Транспортная лексика в английском: все от велосипеда до ракеты

Профессионалы, которым необходимо улучшить знание транспортной лексики для деловых поездок. Освоение английской лексики, связанной с транспортом – один из базовых навыков, необходимых для комфортного общения за границей. Представьте: вы прилетаете в Лондон и вместо неловкого молчания у стойки такси уверенно произносите "I need to get to Oxford Street. What's the fare?" 🚕 Владение транспортной терминологией не только упрощает путешествия, но и значительно расширяет словарный запас, делая вашу речь более живой и естественной. Погрузимся в мир английских слов о транспорте – от велосипедов до космических кораблей – с практическими примерами и удобной систематизацией!

Основные виды транспорта на английском с переводом

Английская транспортная лексика логично делится на несколько категорий по типу передвижения. Владение этими базовыми терминами поможет ориентироваться в любой ситуации – от чтения указателей в аэропорту до объяснения маршрута местному жителю.

Анна Сергеева, преподаватель английского языка с 12-летним стажем Однажды ко мне обратился бизнесмен, которому через неделю предстояла важная поездка в Нью-Йорк. Его английский был на среднем уровне, но лексика, связанная с транспортом, практически отсутствовала. "Мне нужно уметь добраться из аэропорта до отеля, а потом перемещаться по городу на деловые встречи", – объяснил он. Мы составили компактный глоссарий транспортных терминов, которые он выучил за пять дней. По возвращении клиент с гордостью сообщил, что не только самостоятельно воспользовался аэроэкспрессом и метро, но даже помог заблудившимся туристам из Германии сориентироваться в нью-йоркской подземке! Правильно структурированный минимум транспортной лексики творит чудеса с уверенностью в путешествиях.

Чтобы структурировать знания, рассмотрим основные категории транспорта и самые употребительные слова в каждой из них:

Категория Английский термин Перевод Произношение Наземный транспорт car автомобиль [ kɑː(r) ] bicycle / bike велосипед [ ˈbaɪsɪkl ] / [ baɪk ] bus автобус [ bʌs ] train поезд [ treɪn ] Водный транспорт ship корабль [ ʃɪp ] boat лодка [ bəʊt ] ferry паром [ ˈferi ] Воздушный транспорт airplane / plane самолет [ ˈeəpleɪn ] / [ pleɪn ] helicopter вертолет [ ˈhelɪkɒptə(r) ] hot air balloon воздушный шар [ hɒt eə(r) bəˈluːn ]

Особого внимания заслуживает разница между британским и американским английским в названиях транспорта:

Subway (амер.) vs Underground/Tube (брит.) – метро

vs – метро Elevator (амер.) vs Lift (брит.) – лифт

vs – лифт Truck (амер.) vs Lorry (брит.) – грузовик

vs – грузовик Streetcar/Trolley (амер.) vs Tram (брит.) – трамвай

vs – трамвай Railroad (амер.) vs Railway (брит.) – железная дорога

При изучении транспортной лексики полезно также ознакомиться с глаголами движения, которые часто используются в контексте транспорта:

To drive – водить (автомобиль)

– водить (автомобиль) To ride – ехать (на велосипеде, мотоцикле)

– ехать (на велосипеде, мотоцикле) To fly – летать (на самолете)

– летать (на самолете) To sail – плыть (на корабле)

– плыть (на корабле) To commute – ездить регулярно (например, на работу и обратно)

Наземный транспорт: английские названия и фразы

Наземный транспорт – самая обширная категория, включающая десятки различных средств передвижения. Его знание особенно важно для повседневного общения и путешествий, поскольку именно с ним мы сталкиваемся чаще всего. 🚗

Личный транспорт (Personal transport):

Sedan/Saloon [ sɪˈdæn ] / [ səˈluːn ] – седан

[ sɪˈdæn ] / [ səˈluːn ] – седан Hatchback [ ˈhætʃbæk ] – хэтчбек

[ ˈhætʃbæk ] – хэтчбек SUV (Sports Utility Vehicle) [ ˌes juː ˈviː ] – внедорожник

