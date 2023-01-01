Английский уровня Elementary: навыки и характеристики А1-А2

Для кого эта статья:

Люди, начинающие изучение английского языка или желающие понять его базовые аспекты.

Студенты и учебные заведения, работающие с уровнями A1 и A2 по системе CEFR.

Родители и взрослые, которые хотят иметь возможность общаться на базовом уровне языка, особенно перед поездками за границу. Помните свой первый день изучения английского? Неуверенность при произношении "Hello" и замешательство перед вопросом "What's your name?". Уровень Elementary — это именно тот фундамент, который позволяет перейти от полного незнания к способности выразить простые мысли на английском. Это как научиться ходить в языковом мире: еще неуверенно, с поддержкой, но уже самостоятельно. Давайте разберемся, что на самом деле означают эти загадочные буквы A1-A2 в сертификатах и каких навыков достаточно, чтобы уверенно сказать: "Да, я знаю английский на элементарном уровне" 🌟

Что такое уровень Elementary: характеристика А1-А2

Уровень Elementary объединяет две ступени по общеевропейской системе оценки языковой компетенции CEFR: A1 (Beginner или Starter) и A2 (собственно Elementary). Это начальный этап владения языком, когда человек переходит от полного нуля к базовому пониманию и использованию простейших языковых конструкций.

На уровне A1 студент только начинает знакомиться с языком, осваивает алфавит, простые приветствия, учится представляться и отвечать на элементарные вопросы. К завершению уровня A2 он уже может поддерживать несложный диалог на знакомые темы, рассказать о себе и своих увлечениях, понять простые объявления и инструкции.

Критерий A1 (Beginner) A2 (Elementary) Словарный запас 300-500 слов 1000-1500 слов Понимание речи Отдельные слова, медленная речь Короткие диалоги на знакомые темы Говорение Отдельные фразы, представление себя Простые диалоги, короткие рассказы Чтение Отдельные слова, простейшие тексты Адаптированные тексты, вывески, инструкции Письмо Заполнение простых форм Короткие записки, сообщения, открытки

Elementary — это база, которая позволяет человеку не "потеряться" в простейших жизненных ситуациях за границей. Вы сможете заказать еду в ресторане, купить билет, спросить дорогу или объяснить, что вам нужно в магазине. Но поддерживать развернутые беседы или понимать беглую речь носителей языка будет еще сложно.

Анна Сергеева, методист курсов английского языка Однажды ко мне пришла Марина, 42-летняя бухгалтер, которая никогда не изучала английский. "Мой сын переезжает в Прагу, и я хочу иметь возможность общаться там хотя бы на базовом уровне", — объяснила она свою мотивацию. За первые три месяца мы освоили уровень A1: Марина научилась представляться, спрашивать время и направление, узнавать стоимость товаров. Еще через полгода она достигла уровня A2 и во время первой поездки к сыну смогла самостоятельно пройти регистрацию в отеле, заказать еду в кафе и даже объяснить таксисту, куда ей нужно. "Я чувствовала себя настоящим полиглотом, когда смогла понять объявление в аэропорту о задержке рейса!" — с гордостью рассказывала она. Этот случай прекрасно иллюстрирует, как даже базовый английский может значительно расширить границы вашей свободы за рубежом.

Важно помнить, что уровень Elementary — это не просто набор заученных фраз. Это формирование понимания базовой структуры языка, которая станет основой для дальнейшего развития. На этом этапе закладываются фундаментальные представления о временах, построении вопросов и отрицаний, которые будут усложняться на следующих уровнях. 🧩

Ключевые навыки английского на уровне Elementary

Владение английским на уровне Elementary подразумевает освоение четырех основных языковых компетенций: аудирования, говорения, чтения и письма. Каждый из этих навыков имеет свои особенности и критерии оценки на начальном уровне.

Аудирование: способность различать знакомые слова и базовые фразы, относящиеся к себе, семье и непосредственному окружению, когда люди говорят медленно и четко. Вы можете понимать числа, цены, время и другую базовую информацию.

умение использовать простые фразы и предложения для описания места проживания, людей, которых знаете, рассказа о повседневных действиях. Способность задавать простые вопросы и отвечать на них в рамках знакомых тем.

