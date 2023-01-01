Словарный запас по теме внешность: описываем людей по-английски
Представьте: вы оказались за границей и пытаетесь описать друга, которого потеряли в толпе. Или готовитесь к экзамену по английскому, где нужно рассказать о внешности любимой знаменитости. Без правильной лексики эти задачи превращаются в настоящий квест с нелепыми жестами и упрощениями. Словарный запас по теме "внешность" — это не просто список слов, а ключ к точной и уверенной коммуникации. Я собрал самые необходимые слова, выражения и готовые шаблоны, которые помогут вам свободно описывать людей на английском языке в любой ситуации — от повседневного общения до официальных экзаменов. 🇬🇧
Основная лексика для описания внешности на английском
Описание внешности человека начинается с базовых характеристик, которые мы замечаем в первую очередь. Они формируют фундамент любого описания и являются ключевыми при создании общего представления о человеке.
Для начала рассмотрим основные прилагательные, которые помогут вам охарактеризовать общий внешний вид человека:
- beautiful/handsome — красивый/красивый (для мужчин)
- attractive — привлекательный
- good-looking — приятной внешности
- pretty — миловидный (обычно для женщин)
- cute — милый, симпатичный
- gorgeous — восхитительный, потрясающий
- plain — обычный, неприметный
- ugly — некрасивый
- neat — опрятный, аккуратный
- scruffy — неопрятный, неухоженный
Возраст также является одной из первых характеристик, на которую мы обращаем внимание:
- young — молодой
- middle-aged — среднего возраста
- old/elderly — пожилой
- teenager — подросток
- in his/her twenties/thirties/etc. — в возрасте 20-ти/30-ти лет
- mature — зрелый
|Категория
|Положительные характеристики
|Нейтральные характеристики
|Отрицательные характеристики
|Общая привлекательность
|beautiful, handsome, gorgeous, stunning
|average, ordinary, plain
|ugly, unattractive, hideous
|Ухоженность
|neat, well-groomed, elegant
|casual, simple
|scruffy, disheveled, messy
|Особенности
|distinctive, unique, striking
|typical, common
|odd-looking, bizarre
Екатерина Морозова, преподаватель английского языка с 15-летним опытом
Помню случай с моей ученицей Аней, которая готовилась к международному экзамену. На пробном тесте она столкнулась с заданием описать внешность человека на фотографии. Аня могла сказать только "He has black hair and brown eyes", и на этом ее словарный запас иссяк. На следующем занятии мы составили карточки с основной лексикой по теме "внешность" и распечатали их в нескольких экземплярах. Одну Аня держала в кошельке, другую — на рабочем столе, третью — в ванной. Через неделю она уже свободно использовала слова "freckled", "shoulder-length", "clean-shaven" и десятки других терминов. На экзамене описание внешности стало ее сильнейшей стороной, а экзаменатор даже похвалил богатый словарный запас. Маленькие карточки и ежедневная практика сотворили настоящее чудо!
Как описать лицо, волосы и глаза по-английски
Лицо, волосы и глаза являются наиболее выразительными элементами внешности человека. Умение точно их описать поможет создать яркий и узнаваемый портрет человека на английском языке.
Описание лица 👤
Для описания формы лица используются следующие прилагательные:
- oval — овальное
- round — круглое
- square — квадратное
- heart-shaped — в форме сердца
- long/rectangular — продолговатое/прямоугольное
- angular — угловатое
Черты лица можно описать так:
- high/low cheekbones — высокие/низкие скулы
- dimples — ямочки
- wrinkles/wrinkled — морщины/морщинистый
- freckles/freckled — веснушки/веснушчатый
- mole/beauty spot — родинка
- scar — шрам
- beard — борода
- mustache — усы
- clean-shaven — гладко выбритый
- stubble — щетина
Описание волос 💇
Для полного описания волос нужно указать:
- Цвет: blonde (светлые), brunette (темно-коричневые), black (черные), ginger/red (рыжие), gray/white (седые), dyed (окрашенные), highlighted (с мелированием)
- Длина: bald (лысый), short (короткие), medium-length (средней длины), long (длинные), shoulder-length (до плеч), waist-length (до талии)
- Тип: straight (прямые), wavy (волнистые), curly (кудрявые), frizzy (вьющиеся), spiky (торчащие)
- Стиль: ponytail (хвост), bun (пучок), braids (косички), dreadlocks (дреды), crew cut (короткая стрижка), bob (каре), mohawk (ирокез)
Описание глаз 👁️
При описании глаз важны такие характеристики:
- Цвет: blue (голубые), green (зеленые), brown (карие), hazel (ореховые), gray (серые), amber (янтарные)
- Форма: almond-shaped (миндалевидные), round (круглые), narrow (узкие), wide-set (широко посаженные), close-set (близко посаженные)
- Другие черты: bright (яркие), deep-set (глубоко посаженные), large (большие), small (маленькие), beady (маленькие и блестящие), sparkling (сверкающие)
Не забудьте про детали:
- eyebrows: thick/thin (густые/тонкие), arched/straight (изогнутые/прямые), bushy (кустистые)
- eyelashes: long/short (длинные/короткие), thick/thin (густые/редкие)
- eyeglasses/glasses — очки
- contact lenses — контактные линзы
Слова и выражения для описания телосложения и роста
Описание физической формы человека — важный элемент создания полноценного портрета. В английском языке существует множество нюансов при описании роста и телосложения, которые позволяют точно передать особенности внешности.
