Глагол strike в английском: формы, значения и сложности употребления

Люди, желающие улучшить навыки письма и разговорной речи на английском Глагол "strike" — настоящая головоломка для многих изучающих английский язык. Этот многогранный неправильный глагол способен вызвать замешательство даже у опытных студентов. Когда использовать "struck", а когда "stricken"? Почему один и тот же глагол описывает и удар молнии, и забастовку рабочих? 🤔 От базовых форм до сложных идиоматических выражений — понимание всех нюансов "strike" открывает новый уровень владения английским языком. Давайте разберемся с этим непростым, но невероятно полезным глаголом раз и навсегда!

Основные формы глагола strike и их особенности

Глагол "strike" относится к категории неправильных глаголов в английском языке, что означает необходимость заучивания его основных форм. У этого глагола существует несколько особенностей, которые отличают его от многих других неправильных глаголов.

Основные формы глагола "strike":

Инфинитив (Infinitive) Прошедшее время (Past Simple) Причастие прошедшего времени (Past Participle) Strike Struck Struck / Stricken

Интересно отметить, что глагол "strike" имеет две допустимые формы причастия прошедшего времени: "struck" и "stricken". Однако их использование различается в зависимости от контекста.

Struck — более универсальная форма, которая используется в большинстве случаев: "The lightning has struck the tree." (Молния ударила в дерево.)

— более универсальная форма, которая используется в большинстве случаев: "The lightning has struck the tree." (Молния ударила в дерево.) Stricken — имеет более ограниченное применение и часто используется в устойчивых выражениях или в более формальных контекстах: "He was stricken with grief." (Он был поражен горем.)

Елена Петрова, преподаватель английского языка высшей категории

Когда я только начинала преподавать, одна из моих студенток постоянно путалась в формах глагола "strike". На экзамене она написала "The tree was stricked by lightning", создав несуществующую форму. Я разработала мнемоническую систему: "Strike — Struck — Struck" звучит как три удара барабана, что соответствует значению глагола (ударить). Для запоминания формы "stricken" я предложила ассоциацию с фразой "stricken with illness" (пораженный болезнью). После этого мои студенты стали гораздо реже ошибаться с этими формами. Интересно, что позже я узнала: исторически форма "stricken" была основной формой причастия, но с течением времени "struck" стала доминировать в повседневном использовании.

Произношение этих форм также имеет свои особенности:

Strike [straɪk] — с дифтонгом, напоминающим русское "страйк"

Struck [strʌk] — с кратким звуком, похожим на "страк"

Stricken [ˈstrɪkən] — произносится как "стрикен"

Исторически формы глагола "strike" претерпели значительные изменения. В древнеанглийском языке использовалась форма "strīcan", от которой и произошел современный глагол. В среднеанглийском периоде появились формы "strook" и "striken", которые со временем трансформировались в современные "struck" и "stricken". 📚

Значения и применение strike в разных контекстах

Глагол "strike" обладает удивительной семантической гибкостью и используется в разнообразных контекстах, что делает его одним из самых многозначных глаголов в английском языке.

Значение Контекст применения Пример Ударять, бить Физическое действие The boxer struck his opponent with a powerful blow. Поражать (о молнии, болезни) Природные явления, заболевания Lightning struck the old oak tree. Бастовать Трудовые отношения The factory workers decided to strike for better pay. Находить (нефть, золото) Добыча ресурсов They struck oil in the northern region. Заключать (сделку, соглашение) Бизнес, переговоры The companies struck a deal worth millions. Внезапно приходить на ум Идеи, мысли A brilliant idea suddenly struck me. Бить (о часах) Время The clock struck midnight.

В различных профессиональных сферах "strike" приобретает специфические значения:

Юриспруденция : "to strike down a law" (отменить закон)

: "to strike down a law" (отменить закон) Музыка : "to strike a chord" (взять аккорд)

: "to strike a chord" (взять аккорд) Спорт : "to strike out" (в бейсболе — выбить игрока)

: "to strike out" (в бейсболе — выбить игрока) Фотография : "to strike a pose" (принять позу)

: "to strike a pose" (принять позу) Морское дело: "to strike a flag" (спустить флаг)

Интересно отметить культурные различия в восприятии и использовании глагола "strike". В американском варианте английского часто используется выражение "strike it rich" (разбогатеть, особенно неожиданно), тогда как в британском английском более распространено выражение "strike a balance" (найти баланс). 🌍

Спряжение глагола strike в английских временах

Спряжение глагола "strike" в различных временных формах требует особого внимания из-за его неправильного характера. Правильное использование форм в разных временах критически важно для грамотной речи и письма.

