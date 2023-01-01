Вопросительные слова в английском: полный гид с примерами#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Учащиеся английского языка, желающие улучшить свои навыки общения
- Преподаватели английского языка, ищущие материалы для обучения
Люди, планирующие путешествия или работу в международной среде
Правильные вопросы — ключ к эффективному общению на английском языке. Точно сформулированный вопрос позволяет получить именно ту информацию, которую вы ищете, будь то направление к ближайшему музею, время отправления поезда или имя нового коллеги. Система вопросительных слов в английском языке логична и структурирована, однако многие учащиеся годами борются с их правильным употреблением. Давайте разложим эту систему по полочкам с наглядными примерами, чтобы вы никогда больше не путались в том, когда использовать "what", а когда — "which" 🔍
Основные вопросительные слова в английском: таблица
Вопросительные слова (question words) или вопросительные местоимения (interrogative pronouns) — это слова, которые используются для формирования специальных вопросов в английском языке. Они запрашивают конкретную информацию о человеке, предмете, времени, месте, причине, способе или выборе.
Каждое вопросительное слово имеет свою функцию и запрашивает определенный тип информации. Посмотрим на основные вопросительные слова и их применение:
|Вопросительное слово
|Перевод
|Функция
|Пример
|What
|Что, какой
|Спрашивает о предметах, действиях, ситуациях
|What is your favorite book?
|Who
|Кто
|Спрашивает о людях
|Who called you yesterday?
|Where
|Где, куда
|Спрашивает о месте
|Where do you live?
|When
|Когда
|Спрашивает о времени
|When does the movie start?
|Why
|Почему
|Спрашивает о причине
|Why are you late?
|How
|Как
|Спрашивает о способе
|How did you solve this problem?
|Which
|Который, какой (из)
|Спрашивает о выборе из ограниченного числа вариантов
|Which color do you prefer: blue or red?
|Whose
|Чей
|Спрашивает о принадлежности
|Whose car is parked outside?
Важно отметить, что многие вопросительные слова могут комбинироваться с другими словами для формирования более конкретных вопросов. Например:
- How many — сколько (с исчисляемыми существительными): How many books do you have?
- How much — сколько (с неисчисляемыми существительными): How much money do you need?
- How long — как долго: How long have you been waiting?
- How often — как часто: How often do you exercise?
- What time — во сколько (буквально "какое время"): What time does the store open?
Елена Смирнова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем:
Когда я начала преподавать, у меня была студентка Марина, которая никак не могла запомнить разницу между "which" и "what". Она постоянно использовала "what" во всех ситуациях, создавая неловкие моменты в разговоре. Однажды на бизнес-встрече она спросила американского партнёра: "What presentation would you like to see first?" хотя было всего два варианта. Правильно было бы спросить "Which presentation...".
Я предложила ей мнемоническое правило: "WHICH = ВЫБОР". Если вы выбираете из ограниченного, известного количества вариантов — используйте "which". Если же вариантов бесконечное множество или они неизвестны — используйте "what". Через неделю практики с этим правилом Марина полностью избавилась от ошибок. Сейчас она работает в международной компании и свободно ведёт переговоры на английском.
Как формировать вопросы с помощью what, who, where
Правильное формирование вопросов с вопросительными словами требует понимания структуры английского предложения. В отличие от русского языка, где порядок слов в вопросе может быть свободным, английский язык имеет строгие правила построения вопросов.
Базовая структура специального вопроса выглядит так:
Вопросительное слово + вспомогательный глагол + подлежащее + основной глагол + остальная часть предложения
Давайте рассмотрим формирование вопросов с наиболее распространенными вопросительными словами:
What (Что, какой)
"What" — универсальное вопросительное слово, которое используется для получения информации о предметах, вещах, действиях и ситуациях. Оно может выступать как в роли местоимения, так и в роли определения.
- What is your name? — Как тебя зовут? (буквально: "Что есть твоё имя?")
- What are you doing? — Что ты делаешь?
- What movie did you watch last night? — Какой фильм ты смотрел вчера вечером?
- What time is it? — Который час?
- What kind of music do you like? — Какой вид музыки тебе нравится?
Обратите внимание, что "what" может сочетаться с различными существительными для формирования более конкретных вопросов: what color, what size, what type, what sort of и т.д.
Who (Кто)
"Who" используется, когда вы хотите получить информацию о человеке или людях. Особенность "who" в том, что оно может выступать как в роли подлежащего, так и в роли дополнения в вопросе.
Когда "who" является подлежащим, не требуется вспомогательный глагол:
- Who called you? — Кто тебе звонил? (who = подлежащее)
- Who lives in this house? — Кто живет в этом доме? (who = подлежащее)
Когда "who" является дополнением, нужен вспомогательный глагол:
- Who did you meet yesterday? — Кого ты встретил вчера? (you = подлежащее)
- Who are you waiting for? — Кого ты ждешь? (you = подлежащее)
Производные формы "who":
- Whom — кого, кому (формальное использование, объектный падеж): Whom did you invite to the party?