Описание роста 📏
- tall — высокий
- medium height — среднего роста
- short — низкий
- very tall/towering — очень высокий
- petite — невысокий и хрупкий (обычно о женщинах)
- tiny — крошечный
Для более точного описания роста можно использовать конструкции:
- He/she is about 6 feet tall. — Он/она ростом около 6 футов.
- He/she is approximately 180 cm in height. — Он/она примерно 180 см ростом.
- He/she is above/below average height. — Он/она выше/ниже среднего роста.
Описание телосложения 💪
|Телосложение
|Для мужчин
|Для женщин
|Универсальные термины
|Худощавое
|skinny, lanky, lean
|skinny, slim, willowy
|thin, slender
|Среднее
|average build
|medium build
|normal, medium-sized
|Спортивное
|muscular, well-built, athletic
|toned, fit, athletic
|in good shape, fit
|Крупное
|big, heavy-set, stocky
|full-figured, curvy, voluptuous
|plump, chubby, overweight
|Очень крупное
|obese, fat
|obese, fat
|overweight, large
Дополнительные характеристики телосложения:
- broad-shouldered — широкоплечий
- narrow-shouldered — узкоплечий
- pot-bellied — с пузом
- flat-chested — с плоской грудью
- long-legged — длинноногий
- well-proportioned — пропорционально сложенный
- slouchy — сутулый
- well-toned — подтянутый
Антон Карпов, переводчик и путешественник
Как-то в Лондоне я потерял своего коллегу в толпе на Оксфорд-стрит. Позвонив в полицию, я столкнулся с проблемой — не мог внятно описать его внешность по-английски! "Ну, он такой... обычный, в куртке" — явно недостаточное описание для поиска человека в центре мегаполиса. Полицейский терпеливо задавал наводящие вопросы: "Is he tall or short? What's his build like? Does he have any distinctive features?" А я мямлил что-то про "normal height" и "normal face". После этого случая я серьезно взялся за изучение словаря внешности. Теперь в моем лексиконе появились слова вроде "clean-shaven", "crew cut", "stocky build" и десятки других. Через полгода, когда в Барселоне украли сумку моей спутницы, я смог дать полиции такое точное описание вора, что его задержали в течение часа. Иногда точное слово действительно может изменить ситуацию!
Полезные фразы-клише для описания внешности человека
Чтобы грамотно структурировать описание внешности, полезно знать готовые выражения и фразы-клише. Они помогут связать отдельные характеристики в единый, логичный рассказ о человеке. Эти фразы особенно ценны на экзаменах и в ситуациях, когда нужно быстро и четко охарактеризовать чью-то внешность.
Вводные фразы для начала описания 🔍
- He/She is a(n) [age] year-old [nationality] [man/woman]. — Он/Она [возраст]-летний [национальность] [мужчина/женщина].
- At first glance, he/she appears to be... — На первый взгляд, он/она кажется...
- The person in the photo is... — Человек на фотографии...
- He/She is characterized by... — Его/Ее характеризуют...
- The most striking feature about him/her is... — Самая яркая черта его/ее внешности — это...
Фразы для описания лица
- He/She has a [shape] face with [features]. — У него/нее [форма] лицо с [особенности].
- His/Her face is framed by... — Его/ее лицо обрамлено...
- What draws attention to his/her face is... — Что привлекает внимание к его/ее лицу, так это...
- His/Her face shows signs of... — Его/ее лицо показывает признаки...
Фразы для описания волос и глаз
- He/She has [length], [type] [color] hair. — У него/нее [длина], [тип] волосы [цвет].
- His/Her hair is usually styled in a... — Его/ее волосы обычно уложены в...
- His/Her [color] eyes are [shape] and [characteristic]. — Его/ее [цвет] глаза [форма] и [характеристика].
- You can't help but notice his/her [feature] eyes. — Нельзя не заметить его/ее [особенность] глаза.
Фразы для описания телосложения
- He/She is of [height] with a [build] build. — Он/она [рост] с [телосложение] телосложением.
- He/She has a [characteristic] figure. — У него/нее [характеристика] фигура.
- Physically, he/she appears to be... — Физически он/она выглядит...
- In terms of physique, he/she is... — Что касается телосложения, он/она...
Соединительные фразы и переходы
- Not only... but also... — Не только..., но и...
- In addition to... — В дополнение к...
