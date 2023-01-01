Глагол freeze в английском: формы, спряжение и примеры использования

Неправильный глагол freeze часто вызывает затруднения у изучающих английский язык — от школьников до взрослых. Почему "froze" в прошедшем времени, а не "freezed"? Когда использовать "frozen", а когда "freezing"? Если вы когда-либо путались в этих формах или не были уверены, как правильно применить этот глагол в речи — вы не одиноки. В этой статье мы разберём все формы глагола freeze , приведём наглядную таблицу спряжения и рассмотрим практические примеры, которые помогут вам уверенно использовать этот глагол в любом контексте. 🧊

Основные формы глагола freeze: таблица спряжения

Глагол freeze (замораживать, замерзать) относится к категории неправильных глаголов в английском языке, что означает его формы образуются не по стандартным правилам. Ниже представлена таблица с основными формами этого глагола:

Базовая форма (Infinitive) Простое прошедшее (Past Simple) Причастие прошедшего времени (Past Participle) Причастие настоящего времени (Present Participle) freeze froze frozen freezing

Важно отметить, что эти четыре основные формы служат строительными блоками для образования всех остальных времен и конструкций с глаголом freeze . Запомнив их, вы сможете корректно использовать этот глагол практически в любом контексте.

Рассмотрим характерные особенности глагола freeze :

Относится к группе неправильных глаголов, меняющих корневую гласную при образовании форм прошедшего времени (freeze → froze → frozen)

Имеет схожую модель изменения с некоторыми другими неправильными глаголами, такими как choose (chose, chosen) и speak (spoke, spoken)

(chose, chosen) и (spoke, spoken) Используется как в прямом значении (физический процесс замораживания), так и в переносном (застывать от страха, замораживать активы)

Анна Петрова, преподаватель английского языка Однажды на уроке с группой продвинутого уровня мы разбирали тему неправильных глаголов. Я заметила, что даже студенты с хорошим словарным запасом путались в формах глагола freeze . Один уверенно использовал "freezed" вместо "froze", другие не знали, как правильно образовать причастие. Я решила провести эксперимент и предложила им запомнить формы через ассоциацию: "Когда вода превращается в лёд (freeze), она издаёт звук, похожий на 'froze', а получившийся лёд выглядит 'frozen'". Эта простая мнемотехника помогла студентам безошибочно запомнить все формы. Через месяц при повторном тестировании никто из группы не допустил ошибок в формах freeze . 🧠

Употребление freeze в настоящем времени

В настоящем времени глагол freeze используется в нескольких основных формах в зависимости от контекста и грамматической конструкции. Рассмотрим подробнее каждый вариант использования.

В Present Simple форма глагола зависит от подлежащего:

Для первого и второго лица единственного числа, а также всех форм множественного числа используется базовая форма: I freeze, You freeze, We freeze, They freeze

Для третьего лица единственного числа добавляется окончание -s: He/She/It freezes

В Present Continuous используется конструкция be + freezing:

I am freezing — Я замерзаю (прямо сейчас)

He is freezing the leftovers — Он замораживает остатки еды (в данный момент)

В Present Perfect применяется have/has + frozen:

I have frozen the meat for later use — Я заморозил мясо для последующего использования

The government has frozen all the assets of the company — Правительство заморозило все активы компании

В Present Perfect Continuous используется have/has been + freezing:

I have been freezing in this room for hours — Я мёрзну в этой комнате уже несколько часов

Глагол freeze в настоящем времени может использоваться в различных контекстах:

Контекст Пример Значение Физический процесс Water freezes at 0°C Описание природного явления или свойства Бытовое действие I always freeze berries in summer Регулярное действие по сохранению продуктов Эмоциональное состояние He freezes when speaking in public Метафорическое описание страха или шока Финансовый термин Banks freeze accounts of suspicious clients Специальный термин в экономике и финансах Компьютерный сленг My computer freezes when I open too many tabs Технический термин, описывающий сбой

Past формы freeze: особенности и случаи применения

Глагол freeze в прошедшем времени имеет несколько форм, каждая из которых используется в определенных временных конструкциях. Основной формой прошедшего времени является froze (Past Simple), в то время как frozen используется как причастие прошедшего времени в составных временах.

