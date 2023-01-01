Неправильный глагол Leave: значения, формы, примеры, нюансы

Для кого эта статья:

Студенты и учащиеся, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Студенты и учащиеся, изучающие английский язык
Преподаватели английского языка
Люди, желающие улучшить свои навыки владения английским языком Каждый изучающий английский рано или поздно сталкивается с неправильными глаголами — теми коварными словами, которые не подчиняются стандартным правилам спряжения. Глагол "leave" входит в топ-50 самых употребляемых неправильных глаголов и вызывает немало затруднений у студентов. Путаница с формами, многозначность и особенности употребления часто становятся камнем преткновения даже для продвинутых учеников. Сегодня мы разложим по полочкам все формы этого глагола, создав понятную систему для безошибочного использования "leave" в любой ситуации. 🚪

Основные формы глагола leave в английском языке

Глагол "leave" относится к категории неправильных глаголов, что означает отсутствие стандартного образования форм с помощью окончания "-ed". Вместо этого, его основные формы образуются особым образом, и их необходимо запомнить.

Основные формы глагола "leave" включают:

Инфинитив (V1) Прошедшее время (V2) Причастие прошедшего времени (V3) leave [liːv] left [left] left [left]

Важно отметить, что формы прошедшего времени и причастия прошедшего времени совпадают – "left". Это облегчает запоминание, но иногда может вызывать путаницу при определении временной формы в предложении.

Основное значение глагола "leave" – покидать, оставлять, уходить. Рассмотрим примеры использования каждой формы:

Инфинитив (leave) : I need to leave early tomorrow. – Мне нужно уйти рано завтра.

: I need to leave early tomorrow. – Мне нужно уйти рано завтра. Прошедшее время (left) : She left the party at midnight. – Она ушла с вечеринки в полночь.

: She left the party at midnight. – Она ушла с вечеринки в полночь. Причастие прошедшего времени (left): They have left the country for good. – Они покинули страну навсегда.

Глагол "leave" также используется для образования герундия и причастия настоящего времени, добавляя окончание "-ing" к основной форме с учетом правил орфографии:

Герундий/причастие настоящего времени: leaving [ˈliːvɪŋ]

Например: He is leaving tomorrow. – Он уезжает завтра. (Present Continuous)

Елена Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды на уроке со студентами среднего уровня я заметила интересную особенность: большинство учеников отлично запоминали базовые формы глагола "leave", но постоянно допускали ошибки в конструкциях типа "he leaves" (Present Simple, 3-е лицо ед. число). Они писали "he leafs" или даже "he leafes", путая произношение с написанием. Для решения этой проблемы я создала простую мнемоническую технику: "Для того чтобы уйти (leave), нужно получить разрешение (leave of absence)". Буква "v" присутствует в обоих словах. После этого студенты стали значительно реже ошибаться в правописании и произношении форм глагола "leave".

Особенности спряжения глагола leave в разных временах

Глагол "leave" спрягается в различных временных формах с некоторыми особенностями, которые важно учитывать для грамотного построения предложений. Рассмотрим спряжение этого глагола в основных временах английского языка. 📚

Временная форма Утвердительная форма Пример Present Simple I/we/you/they leave<br>He/she/it leaves She leaves for work at 8 AM every day.<br>(Она уходит на работу в 8 часов утра каждый день.) Past Simple I/we/you/they/he/she/it left They left the restaurant without paying.<br>(Они ушли из ресторана, не заплатив.) Future Simple I/we/you/they/he/she/it will leave We will leave early tomorrow.<br>(Мы уедем рано завтра.) Present Continuous I am leaving<br>We/you/they are leaving<br>He/she/it is leaving I am leaving right now.<br>(Я ухожу прямо сейчас.) Past Continuous I/he/she/it was leaving<br>We/you/they were leaving They were leaving when it started to rain.<br>(Они уходили, когда начался дождь.) Present Perfect I/we/you/they have left<br>He/she/it has left She has left her purse at home.<br>(Она оставила свою сумочку дома.) Past Perfect I/we/you/they/he/she/it had left By the time I arrived, everyone had left.<br>(К тому времени, как я прибыл, все ушли.)

Важно обратить внимание на следующие нюансы при спряжении глагола "leave":

В Present Simple в 3-м лице единственного числа к глаголу добавляется окончание "-s": he/she/it leaves.

При образовании формы с окончанием "-ing" (leaving) конечная буква "e" опускается.

