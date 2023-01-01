Вопросительные слова в английском: простое руководство для 4 класса

Для кого эта статья:

Учителя английского языка начальных классов

Родители учеников 4 класса

Учащиеся 4 класса, изучающие английский язык Знание вопросительных слов — это ключ к настоящему общению на английском языке! Ребята в 4 классе уже готовы задавать более сложные вопросы и вести диалоги, и именно правильные вопросы помогут им узнать нужную информацию и поддержать разговор с иностранцами. В этой статье мы разберем все важнейшие вопросительные слова, которые должен знать каждый четвероклассник, дадим понятные примеры и предложим увлекательные упражнения для закрепления. Готовы начать настоящее детективное расследование в мире английских вопросов? 🕵️‍♂️

Что такое вопросительные слова в английском языке

Вопросительные слова — это специальные слова, которые помогают нам задавать вопросы и получать конкретную информацию. Их еще называют "wh-words", потому что многие из них начинаются на "wh" в английском языке. С их помощью мы узнаём о людях, местах, причинах, времени и многом другом.

Представьте, что вопросительные слова — это маленькие ключики 🔑, которые открывают дверцы к разным типам информации:

Who открывает дверцу к информации о людях

открывает дверцу к информации о людях What помогает узнать о предметах и действиях

помогает узнать о предметах и действиях Where указывает на места

указывает на места When относится ко времени

относится ко времени Why раскрывает причины

раскрывает причины How объясняет способы и процессы

В русском языке мы тоже используем вопросительные слова: «кто», «что», «где», «когда», «почему», «как». Но в английском есть свои особенности их употребления, которые важно запомнить.

Наталья, учитель английского языка начальных классов: На одном из моих уроков произошла забавная история. Мы с ребятами изучали вопросительные слова, и я предложила игру "Детективы". Каждый ученик придумывал загадочную ситуацию, а остальные должны были задавать вопросы с разными вопросительными словами, чтобы раскрыть тайну. Миша загадал историю о пропавшем печенье. Ребята спрашивали: "When did the cookies disappear?" (Когда пропало печенье?), "Where were they?" (Где они были?), "Who could take them?" (Кто мог их взять?). Постепенно выяснилось, что печенье "украл" школьный кот! Дети так увлеклись, что не заметили, как выучили все вопросительные слова. С тех пор мы часто играем в "Детективов", и ученики используют вопросительные слова естественно и без ошибок.

При составлении вопросов с вопросительными словами нужно помнить одно важное правило — вопросительное слово ставится в начале предложения. А дальше используется обычный порядок слов для вопроса.

Основные вопросительные слова для учеников 4 класса

Давайте познакомимся с основными вопросительными словами, которые должны знать ученики 4 класса. Для каждого слова я дам перевод, объяснение и понятные примеры предложений. 📝

Вопросительное слово Перевод Что позволяет узнать Пример предложения What Что, какой О предметах, действиях What is your favorite color? (Какой твой любимый цвет?) Where Где, куда О месте Where is your school? (Где находится твоя школа?) When Когда О времени When is your birthday? (Когда у тебя день рождения?) Who Кто О людях Who is your best friend? (Кто твой лучший друг?) Why Почему О причинах Why do you like ice cream? (Почему тебе нравится мороженое?) How Как О способе How do you go to school? (Как ты добираешься до школы?) Which Который (из) О выборе Which book do you want to read? (Какую книгу ты хочешь прочитать?) How many Сколько (счетные) О количестве How many brothers do you have? (Сколько у тебя братьев?) How much Сколько (несчетные) О количестве How much milk do we need? (Сколько молока нам нужно?)

Есть также несколько сочетаний со словом "how", которые полезно знать:

How old — Сколько лет (How old are you? — Сколько тебе лет?)

— Сколько лет (How old are you? — Сколько тебе лет?) How long — Как долго (How long have you studied English? — Как долго ты учишь английский?)