Рассмотрим спряжение "strike" в основных временах:

Present Simple : I/You/We/They strike, He/She/It strikes

: I/You/We/They strike, He/She/It strikes Present Continuous : I am striking, You/We/They are striking, He/She/It is striking

: I am striking, You/We/They are striking, He/She/It is striking Past Simple : I/You/He/She/It/We/They struck

: I/You/He/She/It/We/They struck Past Continuous : I/He/She/It was striking, You/We/They were striking

: I/He/She/It was striking, You/We/They were striking Present Perfect : I/You/We/They have struck, He/She/It has struck

: I/You/We/They have struck, He/She/It has struck Past Perfect : I/You/He/She/It/We/They had struck

: I/You/He/She/It/We/They had struck Future Simple : I/You/He/She/It/We/They will strike

: I/You/He/She/It/We/They will strike Future Perfect: I/You/He/She/It/We/They will have struck

Особенное внимание следует уделить использованию форм "struck" и "stricken" в перфектных временах:

"Struck" используется в большинстве случаев:

The lightning has struck twice in the same place. (Молния ударила дважды в одно и то же место.)

By the time we arrived, the workers had already struck a deal with management. (К тому времени, как мы прибыли, рабочие уже заключили сделку с руководством.)

"Stricken" чаще используется в пассивных конструкциях или как прилагательное:

She has been stricken with a rare disease. (Она была поражена редким заболеванием.)

The poverty-stricken areas need more government support. (Районы, пораженные бедностью, нуждаются в большей государственной поддержке.)

При использовании глагола в длительных (continuous) временах важно помнить, что некоторые значения "strike" относятся к категории stative verbs и не используются в continuous. Например, когда "strike" означает внезапную идею или осознание:

❌ It was striking me that we should leave. (Неправильно) ✅ It struck me that we should leave. (Правильно)

В вопросительных и отрицательных предложениях следуйте стандартным правилам образования форм для соответствующих времен:

Did the lightning strike the tree? (Ударила ли молния в дерево?)

The workers haven't struck a deal yet. (Рабочие еще не заключили сделку.)

Will they strike for better conditions? (Будут ли они бастовать за лучшие условия?)

Михаил Соколов, лингвист и преподаватель

На одном из моих курсов повышения квалификации для преподавателей английского языка мы обсуждали "проблемные" глаголы. Один из участников поделился историей, когда его ученик написал эссе, где использовал форму "striked" вместо "struck". Это натолкнуло меня на разработку специальной методики для запоминания неправильных глаголов через контекстуальные связи. Для "strike", я предложил создавать мини-истории, объединяющие все три формы: "I strike the match (настоящее), yesterday I struck it too hard (прошедшее), and now my finger has been struck/stricken with pain (причастие)". Через месяц коллега сообщил, что его ученики усвоили формы глагола "strike" на 90% лучше, чем предыдущие группы. Контекстуальное запоминание оказалось эффективнее механического повторения списков неправильных глаголов.

Фразовые глаголы с основой strike

Глагол "strike" образует множество фразовых глаголов, которые значительно расширяют его семантическое поле и добавляют новые оттенки значений. Знание этих комбинаций существенно обогащает словарный запас и делает речь более естественной. 💡

Основные фразовые глаголы с "strike":

Strike back — ответить ударом на удар, отомстить Example: After being criticized, she decided to strike back with a powerful argument.

Strike down — сразить, повалить; отменить (закон) Example: The Supreme Court struck down the unconstitutional legislation.

Strike off — вычеркнуть из списка; исключить Example: His name was struck off the register of doctors after the scandal.

Strike out — потерпеть неудачу; начать новую деятельность; вычеркнуть Example: After college, she struck out on her own and started a business.

Strike up — завязать (разговор, дружбу); начать играть (о музыке) Example: He struck up a conversation with a stranger at the bus stop.

