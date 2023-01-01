Глагол freeze в английском: формы, спряжение и примеры использования#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Студенты, изучающие английский язык, включая школьников и взрослых
- Преподаватели английского языка, которым нужны наглядные примеры и объяснения
Люди, интересующиеся грамматикой и использованием английских неправильных глаголов
Неправильный глагол
freezeчасто вызывает затруднения у изучающих английский язык — от школьников до взрослых. Почему "froze" в прошедшем времени, а не "freezed"? Когда использовать "frozen", а когда "freezing"? Если вы когда-либо путались в этих формах или не были уверены, как правильно применить этот глагол в речи — вы не одиноки. В этой статье мы разберём все формы глагола
freeze, приведём наглядную таблицу спряжения и рассмотрим практические примеры, которые помогут вам уверенно использовать этот глагол в любом контексте. 🧊
Основные формы глагола freeze: таблица спряжения
Глагол
freeze (замораживать, замерзать) относится к категории неправильных глаголов в английском языке, что означает его формы образуются не по стандартным правилам. Ниже представлена таблица с основными формами этого глагола:
|Базовая форма (Infinitive)
|Простое прошедшее (Past Simple)
|Причастие прошедшего времени (Past Participle)
|Причастие настоящего времени (Present Participle)
|freeze
|froze
|frozen
|freezing
Важно отметить, что эти четыре основные формы служат строительными блоками для образования всех остальных времен и конструкций с глаголом
freeze. Запомнив их, вы сможете корректно использовать этот глагол практически в любом контексте.
Рассмотрим характерные особенности глагола
freeze:
- Относится к группе неправильных глаголов, меняющих корневую гласную при образовании форм прошедшего времени (freeze → froze → frozen)
- Имеет схожую модель изменения с некоторыми другими неправильными глаголами, такими как
choose(chose, chosen) и
speak(spoke, spoken)
- Используется как в прямом значении (физический процесс замораживания), так и в переносном (застывать от страха, замораживать активы)
Анна Петрова, преподаватель английского языка
Однажды на уроке с группой продвинутого уровня мы разбирали тему неправильных глаголов. Я заметила, что даже студенты с хорошим словарным запасом путались в формах глагола
freeze. Один уверенно использовал "freezed" вместо "froze", другие не знали, как правильно образовать причастие. Я решила провести эксперимент и предложила им запомнить формы через ассоциацию: "Когда вода превращается в лёд (freeze), она издаёт звук, похожий на 'froze', а получившийся лёд выглядит 'frozen'". Эта простая мнемотехника помогла студентам безошибочно запомнить все формы. Через месяц при повторном тестировании никто из группы не допустил ошибок в формах
freeze. 🧠
Употребление freeze в настоящем времени
В настоящем времени глагол
freeze используется в нескольких основных формах в зависимости от контекста и грамматической конструкции. Рассмотрим подробнее каждый вариант использования.
В Present Simple форма глагола зависит от подлежащего:
- Для первого и второго лица единственного числа, а также всех форм множественного числа используется базовая форма: I freeze, You freeze, We freeze, They freeze
- Для третьего лица единственного числа добавляется окончание -s: He/She/It freezes
В Present Continuous используется конструкция be + freezing:
- I am freezing — Я замерзаю (прямо сейчас)
- He is freezing the leftovers — Он замораживает остатки еды (в данный момент)
В Present Perfect применяется have/has + frozen:
- I have frozen the meat for later use — Я заморозил мясо для последующего использования
- The government has frozen all the assets of the company — Правительство заморозило все активы компании
В Present Perfect Continuous используется have/has been + freezing:
- I have been freezing in this room for hours — Я мёрзну в этой комнате уже несколько часов
Глагол
freeze в настоящем времени может использоваться в различных контекстах:
|Контекст
|Пример
|Значение
|Физический процесс
|Water freezes at 0°C
|Описание природного явления или свойства
|Бытовое действие
|I always freeze berries in summer
|Регулярное действие по сохранению продуктов
|Эмоциональное состояние
|He freezes when speaking in public
|Метафорическое описание страха или шока
|Финансовый термин
|Banks freeze accounts of suspicious clients
|Специальный термин в экономике и финансах
|Компьютерный сленг
|My computer freezes when I open too many tabs
|Технический термин, описывающий сбой
Past формы freeze: особенности и случаи применения
Глагол
freeze в прошедшем времени имеет несколько форм, каждая из которых используется в определенных временных конструкциях. Основной формой прошедшего времени является froze (Past Simple), в то время как frozen используется как причастие прошедшего времени в составных временах.