Формы прошедшего времени (Past Simple) и причастия прошедшего времени (Past Participle) совпадают – "left".

В Perfect tenses всегда используется вспомогательный глагол (have/has/had) + причастие прошедшего времени (left).

При построении вопросительных и отрицательных предложений с глаголом "leave" используются стандартные правила английской грамматики с применением вспомогательных глаголов do/does/did в Simple tenses:

Вопрос (Present Simple) : Does she leave early on Fridays? – Она уходит рано по пятницам?

: Does she leave early on Fridays? – Она уходит рано по пятницам? Отрицание (Past Simple) : They didn't leave any contact information. – Они не оставили никакой контактной информации.

: They didn't leave any contact information. – Они не оставили никакой контактной информации. Вопрос (Future Simple): Will you leave a message for her? – Вы оставите ей сообщение?

Таблица форм leave с транскрипцией и произношением

Правильное произношение различных форм глагола "leave" имеет ключевое значение для эффективной коммуникации на английском языке. Ниже представлена детальная таблица всех форм с транскрипцией и особенностями произношения. 🗣️

Форма глагола Написание Транскрипция Особенности произношения Инфинитив leave [liːv] Долгий звук [i:] и звонкий [v] в конце Present Simple (3-е лицо ед.ч.) leaves [liːvz] Добавляется звонкий звук [z], а не [s] Past Simple left [left] Краткий [e], глухой [f] и [t] в конце Past Participle left [left] Идентично произношению Past Simple Present Participle / Gerund leaving [ˈliːvɪŋ] Буква "e" опускается, звук [ɪŋ] в конце

Типичные ошибки в произношении форм глагола "leave":

Произношение "leaves" с глухим окончанием [s] вместо звонкого [z]

Неправильное произношение "left" с долгим гласным [i:] вместо краткого [e]

Сохранение буквы "e" при написании формы "leaving" (неправильно: "leaveing")

Неверное произношение конечного [ŋ] в "leaving" как [n]

Для совершенствования произношения рекомендую следующие упражнения:

Минимальные пары: Тренируйте различие между "leave" [liːv] и "live" [lɪv], чтобы правильно произносить долгий гласный. Эхо-повторение: Слушайте аутентичное произношение и повторяйте, обращая внимание на особенности артикуляции. Запись собственной речи: Записывайте свое произношение и сравнивайте с эталонным. Чтение вслух: Практикуйте произношение форм глагола в контексте предложений.

Андрей Смирнов, фонетист и преподаватель произношения Работая с русскоговорящими студентами, я заметил интересную закономерность: почти все испытывают трудности с произношением формы "leaves" [liːvz]. Русский язык не допускает сочетания звонкого согласного [v] с последующим звонким [z] в конце слова, поэтому студенты автоматически произносят глухой [s] после [v]. Чтобы преодолеть эту трудность, я разработал простое упражнение: произносить слово по слогам, а затем постепенно ускорять произношение. Сначала "lee-vz", с небольшой паузой между слогами, делая акцент на звонкости [z]. Потом постепенно сокращаем паузу до полного слияния слогов. После нескольких дней такой практики большинство студентов начинают правильно произносить это сложное сочетание звуков.

Устойчивые выражения с глаголом leave с примерами

Глагол "leave" входит во множество устойчивых выражений и фразовых глаголов, которые обогащают лексикон любого изучающего английский язык. Знание этих конструкций значительно повышает уровень владения языком. 🌟

Рассмотрим наиболее употребительные фразовые глаголы с "leave":

leave out – пропускать, исключать Пример: You left out some important details in your report. – Ты пропустил некоторые важные детали в своем отчете.

leave behind – оставлять, забывать Пример: She left behind her umbrella at the restaurant. – Она забыла свой зонтик в ресторане.

leave off – прекращать, останавливаться Пример: Let's leave off work for today and continue tomorrow. – Давайте прекратим работу на сегодня и продолжим завтра.

leave over – откладывать (на потом) Пример: We'll leave this discussion over until next week. – Мы отложим это обсуждение до следующей недели.

leave alone – оставлять в покое, не трогать Пример: Just leave me alone for a while. – Просто оставь меня в покое ненадолго.