[ ˌes juː ˈviː ] – внедорожник Convertible [ kənˈvɜːtəbl ] – кабриолет

[ kənˈvɜːtəbl ] – кабриолет Minivan [ ˈmɪnivæn ] – минивэн

[ ˈmɪnivæn ] – минивэн Pickup truck [ ˈpɪkʌp trʌk ] – пикап

[ ˈpɪkʌp trʌk ] – пикап Motorcycle [ ˈməʊtəsaɪkl ] – мотоцикл

[ ˈməʊtəsaɪkl ] – мотоцикл Moped [ ˈməʊped ] – мопед

[ ˈməʊped ] – мопед Scooter [ ˈskuːtə(r) ] – скутер

[ ˈskuːtə(r) ] – скутер E-scooter [ iː ˈskuːtə(r) ] – электросамокат

[ iː ˈskuːtə(r) ] – электросамокат Bicycle/Bike [ ˈbaɪsɪkl ] / [ baɪk ] – велосипед

[ ˈbaɪsɪkl ] / [ baɪk ] – велосипед E-bike [ iː baɪk ] – электровелосипед

Общественный и специальный наземный транспорт:

Bus [ bʌs ] – автобус

[ bʌs ] – автобус Double-decker bus [ ˌdʌbl ˈdekə(r) bʌs ] – двухэтажный автобус

[ ˌdʌbl ˈdekə(r) bʌs ] – двухэтажный автобус Coach [ kəʊtʃ ] – междугородний автобус

[ kəʊtʃ ] – междугородний автобус Trolleybus [ ˈtrɒlibʌs ] – троллейбус

[ ˈtrɒlibʌs ] – троллейбус Tram [ træm ] – трамвай

[ træm ] – трамвай Train [ treɪn ] – поезд

[ treɪn ] – поезд High-speed train [ haɪ spiːd treɪn ] – скоростной поезд

[ haɪ spiːd treɪn ] – скоростной поезд Subway train/Underground train [ ˈsʌbweɪ treɪn ] – поезд метро

[ ˈsʌbweɪ treɪn ] – поезд метро Taxi/Cab [ ˈtæksi ] / [ kæb ] – такси

[ ˈtæksi ] / [ kæb ] – такси Ambulance [ ˈæmbjələns ] – машина скорой помощи

[ ˈæmbjələns ] – машина скорой помощи Fire truck/Fire engine [ ˈfaɪə trʌk ] / [ ˈfaɪər ˈendʒɪn ] – пожарная машина

[ ˈfaɪə trʌk ] / [ ˈfaɪər ˈendʒɪn ] – пожарная машина Police car [ pəˈliːs kɑː(r) ] – полицейская машина

Важно также знать составные части наземного транспорта на английском:

Английский термин Перевод Пример использования wheel колесо The car has a flat wheel. – У машины спущено колесо. engine двигатель My car's engine needs repair. – Двигатель моей машины нуждается в ремонте. seat сиденье This bus has comfortable seats. – В этом автобусе удобные сиденья. steering wheel руль In the UK, the steering wheel is on the right side. – В Великобритании руль справа. windshield/windscreen лобовое стекло There's a crack in the windshield. – На лобовом стекле трещина. brake тормоз The brakes need checking. – Тормоза нужно проверить. trunk/boot багажник Put your luggage in the trunk. – Положи свой багаж в багажник.

Фразы для описания поездки на наземном транспорте:

To catch a bus/train – успеть на автобус/поезд

– успеть на автобус/поезд To miss a bus/train – опоздать на автобус/поезд

– опоздать на автобус/поезд To change buses/trains – пересесть с одного автобуса/поезда на другой

– пересесть с одного автобуса/поезда на другой To get stuck in traffic – застрять в пробке

– застрять в пробке To take a taxi – взять такси

– взять такси To ride a bike – кататься на велосипеде

– кататься на велосипеде To drive a car – вести машину

– вести машину To park a vehicle – припарковать транспортное средство

Воздушный и водный транспорт на английском языке

Воздушный и водный транспорт – это категории, с которыми мы сталкиваемся реже в повседневной жизни, но они крайне важны при путешествиях, особенно международных. Знание этой лексики может значительно облегчить планирование поездок и общение в аэропортах и портах. ✈️ 🚢

