, I'm listening. (Продолжайте, я слушаю.)
Go along with — соглашаться, поддерживать I don't agree, but I'll go along with your decision. (Я не согласен, но поддержу ваше решение.)
Go away — уходить, исчезать My headache won't go away. (Моя головная боль не проходит.)
Go back — возвращаться I want to go back to Spain someday. (Я хочу когда-нибудь вернуться в Испанию.)
Go by — проходить (о времени) The years go by so quickly. (Годы проходят так быстро.)
Go down — спускаться; снижаться Prices are going down after the holiday season. (После праздников цены снижаются.)
Go for — выбирать, стремиться к чему-либо I think I'll go for the chocolate cake. (Думаю, я выберу шоколадный торт.)
Go in for — увлекаться чем-либо She goes in for extreme sports. (Она увлекается экстремальными видами спорта.)
Go into — вдаваться в подробности; начинать деятельность Let's not go into details. (Давайте не будем вдаваться в подробности.)
Go off — взрываться; срабатывать; портиться (о еде) The alarm went off at 6 a.m. (Будильник сработал в 6 утра.)
Go on — продолжаться; происходить What's going on here? (Что здесь происходит?)
Go out — выходить; гаснуть; встречаться The lights went out during the storm. (Свет погас во время шторма.)
Go over — просматривать, проверять Let's go over your report once more. (Давайте еще раз просмотрим ваш отчет.)
Go through — проходить через что-то; испытывать She's going through a difficult time. (Она переживает трудные времена.)
Go up — подниматься, расти Housing prices go up every year. (Цены на жилье растут каждый год.)
Go with — сочетаться, гармонировать That shirt doesn't go with those pants. (Эта рубашка не сочетается с теми брюками.)
Go without — обходиться без чего-то I can't go without coffee in the morning. (Я не могу обходиться без кофе по утрам.)
Go wrong — идти не по плану, ломаться Everything went wrong that day. (В тот день все пошло не так.)
Go about — заниматься чем-то, подходить к решению задачи How do you go about solving this problem? (Как ты подходишь к решению этой проблемы?)
Обратите внимание на тонкие различия в значении, когда меняются предлоги. Например, "go off" может означать как "срабатывать" (о будильнике), так и "портиться" (о продуктах), а "go out" может означать и "выходить из дома", и "встречаться с кем-то романтически".
Продвинутые комбинации GO: осваиваем редкие значения
Выход за рамки базовых комбинаций с "go" открывает новые лингвистические горизонты. Именно в этих редких, нюансированных выражениях кроется секрет по-настоящему аутентичной английской речи. Рассмотрим продвинутые варианты, которые редко встречаются в учебниках, но активно используются носителями языка. 🔍
|Фразовый глагол
|Значение
|Пример
|Контекст употребления
|Go against the grain
|Противоречить установившемуся порядку
|His unconventional teaching methods go against the grain of traditional education.
|Описание ситуаций несоответствия общепринятым нормам
|Go down a storm
|Иметь большой успех
|His presentation went down a storm with the executives.
|Оценка реакции аудитории на выступление, идею
|Go down in history
|Остаться в истории
|This discovery will go down in history as a major breakthrough.
|Подчеркивание исторической значимости события
|Go great guns
|Добиваться больших успехов
|Their new business is going great guns.
|Неформальное описание успешного проекта
|Go haywire
|Выйти из строя, сломаться
|The computer system went haywire after the update.
|Описание сбоя технических систем
Особого внимания заслуживают идиоматические выражения с "go", которые демонстрируют лексическую гибкость этого глагола:
Go bananas/crazy/nuts — сходить с ума, терять контроль The children went bananas when they saw the clown. (Дети с ума сошли, когда увидели клоуна.)
Go to pieces — разваливаться на части (эмоционально) She went to pieces after the divorce. (Она развалилась на части после развода.)
Go under — обанкротиться (о бизнесе) Many small businesses went under during the recession. (Многие малые предприятия обанкротились во время рецессии.)
Go to the wall — потерпеть неудачу, разориться The company went to the wall after the scandal. (Компания разорилась после скандала.)
