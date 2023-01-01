Вопросительные слова в английском: полный гид с примерами

Правильные вопросы — ключ к эффективному общению на английском языке. Точно сформулированный вопрос позволяет получить именно ту информацию, которую вы ищете, будь то направление к ближайшему музею, время отправления поезда или имя нового коллеги. Система вопросительных слов в английском языке логична и структурирована, однако многие учащиеся годами борются с их правильным употреблением. Давайте разложим эту систему по полочкам с наглядными примерами, чтобы вы никогда больше не путались в том, когда использовать "what", а когда — "which" 🔍

Основные вопросительные слова в английском: таблица

Вопросительные слова (question words) или вопросительные местоимения (interrogative pronouns) — это слова, которые используются для формирования специальных вопросов в английском языке. Они запрашивают конкретную информацию о человеке, предмете, времени, месте, причине, способе или выборе.

Каждое вопросительное слово имеет свою функцию и запрашивает определенный тип информации. Посмотрим на основные вопросительные слова и их применение:

Вопросительное слово Перевод Функция Пример What Что, какой Спрашивает о предметах, действиях, ситуациях What is your favorite book? Who Кто Спрашивает о людях Who called you yesterday? Where Где, куда Спрашивает о месте Where do you live? When Когда Спрашивает о времени When does the movie start? Why Почему Спрашивает о причине Why are you late? How Как Спрашивает о способе How did you solve this problem? Which Который, какой (из) Спрашивает о выборе из ограниченного числа вариантов Which color do you prefer: blue or red? Whose Чей Спрашивает о принадлежности Whose car is parked outside?

Важно отметить, что многие вопросительные слова могут комбинироваться с другими словами для формирования более конкретных вопросов. Например:

How many — сколько (с исчисляемыми существительными): How many books do you have?

How much — сколько (с неисчисляемыми существительными): How much money do you need?

How long — как долго: How long have you been waiting?

How often — как часто: How often do you exercise?

What time — во сколько (буквально "какое время"): What time does the store open?

Елена Смирнова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем: Когда я начала преподавать, у меня была студентка Марина, которая никак не могла запомнить разницу между "which" и "what". Она постоянно использовала "what" во всех ситуациях, создавая неловкие моменты в разговоре. Однажды на бизнес-встрече она спросила американского партнёра: "What presentation would you like to see first?" хотя было всего два варианта. Правильно было бы спросить "Which presentation...". Я предложила ей мнемоническое правило: "WHICH = ВЫБОР". Если вы выбираете из ограниченного, известного количества вариантов — используйте "which". Если же вариантов бесконечное множество или они неизвестны — используйте "what". Через неделю практики с этим правилом Марина полностью избавилась от ошибок. Сейчас она работает в международной компании и свободно ведёт переговоры на английском.

Как формировать вопросы с помощью what, who, where

Правильное формирование вопросов с вопросительными словами требует понимания структуры английского предложения. В отличие от русского языка, где порядок слов в вопросе может быть свободным, английский язык имеет строгие правила построения вопросов.

Базовая структура специального вопроса выглядит так:

Вопросительное слово + вспомогательный глагол + подлежащее + основной глагол + остальная часть предложения

Давайте рассмотрим формирование вопросов с наиболее распространенными вопросительными словами:

What (Что, какой)

"What" — универсальное вопросительное слово, которое используется для получения информации о предметах, вещах, действиях и ситуациях. Оно может выступать как в роли местоимения, так и в роли определения.

What is your name? — Как тебя зовут? (буквально: "Что есть твоё имя?")

What are you doing? — Что ты делаешь?

What movie did you watch last night? — Какой фильм ты смотрел вчера вечером?

What time is it? — Который час?

What kind of music do you like? — Какой вид музыки тебе нравится?

Обратите внимание, что "what" может сочетаться с различными существительными для формирования более конкретных вопросов: what color, what size, what type, what sort of и т.д.

Who (Кто)

"Who" используется, когда вы хотите получить информацию о человеке или людях. Особенность "who" в том, что оно может выступать как в роли подлежащего, так и в роли дополнения в вопросе.

Когда "who" является подлежащим, не требуется вспомогательный глагол:

Who called you? — Кто тебе звонил? (who = подлежащее)

Who lives in this house? — Кто живет в этом доме? (who = подлежащее)

Когда "who" является дополнением, нужен вспомогательный глагол:

Who did you meet yesterday? — Кого ты встретил вчера? (you = подлежащее)

Who are you waiting for? — Кого ты ждешь? (you = подлежащее)

Производные формы "who":

Whom — кого, кому (формальное использование, объектный падеж): Whom did you invite to the party?

