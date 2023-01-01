Yesterday в английском языке: правила и особенности употребления

Для кого эта статья:

Для изучающих английский язык, желающих улучшить свои грамматические навыки

Для преподавателей английского языка, ищущих материалы для объяснения темы

Для переводчиков и профессионалов, работающих с английским языком, желающих избегать распространённых ошибок Слово "yesterday" — ключ к выражению событий недавнего прошлого в английской речи. Это наречие времени раскрывает дверь в мир грамматических конструкций, которые позволяют точно описывать произошедшее сутки назад. Многие изучающие английский язык сталкиваются с трудностями при выборе правильного времени с "yesterday", что приводит к недопониманию или грамматическим ошибкам. Данный разбор откроет все секреты использования "yesterday" — от базовых правил до нюансов, которые отличают начинающего от продвинутого пользователя языка. 🕰️

Что означает Yesterday в английском языке

"Yesterday" — английское наречие времени, обозначающее день, непосредственно предшествующий сегодняшнему. Это фундаментальный временной маркер, указывающий на недавнее прошлое, а именно на предыдущий календарный день. Этимологически слово происходит от древнеанглийского "geostra" + "dæg", что буквально означало "предыдущий день".

В современном английском "yesterday" выполняет несколько функций:

Наречие времени: "I saw her yesterday " (Я видел её вчера)

" (Я видел её вчера) Существительное: " Yesterday was a difficult day" (Вчера был трудный день)

was a difficult day" (Вчера был трудный день) Прилагательное (в редких случаях): "yesterday's news" (вчерашние новости)

Интересно, что слово "yesterday" относится к так называемым "непроизводным" наречиям — это значит, что оно не образовано от прилагательного путём добавления суффикса -ly, а существует как самостоятельное слово со своей уникальной формой. 📅

Анна Смирнова, преподаватель английского языка Помню свою ученицу Марину, которая упорно использовала Present Simple с "yesterday". Когда я спросила, почему она говорит "I go to cinema yesterday", она искренне удивилась: "Но ведь я ясно указала время — yesterday, зачем менять форму глагола?" Этот случай показывает, насколько важно понимать, что в английском временные наречия не просто указывают на время события, но и требуют определённой грамматической формы глагола. Потребовалось несколько уроков, чтобы Марина автоматизировала связь между "yesterday" и прошедшим временем. Теперь, когда она слышит "yesterday", её рука буквально тянется добавить окончание -ed к глаголу.

Слово "yesterday" в разных языковых культурах может восприниматься по-разному. В английском языке это чёткий временной маркер, не имеющий дополнительных коннотаций, в отличие от некоторых других языков, где аналогичные слова могут нести метафорический смысл или эмоциональную окраску.

Грамматические особенности слова yesterday

С точки зрения грамматики, "yesterday" обладает рядом особенностей, которые важно учитывать при построении предложений. Это наречие времени создаёт строгие рамки для выбора грамматической конструкции.

Основные грамматические характеристики "yesterday":

Неизменяемость: в отличие от многих других частей речи, "yesterday" не меняет форму независимо от контекста.

Определённость: указывает на конкретный день в прошлом (предыдущие сутки).

Сочетаемость: в основном используется с прошедшими временами.

Позиция в предложении: может стоять в начале, в конце или в середине предложения.

Позиция "yesterday" в предложении может варьироваться и влияет на смысловой акцент:

Позиция Пример Стилистический эффект Начало предложения Yesterday I went shopping. Акцент на времени события Середина предложения I yesterday went shopping. Необычно, используется редко Конец предложения I went shopping yesterday. Нейтральный стиль, наиболее частый

В письменной речи "yesterday" может сочетаться с более точными временными указателями:

"Yesterday morning" (вчера утром)

"Yesterday evening/afternoon" (вчера вечером/днем)

"Late yesterday" (поздно вчера)

"Early yesterday" (рано вчера)

Когда "yesterday" выступает в роли существительного, оно может принимать форму притяжательного падежа: "Yesterday's meeting was productive" (Вчерашнее собрание было продуктивным).

Важно помнить, что в непрямой речи "yesterday" обычно меняется на "the day before" или "the previous day", если точка отсчёта сместилась: "She said she had seen him yesterday" → "She said she had seen him the day before". ⌚

Yesterday и прошедшие времена в английском

"Yesterday" — это маркер, который преимущественно сочетается с прошедшими временами английского языка. Его присутствие в предложении служит чётким указанием на необходимость использования одного из прошедших времён. Рассмотрим, как "yesterday" взаимодействует с различными временными формами.

Время Использование с "yesterday" Пример Past Simple Основное, наиболее частое сочетание I watched a movie yesterday. Past Continuous Для действий, происходивших в определённый момент вчера I was studying at 8 PM yesterday. Past Perfect Для действий, завершившихся до определённого момента вчера By noon yesterday, I had finished my work. Past Perfect Continuous Для длительных действий, начавшихся и продолжавшихся до момента в прошлом I had been working for 5 hours when you called yesterday.