В Past Simple используется форма froze для всех лиц и чисел:
- I froze with fear when I saw the spider — Я застыл от страха, когда увидел паука
- They froze the leftover soup for later — Они заморозили оставшийся суп на потом
- The lake froze overnight — Озеро замерзло за ночь
В Past Continuous используется конструкция was/were + freezing:
- I was freezing during the entire hiking trip — Я мёрз во время всего похода
- They were freezing in the unheated cabin — Они мёрзли в неотапливаемой хижине
Для Past Perfect применяется had + frozen:
- By December, the river had frozen solid — К декабрю река полностью замерзла
- She had frozen her credit card before noticing the fraudulent charges — Она заблокировала свою кредитную карту прежде, чем заметила мошеннические списания
В Past Perfect Continuous используется had been + freezing:
- We had been freezing for hours before they turned on the heating — Мы мёрзли несколько часов, прежде чем они включили отопление
Особое внимание стоит обратить на случаи, когда используется Past Simple (froze), а когда — конструкции с Past Participle (frozen):
- Past Simple (froze) используется для описания завершенного действия в прошлом: The temperature dropped and the water froze
- Past Participle (frozen) используется в качестве части составных времен: The water has frozen overnight
- Past Participle также используется в пассивном залоге: The assets were frozen by the court
Распространенные ошибки при использовании прошедших форм
freeze:
- ❌ The lake freezed last night (неправильно)
- ✅ The lake froze last night (правильно)
- ❌ I have froze the meat (неправильно)
- ✅ I have frozen the meat (правильно)
Михаил Воронов, переводчик
Работая над переводом технической документации для морозильного оборудования, я столкнулся с многочисленными вариантами использования глагола
freeze. Заказчик требовал абсолютной точности в описании процессов замораживания продуктов. Помню, как мучился с фразой "The product should be slowly frozen after processing," пытаясь подобрать точный эквивалент в русском языке. Проблема была в том, что
frozenздесь выступало и как причастие, и как часть пассивной конструкции. После консультации с техническим экспертом я выработал систему перевода различных форм
freezeв зависимости от контекста. Эта работа заняла неделю, но в итоге заказчик был доволен точностью перевода, а я приобрел бесценный опыт работы с глаголом
freezeво всех его формах. Теперь я безошибочно различаю нюансы использования
frozeи
frozenв любом техническом тексте. 📚
Причастия и герундий от глагола freeze
Причастия и герундий играют важную роль в английской грамматике, расширяя возможности использования глагола
freeze в различных контекстах. Разберем подробнее каждую из этих форм и особенности их применения.
Причастие настоящего времени (Present Participle): freezing
Форма
freezing выполняет несколько грамматических функций:
- Как часть продолженных времен (Continuous/Progressive): The weather is freezing — Погода морозная (буквально: замораживающая)
- Как определение, описывающее существительное: The freezing wind cut through our clothes — Леденящий ветер пронизывал нашу одежду
- Как обстоятельство: She ran home, freezing in her thin jacket — Она бежала домой, замерзая в своей тонкой куртке
Причастие прошедшего времени (Past Participle): frozen
Форма
frozen может выступать в следующих ролях:
- Как часть совершенных времен (Perfect): I have frozen some of the cake for later — Я заморозил часть торта на потом
- Как определение: The frozen lake sparkled in the sunlight — Замерзшее озеро сверкало в солнечном свете
- В пассивных конструкциях: All bank accounts were frozen during the investigation — Все банковские счета были заморожены во время расследования
- Как часть составного именного сказуемого: The ground is frozen solid — Земля полностью промерзла
Герундий: freezing
Герундий внешне совпадает с причастием настоящего времени, но функционально отличается от него, выступая в предложении в роли существительного с глагольными свойствами:
- Как подлежащее: Freezing is a natural process that occurs at 0°C — Замерзание — это естественный процесс, который происходит при 0°C
- Как дополнение: I enjoy freezing berries in summer for winter use — Мне нравится замораживать ягоды летом для использования зимой
- После предлогов: We prevented the pipes from freezing by insulating them — Мы предотвратили замерзание труб, утеплив их
Интересно отметить, что причастия и герундий от глагола
freeze часто используются в устойчивых выражениях и идиомах:
- Freezing point — точка замерзания
- Freezing cold — леденящий холод
- A frozen asset — замороженный актив (финансовый термин)
- A frozen smile — застывшая (неестественная) улыбка
- Freezing in fear — замирание от страха
Существуют также некоторые тонкости в использовании причастий от глагола
freeze:
Frozenчасто используется как прилагательное со своим собственным значением: frozen food (замороженные продукты), frozen desserts (замороженные десерты)
Freezingкак прилагательное часто используется для описания экстремально холодных условий: It's freezing outside! — На улице морозно!