Воздушный транспорт (Air transport):

Airplane/Plane [ ˈeəpleɪn ] / [ pleɪn ] – самолет

[ ˈeəpleɪn ] / [ pleɪn ] – самолет Jet [ dʒet ] – реактивный самолет

[ dʒet ] – реактивный самолет Helicopter [ ˈhelɪkɒptə(r) ] – вертолет

[ ˈhelɪkɒptə(r) ] – вертолет Hot air balloon [ hɒt eə(r) bəˈluːn ] – воздушный шар

[ hɒt eə(r) bəˈluːn ] – воздушный шар Glider [ ˈɡlaɪdə(r) ] – планер

[ ˈɡlaɪdə(r) ] – планер Airship/Blimp [ ˈeəʃɪp ] / [ blɪmp ] – дирижабль

[ ˈeəʃɪp ] / [ blɪmp ] – дирижабль Hang glider [ hæŋ ˈɡlaɪdə(r) ] – дельтаплан

[ hæŋ ˈɡlaɪdə(r) ] – дельтаплан Paraglider [ ˈpærəɡlaɪdə(r) ] – параплан

[ ˈpærəɡlaɪdə(r) ] – параплан Private jet [ ˈpraɪvət dʒet ] – частный самолет

[ ˈpraɪvət dʒet ] – частный самолет Fighter jet [ ˈfaɪtə(r) dʒet ] – истребитель

[ ˈfaɪtə(r) dʒet ] – истребитель Drone [ drəʊn ] – дрон, беспилотник

[ drəʊn ] – дрон, беспилотник Spacecraft [ ˈspeɪskrɑːft ] – космический корабль

Водный транспорт (Water transport):

Ship [ ʃɪp ] – корабль

[ ʃɪp ] – корабль Boat [ bəʊt ] – лодка

[ bəʊt ] – лодка Ferry [ ˈferi ] – паром

[ ˈferi ] – паром Yacht [ jɒt ] – яхта

[ jɒt ] – яхта Sailboat [ ˈseɪlbəʊt ] – парусная лодка

[ ˈseɪlbəʊt ] – парусная лодка Cruise ship [ kruːz ʃɪp ] – круизный лайнер

[ kruːz ʃɪp ] – круизный лайнер Submarine [ ˌsʌbməˈriːn ] – подводная лодка

[ ˌsʌbməˈriːn ] – подводная лодка Canoe [ kəˈnuː ] – каноэ

[ kəˈnuː ] – каноэ Kayak [ ˈkaɪæk ] – каяк

[ ˈkaɪæk ] – каяк Rowing boat [ ˈrəʊɪŋ bəʊt ] – гребная лодка

[ ˈrəʊɪŋ bəʊt ] – гребная лодка Motorboat [ ˈməʊtəbəʊt ] – моторная лодка

[ ˈməʊtəbəʊt ] – моторная лодка Jet ski [ dʒet skiː ] – гидроцикл

[ dʒet skiː ] – гидроцикл Cargo ship [ ˈkɑːɡəʊ ʃɪp ] – грузовое судно

[ ˈkɑːɡəʊ ʃɪp ] – грузовое судно Oil tanker [ ɔɪl ˈtæŋkə(r) ] – нефтяной танкер

Михаил Петров, профессиональный переводчик и путешественник На заре моей переводческой карьеры меня отправили сопровождать делегацию российских бизнесменов в Сингапур. После деловой части визита была запланирована экскурсия на яхте вокруг острова. Прибыв в порт, я с ужасом обнаружил, что не знаю специальных терминов, связанных с яхтами! Когда капитан начал объяснять что-то про "stern", "bow" и "port side", я вспотел от волнения. Только потом я узнал, что это корма, нос и левый борт соответственно. Группа подумала, что я просто забыл эти слова, но правда в том, что я их никогда не знал! После этого случая я составил детальные глоссарии для различных видов транспорта и больше никогда не попадал впросак. Специализированная лексика – не просто набор слов, а иногда ваш профессиональный спасательный круг.