понимание знакомых имен, слов и очень простых предложений, например, в объявлениях, на плакатах или в каталогах. Возможность извлекать конкретную, предсказуемую информацию из простых текстов.

способность писать короткие, простые открытки, заполнять формы с личными данными, писать простые записки и сообщения, связанные с повседневными нуждами.

Особенность уровня Elementary заключается в том, что студент уже выходит из "молчаливого периода" и начинает активно применять полученные знания. Это стадия, когда вы учитесь выражать свои мысли, пусть и простыми конструкциями, а не только воспринимать чужую речь. 📝

На этом уровне особенно важно развивать уверенность в использовании языка. Многие ученики испытывают так называемый "языковой барьер" именно потому, что боятся делать ошибки, не имея достаточной языковой базы. Однако именно на этапе Elementary важно преодолеть страх и начать говорить, даже если не всегда получается идеально.

Михаил Петров, преподаватель английского языка Помню, как работал с группой туристического агентства, где все начинали с нуля. Особенно запомнилась Елена, которая панически боялась говорить, хотя тесты писала хорошо. На третьем месяце обучения мы разыгрывали ситуацию "В аэропорту". Елена играла роль потерявшей багаж туристки и должна была объяснить ситуацию сотруднику. Я видел, как она нервничала, но справилась: "Excuse me, I lost my luggage. It's a big red suitcase. My name is Elena. Here is my ticket." Простые фразы, но произнесенные последовательно и понятно. После занятия она подошла: "Я думала, что никогда не смогу выдавить из себя целый рассказ на английском! А оказывается, даже с моим словарным запасом можно объясниться." Через полгода Елена достигла уровня А2 и впервые в жизни поехала в отпуск за границу сама, без переводчика или тургруппы. А недавно прислала фото с подписью: "Thanks to Elementary English, I'm now exploring Italy by myself!". Этот случай прекрасно показывает, как даже базовые навыки могут кардинально изменить вашу жизнь и расширить горизонты.

Словарный запас и грамматика элементарного уровня

Лексический запас и грамматические структуры — это два ключевых компонента, определяющих уровень владения языком. На этапе Elementary они еще достаточно ограничены, но уже позволяют строить простые высказывания и понимать базовую информацию.

Словарный запас уровня Elementary обычно составляет около 1000-1500 слов и охватывает следующие тематические области:

Личная информация (имя, возраст, национальность, семья, внешность)

Дом и ближайшее окружение (комнаты, мебель, местоположение)

Повседневная жизнь (распорядок дня, привычки, работа)

Еда и напитки (основные продукты, в ресторане, покупки)

Путешествия и транспорт (виды транспорта, направления, билеты)

Погода и времена года (описание погодных условий)

Хобби и свободное время (спорт, развлечения, интересы)

Покупки (одежда, цены, размеры)

Грамматика элементарного уровня включает следующие основные темы:

Грамматическая категория Элементы, изучаемые на уровне A1 Элементы, добавляемые на уровне A2 Времена Present Simple, Present Continuous Past Simple, Future Simple, конструкция "going to" Модальные глаголы can (способность и возможность) must, should, have to Артикли a/an, the (базовое использование) Более сложные случаи употребления артиклей Местоимения Личные, притяжательные Указательные, неопределенные Предлоги Базовые предлоги места и времени Предлоги направления и движения Степени сравнения – Сравнительная и превосходная степени прилагательных

Ключевая особенность грамматики уровня Elementary — освоение базовых синтаксических структур: утвердительных, отрицательных и вопросительных предложений в нескольких временах. Студент учится правильно строить простые высказывания, соблюдая порядок слов, и формировать вопросы разных типов (общие, специальные, альтернативные). 🔄

На элементарном уровне важно не столько количество выученных слов, сколько умение правильно использовать их в контексте. Например, знание всего 1000 наиболее частотных слов английского языка обеспечивает понимание примерно 80% повседневной речи, что вполне достаточно для базовой коммуникации.