— Как долго (How long have you studied English? — Как долго ты учишь английский?) How often — Как часто (How often do you play sports? — Как часто ты занимаешься спортом?)

Запоминать вопросительные слова лучше всего через ассоциации и регулярную практику. Например, когда вы видите кота, спросите: "What color is the cat?" (Какого цвета кот?) или "Where is the cat going?" (Куда идёт кот?). Такая практика в повседневных ситуациях значительно облегчает запоминание. 🐱

Как составлять вопросы с вопросительными словами

Составление вопросов с вопросительными словами имеет свои правила. Я объясню их просто и понятно, чтобы ученики 4 класса могли легко запомнить и применять. 🧩

Структура специального вопроса (с вопросительным словом):

Вопросительное слово (What, Where, When, Who...) Вспомогательный глагол (do, does, is, are, can...) Подлежащее (I, you, he, she, they...) Основной глагол (play, read, go...) Остальная часть предложения

Давайте разберем несколько примеров:

Вопросительное слово Вспомогательный глагол Подлежащее Основной глагол Остальная часть Полный вопрос What do you like to eat for breakfast? What do you like to eat for breakfast? Where does Tom live ? Where does Tom live? When will the party start ? When will the party start? How can I help you? How can I help you?

Важные особенности, о которых нужно помнить:

В Present Simple для he/she/it используем вспомогательный глагол does, а для остальных — do.

Когда используем does, основной глагол теряет окончание -s/-es.

Для прошедшего времени (Past Simple) используем did.

С глаголом to be (am, is, are, was, were) не нужны другие вспомогательные глаголы.

Примеры с глаголом to be:

Where is your pencil? (Где твой карандаш?)

When are we going to the zoo? (Когда мы пойдём в зоопарк?)

What was the homework? (Какое было домашнее задание?)

Примеры с модальными глаголами:

How can I open this box? (Как я могу открыть эту коробку?)

Where should we meet? (Где нам следует встретиться?)

What must I do now? (Что я должен делать сейчас?)

Алексей, репетитор по английскому языку: Однажды я работал с Димой, учеником 4 класса, который никак не мог запомнить структуру вопросов. Я предложил ему представить вопрос как бутерброд 🥪: вопросительное слово — это верхняя часть булочки, подлежащее — это начинка, а остальная часть предложения — нижняя часть булочки. Вспомогательный глагол — это соус, который скрепляет всё вместе. Мы сделали карточки-конструктор, где Дима физически собирал "бутерброд-вопрос", подбирая нужные компоненты. Через неделю он уже безошибочно строил вопросы, а метафора "вопрос-бутерброд" помогла многим другим моим ученикам. Это показывает, что визуальные ассоциации работают намного эффективнее, чем просто заучивание правил!

Интересные упражнения с вопросительными словами

Теория — это хорошо, но практика — ещё лучше! 🏋️‍♂️ Предлагаю несколько интересных упражнений, которые помогут ученикам 4 класса закрепить знания о вопросительных словах и научиться правильно их использовать.

Упражнение 1: "Выбери правильное вопросительное слово" Заполни пропуски подходящими вопросительными словами из списка: what, where, when, who, why, how.

_ is your birthday? — It's in April. _ is your favorite animal? — It's a dolphin. _ do you go to school? — By bus. _ are you sad? — Because my toy is broken. _ is your teacher? — Mrs. Smith. _ do you live? — In Green Street.

Упражнение 2: "Подбери вопрос к ответу" Соедини вопросы и ответы, которые подходят друг другу:

When do you have lunch? | a) My mother.

Where is your school? | b) I'm 10 years old.

Who cooks for you? | c) At 12 o'clock.

What is your favorite subject? | d) Near the park.

How old are you? | e) Math.

Упражнение 3: "Составь вопрос из слов" Поставь слова в правильном порядке, чтобы получился вопрос:

your / is / what / name / ? do / where / live / you / ? many / how / have / do / you / toys / ? is / who / friend / your / best / ? go / when / to bed / do / you / ?

