Фразовые глаголы go в английском: 50+ вариантов употребления

Люди, заинтересованные в более глубоком понимании и использовании идиоматического языка в повседневной жизни Фразовый глагол "go" — настоящий швейцарский нож в арсенале англоговорящего человека. Один глагол, десятки предлогов и наречий, более 50 уникальных значений — от банального "уходить" до метафоричного "сходить с ума". Владение этим лингвистическим инструментом мгновенно выдаёт уровень вашего английского, отделяя начинающих от продвинутых пользователей языка. Погружаемся в многогранный мир одного из самых употребительных фразовых глаголов и разбираемся, как превратить его из головной боли в ваше секретное оружие. 🚀

Фразовый глагол GO: что нужно знать для уверенного применения

Фразовый глагол "go" — это базовый глагол движения, который в сочетании с различными предлогами и наречиями образует множество выражений с совершенно новыми значениями. Его изучение открывает дверь к более естественной, идиоматичной английской речи.

Прежде всего, важно понимать структуру фразовых глаголов с "go". Они могут быть:

Разделяемыми — когда между глаголом и предлогом можно вставить другие слова (обычно существительные или местоимения): "I'll go the documents over" (Я просмотрю документы)

— когда между глаголом и предлогом можно вставить другие слова (обычно существительные или местоимения): "I'll go the documents over" (Я просмотрю документы) Неразделяемыми — когда глагол и предлог/наречие всегда стоят рядом: "The milk went off" (Молоко испортилось)

С точки зрения грамматического поведения, фразовые глаголы с "go" могут быть:

Тип Характеристика Пример Непереходные Не требуют прямого дополнения "The lights went out" (Свет погас) Переходные Требуют прямого дополнения "She went through her notes" (Она просмотрела свои заметки)

Еще одна особенность фразовых глаголов с "go" — их способность менять семантические группы. Изначально обозначая физическое движение, многие комбинации приобретают метафорические значения:

Физическое движение : go away (уходить)

: go away (уходить) Изменение состояния : go bad (испортиться)

: go bad (испортиться) Поведение/действие : go against (противоречить)

: go against (противоречить) Эмоциональное состояние: go crazy (сойти с ума)

Для уверенного применения фразовых глаголов с "go" необходимо не просто выучить их значения, но и понять логику, лежащую в основе этих комбинаций. Например, частица "up" часто обозначает увеличение или движение вверх, поэтому "prices go up" (цены растут) становится интуитивно понятным выражением.

Андрей Викторович, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Я помню свою студентку Марию, которая приехала после года жизни в США и жаловалась, что ее английский "звучит как из учебника". Носители языка понимали ее, но сразу определяли как иностранку. Мы начали с интенсивного курса по фразовым глаголам, уделяя особое внимание "go". Через месяц она рассказала мне историю: "Представляете, я была на конференции, и когда сказала американскому коллеге 'Let's go over your presentation before the meeting', он спросил, из какого я штата! Он даже не понял, что я не носитель языка!" Это был переломный момент. Мария осознала, что именно естественное использование фразовых глаголов сделало ее речь по-настоящему аутентичной.

20 основных фразовых глаголов GO для повседневного общения

Фразовые глаголы с "go" — неотъемлемая часть повседневного английского. Вот 20 наиболее употребительных комбинаций, владение которыми сразу поднимет ваш уровень разговорного языка на новую высоту. 🗣️

Go after — преследовать, стремиться к чему-то She's determined to go after that promotion this year. (Она настроена добиться того повышения в этом году.) Go ahead — продолжать, идти вперед Go ahead, I'm listening. (Продолжайте, я слушаю.) Go along with — соглашаться, поддерживать I don't agree, but I'll go along with your decision. (Я не согласен, но поддержу ваше решение.) Go away — уходить, исчезать My headache won't go away. (Моя головная боль не проходит.) Go back — возвращаться I want to go back to Spain someday. (Я хочу когда-нибудь вернуться в Испанию.) Go by — проходить (о времени) The years go by so quickly. (Годы проходят так быстро.) Go down — спускаться; снижаться Prices are going down after the holiday season. (После праздников цены снижаются.) Go for — выбирать, стремиться к чему-либо I think I'll go for the chocolate cake. (Думаю, я выберу шоколадный торт.) Go in for — увлекаться чем-либо She goes in for extreme sports. (Она увлекается экстремальными видами спорта.) Go into — вдаваться в подробности; начинать деятельность Let's not go into details. (Давайте не будем вдаваться в подробности.) Go off — взрываться; срабатывать; портиться (о еде) The alarm went off at 6 a.m. (Будильник сработал в 6 утра.) Go on — продолжаться; происходить What's going on here? (Что здесь происходит?) Go out — выходить; гаснуть; встречаться The lights went out during the storm. (Свет погас во время шторма.) Go over — просматривать, проверять Let's go over your report once more. (Давайте еще раз просмотрим ваш отчет.) Go through — проходить через что-то; испытывать She's going through a difficult time. (Она переживает трудные времена.) Go up — подниматься, расти Housing prices go up every year. (Цены на жилье растут каждый год.) Go with — сочетаться, гармонировать That shirt doesn't go with those pants. (Эта рубашка не сочетается с теми брюками.) Go without — обходиться без чего-то I can't go without coffee in the morning. (Я не могу обходиться без кофе по утрам.) Go wrong — идти не по плану, ломаться Everything went wrong that day. (В тот день все пошло не так.) Go about — заниматься чем-то, подходить к решению задачи How do you go about solving this problem? (Как ты подходишь к решению этой проблемы?)

