Использование предлога for во временных конструкциях: полное руководство

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Подготовительные курсы для экзаменов, таких как IELTS Безупречное владение предлогом "for" часто становится тем самым рубежом, который отделяет просто изучающих английский от тех, кто действительно им владеет. Как экзаменатор с 15-летним стажем могу сказать: даже продвинутые студенты регулярно спотыкаются на этом маленьком, но коварном слове из трех букв. Ошибки в использовании "for" мгновенно выдают неносителя языка и могут серьезно исказить смысл высказывания. Давайте раз и навсегда разберемся, когда и как правильно применять этот предлог в различных временных контекстах английского языка. 🕒

Основные функции предлога for в английском языке

Предлог "for" — один из самых многофункциональных элементов английской грамматики. Его основная временная функция — обозначение продолжительности действия. Однако это далеко не единственный случай его применения.

Рассмотрим основные функции предлога "for" в английском языке:

Указание на период времени : I've been living here for five years. (Я живу здесь пять лет.)

: I've been living here five years. (Я живу здесь пять лет.) Обозначение цели : I bought these flowers for my mother. (Я купил эти цветы для своей мамы.)

: I bought these flowers my mother. (Я купил эти цветы для своей мамы.) Выражение причины : He was punished for breaking the rules. (Его наказали за нарушение правил.)

: He was punished breaking the rules. (Его наказали за нарушение правил.) Указание на получателя : This package is for you. (Этот пакет для тебя.)

: This package is you. (Этот пакет для тебя.) Обозначение поддержки: Are you for or against this proposal? (Ты за или против этого предложения?)

В контексте времени предлог "for" используется преимущественно для указания на длительность или продолжительность действия, состояния или ситуации. Этим он принципиально отличается от других временных предлогов.

Предлог Функция Пример for Продолжительность I studied for three hours. since Начальный момент I've lived here since 2010. during В течение конкретного события I read a book during the flight. in Период времени (месяц, год, сезон) It happened in summer.

Важно понимать, что "for" указывает на продолжительность, но сам по себе не определяет время действия. Для этого необходимо правильно выбрать временную форму глагола.

Елена Соколова, старший преподаватель английского языка

Помню, как один из моих студентов постоянно путался с предлогом "for". На экзамене IELTS он написал: "I am learning English for 2015". Вместо того, чтобы сказать, что изучает язык с 2015 года (since 2015), он непреднамеренно сообщил, что учит английский ради 2015 года! После нашей целенаправленной работы над этой темой через три месяца он не только исправил эту ошибку, но и получил 7.5 баллов в письменной части экзамена. Ключевым моментом было понимание, что "for" всегда указывает на период времени (three months, two years), а не на конкретную дату.

For с временами группы Perfect: ключевые правила

Наиболее естественное сочетание предлога "for" происходит с временами группы Perfect, особенно с Present Perfect и Present Perfect Continuous. Эта связь неслучайна: Perfect времена часто описывают действия, начавшиеся в прошлом и имеющие связь с настоящим, а "for" идеально подходит для указания, как долго эти действия продолжаются. 🔄

Основные принципы использования "for" с Perfect временами:

Present Perfect + for : указывает на действие или состояние, которое началось в прошлом и продолжается до настоящего момента. I have lived here for ten years. (Я живу здесь десять лет.)

Present Perfect Continuous + for : подчеркивает непрерывность процесса на протяжении указанного периода. She has been studying English for five hours. (Она изучает английский пять часов.)

Past Perfect + for : описывает, как долго действие продолжалось до определенного момента в прошлом. They had been waiting for two hours before the train arrived. (Они ждали два часа до прибытия поезда.)

Future Perfect + for: показывает, сколько времени будет длиться действие к определенному моменту в будущем. By next June, I will have worked at this company for 20 years. (К следующему июню я буду работать в этой компании 20 лет.)

Обратите внимание на ключевое правило: после "for" всегда следует период времени, никогда не точка или момент времени.

Верно: for three days, for several weeks, for a long time Неверно: for Monday, for 1995, for last summer

При использовании "for" с Perfect временами важно учитывать контекст всего предложения. Если действие уже завершилось, обычно используется Past Simple вместо Present Perfect.

Время Употребление с "for" Пример Present Perfect Действие началось в прошлом и продолжается сейчас I have known him for ten years. Present Perfect Continuous Непрерывный процесс с акцентом на длительность She has been working for eight hours. Past Perfect Действие длилось определенное время до момента в прошлом He had lived there for twenty years before moving. Future Perfect Действие будет длиться до момента в будущем By December, they will have been married for 50 years.

Употребление for в Present и Past Simple

Хотя предлог "for" чаще всего ассоциируется с временами группы Perfect, его также можно использовать с Present Simple и Past Simple, но с некоторыми важными нюансами. Это сочетание менее очевидно для изучающих язык, но не менее важно для полноценного владения английским. 📚

For в Present Simple обычно используется в следующих ситуациях:

Регулярные или повторяющиеся действия определенной продолжительности : I work out for an hour every day. (Я тренируюсь по часу каждый день.)

Запланированные будущие действия определенной продолжительности : The conference runs for three days next month. (Конференция продлится три дня в следующем месяце.)

Установленные временные рамки: This contract is valid for five years. (Этот контракт действителен в течение пяти лет.)

For в Past Simple применяется, когда:

Действие в прошлом имело четкую продолжительность и полностью завершилось : I lived in Paris for three years. (Я жил в Париже три года, но сейчас уже не живу там.)