Практические примеры freeze в разных временах
Для лучшего усвоения форм глагола
freeze полезно рассмотреть его применение в различных временах и контекстах. Ниже представлены практические примеры, которые демонстрируют, как этот глагол функционирует в реальной речи. 🧪
Present Simple:
- Water freezes at 0 degrees Celsius. — Вода замерзает при 0 градусах Цельсия.
- She freezes leftovers to avoid food waste. — Она замораживает остатки еды, чтобы избежать пищевых отходов.
- The computer often freezes when I run this program. — Компьютер часто зависает, когда я запускаю эту программу.
Present Continuous:
- I'm freezing in this room! Can we turn up the heat? — Я замерзаю в этой комнате! Можем мы прибавить отопление?
- They are freezing their summer harvest for winter use. — Они замораживают свой летний урожай для использования зимой.
Present Perfect:
- The government has frozen all diplomatic relations with that country. — Правительство заморозило все дипломатические отношения с той страной.
- I have frozen my credit card after noticing suspicious activity. — Я заблокировал свою кредитную карту после обнаружения подозрительной активности.
Present Perfect Continuous:
- I have been freezing all day because the heating is broken. — Я мёрзну весь день, потому что отопление сломано.
Past Simple:
- The lake froze solid last winter. — Озеро полностью замерзло прошлой зимой.
- I froze when I heard the noise behind me. — Я застыл на месте, когда услышал шум позади себя.
Past Continuous:
- We were freezing while waiting for the bus in the snow. — Мы мёрзли, ожидая автобус под снегом.
Past Perfect:
- By the time we arrived, the puddles had frozen over. — К тому времени, как мы прибыли, лужи уже замёрзли.
- She had frozen the soup before going on vacation. — Она заморозила суп перед тем, как уехать в отпуск.
Future forms:
- The forecast says it will freeze tonight. — По прогнозу, сегодня ночью будет мороз.
- I'm going to freeze some of these tomatoes before they go bad. — Я собираюсь заморозить часть этих помидоров, прежде чем они испортятся.
- By next week, the lake will have frozen completely. — К следующей неделе озеро полностью замерзнет.
Passive Voice:
- The suspect's accounts were frozen by the authorities. — Счета подозреваемого были заморожены властями.
- All perishable food items must be frozen immediately. — Все скоропортящиеся продукты должны быть немедленно заморожены.
Conditional sentences:
- If the temperature drops below zero, the pipes will freeze. — Если температура опустится ниже нуля, трубы замерзнут.
- If I had known it would be so cold, I would have brought warmer clothes; now I'm freezing! — Если бы я знал, что будет так холодно, я бы взял одежду теплее; сейчас я замерзаю!
Особое внимание следует обратить на идиоматические выражения с глаголом
freeze, которые часто встречаются в разговорной речи:
- freeze up — застыть, замереть (от страха или неожиданности): He froze up during the presentation
- freeze out — игнорировать, исключать кого-то: They froze him out of the conversation
- freeze frame — стоп-кадр: The director used a freeze frame at the end of the movie
- freeze to death — замерзнуть до смерти (часто используется гиперболически): I'm freezing to death in here!
Изучение всех форм глагола
freezeоткрывает множество возможностей для точного выражения мыслей в английском языке. Умение правильно использовать
freeze,
frozeи
frozenв соответствующих контекстах значительно повышает грамматическую точность и естественность вашей речи. Помните: регулярная практика в реальных жизненных ситуациях — ключ к уверенному владению этим многогранным глаголом. С каждым использованием ваш английский будет становиться более гибким и выразительным, а не "замороженным" на уровне базовой грамматики. 🌟