Как оценить свой английский: признаки уровня А1-А2

Определить, соответствуют ли ваши навыки уровню Elementary, можно по ряду характерных признаков и способностей. Самооценка языкового уровня поможет вам понять свои сильные и слабые стороны и правильно выбрать дальнейший путь обучения. 🔍

Вы находитесь на уровне А1 (Beginner), если:

Можете представиться, сказать, откуда вы и чем занимаетесь

Понимаете медленную и четкую речь с длинными паузами

Узнаете знакомые слова в тексте

Умеете заполнить простую анкету с личной информацией

Можете задать и ответить на простые вопросы о себе

Знаете базовые числительные и можете назвать время

Распознаете и используете около 300-500 самых частотных слов

Вы достигли уровня А2 (Elementary), если:

Способны рассказать о своей семье, работе, увлечениях

Понимаете короткие, простые тексты на знакомые темы

Умеете написать простое личное письмо или записку

Можете объясниться в магазине, кафе, на вокзале

Понимаете объявления и инструкции, сформулированные простым языком

Способны описать простыми фразами события в прошлом

Можете выразить свои планы на будущее

Владеете словарным запасом примерно в 1000-1500 слов

Для более точной оценки своего уровня можно пройти специализированные тесты. Многие языковые школы предлагают бесплатное тестирование, которое поможет определить ваш текущий уровень. Также существуют онлайн-тесты от авторитетных организаций, таких как Cambridge Assessment English или British Council.

Помните, что уровень владения языком может различаться по разным навыкам. Например, вы можете читать на уровне А2, но говорить только на A1. Это нормально, и при обучении стоит уделять больше внимания тем аспектам, где вы чувствуете себя менее уверенно.

От Elementary к Pre-Intermediate: следующий шаг развития

Переход от уровня Elementary к Pre-Intermediate (A2 к B1) — это значительный скачок в языковой компетенции. Если на уровне Elementary вы научились "выживать" в простых ситуациях, то Pre-Intermediate позволит вам перейти от выживания к комфортному существованию в языковой среде. 🚀

Чтобы успешно подняться на следующую ступень, сконцентрируйтесь на расширении следующих навыков:

Усложнение грамматических конструкций: освоение новых времен (Present Perfect, Past Continuous), условных предложений первого типа, более сложных модальных глаголов

освоение новых времен (Present Perfect, Past Continuous), условных предложений первого типа, более сложных модальных глаголов Расширение словарного запаса: до 2000-2500 слов, включая более абстрактные понятия и идиоматические выражения

до 2000-2500 слов, включая более абстрактные понятия и идиоматические выражения Развитие беглости речи: переход от отдельных фраз к связным монологам, способность поддерживать непродолжительную беседу

переход от отдельных фраз к связным монологам, способность поддерживать непродолжительную беседу Понимание аутентичных материалов: чтение несложных оригинальных текстов, понимание медленной речи носителей языка

чтение несложных оригинальных текстов, понимание медленной речи носителей языка Письменные навыки: составление связных текстов, написание писем, изложение своей точки зрения

Эффективные стратегии для перехода на следующий уровень:

Регулярная практика всех навыков. Уделяйте время каждому аспекту: чтению, аудированию, говорению и письму. Несбалансированное развитие может создать "узкие места" в ваших языковых компетенциях. Использование аутентичных материалов. Начните смотреть простые видео, слушать подкасты для изучающих английский, читать адаптированную литературу уровня A2-B1. Внедрение языка в повседневность. Меняйте язык интерфейса на телефоне, смотрите знакомые фильмы с субтитрами на английском, ведите дневник простых фраз. Языковой обмен или разговорная практика. Найдите собеседника вашего уровня или немного выше для регулярной практики. Структурированное изучение. Следуйте системному подходу, используя учебники или онлайн-курсы, специально разработанные для перехода от A2 к B1.

Важно понимать, что переход от Elementary к Pre-Intermediate обычно требует больше времени и усилий, чем освоение уровня A1-A2. Это связано с увеличением объема материала и усложнением языковых структур. В среднем для перехода может потребоваться от 150 до 200 часов целенаправленных занятий, в зависимости от интенсивности обучения и ваших личных способностей.

Не бойтесь делать ошибки — они являются неотъемлемой частью процесса обучения. Фокусируйтесь не столько на идеальной грамматике, сколько на способности эффективно доносить свои мысли и понимать собеседника. Помните: язык — это прежде всего инструмент коммуникации. ✨