Важные термины, связанные с воздушным и водным транспортом:

Cockpit [ ˈkɒkpɪt ] – кабина пилота

[ ˈkɒkpɪt ] – кабина пилота Runway [ ˈrʌnweɪ ] – взлетно-посадочная полоса

[ ˈrʌnweɪ ] – взлетно-посадочная полоса Flight [ flaɪt ] – рейс (самолета)

[ flaɪt ] – рейс (самолета) Boarding pass [ ˈbɔːdɪŋ pɑːs ] – посадочный талон

[ ˈbɔːdɪŋ pɑːs ] – посадочный талон Terminal [ ˈtɜːmɪnl ] – терминал

[ ˈtɜːmɪnl ] – терминал Deck [ dek ] – палуба

[ dek ] – палуба Cabin [ ˈkæbɪn ] – каюта

[ ˈkæbɪn ] – каюта Port [ pɔːt ] – порт

[ pɔːt ] – порт Marina [ məˈriːnə ] – яхтенная гавань

[ məˈriːnə ] – яхтенная гавань Lighthouse [ ˈlaɪthaʊs ] – маяк

Полезные фразы для путешественников:

To board a plane – садиться на самолет

– садиться на самолет To take off – взлетать

– взлетать To land – приземляться

– приземляться To set sail – отправиться в плавание

– отправиться в плавание To anchor – бросить якорь

– бросить якорь To go on a cruise – отправиться в круиз

– отправиться в круиз To experience turbulence – попасть в турбулентность

– попасть в турбулентность To get seasick – страдать морской болезнью

Общественный транспорт: ключевая лексика с переводом

Общественный транспорт – неотъемлемая часть городской жизни и важнейший аспект путешествий по другим странам. Знание связанной с ним лексики позволит вам уверенно ориентироваться в любом городе мира и с легкостью планировать свои маршруты. 🚌

Основные виды общественного транспорта:

Вид транспорта Британский английский Американский английский Произношение Метро Underground, Tube Subway [ ˈʌndəɡraʊnd ], [ tjuːb ], [ ˈsʌbweɪ ] Автобус Bus Bus [ bʌs ] Трамвай Tram Streetcar, Trolley [ træm ], [ ˈstriːtkɑː(r) ], [ ˈtrɒli ] Электричка Commuter train Commuter rail [ kəˈmjuːtə treɪn ], [ kəˈmjuːtər reɪl ] Такси Taxi, Black cab Taxi, Cab [ ˈtæksi ], [ blæk kæb ], [ kæb ] Маршрутное такси Minibus Shuttle [ ˈmɪnibʌs ], [ ˈʃʌtl ] Канатная дорога Cable car Cable car [ ˈkeɪbl kɑː(r) ]

Места и объекты, связанные с общественным транспортом:

Bus stop [ bʌs stɒp ] – автобусная остановка

[ bʌs stɒp ] – автобусная остановка Bus station [ bʌs ˈsteɪʃn ] – автовокзал

[ bʌs ˈsteɪʃn ] – автовокзал Tram stop [ træm stɒp ] – трамвайная остановка

[ træm stɒp ] – трамвайная остановка Subway/Underground/Metro station – станция метро

– станция метро Train station/Railway station [ treɪn ˈsteɪʃn ] / [ ˈreɪlweɪ ˈsteɪʃn ] – железнодорожный вокзал

[ treɪn ˈsteɪʃn ] / [ ˈreɪlweɪ ˈsteɪʃn ] – железнодорожный вокзал Platform [ ˈplætfɔːm ] – платформа

[ ˈplætfɔːm ] – платформа Ticket office [ ˈtɪkɪt ˈɒfɪs ] – билетная касса

[ ˈtɪkɪt ˈɒfɪs ] – билетная касса Ticket machine [ ˈtɪkɪt məˈʃiːn ] – билетный автомат

[ ˈtɪkɪt məˈʃiːn ] – билетный автомат Information desk [ ˌɪnfəˈmeɪʃn desk ] – информационная стойка