Go to town on something — вложить много энергии, делать что-то с энтузиазмом He really went to town on decorating the house for Halloween. (Он действительно постарался, украшая дом к Хэллоуину.)
Существуют также редкие выражения с "go", которые требуют знания специфического культурного контекста:
Go Dutch — платить каждому за себя Let's go Dutch on dinner tonight. (Давайте сегодня каждый заплатит за себя.)
Go the extra mile — прилагать дополнительные усилия She always goes the extra mile for her clients. (Она всегда прилагает дополнительные усилия для своих клиентов.)
Go cold turkey — резко прекратить вредную привычку He decided to go cold turkey and quit smoking. (Он решил сразу бросить курить.)
Go belly up — обанкротиться, потерпеть крах The investment project went belly up after the market crash. (Инвестиционный проект потерпел крах после обвала рынка.)
Важно отметить, что многие из этих выражений имеют разговорный характер и могут быть неуместны в формальных ситуациях. Владение контекстуально уместным использованием продвинутых комбинаций с "go" позволяет не только разнообразить речь, но и тоньше выражать оттенки значений.
Как запомнить все варианты GO: эффективные техники для учащихся
Запоминание множества фразовых глаголов с "go" может показаться непосильной задачей, но использование правильных техник значительно упрощает этот процесс. Освоение этих методов поможет вам не только выучить, но и долгосрочно удерживать в памяти различные комбинации. 🧠
Группировка по смысловым категориям Объединяйте фразовые глаголы в логические группы:
- Движение: go away, go back, go down, go up
- Процессы: go on, go ahead, go through
- Состояния: go crazy, go bad, go wrong
Метод ассоциаций Создавайте яркие визуальные образы для каждого фразового глагола:
- Go off (о будильнике) — представьте, как будильник подпрыгивает при звонке
- Go through (просматривать документы) — вообразите, как вы физически проходите сквозь стопку бумаг
Интервальное повторение Используйте приложения с системой флеш-карт, где материал повторяется через оптимальные промежутки времени (например, Anki или Quizlet).
Контекстное обучение Вместо изолированного запоминания фразовых глаголов, учите их в контексте предложений или мини-историй:
- "The project went ahead despite the objections." (Проект продолжился, несмотря на возражения.)
- "The meeting went over by 30 minutes." (Собрание затянулось на 30 минут.)
Метод постепенного наращивания Начните с 5-7 самых употребительных комбинаций и постепенно добавляйте новые по мере освоения предыдущих.
Особенно эффективным является комбинирование активного и пассивного обучения:
- Активное обучение: составление собственных предложений, пересказ историй с использованием фразовых глаголов
- Пассивное обучение: просмотр сериалов с субтитрами, прослушивание подкастов с фиксацией внимания на употреблении "go"
Ирина Петрова, методист языковых курсов
Самый поразительный случай из моей практики – история Дмитрия, IT-специалиста, который начал изучать английский с нуля в 45 лет для релокации. Когда мы дошли до фразовых глаголов, особенно с "go", он буквально впал в ступор – "Это невозможно запомнить!"
Я предложила ему создать таблицу в Excel (он же айтишник!), где каждый фразовый глагол был связан с реальной ситуацией из его жизни. Go through – просмотр кода, go ahead – запуск проекта, go down – падение сервера.
Через два месяца он прислал мне сообщение из Лондона: "Разговаривал с коллегами про сбой системы. Сказал 'The whole network went down for three hours' и получил комплимент за идиоматичность речи. А ведь я даже не задумался – просто вспомнил свою таблицу!"
Этот случай стал для меня доказательством: даже взрослые "технари" могут освоить фразовые глаголы, если найти правильный подход к запоминанию.
Для стимуляции различных типов памяти полезно применять мультисенсорный подход:
- Визуальная память: создавайте ментальные карты или используйте цветовое кодирование
- Аудиальная память: проговаривайте фразовые глаголы вслух, записывайте и прослушивайте свою речь
- Кинестетическая память: придумывайте жесты для различных фразовых глаголов
Не забывайте о практическом применении: старайтесь включать изученные фразовые глаголы в ежедневную коммуникацию — письма, сообщения, разговоры. Только активное использование поможет закрепить материал в долговременной памяти.