В Past Simple используется форма froze для всех лиц и чисел:

I froze with fear when I saw the spider — Я застыл от страха, когда увидел паука

They froze the leftover soup for later — Они заморозили оставшийся суп на потом

The lake froze overnight — Озеро замерзло за ночь

В Past Continuous используется конструкция was/were + freezing:

I was freezing during the entire hiking trip — Я мёрз во время всего похода

They were freezing in the unheated cabin — Они мёрзли в неотапливаемой хижине

Для Past Perfect применяется had + frozen:

By December, the river had frozen solid — К декабрю река полностью замерзла

She had frozen her credit card before noticing the fraudulent charges — Она заблокировала свою кредитную карту прежде, чем заметила мошеннические списания

В Past Perfect Continuous используется had been + freezing:

We had been freezing for hours before they turned on the heating — Мы мёрзли несколько часов, прежде чем они включили отопление

Особое внимание стоит обратить на случаи, когда используется Past Simple (froze), а когда — конструкции с Past Participle (frozen):

Past Simple (froze) используется для описания завершенного действия в прошлом: The temperature dropped and the water froze

Past Participle (frozen) используется в качестве части составных времен: The water has frozen overnight

Past Participle также используется в пассивном залоге: The assets were frozen by the court

Распространенные ошибки при использовании прошедших форм freeze :

❌ The lake freezed last night (неправильно)

✅ The lake froze last night (правильно)

❌ I have froze the meat (неправильно)

✅ I have frozen the meat (правильно)

Михаил Воронов, переводчик Работая над переводом технической документации для морозильного оборудования, я столкнулся с многочисленными вариантами использования глагола freeze . Заказчик требовал абсолютной точности в описании процессов замораживания продуктов. Помню, как мучился с фразой "The product should be slowly frozen after processing," пытаясь подобрать точный эквивалент в русском языке. Проблема была в том, что frozen здесь выступало и как причастие, и как часть пассивной конструкции. После консультации с техническим экспертом я выработал систему перевода различных форм freeze в зависимости от контекста. Эта работа заняла неделю, но в итоге заказчик был доволен точностью перевода, а я приобрел бесценный опыт работы с глаголом freeze во всех его формах. Теперь я безошибочно различаю нюансы использования froze и frozen в любом техническом тексте. 📚

Причастия и герундий от глагола freeze

Причастия и герундий играют важную роль в английской грамматике, расширяя возможности использования глагола freeze в различных контекстах. Разберем подробнее каждую из этих форм и особенности их применения.

Причастие настоящего времени (Present Participle): freezing

Форма freezing выполняет несколько грамматических функций:

Как часть продолженных времен (Continuous/Progressive): The weather is freezing — Погода морозная (буквально: замораживающая)

Как определение, описывающее существительное: The freezing wind cut through our clothes — Леденящий ветер пронизывал нашу одежду

Как обстоятельство: She ran home, freezing in her thin jacket — Она бежала домой, замерзая в своей тонкой куртке

Причастие прошедшего времени (Past Participle): frozen

Форма frozen может выступать в следующих ролях:

Как часть совершенных времен (Perfect): I have frozen some of the cake for later — Я заморозил часть торта на потом

Как определение: The frozen lake sparkled in the sunlight — Замерзшее озеро сверкало в солнечном свете

В пассивных конструкциях: All bank accounts were frozen during the investigation — Все банковские счета были заморожены во время расследования

Как часть составного именного сказуемого: The ground is frozen solid — Земля полностью промерзла

Герундий: freezing

Герундий внешне совпадает с причастием настоящего времени, но функционально отличается от него, выступая в предложении в роли существительного с глагольными свойствами:

Как подлежащее: Freezing is a natural process that occurs at 0°C — Замерзание — это естественный процесс, который происходит при 0°C