[ ˌɪnfəˈmeɪʃn desk ] – информационная стойка Waiting room [ ˈweɪtɪŋ ruːm ] – зал ожидания

[ ˈweɪtɪŋ ruːm ] – зал ожидания Transit zone [ ˈtrænzɪt zəʊn ] – транзитная зона

Билеты и проездные документы:

Single ticket/One-way ticket [ ˈsɪŋɡl ˈtɪkɪt ] / [ wʌn weɪ ˈtɪkɪt ] – билет в одну сторону

[ ˈsɪŋɡl ˈtɪkɪt ] / [ wʌn weɪ ˈtɪkɪt ] – билет в одну сторону Return ticket/Round-trip ticket [ rɪˈtɜːn ˈtɪkɪt ] / [ raʊnd trɪp ˈtɪkɪt ] – билет туда и обратно

[ rɪˈtɜːn ˈtɪkɪt ] / [ raʊnd trɪp ˈtɪkɪt ] – билет туда и обратно Day pass [ deɪ pɑːs ] – проездной на день

[ deɪ pɑːs ] – проездной на день Weekly/Monthly pass [ ˈwiːkli ] / [ ˈmʌnθli pɑːs ] – проездной на неделю/месяц

[ ˈwiːkli ] / [ ˈmʌnθli pɑːs ] – проездной на неделю/месяц Travel card [ ˈtrævl kɑːd ] – проездной билет

[ ˈtrævl kɑːd ] – проездной билет Oyster card [ ˈɔɪstə(r) kɑːd ] – карта Oyster (в Лондоне)

[ ˈɔɪstə(r) kɑːd ] – карта Oyster (в Лондоне) Metrocard [ ˈmetrəʊkɑːd ] – карта метро (в Нью-Йорке)

[ ˈmetrəʊkɑːd ] – карта метро (в Нью-Йорке) E-ticket [ iː ˈtɪkɪt ] – электронный билет

Полезные фразы для использования общественного транспорта:

Where is the nearest bus stop? – Где ближайшая автобусная остановка?

– Где ближайшая автобусная остановка? Which bus goes to...? – Какой автобус идет до...?

– Какой автобус идет до...? How much is a ticket to...? – Сколько стоит билет до...?

– Сколько стоит билет до...? I'd like a single/return ticket to... – Я бы хотел билет в одну сторону/туда-обратно до...

– Я бы хотел билет в одну сторону/туда-обратно до... Does this bus/train stop at...? – Этот автобус/поезд останавливается в...?

– Этот автобус/поезд останавливается в...? What time is the next train to...? – Когда следующий поезд до...?

– Когда следующий поезд до...? Is this seat taken? – Это место занято?

– Это место занято? Could you tell me when we get to...? – Не могли бы вы сказать мне, когда мы приедем в...?

Ситуации и проблемы в общественном транспорте:

The bus/train is late – Автобус/поезд опаздывает

– Автобус/поезд опаздывает The bus/train is canceled – Автобус/поезд отменен

– Автобус/поезд отменен I missed my stop – Я пропустил свою остановку

– Я пропустил свою остановку I got on the wrong bus/train – Я сел не на тот автобус/поезд

– Я сел не на тот автобус/поезд The train is delayed due to... – Поезд задерживается из-за...

– Поезд задерживается из-за... There's a replacement bus service – Работает автобус-замена

– Работает автобус-замена Rush hour [ rʌʃ ˈaʊə(r) ] – час пик

[ rʌʃ ˈaʊə(r) ] – час пик The bus/train is crowded – Автобус/поезд переполнен

Полезные выражения о транспорте для путешественников

Успешное путешествие начинается с умения грамотно общаться на тему транспорта. Знание ключевых фраз и выражений поможет вам не только добраться до нужного места, но и справиться с непредвиденными ситуациями в пути. 🗺️

В аэропорту (At the airport):

I need to check in for flight number... – Мне нужно зарегистрироваться на рейс номер...

– Мне нужно зарегистрироваться на рейс номер... Where is the check-in desk for...? – Где стойка регистрации на...?

