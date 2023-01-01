Неправильный глагол Leave: значения, формы, примеры, нюансы#Изучение английского #Лингвистика и текст
Каждый изучающий английский рано или поздно сталкивается с неправильными глаголами — теми коварными словами, которые не подчиняются стандартным правилам спряжения. Глагол "leave" входит в топ-50 самых употребляемых неправильных глаголов и вызывает немало затруднений у студентов. Путаница с формами, многозначность и особенности употребления часто становятся камнем преткновения даже для продвинутых учеников. Сегодня мы разложим по полочкам все формы этого глагола, создав понятную систему для безошибочного использования "leave" в любой ситуации. 🚪
Основные формы глагола leave в английском языке
Глагол "leave" относится к категории неправильных глаголов, что означает отсутствие стандартного образования форм с помощью окончания "-ed". Вместо этого, его основные формы образуются особым образом, и их необходимо запомнить.
Основные формы глагола "leave" включают:
|Инфинитив (V1)
|Прошедшее время (V2)
|Причастие прошедшего времени (V3)
|leave [liːv]
|left [left]
|left [left]
Важно отметить, что формы прошедшего времени и причастия прошедшего времени совпадают – "left". Это облегчает запоминание, но иногда может вызывать путаницу при определении временной формы в предложении.
Основное значение глагола "leave" – покидать, оставлять, уходить. Рассмотрим примеры использования каждой формы:
- Инфинитив (leave): I need to leave early tomorrow. – Мне нужно уйти рано завтра.
- Прошедшее время (left): She left the party at midnight. – Она ушла с вечеринки в полночь.
- Причастие прошедшего времени (left): They have left the country for good. – Они покинули страну навсегда.
Глагол "leave" также используется для образования герундия и причастия настоящего времени, добавляя окончание "-ing" к основной форме с учетом правил орфографии:
- Герундий/причастие настоящего времени: leaving [ˈliːvɪŋ]
Например: He is leaving tomorrow. – Он уезжает завтра. (Present Continuous)
Елена Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем
Однажды на уроке со студентами среднего уровня я заметила интересную особенность: большинство учеников отлично запоминали базовые формы глагола "leave", но постоянно допускали ошибки в конструкциях типа "he leaves" (Present Simple, 3-е лицо ед. число). Они писали "he leafs" или даже "he leafes", путая произношение с написанием.
Для решения этой проблемы я создала простую мнемоническую технику: "Для того чтобы уйти (leave), нужно получить разрешение (leave of absence)". Буква "v" присутствует в обоих словах. После этого студенты стали значительно реже ошибаться в правописании и произношении форм глагола "leave".
Особенности спряжения глагола leave в разных временах
Глагол "leave" спрягается в различных временных формах с некоторыми особенностями, которые важно учитывать для грамотного построения предложений. Рассмотрим спряжение этого глагола в основных временах английского языка. 📚
|Временная форма
|Утвердительная форма
|Пример
|Present Simple
|I/we/you/they leave<br>He/she/it leaves
|She leaves for work at 8 AM every day.<br>(Она уходит на работу в 8 часов утра каждый день.)
|Past Simple
|I/we/you/they/he/she/it left
|They left the restaurant without paying.<br>(Они ушли из ресторана, не заплатив.)
|Future Simple
|I/we/you/they/he/she/it will leave
|We will leave early tomorrow.<br>(Мы уедем рано завтра.)
|Present Continuous
|I am leaving<br>We/you/they are leaving<br>He/she/it is leaving
|I am leaving right now.<br>(Я ухожу прямо сейчас.)
|Past Continuous
|I/he/she/it was leaving<br>We/you/they were leaving
|They were leaving when it started to rain.<br>(Они уходили, когда начался дождь.)
|Present Perfect
|I/we/you/they have left<br>He/she/it has left
|She has left her purse at home.<br>(Она оставила свою сумочку дома.)
|Past Perfect
|I/we/you/they/he/she/it had left
|By the time I arrived, everyone had left.<br>(К тому времени, как я прибыл, все ушли.)
Важно обратить внимание на следующие нюансы при спряжении глагола "leave":
- В Present Simple в 3-м лице единственного числа к глаголу добавляется окончание "-s": he/she/it leaves.
- При образовании формы с окончанием "-ing" (leaving) конечная буква "e" опускается.
- Формы прошедшего времени (Past Simple) и причастия прошедшего времени (Past Participle) совпадают – "left".
- В Perfect tenses всегда используется вспомогательный глагол (have/has/had) + причастие прошедшего времени (left).