Как дополнение: I enjoy freezing berries in summer for winter use — Мне нравится замораживать ягоды летом для использования зимой

После предлогов: We prevented the pipes from freezing by insulating them — Мы предотвратили замерзание труб, утеплив их

Интересно отметить, что причастия и герундий от глагола freeze часто используются в устойчивых выражениях и идиомах:

Freezing point — точка замерзания

Freezing cold — леденящий холод

A frozen asset — замороженный актив (финансовый термин)

A frozen smile — застывшая (неестественная) улыбка

Freezing in fear — замирание от страха

Существуют также некоторые тонкости в использовании причастий от глагола freeze :

Frozen часто используется как прилагательное со своим собственным значением: frozen food (замороженные продукты), frozen desserts (замороженные десерты)

часто используется как прилагательное со своим собственным значением: frozen food (замороженные продукты), frozen desserts (замороженные десерты) Freezing как прилагательное часто используется для описания экстремально холодных условий: It's freezing outside! — На улице морозно!

Практические примеры freeze в разных временах

Для лучшего усвоения форм глагола freeze полезно рассмотреть его применение в различных временах и контекстах. Ниже представлены практические примеры, которые демонстрируют, как этот глагол функционирует в реальной речи. 🧪

Present Simple:

Water freezes at 0 degrees Celsius. — Вода замерзает при 0 градусах Цельсия.

She freezes leftovers to avoid food waste. — Она замораживает остатки еды, чтобы избежать пищевых отходов.

The computer often freezes when I run this program. — Компьютер часто зависает, когда я запускаю эту программу.

Present Continuous:

I'm freezing in this room! Can we turn up the heat? — Я замерзаю в этой комнате! Можем мы прибавить отопление?

They are freezing their summer harvest for winter use. — Они замораживают свой летний урожай для использования зимой.

Present Perfect:

The government has frozen all diplomatic relations with that country. — Правительство заморозило все дипломатические отношения с той страной.

I have frozen my credit card after noticing suspicious activity. — Я заблокировал свою кредитную карту после обнаружения подозрительной активности.

Present Perfect Continuous:

I have been freezing all day because the heating is broken. — Я мёрзну весь день, потому что отопление сломано.

Past Simple:

The lake froze solid last winter. — Озеро полностью замерзло прошлой зимой.

I froze when I heard the noise behind me. — Я застыл на месте, когда услышал шум позади себя.

Past Continuous:

We were freezing while waiting for the bus in the snow. — Мы мёрзли, ожидая автобус под снегом.

Past Perfect:

By the time we arrived, the puddles had frozen over. — К тому времени, как мы прибыли, лужи уже замёрзли.

She had frozen the soup before going on vacation. — Она заморозила суп перед тем, как уехать в отпуск.

Future forms:

The forecast says it will freeze tonight. — По прогнозу, сегодня ночью будет мороз.

I'm going to freeze some of these tomatoes before they go bad. — Я собираюсь заморозить часть этих помидоров, прежде чем они испортятся.

By next week, the lake will have frozen completely. — К следующей неделе озеро полностью замерзнет.

Passive Voice:

The suspect's accounts were frozen by the authorities. — Счета подозреваемого были заморожены властями.

All perishable food items must be frozen immediately. — Все скоропортящиеся продукты должны быть немедленно заморожены.

Conditional sentences:

If the temperature drops below zero, the pipes will freeze. — Если температура опустится ниже нуля, трубы замерзнут.

If I had known it would be so cold, I would have brought warmer clothes; now I'm freezing! — Если бы я знал, что будет так холодно, я бы взял одежду теплее; сейчас я замерзаю!

Особое внимание следует обратить на идиоматические выражения с глаголом freeze , которые часто встречаются в разговорной речи:

freeze up — застыть, замереть (от страха или неожиданности): He froze up during the presentation

freeze out — игнорировать, исключать кого-то: They froze him out of the conversation

freeze frame — стоп-кадр: The director used a freeze frame at the end of the movie

freeze to death — замерзнуть до смерти (часто используется гиперболически): I'm freezing to death in here!