Whose — чей: Whose car is this?

Where (Где, куда)

"Where" используется для запроса информации о месте или направлении. Вопросы с "where" могут касаться как местоположения (где?), так и направления (куда?).

Where do you live? — Где ты живешь?

Where are you going? — Куда ты идешь?

Where did you put my keys? — Куда ты положил мои ключи?

Where does this road lead to? — Куда ведет эта дорога?

"Where" также может использоваться в комбинации с предлогами для формирования более конкретных вопросов:

Where from? = Откуда?: Where are you from?

Where to? = Куда?: Where are we going to?

Временные и причинные вопросы: when, why, how long

Вопросы, связанные с временем и причиной, имеют особое значение в повседневном общении. Они помогают уточнить детали событий, понять мотивы и планировать деятельность. Рассмотрим основные типы таких вопросов.

When (Когда)

Вопросительное слово "when" используется для запроса информации о времени события — это может быть точная дата, день недели, время суток или период.

When were you born? — Когда ты родился?

When does the concert start? — Когда начинается концерт?

When did you last see him? — Когда ты в последний раз его видел?

When will the results be announced? — Когда объявят результаты?

В разговорной речи "when" часто комбинируется с другими словами для получения более конкретной информации:

Since when = С каких пор: Since when have you been interested in photography?

Until when = До каких пор: Until when can we submit applications?

Why (Почему)

Вопросительное слово "why" используется для выяснения причин, мотивов и оснований. Оно позволяет глубже понять ситуацию или действия человека.

Why are you late? — Почему ты опоздал?

Why did she refuse the offer? — Почему она отказалась от предложения?

Why don't we go to the beach? — Почему бы нам не пойти на пляж? (предложение)

Why not try something new? — Почему бы не попробовать что-то новое? (предложение)

Обратите внимание на конструкцию "why don't/doesn't", которая часто используется не для выяснения причин, а для предложения что-то сделать.

How long (Как долго)

"How long" — это комбинация "how" и "long", которая используется для запроса информации о продолжительности действия или состояния. Это один из важнейших временных вопросов в английском языке.

Использование "how long" зависит от времени глагола:

Время глагола Описание Пример Present Perfect Для действий, начавшихся в прошлом и продолжающихся до настоящего момента How long have you lived here? (Как долго ты здесь живешь?) Present Perfect Continuous Для непрерывных действий, начавшихся в прошлом и продолжающихся до сих пор How long have you been waiting? (Как долго ты ждешь?) Past Simple Для действий, которые уже завершились How long did you stay in Paris? (Как долго ты пробыл в Париже?) Future Simple Для действий, которые будут происходить в будущем How long will the meeting last? (Как долго продлится собрание?)

Другие примеры использования "how long":

How long does it take to get there? — Сколько времени требуется, чтобы добраться туда?

How long ago did you move to London? — Как давно ты переехал в Лондон?

How long will you be away? — Как долго тебя не будет?

Михаил Петров, переводчик-синхронист: Во время работы на международной конференции в Стокгольме я столкнулся с типичной проблемой русскоговорящих участников. Группа инженеров из России постоянно путала употребление "when" и "what time" в своих вопросах к докладчикам. Они говорили: "When we will have lunch?" вместо правильного "What time will we have lunch?" или "When is dinner served?". Эта путаница происходила из-за того, что в русском языке мы используем слово "когда" универсально. Я провёл короткую языковую консультацию, объяснив разницу: "when" подходит для общих вопросов о времени события (When is the conference? – Tomorrow.), а "what time" – для уточнения конкретного часа (What time does it start? – At 9 AM.). После этого качество их коммуникации заметно улучшилось, и они смогли эффективно участвовать в дискуссиях. Такие нюансы кажутся мелочами, но именно из них складывается естественное владение языком.

Особенности использования how в различных контекстах

"How" — одно из самых универсальных вопросительных слов в английском языке. В зависимости от контекста и сочетания с другими словами, оно может запрашивать информацию о способе, степени, количестве, состоянии и многом другом.

Базовое значение "how" — "как" в смысле способа или метода:

How did you solve this problem? — Как ты решил эту проблему?

How do you make this dish? — Как ты готовишь это блюдо?

How does this machine work? — Как работает эта машина?

Однако "how" имеет множество других применений, особенно в комбинации с другими словами:

How + прилагательное/наречие

Эта комбинация используется для запроса информации о степени или интенсивности:

How old are you? — Сколько тебе лет? (буквально: "Насколько ты стар?")

How tall is the building? — Какой высоты здание?

How fast can you run? — Как быстро ты можешь бегать?

How difficult was the exam? — Насколько трудным был экзамен?