– Где стойка регистрации на...? I'd like to check in my luggage – Я бы хотел сдать багаж

– Я бы хотел сдать багаж How much is the excess baggage fee? – Сколько стоит оплата за перевес багажа?

– Сколько стоит оплата за перевес багажа? When does boarding begin? – Когда начинается посадка?

– Когда начинается посадка? Which gate is my flight departing from? – От какого выхода отправляется мой рейс?

– От какого выхода отправляется мой рейс? Is the flight on time? – Рейс по расписанию?

– Рейс по расписанию? My flight has been canceled/delayed – Мой рейс отменили/задержали

– Мой рейс отменили/задержали Where can I find a shuttle to the city? – Где я могу найти шаттл до города?

– Где я могу найти шаттл до города? How much is a taxi to the city center? – Сколько стоит такси до центра города?

На вокзале/автовокзале (At the train/bus station):

I'd like to buy a ticket to... – Я хотел бы купить билет до...

– Я хотел бы купить билет до... Is there a direct train/bus to...? – Есть ли прямой поезд/автобус до...?

– Есть ли прямой поезд/автобус до...? What time is the last train/bus to...? – Во сколько последний поезд/автобус до...?

– Во сколько последний поезд/автобус до...? How long does the journey take? – Сколько времени занимает поездка?

– Сколько времени занимает поездка? Which platform does the train leave from? – С какой платформы отправляется поезд?

– С какой платформы отправляется поезд? Is there a restaurant car on the train? – Есть ли в поезде вагон-ресторан?

– Есть ли в поезде вагон-ресторан? I'd like a window/aisle seat – Я бы хотел место у окна/у прохода

– Я бы хотел место у окна/у прохода Are there any discounts for students/seniors? – Есть ли скидки для студентов/пенсионеров?

В такси (In a taxi):

Could you take me to...? – Не могли бы вы отвезти меня в...?

– Не могли бы вы отвезти меня в...? How much will it cost to go to...? – Сколько будет стоить поездка до...?

– Сколько будет стоить поездка до...? Do you take credit cards? – Вы принимаете кредитные карты?

– Вы принимаете кредитные карты? Could you give me a receipt? – Не могли бы вы дать мне чек?

– Не могли бы вы дать мне чек? Please stop here – Пожалуйста, остановитесь здесь

– Пожалуйста, остановитесь здесь Is the meter working? – Счетчик работает?

– Счетчик работает? I'm in a hurry – Я спешу

– Я спешу Can you wait for me? I'll be back in 10 minutes – Вы можете подождать меня? Я вернусь через 10 минут

Навигация и ориентирование (Navigation and directions):

How do I get to...? – Как мне добраться до...?

– Как мне добраться до...? Is it within walking distance? – Это в пешей доступности?

– Это в пешей доступности? Which line goes to...? – Какая линия идет до...?

– Какая линия идет до...? Do I need to change trains/buses? – Мне нужно пересаживаться?

– Мне нужно пересаживаться? Is this the right way to...? – Это правильный путь к...?

– Это правильный путь к...? How many stops until...? – Сколько остановок до...?

– Сколько остановок до...? Could you show me on the map? – Не могли бы вы показать мне на карте?

– Не могли бы вы показать мне на карте? Is there a transport app you recommend? – Есть ли транспортное приложение, которое вы рекомендуете?

Проблемные ситуации (Problem situations):

I think I've missed my stop – Думаю, я пропустил свою остановку

– Думаю, я пропустил свою остановку I've lost my ticket – Я потерял свой билет

– Я потерял свой билет My flight/train/bus was canceled – Мой рейс/поезд/автобус отменили

– Мой рейс/поезд/автобус отменили I need to change my booking – Мне нужно изменить мое бронирование

– Мне нужно изменить мое бронирование Can I get a refund? – Могу ли я получить возврат денег?

– Могу ли я получить возврат денег? I've left my bag on the bus/train – Я оставил сумку в автобусе/поезде

– Я оставил сумку в автобусе/поезде Where is the lost and found? – Где бюро находок?

– Где бюро находок? I need to report a stolen wallet – Мне нужно заявить о краже кошелька