Обратите внимание на тонкие различия в значении, когда меняются предлоги. Например, "go off" может означать как "срабатывать" (о будильнике), так и "портиться" (о продуктах), а "go out" может означать и "выходить из дома", и "встречаться с кем-то романтически".

Продвинутые комбинации GO: осваиваем редкие значения

Выход за рамки базовых комбинаций с "go" открывает новые лингвистические горизонты. Именно в этих редких, нюансированных выражениях кроется секрет по-настоящему аутентичной английской речи. Рассмотрим продвинутые варианты, которые редко встречаются в учебниках, но активно используются носителями языка. 🔍

Фразовый глагол Значение Пример Контекст употребления Go against the grain Противоречить установившемуся порядку His unconventional teaching methods go against the grain of traditional education. Описание ситуаций несоответствия общепринятым нормам Go down a storm Иметь большой успех His presentation went down a storm with the executives. Оценка реакции аудитории на выступление, идею Go down in history Остаться в истории This discovery will go down in history as a major breakthrough. Подчеркивание исторической значимости события Go great guns Добиваться больших успехов Their new business is going great guns. Неформальное описание успешного проекта Go haywire Выйти из строя, сломаться The computer system went haywire after the update. Описание сбоя технических систем

Особого внимания заслуживают идиоматические выражения с "go", которые демонстрируют лексическую гибкость этого глагола:

Go bananas/crazy/nuts — сходить с ума, терять контроль The children went bananas when they saw the clown. (Дети с ума сошли, когда увидели клоуна.)

Go to pieces — разваливаться на части (эмоционально) She went to pieces after the divorce. (Она развалилась на части после развода.)

Go under — обанкротиться (о бизнесе) Many small businesses went under during the recession. (Многие малые предприятия обанкротились во время рецессии.)

Go to the wall — потерпеть неудачу, разориться The company went to the wall after the scandal. (Компания разорилась после скандала.)

Go to town on something — вложить много энергии, делать что-то с энтузиазмом He really went to town on decorating the house for Halloween. (Он действительно постарался, украшая дом к Хэллоуину.)

Существуют также редкие выражения с "go", которые требуют знания специфического культурного контекста:

Go Dutch — платить каждому за себя Let's go Dutch on dinner tonight. (Давайте сегодня каждый заплатит за себя.)

Go the extra mile — прилагать дополнительные усилия She always goes the extra mile for her clients. (Она всегда прилагает дополнительные усилия для своих клиентов.)

Go cold turkey — резко прекратить вредную привычку He decided to go cold turkey and quit smoking. (Он решил сразу бросить курить.)

Go belly up — обанкротиться, потерпеть крах The investment project went belly up after the market crash. (Инвестиционный проект потерпел крах после обвала рынка.)

Важно отметить, что многие из этих выражений имеют разговорный характер и могут быть неуместны в формальных ситуациях. Владение контекстуально уместным использованием продвинутых комбинаций с "go" позволяет не только разнообразить речь, но и тоньше выражать оттенки значений.

Как запомнить все варианты GO: эффективные техники для учащихся

Запоминание множества фразовых глаголов с "go" может показаться непосильной задачей, но использование правильных техник значительно упрощает этот процесс. Освоение этих методов поможет вам не только выучить, но и долгосрочно удерживать в памяти различные комбинации. 🧠

Группировка по смысловым категориям Объединяйте фразовые глаголы в логические группы: Движение: go away, go back, go down, go up

Процессы: go on, go ahead, go through

Состояния: go crazy, go bad, go wrong Метод ассоциаций Создавайте яркие визуальные образы для каждого фразового глагола: Go off (о будильнике) — представьте, как будильник подпрыгивает при звонке

Go through (просматривать документы) — вообразите, как вы физически проходите сквозь стопку бумаг Интервальное повторение Используйте приложения с системой флеш-карт, где материал повторяется через оптимальные промежутки времени (например, Anki или Quizlet). Контекстное обучение Вместо изолированного запоминания фразовых глаголов, учите их в контексте предложений или мини-историй: "The project went ahead despite the objections." (Проект продолжился, несмотря на возражения.)

"The meeting went over by 30 minutes." (Собрание затянулось на 30 минут.) Метод постепенного наращивания Начните с 5-7 самых употребительных комбинаций и постепенно добавляйте новые по мере освоения предыдущих.