How much / How many

Эти комбинации используются для запроса информации о количестве:

How much — с неисчисляемыми существительными: How much money do you need? (Сколько денег тебе нужно?)

How many — с исчисляемыми существительными: How many people attended the event? (Сколько людей посетило мероприятие?)

How often / How frequently

Используются для запроса информации о частоте:

How often do you go to the gym? — Как часто ты ходишь в спортзал?

How frequently does the bus arrive? — Как часто прибывает автобус?

How long

Как мы уже обсуждали, "how long" используется для запроса информации о продолжительности.

How far

Используется для запроса информации о расстоянии:

How far is the airport from here? — Как далеко аэропорт отсюда?

How far can you swim? — Как далеко ты можешь плыть?

How come

Неформальный эквивалент "why", используемый для запроса о причинах. Обратите внимание, что после "how come" используется прямой порядок слов, а не инверсия:

How come you're late? (= Why are you late?) — Почему ты опоздал?

How come she didn't tell us? (= Why didn't she tell us?) — Почему она нам не сказала?

How about / What about

Используются для предложений или запроса мнения:

How about going to the cinema tonight? — Как насчет пойти в кино сегодня вечером?

How about a cup of coffee? — Как насчет чашечки кофе?

How do you do?

Формальное приветствие при первой встрече (не вопрос о самочувствии). Правильный ответ на это приветствие — "How do you do?" или "Pleased to meet you."

How are you?

Обычное приветствие, спрашивающее о самочувствии или делах собеседника.

Понимание различных контекстов использования "how" значительно расширяет возможности коммуникации на английском языке и позволяет формулировать точные вопросы в различных ситуациях. 🤔

Практическое применение вопросительных слов в речи

Знание вопросительных слов становится по-настоящему ценным только тогда, когда вы умеете эффективно применять их в реальных разговорных ситуациях. Рассмотрим несколько типичных контекстов, где правильное использование вопросительных слов критически важно.

Знакомство и светская беседа

При знакомстве с новыми людьми вопросы помогают установить контакт и узнать базовую информацию о собеседнике:

What's your name? — Как тебя зовут?

Where are you from? — Откуда ты?

What do you do for a living? — Чем ты занимаешься? (о работе)

How long have you been living here? — Как долго ты здесь живешь?

Why did you decide to move here? — Почему ты решил(а) переехать сюда?

В путешествиях

Во время путешествий умение задавать правильные вопросы может спасти вас от многих проблем:

Where is the nearest subway station? — Где ближайшая станция метро?

How do I get to the museum? — Как мне добраться до музея?

What time does the train leave? — Во сколько отправляется поезд?

How much does the ticket cost? — Сколько стоит билет?

Which platform does the train depart from? — С какой платформы отправляется поезд?

Who can help me with my luggage? — Кто может помочь мне с багажом?

В ресторане

Правильно сформулированные вопросы в ресторане помогут вам получить именно то, что вы хотите:

What would you recommend? — Что бы вы рекомендовали?

What's in this dish? — Что входит в состав этого блюда?

How is this cooked? — Как это приготовлено?

Which wine goes well with this meal? — Какое вино хорошо сочетается с этим блюдом?

When will our food be ready? — Когда будет готова наша еда?

How much is the service charge? — Сколько составляет плата за обслуживание?

На работе и в учебе

В профессиональной среде умение задавать точные вопросы демонстрирует вашу компетентность:

What is the deadline for this project? — Каков крайний срок для этого проекта?

Who is responsible for this task? — Кто отвечает за эту задачу?

Why did we choose this approach? — Почему мы выбрали этот подход?

How should I format the report? — Как мне оформить отчет?

When can we schedule the next meeting? — Когда мы можем запланировать следующую встречу?

Whose approval do we need to proceed? — Чье одобрение нам нужно, чтобы продолжить?

Помните, что эффективное использование вопросительных слов в речи включает не только правильную грамматическую структуру, но и:

Интонацию: В английском языке вопросительные предложения обычно произносятся с повышающейся интонацией в конце.

Контекстуальную уместность: Разные типы вопросов подходят для разных ситуаций. Например, в формальной обстановке лучше использовать более вежливые формы вопросов с "Could you tell me..." или "I was wondering if...".

Культурную осведомленность: В некоторых культурах прямые вопросы о личной жизни, зарплате или возрасте могут восприниматься как невежливые.

Практикуйте использование различных вопросительных слов в разговорной речи, обращая внимание на контекст и реакцию собеседников. Со временем вы разовьете интуитивное понимание, какой тип вопроса наиболее уместен в каждой конкретной ситуации. 🗣️