Фразовые глаголы GO в реальной жизни: диалоги и ситуации
Понимание теоретической стороны фразовых глаголов с "go" – только половина успеха. Настоящее владение этими конструкциями проявляется в реальных коммуникативных ситуациях. Рассмотрим, как эти языковые единицы функционируют в повседневном общении. 💬
Диалог 1: В офисе
Alex: Have you gone through the quarterly report yet? (Ты уже просмотрел квартальный отчет?)
Sarah: Not yet. I'll go over it this afternoon. The meeting with the investors was postponed, so I have more time now. (Еще нет. Я просмотрю его сегодня днем. Встречу с инвесторами отложили, так что у меня теперь больше времени.)
Alex: Great! By the way, did you hear that the expansion project is going ahead? (Отлично! Кстати, ты слышала, что проект расширения продвигается?)
Sarah: Yes, finally! I thought it would go under after all those budget issues. (Да, наконец-то! Я думала, он провалится после всех этих проблем с бюджетом.)
Диалог 2: Встреча друзей
Mike: How's your new job going? (Как твоя новая работа?)
Jessica: It's going great! But the commute is killing me. I go through two gallons of gas every week. (Отлично! Но дорога на работу убивает меня. Я трачу два галлона бензина каждую неделю.)
Mike: Why don't you go for public transport instead? (Почему бы тебе не выбрать общественный транспорт?)
Jessica: I tried, but the trains go off schedule all the time. Last week, I went without lunch three days in a row because I was late. (Я пробовала, но поезда постоянно отклоняются от расписания. На прошлой неделе я оставалась без обеда три дня подряд, потому что опаздывала.)
Ситуативное использование фразовых глаголов с "go" в различных сферах жизни:
- В деловой коммуникации:
- "Let's go into the details of the contract." (Давайте вникнем в детали контракта.)
- "The negotiations went on for hours." (Переговоры продолжались часами.)
"We need to go back to our initial strategy." (Нам нужно вернуться к нашей первоначальной стратегии.)
- В путешествиях:
- "Our flight goes out at 7 AM tomorrow." (Наш рейс вылетает завтра в 7 утра.)
- "The hotel deal went through successfully." (Сделка с отелем успешно завершилась.)
"We went without internet for the entire trip." (Мы обходились без интернета всю поездку.)
- В повседневных ситуациях:
- "The milk has gone off." (Молоко испортилось.)
- "My phone battery goes down quickly these days." (В последнее время батарея моего телефона быстро садится.)
- "Let's go over the shopping list before we leave." (Давай просмотрим список покупок, прежде чем уйдем.)
Особенно важно обратить внимание на идиоматические выражения с "go", которые часто используются в неформальном общении:
- "The party really went with a bang!" (Вечеринка действительно прошла на ура!)
- "She went to town on the criticism." (Она не скупилась на критику.)
- "The whole plan went up in smoke." (Весь план пошел прахом.)
При общении с носителями языка будьте готовы к тому, что фразовые глаголы часто подвергаются сокращению или элизии в быстрой речи:
- "Gonna" вместо "going to"
- "Wanna go out?" вместо "Want to go out?"
- "Let's go 'head with it" вместо "Let's go ahead with it"
Ключ к мастерству — регулярная практика в аутентичной среде. Старайтесь не только распознавать фразовые глаголы с "go" в речи носителей, но и активно включать их в собственные высказывания, постепенно продвигаясь от базовых к более сложным конструкциям.
Фразовый глагол "go" — это не просто лингвистическое явление, а ключевой инструмент для выражения множества оттенков смысла в английском языке. Овладев представленными в статье 50+ вариантами употребления, вы откроете для себя новый уровень языковой компетенции. Помните, что путь к свободному владению фразовыми глаголами лежит через регулярную практику в реальных коммуникативных ситуациях. Начните с базовых комбинаций, постепенно обогащая свой словарный запас более сложными выражениями — и вскоре вы заметите, как ваша речь станет более естественной, идиоматичной и близкой к речи носителей языка.