- Whose — чей: Whose car is this?
Where (Где, куда)
"Where" используется для запроса информации о месте или направлении. Вопросы с "where" могут касаться как местоположения (где?), так и направления (куда?).
- Where do you live? — Где ты живешь?
- Where are you going? — Куда ты идешь?
- Where did you put my keys? — Куда ты положил мои ключи?
- Where does this road lead to? — Куда ведет эта дорога?
"Where" также может использоваться в комбинации с предлогами для формирования более конкретных вопросов:
- Where from? = Откуда?: Where are you from?
- Where to? = Куда?: Where are we going to?
Временные и причинные вопросы: when, why, how long
Вопросы, связанные с временем и причиной, имеют особое значение в повседневном общении. Они помогают уточнить детали событий, понять мотивы и планировать деятельность. Рассмотрим основные типы таких вопросов.
When (Когда)
Вопросительное слово "when" используется для запроса информации о времени события — это может быть точная дата, день недели, время суток или период.
- When were you born? — Когда ты родился?
- When does the concert start? — Когда начинается концерт?
- When did you last see him? — Когда ты в последний раз его видел?
- When will the results be announced? — Когда объявят результаты?
В разговорной речи "when" часто комбинируется с другими словами для получения более конкретной информации:
- Since when = С каких пор: Since when have you been interested in photography?
- Until when = До каких пор: Until when can we submit applications?
Why (Почему)
Вопросительное слово "why" используется для выяснения причин, мотивов и оснований. Оно позволяет глубже понять ситуацию или действия человека.
- Why are you late? — Почему ты опоздал?
- Why did she refuse the offer? — Почему она отказалась от предложения?
- Why don't we go to the beach? — Почему бы нам не пойти на пляж? (предложение)
- Why not try something new? — Почему бы не попробовать что-то новое? (предложение)
Обратите внимание на конструкцию "why don't/doesn't", которая часто используется не для выяснения причин, а для предложения что-то сделать.
How long (Как долго)
"How long" — это комбинация "how" и "long", которая используется для запроса информации о продолжительности действия или состояния. Это один из важнейших временных вопросов в английском языке.
Использование "how long" зависит от времени глагола:
|Время глагола
|Описание
|Пример
|Present Perfect
|Для действий, начавшихся в прошлом и продолжающихся до настоящего момента
|How long have you lived here? (Как долго ты здесь живешь?)
|Present Perfect Continuous
|Для непрерывных действий, начавшихся в прошлом и продолжающихся до сих пор
|How long have you been waiting? (Как долго ты ждешь?)
|Past Simple
|Для действий, которые уже завершились
|How long did you stay in Paris? (Как долго ты пробыл в Париже?)
|Future Simple
|Для действий, которые будут происходить в будущем
|How long will the meeting last? (Как долго продлится собрание?)
Другие примеры использования "how long":
- How long does it take to get there? — Сколько времени требуется, чтобы добраться туда?
- How long ago did you move to London? — Как давно ты переехал в Лондон?
- How long will you be away? — Как долго тебя не будет?
Михаил Петров, переводчик-синхронист:
Во время работы на международной конференции в Стокгольме я столкнулся с типичной проблемой русскоговорящих участников. Группа инженеров из России постоянно путала употребление "when" и "what time" в своих вопросах к докладчикам.
Они говорили: "When we will have lunch?" вместо правильного "What time will we have lunch?" или "When is dinner served?". Эта путаница происходила из-за того, что в русском языке мы используем слово "когда" универсально.
Я провёл короткую языковую консультацию, объяснив разницу: "when" подходит для общих вопросов о времени события (When is the conference? – Tomorrow.), а "what time" – для уточнения конкретного часа (What time does it start? – At 9 AM.). После этого качество их коммуникации заметно улучшилось, и они смогли эффективно участвовать в дискуссиях. Такие нюансы кажутся мелочами, но именно из них складывается естественное владение языком.
Особенности использования how в различных контекстах
"How" — одно из самых универсальных вопросительных слов в английском языке. В зависимости от контекста и сочетания с другими словами, оно может запрашивать информацию о способе, степени, количестве, состоянии и многом другом.
Базовое значение "how" — "как" в смысле способа или метода:
- How did you solve this problem? — Как ты решил эту проблему?
- How do you make this dish? — Как ты готовишь это блюдо?
- How does this machine work? — Как работает эта машина?
Однако "how" имеет множество других применений, особенно в комбинации с другими словами:
How + прилагательное/наречие
Эта комбинация используется для запроса информации о степени или интенсивности:
- How old are you? — Сколько тебе лет? (буквально: "Насколько ты стар?")
- How tall is the building? — Какой высоты здание?
- How fast can you run? — Как быстро ты можешь бегать?
- How difficult was the exam? — Насколько трудным был экзамен?
How much / How many
Эти комбинации используются для запроса информации о количестве:
- How much — с неисчисляемыми существительными: How much money do you need? (Сколько денег тебе нужно?)