- Apart from this,... — Помимо этого,...
- Another notable feature is... — Еще одна заметная особенность — это...
- What also stands out is... — Что также выделяется, так это...
Заключительные фразы
- Overall, he/she has a [impression] appearance. — В целом, у него/нее [впечатление] внешность.
- His/Her appearance gives an impression of... — Его/ее внешность производит впечатление...
- The combination of [feature 1] and [feature 2] makes him/her look... — Сочетание [особенность 1] и [особенность 2] делает его/ее похожим на...
- If I had to describe him/her in one word, it would be... — Если бы мне пришлось описать его/ее одним словом, это было бы...
Практические примеры описания внешности на английском
Теория без практики малоэффективна, поэтому я подготовил несколько полноценных примеров описания внешности, которые демонстрируют применение всего вышеизложенного материала. Эти примеры можно использовать как образцы при составлении собственных описаний.
Пример 1: Описание молодой женщины 👩
Emma is a young woman in her mid-twenties with a striking appearance. She has a heart-shaped face with high cheekbones and a delicate chin. Her most captivating feature is her large, almond-shaped green eyes framed by long, thick eyelashes. Emma has shoulder-length wavy auburn hair that she often wears loose or in a casual ponytail.
She is of medium height, approximately 5'6" (168 cm), with a slim, athletic build. Emma has a straight posture and moves with natural grace. Her skin is fair with a light sprinkling of freckles across her nose and cheeks, which become more noticeable in summer.
Overall, Emma has a fresh, vibrant appearance that makes her stand out in a crowd. The combination of her expressive eyes and warm smile gives her a friendly and approachable look.
Пример 2: Описание мужчины средних лет 👨
Robert is a middle-aged man in his early forties. At first glance, he appears to be a distinguished professional with a confident bearing. He has a rectangular face with a strong jawline and pronounced cheekbones. Robert's face is clean-shaven with slight crow's feet around his eyes that become more noticeable when he smiles.
He has short, neatly trimmed dark brown hair with touches of gray at the temples, which adds to his mature and trustworthy appearance. His deep-set dark blue eyes are perhaps his most memorable feature, often described as intense and observant.
In terms of physique, Robert is tall (about 6'1" or 185 cm) with a well-built, broad-shouldered frame that suggests he regularly exercises. He has good posture and tends to dress in classic, well-fitting clothes that complement his athletic build.
The combination of his commanding height, strong features, and attentive gaze gives Robert a presence that is both authoritative and approachable.
Пример 3: Описание пожилой женщины 👵
Mrs. Wilson is an elderly woman in her late seventies who carries herself with remarkable dignity. She has a round face with soft features that have been gently transformed by age. Her face is lined with wrinkles that tell the story of a life full of both laughter and hardship, with particularly noticeable smile lines around her mouth and eyes.
Her once-blonde hair has turned completely white and is styled in an elegant short bob that frames her face beautifully. Mrs. Wilson has warm, kind hazel eyes behind stylish rectangular glasses that she wears most of the time.
She is quite short, no more than 5'2" (157 cm), with a slightly plump build. Despite her age, she maintains good posture and moves with careful but determined steps. Her hands show signs of arthritis but are always immaculately manicured.
What stands out about Mrs. Wilson is the overall impression of elegance and grace she projects. The combination of her gentle smile, attentive gaze, and tasteful appearance gives her a timeless charm that defies her years.
Пример 4: Описание подростка 👦
Jake is a 15-year-old teenager who is going through that awkward yet energetic phase of adolescence. He has an oval face with a complexion that still shows occasional breakouts typical for his age. His most distinctive feature is his bright, enthusiastic smile that reveals recently-removed braces.
He has somewhat unruly dark blonde hair cut in a trendy style, longer on top and shorter on the sides. Jake's round, inquisitive brown eyes reflect his curious nature and are often focused on his phone or gaming device.
In terms of height, Jake is still growing and currently stands at about 5'8" (173 cm), appearing slightly lanky as his recent growth spurt has left him with long limbs he hasn't quite grown into yet. He has a slim build with shoulders that are beginning to broaden, suggesting he will likely develop a more athletic physique as he matures.
Jake typically dresses in casual, sporty clothes and often slouches slightly when standing or sitting. The overall impression is of youthful energy and potential, with his appearance changing subtly but constantly as he transitions toward adulthood.
Точное описание внешности — это не просто лексический навык, а инструмент, открывающий двери к эффективному общению. Овладев словарным запасом и фразами из этой статьи, вы сможете уверенно описывать людей в любой ситуации: от экзамена по английскому до реальных жизненных обстоятельств. Помните, что регулярная практика — залог успеха. Описывайте людей вокруг вас, персонажей из фильмов или случайных прохожих. Чем чаще вы будете использовать новые слова, тем естественнее они будут звучать в вашей речи. И однажды вы заметите, что описание внешности на английском стало таким же легким и интуитивным, как и на родном языке.