Past Simple (простое прошедшее время) является основным временем для использования с "yesterday". Оно выражает завершённое действие в прошлом и идеально сочетается с конкретным временным указателем:

"I finished the project yesterday." (Я закончил проект вчера)

the project yesterday." (Я закончил проект вчера) "She called me yesterday evening." (Она позвонила мне вчера вечером)

me yesterday evening." (Она позвонила мне вчера вечером) "They didn't attend the meeting yesterday." (Они не присутствовали на собрании вчера)

Past Continuous используется, когда необходимо подчеркнуть процесс, происходивший в конкретный момент вчерашнего дня:

"At 7 PM yesterday, I was having dinner." (В 7 вечера вчера я ужинал)

dinner." (В 7 вечера вчера я ужинал) "Yesterday afternoon, while it was raining, we played board games." (Вчера днём, пока шёл дождь, мы играли в настольные игры)

Past Perfect часто используется для обозначения действия, которое завершилось до определённого момента вчера:

"By the time I got home yesterday, she had already left." (К тому моменту, когда я пришёл домой вчера, она уже ушла)

Важно отметить, что Present Perfect не используется с "yesterday", поскольку "yesterday" указывает на конкретный момент в прошлом, а Present Perfect используется для связи прошлого с настоящим без указания конкретного времени действия. 🕒

Практические случаи употребления yesterday

Слово "yesterday" используется в множестве коммуникативных ситуаций, от повседневных разговоров до делового общения. Рассмотрим наиболее распространённые случаи его практического применения в различных контекстах.

В повседневном общении "yesterday" часто появляется при:

Рассказе о прошедшем дне: "Yesterday I went to the movies with my friends." (Вчера я ходил в кино с друзьями)

Описании недавних событий: "Did you hear what happened yesterday?" (Ты слышал, что произошло вчера?)

Сравнении сегодняшних и вчерашних событий: "Today is better than yesterday." (Сегодня лучше, чем вчера)

В деловой коммуникации "yesterday" используется для:

Отчётов о недавних встречах: "As we discussed yesterday..." (Как мы обсуждали вчера...)

Ссылок на предыдущие решения: "According to yesterday's decision..." (Согласно вчерашнему решению...)

Сравнения показателей: "Our sales yesterday were higher than expected." (Наши вчерашние продажи были выше ожидаемых)

В академическом контексте "yesterday" может использоваться при:

Упоминании материала, пройденного на предыдущем занятии: "Yesterday we learned about..." (Вчера мы изучали...)

Ссылках на недавние исследования: "The results published yesterday show..." (Результаты, опубликованные вчера, показывают...)

Дмитрий Волков, переводчик Мой первый серьёзный перевод для международной конференции чуть не обернулся конфузом именно из-за слова "yesterday". Спикер сказал: "As we stated yesterday, our company is planning to expand to Asian markets." Я переводил это как прямую речь, сохранив "yesterday" без изменений. Но конференция шла третий день, а выступающий ссылался на заявление недельной давности! Руководитель проекта вовремя заметил ошибку и объяснил, что в таких случаях нужно уточнять контекст. С тех пор я всегда прошу уточнить временные маркеры перед важными переводами. Эта история научила меня, что значение "yesterday" может выходить за рамки буквального "вчера" — иногда оно используется для обозначения недавнего прошлого в более широком смысле.

Важно отметить идиоматические выражения с "yesterday":

"Born yesterday" — наивный, неопытный: "I wasn't born yesterday!" (Я не вчера родился!)

"Yesterday's news" — устаревшая, неактуальная информация: "That's yesterday's news." (Это уже устаревшая информация)

"Only yesterday" — образное выражение для обозначения недавнего прошлого: "It seems like only yesterday that we graduated." (Кажется, мы выпустились только вчера)

В разговорной речи иногда встречаются конструкции "yesterday was when..." для усиления эмфазы: "Yesterday was when everything changed." (Именно вчера всё изменилось). 🗣️

Частые ошибки при использовании слова yesterday

При использовании слова "yesterday" даже продвинутые изучающие английский язык допускают определённые ошибки. Понимание этих ошибок и их причин поможет избежать их в собственной речи и письме.

Наиболее распространённые грамматические ошибки:

Использование Present Perfect с "yesterday": "I have gone to the store yesterday" → "I went to the store yesterday"

→ "I went to the store yesterday" Использование Present Simple с "yesterday": "I go to work yesterday" → "I went to work yesterday"

→ "I went to work yesterday" Отсутствие изменения "yesterday" в непрямой речи: "She said she saw him yesterday" → "She said she had seen him the day before"

→ "She said she had seen him the day before" Неправильное образование притяжательной формы: "yesterdays news" → "yesterday's news"

Ошибки, связанные с позицией "yesterday" в предложении:

Помещение "yesterday" между глаголом и прямым дополнением: "I saw yesterday him" → "I saw him yesterday"

→ "I saw him yesterday" Размещение "yesterday" между модальным и основным глаголом: "I would yesterday go" → "I would go yesterday"

Семантические и стилистические ошибки:

Использование "yesterday" для обозначения любого момента в прошлом, а не конкретно предыдущего дня

Забывать изменять "yesterday" при смещении точки отсчёта в повествовании

Избыточное использование временных маркеров: "Yesterday at 5 PM in the past" → "Yesterday at 5 PM"

Для избежания этих ошибок полезно помнить несколько правил:

С "yesterday" всегда используется одно из прошедших времён, никогда Present Perfect "Yesterday" может стоять в начале или в конце предложения, но редко в середине В косвенной речи "yesterday" меняется на "the day before", если точка отсчёта сместилась Если "yesterday" используется как существительное с определением, оно требует притяжательного падежа: "yesterday's weather"

Понимание этих нюансов поможет избежать неловких ситуаций и неправильных интерпретаций в общении на английском языке. ✅