Особенно эффективным является комбинирование активного и пассивного обучения:

Активное обучение : составление собственных предложений, пересказ историй с использованием фразовых глаголов

: составление собственных предложений, пересказ историй с использованием фразовых глаголов Пассивное обучение: просмотр сериалов с субтитрами, прослушивание подкастов с фиксацией внимания на употреблении "go"

Ирина Петрова, методист языковых курсов Самый поразительный случай из моей практики – история Дмитрия, IT-специалиста, который начал изучать английский с нуля в 45 лет для релокации. Когда мы дошли до фразовых глаголов, особенно с "go", он буквально впал в ступор – "Это невозможно запомнить!" Я предложила ему создать таблицу в Excel (он же айтишник!), где каждый фразовый глагол был связан с реальной ситуацией из его жизни. Go through – просмотр кода, go ahead – запуск проекта, go down – падение сервера. Через два месяца он прислал мне сообщение из Лондона: "Разговаривал с коллегами про сбой системы. Сказал 'The whole network went down for three hours' и получил комплимент за идиоматичность речи. А ведь я даже не задумался – просто вспомнил свою таблицу!" Этот случай стал для меня доказательством: даже взрослые "технари" могут освоить фразовые глаголы, если найти правильный подход к запоминанию.

Для стимуляции различных типов памяти полезно применять мультисенсорный подход:

Визуальная память: создавайте ментальные карты или используйте цветовое кодирование

Аудиальная память: проговаривайте фразовые глаголы вслух, записывайте и прослушивайте свою речь

Кинестетическая память: придумывайте жесты для различных фразовых глаголов

Не забывайте о практическом применении: старайтесь включать изученные фразовые глаголы в ежедневную коммуникацию — письма, сообщения, разговоры. Только активное использование поможет закрепить материал в долговременной памяти.

Фразовые глаголы GO в реальной жизни: диалоги и ситуации

Понимание теоретической стороны фразовых глаголов с "go" – только половина успеха. Настоящее владение этими конструкциями проявляется в реальных коммуникативных ситуациях. Рассмотрим, как эти языковые единицы функционируют в повседневном общении. 💬

Диалог 1: В офисе

Alex: Have you gone through the quarterly report yet? (Ты уже просмотрел квартальный отчет?)

Sarah: Not yet. I'll go over it this afternoon. The meeting with the investors was postponed, so I have more time now. (Еще нет. Я просмотрю его сегодня днем. Встречу с инвесторами отложили, так что у меня теперь больше времени.)

Alex: Great! By the way, did you hear that the expansion project is going ahead? (Отлично! Кстати, ты слышала, что проект расширения продвигается?)

Sarah: Yes, finally! I thought it would go under after all those budget issues. (Да, наконец-то! Я думала, он провалится после всех этих проблем с бюджетом.)

Диалог 2: Встреча друзей

Mike: How's your new job going? (Как твоя новая работа?)

Jessica: It's going great! But the commute is killing me. I go through two gallons of gas every week. (Отлично! Но дорога на работу убивает меня. Я трачу два галлона бензина каждую неделю.)

Mike: Why don't you go for public transport instead? (Почему бы тебе не выбрать общественный транспорт?)

Jessica: I tried, but the trains go off schedule all the time. Last week, I went without lunch three days in a row because I was late. (Я пробовала, но поезда постоянно отклоняются от расписания. На прошлой неделе я оставалась без обеда три дня подряд, потому что опаздывала.)

Ситуативное использование фразовых глаголов с "go" в различных сферах жизни:

В деловой коммуникации :

: "Let's go into the details of the contract." (Давайте вникнем в детали контракта.)

"The negotiations went on for hours." (Переговоры продолжались часами.)

"We need to go back to our initial strategy." (Нам нужно вернуться к нашей первоначальной стратегии.)

В путешествиях :

: "Our flight goes out at 7 AM tomorrow." (Наш рейс вылетает завтра в 7 утра.)

"The hotel deal went through successfully." (Сделка с отелем успешно завершилась.)

"We went without internet for the entire trip." (Мы обходились без интернета всю поездку.)

В повседневных ситуациях :

: "The milk has gone off." (Молоко испортилось.)

"My phone battery goes down quickly these days." (В последнее время батарея моего телефона быстро садится.)

"Let's go over the shopping list before we leave." (Давай просмотрим список покупок, прежде чем уйдем.)

Особенно важно обратить внимание на идиоматические выражения с "go", которые часто используются в неформальном общении:

"The party really went with a bang!" (Вечеринка действительно прошла на ура!)

"She went to town on the criticism." (Она не скупилась на критику.)

"The whole plan went up in smoke." (Весь план пошел прахом.)

При общении с носителями языка будьте готовы к тому, что фразовые глаголы часто подвергаются сокращению или элизии в быстрой речи:

"Gonna" вместо "going to"

"Wanna go out?" вместо "Want to go out?"

"Let's go 'head with it" вместо "Let's go ahead with it"

Ключ к мастерству — регулярная практика в аутентичной среде. Старайтесь не только распознавать фразовые глаголы с "go" в речи носителей, но и активно включать их в собственные высказывания, постепенно продвигаясь от базовых к более сложным конструкциям.