- How many — с исчисляемыми существительными: How many people attended the event? (Сколько людей посетило мероприятие?)
How often / How frequently
Используются для запроса информации о частоте:
- How often do you go to the gym? — Как часто ты ходишь в спортзал?
- How frequently does the bus arrive? — Как часто прибывает автобус?
How long
Как мы уже обсуждали, "how long" используется для запроса информации о продолжительности.
How far
Используется для запроса информации о расстоянии:
- How far is the airport from here? — Как далеко аэропорт отсюда?
- How far can you swim? — Как далеко ты можешь плыть?
How come
Неформальный эквивалент "why", используемый для запроса о причинах. Обратите внимание, что после "how come" используется прямой порядок слов, а не инверсия:
- How come you're late? (= Why are you late?) — Почему ты опоздал?
- How come she didn't tell us? (= Why didn't she tell us?) — Почему она нам не сказала?
How about / What about
Используются для предложений или запроса мнения:
- How about going to the cinema tonight? — Как насчет пойти в кино сегодня вечером?
- How about a cup of coffee? — Как насчет чашечки кофе?
How do you do?
Формальное приветствие при первой встрече (не вопрос о самочувствии). Правильный ответ на это приветствие — "How do you do?" или "Pleased to meet you."
How are you?
Обычное приветствие, спрашивающее о самочувствии или делах собеседника.
Понимание различных контекстов использования "how" значительно расширяет возможности коммуникации на английском языке и позволяет формулировать точные вопросы в различных ситуациях. 🤔
Практическое применение вопросительных слов в речи
Знание вопросительных слов становится по-настоящему ценным только тогда, когда вы умеете эффективно применять их в реальных разговорных ситуациях. Рассмотрим несколько типичных контекстов, где правильное использование вопросительных слов критически важно.
Знакомство и светская беседа
При знакомстве с новыми людьми вопросы помогают установить контакт и узнать базовую информацию о собеседнике:
- What's your name? — Как тебя зовут?
- Where are you from? — Откуда ты?
- What do you do for a living? — Чем ты занимаешься? (о работе)
- How long have you been living here? — Как долго ты здесь живешь?
- Why did you decide to move here? — Почему ты решил(а) переехать сюда?
В путешествиях
Во время путешествий умение задавать правильные вопросы может спасти вас от многих проблем:
- Where is the nearest subway station? — Где ближайшая станция метро?
- How do I get to the museum? — Как мне добраться до музея?
- What time does the train leave? — Во сколько отправляется поезд?
- How much does the ticket cost? — Сколько стоит билет?
- Which platform does the train depart from? — С какой платформы отправляется поезд?
- Who can help me with my luggage? — Кто может помочь мне с багажом?
В ресторане
Правильно сформулированные вопросы в ресторане помогут вам получить именно то, что вы хотите:
- What would you recommend? — Что бы вы рекомендовали?
- What's in this dish? — Что входит в состав этого блюда?
- How is this cooked? — Как это приготовлено?
- Which wine goes well with this meal? — Какое вино хорошо сочетается с этим блюдом?
- When will our food be ready? — Когда будет готова наша еда?
- How much is the service charge? — Сколько составляет плата за обслуживание?
На работе и в учебе
В профессиональной среде умение задавать точные вопросы демонстрирует вашу компетентность:
- What is the deadline for this project? — Каков крайний срок для этого проекта?
- Who is responsible for this task? — Кто отвечает за эту задачу?
- Why did we choose this approach? — Почему мы выбрали этот подход?
- How should I format the report? — Как мне оформить отчет?
- When can we schedule the next meeting? — Когда мы можем запланировать следующую встречу?
- Whose approval do we need to proceed? — Чье одобрение нам нужно, чтобы продолжить?
Помните, что эффективное использование вопросительных слов в речи включает не только правильную грамматическую структуру, но и:
Интонацию: В английском языке вопросительные предложения обычно произносятся с повышающейся интонацией в конце.
Контекстуальную уместность: Разные типы вопросов подходят для разных ситуаций. Например, в формальной обстановке лучше использовать более вежливые формы вопросов с "Could you tell me..." или "I was wondering if...".
Культурную осведомленность: В некоторых культурах прямые вопросы о личной жизни, зарплате или возрасте могут восприниматься как невежливые.
Практикуйте использование различных вопросительных слов в разговорной речи, обращая внимание на контекст и реакцию собеседников. Со временем вы разовьете интуитивное понимание, какой тип вопроса наиболее уместен в каждой конкретной ситуации. 🗣️
Владение вопросительными словами в английском языке открывает двери к полноценной коммуникации. Они позволяют уточнять детали, получать необходимую информацию и поддерживать беседу. Запомните главное правило: каждое вопросительное слово имеет свою уникальную функцию и требует определённой структуры предложения. Регулярно практикуйтесь в составлении разнообразных вопросов — это самый эффективный путь к свободному владению этим аспектом грамматики. Задавая правильные вопросы, вы не только улучшаете своё понимание языка, но и демонстрируете уважение к собеседнику, показывая искренний интерес к общению.