Идиоматические выражения с глаголом "leave":

leave no stone unturned – использовать все возможности, испробовать все средства Пример: The detective left no stone unturned in his search for evidence. – Детектив испробовал все средства в поисках улик.

leave someone in the dark – держать кого-то в неведении Пример: Don't leave me in the dark about your plans. – Не держи меня в неведении относительно своих планов.

leave a bad taste in one's mouth – оставлять неприятное впечатление Пример: The whole experience left a bad taste in my mouth. – Весь этот опыт оставил у меня неприятное впечатление.

leave someone high and dry – бросить кого-то в трудной ситуации, подвести Пример: My business partner left me high and dry with all the debts. – Мой деловой партнер бросил меня одного с долгами.

leave much to be desired – оставлять желать лучшего Пример: His work leaves much to be desired. – Его работа оставляет желать лучшего.

Устойчивые выражения с предлогами:

leave for – отправляться (куда-либо) Пример: We're leaving for London tomorrow. – Мы отправляемся в Лондон завтра.

leave with – оставлять (у кого-либо) Пример: I left my keys with the receptionist. – Я оставил свои ключи у секретаря.

leave to – предоставлять (кому-либо), оставлять (что-либо в наследство) Пример: Let's leave that decision to the manager. – Давайте предоставим это решение менеджеру.

leave at – оставлять (где-либо) Пример: I left my car at the parking lot. – Я оставил свою машину на стоянке.

Важно отметить, что многие из этих выражений могут использовать разные формы глагола "leave" в зависимости от времени и контекста. Например:

They left no stone unturned in their investigation. (Past Simple)

no stone unturned in their investigation. (Past Simple) She has left us in the dark about her plans. (Present Perfect)

us in the dark about her plans. (Present Perfect) He is leaving for Paris tomorrow morning. (Present Continuous)

Как не путать значения и формы глагола leave

Многозначность глагола "leave" и разнообразие его форм могут вызывать затруднения даже у опытных изучающих английский язык. Здесь представлены практические рекомендации, которые помогут избежать распространенных ошибок при использовании этого глагола. 🧠

Основные трудности и способы их преодоления:

Путаница между "leave" и "live" Эти глаголы часто путают из-за схожего написания, но они имеют разное произношение и значение. • leave [liːv] – покидать, оставлять • live [lɪv] – жить Решение: Запомните разницу в произношении – в "leave" долгий гласный [i:], в "live" – краткий [ɪ]. Неверное использование предлогов с глаголом "leave" Решение: Запомните основные комбинации: • leave for + место (отправляться куда-либо) • leave to + человек/ситуация (предоставлять кому-либо) • leave at + место (оставлять где-либо) • leave with + человек (оставлять у кого-либо) Путаница в значениях "leave" Глагол имеет несколько основных значений, которые могут быть неверно интерпретированы. Решение: Определите значение по контексту: • Уходить/покидать: She left the party early. (Она ушла с вечеринки рано.) • Оставлять после себя: He left his umbrella in the office. (Он оставил свой зонтик в офисе.) • Оставлять в наследство: She left all her money to charity. (Она завещала все свои деньги на благотворительность.)

Таблица для различения близких по значению глаголов:

Глагол Значение Пример Отличие от "leave" leave уходить, покидать, оставлять I need to leave now. Основной фокус на уход или перемещение от места depart отправляться, отбывать The train departs at 8 PM. Более формальное, часто используется в контексте транспорта abandon бросать, оставлять навсегда He abandoned his car in the desert. Подразумевает полный отказ или оставление без намерения вернуться quit прекращать, увольняться She quit her job last month. Акцент на прекращении деятельности, а не на физическом перемещении desert дезертировать, покидать в трудную минуту He deserted his family when they needed him. Имеет негативную коннотацию, подразумевает предательство

Практические упражнения для закрепления:

Анализ контекста: Возьмите текст на английском языке и найдите в нем все случаи употребления глагола "leave". Определите его значение в каждом случае и форму времени. Трансформация предложений: Измените время в предложениях с глаголом "leave" с настоящего на прошедшее или будущее, отрабатывая правильное образование форм. Подстановка предлогов: Заполните пропуски в предложениях с подходящими предлогами после глагола "leave" (for, with, to, at). Перефразирование: Замените фразы с глаголом "leave" синонимичными выражениями, чтобы лучше понять его значения и нюансы употребления.

Дополнительные рекомендации для уверенного использования глагола "leave":

Создайте собственный словарь фразовых глаголов и идиом с "leave", постепенно пополняя его новыми выражениями.

Практикуйте использование различных форм глагола в реальных жизненных ситуациях.

Используйте приложения для интервального повторения (spaced repetition) для лучшего запоминания форм и выражений.

Регулярно слушайте аутентичные материалы на английском языке, обращая внимание на использование глагола "leave".