При построении вопросительных и отрицательных предложений с глаголом "leave" используются стандартные правила английской грамматики с применением вспомогательных глаголов do/does/did в Simple tenses:
- Вопрос (Present Simple): Does she leave early on Fridays? – Она уходит рано по пятницам?
- Отрицание (Past Simple): They didn't leave any contact information. – Они не оставили никакой контактной информации.
- Вопрос (Future Simple): Will you leave a message for her? – Вы оставите ей сообщение?
Таблица форм leave с транскрипцией и произношением
Правильное произношение различных форм глагола "leave" имеет ключевое значение для эффективной коммуникации на английском языке. Ниже представлена детальная таблица всех форм с транскрипцией и особенностями произношения. 🗣️
|Форма глагола
|Написание
|Транскрипция
|Особенности произношения
|Инфинитив
|leave
|[liːv]
|Долгий звук [i:] и звонкий [v] в конце
|Present Simple (3-е лицо ед.ч.)
|leaves
|[liːvz]
|Добавляется звонкий звук [z], а не [s]
|Past Simple
|left
|[left]
|Краткий [e], глухой [f] и [t] в конце
|Past Participle
|left
|[left]
|Идентично произношению Past Simple
|Present Participle / Gerund
|leaving
|[ˈliːvɪŋ]
|Буква "e" опускается, звук [ɪŋ] в конце
Типичные ошибки в произношении форм глагола "leave":
- Произношение "leaves" с глухим окончанием [s] вместо звонкого [z]
- Неправильное произношение "left" с долгим гласным [i:] вместо краткого [e]
- Сохранение буквы "e" при написании формы "leaving" (неправильно: "leaveing")
- Неверное произношение конечного [ŋ] в "leaving" как [n]
Для совершенствования произношения рекомендую следующие упражнения:
- Минимальные пары: Тренируйте различие между "leave" [liːv] и "live" [lɪv], чтобы правильно произносить долгий гласный.
- Эхо-повторение: Слушайте аутентичное произношение и повторяйте, обращая внимание на особенности артикуляции.
- Запись собственной речи: Записывайте свое произношение и сравнивайте с эталонным.
- Чтение вслух: Практикуйте произношение форм глагола в контексте предложений.
Андрей Смирнов, фонетист и преподаватель произношения
Работая с русскоговорящими студентами, я заметил интересную закономерность: почти все испытывают трудности с произношением формы "leaves" [liːvz]. Русский язык не допускает сочетания звонкого согласного [v] с последующим звонким [z] в конце слова, поэтому студенты автоматически произносят глухой [s] после [v].
Чтобы преодолеть эту трудность, я разработал простое упражнение: произносить слово по слогам, а затем постепенно ускорять произношение. Сначала "lee-vz", с небольшой паузой между слогами, делая акцент на звонкости [z]. Потом постепенно сокращаем паузу до полного слияния слогов. После нескольких дней такой практики большинство студентов начинают правильно произносить это сложное сочетание звуков.
Устойчивые выражения с глаголом leave с примерами
Глагол "leave" входит во множество устойчивых выражений и фразовых глаголов, которые обогащают лексикон любого изучающего английский язык. Знание этих конструкций значительно повышает уровень владения языком. 🌟
Рассмотрим наиболее употребительные фразовые глаголы с "leave":
leave out – пропускать, исключать Пример: You left out some important details in your report. – Ты пропустил некоторые важные детали в своем отчете.
leave behind – оставлять, забывать Пример: She left behind her umbrella at the restaurant. – Она забыла свой зонтик в ресторане.
leave off – прекращать, останавливаться Пример: Let's leave off work for today and continue tomorrow. – Давайте прекратим работу на сегодня и продолжим завтра.
leave over – откладывать (на потом) Пример: We'll leave this discussion over until next week. – Мы отложим это обсуждение до следующей недели.
leave alone – оставлять в покое, не трогать Пример: Just leave me alone for a while. – Просто оставь меня в покое ненадолго.
Идиоматические выражения с глаголом "leave":
leave no stone unturned – использовать все возможности, испробовать все средства Пример: The detective left no stone unturned in his search for evidence. – Детектив испробовал все средства в поисках улик.
leave someone in the dark – держать кого-то в неведении Пример: Don't leave me in the dark about your plans. – Не держи меня в неведении относительно своих планов.
leave a bad taste in one's mouth – оставлять неприятное впечатление Пример: The whole experience left a bad taste in my mouth. – Весь этот опыт оставил у меня неприятное впечатление.
leave someone high and dry – бросить кого-то в трудной ситуации, подвести Пример: My business partner left me high and dry with all the debts. – Мой деловой партнер бросил меня одного с долгами.
leave much to be desired – оставлять желать лучшего Пример: His work leaves much to be desired. – Его работа оставляет желать лучшего.