Указывается точная длительность завершенного действия : She studied for four hours yesterday. (Вчера она училась четыре часа.)

Описывается временное состояние в прошлом: They were happy for a short time. (Они были счастливы недолгое время.)

Ключевое различие между использованием "for" с Simple и Perfect временами заключается в актуальности действия на момент речи:

• С Past Simple: действие завершилось в прошлом. • С Present Perfect: действие началось в прошлом и продолжается в настоящем.

Андрей Волков, переводчик-синхронист

Во время работы на международной конференции я столкнулся с интересным случаем неправильного употребления предлога "for". Докладчик, не являющийся носителем языка, постоянно говорил: "I am working in this field for 15 years", чем вызывал легкое недоумение у англоязычной аудитории. В перерыве ко мне подошел один из организаторов с просьбой деликатно указать докладчику на ошибку. После моего объяснения, что в данном случае следует использовать Present Perfect ("I have been working in this field for 15 years"), выступающий был очень благодарен и даже пошутил, что теперь понимает, почему некоторые слушатели казались слегка озадаченными. Его вторая часть доклада звучала гораздо более профессионально, что подчеркнуло, насколько важно правильное использование временных конструкций с "for" даже для опытных специалистов.

For и указание продолжительности: практические аспекты

Главная функция предлога "for" во временных конструкциях — указание на продолжительность. Однако существуют практические нюансы, которые могут значительно повлиять на то, как именно вы будете использовать этот предлог в различных контекстах. 🕰️

Рассмотрим основные практические аспекты использования "for" для указания продолжительности:

Точные периоды времени : The meeting lasted for two hours. (Собрание длилось два часа.)

Неопределенные периоды времени : I've been waiting for ages! (Я жду уже целую вечность!)

"For" с возможностью опущения : В некоторых случаях предлог "for" можно опустить без изменения смысла. They stayed (for) three weeks. (Они оставались на три недели.)

"For" с усилением длительности: часто используется с такими выражениями как "a long time", "quite some time". We've known each other for quite some time. (Мы знаем друг друга довольно давно.)

Интересно отметить случаи, когда опущение "for" меняет смысл предложения:

• I'll be in London for three days. (Я буду в Лондоне в течение трех дней.) • I'll be in London in three days. (Я буду в Лондоне через три дня.)

При указании продолжительности с "for" важно правильно выбирать временную форму глагола в зависимости от контекста:

• Если действие завершилось: Past Simple + for • Если действие продолжается в настоящем: Present Perfect/Present Perfect Continuous + for • Если действие будет длиться определенное время в будущем: Future Simple/Future Continuous + for

Распространенные выражения с "for" для обозначения продолжительности:

For ages (очень долго): I haven't seen you for ages !

(очень долго): I haven't seen you ! For good (навсегда): He left the company for good .

(навсегда): He left the company . For the time being (пока, временно): We'll stay here for the time being .

(пока, временно): We'll stay here . For life (на всю жизнь): These skills will benefit you for life .

(на всю жизнь): These skills will benefit you . For a while (некоторое время): Let's rest for a while.

Еще один важный практический аспект — разница между "for" и "during" при указании на период времени:

• For указывает на продолжительность: I studied for two hours. (Я учился два часа.) • During указывает на то, что происходило в течение определенного периода: I read three books during the summer. (Я прочитал три книги в течение лета.)

Разница между for и since: когда что выбрать

Одна из самых распространенных трудностей при использовании временных предлогов в английском языке — выбор между "for" и "since". Несмотря на то, что оба предлога используются с Perfect временами и связаны с указанием времени, их функции принципиально различаются. 🤔

Ключевое различие можно выразить простым правилом:

For — указывает на период времени (как долго) I have been working here for five years. (Я работаю здесь пять лет.)

Since — указывает на начальную точку (с какого момента) I have been working here since 2018. (Я работаю здесь с 2018 года.)

Рассмотрим это различие более подробно:

Предлог Что следует после Примеры for Период времени: • I've known her for three years. • hours/days/weeks/months/years • They've been married for a decade. • a long time • We've been friends for ages. since Момент времени: • He has lived here since 2010. • точная дата (1999, January) • I haven't seen him since Monday. • момент в прошлом (childhood) • She has loved painting since childhood. • событие (graduation) • время дня (noon)

Важно понимать, что "since" практически всегда используется с Perfect временами, в то время как "for" более универсален и может использоваться с различными временными формами.

Типичные ошибки при выборе между "for" и "since":

Использование "since" с периодом времени ❌ I have been studying since three hours. ✓ I have been studying for three hours.

Использование "for" с начальной точкой времени ❌ We have been waiting for 9 o'clock. ✓ We have been waiting since 9 o'clock.

Путаница при указании года ❌ She has lived in Paris for 2015. ✓ She has lived in Paris since 2015.

В разговорной речи иногда можно услышать конструкцию "for + since", например: "I've been waiting for since this morning". Это не является грамматически правильным и считается ошибкой.

При переводе с русского на английский важно помнить, что конструкция "уже X времени" обычно переводится с использованием "for":

• Я живу здесь уже три года. — I have been living here for three years.

Отдельно стоит отметить, что если действие закончилось, то даже при указании начальной точки в прошлом используется "for" с Past Simple, а не "since":

• I lived there for five years (from 2010 to 2015). (Я жил там пять лет — с 2010 по 2015.)