Упражнение 4: "Исправь ошибку в вопросе" Найди и исправь ошибку в каждом вопросе:

What color is are your eyes? Where you do live? When does they come to school? How old is are your parents? Why she is crying?

Упражнение 5: "Детектив" Представь, что ты детектив 🕵️‍♀️ и расследуешь пропажу школьной собаки. Составь 5 вопросов, используя разные вопросительные слова, которые ты бы задал свидетелям:

Who _? What _? Where ____? When _? Why __?

Упражнение 6: "Интервью с другом" Составь 5 вопросов для интервью с другом или членом семьи, используя разные вопросительные слова. Запиши их ответы и подготовь "репортаж".

Эти упражнения можно выполнять как дома, так и на уроках. Они помогают детям освоить вопросительные слова в интересной и игровой форме, что значительно улучшает запоминание и применение в речи.

Игровые задания для закрепления материала

Игры — это отличный способ сделать обучение весёлым и эффективным! 🎮 Предлагаю несколько увлекательных игр, которые помогут ученикам 4 класса закрепить вопросительные слова в английском языке.

Игра 1: "Вопросительный мяч" Что понадобится: мяч Как играть:

Ученики стоят в кругу. Учитель или ведущий бросает мяч и называет вопросительное слово (например, "where"). Ученик, поймавший мяч, должен быстро составить вопрос с этим словом. Затем он бросает мяч другому ученику и называет новое вопросительное слово.

Игра 2: "Вопросительное лото" Что понадобится: карточки с вопросительными словами и карточки с ответами Как играть:

Раздайте ученикам карточки с ответами (например, "I live in Moscow", "My birthday is in June"). Учитель или ведущий вытягивает карточку с вопросительным словом и составляет вопрос. Ученик, у которого есть карточка с подходящим ответом, встаёт и отвечает. Если ответ правильный, ученик получает очко.

Игра 3: "Угадай вопрос" Что понадобится: карточки с ответами Как играть:

Ученик берёт карточку с ответом (например, "I am 10 years old"). Другие ученики должны угадать правильный вопрос к этому ответу (в данном случае "How old are you?"). Кто первым придумает правильный вопрос, получает очко.

Игра 4: "Вопросительные кубики" Что понадобится: два кубика — на одном написаны вопросительные слова, на другом — темы (еда, школа, хобби, семья, животные, погода) Как играть:

Ученик бросает оба кубика. За 30 секунд он должен составить как можно больше вопросов с выпавшим вопросительным словом на выпавшую тему. За каждый правильный вопрос — одно очко.

Игра 5: "Вопросительная цепочка" Как играть:

Первый ученик задаёт вопрос, начинающийся с "What". Второй ученик отвечает на вопрос и задаёт вопрос, начинающийся с "Where". Третий ученик отвечает и задаёт вопрос с "When". И так далее по цепочке: "Who", "Why", "How", "Which"... Если ученик не может быстро придумать вопрос или ошибается, он выбывает.

Игра 6: "Вопросительный светофор" Что понадобится: карточки трёх цветов (красные, жёлтые, зелёные) Как играть:

Красные карточки — вопросы о прошлом (When did you go to the zoo last time?).

Жёлтые карточки — вопросы о настоящем (What do you usually eat for breakfast?).

Зелёные карточки — вопросы о будущем (Where will you go next summer?).

Ученики по очереди вытягивают карточки и должны составить вопрос в нужном времени, используя вопросительные слова.

Эти игры не только помогают закрепить материал, но и делают изучение английского языка весёлым и увлекательным. Ученики практикуют составление вопросов, расширяют словарный запас и учатся быстро реагировать на английском языке. Игры можно адаптировать под разный уровень знаний учеников, делая их проще или сложнее в зависимости от ситуации.