Strike through — перечеркнуть Example: The editor struck through several paragraphs that needed revision.

Отдельного внимания заслуживают устойчивые выражения с глаголом "strike", которые широко используются в повседневной речи носителей языка:

Strike a balance — найти баланс, компромисс Example: It's important to strike a balance between work and personal life.

Strike a deal — заключить сделку Example: After lengthy negotiations, the two companies finally struck a deal.

Strike a chord — задеть за живое, найти отклик Example: His speech about climate change really struck a chord with the audience.

Strike a pose — принять позу (особенно для фотографии) Example: The models struck a pose for the camera.

Strike gold — сделать ценную находку, добиться большого успеха Example: The startup struck gold with their new app, which quickly went viral.

Strike it rich — разбогатеть (особенно неожиданно) Example: He struck it rich when he invested in cryptocurrency early.

Strike fear into — вселять страх Example: The news of the economic crisis struck fear into investors.

Во многих фразовых глаголах с "strike" сохраняется образ удара или внезапного действия, хотя значение часто становится метафорическим. Например, "strike up a friendship" подразумевает начало отношений, подобно тому, как музыкант "ударяет" по струнам, начиная мелодию.

При использовании фразовых глаголов с "strike" важно помнить, что их формы прошедшего времени и причастия следуют тем же правилам, что и базовый глагол:

Present: I strike up a conversation Past: I struck up a conversation Perfect: I have struck up a conversation

Фразовые глаголы с "strike" активно используются в различных контекстах — от делового общения до повседневных разговоров, что делает их изучение особенно ценным для достижения продвинутого уровня владения английским языком. 🎯

Распространенные ошибки при употреблении форм strike

При использовании глагола "strike" и его форм изучающие английский язык часто допускают ряд типичных ошибок. Понимание этих ошибок поможет избежать их в своей речи и письме.

Наиболее распространенные ошибки:

Использование регулярной формы прошедшего времени ❌ The worker striked for better conditions. ✅ The worker struck for better conditions. Глагол "strike" неправильный, поэтому нельзя добавлять окончание -ed для образования прошедшего времени. Неправильное использование форм "struck" и "stricken" ❌ He was struck by a serious illness. (Не ошибка, но менее распространено) ✅ He was stricken with/by a serious illness. (Предпочтительнее) С болезнями, горем и другими эмоциональными состояниями обычно используется "stricken", особенно в пассивном залоге. Неверное использование предлогов с фразовыми глаголами ❌ She struck on a good idea. ✅ A good idea struck her. или She struck upon a good idea. Каждый фразовый глагол требует определённых предлогов. Использование "strike" в продолженных временах, когда это неуместно ❌ An idea was striking me while I was walking. ✅ An idea struck me while I was walking. Когда "strike" означает "внезапно прийти на ум", он обычно не используется в продолженных временах. Путаница со значением в зависимости от контекста ❌ The company wants to strike with the workers. (если имеется в виду "заключить сделку") ✅ The company wants to strike a deal with the workers. Значение глагола "strike" сильно зависит от контекста и дополнений. Неправильный порядок слов в фразовых глаголах с объектом ❌ He struck up the conversation with her. (Если "the conversation" является прямым объектом) ✅ He struck up a conversation with her. При использовании фразовых глаголов важно соблюдать правильный порядок слов.

Существуют также частые проблемы с произношением форм глагола "strike":

Произношение "strike" как [straɪk] с четким дифтонгом

Произношение "struck" как [strʌk] с кратким звуком

Произношение "stricken" как [ˈstrɪkən] с ударением на первом слоге

Для эффективного усвоения правильного использования форм глагола "strike" рекомендуется:

Составлять собственные примеры предложений с различными формами глагола

Практиковать использование глагола в разных временах и контекстах

Обращать внимание на использование "strike" в аутентичных материалах: книгах, фильмах, новостях

Создавать ассоциации для запоминания неправильных форм

Регулярно повторять фразовые глаголы с "strike" и устойчивые выражения

Помните, что даже носители языка иногда допускают ошибки с неправильными глаголами, особенно в разговорной речи. Однако стремление к грамотному использованию форм "strike" значительно повысит уровень владения английским языком. 🚀