Устойчивые выражения с предлогами:
leave for – отправляться (куда-либо) Пример: We're leaving for London tomorrow. – Мы отправляемся в Лондон завтра.
leave with – оставлять (у кого-либо) Пример: I left my keys with the receptionist. – Я оставил свои ключи у секретаря.
leave to – предоставлять (кому-либо), оставлять (что-либо в наследство) Пример: Let's leave that decision to the manager. – Давайте предоставим это решение менеджеру.
leave at – оставлять (где-либо) Пример: I left my car at the parking lot. – Я оставил свою машину на стоянке.
Важно отметить, что многие из этих выражений могут использовать разные формы глагола "leave" в зависимости от времени и контекста. Например:
- They left no stone unturned in their investigation. (Past Simple)
- She has left us in the dark about her plans. (Present Perfect)
- He is leaving for Paris tomorrow morning. (Present Continuous)
Как не путать значения и формы глагола leave
Многозначность глагола "leave" и разнообразие его форм могут вызывать затруднения даже у опытных изучающих английский язык. Здесь представлены практические рекомендации, которые помогут избежать распространенных ошибок при использовании этого глагола. 🧠
Основные трудности и способы их преодоления:
Путаница между "leave" и "live" Эти глаголы часто путают из-за схожего написания, но они имеют разное произношение и значение. • leave [liːv] – покидать, оставлять • live [lɪv] – жить Решение: Запомните разницу в произношении – в "leave" долгий гласный [i:], в "live" – краткий [ɪ].
Неверное использование предлогов с глаголом "leave" Решение: Запомните основные комбинации: • leave for + место (отправляться куда-либо) • leave to + человек/ситуация (предоставлять кому-либо) • leave at + место (оставлять где-либо) • leave with + человек (оставлять у кого-либо)
Путаница в значениях "leave" Глагол имеет несколько основных значений, которые могут быть неверно интерпретированы. Решение: Определите значение по контексту: • Уходить/покидать: She left the party early. (Она ушла с вечеринки рано.) • Оставлять после себя: He left his umbrella in the office. (Он оставил свой зонтик в офисе.) • Оставлять в наследство: She left all her money to charity. (Она завещала все свои деньги на благотворительность.)
Таблица для различения близких по значению глаголов:
|Глагол
|Значение
|Пример
|Отличие от "leave"
|leave
|уходить, покидать, оставлять
|I need to leave now.
|Основной фокус на уход или перемещение от места
|depart
|отправляться, отбывать
|The train departs at 8 PM.
|Более формальное, часто используется в контексте транспорта
|abandon
|бросать, оставлять навсегда
|He abandoned his car in the desert.
|Подразумевает полный отказ или оставление без намерения вернуться
|quit
|прекращать, увольняться
|She quit her job last month.
|Акцент на прекращении деятельности, а не на физическом перемещении
|desert
|дезертировать, покидать в трудную минуту
|He deserted his family when they needed him.
|Имеет негативную коннотацию, подразумевает предательство
Практические упражнения для закрепления:
Анализ контекста: Возьмите текст на английском языке и найдите в нем все случаи употребления глагола "leave". Определите его значение в каждом случае и форму времени.
Трансформация предложений: Измените время в предложениях с глаголом "leave" с настоящего на прошедшее или будущее, отрабатывая правильное образование форм.
Подстановка предлогов: Заполните пропуски в предложениях с подходящими предлогами после глагола "leave" (for, with, to, at).
Перефразирование: Замените фразы с глаголом "leave" синонимичными выражениями, чтобы лучше понять его значения и нюансы употребления.
Дополнительные рекомендации для уверенного использования глагола "leave":
- Создайте собственный словарь фразовых глаголов и идиом с "leave", постепенно пополняя его новыми выражениями.
- Практикуйте использование различных форм глагола в реальных жизненных ситуациях.
- Используйте приложения для интервального повторения (spaced repetition) для лучшего запоминания форм и выражений.
- Регулярно слушайте аутентичные материалы на английском языке, обращая внимание на использование глагола "leave".
Уверенное владение всеми формами глагола "leave" – это не просто грамматический навык, а реальный инструмент для эффективной коммуникации на английском языке. Ошибки в использовании этого глагола могут исказить смысл высказывания или создать неловкую ситуацию. Регулярно практикуя правильное употребление "leave" в различных контекстах, вы не только обогатите свой словарный запас, но и сделаете свою речь более точной и естественной. Помните, что даже сложный неправильный глагол можно освоить, если разбить процесс на маленькие, последовательные шаги.